Die 21 besten Brettspiele, die auf Videospielen basieren (2026)

Brettspiele, die auf Videospielen basieren, erwecken digitale Welten auf ganz neue Weise zum Leben. Sie ermöglichen es dir, Treten Sie einen Schritt vom Bildschirm zurück, setzen Sie sich mit Freunden zusammen und erleben Sie den Nervenkitzel Ihrer Lieblingsabenteuer von Angesicht zu Angesicht.

Ich habe eine Liste zusammengestellt, die Brettspiele vorstellt, die von Videospielen inspiriert sind, und die einige der die besten Angebote für beide. Mit Tabletop-Adaptionen kannst du dich vom Bildschirm lösen, dich mit Freunden treffen und deine Lieblings-Digitalwelten auf ganz neue Weise erleben.

Genug geplaudert, kommen wir zu meiner vollständigen Liste der besten Brettspiele, die auf legendären Videospielen basieren!

Unsere Top-Auswahl an Brettspielen, die auf Videospielen basieren

Die drei besten Brettspiele, die auf Videospielen basieren, heben sich deutlich von der Masse ab und vereinen cleveres Design, fesselnde Themen und ununterbrochenen Spielspaß. Sie sind der perfekte Einstieg für alle, die ihre liebsten digitalen Welten auf den Spieltisch bringen möchten:

Slay the Spire: Das Brettspiel – Ein Meisterwerk des Deckbuilding, das den Roguelike-Spielablauf des digitalen Hits perfekt nachbildet. Jeder Durchgang fühlt sich frisch an. Bloodborne: Das Brettspiel – Düster, unerbittlich und voller Gothic-Flair. Die brutalen Kämpfe und die unheimliche Atmosphäre entfalten sich in rasanten, taktischen Gefechten im Rahmen von progressiven Kampagnen. Resident Evil 3: Das Brettspiel – Spannung pur von Anfang bis Ende. Das Nemesis Das System hält die Spieler ständig in Atem und macht aus der Erkundung eine Frage des Überlebens.

Brettspiele, die auf Videospielen basieren, können genauso spannend sein wie ihre Vorlagen. Und das ist erst der Anfang. Scrolle weiter, um die vollständige Liste der herausragenden Titel die deine Lieblingsvideospiele auf dem Tisch zum Leben erwecken.

20 Brettspiele, die auf Videospielen basieren: Die besten Adaptionen

Was kam zuerst, das Videospiel oder das Brettspiel? Bei diesen Adaptionen spielt das keine Rolle. Beide bieten spannende, unvergessliche Erlebnisse aus eigenem Recht.

Diese Spiele erwecken digitale Welten auf dem Tisch zum Leben und machen jede Spielrunde zu einem unvergesslichen Erlebnis. Bist du bereit, deinen nächsten Spieleabend auf ein neues Level zu heben? Dann lass uns gleich loslegen!

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Art des Spiels Kooperatives Rogue-like-Kartenspiel Anzahl der Spieler 1-4 Empfohlenes Alter 14+ Durchschnittliche Spielzeit 60–120 Minuten Genre/Mechanik Deckbuilding/Strategy Am besten geeignet für Fans von strategischen Kartenspielen Was mir gefallen hat Fesselnder Spielablauf und Koop-Modus

Slay the Spire ist bereits eines meiner liebsten digitalen Roguelikes, und das Brettspiel fängt genau dieses Gefühl perfekt ein. Ich finde es toll, dass es vollständig kooperativ. Jeder schlüpft in die Rolle einer Figur mit einzigartige Fähigkeiten, stellt sein Deck zusammen und kämpft Feinde. Schaffe es durch alle drei Akte, besiege den Endgegner und der Sieg gehört dir!

Jeder Durchlauf fühlt sich anders an. Du greifst an, wehrst Angriffe ab und spielst Kombos, während du versuchst, deine Energie einzuteilen und den Turm zu erklimmen. Du passt dich ständig an, während du neue Karten, Relikte und Upgrades sammelst, die Bring dein Deck auf wilde, kraftvolle Wege.

Anfängliche Schwierigkeiten sind zu bewältigen, doch während man den Turm erklimmt, zwingen einen neue Spielmechaniken und Boss-Muster dazu, sich als Team eng abzustimmen. Es ist spannend, macht aber auch Spaß, gemeinsam Kombos zu planen. Es ist eines der Die besten Roguelike-SpieleIch habe inanyFormat.

Warum wir uns dafür entschieden haben Slay the Spire ist eine der wenigen Videospieladaptionen, die sich wie das Original anfühlt. Das Deckbau-Spiel, die Entscheidungen und der Schwierigkeitsgrad lassen sich perfekt auf den Tisch übertragen.

Für mich ist das Besondere daran, wie es fängt den Suchtcharakter des Videospiels ein. Das Spielbrett zeigt Verzweigungen an, und das ein markanter, eigenwilliger Kunststil übernimmt alles direkt aus dem Videospiel. Es ist perfekt für einen Spieleabend, an dem man eine Herausforderung sucht andTeamarbeit.

Mein Fazit: Wenn du Deckbau-Spiele und Roguelikes liebst, Slay the Spire ist ein absolutes Muss. Es ist perfekt für wahnsinnig lustige Abende mit Freunden.

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Was sagen Brettspieler dazu?

Bräunen

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Sie haben wirklich fantastische Arbeit geleistet, um daraus ein physisches Spiel zu machen, und es überrascht mich nicht, dass die Leute es lieben.

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Was sagen Videospieler dazu?

Kartenbrecher 89

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Ich habe schon längst den Überblick verloren, wie viele Durchläufe ich schon gemacht habe, aber nach jedem fühlte ich mich wieder wie neu. Die Synergie zwischen Karten und Relikten trifft genau den richtigen Ton und lässt mich nicht los. Jeder Zug mit dem Gedanken „nur noch ein Durchlauf“ ist echt.

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,8/10

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Art des Spiels Kooperativer Dungeon-Crawl Anzahl der Spieler 1-4 Empfohlenes Alter 14+ Durchschnittliche Spielzeit 60–90 Minuten Genre/Mechanik Miniaturen/Erlebnispfad Am besten geeignet für Fans von Dark Fantasy und Strategiespielen Was mir gefallen hat Zweifellos der Kampf mit hohem Risiko und hohem Gewinnpotenzial

Bloodborne: Das Brettspiel versetzt dich direkt in Yharnams Straßen wie aus einem Albtraum. Düster, gotisch und bösartig, genau wie im Videospiel. Ich genieße es, als Jäger unterwegs zu sein, Kacheln zu erkunden, Schrecken aufzudecken und mich durch rasante, brutale Kämpfe zu kämpfen.

Es geht um taktische Aggression. Vorwärts stürmen, hart zuschlagen und die Ausdauer einteilen, um zu überleben. Jeder Angriff ist spannend, und genau wie in der digitalen Version, Ein einziger Fehltritt kann deinen Lauf ruinieren.

Mir gefällt, wie das Spiel einen dazu zwingt, Bleib mutig, aber klug. Das trifft den Nagel auf den Kopf hohes Risiko, hoher Gewinn Energie. Genau wie der PlayStation-Klassiker ist es ein ein adrenalingeladenes Überlebensspiel. Auch die Struktur der Kampagne ist ziemlich genial.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es sind vor allem die spannenden, rasanten Kämpfe, die Bloodborne kultig, mit einem Kampagnenmodus, der einen Spiel nach Spiel fesselt.

