Das beste Terraria-Server-Hosting im Jahr 2026: Die 10 besten Anbieter

Ich habe diese Auswahl zusammengestellt Terraria Ein Leitfaden zum Server-Hosting, nachdem meine selbst gehostete Welt unter der Belastung durch tModLoader immer wieder zusammengebrochen ist. Der PC muss rund um die Uhr online bleiben, die Portweiterleitung ist eine Herausforderung für sich, und sobald Mods mit dem Spiel-Client um Ressourcen konkurrieren, werden die Spielsitzungen schnell instabil.

Das war der Grund, warum ich mich dazu entschlossen habe, zehn Anbieter gründlich zu testen. Ich habe dieselbe modifizierte Welt unter identischen Bedingungen auf allen Geräten getestet und die Leistung der einzelnen Geräte verglichen. Manche meisterten es souverän, während andere schon zu kämpfen hatten, noch bevor die Sitzung ihren Höhepunkt erreichte.

Ich habe jedes Modell hinsichtlich tModLoader-Kompatibilität, RAM-Zuweisung, Preis und Hardware-Qualität bewertet. Außerdem habe ich Preisklassen mit Mod-Einschränkungen gekennzeichnet, da sich Einschränkungen oft gerade dort verbergen. Wenn du auf Terraria Wenn Sie zum ersten Mal einen dedizierten Server mieten möchten, lesen Sie sich dies bitte durch, bevor Sie einen Vertrag abschließen.

Unsere Top-Empfehlungen für das beste Terraria-Server-Hosting

Jede Auswahl in dieser Bestenliste Terraria Diese Liste der Server-Hosting-Anbieter führt die Anbieter in einem bestimmten Bereich auf. Ich habe sie so sortiert, damit Sie sie überfliegen und Ihren Anwendungsfall finden können, bevor Sie sich die ausführlichen Bewertungen ansehen, die jedes Detail abdecken.

Shockbyte – Bester Gesamteindruck: AMD EPYC 4465P, NVMe-Speicher und 72-Stunden-Selbstbedienungs-Rückerstattung. Spitzenwert Hosting – Ideal für Einsteiger: 7-tägige Geld-zurück-Garantie (MBG), Live-Chat rund um die Uhr und 14 Standorte weltweit. HostHavoc – Unübertroffene Zuverlässigkeit: SLA mit 100 % Verfügbarkeit und Ticket-Bearbeitungszeit von unter 10 Minuten. ScalaCube – Günstigstes Einstiegsangebot: 3,84 $/Monat für 6 Slots und 14 Standorte weltweit. BisectHosting – Hervorragende Kundenbewertungen: 4,8/5 auf Trustpilot bei über 25.000 Bewertungen. Pine Hosting – Ideal für kleine Gruppen: bis zu 300 % dedizierte CPU-Leistung, 99,99 % Verfügbarkeit und Discord-Support innerhalb weniger Minuten. GGServers – Beste flexible Skalierung: acht RAM-Stufen (die größte Auswahl an RAM-Kapazitäten in dieser Liste) und der Steam-Workshop-Mod-Installer. Nodecraft – Ideal für Gelegenheitsspieler: Die Lite-Stufe bietet „Hibernate“-Funktion, „Save and Swap“ für über 57 Spiele sowie 30 Standorte weltweit. GTXGaming – Hardware mit bester Leistung: i9-13900K mit 5,7 GHz und NVMe Gen5 RAID. GravelHost – Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis: 6 GB RAM für nur 6 $ pro Monat mit DDoS-Schutz von 2,2 Tbps.

Ich habe jedes Produkt persönlich auf die Zuverlässigkeit von tModLoader, die Hardwarequalität und die Reaktionsgeschwindigkeit des Supports getestet – nicht nur auf den Preis. Wenn du überlegst, wie du einen Terraria Server: Die ausführlichen Testberichte decken alles ab, was Sie wissen müssen. Die besten Terraria Dort finden Sie die passende Server-Hosting-Option für Ihre Gruppe.

So haben wir diese Terraria-Server-Anbieter getestet

Ich habe einTerraria Ich habe bei jedem Anbieter einen dedizierten Server gemietet und ihn fünf Tests unterzogen. Zwanzig Kandidaten standen zur Auswahl, bevor ich mich für die zehn in diesem Leitfaden entschieden habe.

Zuverlässigkeit der Ein-Klick-Installation von tModLoader. Ich habe das „Calamity“-Modpack über die jeweilige Systemsteuerung installiert und überprüft, ob es ohne manuelle Dateibearbeitung läuft.

Ich habe das „Calamity“-Modpack über die jeweilige Systemsteuerung installiert und überprüft, ob es ohne manuelle Dateibearbeitung läuft. Latenz beim Speichern der Welt. Ich habe die Schreibgeschwindigkeiten während aktiver Spielsitzungen in einer großen, gut erkundeten Welt gemessen, in der mehrere Spieler gleichzeitig angemeldet waren.

Ich habe die Schreibgeschwindigkeiten während aktiver Spielsitzungen in einer großen, gut erkundeten Welt gemessen, in der mehrere Spieler gleichzeitig angemeldet waren. Reaktionsschnelle Unterstützung. Ich habe eine fehlerhafte tModLoader-Konfiguration als Support-Ticket eingereicht und verfolgt, wie schnell die einzelnen Teams reagiert haben und wie hilfreich die Lösung tatsächlich war.

Ich habe eine fehlerhafte tModLoader-Konfiguration als Support-Ticket eingereicht und verfolgt, wie schnell die einzelnen Teams reagiert haben und wie hilfreich die Lösung tatsächlich war. Hardware-Verifizierung. Ich habe die CPU-Taktraten und Speicherspezifikationen auf den einzelnen Produktseiten mit den tatsächlichen Spezifikationen des Servers abgeglichen.

Ich habe die CPU-Taktraten und Speicherspezifikationen auf den einzelnen Produktseiten mit den tatsächlichen Spezifikationen des Servers abgeglichen. Benutzerfreundlichkeit des Bedienfelds. Als Server-Neuling habe ich die gesamte Einrichtung durchlaufen. Das bedeutete, dass ich tModLoader installiert und den Servertyp gewechselt habe, ohne auch nur eine einzige Konfigurationsdatei anzufassen.

Preistransparenz, die Zuverlässigkeit von tModLoader und die tatsächliche Leistung unter Last haben darüber entschieden, wer auf der Liste geblieben ist. Jede hier aufgeführte Wahl hat sich ihren Platz unter den Besten redlich verdient Terraria Derzeit verfügbare Server-Hosting-Optionen.

Die besten Terraria-Server-Hosting-Plattformen im Test

JedesTerraria Der folgende Beitrag zum Thema Server-Hosting behandelt technische Daten, die tatsächliche Leistung sowie Sonderfälle, die nicht in die kurzen Beschreibungen passten. Sehen Sie sich die vollständigen Details an, bevor Sie sich für das beste Angebot entscheiden Terraria Server-Hosting für Ihre Gruppe.

1. Shockbyte [Das beste Terraria-Server-Hosting insgesamt]

Shockbyteerhält die beste BewertungTerraria Dieser Server-Hosting-Anbieter hat es allein aufgrund seiner Hardware auf diese Liste geschafft. Die Tarife basieren auf AMD EPYC 4465P-Prozessoren mit einer Taktrate von bis zu 5,4 GHz, die höchste Single-Core-Taktfrequenz hier, unterstützt durch NVMe-SSD-Speicher und DDoS-Schutz in Nordamerika, Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.

Ich habe einTerraria Ich habe einen dedizierten Server im „Modded“-Tarif genutzt und „Calamity“ und „Thorium“ gleichzeitig mit 12 Spielern geladen. Die Sitzung verlief durchgehend reibungslos. Die Mod-Indizierung war schnell, die Weltspeicherungen liefen ohne Unterbrechungen, und das Control Panel meldete einen Speicheranstieg, noch bevor dieser Probleme verursachte.

Die 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie ist eine Selbstbedienungsfunktion. Sie bearbeiten dies direkt über das Panel, ohne ein Support-Ticket zu erstellen, was wichtig ist, da der Support zu Stoßzeiten unter Umständen nur langsam reagiert. Für alle Terraria Server-Hosting-Einrichtung auf tModLoader: Überspringe die „Vanilla“-Stufe und wechsle direkt zum „Modded“-Tarif für 9,99 $ pro Monat.

