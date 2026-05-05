Call of Duty-Spiele in chronologischer Reihenfolge: Eine vollständige Liste

Falls du dich schon einmal gefragt hast, wie man das Call of Duty Wenn du die Spiele der Reihe der Reihe nach durchspielst, bist du nicht allein. Die Reihe ist seit über 20 Jahren erfolgreich und hat seit dem allerersten Teil 24 Haupttitel hervorgebracht Call of Duty im Jahr 2003. Einige dieser Shooter sind zu absoluten Legenden des Genres geworden, während andere ins Straucheln gerieten und den hohen Erwartungen nicht ganz gerecht wurden.

Was macht dasCall of Duty Was diese Serie auszeichnet, ist, dass sie sich ständig weiterentwickelt. Man bekommt immer noch die Nonstop-Action und rasante Ego-Shooter-Action wofür es bekannt ist, doch jede neue Version sorgt mit neuen Schauplätzen, spektakulären Action-Szenen und neuen Multiplayer-Modi für frischen Wind, der die Community bei Laune hält.

In einem Jahr stürmst du die Strände des Zweiten Weltkriegs, im nächsten kämpfst du in futuristischen Städten oder stürzt dich in ein gigantisches Battle-Royale-Erlebnis.

Dieser Artikel ist im Grunde genommen ein Rückblick auf alle Haupttitel der CoDSelbstbehalt. Ich werde euch durch die Höhen, die Tiefen und die Spiele führen, die sich wirklich bewährt haben. Egal, ob ihr gerade eure allererste Call of Duty Egal, ob du ein Neuling bist oder als Veteran die Klassiker noch einmal spielen möchtest – dieser Leitfaden hilft dir dabei, herauszufinden, wo du anfangen solltest und was deine Spielzeit wert ist!

24 „Call of Duty“-Spiele in chronologischer Reihenfolge: vom neuesten zum ältestennach ältesten

Call of Duty hat sich seit seinen bescheidenen Anfängen im Jahr 2003 über viele Jahre und Schauplätze erstreckt. Von den blutgetränkten Stränden der Normandie bis in die Weiten des Weltraums – die Spieler können sich auf einiges freuen, während wir alle Spiele in umgekehrter Reihenfolge durchgehen. Aber glaubt bloß nicht, dass die älteren Spiele der ursprünglichen Moderne Kriegsführung Die Trilogie hat nichts von ihrem Reiz verloren, denn das hat sie tatsächlich!

Hier sind die besten Call of Duty die Spiele in der richtigen Reihenfolge sowie die Gründe, warum du sie alle spielen solltest!

Unsere Bewertung Enebameter 8,2/10

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Plattformen Windows, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S Erscheinungsjahr 2025 Durchschnittliche Spielzeit 15–25 Stunden (Kampagne) / über 100 Stunden (mit Multiplayer und Zombies) Entwickler Treyarch, Raven Software

Call of Duty: Black Ops 7 versetzte mich direkt ins Jahr 2035, zehn Jahre nach den Ereignissen von Black Ops 2, und mehr steht nicht auf dem Spiel. Als David Mason war ich damit beschäftigt, die offensichtliche Rückkehr von Raul Menendez aufzudecken und gleichzeitig einen Technologiegiganten namens „The Guild“ zu untersuchen. Die verwirrende Handlung hielt mich ständig in Atem, und ehrlich gesagt ist es eine der psychologisch anspruchsvollsten Kampagnen, die Black Ops die diese Unterreihe je hervorgebracht hat.

Der größte Meilenstein ist hier die vollständige Koop-Kampagne. Zum ersten Mal konnte ich die gesamte Geschichte gemeinsam mit einem Freund durchspielen, und die Missionen sind so konzipiert, dass sie sich an die Teamarbeit anpassen. Im Einzelspielermodus funktioniert das Spiel gut, aber im Team kommen diese spannungsgeladenen Momente noch intensiver zur Geltung. Die Endgame-Aktivitäten sorgen für zusätzlichen Wiederspielwert, sobald man die Hauptgeschichte abgeschlossen hat, und geben einem Gründe, immer wieder einzusteigen.

Pro-Tipp Spiele die Koop-Kampagne beim ersten Durchgang gemeinsam mit einem Freund. Die Geschichte wirkt ganz anders, wenn ihr gemeinsam Strategien für die psychologischen Wendungen entwickelt.

Der Mehrspielermodus kehrt zum Start mit 18 Karten zurück, darunter das neue „Overclock“-System und Modi wie „Overload“ und „Skirmish“. Der rundenbasierte Zombies-Modus setzt die Dunkler Äther Die Handlung, und dieses Mal kämpft man mitten im Dunklen Äther selbst mit neuen Inkarnationen der ursprünglichen Crew. Es ist chaotisch, intensiv und genau das, wonach sich Zombies-Fans gesehnt haben.

Optisch,Black Ops 7 bringt die Reihe mit atemberaubenden Schauplätzen voran, die von neonbeleuchteten japanischen Dächern bis hin zu mediterranen Küsten reichen. Das 3D-Sounddesign hält dich während der Feuergefechte in Atem, und die filmreifen Zwischensequenzen können es mit Hollywood-Produktionen aufnehmen.

Mein Fazit: Black Ops 7 bringt das Größte Black Ops Mit seiner Koop-Kampagne, dem umfangreichen „Zombies“-Modus und dem ausgefeilten Multiplayer-Modus bietet das Spiel ein unvergleichliches Erlebnis. Wenn du ein Fan dieser Subserie bist, ist dieses Spiel ein absolutes Muss.

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Fan von „Dark Aether“

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Der Koop-Modus ist ein echter Game-Changer. Endlich habe ich meinen Kumpel dazu gebracht, eine CoD-Story mit mir durchzuspielen, und wir hatten einen Riesenspaß.

2. Call of Duty: Black Ops 6 [Die beste taktische Aktion im Nahen Osten]

Unsere Bewertung Enebameter 7,8/10

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Plattformen Windows, PS4, PS5, Xbox One Erscheinungsjahr 2024 Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden (Kampagne) / über 50 Stunden (mit Multiplayer und Zombies) Entwickler Treyarch, Raven Software

Eintauchen inCall of Duty: Black Ops 6, hat mich die packende Kulisse der Operation Desert Storm sofort in ihren Bann gezogen. Das Spiel versetzt CIA-Agenten mitten in den Kampf gegen eine mysteriöse private Militärfirma namens Pantheon, mit Missionen, die Strategie, Reflexe und Entscheidungsfähigkeit auf die Probe stellen.

Das Spiel wirkte unerbittlich und fesselnd: Ich habe mich in Multiplayer-Matches mit anderen Spielern zusammengetan und wurde in spannende Feuergefechte hineingezogen. Das Drei Kampagnen sorgen für Abwechslung – In einem Moment kämpfe ich mich durch den Häuserkampf im Nahen Osten, im nächsten schmiede ich in verdeckten Operationen Intrigen gegen das Pantheon. Manche Abschnitte wirkten zwar etwas chaotisch, aber die Belohnung in Form von Strategie und Action hat es lohnenswert gemacht, dranzubleiben.

Apropos Atmosphäre, Black Ops 6trifft hart. Die Umgebungen – von Wüstensand bis hin zu städtischen Ruinen – bestechen durch ihre gestochen scharfen Texturen. Der Soundtrack und die Schussgeräusche? Sie steigern die kriegsähnliche Spannung noch weiter. Besonders gut hat mir gefallen, wie Explosionen und die Zerstörung der Umgebung das Chaos verstärkten, ohne dabei übertrieben zu wirken.

Pro-Tipp Wenn du dich in den Mehrspielermodus stürzt, solltest du dich frühzeitig darauf konzentrieren, die Bewegungs- und Deckungsmechaniken zu beherrschen; das macht Call of Duty Online-Spiele sind so viel einfacher zu bewältigen.

Mein Fazit: CoD: Black Ops 6 ist ein absolutes Highlight für alle, die taktische, storybasierte Action mit wiederkehrenden Charakteren und modernen Spielmechaniken lieben. Egal, ob du wegen der Black Ops Ob Zombies oder der Adrenalinkick bei Spezialeinsatz-Missionen – das Spiel bietet dir ein hochintensives Erlebnis, das dich immer wieder zurückkommen lässt.