Die Missionen erstrecken sich über mehrere Sitzungen, und Entscheidungen prägen zukünftige Begegnungen. Die Miniaturen sind wunderschöne, groteske Monster und Jäger, die wirken, als wären sie direkt aus dem Bildschirm gesprungen. Die Spielfeldkacheln versprühen jede Menge Atmosphäre. Wenn man das Spiel auf dem Tisch aufbaut, hat man das Gefühl, das Videospiel ins echte Leben zu holen.

Mein Fazit: Ich liebe es, wie gnadenlos Bloodborne: Das Brettspiel ist. Es ist hart, deshalb fühlt sich ein Sieg einfach unglaublich an.

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Was sagen Brettspieler dazu?

Mighty_Jim

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Es ist nicht nur ein Spiel, bei dem es nur ums Geld geht, oder das typische Würfelspiel mit Miniaturfiguren … Das Spielprinzip basiert auf wenig Zufall, viel Strategie und ist fesselnd.

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Was sagen Videospieler dazu?

Exorzist-138

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Einfach ein phänomenales Spiel, aber es ist knallhart.

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Art des Spiels Survival-Horror Anzahl der Spieler 1-4 Empfohlenes Alter 14+ Durchschnittliche Spielzeit 90–120 Minuten Genre/Mechanik Horror/Kooperatives Abenteuer Am besten geeignet für Fans von Survival-Horror Was mir gefallen hat Die Spannung und Unvorhersehbarkeit

Ein falscher Schritt, und Nemesis ist dir dicht auf den Fersen. Resident Evil 3: Das Brettspiel versetzt dich in die Chaos vonRaccoon CitysStraßen. Jede Ecke fühlt sich wie eine Falle an. Es ist ein ununterbrochener Survival-Horror-SpielAngst.

Zombies versperren den Weg, Vorräte sind knapp, und Nemesis kann auftauchen, wenn man es am wenigsten erwartet. Wenn meine Gruppe spielt, suchen wir uns unsere Lieblingscharaktere aus und legen los. Was mir am besten gefällt, ist, wie Nemesis ist nicht nur ein Bosskampf. Er verfolgt dich durch verschiedene Szenarien und sorgt so für zusätzliche Spannung. unerbittlicher Druckbei jedem Schritt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Resident Evil 3: Das Brettspiel verbindet cleveres Koop-Spiel mit der furchterregenden Unvorhersehbarkeit von Nemesis. Jede Sitzung fühlt sich wie ein verzweifelter Kampf ums Überleben an.

Selbst das Design der Spielplatte spiegelt den Horror wider. Das Totengräber Kartenausschnitt fügt hinzu beklemmende, bedrückende Spannung das den atemberaubenden Ton des Spiels fortsetzt.

Mein Fazit: Resident Evil 3: Das Brettspiel ist brutal, spannend und atmosphärisch. Ein absolutes Muss für echte Panik am Spieltisch.

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Was sagen Brettspieler dazu?

Dam the Man 50

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Ich halte RE2 nach wie vor für das beste Spiel der Reihe, was einmalige Szenarien angeht

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Was sagen Videospieler dazu?

BiohazardFan

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„Nemesis“ ist genau in den richtigen Momenten furchteinflößend, und die Schusswechsel fühlen sich flüssiger an als je zuvor. Auch wenn das Spiel kurz ist, sorgt jeder Gang für Nervenkitzel.

4. The Witcher: Die Alte Welt [Das beste Fantasy-Abenteuer mit tiefgründiger Hintergrundgeschichte]

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Art des Spiels Abenteuerstrategie Anzahl der Spieler 2-5 Empfohlenes Alter 14+ Durchschnittliche Spielzeit 90–150 Minuten Genre/Mechanik Quests/Gebietskontrolle Am besten geeignet für Fans des „Witcher“-Universums Was mir gefallen hat Der Spielfortschritt, PvP und wie es den unterschiedlichen Vorlieben der Spieler gerecht wird

Schlüpfe in die Rolle eines aufstrebendHexer von einer der legendären Schulen in The Witcher: Die Alte Welt. Anstatt einfach nur zu folgen Geralt’s Geschichte – du gestaltest sie selbst. Du trainierst, jagst Monster und manchmal Aufeinandertreffen mit dem Rivalen Hexer auf einer riesigen Karte.

Du trainierst ständig, verbesserst Karten und fügst mächtige neue Fähigkeiten die die Art und Weise verändern, wie dein Hexer Kämpfe. Sammle Combos für massiven Schaden oder stelle ein taktischeres Deck zusammen, mit dem du deine Gegner unter Kontrolle hältst. Das Der Fortschritt fühlt sich lohnend an as Ghule and Harpyien werden härter. Und die optionalen Spieler-gegen-Spieler-Duelle sorgen für zusätzliche Spannung. Die daraus resultierende Intensität dieser Kämpfe spiegelt die hochkarätigen Taktiken wider, die man in der Die besten Brettspiele für zwei Spieler.

Warum wir uns dafür entschieden haben The Witcher: Die Alte Welt vereint Monsterjagd, Spielfortschritt und storybasierte Entscheidungen zu einem epischen Gesamtpaket. Perfekt, wenn du schon immer einmal deinen inneren Monsterjäger ausleben wolltest.

The Das Spielbrett ist wunderschön und bietet jede Menge Schauplätze direkt aus dem Videospiel übernommen, und die Miniaturen lassen die Welt lebendig wirken. Es ist ein ein storybasiertes Rollenspiel für Fans, die tiefgründige Themen mit kniffligen Spielmechaniken suchen.

Mein Fazit: Ich liebe es, wie weitläufig und doch persönlich es wirkt. Perfekt für alle, die ihr eigenes Leben leben wollen The Witcherso.

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Was sagen Brettspieler dazu?

langames3333

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Ich habe es im Einzelspielermodus und mit der Basisversion gespielt. Es hat Spaß gemacht! Aber ich werde auf jeden Fall nach und nach die Erweiterungen hinzufügen.

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Was sagen Videospieler dazu?

LoreWanderer

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Die Geschichte ist fantastisch, voller politischer Intrigen und unvergesslicher Charaktere, und man spürt die Last der Entscheidungen. Auch wenn man weiß, dass nicht immer alles nach Plan läuft, macht das das Erlebnis nicht weniger befriedigend.

Unsere Bewertung Enebameter 9,2/10

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Art des Spiels Roguelike-Action Anzahl der Spieler 1-4 Empfohlenes Alter 12+ Durchschnittliche Spielzeit 40–80 Minuten Genre/Mechanik Roguelike/Erkundung Am besten geeignet für Fans von rasanter Action Was mir gefallen hat Das Chaos und das rasante Spieltempo

Keine Warteschlangen. Kein Warten. Dead Cells: Das Brettspielübernimmt dierasante Roguelite-Energie des Videospiels und legt es auf den Tisch. Alle handeln gleichzeitig und verbinden Angriffe, Ausweichmanöver und Bewegungen zu einer ein ununterbrochener Fluss.

Es istschnell, chaotisch und unglaublich unterhaltsam mit einer Gruppe. Man sammelt Beute, verbessert seine Ausrüstung und kämpft sich in kurzen, intensiven Gefechten durch die Gegner. Mal überrollt man Räume regelrecht, mal kommt man gerade so mit dem Leben davon.

