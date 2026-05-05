Das beste Palworld-Server-Hosting im Jahr 2026

Das Beste finden Palworld Server-Hosting ist das Hauptziel für Spieler, die die vollständige Kontrolle über ihr Survival-Erlebnis haben möchten. Die Anmietung eines dedizierten oder privaten Palworld Der Server hat sich zum Standard für alle entwickelt, die hohe Leistung und individuelle Spielregeln erwarten.

Seit seinerJanuar 2024 FrühzugangDebüt,Palworld hat mehr als 32 Millionen Spieler angezogen. Da für 2026 die Veröffentlichung der Vollversion 1.0 geplant ist, besteht Bedarf an hochwertiger Palworld Das Hosting spielt nach wie vor eine wichtige Rolle. Käufer legen in der Regel Wert auf geringe Latenzzeiten, hohe Tick-Raten und zuverlässigen Mod-Support für UE4SS or Steam-Workshop.

Egal, ob Sie 32 Spielerplätze oder Crossplay für PC, XboxundPS5, die beste Auswahl treffen Palworld Server-Hosting ist unverzichtbar. Ich habe mich damit beschäftigt Palworld Privates Server-Hosting, damit Sie das beste Server-Hosting für Palworld. Mein Leitfaden behandelt jedes Palworld Server-Hosting-Anbieter, der Ihnen dabei hilft, das beste Dedicated-Server-Hosting für Palworld während der Beantwortung der Frage „Wie viel kostet ein Palworld„Serverkosten?“

Meine Top-Empfehlungen für das beste Palworld-Server-Hosting

Diese Liste dient als Kurzübersicht über die besten Palworld Derzeit verfügbare Server-Hosting-Angebote im Jahr 2026. Jeder hier aufgeführte Anbieter wurde entsprechend den spezifischen Bedürfnissen der Spieler kategorisiert, von preisgünstigen Lösungen bis hin zu High-End-Hardware.

Hostinger – VPS-Hosting mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Shockbyte – Das günstigste Hosting für Palworld-Server. Apex Hosting – Ideal für Anfänger. BisectHosting – Am besten geeignet für Mod-Unterstützung. Datenhost – Beste Leistung ohne Begrenzung der CPU- oder RAM-Kapazität. GTXGaming – Ideal für geringe Latenzzeiten und Serverstandorte. Nitrierung – Am besten geeignet für Konsolen und Crossplay. GPortal – Am besten geeignet für die Qualität eines offiziellen Partners. Nodecraft – Beste Benutzererfahrung im Control Panel. ScalaCube – Ideal für den Serverwechsel und Server mit mehreren Spielen.

Wenn Sie auf der Suche nach dem besten Server-Hosting für PalworldDiese 10 Optionen stellen die zuverlässigsten Lösungen für die Verwaltung von Communities dar. In meiner Rangliste stehen folgende Aspekte im Vordergrund: Verfügbarkeit, Standortdiversität und Benutzerfreundlichkeit der Bedienfelder für alle Benutzertypen.

Wie ich diese Palworld-Server-Hosts getestet habe

Um das Beste zu ermitteln Palworld Im Bereich Server-Hosting habe ich einen praxisorientierten Testprozess durchgeführt, bei dem echtes Geld und tatsächliche Serverbereitstellungen zum Einsatz kamen. Ich habe Tarife bei jedem Palworld Server-Host zur Messung von Einrichtungszeiten, Server-Tick-Raten und Ladezeiten der Spielwelt. Mein Team hat sich auf die Leistung zu Spitzenzeiten konzentriert, insbesondere bei 16 oder mehr Spielern, um zu sehen, wie jeder Palworld Der Hosting-Dienst hat Speicherlecks behoben.

Ich habe getestetPalworld Dedicated-Server-Hosting für UE4SS die Kompatibilität der Mods und habe Support-Tickets eingereicht, um die Qualität der Antworten zu bewerten. Das Testen des Crossplay hatte Priorität, da ich eine Verbindung hergestellt habe Dampf, XboxundPS5 Spieler in dieselbe Instanz. Zunächst Ich habe über 20 Anbieter geprüft, bevor ich die Auswahl eingegrenzt habe, um das beste Server-Hosting für Palworld. Auf diese Weise konnte ich das beste Hosting-Angebot für dedizierte Server ermitteln Palworld für verschiedene Benutzertypen.

Außerdem habe ich die Preise recherchiert, um die Frage zu beantworten: „Wie viel kostet ein Palworld „Serverkosten?“ über verschiedene Hardware-Stufen hinweg. Mein Ziel ist es, einen ehrlichen und transparenten Überblick über die besten Palworld Marktplatz für Server-Hosting. Zum Vergleich habe ich auch die am bestenRuheWebhosting um zu sehen, wie sich verschiedene Titel schlagen.

Die besten Palworld-Server-Hosting-Plattformen im Test

Das Beste mieten Palworld Für das Server-Hosting benötigt man einen Anbieter, der Folgendes anbietet: das richtige Verhältnis zwischen Preis und technischen Merkmalen. In diesem Abschnitt der Rezension wird die Palworld Hosting-Landschaft, damit Sie einen zuverlässigen Anbieter finden PalworldServer-Host.

Um das beste Server-Hosting für Palworld, sollten Sie Achten Sie auf automatische Neustarts und zuverlässiger DDoS-Schutz. Die Wahl des besten dedizierten Server-Hostings für Palworld sorgt dafür, dass deine Welt stabil bleibt, während deine Basis wächst.

Außerdem gebe ich einen Überblick darüber, „Wie viel kostet ein Palworld „Serverkosten?“ – damit Sie versteckte Gebühren vermeiden können. Wenn Sie schon einmal den am bestenBergbau, HandwerkWebhosting, Viele dieser Benutzeroberflächen werden Ihnen bekannt vorkommen.

