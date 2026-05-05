Das beste Unturned-Server-Hosting im Jahr 2026

Das BesteUnturned Server-Hosting ist die einzige zuverlässige Möglichkeit, diesen Zombie-Survival-Titel ohne die technischen Einschränkungen eines herkömmlichen Selbsthostings zu erleben. Unturned ist ein kostenloses Survival-Spiel auf Dampf das entwickelt wurde von Nelson Sexton, und dank seiner Roblox-inspirierter Grafikstil und umfassende Modding-Unterstützung durch RocketMod and OpenMod.

Dedizierte Server bieten die Rund um die Uhr verfügbar, Konfiguration des GSLT-Tokensundadministrative Kontrollen die Sie benötigen, um eine erfolgreiche Community zu betreiben. In diesem Leitfaden habe ich 10 Anbieter bewertet, die nachweislich Unturned, indem man sie an ihren RocketMod Qualität der Installation, Workshop Ladezeiten der Karten und allgemeine Preistransparenz.

Ich werde Ihnen die besten Optionen nach Anwendungsfall vorstellen, die von mir verwendete Testmethodik erläutern und einen Leitfaden mit technischen Spezifikationen bereitstellen, damit Sie genau wissen, was Ihre Community benötigt. Ganz gleich, ob Sie nach einem einfachen Vanilla-Server für eine Freundesgruppe oder nach einem riesigen Community-Hub für 64 Spieler mit zahlreichen benutzerdefinierten WorkshopKarten undRocketMod Plugins – auf dieser Liste findet sich ein Host, der genau für diesen Fall entwickelt wurde. Finden wir den besten Unturned Server-Hosting für dein nächstes Survival-Abenteuer.

Meine Top-Empfehlungen für das beste Unturned-Server-Hosting

Wenn Sie es eilig haben, loszulegen, habe ich die besten Unturned Server-Hosting-Anbieter nach ihren jeweiligen Stärken:

BisectHosting – Die beste Wahl für alle Unturned Webhosting. Shockbyte – Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Spieler, die das Beste suchen Unturned Webhosting. GameServerKings – Am bestenUnturned Server-Hosting mit sofortiger Bereitstellung. Apex Hosting – Ideal für Anfänger, die das Beste wollen Unturned Webhosting. Sparked-Host – Der günstigste Einstieg in das Beste Unturned Webhosting. GTXGaming – Ideal für alle, die das Beste wollen Unturned Server-Hosting für Mods. PingPerfect – Ideal für Spieler, die eine kostenlose Testversion der besten Spiele suchen Unturned Webhosting. Nitrierung – Die etablierteste Community-Wahl für das Beste Unturned Webhosting. GGServers – Ideal für kleine Gruppen, die das Beste suchen Unturned Webhosting. Nodecraft – Ideal für größere Gemeinschaften, die das Beste suchen Unturned Webhosting.

Wie ich diese „Unturned“-Server-Hosts getestet habe

Um die besten zu ermitteln Unturned Server-Hosting: Ich habe bei jedem Anbieter Tarife in verschiedenen Preisklassen gebucht, um die Qualität ihrer RocketMod and OpenMod Installationen. Ich habe jeden Server eingerichtet, um zu prüfen, wie lange das Laden dauerte Workshop Karten auf einem Server mit 20 Plätzen und prüfte, wie einfach es war, eine GSLT-Token.

Die Leistung wurde überwacht für Taktfrequenzstabilität mit 20 oder mehr aktiven Spielern, und ich habe mich mit allgemeinen Fragen zur Konfiguration an deren Support-Teams gewandt, um zu sehen, wie schnell sie reagieren würden.

Ich habe darauf geachtet, nur Anbieter aufzunehmen, die über einen bestätigten, dedizierten Unturned-Server-Hosting Seite statt bei allgemeinen VPS-Anbietern. Diese Liste umfasst eine Reihe von Anbietern, von preisgünstigen Spezialisten für Spieleserver wie Shockbyte and Sparked-Host zu etablierten Community-Plattformen wie Nitrierung and BisectHosting.

Ich habe über 15 verschiedene Anbieter recherchiert, bevor ich diese Liste auf die 10 besten eingegrenzt habe, basierend auf deren Unterstützung für Frameworks and Reputation in der aktiven Community. Ich habe mich in diesen Bewertungen durchweg um einen transparenten und ehrlichen Ton bemüht, damit du besser verstehen kannst, welcher Host für deine Community der richtige ist.

Die besten Hosting-Plattformen für Unturned-Server im Test

Auf der Suche nach dem Besten Unturned Beim Server-Hosting sind die folgenden Funktionen am wichtigsten: Unterstützung für One-Click-Mods, Workshop Kompatibilität, und einfachAnleitungen zur Einrichtung von GSLT. Nachfolgend finden Sie die 10 Anbieter, die ich hinsichtlich ihrer Funktionen und Leistung bewertet habe.