Pro-Tipp Kommuniziert während der Aktionsphase ständig miteinander. Das Verketten von Fähigkeiten funktioniert am besten, wenn die Spieler ihre Kombos aufeinander abstimmen. Bereitet Verbündete auf mächtige Angriffe vor, anstatt alleine zu handeln.

The Schwung macht süchtig und das modulare Spielbrett verändert sich bei jedem Durchgang, sodass es sich immer frisch anfühlt. Die Grafik besticht durch leuchtende Farben, die vom markanten Pixel-Look des Spiels inspiriert sind. Es ist eines der spannendsten Koop-Roguelites, die ich je gespielt habe.

Mein Fazit: Wenn du Lust auf rasante Action mit Freunden hast, dann hol dir Dead Cells: Das Brettspiel. Es ist flüssig, bietet hohen Wiederspielwert und eignet sich perfekt für Spieleabende, bei denen Chaos angesagt ist.

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Was sagen Brettspieler dazu?

BlizzardMayne

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Es macht ziemlich viel Spaß. Es gibt ein paar clevere Kartenspielmechaniken. Die Art und Weise, wie man Fähigkeiten freischaltet, verleiht dem Spiel einen ziemlichen „Rogue-like“-Charakter, was bisher sehr befriedigend ist.

★ für Gamer Dead Cells Bei Eneba einkaufen

Was sagen Videospieler dazu?

MeepleMountainFan

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Das Fortschrittssystem ist unglaublich. Die Kämpfe machen richtig Spaß, und das Freischalten neuer Kräfte gibt einem immer ein neues Ziel, auf das man hinarbeiten kann.

6. Frostpunk: Das Brettspiel [Die beste Strategie, um moralische Dilemmata zu meistern]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Art des Spiels Überlebensstrategie Anzahl der Spieler 1-4 Empfohlenes Alter 16+ Durchschnittliche Spielzeit 120–150 Minuten Genre/Mechanik Ressourcenmanagement/Dilemma Am besten geeignet für Fans anspruchsvoller Strategiespiele Was mir gefallen hat Die schwierigen Entscheidungen und die Anspannung

Der Frost lässt einfach nicht nach. In Frostpunk: Das Brettspiel… jede Kohle, die du verbrennst, hält die Stadt am Leben, aber Jede Entscheidung zehrt an seiner Seele. Es ist eindüsteres Strategiespiel Dort weisen du und deine Gruppe Arbeiter zu, verwalten Ressourcen und errichten Bauwerke, um einen endlosen Winter aufzuhalten.

Die Ressourcen sind knapp. Ergreifst du Maßnahmen? Kinderarbeit oder Notfalldienste? Beides wirkt sich auf die Hoffnung und das Wohlergehen der Gemeinschaft aus. Mir gefällt, wie das Spiel zwingt zu schwierigen, ethischen Entscheidungen. Du balancierst nicht nur Holz und Nahrung aus, sondern entscheidest auch, wie weit du gehen wirst, um die Gesellschaft am Leben zu erhalten.

Pro-Tipp Unterschätze die Moral nicht. Du kannst zwar Kohle und Lebensmittel horten, aber wenn deine Leute die Hoffnung verlieren, geht die Stadt schnell zugrunde.

Mit einem imposanten Generator, der dominiert die Tabelle… das Spielbrett und die Spielfiguren spiegeln die düstere Atmosphäre des Videospiels wider.

Mein Fazit: Düster, aber genial. Frostpunk: Das Brettspiel bietet Spannung, schwierige Entscheidungen und ein Überlebenserlebnis, über das man noch lange nach dem Ende sprechen wird.

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Was sagen Brettspieler dazu?

Toraco21

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…selbst das Verlieren macht Spaß. Der Schwierigkeitsgrad und die Tatsache, dass das Spiel leicht außer Kontrolle geraten kann, passen sehr gut zur Spielwelt.

★ für Gamer Frostpunk Bei Eneba einkaufen

Was sagen Videospieler dazu?

CityBuilderFan

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„Frostpunk“ ist ein spannendes, fesselndes und oft nervenaufreibendes Überlebens-Strategiespiel, das voller schwieriger, manchmal unvorstellbarer Entscheidungen steckt.

7. The Elder Scrolls V: Skyrim – Das Abenteuerspiel [Das beste Erlebnis bei der Umsetzung eines Rollenspiels in ein Brettspiel]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Art des Spiels Kooperatives narratives Abenteuerspiel Anzahl der Spieler 1–4 (bis zu 8 mit Erweiterung) Empfohlenes Alter 14+ Durchschnittliche Spielzeit 60–120 Minuten Genre/Mechanik Fantasy, kooperativ, Würfelspiel, narrative Entscheidungen, Kampagnenspiel Am besten geeignet für Fans von „The Elder Scrolls“, Spieler, denen die Handlung wichtig ist, Koop-Gruppen Was mir gefallen hat Verzweigte Kampagnen, Charakterentwicklung, Erkundung von Tamriel, Übertragbarer Spielfortschritt

The Elder Scrolls V: Skyrim – Das Abenteuerspiel legt Tamriel direkt auf den Tisch. Ich streifte über die Karte, nahm Quests an, lieferte mir Gefechte mit Monstern und sammelte Beute, während sich die Geschichte um meine Entscheidungen herum entfaltete. Es fühlt sich an, als obSkyrim, nur für Würfel und Karten statt für einen Controller entwickelt.

Das Gameplay ist stark vom RPG-Feeling geprägt. Ich habe mir einen Charakter ausgesucht, ihn hochgelevelt, Ausrüstung gesammelt und die Würfel entscheiden lassen, ob ich einen Schleich-Check geschafft oder einen Kampf gewonnen habe. Was mich am meisten begeistert hat, war das Kampagnensystem. Der Fortschritt bleibt erhalten, sodass sich jede Sitzung wie ein Teil einer größeren Reise anfühlt und nicht nur wie ein Neustart.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es bewahrt das Herz von Skyrim bleibt erhalten, funktioniert aber als Koop-Brettspiel.

Wenn du schon viele Stunden in das Videospiel investiert hast, werden dir die bekannten Fraktionen, Gegner und Ausrüstungsgegenstände sofort auffallen. Der Unterschied liegt darin, wie viel intensiver und geselliger das Spiel ist. Es ist zwar weniger weitläufig, bietet aber die Freiheit, deine eigene Geschichte zu gestalten.

Mein Fazit: Skyrim Fans sollten sich das nicht entgehen lassen. Das ist Tamriel, das man am Spieltisch erleben kann.

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Was sagen Brettspieler dazu?

NordicWanderer

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Die Qualität der Spielkomponenten ist beeindruckend, und die Nebenquests sorgen für Abwechslung, aber das Regelwerk ist am Anfang sehr verwirrend. Ich habe mehr Zeit damit verbracht, zurückzublättern und vage Passagen zu entschlüsseln, als tatsächlich auf Abenteuer zu gehen. Sobald man sich jedoch eingewöhnt hat, läuft es besser.

★ für Gamer The Elder Scrolls V: Skyrim Bei Eneba einkaufen

Was sagen Videospieler dazu?

RPGAddict

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Auch Jahre später sorgen Mods und Erweiterungen dafür, dass sich Skyrim immer noch lebendig anfühlt. Die Freiheit, in einer weitläufigen Welt seine eigene Geschichte zu gestalten, ist unübertroffen.

