Die besten „Assassin’s Creed“-Spiele: Welches solltest du als Nächstes spielen?

„Assassin’s Creed“ hat sich zu einer der beständigsten Spielereihen der Gaming-Welt entwickelt, bekannt für seine gelungene Mischung aus Geschichte, fesselnder Erzählkunst und actiongeladenem Gameplay. Von den Dächern des Italien der Renaissance bis zu den sonnenverwöhnten Gewässern der Karibik hat die Serie die Spieler auf unvergessliche Reisen durch entscheidende historische Momente mitgenommen. Bei so viel Hintergrundgeschichte und epischen Abenteuern fällt es schwer, sich auf das Das beste „Assassin’s Creed“-Spiel. Es gibt eine Menge zu entdecken. Die richtige Wahl zu treffen, kann überwältigend sein. Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, jedes Spiel durchzuspielen, jede Mission genau unter die Lupe zu nehmen und die Bewertungen begeisterter Fans zu Rate zu ziehen, um eine fundierte Rangliste aller Haupttitel zu erstellen.

Lass dir diesen ausführlichen Überblick nicht entgehen. Vielleicht findest du ja genau das Juwel, nach dem du gesucht hast. Außerdem hast du eine riesige Auswahl. Wenn du Lust auf eine Herausforderung hast, kannst du mit deiner „Free Will“-Karte alle Spiele ausprobieren. Und falls dir eines dieser Spiele besonders ins Auge fällt, empfehlen wir dir vielleicht eine Bezugsquelle, wo du es günstig kaufen kannst. Also, legen wir los.

Ein kurzer Überblick über die „Assassin’s Creed“-Reihe

Mit Ubisoft an der Spitze: Assassin’s Creed wurde 2007 eingeführt. Es verband eine actiongeladene Geschichte von epischem Ausmaß mit Schauplätzen aus der Vergangenheit. Im ersten „Assassin’s Creed“ folgten die Spieler den Spuren von Altair Ibn-La’Ahad und bereisten während des Dritten Kreuzzugs das Heilige Land.

Die heimlichen Parkour-Mechaniken und das Klettern zur Ausschaltung von Templer-Zielen waren für Spieler und Fans zentrale Spielelemente. Diese prägten den Spielstil der Serie, der bei den Fans so beliebt wurde.

Assassin’s Creed II war ein entscheidender Wendepunkt für die Serie, da der bei den Spielern beliebte Ezio Auditore als Hauptfigur in den Mittelpunkt rückte. Auch das Gameplay wurde dank neuer, nahtloser Parkour-Mechaniken weiterentwickelt. Das Gameplay entwickelte sich zu einem Rollenspiel, als Assassin’s Creed: Origins hat die Serie vollständig in ein Open-World-Action-RPG umgewandelt, in dem die Erzählung stark und lebendig war.

Assassin’s Creed IV: Black Flag machten Platz für neue Kampfmechaniken wie Seeschlachten, die den Spielern mehr Möglichkeiten zur Erkundung eröffneten und ihre Abenteuer bereicherten. Neuere Titel wie Assassin’s Creed Valhalla, haben für mehr Spielvarianten und eine komplexere Charakterentwicklung gesorgt.

Wenn du dir unsere Rangliste angesehen hast, wirst du feststellen, dass „Assassin’s Creed“ einen Goldstandard für sein Genre gesetzt und sich erfolgreich etabliert hat – ganz gleich, welchen Teil du spielst.

So haben wir die besten „Assassin’s Creed“-Spiele bewertet

Für unsere Rangliste betrachten wir ganzheitlich, was die einzelnen „Assassin’s Creed“-Titel besonders gut machen:

Berücksichtigte Faktoren und Aspekte:

Handlung und Charakterentwicklung: Ob die Figuren gut geschrieben sind und ob ihre Entwicklung die Handlung beeinflusst. Zum Beispiel: ob der Protagonist im Gedächtnis bleibt oder nicht.

Ob die Figuren gut geschrieben sind und ob ihre Entwicklung die Handlung beeinflusst. Zum Beispiel: ob der Protagonist im Gedächtnis bleibt oder nicht. Spielmechanik und Innovation: Änderungen an bestehenden Systemen oder neue Spielmechaniken, die jedes Spiel innerhalb der Reihe einzigartig machen würden.

Änderungen an bestehenden Systemen oder neue Spielmechaniken, die jedes Spiel innerhalb der Reihe einzigartig machen würden. Grafik und Weltgestaltung: Wir prüfen, ob die Grafiken ansprechend gestaltet und detailreich sind.

Wir prüfen, ob die Grafiken ansprechend gestaltet und detailreich sind. Historische Genauigkeit und Schauplatz: Inwieweit das Spiel seine historische Epoche nachbildet, einschließlich Architektur, Kultur und bedeutender Ereignisse.

Inwieweit das Spiel seine historische Epoche nachbildet, einschließlich Architektur, Kultur und bedeutender Ereignisse. Annahme beim Publikum und Lob der Kritiker: Reaktionen der Community, Nutzerbewertungen und Bewertungen von vertrauenswürdigen Quellen.

Warum haben wir diesen fünf Faktoren Vorrang eingeräumt? Handlung und Spielablauf stehen an erster Stelle, da sie ausschlaggebend für das Spielerlebnis sind. Historische Genauigkeit verleiht der Erzählung zusätzliche Tiefe und bietet interessante Parallelen.

Grafik und Weltgestaltung, da diese darüber entscheiden, ob das Spiel fesselnd ist oder nicht. Auch die Resonanz der Fans hat aus naheliegenden Gründen Priorität.