1. BisectHosting [Das beste Unturned-Server-Hosting insgesamt]

BisectHosting zeichnet sich als der Host mit dem umfassendsten Funktionsumfang für die besten Unturned Server-Hosting, da sie 21 Standorte von Rechenzentren weltweit mit hoher Leistung NVMe-SSD-Hardware. IhreStarbase Das Bedienfeld ist unglaublich intuitiv und erleichtert die Einrichtung RocketMod or OpenMod selbst wenn Sie noch keine Erfahrung als Administrator haben. Bei meinen Tests konnte ich einen Server mit 64 Steckplätzen bereitstellen PEI Server mit 12 aktiven Plugins in weniger als drei Minuten mithilfe ihrer Ein-Klick-Installationsprogramme, sodass ich nie einen FTP-Client öffnen musste. Diese Einfachheit ist der Grund, warum viele erfahrene Nutzer sie empfehlen, wenn man sie fragt, wie man eine Unturned Server mit hoher Spielerzahl.

Ihre Infrastruktur zeichnet sich aus durch Solid-State-Laufwerke mit Non-Volatile Memory Express an allen internationalen Standorten, darunter Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Die Starbase Das Bedienfeld umfasst ein integrierter Dateimanager, drei Tage kostenlose Backupssowie umfassende Unterstützung für GSLT-Konfiguration damit Ihr Server im Browser angezeigt wird. Die Tarife richten sich nach dem Arbeitsspeicher (RAM) und sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, beginnend mit 2 GB Start Plan. Dazu gehören auch DDoS-Schutzund bereitstellenLive-Chat und Ticket-Support rund um die Uhr um bei Problemen zu helfen.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise 2 GB RAM (Starter) 5,99 $ pro Monat Monatlich 2 GB RAM / NVMe-SSD / 21 Standorte Unterstützt 30 weitere Spiele (1–8 Spieler) – ideal für das klassische Spielerlebnis 4 GB RAM (Standard) 11,99 $ pro Monat Monatlich 4 GB RAM / NVMe-SSD Unterstützt 63 weitere Spiele, 9–13 Spieler, ideal für 1–5 Mods 8 GB RAM (beliebt) 23,99 $ pro Monat Monatlich 8 GB RAM / NVMe-SSD Unterstützt 84 weitere Spiele (14–24 Spieler) – ideal für 6–10 Mods Benutzerdefiniert Benutzerdefiniert Monatlich Maßgeschneiderter Arbeitsspeicher Wenden Sie sich an den Support, um die Konfiguration vorzunehmen

Es gibt ein paar Dinge zu beachten. BisectHosting wird keine Geld-zurück-Garantie ausdrücklich beworben, daher lohnt es sich, dies im Voraus zu klären. Auch die Preisgestaltung basiert nicht auf festen Tarifen – Sie wählen den Arbeitsspeicher über einen Schieberegler aus, und der Preis passt sich entsprechend an. Die meisten Kernfunktionen, wie das Wechseln zwischen Spielen und Backups, sind bereits enthalten (insbesondere bei den Premium-Tarifen), während BisectBoost ist ein optionales kostenpflichtiges Zusatzmodul, falls Sie mehr Arbeitsspeicher und Speicherplatz benötigen. Wenn Sie vorhaben, den Dienst länger zu nutzen, empfiehlt es sich außerdem, nach Sonderangeboten Ausschau zu halten, um die monatlichen Kosten zu senken.

Vorteile Nachteile ✅ 21 Standorte von Rechenzentren weltweit ✅ NVMe-SSD-Hardware für schnelles Laden ✅ Starbase-Panel mit Mods per Mausklick ✅ Live-Chat und Ticket-Support rund um die Uhr ❌ Keine bestätigte Geld-zurück-Garantie ❌ BisectBoost ist ein separates kostenpflichtiges Add-on ❌ Keine festen Preise auf der Marketing-Seite

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2. Shockbyte [Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis beim Unturned-Server-Hosting]

Shockbyte ist eine erstklassige Wahl, wenn Sie auf der Suche nach dem Besten sind Unturned preiswertes Server-Hosting, da deren Allgemein Das Angebot beginnt bei nur 4,99 $ pro Monat für einen Server mit 1 GB. Sie bieten unbegrenzte Spielerplätze in allen ihren Tarifen enthalten sind, was sie ideal für kleine Freundesgruppen oder Budgetverantwortliche macht, die nicht zu viel für Ressourcen ausgeben möchten. Ich habe einen Tarif mit 12 Plätzen getestet Washington Ich habe den Kartenserver damit eingerichtet und war innerhalb weniger Minuten online; dank der einfachen Handhabung erschien der Server fast sofort im öffentlichen Browser. GSLT-Einrichtung. Dieser Host wird häufig von denjenigen gewählt, die wissen möchten, wie man eine Unturned einen Server, ohne ein Vermögen auszugeben.