8. DOOM: Das Brettspiel [Der beste actiongeladene Tactical-Shooter]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Art des Spiels Taktischer Kampf Anzahl der Spieler 2-5 Empfohlenes Alter 14+ Durchschnittliche Spielzeit 120–180 Minuten Genre/Mechanik Taktik/Miniaturen Am besten geeignet für Fans von Action- und Shooter-Spielen Was mir gefallen hat Action ohne Ende

DOOM: Das Brettspiel is Das pure Gemetzel in einer Schachtel. Ein Spieler steuert die endlose Dämonenhorde, während alle anderen zu schwer bewaffneten Marines werden. Es ist asymmetrisch, rasant und voller spannungsgeladener Momente wie aus einem Videospiel.

Jedes Spiel fühlt sich wie ein Showdown an. Als Marine, rennst du durch die Gänge, schnappst dir Waffen und kämpfst Ehrenmorde um am Leben zu bleiben. Da die Eindringling, überschwemmst du das Spielfeld mit Dämonen und drängst die Marines bis an ihre Grenzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist das Chaos von Sohn als einen Kampf der Köpfe neu interpretiert. Marinesvorpreschen, derEindringling überflutet das Spielfeld mit Dämonen, und jeder Zusammenstoß wirkt wie aus einem Kinofilm.

Mir gefällt, wie taktisch sich das anfühlt – man muss immer noch kluge Entscheidungen zur Positionierung treffen, aber das Das Tempo lässt nie nach. Die Minis sind auch super. Von hoch aufragenden Barone der Hölle Scharen von Kobolden verleihen dem Ganzen diesen ein extrem übertriebenes DOOM-SpielIntensität.

Mein Fazit: DOOM: Das Brettspiel ist brutal, spannend und macht unglaublich viel Spaß. Perfekt, wenn ihr an Spieleabenden actiongeladene Kämpfe wollt.

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Was sagen Brettspieler dazu?

georgfrankoo

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10 von 10 Punkten – ich würde auf jeden Fall ein Doom-Brettspiel spielen.

★ für Gamer Sohn Bei Eneba einkaufen

Was sagen Videospieler dazu?

Doom Slayer 99

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Action ohne Ende! Schnelle, flüssige Kämpfe und blutiger Spaß, der nie nachlässt. Jede Begegnung fühlt sich lohnenswert an.

9. Metal Gear Solid: Das Brettspiel [Beste Umsetzung von Stealth und Taktik]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Art des Spiels Tarnstrategie Anzahl der Spieler 1-4 Empfohlenes Alter 14+ Durchschnittliche Spielzeit 60–120 Minuten Genre/Mechanik Tarnung/Taktik Am besten geeignet für Fans von Stealth- und Strategiespielen Was mir gefallen hat Das listige und Sandbox-Gameplay

Metal Gear Solid: Das Brettspiel trifft den Nagel auf den Kopf, was Stealth-Action angeht des Videospiels. Du spielst als Schlange und Verbündete, sich heimlich durch die Karten zu schleichen, Wachen auszuweichen und Missionen zu erfüllen, die Geduld und gutes Timing erfordern. Kämpfe treten dabei in den Hintergrund.

For spannende Spiele wie „Metal Gear Solid“, Erfolg entsteht durch kluge Schritte, Gadgets und Teamwork. Mir gefällt, wie sich die Entscheidungen im Sandbox-Stil auf das Spiel auswirken. Das modulare Spielfeld verändert seine Anordnung. Während die feindlichen Patrouillen klaren Mustern folgen, selbst Ein einziger Fehler macht sie tödlich. Jede Mission steigert die Angst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es kommt selten vor, dass sich „Stealth“ in Brettspielen bewährt, aber Metal Gear Solid lässt jede Mission wie einen Live-Einsatz wirken, bei dem Schweigen überlebenswichtig ist.

Teilt man das Team aus Effizienzgründen auf oder bewegt man sich langsam, um unentdeckt zu bleiben? Dieser Spagat sorgt für Spannung im Spiel. Die Figuren und die Grafik treffen genau den atmosphärisches, taktisches Spielgefühl, wodurch der Tisch wie ein Live-Tisch wirkt.

Mein Fazit: Metal Gear Solid: Das Brettspiel ist ein Muss, wenn du spannende, kooperative Stealth-Action liebst. Die Spannung ist durchgehend hoch, und die Siege fühlen sich wie im Kino an.

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Was sagen Brettspieler dazu?

Glum_Lime1397

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…das ist eines der besten Brettspiele, die ich je gespielt habe… 10 von 10 Punkten.

★ für Gamer Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Bei Eneba einkaufen

Was sagen Videospieler dazu?

Action-Abenteurer

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Das Gameplay ist zwar hervorragend, doch die Handlung wirkt stellenweise etwas zusammenhanglos. Dennoch ist das Spiel ein Muss für Fans der Serie.

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Art des Spiels Dunkle Fantasy Anzahl der Spieler 1-4 Empfohlenes Alter 14+ Durchschnittliche Spielzeit 90–120 Minuten Genre/Mechanik Miniaturen/Erkundung Am besten geeignet für Fans von anspruchsvollem Gameplay Was mir gefallen hat Je härter die Herausforderungen, desto schöner der Erfolg

Ein falscher Schritt und du bist tot. Hinter jeder Tür verbirgt sich Gefahr Dark Souls: Das Brettspiel, woDas Überleben ist genauso hart wie im Videospiel das als Inspiration diente. Du und dein Team erkundet tödliche Dungeons, bekämpft Monster und stellt euch schließlich gewaltigen Endgegnern, die nur darauf warten, euch zu vernichten, wenn ihr unvorsichtig seid.

Pro-Tipp Stürze dich nicht gleich auf die Bosse, sondern kämpfe dich erst durch kleinere Gegner, um Ausrüstung und Verbesserungen zu erhalten. Das ist der Schlüssel zum Überleben.

Jeder Schrittmuss strategisch sein denn es fängt den Kreislauf aus „Scheitern, Lernen, Neuversuchen“ perfekt ein. Man scheitert, sammelt sich wieder, rüstet seine Ausrüstung auf und versucht es erneut. Jede Begegnung lehrt einen etwas Neues über die richtige Positionierung, das Ausdauermanagement und das richtige Timing der Angriffe.

Die Miniaturen sind atemberaubend. Riesige, detailreiche Bosse beherrschen das Spielfeld und machen die Kämpfe sowohl episch und furchterregend.

Mein Fazit: Wenn dich Herausforderungen begeistern, Dark Souls: Das Brettspiel hält, was es verspricht. Misserfolge gehören einfach dazu, und der Sieg schmeckt nach einem harten Kampf umso süßer.

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Was sagen Brettspieler dazu?

Strahlende Schildkröte

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„Dark Souls“ ist in erster Linie ein Dungeon-Crawler mit großartigen Bosskämpfen.

★ für Gamer Dark Souls: Remastered Bei Eneba einkaufen

Was sagen Videospieler dazu?

AaronScotz

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Mein persönliches Lieblingsspiel aus der Souls-Reihe – nicht, weil es unbedingt ein besonders gutes Souls-Spiel ist, sondern weil es so kultig ist und einfach Spaß macht!