Die besten „Assassin’s Creed“-Spiele im Ranking

Wir werden euch Informationen zu den Hauptfiguren und den historischen Zeiträumen liefern, sowie zu den wichtigsten Elementen, die das Spiel auszeichnen, und natürlich darüber berichten, was die Gaming-Community über das Spiel sagt und was uns daran besonders gut gefallen hat. All dies soll euch dabei helfen, das beste „Assassin’s Creed“-Spiel zu finden und zu entscheiden, welches Juwel ihr als Nächstes spielen werdet.

Die besten „Assassin’s Creed“-Spiele

Schau dir diese kurze Liste der „Assassin’s Creed“-Spiele an, um dir unsere Top-Bewertungen anzusehen, bevor du dich mit dem Rest der Liste befasst. Unsere Bewertungen enthalten alle Informationen, die du über die Spiele wissen musst, sodass du vor dem Kauf genau weißt, was dich erwartet.

Assassin’s Creed II (2009) – Das Italien der Renaissance, Parkour durch atemberaubende Städte und Ezio Auditore – eine echte Ikone in der Welt von Assassin’s Creed. Assassin’s Creed IV: Black Flag (2013) – Das Piratenleben ist genau mein Ding! Erkunde die Karibik, segle über die Weltmeere und werde zu einem legendären Piraten-Assassinen. Assassin’s Creed: Brotherhood (2010) – Rom, Macht und Familie. Gründe deine eigene Bruderschaft und kämpfe in dieser actiongeladenen Fortsetzung für die Freiheit. Assassin’s Creed Odyssey (2018) – Das antike Griechenland, Fabelwesen und Entscheidungen, die zählen. Werde in diesem epischen Rollenspiel zu einem legendären spartanischen Krieger. Assassin’s Creed Origins (2017) – Das alte Ägypten, lebendig und geheimnisvoll. Entdecke die Ursprünge der Assassinenbruderschaft in dieser atemberaubenden offenen Welt.

Und das sind nur 5 von 18 Titeln auf unserer Liste. Lies weiter und lass uns einen Blick auf meine Auswahl der absolut Besten werfen.

1. Assassin’s Creed II

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 9,8/10 2009 PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One Italien der Renaissance

Spielbeschreibung: Ezio Auditore da Firenze erobert Florenz und Venedig im Sturm. Begleite unseren Protagonisten auf seiner Rachemission, die mit einer geheimnisvollen und fesselnden Verschwörung der Templer verflochten ist.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Die beliebten doppelten versteckten Klingen, verbesserte Kampfmechaniken und verbesserte Freerunning-Mechaniken.

Viele interessante historische Persönlichkeiten wie der exzentrische Leonardo da Vinci und Lorenzo de’ Medici.

Empfang: „Assassin’s Creed II“ wurde als Meisterwerk und als Maßstab für die gesamte Spielereihe gepriesen. Fans und Spieler schwärmen von der Tiefe der Handlung, der Charakterentwicklung und der historischen Authentizität.

Was uns gefallen hat: Ezio! Die subtile und tiefgreifende Entwicklung seines Charakters hat ihn unvergesslich gemacht, denn sie offenbart die Vielschichtigkeit menschlicher Tiefe – etwas, das in einem Spiel nur schwer einzufangen ist.

Ideal für: Fans älterer Spiele, die sich durch eine reichhaltige Handlung und vielschichtige Charakterentwicklungen auszeichnen.

2. Assassin’s Creed IV: Black Flag

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 9,6/10 2013 PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Wii U Karibik, das Goldene Zeitalter der Piraterie

Spielbeschreibung: Schlüpfe in die Rolle des Piraten Edward Kenway. In „Black Flag“ erlebst du das „Goldene Zeitalter“ der Piraten hautnah, während du tropische Inseln erkundest und wie ein echter Pirat über die Meere segelst.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Ein neues und weiterentwickeltes Seekampfsystem.

Der Piraten-Arc bietet die Möglichkeit, auf Schatzsuche zu gehen, Schiffe individuell anzupassen, Land und Meer zu erkunden und verborgene Geheimnisse zu entdecken.

Empfang: „Black Flag“ ist ein starker zweiter Anwärter. Fans und Spieler liebten das Gefühl der Freiheit, das ihnen die Erkundung sowohl zu Lande als auch zu Wasser bot.

Was uns gefallen hat: Wir hatten viel Spaß beim Anpassen unseres Schiffes und haben uns dabei stundenlang verloren. Auch die Kämpfe gegen feindliche Schiffe waren ein spannendes Spielelement.

Ideal für: Für alle, die gerne Open-World-Spiele erkunden und Piraten lieben. Hast du genug vom Festland?

3. Assassin’s Creed: Brotherhood

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 9,5/10 2010 PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Die italienische Renaissance, mit Schwerpunkt auf Rom

Spielbeschreibung: Wir sind wieder da – mit Ezio als Hauptfigur. Entdecke eine neue Handlung, in der Ezio die Bruderschaft der Assassinen rekrutiert und anführt, um die Templer zu besiegen.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Verfügt über das neue System zur Rekrutierung von Assassinen und zur Verwaltung der Bruderschaft.

Verbesserte Kampfmechaniken sowie der erste Mehrspielermodus der Reihe.

Empfang: Die Fans waren begeistert von der Möglichkeit, die Geschichte von Ezio im Rom der Renaissance fortzusetzen.

Was uns gefallen hat: Dieses Spiel baut auf dem soliden Fundament und der Erzählweise von „Assassin’s Creed II“ auf. Uns hat das Gefühl der Eigenverantwortung besonders gut gefallen, das wir durch das Ausbilden und Rekrutieren anderer Assassinen gewonnen haben.