Ihre Hardware unterstützt beides OpenMod and RocketMod, und sie bieten eine 99,9 % Verfügbarkeitsgarantie with automatische Backups. Du erhältst uneingeschränkter Dateizugriff über ihr Panel und Standorte weltweit um eine geringe Latenz für Ihre Spieler zu gewährleisten. Ihr RAM-basiertes Preismodell eignet sich hervorragend für die Skalierung, sodass Sie mit einem günstigen 1-GB-Tarif beginnen und diesen mit dem Wachstum Ihrer Community erweitern können. Außerdem bieten sie Support rund um die Uhr und beinhalten DDoS-Schutz bei allen ihren Tarifen. Wenn Sie auf anderen Plattformen nach ähnlichen Ersparnissen suchen, können Sie nach den am günstigstenBergbau, HandwerkWebhosting.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise Allgemein 4,99 $ pro Monat Monatlich (6 Spieler / 1 GB RAM) – Voller Dateizugriff – Vollständig anpassbar – NVMe-SSDs für maximale Leistung – Garantierter DDoS-Schutz – Unbegrenzter Speicherplatz und unbegrenzte Bandbreite Epic (16 Spieler / 2 GB RAM) 11,99 $ pro Monat Monatlich (16 Spieler / 2 GB RAM) – Voller Dateizugriff – Vollständig anpassbar – NVMe-SSDs für maximale Leistung – Garantierter DDoS-Schutz – Unbegrenzter Speicherplatz und unbegrenzte Bandbreite Mythisch 19,84 $ pro Monat Monatlich (32+ Spieler / 4 GB+ RAM) – Voller Dateizugriff – Vollständig anpassbar – NVMe-SSDs für maximale Leistung – Garantierter DDoS-Schutz – Unbegrenzter Speicherplatz und unbegrenzte Bandbreite

Allerdings ist dieAllgemein Der 1-GB-Tarif eignet sich eigentlich nur für Standard-Server, daher benötigst du mindestens die Episch 2-GB-Tarif für Setups mit vielen Plugins. Deren dreitägiges Rückgaberecht ist ein Selbstbedienungsprozess, das heißt, du musst innerhalb dieses kurzen Zeitraums über ein Ticket einen Antrag stellen, wenn du nicht zufrieden bist. Obwohl sie sehr erschwinglich sind, Reaktionszeiten des Supports kann je nach aktuellem Ticketvolumen variieren. Trotz dieser kleinen Nachteile bleibt es eine der ersten Adressen für die besten Unturned Server-Hosting zum kleinen Preis.

Vorteile Nachteile ✅ Schon ab 4,99 $/Monat ✅ Unbegrenzte Spielerplätze bei allen Tarifen ✅ 99,9 % Verfügbarkeitsgarantie ✅ VollständigRocketMod and OpenMod Unterstützung ❌ Der 1-GB-Tarif gilt nur für die Standardversion ❌ Kurzes Rückgabefenster von 3 Tagen ❌ Die Übertragungsgeschwindigkeiten können variieren

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3. GameServerKings [Das beste Unturned-Server-Hosting mit sofortiger Bereitstellung]

GameServerKings bietet ein hervorragendes Managed-Service-Erlebnis für die Besten Unturned Server-Hosting ab 9,00 $ pro Monat für das 8-GB-Paket. Ihr maßgeschneidertes GSK Game PanelumfasstEin-Klick-Installationsprogramme for RocketMod and Workshop Mods, und sie versprechen ein Bereitstellungszeit von weniger als drei Minuten. Keine technischen Kenntnisse wie SSH ist erforderlich, was sie zu einer überzeugenden Alternative macht, wenn Sie vom manuellen VPS-Hosting absteigen möchten. Während meiner Tests hatte ich ein Spiel mit 20 Spielern Russland Stellen Sie Ihren Kartenserver innerhalb weniger Minuten online – mit vollständiger Mod-Unterstützung und ohne auch nur eine einzige Konfigurationsdatei anzufassen.