1. Hostinger [Das beste Palworld-Server-Hosting insgesamt]

Hostingerist einVPS-basiert Ein Anbieter von Spiel-Hosting-Diensten, der derzeit die wettbewerbsfähigsten Preise auf dem Markt bietet. Für nur 9,49 $ pro Monat (bei einer Laufzeit von 24 Monaten) bietet es großzügige Hardware-Kontingente und vollständiger Root-Zugriffund festigt damit seine Position als unsere erste Wahl für das beste Palworld Server-Hosting. Dieser Anbieter ist ideal für preisbewusste Nutzer, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und bereit sind, sich auf einen längeren Abrechnungszeitraum festzulegen, um sich die Einsparungen zu sichern.

Die Plattform nutzt die CubeCoders AMP-Panel, das sich durch ein stromlinienförmiges Design auszeichnet mit einem KlickPalworldinstallieren Prozess. Zur Verwaltung können Benutzer eine KI-Assistent namens Kodee, das bei verschiedenen Aufgaben der Serververwaltung hilft. Bei unseren Tests auf dem GP4-Plan, ein Server für 16 Spieler Erkundung von Feybreak, über 200 Standorte Polenund ein sehr aktives Handwerksviertel, ohne dass es zu spürbaren Einbrüchen bei der Server-Tickrate kommt. Alle Stufen werden unterstützt durch AMD EPYC-Prozessorenund enthaltenDDoS-Schutzstandardmäßig.

Erfahrene Modder werden die Vollständiger FTP-/SFTP-Zugriff, was eine detaillierte Steuerung ermöglicht PAK, UE4SSundWorkshop-Dateien. Weniger technisch versierte Nutzer sollten jedoch beachten, dass es kein Ein-Klick-Mod-Installer verfügbar. Einer der wichtigsten Vorteile von Hostingerist sein30-tägige Geld-zurück-Garantie, was derzeit das längste Rückerstattungsfenster in der Hosting-Branche darstellt, was die besten Palworld Server-Hosting-Pakete.

Vorteile Nachteile ✅ Vollständiger Root-Zugriff und die Flexibilität von VPS ✅ Mit einem KlickPalworldInstallationüber AMP ✅ Großzügige 32 GB RAMzu den GP8-Plänen ✅ 30-tägige Geld-zurück-Garantie ✅ KI-Assistent (Kodee) zur einfacheren Verwaltung ❌ 24-monatige Vorabverpflichtung erforderlich für den besten Preis ❌ Nur für Steam/PC(kein Crossplay) ❌ Nur 7 Serverregionen weltweit erhältlich ❌ Kein Ein-Klick-Mod-Installer

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2. Shockbyte [Das günstigste Hosting für Palworld-Server]

Shockbyte zeichnet sich als der günstigste dedizierte Host aus, der vollständiges Crossplay standardmäßig. Schon ab 11,99 $ pro Monatfür dieLamball-Plan… bietet es eine kostengünstige Einstiegsmöglichkeit für preisbewusste Spieler und kleine Gruppen, die sich über Steam, Xbox, PS5undMac. Für Spieler, die Crossplay zu einem günstigen Preis suchen, ist dieser Anbieter derzeit preislich unschlagbar.

Der Anbieter hat kürzlich sein benutzerdefiniertes Bedienfeld, was die Verwaltung vereinfacht Palworld Einstellungen und bietet eine Bibliothek mit über 15 spielspezifischen Artikeln aus der Wissensdatenbank. Während unserer Tests einer Koop-Sitzung mit 8 Spielern hat sich die Lamball-Plan hat bei der Erkundung der Basis gute Arbeit geleistet Palapagos-Inseln. Wir haben jedoch festgestellt, dass Spikessobald unsere GesamtsummePal Die Zahl lag bei über 200, was darauf hindeutet, dass größere Gemeinden die Grizzbolt-Planfür höhereRAM.

Der niedrige Preis hat jedoch einige Nachteile. Die Reaktionszeiten des Supports geben Anlass zu ernsthaften Bedenken, da von Wartezeiten zwischen 5 und 12 Tage. Zudem umfasst der Basisplan nur etwa 4 GBRAM, was angesichts der hohen Speicheranforderungen eines Palworld dedizierter Server. Benutzer sollten damit rechnen, dass sie geplante Neustarts alle ein bis zwei Stunden, um die bekannten Probleme des Spiels zu beheben Speicherleck.

Vorteile Nachteile ✅ Niedrigster Einstiegspreis mit vollständigem Crossplay ✅ Unbegrenzter NVMe-Speicherund Bandbreite ✅ SLA mit 100 % Verfügbarkeit ✅ Über 12 Serverstandorte weltweit ✅ Komplett überarbeitet benutzerdefiniertes Bedienfeld ❌ Sehr langsamer KundendienstReaktionszeiten ❌ Kurzes Rückerstattungsfenster von 72 Stunden ❌ Nur 4 GBRAM im Zugangsplan ❌ Kein Ein-Klick-Mod-Installer

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3. Apex Hosting [Das beste Palworld-Server-Hosting für Anfänger]

Apex Hosting hat sich einen Ruf als Premium-Produkt erworben, einsteigerfreundlicher Anbieter indem sie ein optimiertes Erlebnis bieten, das die Schwierigkeiten bei der Serververwaltung beseitigt. Ihre benutzerdefiniertes Bedienfeld gilt weithin als das intuitivste der Branche, was die Einrichtung für Erstnutzer zum Kinderspiel macht. Die Ergänzung durch ein App für iOS und Android ermöglicht es Administratoren, ihre Welten auch unterwegs zu verwalten.

Die Leistung ist ein wesentliches Highlight, da die EX-Serie nutzt spezielle Ryzen 9 5900X oder 7950X Kernemit einer Taktfrequenz von4,8 GHz. In einem Szenario im Spiel mit einem Eine Welt für 20 Spieler, über 50 BasenPolen, und ein geschäftigerPal Sphere Factory: Die Tick-Rate des Servers blieb stabil bei kein Rubber-Banding oder KI-Stottern. Auch die Sicherheit ist robust und bietet 300 Gbit/s DDoS-Schutz, was den höchsten von den Anbietern in dieser Liste veröffentlichten Wert darstellt.