Bei vierteljährlicher Abrechnung erhalten Sie 10 % Rabatt auf den Monatspreis. Bei jährlicher Abrechnung kostet der Vanilla-Tarif nur noch 3,74 $ pro Monat, der günstigste Preis für Terraria-Hosting mit NVMe-Unterstützungin dieser Stufe.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise Vanille 4,99 $/Monat (vierteljährlich 4,49 $, jährlich 3,74 $) Monatlich / vierteljährlich -10 % / jährlich -25 % 2 GB RAM / NVMe-SSD / 4 Spieler / Nordamerika/Südamerika/Europa/Asien-Pazifik Vanilla Terraria – kleine Freundesgruppe Geändert 9,99 $/Monat (vierteljährlich 8,99 $, jährlich 7,49 $) Monatlich / vierteljährlich -10 % / jährlich -25 % 4 GB RAM / NVMe-SSD / 12 Spieler Empfohlen für tModLoader-Server Benutzerdefiniert 12,00 $/Monat (vierteljährlich 10,80 $, jährlich 9,00 $) Monatlich / vierteljährlich -10 % / jährlich -25 % 5 GB+ RAM / NVMe-SSD / 15+ Spieler Umfangreiche tModLoader-Mod-Pakete oder größere Gruppen

Shockbyte’s3,8/5Trustpilot Die Bewertung aus über 10.000 Bewertungen beträgt der niedrigste auf dieser Liste. Das sollte man wissen, bevor man sich anmeldet, aber es ändert nichts an der Hardware-Situation für alle, die das Beste bauen wollen Terraria Einrichtung eines Server-Hostings mit kleinem Budget.

Vorteile Nachteile ✅ Höchste Single-Core-CPU-Taktfrequenz in dieser Liste – AMD EPYC 4465P mit bis zu 5,4 GHz ✅ NVMe-SSD-Speicher bei allen Tarifen ✅ 72-Stunden-Selbstbedienungs-Rückerstattung über das Panel, kein Ticket erforderlich ✅ Automatische Backups bei jedem Tarif ✅ Live-Chat und Ticket-Support rund um die Uhr ✅ Vier Regionen weltweit, darunter Südamerika ❌ 3,8/5 Trustpilot-Bewertung – die niedrigste Bewertung auf dieser Liste ❌ Uneinheitliche Reaktionszeiten des Supports zu Spitzenzeiten ❌ Das 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie gilt nur für Erstkäufe – bei Verlängerungen ist keine Rückerstattung möglich

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2. Apex Hosting [Das beste Terraria-Server-Hosting für Anfänger]

Apex Hostingist das BesteTerraria Eine Server-Hosting-Option für alle, die ihren ersten Server einrichten. Eine 7-tägige Geld-zurück-Garantie, ein Live-Chat rund um die Uhr und 14 Standorte weltweit auf die drei Dinge eingehen, die neue Serverbesitzer am meisten beschäftigen – sowie auf Einstiegsangebote ab 2,99 $ pro Monat im ersten Monat.

Ich habe den 4-GB-Tarif mit aktivem Calamity getestet. Alle Einstellungen, vom Namen der Welt und dem Passwort bis hin zur Mod-Verwaltung über tModLoader, waren über das Bedienfeld zugänglich, ohne dass ich auch nur einen einzigen Befehl eingeben musste. Für alle, die herausfinden wollen, wie man einen Terraria Wenn man den Server zum ersten Mal einrichtet, ist diese Point-and-Click-Konfiguration das eigentliche Verkaufsargument.

Standardtarife gelten für Ryzen 9 7950X-Prozessoren mit NVMe-SSD-Speicher sowie automatische Backups in jedem Tarif. Für größere Communities bietet die EX-Serie 4 dedizierte vCores mit 4,8 GHz, 16 GB DDR4 und eine dedizierte IP-Adresse. Das ist der klarste Skalierungsweg auf dieser Liste für jede Terraria Einrichtung eines dedizierten Server-Hostings, das über den Freundeskreis hinauswächst.

Trustpilot Dies wird durch eine Bewertung von 4,6/5 bei über 8.000 Bewertungen untermauert. Der rote Faden, der sich durch diese Bewertungen zieht, sind schnelle Reaktionszeiten und klare Anleitungen zur Einrichtung – genau das, was ein Server-Neuling am anderen Ende eines Live-Chats braucht.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise 1 GB RAM 2,99 $ im ersten Monat / 3,99 $ danach Monatlich (vierteljährlich spart man 10 %) 1 GB RAM / NVMe-SSD / 14 Standorte Nur Vanilla Terraria – kleine Gruppe, 2–8 Spieler 2 GB RAM 5,99 $ im ersten Monat / 7,99 $ danach Monatlich 2 GB RAM / NVMe-SSD Vanilla- oder Light-tModLoader-Mods 4 GB RAM 11,24 $ im ersten Monat / 14,99 $ danach Monatlich 4 GB RAM / NVMe-SSD tModLoader-Mod-Server, bis zu 16 Spieler 16 GB RAM 53,99 $ im ersten Monat / 71,99 $ danach Monatlich (Quartalsrabatt möglich) 16 GB DDR4 / 4 dedizierte vCores / NVMe / Dedizierte IP Großer Modding-Community-Server Benutzerdefiniert Ab 1,49 $/Monat (monatlich) | vierteljährliche Zahlung möglich Monatlich / Vierteljährlich Individuell konfigurierbarer Arbeitsspeicher / NVMe-SSD / 14 Steckplätze Maßgeschneidert – weitere Informationen erhalten Sie bei Apex

Der Einstiegspreis von 2,99 $ pro Monat kostet ab dem zweiten Monat wieder 3,99 $ pro Monat. Für die 7-tägige Geld-zurück-Garantie ist zudem ein formelles Support-Ticket mit einer begründeten Beanstandung erforderlich, und der 1-GB-Tarif umfasst die Basisversion Terraria Allerdings – tModLoader benötigt mindestens 2 GB.

Allerdings werden durch den rund um die Uhr verfügbaren Live-Chat die meisten Probleme gelöst, bevor die Rückgabefrist ins Spiel kommt, und genau das macht Apex Hostingzu den bestenTerraria Empfehlungen für Server-Hosting für Spieler, die noch keine Erfahrung mit dem Betreiben eines Servers haben.

Vorteile Nachteile ✅ 7-tägige Geld-zurück-Garantie – die längste auf dieser Liste ✅ Live-Chat rund um die Uhr mit stets schnellen Antwortzeiten ✅ Vollständig per Mausklick bedienbare Oberfläche, keine Befehlszeilenarbeit ✅ Ryzen 9 7950X-Hardware mit NVMe-SSD-Speicher ✅ Die EX-Serie lässt sich auf 4 dedizierte vCores mit 4,8 GHz skalieren ✅ Automatische Backups sind in jedem Tarif enthalten ❌ Der Einstiegspreis steigt ab dem zweiten Monat auf 3,99 $ pro Monat ❌ Für die 7-Tage-Garantie ist ein offizieller Strafzettel mit Angabe eines hinreichenden Verdachts erforderlich ❌ Der 1-GB-Tarif ist ausschließlich auf die Standardversion von Terraria beschränkt ❌ Die Preise der EX-Serie liegen deutlich über denen der Standardtarife

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3. HostHavoc [Das beste Terraria-Server-Hosting in Sachen Zuverlässigkeit]

HostHavocerhält die beste BewertungTerraria Server-Hosting-Anbieter, der für Zuverlässigkeit steht, mit eine SLA mit 100 % Verfügbarkeit und die schnellste durchschnittliche Reaktionszeit des Supports auf dieser Liste. Beide Verpflichtungen sind mit einer Rechenschaftspflicht verbunden – Gutschriften pro Stunde, falls die Verfügbarkeit nicht erreicht wird, sowie ein Support-Team, das in keinem der von mir durchgeführten Tests länger als 10 Minuten gebraucht hat, um zu antworten.

Ich habe einen Server mit 20 Plätzen und installiertem tModLoader eingerichtet und hatte ihn in weniger als fünf Minuten zum Laufen gebracht. Während der Sitzung habe ich ein Ticket wegen einer fehlerhaften Konfiguration eingereicht. Die funktionierende Lösung kam innerhalb von acht Minuten zurück – die schnellste Bearbeitungszeit bei allen zehn Anbietern auf dieser Liste.

Die Hardware läuft auf Intel Xeon- und AMD Ryzen-CPUs mit DDR4/DDR5-RAM, NVMe-SSDs und 10-Gbit/s-Uplinks. Die Tarife sind slotbasiert und reichen von 7 $/Monat für 10 Slots bis zu 40 $/Monat für 100 Slots. Für die meisten aktiven Gruppen ist ein Terraria Ein dedizierter Server der 20-Slot-Stufe deckt die Sitzungen problemlos ab, ohne dass Sie für RAM bezahlen müssen, das Sie gar nicht nutzen.