11. Gloomhaven: Das Brettspiel [Das beste taktische Rollenspiel im klassischen Stil]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Art des Spiels Kooperatives Abenteuer Anzahl der Spieler 1-4 Empfohlenes Alter 14+ Durchschnittliche Spielzeit 90–150 Minuten Genre/Mechanik Kampagne, Taktischer Kampf Am besten geeignet für Fans epischer Kampagnen Was mir gefallen hat Dass das Brettspiel zuerst da war

Nur wenige Brettspiele können von sich behaupten, Legendenstatus but Gloomhaven: Das Brettspiel ist eines davon. Es entstand nicht aus einem Videospiel, sondern so gut, so gewaltig… und inspirierte damit eine eigene digitale Version.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist eines der wenigen Brettspiele, das so bahnbrechend war, dass es ein ganzes Genre geprägt und sogar ein Videospiel hervorgebracht hat.

Die Schachtel ist riesig, die Grafik fesselnd, und dank der verzweigten Kampagne fühlt sich jeder Durchlauf einzigartig an. Hier stellen sich du und deine Gruppe einer Dungeon-Crawler im klassischen Stil. Du kannst aus einer Vielzahl von Klassen wählen, von denen jede ihre eigenen Fähigkeiten hat. Charakterverbesserungen erhältst du durch Beute, Perks und fortlaufenden Fortschritt.

Du wirst durch Dungeons kriechen, gegen Monster kämpfen und eine Kampagne spielen Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte nachhaltig verändern Welt. Was das Spiel so besonders macht, ist das kartengesteuerte Kampfsystem. Keine Würfel, nur spannende, taktische Entscheidungen in jedem einzelnen Zug. Mir gefällt besonders, wie es einen dazu zwingt, vorauszudenken und starke Spielzüge gegen die Erschöpfung abzuwägen.

Mein Fazit: Mit seiner schieren Bandbreite und seiner unvergleichlichen Tiefe, Gloomhavenist dasder Inbegriff von Dungeon-Crawler-Spielen.

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Was sagen Brettspieler dazu?

Gamer-Papa

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Mein größter Kritikpunkt an „Gloomhaven“ ist, dass es mich so lange davon abgehalten hat, andere Spiele zu spielen. Wir spielen dieses Monster nun schon seit fast einem JAHR und haben noch immer keinen Langeweile daran.

★ für Gamer Gloomhaven Bei Eneba einkaufen

Was sagen Videospieler dazu?

Bis morgen

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„Gloomhaven“ ist ein tiefgründiges, tiefgründiges, TIEFGRÜNDIGES Spiel. Es besticht durch seine vielschichtige Komplexität und bietet mit seinen verschiedenen spielbaren Söldnern und zahlreichen Karten vielfältige Spielansätze.

12. Dieser Krieg von uns: Das Brettspiel [Das beste emotionale Storytelling-Erlebnis]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,9/10

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Art des Spiels Überlebensbericht Anzahl der Spieler 1-6 Empfohlenes Alter 18+ Durchschnittliche Spielzeit 45–120 Minuten Genre/Mechanik Überlebens-/Kooperationsgeschichte Am besten geeignet für Fans des Geschichtenerzählens Was mir gefallen hat Die Mechanik des Bilderbuchs und die Illustrationen

Hier bist du kein Held. In Dieser Krieg von uns: Das Brettspiel, du bist ein Zivilist, der in einem Kriegsgebiet festsitzt, hungrig und erschöpft, und ich kann es kaum erwarten, den morgigen Tag zu erleben. Es ist rau, intensiv und anders als alles, was ich bisher gespielt habe.

Dies ist eines der Spiele mit fesselnder Handlung die du auf dem Tisch findest. Die Illustrationen und Spielkomponenten bringen die die trostlose, verzweifelte Atmosphäre einer vom Krieg zerrütteten Stadt. Selbst einfache Entscheidungen, wie zum Beispiel, wer etwas zu essen bekommt oder wer es wagt, nachts hinauszugehen, haben nachhaltige Auswirkungen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es beleuchtet auf meisterhafte Weise die menschlichen Kosten des Krieges und bietet dabei schwierige ethische Entscheidungen und eine unvergessliche Erzählung.

Du suchst nach Nahrung, stellst das Nötigste her und versuchst, die Moral aufrechtzuerhalten. Die Storybook-Mechanik ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle das einen in dramatische Szenen hineinzieht und den Ausgang bestimmt. Man ist nie darauf vorbereitet, was als Nächstes kommt.

Mein Fazit: Wenn du ein Spiel suchst, das dich fühlen… es ist nicht nur ein Spiel – dieses hier bleibt einem noch lange nach dem Ende im Gedächtnis.

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Was sagen Brettspieler dazu?

digitaldavis

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Eines der besten Brettspielerlebnisse, die ich je hatte, und ich spiele schon seit den frühen 80er Jahren Brettspiele. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes.

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Was sagen Videospieler dazu?

SamHydaelyn

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Ich bin froh, dass ich das Spiel gespielt habe. Meiner Meinung nach haben sie ihr Ziel erreicht, die wahren Kosten des Krieges aufzuzeigen…

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,7/10

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Art des Spiels Aufbau einer Zivilisation Anzahl der Spieler 2-4 Empfohlenes Alter 14+ Durchschnittliche Spielzeit 120–240 Minuten Genre/Mechanik Aufbau/Strategie Am besten geeignet für Fans von Zivilisationsspielen Was mir gefallen hat Die prägnante Interpretation des Klassikers

Von alten Reichen bis hin zu modernen Großmächten, Sid Meiers Civilization: Das Brettspielermöglicht es direine Nation aufbauen, die den Prüfungen der Zeit standhält. Es ist ein optimiertes 4X-Erlebnis. Wachsen, entdecken und innovativ sein Ihr Weg zu einer historischen Vorherrschaft. Es ist der klassischZivilisation Spielerlebnisaber inweniger Zeit.

Das clevere Fokus-Reihen-System festigt die strategische Tiefe. Je länger du mit dem Einsatz deiner Aktionen wartest, desto größer wird ihre Wirkung. Das zwingt dich dazu, mehrere Züge im Voraus zu planen und kurzfristige Bedürfnisse gegen langfristige Strategien abzuwägen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Civilization: Ein neuer Anfang reduziert die Komplexität herkömmlicher Civ Spiele. Es bewahrt nach wie vor die Spannung, sich durch die Epochen vorzuarbeiten und verschiedene Siegbedingungen zu verfolgen.

Du kannstden Sieg durch Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft oder militärische Macht erringen. Und das alles, während du dein wachsendes Reich vor Rivalen beschützt. Das große, modulare Spielbrett und die farbenfrohen Illustrationen lassen den Lauf der Geschichte direkt auf deinem Tisch lebendig werden. Es ist lohnend und immer wieder spielbar.

Mein Fazit: Ich habe wenig Zeit, brauche aber eine CivWas ist los?Civilization: Ein neuer Anfang ist eine fantastische, passendere Wahl.

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Was sagen Brettspieler dazu?

GiraffeandZebra

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Eines meiner fünf Lieblingsspiele. Wir treffen uns jedes Jahr am Neujahrstag, um es zu spielen. Wir betrachten es als Tagesveranstaltung und lassen uns dabei Zeit.

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Was sagen Videospieler dazu?