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Was denken die Spieler darüber?

CMNickTV

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Meiner Meinung nach war „Black Ops 6“ eigentlich ein gutes Spiel, aber ich probiere ja auch jedes neue „Call of Duty“-Spiel aus, das herauskommt – selbst die schlechten.

3. Call of Duty: Warzone Mobile [Das beste Battle-Royale-Erlebnis für Mobilgeräte]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Plattformen iOS, Android Erscheinungsjahr 2024 Durchschnittliche Spielzeit Über 50 Stunden (fortlaufendes Battle Royale) Entwickler Raven Software und Infinity Ward

Call of Duty: Warzone Mobile hat mich total heiß gemacht auf das Battle-Royale-Chaos von Pflicht Die Nachricht kam auf meinem Handy an. Das Spiel bietet die groß angelegten Feuergefechte des Originals Warzonedirekt zuAndroid and iOS: Hier kannst du Ausrüstung einsammeln, Beute sichern und kämpfen, bis nur noch ein Spieler oder ein Team übrig ist. Wenn du weißt, So geht’sCoDPunkte, kannst du dir zusätzliche Vorteile sichern, um deine Gegner auszustechen.

Und ehrlich gesagt, das Das Gameplay fühlt sich für eine Mobilversion überraschend flüssig an. Ich habe den Solo- und den Squad-Modus getestet, und die Steuerung ist präzise genug, um schnelle Drehungen und taktische Manöver zu meistern. In einigen spannenden Momenten saß ich wie gebannt vor dem Bildschirm, besonders beim Plündern unter Beschuss. Der einzige kleine Nachteil ist, wenn das Gerät anfängt zu ruckeln, aber das hat den Nervenkitzel nie getrübt.

Die Grafiken sind klar und für kleine Bildschirme optimiert. Die Karten sind detailliert genug, um Orientierungspunkte zu erkennen, und vermitteln dennoch ein rasantes Spielgefühl. Geräusche wie entfernte Schüsse oder Explosionen haben mich erfolgreich in Atem gehalten, sodass ich das Gefühl habe, jeder Absprungort sei lebendig.

Pro-Tipp Wenn du noch neu bist, bleib lieber bei den Gruppen. CoD Spiele sind dann am spannendsten, wenn sich Teamwork auszahlt.

Mein Fazit:Wenn du Call of Duty und sich unterwegs nach Battle Royale sehnen, bietet euch diese mobile Version genau die intensive Action für unterwegs, die sich perfekt für kurze Spielsitzungen eignet.

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spaceghostjay_

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Eine unpopuläre Meinung: Warzone Mobile ist besser als COD Mobile

4. Call of Duty: Modern Warfare III [Der beste Abschluss einer Trilogie]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Plattformen Windows, PS4, PS5, Xbox One Erscheinungsjahr 2023 Durchschnittliche Spielzeit 4–6 Stunden (Kampagne) / über 50 Stunden (mit Mehrspielermodus) Entwickler Sledgehammer Games

Modern Warfare III schließt schließlich das Original Moderne Kriegsführung Trilogie, und sie hat mich sofort in ihren Bann gezogen Captain Price und die Task Force 141 auf der risikoreichen Jagd nach Wladimir Makarow. Die Missionen spielen auf linearen und halb-offenen Weltkarten in spannungsgeladenen Szenarien, und ehrlich gesagt fühlt sich jede einzelne wie ein Wettlauf gegen den Ausbruch eines dritten Kalten Krieges an.

Mir hat gefallen, dass ich die Aufgaben im Spiel auf meine eigene Art angehen kann, ob mit voller Feuerkraft oder durch heimliche Manöver. Das Sammeln von Ausrüstung und das Anpassen meiner Ausrüstung ließen jede Mission wie eine persönliche Angelegenheit wirken. Die modernen Schusswechsel-Mechaniken sind befriedigend, und ich spürte, wie die Spannung stieg, während ich die einzelnen Handlungsstränge durchlief. Sicher, manche Szenen wirkten vorhersehbar, aber die Belohnung in Form von modernem Storytelling und Action machte das wieder wett.

Optisch,Modern Warfare III schafft einen Ausgleich zwischen Realismus und filmischem Flair. Explosionen, zerstörte Stadtlandschaften und taktische Beleuchtung sorgen dafür, dass jeder Feuerwechsel intensiv wird, während der Soundtrack meiner Meinung nach diese „Einsatzatmosphäre“ noch verstärkt.

Pro-Tipp Konzentriere dich darauf, die Waffenaufsätze frühzeitig zu meistern: Die Effektivität deines Einsatzteams hängt davon ab.

Mein Fazit: Ein absolutes Muss für Fans der MW Reihe. Es schließt die Geschichte der Task Force 141 mit Drama und Action ab und ist damit eines der besten Spiele der CoD Reihenfolge der Spiele.

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Der einzige Kinkajou

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Als Spieler, der schon über 200 Stunden in das Spiel investiert hat, gefällt es mir tatsächlich.

5. Call of Duty: Modern Warfare II [Beste Innovation im taktischen Multiplayer-Bereich]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen Windows, PS4, PS5, Xbox One Erscheinungsjahr 2022 Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden (Kampagne) / über 60 Stunden (mit Multiplayer und Spec Ops) Entwickler Infinity Ward

BetretenModern Warfare II, Die Rückkehr von … hat mich sofort in ihren Bann gezogen Die Task Force 141 geht gegen eine Verschwörung vor, an der eine iranische Terrororganisation und ein mexikanisches Kartell beteiligt sind. Die Geschichte ist fesselnd, doch die Innovationen im Gameplay sind das eigentliche Highlight. Das Tauchen in Bauchlage, das Entführen von Fahrzeugen und die vielfältigen Multiplayer-Modi haben das Spielerlebnis sowohl für Veteranen als auch für Neulinge der „Modern Warfare“-Reihe grundlegend verändert.

Ich habe stundenlang damit verbracht, mit neuen Spielmechaniken in Call of Duty Online, und jedes Spiel fühlte sich einzigartig an. Der Mehrspielermodus bietet Spielmodi, die Teamwork belohnen, und der Die Einzelspieler-Kampagne bietet taktische Tiefe. Sicher, bei einigen Waffen gibt es kleinere Probleme mit der Balance, aber insgesamt hat mir das Spiel diese befriedigende, hochspannende Action geboten. Ehrlich gesagt würde ich dieses Spiel gerne als eines der Die besten Ego-Shooterdie je hergestellt wurden.

Die Grafik besticht durch realistische Umgebungen und spektakuläre Effekte, die jede Mission zu einem fesselnden Erlebnis machen. Akustische Hinweise wie feindliches Geschwätz und Schusswechsel sorgen für ein besseres taktisches Bewusstsein, ebenso wie die Filmsequenzen hat die Geschichte bereichert, ohne das Tempo zu verlangsamen.

Pro-Tipp Wer das Entführen von Fahrzeugen frühzeitig beherrscht, kann viele Einsätze des Einsatzteams reibungsloser gestalten.

Mein Fazit:Unter all den Call of Duty Unter den Spielen sticht dieser Titel durch sein kreatives Gameplay und die solide Erzählweise der „Modern Warfare“-Reihe hervor. Klassisch und doch zukunftsweisend – eine erste Wahl für Fans, die das gesamte „Call of Duty“-Erlebnis suchen.

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Was denken die Spieler darüber?

Jon Clarke

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Ein Paradebeispiel für ein Hollywood-Spiele-Spektakel der Extraklasse – voller atemberaubender Grafiken und spektakulärer Szenen, mit einer riesigen Vielfalt an Spielmöglichkeiten und nur wenigen Momenten, die etwas zu wünschen übrig lassen.