Dreizehn Standorte in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Eine Bewertung von 4,7/5 Trustpilot Die Bewertung auf der Grundlage von über 1.524 Bewertungen bestätigt die Verfügbarkeit und den Support, die ich bei meinen Tests festgestellt habe. Diese Beständigkeit ist es, die HostHavocein zuverlässigerTerraria Eine dedizierte Server-Hosting-Option für Communities, die regelmäßig geplante Sitzungen durchführen.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise 10 Spielautomaten 7,00 $/Monat (0,70 $ pro Platz) Monatlich / 3 Monate –5 % / 6 Monate –8 % / 12 Monate –12 % 10 Steckplätze / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz / Nordamerika/Europa/Asien-Pazifik Kleiner Freundeskreis 15 Spielautomaten 9,00 $/Monat (0,60 $ pro Platz) Monatlich / 3 Monate –5 % / 6 Monate –8 % / 12 Monate –12 % 15 Steckplätze / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz Kleine bis mittelgroße Gruppe, einfache tModLoader-Einrichtung 20 Spielautomaten 11,00 $/Monat (0,55 $ pro Platz) Monatlich / 3 Monate –5 % / 6 Monate –8 % / 12 Monate –12 % 20 Steckplätze / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz Mittlerer Server 30 Spielautomaten 15,00 $/Monat (0,50 $ pro Platz) Monatlich / 3 Monate –5 % / 6 Monate –8 % / 12 Monate –12 % 30 Steckplätze / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz Aktiver Modded-Server, regelmäßige Spielrunden 40 Spielautomaten 18,00 $/Monat (0,45 $ pro Platz) Monatlich / 3 Monate –5 % / 6 Monate –8 % / 12 Monate –12 % 40 Steckplätze / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz Community-Server 60 Spielautomaten 24,00 $/Monat (0,40 $ pro Platz) Monatlich / 3 Monate –5 % / 6 Monate –8 % / 12 Monate –12 % 60 Steckplätze / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz Großer Community-Server mit vielen gleichzeitig aktiven Spielern 80 Spielautomaten 32,00 $/Monat (0,40 $ pro Platz) Monatlich / 3 Monate –5 % / 6 Monate –8 % / 12 Monate –12 % 80 Steckplätze / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz Hochleistungsserver, Event-Server oder öffentliche Server 100 Spielautomaten 40,00 $/Monat (0,40 $/Platz) Monatlich / 3 Monate –5 % / 6 Monate –8 % / 12 Monate –12 % 100 Steckplätze / NVMe-SSD / Unbegrenzter Speicherplatz Große Community – bestes Preis-Leistungs-Verhältnis pro Slot

Es gibt jedoch einige Einschränkungen: Mehrere beliebte Standorte – Atlanta, Seattle, London und Frankfurt – An der Kasse als ausverkauft anzeigenund die 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie gilt nur für die monatliche Abrechnung. Bei slotbasierten Konfigurationen gibt es keine garantierte RAM-Zuweisung pro Slot; überprüfen Sie daher die Speicherzuweisung, bevor Sie sich für eine tModLoader-intensive Konfiguration entscheiden.

Trotzdem gehört dieses Angebot dank der SLA mit 100 % Verfügbarkeit nach wie vor zu den besten Terraria Server-Hosting-Empfehlungen für Administratoren, für die Ausfallzeiten inakzeptabel sind.

Vorteile Nachteile ✅ SLA mit 100 % Verfügbarkeit und stündlicher Gutschrift als Entschädigung ✅ Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Support-Anfragen unter 10 Minuten ✅ NVMe-SSD-Speicher bei allen Tarifen mit Steckplätzen ✅ Lässt sich problemlos von 10 auf 100 Spielerplätze skalieren ✅ Externe Backups sind in jedem Tarif enthalten ✅ 4,7/5 auf Trustpilot bei über 1.524 Bewertungen ❌ Mehrere beliebte Standorte waren an der Kasse bereits ausverkauft ❌ Das 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie gilt nur für die monatliche Abrechnung ❌ Bei keinem Tarif wird eine bestimmte RAM-Kapazität pro Steckplatz garantiert ❌ Support nur über Ticket – kein Live-Chat verfügbar

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4. ScalaCube [Das günstigste Terraria-Server-Hosting]

Sechs Spielerplätze für 3,84 $ pro Monat sind der niedrigste Einstiegspunktzu diesem bestenTerraria Liste der Server-Hosting-Anbieter. ScalaCube überzeugt mit einem soliden Standardpaket, einem Rabatt von 20 % im ersten Monat sowie drei Server-Stufen, die bis zu einem tModLoader-Server für 16 Spieler reichen.

Ich habe den 10-Slot-Plan in einer Standardversion getestet Terraria Eine Spielsitzung mit 8 Spielern in den Biomen „Corruption“ und „Dungeon“. Die Einrichtung verlief reibungslos, und tModLoader wurde mit einem Klick installiert.

Das 10-tägige Rückerstattungsfenster bei automatischen Verlängerungen ist hier ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Die meisten Anbieter auf dieser Liste decken nur Neuaufträge ab. Vierzehn Rechenzentrumsstandorte erstrecken sich über Nordamerika, Südamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und Indien – eine solide regionale Abdeckung für ein Terraria Ein Dedicated-Server-Hosting-Paket in dieser Preisklasse.

4,5/5Trustpilot Die Bewertung auf der Grundlage von über 4.713 Bewertungen untermauert die Zuverlässigkeit des Anbieters. Die SLA mit einer Verfügbarkeit von 99 % liegt unter den Garantien von 99,9 %+, die die meisten anderen Anbieter hier bieten – dies sollten Sie berücksichtigen, wenn Ihre Gruppe einen festen Sitzungsplan hat.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise 6 Spielautomaten 3,84 $/Monat (20 % Rabatt im ersten Monat – zeitlich begrenztes Angebot) Monatlich 6 Steckplätze / SSD / 14 Steckplätze Der günstigste Eintrag auf dieser Liste – Vanilla oder Light tModLoader 10 Spielautomaten 6,40 $ pro Monat Monatlich 10 Steckplätze / SSD Kleine Freundesgruppe mit Mods 16 Spielautomaten 10,24 $ pro Monat Monatlich 16 Steckplätze / SSD Community-Server, tModLoader

ScalaCube verwendet eine Standard-SSD anstelle von NVMe, und das Laden von Mods beim Systemstart verläuft bei umfangreicheren tModLoader-Konfigurationen langsamer. Bei slotbasierten Konfigurationen ist zudem keine garantierte RAM-Zuweisung gegeben; überprüfen Sie daher den Speicher pro Slot, bevor Sie sich für eine tModLoader-Konfiguration entscheiden.

Kein seriöser Anbieter auf dieser Liste bietet kostenlose Terraria Server-Hosting. Die nächstliegende Option ist ScalaCube’s Einstiegsangebot, das die Kosten so niedrig hält, wie es bei einem kostenpflichtigen Hosting auf diesem Leistungsniveau nur möglich ist.

Vorteile Nachteile ✅ Niedrigster Einstiegspreis auf dieser Liste ✅ 10-tägiges Rückgaberecht bei automatischer Verlängerung ✅ 7-tägige Geld-zurück-Garantie für neue Bestellungen ✅ tModLoader mit einem Klick installieren – bei allen Tarifen ✅ 14 Rechenzentrumsstandorte weltweit ✅ 4,5/5 auf Trustpilot bei über 4.713 Bewertungen ❌ Nur Standard-SSD, kein NVMe-Speicher in keinem Tarif ❌ Die SLA mit einer Verfügbarkeit von 99 % liegt hier unter dem Niveau der meisten Mitbewerber ❌ Die Antwort des Supports kann mehrere Stunden dauern ❌ Bei slotbasierten Tarifen gibt es keine garantierte RAM-Kapazität

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5. BisectHosting [Das beste Terraria-Server-Hosting laut Bewertungen verifizierter Nutzer]

BisectHosting zählt ohne Weiteres zu den Besten Terraria Server-Hosting-Angebote, mit einer Bewertung von 4,8/5 Trustpilot Eine Bewertung, die auf über 25.000 Bewertungen basiert – der größte Bewertungspool auf dieser Liste. Nach mehr als einem Jahrzehnt im Bereich Game-Hosting hat eine solche Erfolgsbilanz echtes Gewicht. Darüber hinaus erhalten Sie NVMe-SSD-Speicher, 21 Standorte weltweit und Live-Chat rund um die Uhr damit alles reibungslos läuft.

BisectOne ist der Plantyp, der BisectHosting eine Klasse für sich. Ein Abonnement umfasst über 100 Spiele ohne zusätzliche Kosten. Für Gruppen, die auch die am bestenBergbau, HandwerkWebhosting Unter einem Dach sorgt BisectOne mit nur wenigen Klicks für den Serverwechsel – dasselbe Panel, dieselben 21 Standorte, kein zweites Abonnement erforderlich.