Nicht Josef Stalin

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♥♥♥♥ Alexander der Große, dieser Mistkerl, fällt wie in jedem Spiel gerne in Runde 30 ein. 10 von 10 Punkten – würde wieder kolonisieren.

14. Stardew Valley: Das Brettspiel [Die beste gemütliche Koop-Landwirtschaftssimulation]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Art des Spiels Genossenschaftliche Landwirtschaft Anzahl der Spieler 1-4 Empfohlenes Alter 13+ Durchschnittliche Spielzeit 45–90 Minuten Genre/Mechanik Landwirtschaft/Handwerk Am besten geeignet für Fans von Landwirtschaftssimulationen Was mir gefallen hat Das entspannte Tempo und der Koop-Modus

Nach all dem Chaos und den Kämpfen, Stardew Valley: Das Brettspiel ist ein tiefer Atemzug. Es ist ein ein beruhigendes Abenteuer wo du und deine Freunde die Farm eurer Träume aufbauen. Es fühlt sich an, als würde man aus dem Bildschirm in eine Welt voller Charme eintauchen.

Die farbenfrohen Illustrationen passen perfekt zum Videospiel. Ihre farbenfrohe Spielsteine und ein detailreiches Spielbrett Das Spiel fühlt sich lebendig an. Mir gefällt, wie jede Entscheidung einfach und doch lohnenswert wirkt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das bedeutetStardews Gemütlicher Charme in Form eines Brettspiels. Ein Spiel, bei dem Landwirtschaft, Angeln und Freundschaften genauso lohnend sind wie der Sieg.

Felder zu bewässern, in Flüssen zu angeln oder Freundschaften mit Dorfbewohnern zu schließen – all das fühlt sich sinnvoll an. Das Gameplay ist kooperativ und entspannt. Du wirst Getreide anbauen, Rohstoffe abbauen und Tiere versorgen, während du die Aufgaben im Laufe der Jahreszeiten unter einen Hut bringst.

Es ist auch sehr umfangreich. Saisonale Kartensätze und die winterliche Knappheit machen jede Kampagne frisch und wiederholbar.

Mein Fazit: Ein sanftes, herzerwärmendes Koop-Spiel, das sich perfekt für Familien, gemeinsame Abende zu zweit oder alle eignet, die sich nach etwas Herzlichem sehnen.

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Was sagen Brettspieler dazu?

Das kommt darauf an

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Meine Freunde und ich hatten jedes Mal viel Spaß dabei. Es macht besonders viel Spaß, wenn man das Videospiel schon kennt. Man hat wirklich das Gefühl, dass man gemeinsam mit seinen Freunden Stardew Valley auf Vordermann bringt, indem man eine Reihe lustiger Minispiele spielt.

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Was sagen Videospieler dazu?

Palanki96

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Ein unglaubliches, gut durchdachtes Spiel, das entspannend ist, wenn man sich nicht zu sehr darum kümmert, alles zu optimieren. Mir gefällt der tägliche Timer, da er dem Spiel eine gewisse Herausforderung verleiht, aber nicht jeder ist davon begeistert.

15. Cyberpunk Edgerunners: Kampfzone [Das beste taktische Cyberpunk-Gefecht]

Unsere Bewertung Enebameter 8,2/10

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Art des Spiels Taktischer Kampf Anzahl der Spieler 1-4 Empfohlenes Alter 14+ Durchschnittliche Spielzeit 45–90 Minuten Genre/Mechanik Cyberpunk/Taktischer Kampf Am besten geeignet für Fans von Cyberpunk-Themen Was mir gefallen hat Die 3D-Tafel und die Aufsteller

Nachtstadt ist gefährlich, und Cyberpunk Edgerunners: Kampfzone wirft dich direkt mitten ins Feuergefecht. Es ist ein rasantes Gefechtsspiel. Du befehligst eine Besatzung von edgerunners gegen Banden, Söldner oder sogar Die Arasaka CorporationEliteeinheiten.

The Die Action ist dynamisch und filmisch. Du bewegst Miniaturen hinter Deckung, kombinierst kybernetische Kräfte und entfesselst brutale Combos in einem System, das belohnt mutige TaktikenZögere nur, und du bist erledigt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es erfasstNight City’s Kämpfe mit hohem Einsatz dank eines flüssigen Gefechtssystems, das voller schwieriger Entscheidungen steckt.

Jede Figur ist anpassbar, mitFähigkeiten und Ausrüstung, die deine Strategie komplett verändern. Die modularen 3D-Stadtlandschaften und die Miniaturen im Cyberpunk-Stil bringen die neonfarbene Rauheit von Night City direkt auf deinen Tisch. Ständige Crew-Duelle machen dieses Spiel zu einem der spannende Cyberpunk-Spieleda draußen.

Mein Fazit: Wenn du auf der Suche nach taktischem Adrenalin bist, Cyberpunk Edgerunners: Kampfzone schlägt hart und schnell zu.

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Was sagen Brettspieler dazu?

Hojo847

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Dieses Spiel macht Spaß, ist übersichtlich und relativ leicht zu erlernen. Es erfordert zwar ein wenig strategisches Denken, bietet aber genügend Fraktionen und Ausrüstungsmöglichkeiten für dein Team, sodass du deine Vorgehensweise individuell anpassen kannst.

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Was sagen Videospieler dazu?

cobcat

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Da stimme ich zu, es ist eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Besonders gut gefallen mir die Grafik und die Liebe zum Detail in der gesamten Spielwelt.

16. Dorfromantik: The Board Game [Der beste Puzzle-Ersteller zum Entspannen]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Art des Spiels Puzzle-Strategie Anzahl der Spieler 1-6 Empfohlenes Alter 8+ Durchschnittliche Spielzeit 30–60 Minuten Genre/Mechanik Kacheln legen/Entspannung Am besten geeignet für Fans von Casual- und Rätselspielen Was mir gefallen hat Entspannen und die Landschaft gestalten

Nicht bei jedem Brettspiel geht es darum, gegen Monster zu kämpfen oder Gegner zu erschießen. Dorfromantik: The Board Gamelädt Sie ein zuMach mal langsam, verlege Fliesen und schaffe etwas Schönes gemeinsam. Genau wie das Videospiel ist es friedlich, meditativ und überraschend strategisch.

Du und deine Gruppe legt sechseckige Spielsteine aus, um Dörfer, Flüsse, Wälder und Eisenbahnstrecken über den Tisch hinweg entstehen zu lassen. Mir gefällt besonders, wie die Die Landschaft nimmt langsam Gestalt an. Jeder Beitrag mag klein erscheinen, ist aber von Bedeutung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist eine der wenigen Adaptionen, die Entspannung perfekt einfängt und gleichzeitig cleveres, strategisches Spiel bietet.

Außerdem wirst du Aufgaben erfüllen, wie zum Beispiel Bäche miteinander zu verbinden oder Ackerland zu erweitern. Es ist eine sanfte Ebene von Tore ohne Druck. Die Pastellillustrationen sind wunderschön, und die Ausstrahlung des Spielbretts ist auf eine Weise bezaubernd, die einen sofort entspannen lässt.

Mein Fazit: Dorfromantik: The Board Game ist ein entspannendes Koop-Spiel, das sich besonders dann bewährt, wenn man einen gemütlichen und unterhaltsamen Spieleabend verbringen möchte.

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Was sagen Brettspieler dazu?