Ihre Hardware-Ausstattung NVMe-SSD-Speicher and DDoS-Schutzunterstützt vonCosmic Global Networks. Alle Tarife beinhalten die GSK Game Panel, wodurch Sie eine integrierter Dateimanager, a Live-Konsoleund einStartvariablen-Editor. Außerdem bieten sie eine SLA mit 99,9 % Verfügbarkeit and Support rund um die Uhr mit einer durchschnittlichen Reaktionszeit von weniger als fünf Minuten. Wenn Sie mit der Leistung nicht zufrieden sind, bieten sie eine 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie damit du ausprobieren kannst, wie man ein Unturned Server auf ihrer Plattform.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise 8-GB-Tarif 9,00 $ pro Monat Monatlich 8 GB RAM / 1,5 vCores / 20 GB NVMe ca. 20 Spieler, NVMe-SSD, 24-Stunden-Garantie 10-GB-Tarif (beliebt) ca. 19,00 $/Monat Monatlich 10 GB RAM / 2 vCores / 20 GB NVMe ~25 Spieler, tägliche Backups, DDoS-Schutz 12-GB-Tarif ca. 29,50 $/Monat Monatlich 12 GB RAM / 2,5 vCores / 30 GB NVMe ~30 Spieler, modifiziert 16-GB-Tarif 35,00 $ pro Monat Monatlich 16 GB RAM / 3 vCores / 40 GB NVMe ~40 Spieler, umfangreiche Modpacks

Mir ist aufgefallen, dass ihr RAM-basiertes Modell bei 8 GB beginnt, sodass es im Gegensatz zu einigen anderen Anbietern keine Option unter 9 Dollar für kleine Freundesgruppen gibt. Derzeit bieten sie nur zwei Serverstandorte in Nordamerika und Europa/Ozeanien, was weniger ist, als man bei größeren Hosting-Anbietern findet. Die 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie ist kürzer als das, was die meisten Mitbewerber anbieten, daher müssen Sie ausprobieren, wie man ein Unturned Server schnell. Trotz des höheren Einstiegspreises ist der große RAM-Zuweisung macht es zu einer sehr flexiblen Wahl für Mod-Server.

Vorteile Nachteile ✅ Bereitstellung in weniger als drei Minuten ✅ Einstiegsmodell mit 8 GB RAM ✅ NVMe-SSD-Speicher im Lieferumfang enthalten ✅ Support-Reaktionszeit unter 5 Minuten ❌ Keine Preisstufe unter 9 $ ❌ Nur zwei Serverstandorte ❌ Kurzes 24-Stunden-Rückerstattungsfenster

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4. Apex Hosting [Das beste Unturned-Server-Hosting für Anfänger]

Apex Hosting ist die beste Wahl, wenn du lernen möchtest, wie man ein Unturned Server zum ersten Mal. Ihr Ein-Klick-Installationsprogramm ist eines der besten, das ich je verwendet habe, da es RocketMod, OpenModundUscript gleichzeitig. Außerdem bieten sie unbegrenzte Spielerplätze in jedem Tarif enthalten, sodass Sie sich keine Gedanken über umständliche Upgrades machen müssen, wenn Ihre Community wächst. Bei meinen Tests konnte ich einen Server für 20 Spieler einrichten Russland Server mit Plugins in weniger als 10 Minuten ohne technische Dokumentationen lesen zu müssen.

Die von ihnen verwendete Hardware ist erstklassig und umfasst Ryzen 9 7950X Prozessoren in den USA und NVMe-SSD-Speicher in allen ihren Tarifen. Sie haben ein übersichtliches, einsteigerfreundliches Web-Panel das ist sogar auf Mobilgeräten verfügbar. Mir ist aufgefallen, dass sie Spielwechsel in über 200 verschiedenen Mod-Packs und bieten Live-Chat-Support rund um die Uhr um Ihnen zu helfen. Sie gelten zudem weithin als erste Wahl für die am bestenBergbau, HandwerkWebhosting.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise 2 GB RAM 5,99 $ im ersten Monat (7,99 $ pro Monat) Monatlich 2 GB RAM / SSD Unbegrenzte Spielautomaten, 7-tägige Geld-zurück-Garantie 6 GB RAM 16,87 $/Monat (22,49 $/Monat) Monatlich 6 GB RAM / SSD Standard-Server und einige Modpacks 12 GB RAM 29,24 $ im ersten Monat (38,99 $ pro Monat) Monatlich 12 GB RAM / SSD Erweiterte Server & alle Modpacks Benutzerdefiniert Ab 1,49 $ pro GB pro Monat Monatlich Maßgeschneiderter Arbeitsspeicher SLA mit einer Verfügbarkeit von 99,99 % und Gutschriftregelung

Man muss bei deren Preisgestaltung vorsichtig sein, da die Einführungsangebot für den ersten Monat ist deutlich niedriger als der monatliche Grundpreis. Für Ihre langfristige Budgetplanung sollten Sie den Grundpreis heranziehen, wenn Sie nach dem besten Angebot suchen Unturned Server-Hosting. Mir ist außerdem aufgefallen, dass ihr Standort in Australien ältere Ryzen 7 5800X Hardware im Vergleich zu den US-Knoten. Ihr Basis-Tarif mit 2 GB ist das Minimum für Unturned, daher brauchst du für jede ernstzunehmende Community auf jeden Fall einen Tarif mit mehr RAM.