Ideal für: Fans von strategischen Spielen. Möchtest du deine Bruderschaft anführen?

4. Assassin’s Creed Odyssey

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 9,4/10 2018 PC, PS4, Xbox One, Google Stadia Das antike Griechenland während des Peloponnesischen Krieges

Spielbeschreibung: Schlüpfe in die Rolle eines Söldners und spiele als Alexios oder Kassandra. „Odyssey“ steckt voller Drama und Fantasie: Familienfehden, Politik und mythologische Wesen.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Einführung von verzweigten Dialogoptionen, mehreren Enden und Fertigkeitsbäumen.

Eine riesige offene Welt zum Erkunden, jede Menge Fabelwesen und weitere historische Persönlichkeiten.

Empfang: Die Fans waren begeistert von den neuen verzweigten Dialogen und den verschiedenen Enden, die ihnen das Gefühl gaben, selbst entscheiden zu können und frei zu sein.

Was uns gefallen hat: Uns hat besonders gefallen, dass „Odyssey“ so unglaublich riesig und überwältigend war – aber auf positive Weise. Was uns besonders aufgefallen ist, waren die Dialoge und das Gefühl, die Geschichte einer Figur selbst mitgestalten zu können.

Ideal für: RPG-Fans.

5. Assassin’s Creed Origins

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 9,2/10 2017 PC, PS4, Xbox One, Google Stadia Das ptolemäische Ägypten, 49–44 v. Chr.

Spielbeschreibung: Dieses Spiel entführt dich ins alte Ägypten. Begleite den Medjay Bayek aus Siwa auf seiner Reise durch Rache, Politik und die Gründung der Assassinen.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Geschichten mit legendären historischen Persönlichkeiten wie Kleopatra und Julius Cäsar.

Überarbeitete Kampfmechanik mit verbesserten Level-, Ausrüstungs- und Fertigkeitsbäumen. Die riesige offene Welt ist eine Hommage an das klassische RPG-Genre.

Empfang: Die Fans hatten das Gefühl, dass „Origins“ die Reihe neu belebt hat, und das Spiel wurde für seine detailreiche Weltgestaltung gelobt.

Was uns gefallen hat: Wir fanden die Gestaltung der Spielwelt spektakulär. Man hatte das Gefühl, wirklich Teil der Geschichte zu sein und sich mitten im alten Ägypten zu befinden.

Ideal für: Fans von aufwendigen Spielwelten, der Geschichte des alten Ägyptens und tiefgründigen Handlungssträngen.

6. Assassin’s Creed Valhalla

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 9,1/10 2020 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Google Stadia Die Wikingerinvasion in Britannien, 873 n. Chr.

Spielbeschreibung: Schlüpfe in die Rolle unseres Protagonisten Eivor. Führe Wikinger-Kämpfe von Norwegen bis nach England an und nimm daran teil.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Die äußerst unterhaltsamen Mechaniken zum Aufbau von Siedlungen und zu Raubzügen sorgen dafür, dass sich das Gameplay authentisch zum Wikinger-Thema anfühlt.

Ein modernes Rollenspielsystem, das Fertigkeitszweige, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten und den Kampf mit zwei Waffen bietet.

Empfang: Die Spieler waren begeistert von den ausgefeilten RPG-Elementen, die stark an die Vorgänger angelehnt waren.

Was uns gefallen hat: Das Siedlungssystem in Valhalla hat den entscheidenden Unterschied gemacht und dafür gesorgt, dass sich alles persönlicher anfühlte. Es ging um mehr als nur Raids und Beute – es fühlte sich an, als würden wir ein bleibendes Vermächtnis schaffen.

Ideal für: Fans von riesigen RPG-Welten, der Wikinger-Kultur und strategischem Gameplay.

7. Assassin’s Creed Shadows

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 9/10 2025 PS5, Xbox Series X/S, PC Das feudale Japan, späte Sengoku-Zeit

Spielbeschreibung:Das neue gespieltAssassin’s Creed Shadows und es ist ein Highlight der Serie. Wenn du ein Fan des feudalen Japans bist oder „Ghost of Tsushima“-Flair, dann wird dir dieses Spiel gefallen. Es spielt im Japan des 16. Jahrhunderts, und du schlüpfst in die Rollen von Naoe und Yasuke. Naoe ist ein Ninja, Yasuke ein afrikanischer Samurai. Ziemlich coole Charaktere. Du kannst zwischen zwei Spielstilen wählen: einem, bei dem es um Heimlichkeit geht, und einem, bei dem Kraft und Stärke im Vordergrund stehen.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Verbesserte Tarnmechaniken, darunter Kriechen und die Manipulation von Schatten.

Zwei Hauptcharaktere mit einzigartigen Fertigkeitsbäumen und Fähigkeiten.

Empfang:Die Reaktionen der Fans fielen gemischt aus: Einige liebten das Spiel und hatten schon allein in den ersten 20 Stunden jede Menge Spaß. Andere mochten es nicht und fanden es unoriginell und der dargestellten Epoche nicht gerecht. Wie dem auch sei, neutrale Meinungen habe ich bisher kaum gesehen.

Was uns gefallen hat:Die Grafik hat mir sehr gut gefallen, und das Gameplay ist bisher einfach großartig. Die Updates, die das Spielerlebnis realistischer machen sollen, haben sich zwar als anspruchsvoller erwiesen, sorgen aber auch für ein noch intensiveres Spielerlebnis. Keine Spoiler – probiert es einfach selbst aus und findet es heraus.