Shaymus schreibt

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„Dorfromantik“ … eine willkommene Abwechslung und ein entspannendes gemeinschaftliches Erlebnis.

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Was sagen Videospieler dazu?

fransman37

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Ein tolles Spiel, das man ein paar Wochen lang spielen, dann für ein paar Monate beiseite legen und später wieder hervorholen kann. Also 13 Pfund für ein Spiel, das mit ein paar Pausen die nächsten 5, 6 Jahre lang Spaß machen kann – ja, das lohnt sich.

Unsere Bewertung Enebameter 7,8/10

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Art des Spiels Abenteuerkampf Anzahl der Spieler 1-4 Empfohlenes Alter 14+ Durchschnittliche Spielzeit 60–120 Minuten Genre/Mechanik Miniaturen/Strategie Am besten geeignet für Fans des Videospiels Was mir gefallen hat Die Miniaturen und die Illustrationen

Auf der Jagd nach einemThunderjaw auf dem Tisch ist genauso intensiv, wie es klingt. Horizon: Zero Dawn – Das Brettspiel versetzt dich und deine Verbündeten in kooperative Jagden, bei denen jeder Schritt zählt.

Du wirst Maschinen auf der Karte aufspüren, Fallen stellen und taktische Positionierung nutzen, um Gegner überlisten wie der Sawtooth und der Bellowback. Ich liebe das bossorientierte Design und die Teamarbeit, die für die Kämpfe erforderlich ist.

Pro-Tipp Verteilt euch im Kampf. Das Umzingeln des Gegners eröffnet mehr taktische Möglichkeiten und verhindert, dass Verbündete auf einen Schlag ausgelöscht werden.

Die Miniaturen sind ein echtes Highlight. Riesige, detailreiche Maschinen Du trittst gegen elegante Jäger-Minis an, und das alles vor lebhaften Kacheln, die die Welt zum Leben erwecken. Jede Jagd fühlt sich wie ein Rätsel an und zwingt dich dazu, Ausrüstung und Fähigkeiten zu kombinieren, um eine Chance zu haben.

Es ist eines der epische Abenteuerspiele kann man auf einem Brett spielen.

Mein Fazit: Horizon: Zero Dawn – Das Brettspiel ist genauso strategisch, spannend und filmisch wie das Videospiel.

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Was sagen Brettspieler dazu?

Pommes und Depressionen

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Mein Lieblingsbrettspiel, aber denk daran, dass jede Partie ein paar Stunden dauern kann, bis alle fünf Runden durchgespielt sind…

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Was sagen Videospieler dazu?

braun werden

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HZD und seine Fortsetzung HFW sind fantastische Spiele, und ich kann beide aufgrund ihrer großartigen Story und ihres Spielablaufs wärmstens empfehlen. Es gibt so viele Möglichkeiten, deinen eigenen Spielstil zu entwickeln. Einige der Waffen machen einfach unglaublich viel Spaß.

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Art des Spiels Kooperative Rollenspiele Anzahl der Spieler 1-4 Empfohlenes Alter 14+ Durchschnittliche Spielzeit 60–120 Minuten Genre/Mechanik Rollenspiel/Abenteuer Am besten geeignet für RPG-Fans Was mir gefallen hat Wie stark die Handlung im Vordergrund steht und der hohe Wiederspielwert

In einem Moment seid ihr Verbündete, im nächsten führen eure Entscheidungen zu Konflikten und die Geschichte für immer verändern. Das ist der Zauber von Divinity: Original Sin – Das Brettspiel.

HandlungsortRivellon… diese weitläufige Kampagne ist vollgepackt mit Erkundung, Geheimnisse und verzweigte Quests die durch Gruppenentscheidungen geprägt sind. Mir gefällt, wie gut sich der Elementarkampf auf den Spieltisch übertragen lässt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es fängt die charakteristische Spielfreiheit und die elementaren Kämpfe des Videospiels in einem Tabletop-System ein, das grenzenlos wirkt.

Du kannst Wasser elektrisieren, Öl entzünden oder Gegner einfrieren. Und durch geschicktes Positionieren werden Kombinationsangriffe zu vernichtenden Schlägen. Auf Koordination und das richtige Timing kommt es an.

Die Miniaturen und Spielsteine sehen fantastisch aus und erwecken Dungeons und Schlachten zum Leben. Besonders hervorzuheben ist zudem die schiere Menge an erzählerischem Inhalt. Keine zwei Läufe sind wie die anderen. Dank des sanften Lernverlaufs in Verbindung mit lohnenden Spielmechaniken ist jede Spielsitzung spannend.

Mein Fazit: Wenn du Freiheit, Tiefe und taktische Kreativität auf deinem Spieltisch suchst, Divinity: Original Sin – Das BrettspielSchecksalldie Kisten.

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Was sagen Brettspieler dazu?

Gorfmit35

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Es ist ein gutes Spiel, ein langes Spiel, und die Charakteranpassung ist wahrscheinlich die beste, die ich je in einem Brettspiel gesehen habe.

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Was sagen Videospieler dazu?

SonnenliegenSunnytales

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Obwohl ich normalerweise kein Fan dieses Genres bin, ist DOS2 ein Meisterwerk, das ich mit 11 von 10 Punkten bewerten würde. Ich habe das Spiel über 15 Mal durchgespielt, mehr als 50 neue Spielstände angelegt und spiele es immer noch, wobei ich hin und wieder neue Durchläufe starte.

19. Deep Rock Galactic: Das Brettspiel [Das beste Koop-Erlebnis mit Schwerpunkt auf Teamwork]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 7,5/10

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Art des Spiels Genossenschaftlicher Bergbau Anzahl der Spieler 1-4 Empfohlenes Alter 10+ Durchschnittliche Spielzeit 45–90 Minuten Genre/Mechanik Erkundung/Ressourcensammlung Am besten geeignet für Fans des kooperativen Spielens Was mir gefallen hat Wie das gesamte Team einbezogen wird

Felsen und Steine! Deep Rock Galactic: Das Brettspielbringt dieKultiger Zwergen-Shooter auf den Tisch. Du und dein Trupp taucht in gefährliche Höhlen ein, baut Mineralien ab und wehrt Schwärme außerirdischer Insekten ab. Es ist hektisch, lustig, und alles über Teamarbeit.

Die Figuren sind für mich das Highlight, von stämmigen Zwergen bis hin zu riesigen Insekten, und das Spielbrett erstreckt sich über den ganzen Tisch wie ein lebendiges Höhlensystem. Es ist zweifellos eines der spannendsten teamorientierte Koop-Spieleda draußen.

Pro-Tipp Haltet zusammen. Wenn ihr euch aufteilt, wird es schwieriger, effizient zu schürfen und Schwärme zu überleben.

Dank modularer Kacheln hat jede Mission einen neuen Höhlenplan, der an die zufällig generierten Tunnel des Videospiels erinnert. Und Ressourcenmanagement ist wichtig genauso wie im Kampf. Wenn du deine Munition zu früh verbrauchst, wirst du dafür bezahlen, sobald der Schwarm eintrifft!

Mein Fazit: Wenn du chaotische Teamarbeit, Humor und Spannung suchst. Deep Rock Galactic: Das Brettspiel ist ein garantierter Riesenspaß, wenn man es mit Freunden spielt.

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Was sagen Brettspieler dazu?