Vorteile Nachteile ✅ Ein-Klick-Installationsprogramm für Mods und Frameworks ✅ Unbegrenzte Anzahl an Spielerplätzen ✅ Einsteigerfreundliches mobiles Panel ✅ NVMe-SSD-Speicher serienmäßig ❌ Hohe laufende Kosten ab dem zweiten Monat ❌ 2 GB sind nur für Basisserver vorgesehen ❌ Der Aktionspreis gilt nur vorübergehend

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5. Sparked-Host [Das günstigste Hosting für Unturned-Server]

Sparked-Host ist der günstigste Weg, um das Beste zu finden Unturned Server-Hosting, mit Tarifen ab nur 2,50 $ pro Monat. Sie bieten ein einzigartiges dreistufiges Hardwaresystem – Haushalt, UnternehmenundExtrem – wodurch Sie ein Upgrade durchführen können, ohne den Anbieter zu wechseln. Ich habe deren Budget-Schmutz mit einer kleinen Gruppe von Freunden auf Vanilla planen PEI und stellte fest, dass die Leistung absolut glatt für gelegentliches Spielen zum günstigsten Preis auf dieser Liste. Dies ist ein hervorragender Einstieg für alle, die lernen möchten, wie man ein Unturned zum ersten Mal auf dem Server.

Ihre Hardware lässt sich skalieren von Xeon-Prozessorenin derHaushaltEbeneRyzen 9 7900in derUnternehmenEbene undRyzen 9 9900Xin derExtrem Ebene. Sie bieten unbegrenzte Anzahl an Plugins auf allen Ebenen und verfügen über acht weltweite Serverstandorte mit Support rund um die Uhr. Ich fand ihren DDoS-Schutz ist äußerst robust und verfügt über eine maßgeschneiderte Layer-7-Filterung sowie eine Kapazität von 5 bis 12 Tbit/s, um öffentliche PvP-Server zu schützen. Außerdem bieten sie eine 48-Stunden-Rückerstattungsfrist wenn man wissen möchte, wie man ein Unturned der Server auf ihrer Hardware Ihren Anforderungen nicht entspricht.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise Stick (Budget) 2,50 $ pro Monat Monatlich 2 GB RAM / SSD 1 Kern, ca. 10 Spieler, Xeon E5-2698v4 Protokoll (Budget) 3,25 $ pro Monat Monatlich 3 GB RAM / 50 GB SSD 2 Spieler, ca. 16 Spieler, preisgünstiger Bestseller Regal (Budget) 4,00 $ pro Monat Monatlich 4 GB RAM / 50 GB SSD 2 Kernbereiche, ca. 20 Spieler, Budget Kiefer (Enterprise) 6,00 $ pro Monat Monatlich 3 GB RAM / 100 GB NVMe 2 Kerne, ca. 16 Spieler, Einstieg in Enterprise Metal (Unternehmen) 8,00 $ pro Monat Monatlich 4 GB RAM / 100 GB NVMe 3 Spieler, ca. 20 Spieler, Enterprise-Bestseller Brick (Unternehmen) 11,00 $ pro Monat Monatlich 6 GB RAM / 100 GB NVMe 3 Gruppen, ca. 28 Spieler Concrete (Unternehmen) 20,00 $ pro Monat Monatlich 10 GB RAM / 100 GB NVMe Zugang zum Spielarchiv, ca. 40 Spieler Extrem 40,00 $ pro Monat Monatlich Ryzen 9 9900X, DDR5 / NVMe Top-tier: Ryzen 9 9900X, DDR5, NVMe

Ein Vorbehalt ist, dass die HaushaltEinsatzbereicheStandard-SSDs anstelle von NVMe, sodass Sie möglicherweise eine geringere Geschwindigkeit feststellen Workshop Das Laden der Karte auf Servern mit vielen Mods. Mir ist außerdem aufgefallen, dass es sich um einen kleineren Anbieter mit weniger Umfang der Community-Bewertungen als einige der großen Anbieter auf dieser Liste. Der Einstiegspreis ist zwar niedrig, doch die Extrem Die Preise in den höheren Stufen können deutlich höher sein, daher sollten die meisten Spieler bei der Haushalt or Unternehmen Stufen. Wenn Sie nach weiteren hochwertigen Optionen suchen, könnten Sie sich die am bestenRuheWebhosting.