Ideal für: Fans von Open-World-Action-Adventure-Spielen, insbesondere diejenigen, die sich für japanische Geschichte und Kultur interessieren. Und wenn Sie auf fesselnde Welten und abwechslungsreiche Kampfstile stehen, Assassin’s Creed Shadows ist einen Blick wert. Wir persönlich finden, dass es die gesamte Reihe wieder einmal auf ein neues Niveau gehoben hat!

8. Assassin’s Creed Rogue

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 9/10 2014 PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One Nordamerika während des Siebenjährigen Krieges

Spielbeschreibung: Begleite den ehemaligen Attentäter Shay Cormac, der sich den Templern angeschlossen hat, und jage ehemalige Verbündete.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Einzigartiges Gameplay und eine neue Perspektive, bei der man aus der Sicht der Templer spielt.

Spüre Assassinen auf und schalte sie aus, und genieße Seeschlachten und Erkundungselemente, die genauso gut sind wie in Black Flag.

Empfang: Die Spieler lobten die düstere und fesselnde Handlung von „Rogue“.

Was uns gefallen hat: Uns hat gefallen, dass die Rolle der Shay der Geschichte Nuancen verliehen und die typische Gut-gegen-Böse-Handlung in Frage gestellt hat. Das hat uns dazu gebracht, beide Seiten zu hinterfragen. Wir fanden, dass „Rogue“ einer der reiferen Teile der Serie und ein ziemliches, unterschätztes Juwel ist.

Ideal für: Fans von Seeschlachten. Seid ihr bereit für die Kälte?

9. Assassin’s Creed Syndicate

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 8,9/10 2015 PC, PS3, Xbox PC, PS4, Xbox One, PS4, Xbox One Das viktorianische London, 1868

Spielbeschreibung: Schlüpfe in die Rolle der Zwillinge Jacob und Evie Frye. Kämpfe im viktorianischen London gegen den korrupten Templerorden.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Stellt zwei Protagonisten gleichzeitig vor.

Enterhaken/Seilwerfer für schnellere Fortbewegung in der Spielwelt und neue Bandenkriegs-Mechaniken, mit denen du verschiedene Teile Londons unter deine Kontrolle bringen kannst.

Empfang: Das Spiel wurde wegen seines dynamischen und abwechslungsreichen Spielablaufs hoch geschätzt.

Was uns gefallen hat: Dieses Spiel hat etwas Einzigartiges geschafft: Es hat uns das Gefühl gegeben, dass London selbst zu einer Figur geworden ist. Die Umgebung war wunderschön gestaltet und hatte jede Menge Charakter. Das Seil bzw. der Enterhaken hat uns riesigen Spaß gemacht. Wir haben es genossen, wie ein echter Spion oder Attentäter von Dach zu Dach zu springen.

Ideal für: Fans von Stealth- und Action-Spielen.

10. Assassin’s Creed III

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 8,8/10 2012 PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Amerikanische Revolution, Ende des 18. Jahrhunderts

Spielbeschreibung: Schlüpfe in die Rolle von Connor Kenway inmitten der Amerikanischen Revolution und kämpfe für die Freiheit deines Volkes im zersplitterten kolonialen Amerika.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Einführung des ersten Marinekampfsystems.

Zwei Waffen gleichzeitig führen und realistische Wettereffekte.

Empfang: Connors Charakter erhielt gemischte Kritiken von den Spielern, doch der Umfang des Spiels und die historischen Elemente wurden dennoch hoch gelobt.

Was uns gefallen hat: Wir empfanden Connors Stoizismus zwar manchmal als Herausforderung, doch seine historische Bedeutung innerhalb der Geschichte war äußerst fesselnd. Die Wildnis des kolonialen Amerikas bot eine erfrischende Abwechslung zum vertrauten alten Europa der früheren Spiele.

Ideal für: Fans der amerikanischen Geschichte. Wollt ihr euch der Revolution anschließen?

11. Assassin’s Creed Unity

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 8,5/10 2014 PC, PS4, Xbox One Französische Revolution, Paris

Spielbeschreibung: Erkunde das chaotische Paris während der Französischen Revolution als Assassine Arno Dorian.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Ein großartiges Parkour-System mit flüssigeren Bewegungen und Fortbewegung.

Kooperative Multiplayer-Missionen.

Eine beeindruckende Nachbildung von Paris.

Empfang: Das Spiel wurde zwar für seine beeindruckende Nachbildung von Paris gelobt, aber auch wegen Fehlern kritisiert, die später behoben wurden.

Was uns gefallen hat: Auch wenn die Spielversion zum Start voller Fehler war, machte das Spiel in der überarbeiteten Version richtig Spaß, vor allem, als wir Paris in seiner ganzen Pracht erkundeten. Die Koop-Missionen waren spannend, und es war toll, das Assassin’s Creed-Erlebnis mit anderen zu teilen.

Ideal für: Fans von Koop-Spielen und französischer Geschichte.

12. Assassin’s Creed Revelations

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 8,4/10 2011 PC, PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One Konstantinopel, Anfang des 16. Jahrhunderts

Spielbeschreibung: Begleite Ezio auf seiner Reise nach Konstantinopel, wo er nach den Schlüsseln zu Altairs Bibliothek sucht, und stelle dich den Templern.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Hookblade-Funktion.

Erweiterte „Eagle Vision/Sense“-Funktion.

Empfang: Gelobt für seine bewegende Erzählweise und die wunderschönen Schauplätze. Die meisten Spieler sahen darin eher eine Fortsetzung als einen nennenswerten eigenständigen Titel.