Der Support ist über Live-Chat rund um die Uhr, und das Panel verfügt über einen integrierten Konfigurationseditor für eine einfache PalWorldSettings.ini Optimierungen. Obwohl es sich um einen Premium-Dienst handelt, sollten Nutzer sich bewusst sein, dass Schock über die hohen Kosten bei der Verlängerung; der anfängliche Rabatt kann den Preis senken, aber in den folgenden Monaten gilt wieder der volle Preis €22.49Satz.

Vorteile Nachteile ✅ Sehr intuitives Bedienfeldund die mobile App ✅ Live-Chat-Support rund um die Uhr ✅ Höchster DDoS-Schutz300 Gbit/s ✅ Mod-Installation mit einem Klickund Workshop ✅ Unbegrenzte Spielerplätzebei allen Tarifen ❌ Deutlicher Preisanstieg nach dem ersten Monat ❌ Zusätzliche 5 $/Monat für Premium-Support ❌ Hohe Kosten für Tarife ab 16 GB ❌ Kein SpielwechselFunktion

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4. BisectHosting [Am besten für Mod-Unterstützung geeignet]

BisectHosting hat sich seit 2011 auf modifizierte Spielserver spezialisiert und ist damit die erste Wahl für Clans und auf Modding ausgerichtete Communities. IhreBedienfeld der Sternenbasis enthält eine leistungsstarke Instanz-Manager mit der Nutzer ganz einfach zwischen über 100 verschiedenen Spielkonfigurationen wechseln können. Das ist besonders nützlich für Gruppen, die Palworld neben anderen ressourcenintensiven Titeln.

Der Anbieter bietet außergewöhnliche Flexibilität bei der Modifikation, mit einemModpack-Installationsprogramm mit einem Klick mit praktischen Ein-/Aus-Schaltern. Während unserer Tests haben wir erfolgreich ein 32 SpielerPalworldBeispielneben einemARK Server in einem einzigen Tarif, mit dem Instanz-Manager sauber trennen RAM Ressourcen, um Kreuzkontaminationen oder Leistungseinbußen zu vermeiden. Alle Pläne nutzen Solid-State-Laufwerke mit Non-Volatile Memory Express an 21 Standorten weltweit.

Der Dienst ist zwar robust, doch die Preis pro Gigabyte kann sich schnell zuspitzen. Denn Palworldhat einen hohenRAMBedürfnisse, a16 GB reichen aus kann ungefähr 64 Dollar pro Monat. Außerdem ist die 72-Stunden-Rückerstattungsfrist ist im Vergleich zu Branchenführern wie Hostinger.

Vorteile Nachteile ✅ Modpack-Installationsprogramm mit einem Klickmit Schaltern ✅ Instanz-Managerfür mehr als 100 Spiele ✅ 21 Serverstandorte weltweit ✅ 3–7 Tage kostenlose Backups ✅ Volle Crossplay-Unterstützung (PC, Xbox, PS5) ❌ RAM-schwerPalworldPlänesind teuer ❌ Kurzes 72-Stunden-Rückerstattungsfenster ❌ Dynamische Preisgestaltung über Schiebereglerist verwirrend ❌ Hohe Kosten für die Erneuerung für umfangreiche Projekte

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5. Datenhost [Das beste Palworld-Server-Hosting für optimale Leistung (keine CPU-/RAM-Beschränkungen)]

Datenhost bietet ein einzigartiges, leistungsorientierter Ansatz mit einem einzigen Pauschalangebot zum Preis von 12,90 € pro Monat (etwa 13–14 US-Dollar). Im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern, die die Ressourcen drosseln, DatenhostbietetunbegrenztCPU and RAMVerwendung, was ideal für Administratoren ist, die stark modifizierte oder stark frequentierte Server betreiben.

Ihre Infrastruktur ist erstklassig und umfasst AMD Ryzen 9 7950X3D-Prozessoren, Double Data Rate 5RAMund Hochgeschwindigkeits- Solid-State-Laufwerke mit Non-Volatile Memory Expressmit einemUplink mit 1+ Gbit/s. Bei unseren Tests mit einem Server für 32 SpielerErkundung derErweiterung „Feybreak“ mit über 300 Standorten Polen… die Hardware bewältigte die Belastung über einen Zeitraum von vier Stunden hinweg, ohne dass es zu einem einzigen Einbruch der Taktfrequenz kam. Auch bei der geografischen Abdeckung sind sie marktführend, mit 48 Standorte in 38 Ländern.

Die Einfachheit eines einzigen Tarifs ist sowohl eine Stärke als auch eine Schwäche. Zwar gewährleistet er, dass jeder die maximale Leistung erhält, doch gibt es keine mehrstufige Optionen für kleinere Gruppen mit begrenztem Budget. Außerdem ist die Speicherlimit von 30 GB kann für Gemeinschaften, die viele große .pak-Dateien.

Vorteile Nachteile ✅ No CPU or RAMDrosselung ✅ Ryzen 9 7950X3Dund DDR5RAM ✅ 48 Standorte weltweit (Marktführer) ✅ Unbegrenztes Wechseln zwischen Spielen ✅ One-Click-Mod-Installer ❌ Nur ein Plan (kein Budget von Dritten) ❌ Geringes Speicherlimit von 30 GB ❌ Die Preise sind in Euro angegeben (Der Wechselkurs in USD schwankt)

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6. GTXGaming [Am besten geeignet für niedrige Latenzzeiten und Serverstandorte]

GTXGaming ist ein etablierter Anbieter mit einem weitreichenden Netzwerk von 28 Standorte von Rechenzentren weltweit, was es zum besten macht Palworld Server-Hosting-Option für Spieler in weniger gut versorgten Regionen wie Asien-Pazifik und Osteuropa. Ihr benutzerdefiniertes Bedienfeld ist äußerst funktionsreich und ermöglicht erweiterte Einstellungen, wie beispielsweise das Hochfahren eines Servers 120 FPS serverseitig. Bei unseren Tests auf einem Feybreak-Server für 32 Spieler… diese Anpassung der Bildwiederholrate machte den Kampf und Pal Die Bewegungen fühlen sich spürbar flüssiger an.