6. Call of Duty: Vanguard [Die besten Action-Spiele zum Zweiten Weltkrieg]

Unsere Bewertung Enebameter 8,3/10

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Plattformen Windows, PS4, PS5, Xbox One Erscheinungsjahr 2021 Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden (Kampagne) / über 40 Stunden (mit Multiplayer und Zombies) Entwickler Sledgehammer Games

CoD: Vanguard ließ mich die Task Force Vanguard rund um den Globus anführen, um eine geheime Bedrohung durch die Nazis in den letzten Monaten des Ersten Weltkriegs zunichte machenI. Das Spiel baut auf Spielmechaniken aus MW und bewahrt dabei die Intensität klassischer Ego-Shooter. Der Zombies-Modus? Er dient als Vorläufer zum Black Ops Unterreihen, die den Fans zusätzliche Einblicke in die Hintergrundgeschichte bieten.

SpielenVanguard wirkt wie im Kino. Rückblenden verweben die Geschichten der Truppmitglieder miteinander, stellen Verbindungen zu den einzelnen Charakteren her und ermöglichen mir gleichzeitig ein Gameplay, das durch seine Zerstörungswut Spaß macht: Fenster einschlagen, Waffen montieren und Ziele in die Luft jagen. Mir gefielen das Tempo und die Abwechslung, auch wenn sich manche Missionen etwas zu sehr vorgegeben anfühlten, was die Erkundungsmöglichkeiten etwas einschränkte.

Die Bilder sind beeindruckend– von den rauen Schlachtfeldern Nordafrikas bis hin zu den verschneiten Städten Europas. Soundeffekte, Musikuntermalung und das Feedback der Waffen sorgen für ein befriedigend intensives Kampferlebnis. Ich finde wirklich, dass jeder Feuerwechsel fesselnd ist und echten Spaß macht.

Pro-Tipp Konzentriere dich auf die Koordination des Teams sowohl im Zombies-Modus als auch bei den Kampagnenmissionen, um die Pflicht Franchise-Erfahrung.

Mein Fazit: Vanguard bietet wirklich spannende Action aus dem Zweiten Weltkrieg mit einer charakterorientierten Geschichte. Wenn du sowohl historische Schlachten als auch Ego-Shooter liebst, wirst du deine Freude daran haben, vor allem, wenn du eine Brücke zwischen Vergangenheit CoDSpiele und dieBlack OpsUnterserie

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Was denken die Spieler darüber?

BankCozy

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Mir hat es gefallen, vielen anderen aber nicht. Es ist eines meiner liebsten COD-Spiele zum Zweiten Weltkrieg. Die Kampagne gefällt mir auch sehr gut.

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen Windows, PS4, PS5, Xbox One Erscheinungsjahr 2020 Durchschnittliche Spielzeit 6–10 Stunden (Kampagne) / über 50 Stunden (mit Multiplayer und Zombies) Entwickler Treyarch, Raven Software

In dem Moment, als ich anfing Black Ops: Cold War, Die Tiefe des Einzelspielermodus hat mich sofort in ihren Bann gezogen. Man kann seinen Charakter tatsächlich individuell gestalten und seine eigene Geschichte mitgestalten, wobei die verschiedenen Enden einen richtig umhauen, wenn die Wendung endlich kommt. Die Jagd nach dem sowjetischen Spion Persus an verschiedenen Brennpunkten weltweit hat mir das aufregende Gefühl vermittelt, hautnah an einer Operation aus dem Kalten Krieg beteiligt zu sein.

Der Mehrspielermodus und Black Ops Zombies Diese Trends feiern ein starkes Comeback, und ich fand die Erweitertes Waffenschmiedesystem für eine umfassendere Waffenanpassung. Beim Spielen mit Freunden im Mehrspielermodus spürte ich, wie der Einsatz mit jedem Match stieg: Jede Entscheidung bei der Ausrüstung und der Taktik zählte. Manche Missionen schienen zunächst knifflig, aber gerade deshalb waren die Siege umso befriedigender.

Optisch ist das Spiel ausgewogen rauer Realismus des Kalten Krieges mit filmischem FlairDie Umgebungen sind detailreich, die Schusswechsel reagieren flüssig und die Zwischensequenzen vermitteln die Spannung der Spionagegeschichte wirklich gut.

Pro-Tipp Probier schon früh verschiedene Ausrüstungskombinationen aus: Individuell angepasste Waffen machen in deinen Kämpfen einen riesigen Unterschied.

Mein Fazit: Black Ops: Cold War erfolgreich die Spionage-Atmosphäre einzufangen, was den Fans ein umfassendes Missionserlebnis bietet – ganz gleich, ob man die Wendungen im Einzelspielermodus oder die intensiven Multiplayer-Matches liebt.

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Was denken die Spieler darüber?

anon46

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Ich weiß, dass Warzone und Black Ops 6 gerade im Rampenlicht stehen, aber wenn du Cold War noch keine zweite Chance gegeben hast oder zögerst, wieder einzusteigen, verpasst du wirklich etwas.

8. Call of Duty: Modern Warfare [Bester Neustart der klassischen Serie]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Plattformen Windows, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2019 Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden (Kampagne) / über 60 Stunden (mit Multiplayer und Spec Ops) Entwickler Infinity Ward

Gleich in die erste Runde Moderne Kriegsführung Neustart der Serie – ich spürte die Rückkehr von Captain Price und dem Team sich sowohl mit einer russischen Invasion als auch mit der fiktiven Terrororganisation Al-Quatala in Urzikstan auseinandersetzen. Es handelte sich um eine eigenständige neue Geschichte, in der bekannte Charaktere glänzen konnten und gleichzeitig ein spannendes Gameplay der heutigen Zeit vorgestellt wurde.

Die Einzelspieler-Kampagne stellt die Spieler vor schwierige moralische Entscheidungen. Die Verletzung von Zivilisten, die Hinrichtung von Kriegsgefangenen oder das Verschonen von Feinden beeinflussen die Dialoge und die Punktzahl – all das verleiht jeder Entscheidung zusätzliches Gewicht. Ich habe stundenlang darüber nachgedacht, wie ich jede Mission am besten angehen sollte, und diese Herausforderung hat mich an den Bildschirm gefesselt. Manche Level waren sehr intensiv, aber genau darum geht es: Das Spiel möchte, dass man in Ego-Shootern wie ein Soldat denkt und reagiert.

Die Grafik besticht durch realistische Umgebungen, während Geräusche wie entfernte Schüsse und Stimmengeplapper mich in Atem hielten. Das Tempo ist ausgewogen filmreife Action mit taktischen Feuergefechtenperfekt.

Pro-Tipp Nimm dir Zeit, die Level nach zusätzlicher Ausrüstung zu durchsuchen; das verändert deine Herangehensweise an die Missionen im Spiel.

Mein Fazit:Dieser erste Teil legt die Messlatte hoch für MW sowohl Fans als auch Neulinge, indem es taktisches Gameplay mit dem Nervenkitzel all der CoDErfahrungen.

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Was denken die Spieler darüber?

ben

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Dieses Spiel ist sehr gut und besser als jedes neue „Call of Duty“, das in letzter Zeit erschienen ist.

9. Call of Duty: Mobile [Das beste Shooter-Erlebnis für Mobilgeräte]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen iOS, Android Erscheinungsjahr 2019 Durchschnittliche Spielzeit Über 50 Stunden (fortlaufender Multiplayer- und Battle-Royale-Modus) Entwickler Wir sind

Call of Duty: Mobilevölligbringt diesen Klassiker CoD auf mein Handy übertragen. Dieses Spiel bietet mir alles, was ich liebe: Team-Deathmatch, Search and Destroy und Hardpoint sowie ein chaotisches Battle Royale mit bis zu 100 Spielern. Egal, ob ich solo spiele oder mich einem Trupp anschließe – die Action ist nonstop und intensiv.

Was mich wirklich begeistert, sind die Anpassungsmöglichkeiten. Dank des „Gunsmith“-Systems kann ich meine Waffen mit allen möglichen Aufsätzen und Skins ausstatten, sodass ich bei jedem Spiel ein einzigartiges Loadout bekomme. Der einzige Nachteil? Mein Handy wird nach langen Spielsitzungen definitiv heiß, also macht euch darauf gefasst, dass das Gerät nach ein paar Runden ziemlich warm wird.