Was uns gefallen hat: Das hat uns einen Abschluss gegeben. Uns hat es gefallen, wie Altairs Erinnerungen in Ezios Handlung eingeflochten wurden, und wir fanden, dass dies eine brillante Ergänzung der Erzählung war.

Ideal für: Langjährige Fans.

13. Assassin’s Creed Mirage

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 8,3/10 2023 PC, PS5, Xbox Series X/S Bagdad im 9. Jahrhundert, während des Goldenen Zeitalters des Islam

Spielbeschreibung: Du bist nun Basim Ibn Ishaq. Ein ehemaliger Straßendieb, der zum Meisterassassinen wurde. Bahne dir deinen Weg durch die raue Welt des Bagdad des 9. Jahrhunderts auf einer Mission zur Erlösung.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Der Schwerpunkt liegt eher auf Stealth- und Assassinen-Gameplay als auf modernen RPG-Elementen, die sich im Laufe der Jahre in vielen „Assassin’s Creed“-Spielen stark entwickelt haben.

Erkunde ein Stadtbild statt einer großen Karte und nutze deinen Adler als Begleiter, um die Stadt von oben zu überblicken.

Empfang:Die Meinungen zu diesem Titel gehen auseinander. Einige Spieler mochten die Stadtkarte von Mirage nicht und „vermissten“ die größeren Open-World-Umgebungen, während andere die kleinere Karte schätzten.

Was uns gefallen hat: Uns hat es sehr gefallen, dass das Spiel einen dazu zwingt, seine Attentate strategisch zu planen, anstatt sich einfach nur in den Kampf zu stürzen. Den Entwicklern ist es definitiv gelungen, den Fokus wieder auf Stealth, Parkour und Taktik zu legen.

Ideal für:Fans, die das Gameplay der klassischen AC-Spiele vermisst haben.

14. Assassin’s Creed Liberation

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 8,3/10 2012 PC, PS3, PS4, PS Vita, Xbox 360, Xbox One New Orleans, Ende des 18. Jahrhunderts

Spielbeschreibung: Schlüpfe in die Rolle der ersten weiblichen Hauptfigur Aveline und begib dich in das von den Franzosen beherrschte Louisiana.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Einführung des „Persona-Systems“, mit dem man zwischen verschiedenen sozialen Rollen wechseln kann.

„First AC“ ist auf der Handheld-Plattform (PS Vita) erhältlich.

Empfang: Die Spieler waren von Avelines Charakter und der einzigartigen Kulisse des Spiels begeistert, doch im Vergleich zu anderen Titeln wurde das Spiel insgesamt als mangelhaft empfunden.

Was uns gefallen hat: Das Persona-System hat uns auf jeden Fall gefallen und wir fanden es einzigartig. Es hat dem Gameplay mehr Tiefe verliehen, da man wählen konnte, ob man ein Assassine, eine Dame oder sogar ein Sklave sein wollte. „Liberation“ hatte einen ganz eigenen Charme, da es nicht nur darum ging, gegen die Templer zu kämpfen, sondern auch darum, sich in komplexen sozialen Strukturen zurechtzufinden.

Ideal für: Fans von weiblichen Hauptfiguren – Aveline de Grandpré war die erste weibliche Hauptfigur der Serie.

15. Assassin’s Creed Chronicles: China

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 8,2/10 2015 PC, PS4, Xbox One, PS Vita China zur Zeit der Ming-Dynastie, 1526

Spielbeschreibung:Schlüpfe in die virtuellen Fußstapfen von Shao Jun. Spiele als weitere weibliche Hauptfigur und letzte überlebende Assassinin der chinesischen Bruderschaft.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Tauchen Sie ein in einen soliden 2,5D-Plattformer

Eine einzigartige Ästhetik, inspiriert von der chinesischen Kunst, und ein auf Heimlichkeit ausgerichtetes Gameplay.

Empfang:Den Spielern gefielen die künstlerische Gestaltung des Spiels und das Side-Scrolling-Element, doch sie empfanden das Spiel insgesamt als zu oberflächlich.

Was uns gefallen hat:Uns hat die Kulisse des China der Ming-Dynastie sehr gut gefallen und wir fanden sie visuell ansprechend. Das Gameplay war abwechslungsreich und bot Stealth-Elemente, Rätsel und Plattform-Action. Es ist zwar nicht so groß angelegt wie andere Titel, kann sich aber als kompakteres Spiel durchaus behaupten.

Ideal für:Fans von Assassin’s Creed, die sich nach einer erfrischenden Abwechslung sehnen.

16. Assassin’s Creed III Remastered

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 8,1/10 2019 PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch Amerikanische Revolution, Ende des 18. Jahrhunderts

Spielbeschreibung:Erlebe in dieser überarbeiteten Ausgabe mit verbesserter Grafik und optimiertem Gameplay erneut Connor Kenways Abenteuer während der Amerikanischen Revolution.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Ästhetische und visuelle Verbesserungen sowie überarbeitete Spielelemente.

Enthält alle DLCs sowie „Assassin’s Creed Liberation Remastered“.

Empfang: Fans und Spieler schätzten die verbesserte Grafik und die vollständige Integration aller Inhalte, empfanden das Gameplay jedoch im Vergleich zu neueren Titeln als veraltet.

Was uns gefallen hat:Wir haben es sehr geschätzt, dass wir mehr Inhalte spielen und das Spiel umfassender erleben konnten, ohne zusätzliche Käufe tätigen zu müssen.

Ideal für:Langjährige Fans.

17. Assassin’s Creed Chronicles: Indien

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 8/10 2016 PC, PS4, Xbox One 841, Sikh-Reich

Spielbeschreibung:Begeben Sie sich stilvoll auf eine Reise durch das Herz des Sikh-Reiches. Schlüpfen Sie in die Rolle des flinken Arbaaz Mir in den Straßen Indiens.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Ein Kunststil, der von Miniaturen und der indischen Kultur inspiriert ist.