Die Hardware-Optionen sind umfangreich und reichen von Intel i9 to Ryzen 7950X3D-Prozessorenausgestattet mitDouble Data Rate 5RAM. Aus Sicherheitsgründen nutzen sie DDoS-Schutz auf Layer 4/7 für Unternehmen. Die Mod-Unterstützung ist ebenso umfassend und umfasst CurseForge-Installation mit einem Klick, eine integrierteUE4SS-Mod-LoaderundUnterstützung für den Steam Workshop.

Allerdings ist dieDas Panel hat eine steilere Lernkurve als eher auf Anfänger ausgerichtete Anbieter wie Apex Hosting. Außerdem ist die 24-Stunden-Rückerstattungsfrist ist deutlich kürzer als der Branchenstandard, daher sollten Nutzer sich ihrer Entscheidung sicher sein, bevor sie sich festlegen. Da das Unternehmen seinen Sitz in Großbritannien hat, müssen internationale Käufer zudem die Versandkosten berechnen Umrechnungskurse für Preise in GBP.

Vorteile Nachteile ✅ 28 Serverstandorte weltweit ✅ Erweiterte Einstellungen für die Bildwiederholrate(120 Bilder pro Sekunde) ✅ Integrierter UE4SS-Mod-Loader ✅ Ryzen 7950X3D – HardwareOptionen ✅ Ryzen 7950X3D – HardwareOptionen ✅ Vollständiges Crossplay für Steam, Xbox und PS5 ❌ Steile Lernkurvefür Anfänger ❌ Sehr kurzes 24-Stunden-Rückerstattungsfenster ❌ Preise in GBP muss umgewandelt werden ❌ Meldungen über Ping-Problemeauf einigen Strecken

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7. Nitrierung [Das beste Palworld-Server-Hosting für Konsolen und Crossplay]

Nitrierung ist ein bedeutender Akteur im Hosting-Bereich mit einem besonderen Schwerpunkt auf Konsolenintegration. Sie sind der einzige Anbieter, der ein muttersprachlichWindows Store/Xbox app, sodass Konsolenspieler ihre Palworld direkt auf die Server, ohne dass ein PC oder ein Webbrowser erforderlich ist. In unserem Test hat ein Xbox-Gruppe hatten ihren Server in weniger als 15 Minuten nur mit der App.

Der Dienst nutzt SteelShield DDoS-Schutzund bietetSpielwechsel für bis zu fünf verschiedene Titel, wobei die gespeicherten Daten erhalten bleiben. Sie unterstützen uneingeschränktes Crossplay über Steam, Xbox, PS5 und Mac und automatische tägliche Backups bereitstellen.

Trotz dieser Stärken, Nitrierungist oft dasder Anbieter mit den schlechtesten Bewertungen, mit einer Bewertung von 3,8/5Trustpilot Bewertung und häufige Beschwerden bezüglich lange Reaktionszeiten des Supportsund einStrikte Rückerstattungsausschlussklausel. Außerdem haben sie die höchster Startpreis in dieser Zusammenfassung und deren Mindestabnahme von 10 Stück zwingt kleine Gruppen oft dazu, für Ressourcen, die sie gar nicht benötigen, zu viel zu bezahlen. Darüber hinaus gibt es keine offizielle Mod-Unterstützung for Palworld auf dieser Plattform.

Vorteile Nachteile ✅ Native Xbox-/Windows Store-App ✅ Die einfachste Konfiguration nur für die Konsole ✅ Automatische tägliche Datensicherungen ✅ Spielwechselfür 5 Titel ✅ SteelShield™ DDoS-Schutz ❌ No Palworldgegen den Support ❌ Hoher Startpreis(22,59 $/Monat) ❌ Strikte Rückerstattungsausschlussklausel ❌ Schlechte Bewertungen und langsamer Support

★ Am besten geeignet für Konsolen und Crossplay Nitrierung Probieren Sie Nitrado aus

8. GPortal [Das beste Palworld-Server-Hosting in offizieller Partnerqualität]

GPortal ist ein erstklassiges deutsches Bestseller Palworld ein Webhosting-Anbieter, der dafür bekannt ist, der offizieller Serverpartner für zahlreiche AAA-Titel. Sie bieten ein hohes Maß an Vertrauen in Institutionen und Datenschutz, da sie nach deutschem Recht vollständig DSGVO-konform sind. Ihr herausragendes Merkmal ist ein Option für eine kurzfristige 3-tägige Anmietungab€1.80, was sich ideal zum Testen der Latenz oder zum Veranstalten einer Wochenendsitzung ohne langfristige Verpflichtung eignet.

Aus Sicherheitsgründen,GPortal nutzt einen mehrschichtigen Bulwark- und Corero-System um Angriffe abzuwehren. Ihre maßgeschneiderte Benutzeroberfläche umfasst eine Gamecloud-Funktion für einen einfachen Spielwechsel und bieten einen speziellen PS5 PalworldServerprodukt. Das Modding ist jedoch beschränkt auf Nur FTP, da es derzeit Keine Installation von Mods per Ein-Klick Tool verfügbar.

Ein häufiger Kritikpunkt der Nutzer ist, dass GPortal gibt keine Hardware-Spezifikationen bekanntgleichCPU and RAM, sodass es schwierig ist, genau zu wissen, wofür man bezahlt. Außerdem ist ihre Die Preise variieren je nach Region erheblich; ein Server in Brasilien könnte zum Beispiel 35 Dollar pro Monat während dieselbe Ausstattung in Mitteleuropa nur 16 Dollar pro Monat. Die Bearbeitungszeit für Anfragen von kostenlosen Nutzern kann ebenfalls mehrere Tage betragen.