Gestern

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Das macht richtig Spaß. Es ist nicht besonders kompliziert und lässt sich sehr schnell und einfach spielen. Wir spielen auch das Videospiel, und ich muss sagen, dass der Soundtrack die Atmosphäre des Spiels ziemlich gut einfängt.

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Was sagen Videospieler dazu?

fromesays

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Ich habe über 200 Stunden auf der PS5 und mindestens 100 Stunden auf dem PC gespielt. Es ist das einzige Spiel in meinem Besitz, das ich in den letzten drei Jahren regelmäßig gespielt habe.

20. Sniper Elite: Das Brettspiel [Die beste Strategie für heimliches Vorankommen]

Unsere Bewertung Enebameter 7,3/10

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Art des Spiels Tarnstrategie Anzahl der Spieler 1-4 Empfohlenes Alter 16+ Durchschnittliche Spielzeit 40–70 Minuten Genre/Mechanik Heimliche/taktische Bewegung Am besten geeignet für Fans präziser Taktiken Was mir gefallen hat Spannendes und intensives Gameplay

Stille. Schatten. Eine falsche Bewegung, und du bist entdeckt. Sniper Elite: Das Brettspielfängt dasnervenaufreibende Spannung die Kunst der Tarnung perfekt.

Es ist einasymmetrisches Spiel mit verdeckten Zügen. Da dieScharfschützeschleichst du dich über das Spielfeld, weichst Patrouillen aus und suchst den perfekten Schuss, während die Wachen jeden Schatten misstrauisch beäugen. Als Verteidigen, steuerst du Trupps von Wachen, durchkämmst Gebiete, stellst Fallen auf und versuchst, den Eindringling.

Pro-Tipp Da dieScharfschütze, lenke sie frühzeitig in die falsche Richtung. Zwing die Verteidiger dazu, ihre Aktionen damit zu verschwenden, Schatten hinterherzujagen, damit du später den entscheidenden Schuss platzieren kannst.

Mir gefällt, wie jede Kurve ein Kampf der Köpfe. DieScharfschütze plant heimlich Fluchtwege, während die Wachen sich auf Kombinationsgabe und Zusammenarbeit verlassen müssen. Das Spielbrett wirkt fesselnd, mit ansprechender Grafik Das erleichtert die Überwachung von Patrouillengebieten und versteckten Pfaden.

Mein Fazit: Wenn du Spannung, Bluffs und logisches Schlussfolgern magst, ist dies ein brillanter Showdown zwischen Heimlichkeit und Verfolgung.

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Was sagen Brettspieler dazu?

Dienstag, der 10.

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Ich habe es auch mehrmals gespielt und hatte jedes Mal Spaß dabei.

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Was sagen Videospieler dazu?

Dreizehn Uhr

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Der erste Teil hat mir super gefallen, und ich habe auch den zweiten ein bisschen gespielt sowie ein paar Demos der späteren Teile. „Sniper Elite 1“ wird immer der beste bleiben.

21. Pac-Man: Das Brettspiel [Das beste nostalgische Arcade-Spiel für die ganze Familie]

Unsere Bewertung Enebameter 7/10

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Art des Spiels Familienspiel Anzahl der Spieler 2-5 Empfohlenes Alter 8+ Durchschnittliche Spielzeit 20–40 Minuten Genre/Mechanik Verfolgung/Strategie Am besten geeignet für Fans klassischer Arcade-Spiele Was mir gefallen hat Die Nostalgie ist riesig

*Es brennt, es brennt!* Die klassische Arcade-Verfolgungsjagd kommt auf Ihren Tisch mit Pac-Man: Das Brettspiel. Es istleicht, schnell und sofort vertraut. Du spielst alsPac-Man, Punkte verschlingen, Geistern ausweichen und diese herrlichen Power-Pellets einsammeln.

Der Clou dabei ist, dass zwar ein Spieler steuert, Pac-Man, die anderen spielen die Geister und arbeiten zusammen, um ihn in die Falle zu locken. Ich finde es toll, wie einfach und wettbewerbsfähigwie es sich anfühlt.Die Runden sind kurz, die Regeln sind einfach zu vermitteln, und genau dieser Spielablauf hat die digitale Version zu einer Kultklassiker gemacht.

Pro-Tipp As Pac-Man, schnapp dir nicht gleich jedes Pellet, sondern heb dir ein Power-Pellet für den Moment auf, wenn die Geister näher kommen.

Das Board verfügt sogar über eine Ein 3D-Pac-Man, der sich bewegt das Labyrinth, wodurch es auf dem Tisch eine verspielte Note erhält.

Mein Fazit: Nostalgie trifft auf Partyspiel-Spaß. Perfekt für Familien, gemütliche Abende oder alle, die mit dem Arcade-Original aufgewachsen sind.

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Was sagen Brettspieler dazu?

GreenThunderBolt

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Ich habe das Videospiel früher oft gespielt, und dieses Spiel fühlt sich sehr originalgetreu an. Ich bin überrascht, wie gut es gelungen ist, das Spiel für den Tisch anzupassen.

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Was sagen Videospieler dazu?

Praktisch_Süß_8595

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Das Spiel hat mir super gefallen – es wurde nicht nur überarbeitet, sondern es wurden auch neue Zwischensequenzen erstellt, der Hauptmenübereich neu gestaltet und sogar die Endgegner verbessert. Ein Remake, das 10 von 10 Punkten verdient, und ich hoffe wirklich, dass sie auch „Pac-Man World 2“ überarbeiten.

Mein Fazit

Videospiel-Brettspiele hatten früher einen schlechten Ruf. Zu viele frühe Veröffentlichungen wirkten oberflächlich oder wie reine Spielereien. Doch heute ist das Genre endlich ausgereift. Viele Adaptionen verfügen über offizielle Websites, Seiten mit den Spielregeln und Videos, die beim Erlernen des Spiels helfen. Es gibt sogar YouTube-Kanäle, die sich ganz diesem Format widmen.

Für RPG-Fans →The Witcher: Die Alte Welt. Es bietet eine facettenreiche Hintergrundgeschichte, Monsterjagden und Charakterentwicklung, die dir das Gefühl geben, dein eigenes Abenteuer zu erleben The Witcher Geschichte am Tisch.

Für Survival-Fans → Frostpunk: Das Brettspiel. Dieses Spiel besticht durch moralische Dilemmata und die Spannung beim Aufbau der Stadt, die die brutale Härte des ursprünglichen Videospiels einfangen.

Für Action-Fans → DOOM: Das Brettspiel. Schnell, taktisch und asymmetrisch. Der Kampf zwischen Marines und Dämonen ist genauso hektisch und blutig wie auf der Konsole.

Für Spieler, denen die Handlung wichtig ist → Dieser Krieg von uns: Das Brettspiel. Nur wenige Brettspiele erzeugen eine solche emotionale Tiefe wie dieses. Es ist ein unvergessliches Erlebnis, das auf schwierigen Entscheidungen und menschlichen Opfern basiert.

Die Designer halten sich an die Vorlage andHerstellungwirklich großartige Brettspiele. Das sind längst keine bloßen Merchandising-Produkte mehr, sondern sie erreichen neue Fans und können sich neben den besten Brettspielen jeder Sammlung sehen lassen. Sie bieten einige der die spannendsten und innovativsten Designs Das kannst du heute spielen.

Häufig gestellte Fragen