Auf Stealth ausgerichtetes 2,5D-Gameplay.

Empfang:Die Spieler lobten die kulturellen Schauplätze und die ansprechende Grafik dieses Spiels. Das Gameplay konnte die Erwartungen des Publikums nicht erfüllen und wurde als „monoton“ empfunden.

Was uns gefallen hat: Ein weiteres „AC“-Spiel, das den exotischen Reiz ferner Länder gekonnt einfängt. Es hat uns Spaß gemacht, durch die Landschaften Indiens zu streifen.

Ideal für:Fans von 2,5D-Spielen und Stealth-Spielen. Möchtet ihr Indiens Vergangenheit erkunden?

18. Assassin’s Creed: Freedom Cry

Unsere Bewertung Erscheinungsjahr Plattformen Handlungsort und historische Epoche ⭐ 7,8/10 2013 PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One Karibik, 18. Jahrhundert

Spielbeschreibung:Die Geschichte, die ursprünglich als DLC für „Black Flag“ entwickelt wurde, dreht sich um Adewale. Schlüpfe in die Rolle eines Sklaven, der zum Assassinen wird und sich auf die Suche nach der Freiheit begibt.

Wichtigste Merkmale und Innovationen:

Konzentriere dich darauf, Sklaven zu befreien und die Unterdrückung durch den Feind zu bekämpfen.

Verbesserte Seeschlachten aus „Black Flag“.

Empfang:Die Handlung und die Figur des Protagonisten wurden gelobt. Das Spiel war kürzer, was seine Gesamtwirkung im Vergleich zu einem vollwertigen Hauptspiel schmälerte.

Was uns gefallen hat:Adewales Geschichte hat uns bewegt. Die Befreiung und Rettung von Sklaven fühlte sich sinnvoll an und verlieh dem Spiel trotz seiner kürzeren Spieldauer eine unvergessliche emotionale Tiefe.

Ideal für:Spieler, die ein gutes und kurzes Spielerlebnis suchen.

Die Zeitachse und Chronologie von Assassin’s Creed

Die Serie erstreckt sich über eine Vielzahl von Epochen, und die Spieler können wie folgt durch die Zeit reisen:

Assassin’s Creed Odyssey (Antikes Griechenland, 431–404 v. Chr.): Dieses Spiel spielt während des Peloponnesischen Krieges.

(Antikes Griechenland, 431–404 v. Chr.): Dieses Spiel spielt während des Peloponnesischen Krieges. Assassin’s Creed Origins (Altes Ägypten, 49–44 v. Chr.): Dieses Spiel schildert die Entstehung der Bruderschaft.

(Altes Ägypten, 49–44 v. Chr.): Dieses Spiel schildert die Entstehung der Bruderschaft. Assassin’s Creed Valhalla (Wikingerzeit, 873 n. Chr.): Dieses Spiel zeigt die Invasion der britischen Küsten durch norwegische Wikinger.

(Wikingerzeit, 873 n. Chr.): Dieses Spiel zeigt die Invasion der britischen Küsten durch norwegische Wikinger. Assassin’s Creed Mirage (Demnächst, Naher Osten, 861 n. Chr.): Soll die Ursprünge der Assassinenbruderschaft von Bagdad beleuchten.

(Demnächst, Naher Osten, 861 n. Chr.): Soll die Ursprünge der Assassinenbruderschaft von Bagdad beleuchten. Assassin’s Creed (Dritter Kreuzzug, 1191 n. Chr.): Die Handlung spielt im Heiligen Land während des Dritten Kreuzzugs und erstreckt sich über Städte wie Jerusalem, Akkon und Damaskus.

(Dritter Kreuzzug, 1191 n. Chr.): Die Handlung spielt im Heiligen Land während des Dritten Kreuzzugs und erstreckt sich über Städte wie Jerusalem, Akkon und Damaskus. Assassin’s Creed II , Bruderschaft , Offenbarungen (Italien der Renaissance, 1476–1512): Die Handlung spielt in Florenz und führt Ezio inmitten der Renaissance bis nach Konstantinopel.

, , (Italien der Renaissance, 1476–1512): Die Handlung spielt in Florenz und führt Ezio inmitten der Renaissance bis nach Konstantinopel. Assassin’s Creed Rogue (Siebenjähriger Krieg, 1756–1763): Dieses Spiel spielt in Nordamerika und behandelt unter anderem Schauplätze wie den Nordatlantik.

(Siebenjähriger Krieg, 1756–1763): Dieses Spiel spielt in Nordamerika und behandelt unter anderem Schauplätze wie den Nordatlantik. Assassin’s Creed III (Amerikanische Revolution, 1765–1783): Die Handlung spielt während des Unabhängigkeitskampfes im neuen Amerika.

(Amerikanische Revolution, 1765–1783): Die Handlung spielt während des Unabhängigkeitskampfes im neuen Amerika. Assassin’s Creed Unity (Französische Revolution, 1789–1799): Die Handlung spielt in Paris während der berüchtigten Französischen Revolution.

(Französische Revolution, 1789–1799): Die Handlung spielt in Paris während der berüchtigten Französischen Revolution. Assassin’s Creed Syndicate (Das viktorianische London, 1868): Die Handlung spielt in London auf dem Höhepunkt der industriellen Revolution.

Diese historische Zeitleiste versucht, den tatsächlichen historischen Ablauf nachzuzeichnen.