Vorteile Nachteile ✅ Kurzzeitvermietung für 3 Tage(1,80 $) ✅ Offizieller Partnerfür AAA-Titel ✅ DSGVO-konformInfrastruktur ✅ Mehrschichtiger DDoS-Schutz ✅ Spezieller PS5-ServerOptionen ❌ Nicht näher bezeichnete HardwareTechnische Daten ❌ Kein Ein-Klick-Mod-Installer ❌ Regionale Preisunterschiede ❌ Irreführender Schieberegler mit 1.000 Stufen

★ Am besten geeignet für die Qualität eines offiziellen Partners GPortal Probieren Sie GPortal aus

9. Nodecraft [Beste Benutzeroberfläche für das Control Panel]

Nodecraft hat in unserem Test die höchste Trustpilot-Bewertung (4,9/5) und legt großen Wert auf die Benutzerfreundlichkeit. Ihre NodePanel wird weithin für seine übersichtliche Benutzeroberfläche und die reibungslose Verwaltung von Protokollen, Konfigurationen und Speicherständen gelobt. Ein herausragendes Merkmal ist die System zur Erfassung von Serverstatus-Momentaufnahmen, wodurch wir eine fehlerhafte Einstellung in weniger als 30 Sekunden während der Tests.

Das BestePalworld Das Server-Hosting-Unternehmen bietet eine einzigartige Ein bisschen Tier, das sich im leeren Zustand in den Ruhezustand versetzt, um Ressourcen zu sparen, sowie das „Always-on“-Pro-Tarif. IhreFunktion „Speichern & Austauschen“ ermöglicht es den Benutzern, zwischen 52 verschiedenen Titeln zu wechseln, ohne dass ihre Daten verloren gehen. Mit 27 Serverstandorte, sie verfügen über eines der größten verfügbaren Netzwerke, einschließlich Knoten in São Paulo, Tel Aviv und Auckland.

Allerdings,Nodecraft ist im Allgemeinen die teuerster Anbieterbeim VergleichRAM Spezifikationen. Benutzer müssen sich bewusst sein, dass Lite-Server sind NICHT rund um die Uhr verfügbar und beinhalten keine automatischen Backups. Zudem sind die Supportzeiten auf 11:30 Uhr – 20:00 Uhr CST, daher bieten sie nicht den rund um die Uhr verfügbaren Live-Support an, den man bei Apex Hosting or BisectHosting.

Vorteile Nachteile ✅ Höchste Trustpilot-Bewertung(4,9/5) ✅ Hervorragendes NodePanel UX ✅ 30-Sekunden-Server-Snapshots ✅ Speichern & Austauschenfür 52 Titel ✅ Das weltweit größte Netzwerk(27 Standorte) ❌ Am teuerstenpro GBRAM ❌ Lite-Tarife werden ruhend gestellt(nicht rund um die Uhr) ❌ Der Support ist nicht rund um die Uhr verfügbar ❌ Keine Backups im Lite-Tarif

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10. ScalaCube [Ideal für den Spielwechsel und Server mit mehreren Spielen]

ScalaCube ist auf das Hosting mehrerer Spiele spezialisiert, sodass mit einem einzigen Abonnement der Wechsel zwischen Palworldund darüber hinaus50 weitere Titel. Dies ist das entscheidende Unterscheidungsmerkmal für Nutzer, die nicht für separate Abonnements bezahlen möchten, wenn sich ihre Interessen ändern. In unserem Test wechselte unsere Gruppe von Palworld to ARKund zurück mitohne zusätzliche Kosten und vollständig erhaltene Spielstände.

Ihr Einstiegsangebot beginnt bei 17,99 $ pro Monatund umfasst6 GBRAM, SSD-Speicher und DDoS-Schutz für bis zu 32 Spieler. Das benutzerdefinierte Control Panel bietet Spielinstallation mit einem Klick und bietet Support rund um die Uhr. Sie sind 10 Rechenzentren weltweit vor allem in Nordamerika und Europa ansässig.

Eine wesentliche Einschränkung besteht darin, dass Möglicherweise sind separate Server erforderlich for Dampf and Xbox Crossplay, was zu einer Zersplitterung der Spielergruppen führen und die Gesamtkosten in die Höhe treiben kann. Ihr Netzwerk von 10 Rechenzentren ist kleiner als bei den meisten Mitbewerbern, was die Möglichkeiten für Spieler außerhalb Nordamerikas und Europas hinsichtlich geringer Latenz einschränken könnte. Zudem ist der Funktionsumfang einfacher als FachmoderatorengleichGTXGaming.

Vorteile Nachteile ✅ Wähle aus über 50 Spielen ✅ Gespeicherte Spielständewährend des Austauschs ✅ 17,99 $/Monatfür 6 GBRAM ✅ Technischer Support rund um die Uhr ✅ Spielinstallation mit einem Klick ❌ Für das Crossplay zwischen Steam und Xbox sind möglicherweise zwei Server erforderlich ❌ Nur 10 Rechenzentrumsstandorte ❌ Grundlegende Funktionen for Palworld ❌ Begrenzte Fachliteratur

★ Ideal für den Serverwechsel und Multi-Game-Server ScalaCube Probieren Sie ScalaCube aus

Anbieter-Vergleichstabelle

Die folgenden Daten fassen die wichtigsten technischen Daten und Einstiegspreise der besten Modelle zusammen Palworld Server-Hosting-Optionen.