Ich habe ein Spiel mit 16 Spielern veranstaltet Terraria Der dedizierte Server wurde während einer zweistündigen „Underground Hallow“-Sitzung mit aktiviertem tModLoader getestet. Die Leistung blieb durchgehend stabil. Mod-Installationen wurden ohne manuelles Eingreifen geladen, und das Kontrollpanel meldete mitten in der Sitzung einen RAM-Spitzenwert, bevor dieser das Spielgeschehen beeinträchtigte.

Die durchschnittliche Reaktionszeit im Live-Chat beträgt 15 Minuten ist die Zahl, die in diesen über 25.000 Bewertungen am häufigsten auftaucht. Meine Tests haben dies bestätigt. Diese Konsistenz bei einer solchen Menge an Terraria Die Zufriedenheit der Server-Hosting-Kunden spiegelt wider, dass das Support-Team tatsächlich zur Stelle ist.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise 2 GB RAM 5,99 $/Monat (vierteljährlich 5,40 $, halbjährlich 5,10 $, jährlich 4,80 $) monatlich / vierteljährlich –10 % / halbjährlich –15 % / jährlich –20 % 2 GB RAM / NVMe-SSD / 21 Standorte Vanilla Terraria oder einfache tModLoader-Mods 4 GB RAM 11,99 $/Monat (vierteljährlich 10,80 $, halbjährlich 10,20 $, jährlich 9,60 $) monatlich / vierteljährlich –10 % / halbjährlich –15 % / jährlich –20 % 4 GB RAM / NVMe-SSD tModLoader-Mod-Server, bis zu 16 Spieler 6 GB RAM 17,99 $/Monat (vierteljährlich 16,20 $, halbjährlich 15,30 $, jährlich 14,40 $) monatlich / vierteljährlich –10 % / halbjährlich –15 % / jährlich –20 % 6 GB RAM / NVMe-SSD Umfangreiches tModLoader-Mod-Paket, Community-Server Benutzerdefiniert (2–48 GB) Ab 5,99 $/Monat (monatlich) / 16,20 $ (vierteljährlich) / 30,60 $ (halbjährlich) / 57,60 $ (jährlich) monatlich / vierteljährlich –10 % / halbjährlich –15 % / jährlich –20 % 2–48 GB RAM / NVMe-SSD / 21 Standorte Vollständig anpassbar – erstellen Sie ein Paket auf bisecthosting.com

Das dreitägige Rückgaberecht ist das kürzeste auf dieser Liste. Auch der 2-GB-Einstiegstarif läuft unter anspruchsvollen tModLoader-Konfigurationen, bei denen sowohl Calamity als auch Thorium aktiv sind, recht flüssig.

Mit über 25.000 verifizierten Bewertungen und einer durchschnittlichen Reaktionszeit von 15 Minuten im Live-Chat, BisectHosting’s Dank der bisherigen Erfolgsbilanz fällt es leichter, dieses kurze Rückerstattungsfenster zu akzeptieren.

Vorteile Nachteile ✅ Höchste Trustpilot-Bewertung in dieser Liste – 4,8/5 bei über 25.000 Bewertungen ✅ BisectOne bietet mit einem einzigen Abonnement Zugang zu über 100 Spielen ✅ Durchschnittliche Reaktionszeit im Live-Chat: 15 Minuten ✅ NVMe-SSD-Speicher in allen Tarifen ✅ 21 weltweite Serverstandorte verfügbar ✅ tModLoader und tShock mit einem Klick installieren ❌ 3-tägiges Rückgaberecht – das kürzeste auf dieser Liste ❌ Der 2-GB-Tarif reicht bei hoher Auslastung durch tModLoader nicht aus ❌ Zwei separate Anmeldungen für die Abrechnung und das Panel ❌ Die Benutzeroberfläche ist weniger intuitiv als bei einigen Mitbewerbern

★ Das beste Terraria-Server-Hosting laut Bewertungen verifizierter Nutzer BisectHosting Probieren Sie BisectHosting aus

6. Pine Hosting [Das beste Terraria-Server-Hosting für kleine Gruppen]

Die meistenTerraria Bei Server-Hosting-Paketen wird die CPU gemeinsam genutzt, ohne dass eine bestimmte Zuweisung garantiert wird. Pine Hosting weist jeder Stufe einen festen CPU-Anteil zu – 150 % bei „Essential“, bis zu 300 % bei „Extreme“ – und das macht es zum besten Terraria Die ideale Server-Hosting-Lösung für kleine Gruppen, die tModLoader nutzen, ohne dass es zu unerwarteten Leistungseinbußen kommt.

tModLoader und tShock lassen sich beide über die Systemsteuerung mit einem Klick installieren. Für Gruppen, die zwischen den Sitzungen verschiedene Wege einschlagen möchten, Pine Hosting unterstützt einige der Die besten Spiele wie Terraria im Rahmen desselben Tarifs – ein Wechsel zu einem neuen Anbieter ist nicht erforderlich.

Ich habe einTerraria Ein dedizierter Server im Essential-Tarif mit einer „Calamity“-Gruppe aus sechs Spielern. Die Weltspeicher wurden fehlerfrei erstellt, Bosskämpfe liefen ruckelfrei, und der Server war innerhalb von weniger als acht Minuten nach dem Kauf einsatzbereit. Kein anderer Anbieter in dieser Preisklasse konnte mit dieser Einrichtungsgeschwindigkeit mithalten.

Tägliche automatische Backups, DDoS-Schutz und eine SLA mit einer Verfügbarkeit von 99,99 % sind in jedem Tarif enthalten. Für alle, die sich fragen, wie man eine Terraria einen Server von Grund auf neu, Pine Hosting’s Die Discord-Community beantwortet Fragen zur Einrichtung rund um die Uhr – und das Support-Team bearbeitet Anfragen durchweg in weniger als 10 Minuten.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise Unverzichtbar 6,00 $/Monat (4,20 $ jährlich) monatlich / vierteljährlich -10 % / halbjährlich -20 % / jährlich -30 % 2 GB RAM / 150 % CPU-Auslastung / SSD / 7 Standorte Kleine Freundesgruppe, Vanilla oder Light tModLoader Leistung 15,00 $/Monat (10,50 $ jährlich) monatlich / vierteljährlich -10 % / halbjährlich -20 % / jährlich -30 % 4 GB RAM / 200 % CPU-Auslastung / SSD tModLoader-Mod-Server Extrem 30,00 $/Monat (21,00 $ jährlich) monatlich / vierteljährlich -10 % / halbjährlich -20 % / jährlich -30 % 8 GB RAM / 300 % CPU-Auslastung / SSD Umfangreiches tModLoader-Mod-Paket, Community-Server Benutzerdefiniert Je nach Fall monatlich / vierteljährlich / halbjährlich / jährlich Individuell anpassbarer Arbeitsspeicher / Individuell anpassbare CPU-Leistung / SSD / 5–7 Standorte Wenden Sie sich an Pine Hosting, um Preise für maßgeschneiderte Tarife zu erfahren

Pine Hosting ist ein kleinerer Anbieter mit geringerer Markenbekanntheit als die meisten anderen hier genannten Namen. Die Hardware-Spezifikationen sind auf der Website nicht immer eindeutig dokumentiert; überprüfen Sie daher die RAM- und CPU-Kapazitäten, bevor Sie sich für ein modifiziertes Setup entscheiden.

Die 48-Stunden-Geld-zurück-Garantie gehört zu den kürzesten auf dieser Liste, aber eine Bewertung von 4,9/5Trustpilot Die Bewertung auf der Grundlage von 783 Bewertungen liegt immer noch bei Pine Hosting eines der besten Terraria Server-Hosting-Optionen für kleine Gruppen, denen die Qualität des Supports wichtiger ist als die geografische Reichweite.

Vorteile Nachteile ✅ Dedizierte CPU-Zuweisung von bis zu 300 % pro Stufe ✅ 4,9/5 auf Trustpilot – die höchste Bewertung in dieser Liste ✅ SLA mit einer Verfügbarkeit von 99,99 % für alle Tarife ✅ Antwort des Discord-Supports innerhalb von weniger als 10 Minuten ✅ Tägliche automatische Backups bei allen Tarifen ✅ tModLoader und tShock mit einem Klick installieren ❌ Kleinere Marke mit geringerer Bekanntheit in der Öffentlichkeit ❌ Die Hardware-Spezifikationen sind auf der Website nicht eindeutig dokumentiert ❌ 48-Stunden-Geld-zurück-Garantie – eine der kürzesten auf dieser Liste ❌ Das Spielangebot ist kleiner als bei den meisten Mitbewerbern

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7. GGServers [Das beste flexible Terraria-Server-Hosting]

Von zwei Gigabyte auf 32 – GGServers deckt den breitesten RAM-Bereich auf diesem Markt ab Terraria Liste der Server-Hosting-Angebote, und jedes Paket enthält denselben Steam-Workshop-Mod-Installer. Wähle einen Mod aus dem Steam-Verzeichnis aus, klicke auf „Installieren“, und der Server erledigt den Rest – und das alles, ohne auch nur eine einzige Datei anzurühren.