Entwicklung der Spielmechaniken

The Assassin’s Creed Die Spielereihe hat sich seit ihren Anfängen weiterentwickelt, was sich in vielen Aspekten der Spiele zeigt:

Stealth & Parkour : Frühere Spiele der Reihe legten den Schwerpunkt auf Stealth-Gameplay und setzten auf Freerunning sowie das Verschmelzen mit der Umgebung, um sich fortzubewegen. Später, in Spielen wie „Unity“, wurden die Parkour-Mechaniken deutlich flüssiger.

: Frühere Spiele der Reihe legten den Schwerpunkt auf Stealth-Gameplay und setzten auf Freerunning sowie das Verschmelzen mit der Umgebung, um sich fortzubewegen. Später, in Spielen wie „Unity“, wurden die Parkour-Mechaniken deutlich flüssiger. Kampf : Ältere Titel wie „AC II“ nutzten einfache, auf Zähler basierende Spielmechaniken, doch diese Kampfsysteme wurden im Laufe der Zeit immer umfangreicher und nahmen modernere Elemente auf. „Origins“ führte RPG-ähnliche Features wie Fertigkeitsbäume und eine umfangreichere Waffenmechanik ein.

: Ältere Titel wie „AC II“ nutzten einfache, auf Zähler basierende Spielmechaniken, doch diese Kampfsysteme wurden im Laufe der Zeit immer umfangreicher und nahmen modernere Elemente auf. „Origins“ führte RPG-ähnliche Features wie Fertigkeitsbäume und eine umfangreichere Waffenmechanik ein. Erkundung : Frühere Titel spielten in der Regel ausschließlich in Städten. Black Flag durchbrach diese Grenze, indem es das Meer als Erkundungsgebiet einbezog. Auch Odyssey begeisterte die Spieler mit riesigen offenen Welten, in denen man historische Geschichten entdecken konnte.

: Frühere Titel spielten in der Regel ausschließlich in Städten. Black Flag durchbrach diese Grenze, indem es das Meer als Erkundungsgebiet einbezog. Auch Odyssey begeisterte die Spieler mit riesigen offenen Welten, in denen man historische Geschichten entdecken konnte. Rollenspielelemente : „Odyssey“ und „Valhalla“ führten neue RPG-Elemente wie mehrere Enden, verzweigte Dialogoptionen, Charakteranpassung und Fähigkeiten ein. Dies wirkte sich auf die Handlung aus und vermittelte den Spielern ein stärkeres Gefühl von Entscheidungsfreiheit und Mitbestimmungsmöglichkeiten.

: „Odyssey“ und „Valhalla“ führten neue RPG-Elemente wie mehrere Enden, verzweigte Dialogoptionen, Charakteranpassung und Fähigkeiten ein. Dies wirkte sich auf die Handlung aus und vermittelte den Spielern ein stärkeres Gefühl von Entscheidungsfreiheit und Mitbestimmungsmöglichkeiten. Mehrere Protagonisten: In „Syndicate“ konnte man zwei einzigartige Protagonisten gleichzeitig spielen.

Die Entwickler sind weiterhin experimentierfreudig geblieben und haben vielfältige Möglichkeiten ausprobiert, wobei sie in den meisten Spielen die zentralen Themen Geschichte, Erkundung und den Konflikt zwischen Assassinen und Templern integriert haben.

Historischer Hintergrund und historische Genauigkeit

Die „Assassin’s Creed“-Reihe hat sich schon immer intensiv mit der Geschichte auseinandergesetzt und den Spielern eine große Vielfalt an Epochen präsentiert: Das Italien der Renaissance, das viktorianische London und das wahnsinnige Chaos des Dritten Kreuzzugs. Jedes Spiel ist eine Zeitmaschine, die es den Spielern ermöglicht, reale Schauplätze, Persönlichkeiten und das sie prägende gesellschaftliche und politische Klima kennenzulernen.

Die Reihe erstreckt sich über Zeiträume, die von Kleopatras Ägypten in „Origins“ über das Mittelalter bis hin zur Wikingerinvasion in England reichen. Die Spielreihe verbindet realistische Spielerlebnisse mit einem facettenreichen historischen Thema.

Einer der herausragendsten Aspekte, die „Assassin’s Creed“ seit Jahrzehnten zu einer so beliebten Spielereihe machen, ist die Sorgfalt und Liebe zum Detail, mit der diese Schauplätze nachgebildet werden. Ubisoft beweist mit jedem neuen Teil dieser Reihe sein historisches Engagement, doch immer ist auch ein fiktionales Element in die Geschichte eingewoben.

Wir können unsere Geschichte nicht ändern, aber zu unserer Unterhaltung musste es kreative Freiheit geben – etwa indem wir eine fiktive Templer-Verschwörung hinter bekannte historische Persönlichkeiten einfließen ließen. Willkommen in der magischen Welt von Assassin’s Creed. Die Spiele bieten genau das richtige Maß an Genauigkeit damit ein Spieler das Gefühl hat, mit der Geschichte in Berührung zu kommen, und dabei auch eine ordentliche Portion Fantasie zu bieten.

Auswirkungen auf die Spielebranche

Es ist nicht abwegig anzunehmen, dass diese Spielereihe einen ziemlich großen Einfluss auf die Gaming-Branche hatte.

Open-World-Design: Die früheren Titel führten riesige, erkundbare Städte voller NPCs ein, die den Weg für moderne Open-World-Spiele ebneten.

Historische Aspekte: Die Verschmelzung von Geschichte und Fantasie inspirierte andere neuere Spiele wie „Red Dead Redemption“ und „Ghost of Tsushima“.