Funktion Hostinger Shockbyte Spitzenwert Halbieren Datenhost GTX Nitrierung GPortal Nodecraft ScalaCube Startpreis 9,49 $/Monat* 11,99 $/Monat 22,49 $ pro Monat 17,99 $/Monat je 12,90 € 9,99 £/Monat 22,59 $ pro Monat 1,80 $ für 3 Tage 9,98 $ pro Monat 17,99 $/Monat RAM 8–32 GB 8–16 GB 6–16 GB 6+ GB Unbegrenzt 8–16 GB Slot-basiert Je nach Fall 2–12 GB 6 GB und mehr Spielerplätze Bis zu 32 8–32 Unbegrenzt Bis zu 32 32 10–32 10–32 Je nach Fall Unbegrenzt Bis zu 32 Systemsteuerung Spiel-Panel CP 2.0 Benutzerdefiniert Starbase Benutzerdefiniert Benutzerdefiniert Nitrierung Benutzerdefiniert NodePanel Benutzerdefiniert Zum Support Ziehen und Ablegen FTP FTP + 1-Klick 1-Klick-Mods 1-Klick + FTP FTP FTP FTP Dateiübertragungsprotokoll + snap FTP Verteilter Denial-of-Service-Angriff Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Standorte 9 12+ 15 21 48 28 8 Mehrere [Überprüfen] 10 Crossplay Nur für PC Steam + Xbox Steam + Xbox Steam + Xbox + PS5 Alle Plattformen Steam + Xbox + PS5 Steam + Xbox PC + Konsole Steam + Xbox Steam + Xbox Am besten geeignet für Value VPS Haushalt Anfänger Mods Leistung Geringe Latenz Konsole Offiziell UX-Panel Mehrere Spiele



*Die Aktionspreise von Hostinger gelten bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Alle Preise stammen von den offiziellen Websites. Bei Nodecraft handelt es sich um die Einstiegsstufe des Pro-Tarifs.

Gesamtbester: Shockbyte – das beste Verhältnis zwischen Preis, Ausstattung und Zugänglichkeit

Shockbyte – das beste Verhältnis zwischen Preis, Ausstattung und Zugänglichkeit Am besten für Anfänger geeignet: Apex Hosting – einfachste Einrichtung und bester Support

Apex Hosting – einfachste Einrichtung und bester Support Beste Wahl für den kleinen Geldbeutel: Hostinger – Niedrigster effektiver Aktionspreis: 6,99 $/Monat (VPS, nur PC, 24-monatige Vertragslaufzeit)

Hostinger – Niedrigster effektiver Aktionspreis: 6,99 $/Monat (VPS, nur PC, 24-monatige Vertragslaufzeit) Beste Leistung: Datenhost – uneingeschränkte CPU-/RAM-Leistung auf Premium-Hardware

Datenhost – uneingeschränkte CPU-/RAM-Leistung auf Premium-Hardware Am besten für Mods: BisectHosting – 1-Klick-Modpack-Installer und umfassende Modding-Unterstützung

BisectHosting – 1-Klick-Modpack-Installer und umfassende Modding-Unterstützung Am besten für Crossplay geeignet: Nitrierung – beste Konsolenintegration

Nitrierung – beste Konsolenintegration Am besten geeignet für große Gemeinschaften: GTXGaming – 28 Standorte und skalierbare Tarife

GTXGaming – 28 Standorte und skalierbare Tarife Bestes Control Panel: Nodecraft – ausgefeilte Benutzererfahrung und Verwaltung des Serverstatus

Nodecraft – ausgefeilte Benutzererfahrung und Verwaltung des Serverstatus Am besten für mehrere Spiele geeignet: ScalaCube – Wählen Sie aus über 50 Spielen in einem Paket



Die beste Auswahl Palworld Mit dem Server-Hosting dieser Gruppe vermeiden Sie häufige Leistungsprobleme wie RAM-Drosselung. Wer ein knappes Budget hat, sollte sich die am günstigstenBergbau, HandwerkWebhosting kann Ihnen helfen, das untere Segment des Gaming-Marktes besser zu verstehen.

Vergleich der Funktionen beim Palworld-Server-Hosting

Das BestePalworld Server-Hosting muss spezielle Tools bieten, um die besonderen technischen Herausforderungen des Spiels zu bewältigen. Diese Matrix zeigt wesentliche Funktionslücken auf, wie zum Beispiel Nitrierung„die fehlende Mod-Unterstützung oder“ HostingerEs fehlt die Crossplay-Funktion.

Funktion Hostin. Schock Spitzenwert Halbieren Datenhost GTX Nitrierung GPortal Knoten Treppe DDoS-Schutz ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Ein-Klick-Installation ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Auto Backups ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Mods mit einem Klick ❌ ❌ ✅ ✅ ✅ ❌ ❌ ❌ ✅ ❌ Konsole/Crossplay ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Kostenlose Subdomain ❌ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ ❌ ✅ ✅ Support rund um die Uhr ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Live-Chat** ❌ ❌ ✅ ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ ✅ ❌ Spielwechsel ❌ ❌ ❌ ✅ ✅ ❌ ✅ ❌ ✅ ✅ Geplante Neustarts ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ Steam-Workshop* ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌

* Für SparkedHost-Backups ist eine manuelle Konfiguration erforderlich.

** Der Nodecraft-Live-Chat ist auf die Geschäftszeiten beschränkt.

ZuverlässigPalworld Das Hosting erfordert planmäßige Neustarts, um den berüchtigten Speicherverlust des Spiels in den Griff zu bekommen. Wenn Sie auf der Suche nach dem Top-Game-Server-Hosting for Palworld, Stellen Sie sicher, dass Ihre Palworld Der Server-Host unterstützt Ihre bevorzugte Konsole, da bei einigen PlayStation 5Kompatibilität.

Top-tier Palworld Das Dedicated-Server-Hosting umfasst automatische Backups um Ihre Weltdaten vor Beschädigungen zu schützen. Für diejenigen, die Palworld Privatserver-Hosting, mit einem kostenlose Subdomain kann deinen Freunden die Kontaktaufnahme erheblich erleichtern.

Bei der Auswahl des besten Dedicated-Server-Hostings für Palworld, die Verfügbarkeit vergleichen of Live-Chat-Support, was je nach Anbieter sehr unterschiedlich ist. Wenn Sie mehr über die technischen Aspekte erfahren möchten, sehen Sie sich Wie man eineBergbau, HandwerkServer bietet ähnliche Einblicke in das Management.

Mindestanforderungen an den Server für Palworld

Die Besten finden Palworld Server-Hosting erfordert ein fundiertes Verständnis der Hardware-Anforderungen. Während Taschenpaar Es wurden zwar keine offiziellen Systemanforderungen veröffentlicht, doch Tests der Community lassen auf folgende Richtwerte schließen.