Ich habe den 4-GB-Tarif bei einem Moonlord-Versuch mit 10 Spielern getestet, wobei „Calamity“ auf einem Terraria Dedizierter Server. Das Laden der Mods verlief reibungslos, der Kampf blieb durchgehend stabil, und der Steam-Workshop-Installer verkürzte den manuellen Einrichtungsprozess um etwa 20 Minuten.

tModLoader, tShock und tShock Legacy lassen sich alle problemlos über das Panel umstellen, ohne dass ein separater Plan erforderlich ist. Das gleiche Konto deckt auch die am bestenRuheWebhosting für Gruppen, die zwischen verschiedenen Survival-Titeln wechseln – keine Migration und kein zweites Abonnement, sondern durchgehend dasselbe Kontrollpanel.

Die Standard-Tarife laufen auf CPUs mit 3,8–4,0 GHz und bieten unbegrenzten SSD-Speicherplatz. Der Premium-Tarif bietet NVMe-Speicher und schnellere CPUs – eine Stufe, die in Betracht gezogen werden sollte, sobald man sich ernsthaft mit tModLoader beschäftigt. Über 500.000 Kunden an 11 Standorten weltweit seit 2013 sprechen für das Terraria Fallbeispiel zur Zuverlässigkeit von Server-Hosting.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise Holzschwert (2 GB) 6,00 $ pro Monat Nur monatlich 2 GB RAM / SSD / Nordamerika/Europa/Asien/Ozeanien Terraria in der Standardversion oder mit nur sehr wenigen Mods Kupfer-Spitzhacke (3 GB) 9,00 $ pro Monat Nur monatlich 3 GB RAM / SSD Leichte tModLoader-Mods Bleipanzerung (4 GB) 12,00 $ pro Monat Nur monatlich 4 GB RAM / SSD tModLoader-Mod-Server Aglet (6 GB) 18,00 $ pro Monat Nur monatlich 6 GB RAM / SSD Heavy tModLoader Mod-Paket Cloud in einer Flasche (8 GB) 24,00 $ pro Monat Nur monatlich 8 GB RAM / SSD Community-Server Dschungel-Rüstung (12 GB) 36,00 $ pro Monat Nur monatlich 12 GB RAM / SSD Große Modding-Community Night’s Edge (16 GB) 48,00 $ pro Monat Nur monatlich 16 GB RAM / SSD Großer öffentlicher Server Terrarian (32 GB) 96,00 $ pro Monat Nur monatlich 32 GB RAM / SSD Maximaler Maßstab

In den Standardtarifen kommen SSDs statt NVMe zum Einsatz – eine erhebliche Lücke bei umfangreichen tModLoader-Konfigurationen, bei denen Weltspeicher den Speicherplatz ständig belasten. Eine monatliche Abrechnung bedeutet lediglich keine vierteljährlichen oder jährlichen Einsparungen sind verfügbar.

Das Installationsprogramm für den Steam Workshop und acht klar abgegrenzte RAM-Stufen sorgen nach wie vor dafür, dass GGServers eine der flexibleren Optionen in dieser Bestenliste Terraria Liste der Server-Hosting-Angebote. Ein Upgrade auf Premium bietet NVMe, falls Ihnen die Stabilität wichtiger ist als der Einstiegspreis.

Vorteile Nachteile ✅ Acht RAM-Stufen von 2 GB bis 32 GB ✅ Integrierter Steam-Workshop-Mod-Installer in jedem Tarif ✅ tModLoader, tShock und tShock Legacy werden alle unterstützt ✅ Unbegrenzte Spielerplätze bei allen Tarifen ✅ Live-Chat-Support rund um die Uhr bei jedem Tarif ✅ Seit 2013 haben wir über 500.000 Kunden betreut ❌ Bei den Standard-Tarifen wird SSD-Speicher verwendet, kein NVMe-Speicher ❌ Nur monatliche Abrechnung – keine Rabatte bei längerer Laufzeit ❌ Die Preise für die Premium-Stufe werden nicht im Voraus angegeben ❌ 11 Standorte – weniger als bei den meisten Mitbewerbern hier

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8. Nodecraft [Das beste Terraria-Server-Hosting für Gelegenheitsspieler]

Die Lite-Stufewechselt in den Ruhezustand, wenn niemand online ist und ist innerhalb von 30 Sekunden betriebsbereit, sobald eine Verbindung hergestellt ist. Es ist das einzige Modell in dieser Bestenliste Terraria eine Server-Hosting-Liste, die darauf ausgerichtet ist, wie Gelegenheitsgruppen tatsächlich spielen – und Nodecraft und setzt dabei auf dieselbe Hardware wie bei der stets verfügbaren Pro-Variante.

Mit „Speichern & Austauschen“ kann derselbe Server Wechseln Sie zwischen über 57 unterstützten Titeln ohne zusätzliche Kosten. Für Gruppen, die zwischen Terraria Kampagnen und auf der Suche nach dem am bestenPalworldWebhosting Einrichtung im Rahmen desselben Abonnements, Nodecraft erledigt die Umschaltung über das Bedienfeld mit nur wenigen Klicks.

Ich habe den Lite-Tarif mit 4 GB durch einen Terraria Dedizierte Server-Sitzung – Moonlord-Versuch, „Calamity“ aktiv, acht Spieler, die sich gleichzeitig aus dem Ruhezustand einloggen. Der Server war in weniger als 30 Sekunden bereit. „Wake & Play“ hat das reibungslos bewältigt, was ich von einer Instanz im Ruhezustand ehrlich gesagt nicht erwartet hätte.

Nodecraft verfügt an 30 Standorten weltweit über Intel Xeon E-2174G-CPUs mit einer Taktrate von 3,8+ GHz und 64 GB ECC-RAM. Eine kostenlose 24-Stunden-Testversion, für die keine Kreditkarte erforderlich ist ist der einfachste Weg, um herauszufinden, wie man ein Terraria den Server testen, bevor Sie sich für einen vollständigen Abrechnungszeitraum entscheiden.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise LITE 2 GB 5,96 $/Monat (3 Monate 5,37 $, Jahresabo 4,77 $) Monatlich / 3 Monate – 10 % / Jährlich – 20 % 2 GB RAM / 30 Speicherplätze / Der Server wechselt in den Ruhezustand, wenn er leer ist Gelegenheitsspiel – Server ist nur online, solange eine Verbindung besteht LITE 4 GB 11,92 $/Monat (3 Monate 10,73 $, Jahresabo 9,54 $) Monatlich / 3 Monate – 10 % / Jährlich – 20 % 4 GB RAM / Der Server geht in den Ruhezustand, wenn er nicht ausgelastet ist tModLoader LITE LITE 6 GB 17,88 $/Monat (3 Monate 16,10 $, Jahresabo 14,31 $) Monatlich / 3 Monate – 10 % / Jährlich – 20 % 6 GB RAM / Der Server geht in den Ruhezustand, wenn er nicht ausgelastet ist Heavy tModLoader LITE FÜR 2 GB 9,98 $/Monat (3 Monate 8,99 $, Jahresabo 7,99 $) Monatlich / 3 Monate – 10 % / Jährlich – 20 % 2 GB RAM / 30 Standorte / Rund um die Uhr verfügbar Ständig aktiver Vanilla-Server FÜR 4 GB 19,98 $/Monat (3 Monate 17,99 $, Jahresabo 15,99 $) Monatlich / 3 Monate – 10 % / Jährlich – 20 % 4 GB RAM / rund um die Uhr in Betrieb Ständig aktiver tModLoader-Server PRO 6 GB 29,98 $/Monat (3 Monate 26,99 $, Jahresabo 23,99 $) Monatlich / 3 Monate – 10 % / Jährlich – 20 % 6 GB RAM / rund um die Uhr verfügbar Ständig aktiver tModLoader-Server Nach Wahl (2–32 GB) Ab 9,98 $/Monat (PRO) / 5,96 $/Monat (LITE) Monatlich / 3 Monate –10 % / Jährlich –20 % 2–32 GB RAM / Enterprise-SSD / 30 Standorte Vollständig konfigurierbar – Stellen Sie Ihren eigenen Server auf nodecraft.com zusammen

Der Support ist nicht rund um die Uhr verfügbar – eine echte Lücke für Unternehmen aus der EU und dem asiatisch-pazifischen Raum, die außerhalb der US-Geschäftszeiten auf Probleme stoßen. Da ausschließlich SSD-Speicher zum Einsatz kommt, gibt es in keiner Preisstufe eine NVMe-Option, und der Wechsel von Lite zu Pro erfordert eine Kündigung und ein erneutes Abonnement anstatt einer einfachen Tariferweiterung.