Vorteile Nachteile ✅ Schon ab 2,50 $ pro Monat ✅ Ryzen-9-CPUs in den höheren Preisklassen ✅ Zuverlässiger Layer-7-DDoS-Schutz ✅ Unbegrenzte Anzahl an Plugins in allen Tarifen ❌ Die Budget-Variante verwendet Standard-SSDs ❌ Geringerer Ruf in der Community ❌ Die „Extreme“-Stufe ist deutlich teurer

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6. GTXGaming [Am besten geeignet für modifizierte Unturned-Server]

GTXGaming ist die beste Wahl für das Beste Unturned Server-Hosting, wenn Sie einen umfangreichen Mod-Stack betreiben, da sie der einzige Host mit einem integriertRocketMod plugin manager. Dank dieses einzigartigen Tools müssen Sie zur Verwaltung Ihrer Plugins kein FTP mehr verwenden, was vielbeschäftigten Administratoren die Arbeit erheblich erleichtert. Ich konnte über den Plugin-Manager in etwa zwei Minuten, und das Gremium hat sogar aufgetretene Mod-Konflikte für mich. Für alle, die wissen möchten, wie man eine Unturned Ein Server mit maximaler Kontrolle – das ist der Maßstab.

Ihre Infrastruktur erstreckt sich über 20 Standorte von Rechenzentren weltweit und verwendet eine benutzerdefinierte TCAdmin-Panel mit speziellen Registerkarten für die Mod-Verwaltung. Sie verwenden eine Preisgestaltung pro Steckplatz ab 0,38 $ pro Platz, und sie bieten sogar Ihren Server migrieren kostenlos von Ihrem bisherigen Host. Alle Tarife beinhalten NVMe-SSD-Speicherund enthaltenMySQL-Datenbanken ohne zusätzliche Kosten. Außerdem erhalten Sie Live-Chat und Ticket-Support rund um die Uhr steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen zu zeigen, wie man ein Unturned Server auf ihrer Plattform.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise 20 Spielautomaten 7,60 $ pro Monat Monatlich 20 Steckplätze / NVMe Integrierter RocketMod-Plugin-Manager 40 Spielautomaten 15,20 $ pro Monat Monatlich 40 Steckplätze / NVMe MySQL-Datenbank enthalten, über 20 Rechenzentrumsstandorte 60 Spielautomaten 22,80 $ pro Monat Monatlich 60 Steckplätze / NVMe 5 % Rabatt bei vierteljährlicher Zahlung, 15 % Rabatt bei jährlicher Zahlung 100 Spielautomaten 38,00 $ pro Monat Monatlich 100 Steckplätze / NVMe ~15 Minuten durchschnittliche Antwortzeit, Rückerstattung innerhalb von 24 Stunden

Man sollte dabei eines beachten, nämlich ihre mindestens 20 Plätze, daher sind sie nicht die beste Wahl für kleine Spielergruppen, die anderswo günstigere RAM-basierte Tarife finden könnten. Auch die Rückerstattungsfrist ist mit nur 24 Stunden recht kurz, daher solltest du dein Bestes geben Unturned Server-Hosting schnell einrichten. Mir ist aufgefallen, dass zusätzlicher Arbeitsspeicher ein kostenpflichtiges Add-on, da die Basis-Tarife nur bis zu 5 GB kostenlos beinhalten. Aus einigen Berichten der Community geht zudem hervor, dass die Reaktionszeiten des Supports außerhalb der britischen Geschäftszeiten länger sein können.

Vorteile Nachteile ✅ MuttersprachlerRocketMod plugin manager ✅ Kostenlose Umzüge von anderen Hosts ✅ Über 20 Standorte von Rechenzentren weltweit ✅ NVMe-SSD-Speicher serienmäßig ❌ Mindestens 20 Spielerplätze ❌ Sehr kurze 24-Stunden-Rückerstattungsfrist ❌ Zusätzlicher Arbeitsspeicher ist eine kostenpflichtige Zusatzfunktion ❌ Der Support kann in manchen Regionen langsam sein

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7. PingPerfect [Das beste Unturned-Server-Hosting mit kostenloser Testphase]

PingPerfect ist der einzige Anbieter auf dieser Liste, der ein Uneingeschränkte kostenlose 48-Stunden-Testversionfür das BesteUnturned Server-Hosting. Das ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihre RocketModPlugins undWorkshop Prüfen Sie die Ladezeiten der Karten, bevor Sie sich zu einer monatlichen Zahlung verpflichten. Ich habe deren 16-Slot-Modell getestet Washington Ich habe den Map-Server während einer Testphase ausprobiert und festgestellt, dass die Leistung stabil war, sodass ich mich vor der Bezahlung von den Latenzen überzeugen konnte. Das ist der sicherste Weg, um zu lernen, wie man einen Unturned Server ohne Anfangsinvestition.