Optisch,Call of Duty: Mobile beeindruckt mich viel mehr, als ich es von einem Handyspiel erwartet hätte. Ob du es glaubst oder nicht, die Texturen sind beeindruckend und die Animationen laufen flüssig. Wenn ich die Einstellungen auf „Ultra“ hochdrehe, wirken klassische Karten wie „Nuketown“ und „Hijacked“ wie aus einer anderen Liga. Die gesamte Atmosphäre zieht mich in ihren Bann, von den intensiven Feuergefechten bis hin zu den Scharfschützen-Duelle.

Pro-Tipp Optimiere deine Ausrüstung mit dem „Gunsmith“-System, um dir einen individuellen Vorteil zu verschaffen. Und im Battle-Royale-Modus sind kluge Sprünge und die richtige Positionierung entscheidend, um bis zum Schluss durchzuhalten.

Mein Fazit:Call of Duty: Mobile bietet dir eine solide CoD Ein Spielerlebnis für unterwegs. Mit intensiven Multiplayer-Kämpfen, umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und einer großartigen Grafik ist es ein absolutes Muss für jeden FPS-Fan.

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Zephyr Version 1

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Ich habe gerade erst mit dem Spiel angefangen, und es hat buchstäblich alles, was ich mir von einem COD-Spiel wünsche. Es hat den Charme der alten Schule, bietet aber gleichzeitig die flüssige Spielmechanik moderner Titel.

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen Windows, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2018 Durchschnittliche Spielzeit Über 50 Stunden (nur Multiplayer und Zombies, keine Kampagne) Entwickler Treyarch

Black Ops 4 hat die Regeln über Bord geworfen und die Einzelspieler-Kampagne komplett gestrichen, wobei der Schwerpunkt auf Innovationen im Mehrspielermodus lag. Ich war zunächst skeptisch, aber das Spezialistensystem und das überarbeitete Black Ops Der Zombie-Modus sorgte für neuen Schwung. Die automatische Regeneration der Gesundheit war weg; ich hatte das Gefühl, dass die Matches taktischer waren, sodass ich mein Können unter Beweis stellen musste.

Ich habe es geliebt, mit neuen Waffen und Spezialisten zu experimentieren; dadurch fühlte sich jedes Spiel anders an. Hardcore-Fans mögen die storybasierten Missionen vermissen, aber für Multiplayer-Fans wie mich ist es ein Spielplatz voller Chaos und Strategie. An einige der neuen Spielmechaniken musste ich mich erst ein paar Runden lang gewöhnen, aber sobald ich den Dreh raus hatte, war das Spielerlebnis sehr befriedigend.

Die Grafik ist nach wie vor hochwertig, mit detaillierten Karten und Animationen, die die Kämpfe übersichtlich und spannend gestalten. Das Sounddesign hilft dabei, Gegner aufzuspüren; es hat buchstäblich jedem meiner Feuergefechte eine atemberaubende Spannung verliehen.

Pro-Tipp Mache dich frühzeitig mit den Fähigkeiten deines Spezialisten vertraut; Multiplayer-Matches entwickeln sich rasant, und die Kenntnis deiner Fähigkeiten macht einen großen Unterschied.

Mein Fazit: Ein mutiger Beitrag in der CoDReihe,Black Ops 4 ist ideal für Spieler, die sich nach einem Spiel wünschen, bei dem der Mehrspielermodus im Vordergrund steht, mit tiefgehenden taktischen Elementen und intensiven Kämpfen im Zombiemodus.

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Loud_Firefighter_288

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Ehrlich gesagt hat mir BO4 echt gefallen. Es wird unterschätzt.

Unsere Bewertung Enebameter 9,3/10

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Plattformen Windows, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2017 Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden (Kampagne) / über 40 Stunden (mit Multiplayer und Zombies) Entwickler Sledgehammer Games

Wieder zurück in Call of Duty: World War II, spürte ich sofort die Rückkehr zu der raue, truppbasierte Kampf, der das Original auszeichnete CoDso unvergesslich. Bei Einsätzen in ganz Frankreich und darüber hinaus war ich mit dem Chaos der Befreiung konfrontiert und erlebte zugleich die dramatischen Momente historischer Schlachten hautnah mit.

The Die Einzelspieler-Kampagne verbindet Strategie und Action, mit ausgefeilter Ego-Shooter-Mechanik, die Teamwork belohnt. Die Zombie-Minikampagne sorgt für eine unterhaltsame Abwechslung – ich konnte in alternativen Geschichtsszenarien gegen Horden von Untoten kämpfen. Manche Missionen wirken fast schon gnadenlos, wenn man sich nicht abstimmt, aber genau das macht den Reiz aus: Jeder Sieg fühlt sich befriedigend an.

Die Grafik bietet die perfekte Mischung aus Realismus und filmischer Dramatik. Explosionen, Trümmer auf dem Schlachtfeld und Charakteranimationen lassen jedes Feuergefecht lebendig wirken. Das Sounddesign – von Artilleriefeuer bis hin zu lauten Befehlen – hat mich durchweg in den Bann gezogen.

Pro-Tipp Halte dich bei Kampagnenmissionen eng an deine Truppe. Abgestimmtes Vorgehen erhöht die Überlebenschancen erheblich.

Mein Fazit: Call of Duty: WWII bringt truppbasierte Action und historisches Eintauchen zurück in das CoD Ein Spiel der Reihe, ideal für Fans von klassischem, taktischem Gameplay und einem Hauch von Zombie-Modus-Chaos.

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Was denken die Spieler darüber?

Zeptor69

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Es ist wohl der beste COD aller Zeiten, und wie in den anderen Kommentaren erwähnt, ist es der einzige COD, den ich derzeit regelmäßig spiele.

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Plattformen Windows, PS4, Xbox One Erscheinungsjahr 2016 Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden (Kampagne) / über 40 Stunden (mit Multiplayer und Zombies) Entwickler Infinity Ward

Ich hätte nicht mit Feuergefechten in der Schwerelosigkeit gerechnet in Unendlicher Krieg, aber nun sind wir hier. Dieses Spiel führt die Reihe in die Zukunft der Kriegsführung, in dem sich die Settlement Defense Front und die United Nations Space Alliance in verschiedenen Weltraumumgebungen gegenüberstehen. Raumschiffe, futuristische Waffen und spannende Luftkämpfe verleihen dem Spiel einen frischen Touch, während es gleichzeitig Teil desselben Universums bleibt wie andere CoD Spiele.

Die Einzelspieler-Kampagne ist überraschend solide. Die Geschichte hat mir sehr gut gefallen, sie verbindet klassische CoD Action mit Science-Fiction-Spannung. Manche Momente wirkten etwas übertrieben, doch die Mischung aus Zombies-Modus und Weltraumkämpfen sorgt für ein einzigartiges Erlebnis. Die Steuerung passt sich gut an die Schwerelosigkeit an, auch wenn es ein paar Missionen dauerte, bis ich mich vollständig daran gewöhnt hatte.

Grafik und Effekte stechen bei diesem Titel besonders hervor: Das Leuchten der Raumschiffe, die Laserfeuer und die zerstörte Umgebung verleihen jeder Mission einen filmischen Charakter. Die Soundeffekte für Waffenfeuer und Alarme sorgten dafür, dass ich stets aufmerksam blieb und voll und ganz in das Geschehen eintauchte.

Pro-Tipp Probier schon früh die Bewegungen in der Schwerelosigkeit und die Steuerung des Schiffes aus – das verändert das Tempo und die Taktik der Kämpfe erheblich.

Mein Fazit: Unendlicher Krieg ist eine gewagte, futuristische Wendung in der Serie, perfekt für Spieler, die sich nach neuen Spielmechaniken und Weltraumschlachten mit Science-Fiction-Flair sehnen.

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Was denken die Spieler darüber?

matticusiv

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Eine hervorragende Kampagne, eine der besten von CoD, die es mit dem Original von „Modern Warfare“ aufnehmen kann.