Spieler CPU RAM Lagerung Anmerkungen 1–4 (Einzelspieler/LAN) 2 Kerne mit 3,0 GHz 4–8 GB 10–20 GB SSD 8 GB werden aufgrund eines Speicherlecks empfohlen; das System startet alle 2–4 Stunden neu. 4–8 4-Kern @ 3,5 GHz 6–8 GB 20–30 GB SSD Ideal für lockere Freundesgruppen. Alle 2–3 Stunden neu starten. 8–16 6-Kern @ 3,8+ GHz 10–12 GB 30–50 GB SSD Das Errichten von Basen und das Laden der Pal-KI belasten den Arbeitsspeicher zunehmend. NVMe wird empfohlen. 16–32 8 Kerne mit 4,0+ GHz 16–32 GB 50–100+ GB NVMe Mods benötigen 1–4 GB Speicherplatz. Speicherstände können mehr als 3 GB groß werden. Starten Sie das Spiel alle 1–2 Stunden neu.

Das Spiel ist bekannt für eine serverseitiger Speicherverlust. Der Speicherbedarf kann innerhalb weniger Stunden von 2 GB auf über 8 GB ansteigen, sodass häufige Neustarts unerlässlich sind. Eine hochwertige Palworld Der Hosting-Dienst wird automatisierte Tools zur Bewältigung dieser Aufgabe bereitstellen.

Um das beste Server-Hosting für Palworld… müssen Sie auch die zunehmende Größe der Speicherdateien berücksichtigen, da die letter.sav Die Datei kann in lang laufenden Welten größer als 60 MB werden. DeinPalworld Der Serverbetreiber sollte für einen Server mit 20 Spielern mindestens 16 GB RAM bereitstellen um Ruckeln bei rechenintensiven Aufgaben zu vermeiden.

For Palworld Dediziertes Server-Hosting, hochfrequentIntel or AMD Ryzen Prozessoren werden bevorzugt. Wenn SiePalworld Privates Server-Hosting: Selbst kleine Gruppen profitieren von NVMe-Speicher für schnelleres Laden der Spielwelt. Das beste Dedicated-Server-Hosting für Palworld wird an Erweiterungsinhalte wie das „Feybreak“-Update (v0.4) angepasst, durch das die Kartengröße erheblich vergrößert wurde.

Wenn Sie diese Anforderungen verstehen, können Sie die Frage „Wie viel kostet ein…“ Palworld „Serverkosten?“ für die von Ihnen benötigte Leistung. Für ähnliche Hardwarevergleiche sehen Sie sich auch andere Spiele wie Palworld.

So wählen Sie den richtigen Palworld-Server-Host aus

Egal, ob Sie auf der Suche nach Palworld Dediziertes Server-Hosting oder ein einfaches Palworld Bei der Einrichtung eines privaten Server-Hostings sind die folgenden Kriterien entscheidend. Um das beste Server-Hosting für Palworld, Suchen Sie nach Anbietern, die Folgendes anbieten Ressourcen ohne Drosselung.

Serverleistung (RAM, CPU, SSD/NVMe)

Leistung auf höchstem Niveau Palworld Server-Hosting wird bestimmt durch Single-Thread-CPU-Leistung. Palworld profitiert von hohen Taktraten pro Kern von 4,0+ GHzaufbewahrenFür KI bei Einsätzen reaktionsschnell. Eine Qualität Palworld Hosting-Anbieter geben ihre Hardware-Ausstattung bekannt, während Unternehmen wie GPortal ein Vergleich nicht möglich ist.

High-EndPalworld Anwendungsbereiche für Dedicated-Server-Hosting NVMe wird unterstützt um große Speicherdateien zügig zu verarbeiten. Wer auf der Suche nach Palworld Beim Hosting privater Server sollte die Stabilität der Tick-Rate oberste Priorität haben.

Serverstandorte

Die Nähe ist der wichtigste Faktor für das beste Ergebnis Palworld Server-Hosting, da jede 1.000 km die Latenz um etwa 5–10 ms erhöhen. Hervorragend Palworld Hosting-Optionen wie Nodecraft bieten 27 Standorte, während GTXGaminghat 20.

Bei der Auswahl einesPalworld Server-Betreiber, Spieler auf Ozeanien oder Südamerika müssen lokale Knoten priorisiert werden, um Verzögerungen zu vermeiden. Um den besten Server-Hosting-Anbieter für Palworld, überprüfen Sie vor dem Kauf die Netzabdeckungskarte des Anbieters. Nutzer von Palworld Nutzer von privaten Server-Hosting-Diensten stellen fest, dass lokale Server die Reaktionsgeschwindigkeit im Kampf deutlich verbessern.

Einfache Einrichtung und Bedienfeld

Das BestePalworld Das Server-Hosting sollte über ein intuitives Control Panel einfach zu verwalten sein. Anfänger sollten darauf achten, dass Palworld Hosting mit benutzerdefinierten Panels wie Apex Hosting’s oderBisectHosting’s Starbase. AlsPalworld Server-Host, der über eine mobile App von Anbietern wie Nitrierung or Nodecraft ermöglicht die Verwaltung über Ihr Smartphone.

ErweitertPalworld Dedicated-Server-Hosting bietet Power-Usern häufig Root-Zugriff über VPS Panels. Um das beste Server-Hosting für Palworld, Achte auf Ein-Klick-Einstellungen für den Schwierigkeitsgrad und den Neustart. Palworld Das Hosting eines privaten Servers lässt sich am besten über ein Panel verwalten, das die Verwaltung vereinfacht .diesÄnderungen.

Das beste Dedicated-Server-Hosting für Palworld wird stets automatisierte Backup-Tools enthalten. Diese Benutzerfreundlichkeit beeinflusst, wie sehr ein Palworld Serverkosten, wenn man die Zeitersparnis mit einberechnet.