Seeschlacht:„Black Flag“ setzte neue Maßstäbe für das Spielgenre „Seeschlachten“, was auch neuere Titel wie Ubisofts „Skull & Bones“ beeinflusste.

Auszeichnungen: Da die Spielereihe so berühmt wurde, wurde sie im Laufe der Zeit mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. So gewann beispielsweise „Black Flag“ bei den Spike VGX Awards den Preis für das beste Action-/Abenteuerspiel.

Kultureller Einfluss: Die „AC“-Spiele haben die Popkultur geprägt und wurden als Bücher, Film sowie als Zeichentrickserie adaptiert.

AC hat seinen eigenen Weg eingeschlagen und sich darauf erfolgreich etabliert. Das Unternehmen hat einen Maßstab gesetzt, der in Erinnerung bleiben und auch weiterhin inspirieren wird.

Kommende „Assassin’s Creed“-Titel und Gerüchte

Die „Assassin’s Creed“-Reihe hat mehrere anstehende (und gemunkelte) Projekte in der Pipeline, die die Fangemeinde nach wie vor in Aufregung versetzen. Von Handyspielen bis hin zu größeren Titeln – Ubisoft scheint in der Zwischenzeit nicht vom Gas zu gehen.

Zu den anstehenden Projekten gehören Assassin’s Creed Infinity, ein ehrgeiziges, noch laufendes Projekt. Infinity soll Berichten zufolge verschiedene historische Schauplätze zu einem großen Gesamterlebnis verknüpfen, das es den Spielern ermöglichen soll, in einer ständig aktualisierten Welt unterschiedliche Handlungsstränge zu erkunden. Es ist eher eine „Plattform“ als ein Spiel. 202

Assassin’s Creed Shadows Es soll angeblich das erste Spiel sein, das auf Infinity erscheint. Ursprünglich war die Veröffentlichung für 2024 geplant, wurde jedoch auf 2025 verschoben. Dieses Mal spielt das Spiel in Japan, und vielleicht hast du die Chance, dein Leben als Ninja oder Assassine in vollen Zügen zu genießen.

Andere Projekte wie Codename Jade wird ein Handyspiel sein, das angeblich 2025 erscheinen soll. Wenn du ein Fan von und China, dann wird „Codename Jade“ indas alte Chinanoch einmal, was vielleicht Ihr Interesse wecken könnte. Derzeit scheinen diese Titel am aussichtsreichsten zu sein und könnten im Vergleich zu anderen gemunkelten Projekten das größte Potenzial haben, früher veröffentlicht zu werden.

Tipps für neue Spieler

Falls du neu in der Serie bist, findest du hier ein paar nützliche Tipps für den Einstieg:

Wo soll man anfangen?: Du kannst entweder mit dem ersten Spiel beginnen oder mit unserem Top-Favoriten „Assassin’s Creed II“. Ezio ist einfach eine Klasse für sich. Wenn du ganz von vorne anfangen möchtest, kannst du zuerst „Assassin’s Creed Origins“ spielen, um die Anfänge der Bruderschaft nachzuholen.

Wiedergabereihenfolge: Du kannst die Spiele in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung durchspielen. So kannst du sehen, wie sich die Serie entwickelt hat, und alle Anspielungen besser verstehen. Du kannst die Spiele aber auch in chronologischer Reihenfolge spielen. Beginne mit „Odyssey“ und schließe mit einem moderneren Setting wie „Syndicate“ ab – so hast du das Gefühl, mit deinen Lieblingscharakteren eine Zeitreise zu unternehmen.

Tipps zum Gameplay: Denk daran, versteckte Orte zu nutzen und dich unter die Menge zu mischen. Du bist schließlich ein Assassine. Stürze dich nicht unüberlegt in den Kampf. Sei taktvoll und behärzt. Beim Erkunden kannst du Aussichtspunkte synchronisieren, um Teile der Spielkarte freizuschalten. Das hilft dir, Geheimnisse zu entdecken und deine Reiseplanung zu vereinfachen.

Fähigkeiten: Setze deine Fertigkeitspunkte sinnvoll ein, wie in jedes andere Rollenspiel. Setze sie für Fähigkeiten ein, die zu deinem Spielstil passen. Ist es Kampf, Heimlichkeit oder Erkundung?

Häufig gestellte Fragen

Muss ich die „Assassin’s Creed“-Spiele der Reihe nach spielen?

Nein. Die meisten Spiele sind eigenständige Geschichten, wobei es einige Fortsetzungen wie „Brotherhood“ gibt, die an „AC II“ anknüpfen.

Welches „Assassin’s Creed“-Spiel hat die beste Handlung?

AC II ist aufgrund seiner fesselnden Handlung und der tiefgründigen Auseinandersetzung mit Themen wie Rache, persönlicher Entwicklung und Familie zum beliebtesten Teil der Reihe geworden.

Sind die „Assassin’s Creed“-Spiele historisch korrekt?

Ja und nein. Einige wichtige Ereignisse und Schauplätze sind an reale historische Begebenheiten angelehnt, doch alle Spiele sind mit Fantasy- und fiktionalen Elementen vermischt.

Welcher „Assassin’s Creed“-Titel hat sich am besten verkauft?

Valhalla. Es verkaufte sich aufgrund mehrerer Faktoren am besten. Das Spiel ist zwar ein „Assassin’s Creed“-Titel, aber gleichzeitig auch ein Fantasy-Rollenspiel. Dieses Genre ist bei Spielern sehr beliebt.

Wie viele „Assassin’s Creed“-Spiele gibt es?

23 Haupttitel und Ableger. Es gibt zahlreiche Erweiterungen und Remaster.