Ihre Hardware nutzt NVMe-SSDs für den Unternehmensbereich in Rechenzentren weltweit in Nordamerika, Europa, Australien und Asien. Sie nutzen eine Preisgestaltung pro Steckplatz und bieten eine optionale Platinum-Support-Erweiterung wenn Sie möchten, dass sie Ihren Server vollständig für Sie verwalten. Ich habe festgestellt, dass ihre kostenlose Testversion wirklich uneingeschränkt ist und Ihnen uneingeschränkter Zugriff auf alle Funktionen des Panels während dieser 48 Stunden. Außerdem haben sie Routing mit geringer Latenz und bieten einen Kundendienst nach dem Kauf an 48-Stunden-Geld-zurück-Garantie bei ihren kostenpflichtigen Tarifen.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Funktionen / Hinweise SPIELERPLÄTZE 10 Plätze (Grundausstattung) 5,44 $ pro Monat Monatlich (15,51 $/Quartal / 29,40 $/6 Monate / 55,53 $/Jahr) 10 Steckplätze / bis zu 9 GB RAM / NVMe-SSD 48-stündige kostenlose Testphase + 48-stündiges Geld-zurück-Garantie bei kostenpflichtigen Tarifen Erweiterung um 50 Plätze +12,30 $/Monat Monatlich +50 Plätze (insgesamt 60) 21 Standorte weltweit / DDoS-Schutz Erweiterung um 100 Spielautomaten 24,60 $ pro Monat Monatlich +100 Plätze (insgesamt 110) 21 Standorte weltweit / DDoS-Schutz RAM-Erweiterungen (Zusatzoption – 9 GB kostenlos enthalten; Erweiterungen in 3-GB-Schritten) RAM: bis zu 12 GB 10,99 $/Monat Monatlich Insgesamt 12 GB RAM Gesamter Bereich: 12–42 GB in 3-GB-Schritten (10,99–40,83 $/Monat) RAM: bis zu 18 GB 17,99 $/Monat Monatlich Insgesamt 18 GB RAM RAM: bis zu 24 GB 23,99 $/Monat Monatlich Insgesamt 24 GB RAM RAM: bis zu 30 GB 30,99 £ pro Monat Monatlich Insgesamt 30 GB RAM RAM: bis zu 42 GB 40,83 $ pro Monat Monatlich Insgesamt 42 GB RAM (max.) SPEICHERERWEITERUNG NVMe Pro SSD 2,43 $ mehr pro Monat Monatlich 5-mal schnellere NVMe Pro SSD Standard-NVMe-SSD (schnell) im Lieferumfang enthalten CPU-PRIORITÄT (Erweiterung) CPU: Überdurchschnittlich +3,08 $ pro Monat Monatlich Überdurchschnittliche CPU-Priorität CPU: Hoch 6,15 £ pro Monat Monatlich Hohe CPU-Priorität CPU: Echtzeit 9,23 $ pro Monat Monatlich Echtzeit-CPU-Priorität Maximale CPU-Zuweisung SUPPORT-ERWEITERUNG Platin-Support + 18,45 $/Monat + 12,30 $ Einrichtungsgebühr Monatlich Vollständig verwalteter Support-Service 24/7-Standard-Support kostenlos inbegriffen; Platinum = vollständiges Management

Mir ist aufgefallen, dass man bei ihrem Modell mit Einzelsteckplätzen den Arbeitsspeicher als Zusatzkomponente konfigurieren muss, obwohl sie zwar bis zu 9 GB kostenlos. Platin-Support ist ein recht teures monatliches Zusatzmodul, daher werden die meisten Administratoren wahrscheinlich beim Standard-Support rund um die Uhr bleiben. Da es sich im Vergleich zu den Branchenriesen um einen kleineren Anbieter handelt, gibt es weniger Daten aus Community-Bewertungen verfügbar. Sie sollten sich über die aktuellen Tarife informieren, um zu erfahren, wie Sie Unturned Server auf ihrer Website, da sie verschiedene Add-ons für CPU-Priorität und Speicherung. Wenn du dich für andere Spielarten interessierst, schau dir die am bestenBergbau, HandwerkWebhosting.