13. Call of Duty: Black Ops III [Das beste Chaos in der kybernetischen Kriegsführung]

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

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Plattformen Windows, PS4, Xbox One, macOS, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2015 Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden (Kampagne) / über 60 Stunden (mit Multiplayer und Zombies) Entwickler Treyarch

Black Ops III geht voll und ganz in Richtung Zukunftskrieg, und schon von Anfang an habe ich den Wandel gespürt. Die Handlung spielt 40 Jahre nach dem zweiten Spiel der Subserie… Das Schlachtfeld wird von kybernetischen Supersoldaten, Drohnen und KI beherrscht, die eigentlich die Menschheit schützen sollten, sich aber letztendlich zum Feind gewandelt haben. Als Anführer eines Einsatzteams musste ich mich den Folgen einer außer Kontrolle geratenen Technologie stellen, und ehrlich gesagt kam es mir vor, als befände ich mich in einer abgedrehten Science-Fiction-Version von „Duty History“.

Die Einzelspieler-Kampagne enthält eine Neuauflage im Umfang eines Erweiterungspakets, die Black Ops Zombies direkt in die Handlung einzubauen, was der Wahnsinn war. Kombiniert man das mit den klassischen Mehrspieler- und Zombie-Modi, und Im Grunde genommen hast du hier drei Kampagnen in einer. Das mag zunächst etwas überwältigend wirken, ist aber ideal für alle, die bei Ego-Shootern Wert auf einen hohen Wiederspielwert legen.

Grafisch setzt das Spiel auf eine futuristische Ästhetik mit neonbeleuchteten Schlachtfeldern und augmentierten Soldaten. Das HUD und die Effekte vermitteln das Gefühl, direkt in das Schlachtfeld eingebunden zu sein. Es ist zwar nicht besonders realistisch, aber Der schicke Tech-Look passt zum Thema.

Pro-Tipp Setzen Sie auf kybernetische Upgrades für mehr Mobilität; das Laufen an Wänden und beschleunigte Bewegungen verleihen dem Spiel eine ganz neue Dimension.

Mein Fazit:Von all den CoDSpiele,Black Ops III zeichnet sich durch seine Mischung aus erzählerischer Tiefe und abwechslungsreichem Gameplay aus. Wenn Sie den Titel mit dem umfangreichsten Inhalt in der Black-Ops-Reihe suchen, dann ist dies genau das Richtige für Sie.

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Was denken die Spieler darüber?

forrest1985_

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Ein großartiges Spiel. Wahrscheinlich mein Lieblingsspiel seit den COD-Titeln der „Golden Age“-Ära.

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Plattformen Windows, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2014 Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden (Kampagne) / über 40 Stunden (mit Multiplayer und Exo Zombies) Entwickler Sledgehammer Games

Als ich das Gerät zum ersten Mal hochgefahren habe Advanced Warfare, wusste ich sofort, dass dies nicht wie die vorherigen Titel war. Mit Kevin Spacey in der Rolle des Bösewichts versetzt dich das Spiel in eine Welt, in der ein Eine private Militärfirma hat das Sagen, und Bündnisse werden wie Aktien gehandelt. Das war das erste CoD Das fühlte sich wirklich wie ein Sprung in eine moderne Kulisse an, ohne dabei auf die rasante Action von Ego-Shootern zu verzichten.

Was das Gameplay angeht,Die Waffenanpassung hat mich total umgehauen. Standardgewehre? Check. Laserwaffen, Energiewaffen und futuristische Granaten? Doppelt check. Sogar das HUD hat sich verändert und ist nun direkt in die Waffensysteme integriert, was mir das Gefühl gab, Teil einer Aufklärungstruppe der nächsten Generation zu sein. Es ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber perfekt für Fans, die sich von der Kriegsführung der Zukunft ein immersives und experimentelles Erlebnis wünschen.

Optisch,Sledgehammer Games Volltreffer. Die futuristischen Stadtlandschaften und die techniklastigen Designs sahen schick aus, und jeder Feuerwechsel wirkte wie im Kino. Das Sounddesign (vor allem die Energiewaffen) hat mich von der Spielwelt wirklich überzeugt.

Pro-Tipp Kombiniere herkömmliche Schusswaffen mit futuristischer Ausrüstung – so bleiben die Kämpfe spannend.

Mein Fazit:Advanced Warfare hat neue Maßstäbe für die Reihe gesetzt und moderne Kriegsführung mit futuristischem Flair kombiniert. Wenn du techniklastige Kämpfe und Experimentierfreude liebst, ist dies die beste Wahl unter den CoDSpiele.

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Was denken die Spieler darüber?

kaukasischer Abstammung

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Eine unpopuläre Meinung: AW war schon immer mein Lieblings-COD

Unsere Bewertung Enebameter 9,7/10

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Plattformen Windows, PS4, Xbox One, PS3, Wii U, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2013 Durchschnittliche Spielzeit 6–7 Stunden (Kampagne) / über 40 Stunden (mit Multiplayer und „Extinction“) Entwickler Infinity Ward

Call of Duty: Ghosts fühlte sich von Anfang an anders an: es ist eines der wenigen CoD Spiele, die nicht direkt an dasselbe Universum wie andere Titel anknüpfen. Die Ausgangslage? Zerstörte Ölfelder im Nahen Osten, die USA in Gefahr und ein neuer Feind in Form der Lateinamerikanischen Föderation. Was hat mich am meisten gefesselt? Zum ersten Mal konnte ich tatsächlich als Hund in einem CoD Eintrag. Ganz im Ernst, Missionen als Riley zu spielen, war ein absolutes Highlight.

Abgesehen von der Einzelspieler-Kampagne, Der neue Squads-Modus stach besonders hervor. Die Steuerung von bis zu 10 menschlichen oder KI-Teamkollegen vermittelte mir ein Gefühl von Größe, das ich seit dem Originalspiel nicht mehr erlebt hatte. Der Mehrspielermodus kam mir vertraut vor, aber „Squads“ sorgte für mehr Spieltiefe und eignet sich daher hervorragend für Spieler, die mehr als nur das übliche PvP suchen. Obwohl neue Ideen eingeführt wurden, empfand ich die Geschichte und die Charaktere im Vergleich zu anderen Titeln als oberflächlich CoDTitel.

Optisch gelingt es Infinity Ward, Geister mit stimmungsvollen, vom Krieg gezeichneten Schauplätzen. Die Mischung aus trostlosen Städten und Schauplätzen für verdeckte Operationen vermittelte das Gefühl, in einer Welt nach dem Zusammenbruch zu sein.

Pro-Tipp Probier die Trupps aus. Das ist nicht nur eine Spielerei, sondern verleiht der „Duty“-Reihe eine einzigartige strategische Ebene.

Mein Fazit:Geister ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber als eigenständiger Teil der Reihe bietet es Abwechslung und einige wirklich unvergessliche Momente. Perfekt für alle, die eine Auszeit von der MWReihe oderBlack OpsBögen.

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Was denken die Spieler darüber?

DigitalVeil926

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Für mich war das Spiel fast perfekt. Ich fand das Perk-System genial, mir hat die Punktetabelle oben rechts auf dem Bildschirm gefallen, mir haben die dynamischen Ereignisse auf den Karten gefallen, mir haben die Feldbefehle gefallen

16. Call of Duty: Black Ops II [Die besten verzweigten Handlungsstränge]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen Windows, PS3, Xbox 360, Will U Erscheinungsjahr 2012 Durchschnittliche Spielzeit 8–12 Stunden (Kampagne mit mehreren Durchläufen) / über 50 Stunden (mit Multiplayer und Zombies) Entwickler Treyarch

Ich will mal ganz ehrlich sein:Black Ops II ist einer meiner Favoriten CoD Spiele, weil es etwas Neues gewagt hat. Es spielt im Zeitraum von 1985 bis 2025 und lässt mich in die Rolle von Alex Mason, Frank Woods und David Mason schlüpfen, mit Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte nachhaltig prägen. Es war das erste Call of Duty wo ich tatsächlich das Gefühl hatte, dass meine Entscheidungen eine Rolle spielten und zu verschiedenen Enden führten.

Auch der Mehrspielermodus war bahnbrechend. Das „Pick 10“-System für die Charaktererstellung ermöglichte mir endloses Experimentieren, während mich das Waffen-Progressionssystem zum Grinden motivierte. Dazu kommen noch kompetitive Modi im MLG-Stil – und schon hat man ein rundes Gesamtpaket. Sicher, die Geschichte wirkt manchmal etwas zusammenhanglos, und manche Wendungen in der Handlung wirken etwas erzwungen, um den verschiedenen Enden gerecht zu werden, aber es war klar, warum viele Fans dieses Spiel als eines der besten bezeichnen CoDEinträge.