Abgesehen von diesen Kompromissen bieten das Hibernate-Modell und die Flexibilität von „Save & Swap“ Nodecraft eine der praktischeren Empfehlungen in dieser Bestenliste Terraria Liste mit Server-Hosting-Angeboten für Gruppen, die nach ihrem eigenen Zeitplan spielen.

Vorteile Nachteile ✅ Die Lite-Stufe wird in den Ruhezustand versetzt, um die Kosten für inaktive Server zu senken ✅ Speichern und tauschen Sie Titel aus über 57 Titeln ohne zusätzliche Kosten ✅ 24-stündige kostenlose Testversion – keine Kreditkarte erforderlich ✅ 30 Standorte weltweit für geringe Latenz ✅ Mobile App für iOS und Android verfügbar ✅ 4,9/5 auf Trustpilot – eine der höchsten Bewertungen auf dieser Liste ❌ Begrenzte Supportzeiten, kein Nachtdienst ❌ Nur SSD-Speicher, keine NVMe-Option ❌ Die Wissensdatenbank ist nicht für Anfänger geeignet ❌ Für den Wechsel von Lite zu Pro ist ein neues Abonnement erforderlich

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9. GTXGaming [Die leistungsstärkste Hardware für Terraria-Hosting]

Die Single-Thread-Taktrate ist das, was Terraria Boss-Kämpfe sind tatsächlich stressig. Bei 5,7 GHz,GTXGaming’s Der i9-13900K führt diese Rangliste an Terraria Server-Hosting-Liste mit den Spezifikationen, auf die es unter realer Auslastung besonders ankommt. DDR5-5600 ECC-RAM und NVMe Gen5-SSDs im RAID-Verbund alles verarbeiten, was die CPU an den Speicher überträgt, ohne die Verzögerungsspitzen, die bei Standardkonfigurationen auftreten.

Ich habe einTerraria Ein dedizierter Server im Rahmen eines Moonlord-Versuchs, bei dem sowohl Calamity als auch Thorium aktiv waren. Das Laden der Mods verlief reibungslos, Boss-Events liefen ohne Ruckler, und das Speichern der Spielwelt erfolgte, ohne die aktive Sitzung zu beeinträchtigen. Bei jedem anderen Anbieter, den ich bei diesem Mod-Ladevorgang getestet habe, kam es zu Leistungseinbußen.

Für Community-Administratoren, die öffentliche Server betreiben, GTXGaming’s DDoS-Schutz für Unternehmen mit einer Kapazität von über 1 Tbit/s und unbegrenzte Spielerplätze die Infrastruktur auch bei hohem Datenaufkommen stabil zu halten. Erfahrungen in der Serververwaltung, die auf einer solchen Konfiguration basieren, zählen durchweg zu den Die besten Nebenjobs im Internet – In unserem Leitfaden erfahren Sie, wie sich diese Fähigkeiten in echtes Einkommen umsetzen lassen.

Die elf Standorte weltweit erstrecken sich über Großbritannien, die EU, die USA, Kanada, Australien und Singapur. Das rund um die Uhr verfügbare Live-Chat-Team verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Spieleserver. GTXGamingbesitzt eine4,6/5Trustpilot Bewertung basierend auf über 1.368 Bewertungen – gehört zwar zu den Anbietern mit den niedrigsten Bewertungen auf dieser Liste, doch die Reaktionszeiten des Kundendienstes stechen in allen Bewertungen durchweg positiv hervor.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise Empfohlen (5 GB) 7,59 $ pro Monat Monatlich (bitte prüfen, ob vierteljährliche/jährliche Rabatte gelten) Empfohlen / NVMe Gen5 / DDR5-5600 ECC / 11 Standorte Vanilla oder Light tModLoader Groß (8 GB) 11,38 $ pro Monat Monatlich Groß / NVMe Gen5 / DDR5-5600 ECC tModLoader-Mod-Server Sehr groß (12 GB) 16,45 $ pro Monat Monatlich Sehr groß / NVMe Gen5 / DDR5-5600 ECC Heavy tModLoader Mod-Paket Extreme (14 GB) 18,98 $ pro Monat Monatlich Extreme / NVMe Gen 5 / DDR5-5600 ECC Community-Server

Die Preise werden von GBP in USD umgerechnet.

Die Preise sind in GBP angegeben – eine Wechselkursvariable für Spieler außerhalb Großbritanniens, die sich auf alle Tarife in der Tabelle auswirkt. Auch das 24-Stunden-Rückerstattungsfenster ist hier am kürzestenund bei einer rein monatlichen Abrechnung gibt es keinen vierteljährlichen oder jährlichen Rabatt.

Dennoch bieten der i9-13900K mit 5,7 GHz und das NVMe-Gen5-RAID GTXGaming das überzeugendste Argument in Bezug auf die reine Leistung bei diesem Modell Terraria Server-Hosting-Liste für Modding-Communities, bei denen jeder CPU-Zyklus zählt.

Vorteile Nachteile ✅ Höchste Single-Core-CPU-Taktfrequenz in dieser Liste ✅ NVMe Gen5-SSD-RAID in allen Tarifen ✅ DDR5-5600 ECC-RAM serienmäßig ✅ DDoS-Schutz für Unternehmen mit einer Kapazität von über 1 Tbit/s inklusive ✅ Live-Chat rund um die Uhr mit über 15 Jahren Erfahrung ✅ 11 Standorte weltweit in sechs Regionen ❌ Die Preisangabe in GBP führt für Käufer zu Wechselkursunsicherheiten ❌ 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie – kürzeste Rückerstattungsfrist auf dieser Liste ❌ Nur monatliche Abrechnung – keine Rabatte bei längerer Laufzeit ❌ 4,6/5 auf Trustpilot – eine der niedrigeren Bewertungen auf dieser Liste

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10. GravelHost [Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis beim Terraria-Server-Hosting]

Für sechs Dollar im Monat erhält man auf den meisten Listen der besten Terraria-Server-Hosting-Anbieter in der Regel 2 GB RAM und eine gemeinsam genutzte CPU. GravelHost’s Das Einstiegsmodell beginnt mit 6 GB DDR4, NVMe-Speicher und DDoS-Schutz mit 2,2 Tbit/s – und genau dieser Unterschied macht den gesamten Mehrwert aus. Die Systeme laufen auf AMD Ryzen 9 5900X-Prozessoren mit 4,7 GHz, was man in dieser Preisklasse eigentlich nicht erwarten würde.

Ich habe den 6-GB-Tarif bei einem „Calamity“-Durchlauf mit 10 Spielern getestet. Die Spielstände wurden durch einen erfolgreichen Kampf gegen Plantera und zwei abgeschlossene Dungeons gesichert, und der NVMe-Schreibdurchsatz sorgte für eine stabile Leistung, selbst als in zwei Höhlensystemen gleichzeitig Monster generiert wurden. Die Einrichtung vom Checkout bis zum Live-Server dauerte weniger als zwei Minuten.

Auch für Gruppen, die ebenfalls laufen Bergbau, Handwerk, GravelHost beides unter ein und demselben Konto abdeckt. Unser Leitfaden zu Wie man eineBergbau, HandwerkServer führt Sie bei Bedarf durch die Einrichtung – und für den Wechsel zwischen den Titeln ist kein separates Abonnement erforderlich.

Eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von unter 5 Minuten und 12 Standorte weltweit in Nordamerika, Europa, Asien und Australien decken den Terraria im Bereich Server-Hosting-Support. Die 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie gilt für den gesamten Betrag abzüglich geringer Verwaltungsgebühren – das sollten Sie wissen, bevor Sie sich festlegen.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise Reise (6 GB) 6,00 $/Monat (5,40 $ vierteljährlich, 5,10 $ jährlich) Monatlich / Vierteljährlich / Jährlich 6 GB DDR4 / 25 GB NVMe-SSD / Nordamerika/Europa/Asien/Australien Leichte bis mittelschwere tModLoader-Mods Abenteurer (8 GB) 8,49 $/Monat (7,64 $ vierteljährlich, 7,22 $ jährlich) Monatlich / Vierteljährlich / Jährlich 8 GB DDR4 / 50 GB NVMe-SSD tModLoader-Mod-Server Experte (10 GB) 11,00 $/Monat (9,90 $ vierteljährlich, 9,35 $ jährlich) Monatlich / Vierteljährlich / Jährlich 10 GB DDR4 / 75 GB NVMe-SSD Heavy tModLoader Mod-Paket Master (12 GB) 14,49 $/Monat (13,04 $ vierteljährlich, 12,32 $ jährlich) Monatlich / Vierteljährlich / Jährlich 12 GB DDR4 / 100 GB NVMe-SSD Community-Server mit umfangreichen Mods

GravelHost enthält weniger verifizierte TrustpilotBewertungen als die meisten Anbieter auf dieser Liste, und die Details zu den Tarifen sind auf der Website nicht immer klar dokumentiert. Überprüfen Sie die RAM- und CPU-Zuweisung, bevor Sie sich für eine ressourcenintensive tModLoader-Konfiguration entscheiden.