Zum Support

Top-tier Palworld Webhosting-Anbieter wie BisectHosting and GTXGaming bieten Modpack-Installationsprogramme per Mausklick an; die besten Palworld Das Server-Hosting muss Frameworks wie UE4SS and PAKMods.AlsPalworld Server-Anbieter: Sie müssen prüfen, ob dieser Steam-Workshop integration, das Ende 2025 hinzugefügt wurde. Beachten Sie, dass Palworlds Dedicated-Server-Hosting auf Linux hat manchmal Schwierigkeiten mit UE4SS Kompatibilität.

Um das beste Server-Hosting für Palworld, Stellen Sie sicher, dass der Anbieter die manuelle Eingabe zulässt FTPZugang. Diejenigen, diePalworld Betreiber von privaten Servern wünschen sich oft einfache Tools, um ihre Welten zu verbessern. Das beste Dedicated-Server-Hosting für Palworld wird eine umfangreiche Sammlung vorab geprüfter Mods bieten. Bedenke außerdem, dass die Qualität der Mod-Unterstützung oft ausschlaggebend ist für Palworld Serverkosten für komplexe Communities.

Skalierbarkeit

Das BestePalworld Mit Server-Hosting kann Ihr Angebot gemeinsam mit Ihrer Community wachsen. FlexibelPalworldHosting, wieApex Hosting,Angebote unbegrenzte Spielerplätze. Wenn man als Palworld Server-Host: Sie sollten in der Lage sein, Ihren Arbeitsspeicher aufzurüsten oder Spiele während der Laufzeit zu wechseln.

Palworld Das Dedicated-Server-Hosting sollte zudem skalierbar sein, um die für den 1.0-Release vorgesehene 2026. Das beste Server-Hosting finden für Palworld bedeutet, einen Anbieter auszuwählen, der Unterstützung für Multi-Game-Instanzen; Viele beginnen mit Palworld Hosting auf privaten Servern und Skalierung auf größere Umgebungen.

Flexibilität bei Preisen und Abrechnung

Palworld Hosting kostet in der Regel zwischen 7 $ und 23 $ pro Monat für Eintrittspläne. Als Palworld Bei Server-Hosting-Anbietern erhalten Sie bei langfristigen Verträgen erhebliche Preisnachlässe. Palworld Dedicated-Server-Hosting für große Gruppen lässt sich skalieren auf 100 Dollar pro Monat.

Vergleichen Sie unbedingt die Rückgabebedingungen, die von 24 Stunden bis zu 30 Tagen reichen. Das beste Dedicated-Server-Hosting für Palworld bietet hochwertige Hardware zu einem wettbewerbsfähigen Preis an. Letztendlich hängt die Antwort auf die Frage „Wie viel kostet ein …“ von der Größe Ihrer Gruppe ab. Palworld„Serverkosten?“

DDoS-Schutz und Verfügbarkeitsgarantien

Achten Sie auf DDoS-Schutz im Terabit-Bereich. ZuverlässigPalworldHosting wieShockbyte bietet eine 100-prozentige Verfügbarkeitsgarantie. Wenn Sie ein Palworld Server-Host: Sie verlassen sich auf Sicherheitsmaßnahmen von Unternehmen wie Gespräch or Bollwerk.

Das beste Server-Hosting finden für Palworld bedeutet, bei Verkehrsspitzen der Stabilität Vorrang einzuräumen. Palworld Nutzer von Private-Server-Hosting profitieren von denselben Schutzmaßnahmen. Das beste Dedicated-Server-Hosting für Palworld wird nachweislich stets online sein.

Mein Gesamtfazit zum besten Palworld-Server-Hosting

Die beste Auswahl Palworld Beim Server-Hosting geht es darum, die Leistung mit Ihrem individuellen Budget in Einklang zu bringen. Wenn Sie eine Palworld Kostengünstiges Hosting für private Server, Hostinger eignet sich hervorragend für PC Spieler, die sich langfristig engagieren können. Ansonsten ist das beste dedizierte Server-Hosting für Palworldfür Modder istBisectHosting. Konsolenspieler sollten wählen Nitrierung wegen seiner starken Konsolenintegration.

Gesamtbester: Hostinger – niedrigster effektiver Aktionspreis bei 6,99 $/Monat , ist aberPC/Dampf und erfordert ein langfristiges Engagement.

– niedrigster effektiver Aktionspreis bei , ist aberPC/Dampf und erfordert ein langfristiges Engagement. Beste Wahl für den kleinen Geldbeutel: Shockbyte – für die meisten das beste Verhältnis zwischen Preis, Ausstattung und Benutzerfreundlichkeit PalworldSpieler.

– für die meisten das beste Verhältnis zwischen Preis, Ausstattung und Benutzerfreundlichkeit PalworldSpieler. Am besten für Anfänger geeignet: Apex Hosting – die einfachste Einrichtung und das hilfsbereiteste Support-Team.

– die einfachste Einrichtung und das hilfsbereiteste Support-Team. Beste Leistung: Datenhost – uneingeschränkte Hardware mit unbegrenztem CPU and RAM für anspruchsvolle Server.

– uneingeschränkte Hardware mit unbegrenztem CPU and RAM für anspruchsvolle Server. Am besten für Mods: BisectHosting – Ein-Klick-Installer für Modpacks und umfassende Palworldgegen Support.

– Ein-Klick-Installer für Modpacks und umfassende Palworldgegen Support. Am besten für Crossplay geeignet: Nitrierung – die umfassendste Konsolenintegration für Xbox and PlayStationSpieler.

– die umfassendste Konsolenintegration für Xbox and PlayStationSpieler. Am besten geeignet für große Gemeinschaften: GTXGaming – 28 Standorte weltweit und skalierbare Tarife.

Ermutigen Sie Ihre Community, die Anbieterprofile zu prüfen, bevor sie sich für einen Tarif entscheiden. Letztendlich ist das Beste Palworld Dank des Server-Hostings kannst du dich ganz auf das Spielen konzentrieren.

Häufig gestellte Fragen