Optisch hat das Spiel die Atmosphäre des Kalten Krieges und der nahen Zukunft perfekt eingefangen, nahtloser Wechsel zwischen rauen 80er-Jahre-Kämpfen und futuristischer Technik. Die Zwischensequenzen hatten echtes Gewicht, vor allem, wenn die Folgen meiner Entscheidungen spürbar wurden.

Pro-Tipp Lass dir die verschiedenen Handlungsstränge nicht entgehen: Spiel die Missionen noch einmal durch, um andere Ausgänge freizuschalten – es lohnt sich.

Mein Fazit: Black Ops IIhat denPflicht Ein weiterer Teil der Reihe mit erzählerischen Entscheidungsmöglichkeiten und einem hervorragenden Mehrspielermodus. Wenn du ein Spiel aus dieser Unterreihe suchst, das sich wirklich lohnt, immer wieder gespielt zu werden, dann ist dies genau das Richtige.

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Was denken die Spieler darüber?

ElegantEchoes

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Die Kampagne war besser als viele andere. Individuell anpassbare Ausrüstung, Entscheidungsmöglichkeiten, unterschiedliche Ausgänge für die meisten Missionen, zwei verschiedene Zeitperioden – sie war in vielerlei Hinsicht innovativ.

17. Call of Duty: Modern Warfare 3 [Finale der besten Trilogie]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,8/10

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Plattformen Windows, macOS, PS3, Will, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2011 Durchschnittliche Spielzeit 6–7 Stunden (Kampagne) / über 50 Stunden (mit Mehrspieler- und Überlebensmodus) Entwickler Infinity Ward, Sledgehammer Games

Vor dem Neustart MWReihe, wir hatten das Original MWTrilogieundModern Warfare 3 war der epische Abschluss. Als Captain Price, Soap und Task Force 141 spürte ich die Anspannung, als ich versuchte, Vladimir Makarov daran zu hindern, einen dritten Kalten Krieg auszulösen und die Lage in einen Dritten Weltkrieg eskalieren zu lassen.

Das Gameplay führte neue Überlebensmodi, überarbeitete Killstreaks und eines der ausgefeiltesten Missionsdesigns seiner Zeit. Das Tempo war wahnsinnig; jede Mission fühlte sich wie ein Wettlauf gegen den globalen Zusammenbruch an. Allerdings waren einige der Wendungen in der Handlung ziemlich vorhersehbar, und der übermäßige Einsatz von Spektakelszenen hat die Wirkung der großen Momente etwas abgeschwächt. Doch als das Finale kam, fühlte es sich wie das kathartische Ende an, das dieser erste Teil verdient hatte.

Optisch,es stützte sich auf Realismus, mit kriegsverwüsteten Stadtlandschaften und spektakulären Actionsequenzen. Die Spannung hielt von Anfang bis Ende an, und die Entwickler haben diesem Handlungsbogen einen würdigen Abschluss beschert.

Pro-Tipp Probier doch mal den Überlebensmodus aus: Er ist eine der besten Neuerungen und hat bis heute nichts von seinem Reiz verloren.

Mein Fazit:Als Abschluss des Originals Moderne KriegsführungTrilogie,MW3 ist ein absolutes Muss. Es bietet Spannung, einen runden Abschluss und eine Meisterklasse in Sachen Kampagnengestaltung.

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Was denken die Spieler darüber?

Ich bin wirklich einfallslos

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Es hat ziemlich viel Spaß gemacht, vor allem die Nebenmodi.

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen Windows, macOS, Xbox 360, Wii Erscheinungsjahr 2010 Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden (Kampagne) / über 50 Stunden (mit Multiplayer und Zombies) Entwickler Treyarch

Hier ist der Black Ops begann für mich die Saga. Als Alex Mason, gefangen in einem Verhörstuhl, erzählte ich von den Einsätzen, enthüllte eine verworrene Verschwörung aus dem Kalten Krieg voller Schläferagenten und Verrat. Es ist eine direkte Fortsetzung von Welt im Krieg, wobei Figuren wie Victor Reznov und Dimitri Petrenko wieder auftauchten, was eine Verbindung zum Original herstellte CoD fügt sich nahtlos in die neue „Black Ops“-Subreihe ein.

Was besonders auffiel, war die Individualisierung. Von der Gesichtsbemalung bis hin zur Waffenausrüstung – dies war das erste Spiel, bei dem ich meinem Soldaten im Mehrspielermodus wirklich meine persönliche Note verleihen konnte. In Verbindung mit einer spannenden Einzelspieler-Kampagne prägte es den Stil der „Black Ops“-Geschichten rund um den Kalten Krieg für Jahre, auch wenn ich manchmal das Gefühl hatte, dass die Balance im Mehrspielermodus nicht ganz stimmte, da manche Waffen und Perks andere in den Schatten stellten.

Optisch hat es die Ästhetik des Kalten Krieges perfekt getroffen und wechselt zwischen den Dschungeln Vietnams, sowjetischen Bunkern und verdeckten Operationen rund um den Globus. Ganz ehrlich? Die düstere Spionagethriller-Atmosphäre machte ihn zu einem der stimmungsvollsten CoD Spiele, die ich je gespielt habe.

Pro-Tipp Probier im Mehrspielermodus verschiedene Waffenkonfigurationen aus – hier kommt die Individualisierung der Spielreihe erst richtig zur Geltung.

Mein Fazit:Black Ops ist der Auftakt zu einer ganzen Nebenserie. Wenn du Spionage mit explosiver Action vermischt magst, solltest du hier ansetzen, wenn du dich durch die Call of DutyEinträge.

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Was denken die Spieler darüber?

CyanLight9

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Die Präsentation ist, wie man es von „Call of Duty“ erwartet, hervorragend. Die Grafik ist für ihre Zeit erstklassig, das Spiel läuft butterweich, und in allen Bereichen zeigt sich ein malerisches Auge für Details.

19. Call of Duty: Modern Warfare 2 [Die beste Fortsetzung, die das Chaos noch weiter anheizte]

Unsere Bewertung Enebameter 7,8/10

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Plattformen Windows, PS4, PS3, Xbox One, macOS, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2009 Durchschnittliche Spielzeit 6–7 Stunden (Kampagne) / über 40 Stunden (mit Multiplayer und Spec Ops) Entwickler Infinity Ward

Mann, als ich damals zum ersten Mal Modern Warfare II, wusste ich sofort, dass mich etwas ganz Wildes erwarten würde. Dieser Teil knüpft direkt an den ersten an Moderne Kriegsführung Die Geschichte nimmt Fahrt auf, und plötzlich bin ich mit Sergeant Gary „Roach“ Sanderson und Gefreitem James Ramirez unterwegs. Gegen Ende – bumm: Darf ich sogar wieder in Soaps Fußstapfen treten. Das ist genau die Art von Fan-Service, die dieses Spiel zu einem der meistgehypten macht Pflicht Spiele jener Zeit.

In der Einzelspieler-Kampagne musste ich ständig hin und her springen zwischen das Chaos einer russischen Invasion in den USA und die risikoreichen Einsätze der Task Force 141. Und die Spec-Ops-Missionen waren brutal; zeitlich begrenzte Herausforderungen, die meine Reflexe und die Koordination im Team auf eine harte Probe stellten. Es ist nicht so ausgefeilt wie die späteren Moderne Kriegsführung Serie, aber es ist dennoch ein spannendes Erlebnis, das sich lohnt, wenn man all das erleben möchte, was Call of DutySpiele.

Optisch haben die filmischen Zwischensequenzen nichts von ihrer Wirkung verloren, und das Sounddesign (diese Explosionen, diese spannungsgeladenen Funksprüche von Captain Price) hat mich direkt mitten ins Geschehen versetzt.

Pro-Tipp Wenn du die Spec-Ops-Mission als Scharfschütze und Beobachter noch nie mit einem Freund gespielt hast, verpasst du eines der besten Koop-Erlebnisse überhaupt CoDSpiel

Mein Fazit:Ein absolutes Muss für alle, die sich durch das Call of Duty Spiele der Reihe. Es ist vielleicht nicht das flüssigste, aber eines der unvergesslichsten Spielerlebnisse der ursprünglichen „Modern Warfare“-Trilogie.