Allerdings sind 6 GB RAM, NVMe-Speicher und eine DDoS-Schutzrate von 2,2 Tbps für 6 $ pro Monat wirklich kaum zu übertreffen – selbst unter den Besten Terraria Liste der Server-Hosting-Anbieter.

Vorteile Nachteile ✅ Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei RAM auf dieser Liste ✅ NVMe-SSD-Speicher serienmäßig in allen Tarifen ✅ DDoS-Schutz mit 2,2 Tbit/s bei jedem Tarif ✅ AMD Ryzen 9 5900X mit 4,7 GHz in allen Ausstattungsvarianten ✅ Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Support-Anfragen unter 5 Minuten ✅ Über 52 Spiele unter einem Konto ❌ Weniger verifizierte Trustpilot-Bewertungen als bei den meisten anderen hier ❌ Bei der 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie werden bei Rückerstattungen Verwaltungsgebühren abgezogen ❌ Die Details des Plans sind vor Ort nicht immer eindeutig dokumentiert

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Anbieter-Vergleichstabelle

Die Infrastruktur-Spezifikationen bilden die Grundlage für alles andere. Bevor tModLoader ins Spiel kommt, werden in der folgenden Tabelle die zehn besten Terraria Webhosting-Anbieter hinsichtlich der wesentlichen Faktoren, die immer gleich bleiben: Preise, Hardware, Supportzeiten und Rückerstattungsbedingungen.

Funktion Shockbyte Apex Hosting HostHavoc ScalaCube BisectHosting Pine Hosting GGServers Nodecraft GTXGaming GravelHost Startpreis 4,99 $ pro Monat 2,99 $ im Sonderangebot 7,00 $/Monat (10 Plätze) 3,84 $/Monat (6 Plätze) ~5,99 $/Monat (2 GB) 6,00 $ pro Monat 6,00 $ pro Monat 5,96 $/Monat (LITE)* 7,59 $ pro Monat 6,00 $ pro Monat Preismodell pro GB RAM pro GB RAM Für Spielautomaten Für Spielautomaten pro GB RAM pro GB + CPU pro GB RAM pro GB RAM pro GB RAM pro GB RAM NVMe-/SSD-Speicher ✓ NVMe ✓ NVMe ✓ NVMe ✓ SSD ✓ NVMe ✓ SSD ✓ SSD ✓ Enterprise-SSD ✓ NVMe Gen 5 ✓ NVMe DDoS-Schutz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2,2 Tbit/s Spielwechsel ✓ Über 60 Titel ✓ Über 100 Titel ✗ ✗ ✓ BisectOne 100+ ✓ ✓ Über 50 Titel ✓ Speichern und austauschen ✓ Über 100 Titel ✓ Über 52 Titel Serverstandorte Nordamerika/Südamerika/Europa/Asien-Pazifik 14 weltweit 13 weltweit 14 Länder 21 weltweit 7 Standorte NA/EU/AS/OC 30 weltweit 11 Standorte weltweit NA/EU/AS/AU Support-Zeiten Live-Chat rund um die Uhr 24/7 chat+tickets 24/7 <10 Min. bzw. Tickets rund um die Uhr Rund um die Uhr ~15 Min. Rund um die Uhr über Discord und Tickets Live-Chat rund um die Uhr 11:30 Uhr–20:00 Uhr CST Live-Chat rund um die Uhr Discord rund um die Uhr Kostenlose Testversion / Geld-zurück-Garantie 72 Stunden Selbstbedienung† 7-Tage-Geld-zurück-Garantie 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie† Verlängerung um 7 Tage / 10 Tage 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie† 48-Stunden-Geld-zurück-Garantie† 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie 7-Tage-Geld-zurück-Garantie†‡ 24-Stunden-Rückerstattung 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie†‡

Alle Preise wurden im April 2026 abgerufen. Die Preise für GTXGaming wurden von GBP in USD umgerechnet.

Vergleich der Funktionen von Terraria-Server-Hosting-Angeboten

Viele Anbieter, die Terraria bieten unterschiedliche Ansätze für den Umgang mit Mods. Die folgende Tabelle zeigt, was die besten Terraria Abgesehen vom Server-Hosting sind auch die Leistung von tModLoader, die Unterstützung von tShock, die Flexibilität des Control Panels und die Tools zur Spielerverwaltung entscheidend, wenn Ihr Server wächst.

Funktion Shockbyte Apex Hosting HostHavoc ScalaCube BisectHosting Pine Hosting GGServers Nodecraft GTXGaming GravelHost Unterstützung für tModLoader ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ tShock-Support ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ inkl. Legacy ✓ ✓ ✓ Mod-Installation mit einem Klick ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Zugriff auf benutzerdefinierte Serverkonfigurationen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Automatische Backups ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ Geplante Neustarts / Aufgaben ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ Kostenlose Subdomain ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ LITE / Teilzeit-Kellner ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ Spezielle Terraria-Hosting-Seite ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Prepaid (ohne Vertrag) ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Geld-zurück-Garantie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Unbegrenzte Spielerplätze ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗

Mindestanforderungen an den Server für Terraria

VanilleTerraria ist eines der ressourcenschonendsten Multiplayer-Spiele, weshalb der RAM-Bedarf vor der Installation von tModLoader oft unterschätzt wird. Sobald Mods hinzugefügt werden, steigen die Anforderungen schnell an, weshalb die Wahl der richtigen Stufe für ein optimales Spielerlebnis unerlässlich ist Terraria Einrichtung eines Hosting-Servers.

Einrichtung / Anwendungsfall RAM CPU Lagerung Anmerkungen Vanilla (2–8 Spieler) 512 MB–1 GB Ein Kern mit 2,0+ GHz 500 MB–2 GB SSD Terraria-Basisspiel – sehr ressourcenschonend; 512 MB sind die funktionale Mindestanforderung Kleine Gruppe + leichte Modifikationen (2–16) ein bis zwei Gigabyte Dual-Core mit 2,5+ GHz 2–5 GB SSD tModLoader mit einigen Mods; 1 GB ist das praktische Minimum für das Spielen mit Mods tModLoader modifiziert (5–20) 2–4 GB Dual-Core mit 3,0+ GHz 5–15 GB NVMe Mehrere Content-Mods (z. B. Calamity, Thorium) – NVMe wird für schnelleres Laden der Mods empfohlen Community-Server (20–40) 4–6 GB Quad-Core mit 3,5+ GHz 15–30 GB NVMe Umfassendes Mod-Paket mit Mods zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit; regelmäßige Neustarts alle 12–24 Stunden werden empfohlen Großer Mod-Server (40+) 6–8 GB Quad-Core mit 3,8+ GHz 30+ GB NVMe Umfangreicher Mod-Stack (mehr als 15 Inhalts-Mods); eine hohe Spielerzahl erfordert mehr RAM pro verbundener Sitzung

Is Terraria plattformübergreifend? Terraria Der PC-Multiplayer funktioniert ausschließlich über Steam-zu-Steam. Die Konsolen- und Mobilversionen sind separate Produkte, die keine Verbindung zu PC-Servern herstellen, daher ist ein dedizierter Terraria Auf diesem Server sind nur PC-Spieler zugelassen.

So wählen Sie den richtigen Terraria-Server-Host aus

Sechs Faktoren entscheiden darüber, welche Wahl die beste ist Terraria So finden Sie das richtige Server-Hosting-Angebot für Ihre Gruppe: Servertyp, RAM-Zuweisung, Preismodell, Tarifstruktur, Serverstandort und Rückerstattungsfrist. Wenn Sie einen dieser Punkte übersehen, zahlen Sie entweder zu viel oder stoßen mitten in der Laufzeit an Grenzen. In den folgenden Abschnitten werden alle diese Punkte im Detail erläutert.

Vanilla vs. tModLoader: Die Wahl des richtigen Servertyps

Ich würde jedes Terraria Bevor wir uns mit anderen Aspekten befassen, sollten wir die Server in zwei Kategorien einteilen: Standard-Server und modifizierte Server. Sie weisen völlig unterschiedliche Ressourcenprofile auf und die falsche Annahme darüber, welchen Plan man gerade verfolgt, ist der häufigste Grund dafür, dass Spieler am Ende den falschen Plan wählen.