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Was denken die Spieler darüber?

iknowkungfubtw

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Es besticht durch eine gelungene Präsentation, flüssiges Gameplay, fesselnde Charaktere und eine Geschichte mit spannenden Wendungen, großartigen Bösewichten, interessanten Schauplätzen und unvergesslichen Szenen – und das alles untermalt von einem erstklassigen Soundtrack von Hans Zimmer.

20. Call of Duty: World at War [Das beste Spiel für den Zombie-Modus: Origins]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Plattformen Windows, PS3, Xbox 360, Wii Erscheinungsjahr 2008 Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden (Kampagne) / über 40 Stunden (mit Multiplayer und Nazi-Zombies) Entwickler Treyarch

Das war das erste Spiel, in dem Treyarch hat sich richtig ausgetobt und uns Nazi-Zombies beschert, und Mann, das hat das Pflicht Für immer Teil der Franchise. Welt im Krieg hat mich in brutale Feldzüge sowohl an der Ostfront als auch an der Pazifikfront im Zweiten Weltkrieg… und gerade als ich dachte, ich hätte schon alles gesehen, sitze ich plötzlich in einer Hütte fest, umzingelt von endlosen Wellen von Untoten.

Die Kampagne selbst wirkte roh, düster und einfach nur furchterregend. Mal spielte ich als amerikanische Truppen im Pazifik, mal als sowjetische Soldaten, die Berlin stürmten – das verschaffte mir einen Einblick in beide Seiten des Gemetzels im zweiten Teil. Aber was war das eigentliche Vermächtnis dieses Spiels? Die Zombies. Dieser Horde-Modus hat mich wie kein anderer in seinen Bann gezogen. Damals war es noch einfach, aber verdammt süchtig machend.

Die Grafik setzte stark auf Realismus: schmutzige Schützengräben, von Feuer erhellte Dschungel und ein Gänsehaut erzeugendes Sounddesign, das mir noch immer unter die Haut geht. Die detailreichen Umgebungen ließen jede Schlacht wie ein echtes Erlebnis wirken, doch da es an grafischer Feinschliff fehlte, wirkte das Spiel im Vergleich zu modernen Shootern veraltet. Dennoch war die Atmosphäre, die es schuf, für seine Zeit beeindruckend und setzte Maßstäbe für düsteren Realismus in CoD.

Pro-Tipp Spar dir die Punkte für die Mystery Box immer frühzeitig auf. Der Zufallsgenerator könnte dich mit einer Waffe der Extraklasse beschenken und deinen Durchlauf retten.

Mein Fazit: Wenn du sehen möchtest, wo Black Ops Wenn es um Zombies geht, ist das hier das Spiel. Für Kampagnen- und Survival-Wahnsinn, Welt im Kriegist unerlässlich.

Was denken die Spieler darüber?

Tschernobyl-Feuerwehrmann

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Es war authentisch. Es war hart, anspruchsvoll, und ich habe mich wirklich wie ein Soldat gefühlt.

21. Call of Duty 4: Modern Warfare [[Das beste Spiel, das alles verändert hat]

Unsere Bewertung Enebameter 8,3/10

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Plattformen Windows, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360, macOS, Wii Erscheinungsjahr 2007 Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden (Kampagne) / über 50 Stunden (mit Mehrspielermodus) Entwickler Infinity Ward

Das war das erste CoD Ein zeitgenössischer Titel, der mich aus den Schützengräben des Zweiten Weltkriegs herausgerissen und in die heutige Zeit versetzt hat. Als Soap an der Seite von Captain Price spielenAls ich terroristische Organisationen im gesamten Nahen Osten und in Russland zerschlug, kam es mir vor, als befände ich mich mitten in einem Blockbuster-Thriller.

Das war der Reset-Knopf, der dasModerne Kriegsführung Serie zu dem gemacht, was sie heute ist. Die Die Kampagnenmissionen sind legendär („All Ghillied Up“ ist nach wie vor der Inbegriff von Tarnung in Ego-Shootern), und der Multiplayer-Modus hat Online-Shooter für eine ganze Generation buchstäblich geprägt.

Grafisch mag das Spiel heute etwas veraltet wirken, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, Es war ein unvergleichliches Gefühl; die Nachtsichtsequenzen, die Zwischensequenz mit der Atomexplosion und die Atmosphäre waren einfach der Hammer.

Pro-Tipp Wenn du die Kampagne auf dem Schwierigkeitsgrad „Veteran“ spielst, ist Geduld bei „One Shot, One Kill“ entscheidend; überstürze nichts.

Mein Fazit:Call of Duty 4: Modern Warfare ist das Originalspiel, das eine Revolution ausgelöst hat CoD Geschichte. Wenn du alle „Call of Duty“-Spiele der Reihe nach durchspielst, ist dieses Spiel ein Muss.

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Was denken die Spieler darüber?

Durchschnittlicher Kanadier 01

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Obwohl es aus dem Jahr 2007 stammt, sieht es immer noch großartig aus. Ich lege zwar nicht besonders viel Wert auf Grafik, aber ich weiß es trotzdem zu schätzen, wenn etwas gut gealtert ist, und meiner Meinung nach sieht es immer noch großartig aus.

22. Call of Duty 3 [Das am meisten in Vergessenheit geratene Juwel der Zeit des Zweiten Weltkriegs]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Plattformen PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, Xbox, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2006 Durchschnittliche Spielzeit 6–8 Stunden (Kampagne) / über 20 Stunden (mit Mehrspielermodus) Entwickler Treyarch

Call of Duty 3 wird zwar nicht so sehr geschätzt wie spätere Titel, ist aber dennoch ein solider Teil der Reihe. Mit vier separaten Kampagnen aus dem Zweiten Weltkrieg (amerikanisch, britisch, polnisch, kanadisch), Das hat mir vielfältige Perspektiven eröffnet und dabei das Gefühl der „Duty“-Reihe mit ihren Trupp-basierten Einsätzen beizubehalten.

Das Gameplaywar ziemlich unkompliziert Im Vergleich zu dem, was später kam, aber damals? Die Quick-Time-Events im Nahkampf und die Bombenentschärfungssequenzen waren richtig spannend. Und ein Multiplayer-Modus mit bis zu 24 Spielern auf der Konsole? Das war für die damalige Zeit ziemlich verrückt. Der einzige Nachteil ist, dass sich die Steuerung teilweise etwas umständlich anfühlte, vor allem bei den Quick-Time-Events.

Optisch, Es war realistisch und bodenständig, auch wenn es mich nicht gerade vom Hocker gerissen hat. Aber die Atmosphäre der Normandie und das schlammige Chaos des Grabenkriegs haben mich dennoch in ihren Bann gezogen.

Pro-Tipp Stürzt euch in die Kampagne und erlebt klassische Squad-Action. Erwartet keine atemberaubende Grafik, aber die Schrecken des Zweiten Weltkriegs werden authentisch dargestellt, und die Kampagne macht nach wie vor riesigen Spaß.

Mein Fazit: Call of Duty 3 ist zwar nicht das Auffälligste, aber wenn man sich die Call of Duty Wenn man die Spiele der Reihe nach betrachtet, stellt dieses Spiel den ersten Schritt zu größeren Innovationen dar.

Was denken die Spieler darüber?

Einführung in J24

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Es ist immer schön, noch einmal die alten Kampagnen durchzuspielen. Ich wünschte wirklich, man würde den Entwicklern die Zeit und die Mittel geben, um wieder solche Kampagnen zu entwickeln, wie es früher der Fall war.

23. Call of Duty 2 [Beste frühe Innovation im Franchising]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Plattformen Windows, Xbox 360, macOS Erscheinungsjahr 2005 Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden (Kampagne) / über 20 Stunden (mit Mehrspielermodus) Entwickler Infinity Ward

Hier war der Ort, an dem die CoD Die Franchise-Kette begann damals, ihre Innovationen zu präsentieren. Die Regeneration der Gesundheit, Granatenanzeigen (Dinge, die wir heute als selbstverständlich ansehen) – all das stammt aus Call of Duty 2. Ich wechselte zwischen amerikanischen, sowjetischen und britischen Feldzügen hin und her, und jede Perspektive vermittelte mir das Gefühl, Teil einer gewaltigen weltweiten Offensive während des Zweiten Weltkriegs zu sein.

Der Mehrspielermodus war zwar einfach gehalten, aber die Einführung Modi wie „Search and Destroy“ legten schon früh den Grundstein for Call of Duty Online später. Und als ich Captain Price im Abspann auftauchen sah? Einfach legendär.

Die Grafik war für ihre Zeit bahnbrechend, vor allem auf dem PC und in der Anfangszeit Xbox Konsolen. Das verschneite Stalingrad wirkte brutal und beengend.

Pro-Tipp Senkt den Schwierigkeitsgrad für Gelegenheitsspieler. Einige Spieler haben angemerkt, wie gnadenlos die Kämpfe sein können.

Mein Fazit: auch wenn es sich im Moment noch etwas umständlich anfühlt, Call of Duty 3 war der erste Teil, der die DNA jedes einzelnen geprägt hat CoD was danach kam.

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Was denken die Spieler darüber?

bophades_nutzz

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COD 2 und 3 sind besonders auf höheren Schwierigkeitsstufen sehr schwer. COD 3 ist sogar schon auf dem „Rekrut“-Level eine echte Herausforderung, lol

24. Call of Duty [Der beste OG-Klassiker, mit dem alles begann]

Unsere Bewertung Enebameter 7,8/10

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Plattformen Windows, macOS, PS3, Xbox 360 Erscheinungsjahr 2003 Durchschnittliche Spielzeit 8–10 Stunden (nur Kampagne) Entwickler Infinity Ward

Wenn du es ernst meinst, alle Call of Duty Spiele der Reihe nach, Man muss beim Original anfangen Call of Duty. Als Gefreiter Martin stürmte ich mit den amerikanischen Truppen die Normandie und wechselte dann die Seiten, um als Brite und Sowjet zu spielen.

Das war das erste Spiel, das sich damals anders anfühlte als andere Ego-Shooter. Klar, es gab noch keinen Multiplayer-Modus, aber die Einzelspieler-Kampagne überzeugte durch ihren realistischen Truppenkampf und ihre Atmosphäre. Die Auswirkungen von Granatenschock ließen meine Sicht verschwimmen, Deckung spielte tatsächlich eine Rolle, und ich war kein einsamer Wolf; ich kämpfte Seite an Seite mit verbündeten Nationen.

Ja, die Grafik und die Atmosphäre wirken heute wahrscheinlich ziemlich veraltet, aber damals war das revolutionär. Und ganz ehrlich? Es macht immer noch Spaß, wenn man einen Einblick in die Anfänge bekommen möchte.

Pro-Tipp Deckung ist hier echt wichtig. Renn nicht einfach drauf los und schieß drauf los; nutze die Deckung geschickt und achte in diesen hektischen Feuergefechten auf deine Position.

Mein Fazit: Hier ist der CoD Die Franchise wurde ins Leben gerufen. Es mag noch nicht ganz ausgereift sein, aber denk daran: Ohne dieses Fundament gäbe es kein Moderne Kriegsführung, vonBlack Ops, nein, gar nichts.

Was denken die Spieler darüber?

Die Rote 24

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Ich glaube, niemand kann bestreiten, dass es ein großartiges Spiel war; für seine Zeit war es bahnbrechend, und ich stimme zu, dass es definitiv unterschätzt wird,

Alle Call of Duty-Spiele in chronologischer Reihenfolge

Wenn man sich all die Call of Duty Wenn man die Spiele in der Reihenfolge der Handlung betrachtet, teilt sich die Reihe tatsächlich in zwei große Erzählstränge auf. Zum einen gibt es die Wurzeln im Zweiten Weltkrieg, die sich später verzweigen in die Black Ops Unterreihen, die sich mit dem Kalten Krieg, geheimen Operationen und Verschwörungen in der nahen Zukunft befassen.

Dann gibt es noch das Moderne Kriegsführung „Timeline“, eine realistischere Darstellung moderner Konflikte und der Auseinandersetzungen nach dem 11. September, die die Task Force 141 und ikonische Figuren wie Captain Price in den Mittelpunkt stellt. Darüber hinaus gibt es eine Handvoll eigenständiger Experimente, die sich mit Zukunftskriegsführung, alternativen Zeitlinien oder regelrechtem Science-Fiction-Chaos befassen.

Das war also die komplette Tour durch die Call of Duty Spiele der Reihe. Nachdem ich mir alle Hauptserien, Ableger und verrückten Experimente noch einmal angesehen habe, würde ich sagen, dass diese Reihe wirklich für jeden etwas zu bieten hat.

Wenn du dich für klassische Kriegsgeschichten begeisterst, dann ist das Zweiter Weltkrieg and Black Ops Cold War Die Schüsse sitzen. Wenn du actiongeladene, moderne Intensität suchst, ist die „Modern Warfare“-Reihe genau das Richtige für dich. Und wenn du so bist wie ich und es einfach genießt, wenn CoD geht völlig über die Stränge, aber du wirst bei diesem futuristischen Chaos jede Menge Spaß haben.

Ich persönlich werde nie genug davon bekommen Black Ops III mit seinem „Wild Zombies“-Modus und Modern Warfare 3 fühlt sich immer noch wie der Höhepunkt an CoD Für mich jedenfalls. Das ist aber nur mein Geschmack – vielleicht findest du deinen Favoriten ja in einer ganz anderen Ecke der „Duty“-Reihe. Mein Rat? Probier es einfach aus, test ein paar verschiedene Epochen und schau, welche dir am besten gefällt.

Welches „Call of Duty“-Spiel solltest du spielen?

Der beste Einstieg für Spieler, die in die Call of Duty Die Franchise heute? Das hängt davon ab, was für ein Soldat du sein möchtest.

Für Spieler, denen die Handlung wichtig ist: Modern Warfare (2019) bietet einen fesselnden Neustart mit moralisch komplexen Missionen, wiederkehrenden Charakteren und einer Kampagne, die wie ein Hollywood-Thriller fesselt.

Modern Warfare (2019) bietet einen fesselnden Neustart mit moralisch komplexen Missionen, wiederkehrenden Charakteren und einer Kampagne, die wie ein Hollywood-Thriller fesselt. Für Multiplayer-Fans: Black Ops 4 verzichtet komplett auf die Kampagne, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: flüssige Schusswechsel, Spezialfähigkeiten und endloses Wettkampfchaos.

Black Ops 4 verzichtet komplett auf die Kampagne, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: flüssige Schusswechsel, Spezialfähigkeiten und endloses Wettkampfchaos. Für Zombie-Fans: Black Ops III bleibt das ultimative Paket mit Inhalten im Umfang von drei Kampagnen und einer der wiederholungsstärksten Untoten-Action-Erlebnisse der gesamten Reihe.

Black Ops III bleibt das ultimative Paket mit Inhalten im Umfang von drei Kampagnen und einer der wiederholungsstärksten Untoten-Action-Erlebnisse der gesamten Reihe. Für Teamkameraden im Koop-Modus: Black Ops 7 Endlich kannst du die gesamte Kampagne gemeinsam mit einem Freund spielen, wodurch die psychologischen Wendungen und die hochriskanten Missionen gemeinsam noch intensiver wirken.

Black Ops 7 Endlich kannst du die gesamte Kampagne gemeinsam mit einem Freund spielen, wodurch die psychologischen Wendungen und die hochriskanten Missionen gemeinsam noch intensiver wirken. Für nostalgische Veteranen: Call of Duty 4: Modern Warfare hat alles verändert, und wenn man es noch einmal spielt, wird einem wieder klar, warum die Reihe zu einem kulturellen Phänomen wurde.

Egal, ob du in der Normandie landest oder in 2035… eines ist sicher: Das Spielfeld wird nie langweilig, vor allem wenn moderne Titel langjährige Spieler belohnen, die sich mit Fortschrittssystemen, saisonalen Inhalten und So erhältst du kostenlose COD-Punkte.

Häufig gestellte Fragen