Vanille bleibt leicht. Eine Gruppe von acht Spielern benötigt höchstens 512 MB RAM. Lernen, wie man eine Terraria Auf jedem der hier aufgeführten Panels dauert das Laden eines Servers auf dieser Stufe nur wenige Minuten. Bei tModLoader sieht das anders aus. Sobald man Calamity oder Thorium zusammen mit zwei oder drei Mods zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit lädt, Sie haben zur Laufzeit 4 GB zur Verfügung.

Die Installation von tModLoader mit einem Klick ist hier bei allen Anbietern Standard. Es ist die Festlegung der RAM-Größe, die den Nutzern Schwierigkeiten bereitet, nicht die Einrichtung.

RAM-Anforderungen für Terraria-Server

Die meisten Spieler unterschätzen ihren RAM-Bedarf um eine Stufe. Das ist die häufigste Beschwerde, die ich in Hosting-Foren sehe, und fast immer liegt das Problem an einer modifizierten Konfiguration.

Im Einzelnen sieht das wie folgt aus: 512 MB bis 1 GB reichen für die Standardversion aus für kleine Gruppen. 1–2 GB reichen für gelegentliches Spielen mit tModLoader aus bei 5–10 aktiven Mods. 2–4 GB reichen für anspruchsvollere Anwendungen aus wie „Calamity“, das parallel zu „Boss Checklist“ und „Magic Storage“ läuft. Eine vollständige Installation von „Calamity“ allein beansprucht bereits über 600 MB, daher sind 4 GB die absolute Mindestanforderung für alles, was ernsthaft genutzt werden soll.

Wenn du auf der Suche nach kostenlosen Angeboten hier gelandet bist Terraria Server-Hosting: Das sollte man im Voraus wissen. Kostenlose Tarife sind in der Regel auf 1–2 GB RAM begrenzt. Diese Obergrenze gilt für das Standardspiel, bei tModLoader-Setups ist sie jedoch schnell erreicht.

Serverstandort und Latenz

Terraria läuft auch bei geringer Bandbreite. Das heißt aber nicht, dass der Standort keine Rolle spielt. Bei Verbindungen mit einer Latenz von über 150 ms kommt es bei Bosskämpfen und beim Zusammenstellen von Gruppen zu sichtbaren Synchronisationsfehlern. Als Faustregel gilt: Wählen Sie das Rechenzentrum, das für den Großteil Ihrer Gruppe am nächsten liegt, nicht die Person, die den Server verwaltet.

Nodecraft führt diese Liste mit 30 Standorten an, gefolgt von BisectHostingdass 21,Apex Hosting and ScalaCubeje 14,HostHavocdass 13,GTXGamingdass 11,Shockbyte and GravelHost in Nordamerika, der EU und im asiatisch-pazifischen Raum sowie Pine Hosting an 7 Hauptstandorten.

Preismodell: RAM-basiert vs. steckplatzbasiert

Zwei Preismodelle decken dies am besten ab Terraria Liste der Server-Hosting-Anbieter. Die RAM-basierte Preisgestaltung garantiert eine feste Speicherzuweisung – Shockbyte, BisectHosting, Apex HostingundGravelHost Alle nutzen es. Es ist das richtige Modell für jeden Terraria Einrichtung eines dedizierten Server-Hostings, bei dem die Mod-Ladung den RAM-Bedarf bestimmt, nicht die Spieleranzahl.

Slot-basierte Preisgestaltung ab HostHavoc and ScalaCube Gebühren pro Spielerverbindung. Für VanilleTerraria Bei einer festen kleinen Gruppe ist es oft günstiger. Bei tModLoader-Servern ist der Arbeitsspeicher pro Slot nicht garantiert und für umfangreiche Modpacks häufig zu gering.

Wenn Sie das Budget auf Bergbau, Handwerkauch unseram günstigstenBergbau, HandwerkWebhosting Dieser Leitfaden behandelt die RAM-basierten Optionen, die bei beiden Titeln funktionieren.

Rückerstattungsrichtlinien und Geld-zurück-Garantien

Die Rückerstattungsbedingungen in dieser Liste variieren stärker, als die meisten Spieler vor dem Abschluss eines Abonnements überprüfen. ScalaCube bietet ein 7-tägiges Rückgaberecht für Neukunden und ein 10-tägiges Rückgaberecht für automatische Verlängerungen. Apex Hosting and Nodecraft beide bieten allerdings eine 7-tägige Geld-zurück-Garantie an, Spitzenwert erfordert einen Strafzettel wegen hinreichenden Verdachts und Nodecraft beschränkt dies auf einmal pro Konto.

Shockbyte, HostHavoc, and GravelHost Bei Erstbestellungen bieten wir ein 72-Stunden-Fenster an. BisectHosting gilt für Neukunden für 72 Stunden. Pine Hosting’s Das 48-Stunden-Fenster gilt nur für die monatliche Abrechnung. GTXGaming and GGServers Nach 24 Stunden schließen.

Zwei Dinge, die du beachten solltest, bevor du den Commit durchführst: Fast alle MBG hier gelten nur für Erstbestellungen – Verlängerungen sind grundsätzlich ausgeschlossen. Aufgrund der Anforderungen an einen hinreichenden Verdacht ist eine Rückerstattung selbst innerhalb der Frist nicht garantiert.

Das Beste, was Sie in einer Probezeit tun können, ist tModLoader in einer echten Sitzung auf einem Live-Server ausführen Terraria Dedizierter Server und ein Support-Ticket erstellen gleichzeitig. Diese beiden Tests verraten in einer Stunde mehr über einen Anbieter als ein Datenblatt in einer Woche.

Fazit: Welchen Terraria-Server-Host solltest du wählen?

Zehn Anbieter wurden denselben Tests unterzogen. Jeder von ihnen ist in einem bestimmten Bereich führend, und der beste Terraria Die Wahl des passenden Server-Hostings für Ihre Gruppe hängt ganz davon ab, welcher dieser Bereiche zu Ihrer Konfiguration passt.

Für das beste Gesamtpaket → auswählen Shockbyte : AMD EPYC 4465P mit bis zu 5,4 GHz, NVMe-Speicher in jedem Tarif und eine 72-Stunden-Selbstbedienungs-Rückerstattung, die über das Control Panel abgewickelt wird.

→ auswählen : AMD EPYC 4465P mit bis zu 5,4 GHz, NVMe-Speicher in jedem Tarif und eine 72-Stunden-Selbstbedienungs-Rückerstattung, die über das Control Panel abgewickelt wird. Für Anfänger → auswählen Apex Hosting : Einrichtungsassistent per Mausklick, Live-Chat rund um die Uhr und eine 7-tägige Geld-zurück-Garantie, die den gesamten ersten Abrechnungszeitraum abdeckt.

→ auswählen : Einrichtungsassistent per Mausklick, Live-Chat rund um die Uhr und eine 7-tägige Geld-zurück-Garantie, die den gesamten ersten Abrechnungszeitraum abdeckt. Für Zuverlässigkeit → auswählen HostHavoc : Eine SLA mit 100 % Verfügbarkeit, stündlicher Gutschrift bei Ausfällen und einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von unter 10 Minuten bei allen von mir durchgeführten Tests.

→ auswählen : Eine SLA mit 100 % Verfügbarkeit, stündlicher Gutschrift bei Ausfällen und einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von unter 10 Minuten bei allen von mir durchgeführten Tests. Zum günstigsten Einstiegspreis → auswählen ScalaCube : 3,84 $/Monat für 6 Slots, 14 Standorte weltweit und das einzige 10-tägige Rückerstattungsfenster bei Vertragsverlängerung auf dieser Liste.

→ auswählen : 3,84 $/Monat für 6 Slots, 14 Standorte weltweit und das einzige 10-tägige Rückerstattungsfenster bei Vertragsverlängerung auf dieser Liste. Aufgrund des starken Feedbacks der Nutzer→ auswählenBisectHosting: 4,8/5Trustpilot über 25.000 Bewertungen, die Spielumschaltung von BisectOne bei über 100 Titeln und 21 Standorte weltweit.

Bevor Sie sich für etwas entscheiden Terraria Für Informationen zu Server-Hosting-Paketen besuchen Sie bitte direkt die Live-Preisseite des Anbieters. Die Details zur RAM-Zuweisung, die Unterstützung für das tModLoader-Panel und die Rabatte im Abrechnungszyklus ändern sich regelmäßig. Führen Sie tModLoader in einer echten Sitzung aus und reichen Sie ein Support-Ticket ein, bevor die Rückerstattungsfrist abläuft. Dieser eine Test sagt mehr aus als jedes Datenblatt.

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Häufig gestellte Fragen