Vorteile Nachteile ✅ 48 Stunden lang uneingeschränkt kostenlos testen ✅ 9 GB RAM kostenlos inklusive ✅ NVMe-SSD-Speicher für Unternehmen ✅ Weltweites Routing mit geringer Latenz ❌ Der Platinum-Support ist teuer ❌ Zahlreiche kostenpflichtige Add-ons ❌ Geringerer Ruf in der Community ❌ Höhere Kosten für verwaltete Stufen

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8. Nitrierung [Am besten geeignet für etablierte Unturned-Server-Communities]

Nitrierung ist einer der etabliertesten Namen der Branche und damit ein heißer Anwärter auf den Titel des Besten Unturned Server-Hosting. Sie bieten proprietäre SteelShield DDoS-Schutz sowie flexible Mietlaufzeiten, die Sie anderswo nicht finden, von drei Tage bis zu einem ganzen Jahr. Ich habe sie auf einem Community-Server mit 20 Spielern getestet und festgestellt, dass ihre SteelShield hat während eines PvP-Events mehrere Flutversuche ohne Unterbrechung abgewehrt. Für Gemeinschaften, denen Sicherheit geht vorSo veranstalten Sie ein Unturned den Server effizient nutzen.

Ihre Hardware nutzt HPE 3PAR SSD-Speicher, und sie haben einen eigenen App sowohl für iOS als auch für Android, um Ihren Server von unterwegs zu verwalten. Deren Gamecloud Mit diesem System können Sie zwischen verschiedenen Optionen wechseln 100 verschiedene Titelund sie unterstützen Mods und DLC mit Ein-Klick-Installationen. Die haben ein riesiges weltweites Netzwerk mit Hauptsitz in Deutschland, was sie zur ersten Wahl für europäische Spieler macht, die auf der Suche nach dem Besten sind Unturned Webhosting.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum Spielautomaten / Ressourcen Funktionen / Hinweise 4 Spielautomaten 6,59 $ für 30 Tage 30 Tage (Abonnement oder Prepaid) 4 Steckplätze / HPE SSD / SteelShield DDoS Bis zu 5 installierte Spiele / über 100 in der Gamecloud 10 Spielautomaten (die beliebtesten) 16,19 $ für 30 Tage 30 Tage (Abonnement oder Prepaid) 10 Steckplätze / HPE SSD / SteelShield DDoS Bis zu 5 installierte Spiele / über 100 in der Gamecloud 20 Spielautomaten 24,99 $ für 30 Tage 30 Tage (Abonnement oder Prepaid) 20 Steckplätze / HPE SSD / SteelShield DDoS Bis zu 5 installierte Spiele / über 100 in der Gamecloud Benutzerdefiniert Benutzerdefiniert 3–365 Tage 4–200 Steckplätze Eigene Zeitfenster und Dauer festlegen; flexible Laufzeit

Allerdings ist ihreAbrechnung im 30-Tage-Rhythmus kann bei der Budgetplanung etwas knifflig sein, da es sich nicht um einen Kalendermonat handelt. Man muss auch bedenken, dass Die automatische Verlängerung ist standardmäßig aktiviert, und sie gewähren keine Rückerstattungen, sobald eine Verlängerung bearbeitet wurde. Mir sind einige Beschwerden aus der Community aufgefallen, dass die Antwortzeiten auf Supportanfragen in Zeiten hoher Nachfrage langsam sind. Erwähnenswert ist auch, dass sie SSD-Speicher statt schnellerem NVMe Optionen, die die Erstellung eines Unturned Server lädt benutzerdefinierte Karten.

Vorteile Nachteile ✅ SteelShield DDoS-Schutz ✅ Flexible Mietdauer (3–365 Tage) ✅ Hochwertige mobile App ✅ Großes globales Netzwerk (Hauptsitz in der EU) ❌ Abrechnung im 30-Tage-Rhythmus (nicht monatlich) ❌ Nach der automatischen Verlängerung sind keine Rückerstattungen mehr möglich ❌ SSD-Speicher ist langsamer als NVMe ❌ Langsamer Support zu Spitzenzeiten

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9. GGServers [Das beste Unturned-Server-Hosting für kleine Gruppen]

GGServers ist eine hervorragende Wahl, wenn Sie praktische Unterstützung für das Beste benötigen Unturned Server-Hosting, da sie die ausführlichsten Wissensdatenbank Das habe ich gesehen. Es gibt spezielle Anleitungen für GSLT-Einrichtung sowie die Plugin-Konfiguration, und ihr rund um die Uhr erreichbares Live-Chat-Team hilft Ihnen bei allen technischen Problemen. Ich habe ihre Gute Schule, guter Lehrer Anleitung befolgt und meinen Server in etwa fünf Minuten. Wenn du dich fragst, wie man eine Unturned Wenn Sie noch keine Erfahrung mit Servern haben, ist dies die beste Informationsquelle für Sie.

Ihre Modelle sind RAM-basiert und reichen von 2 GB bis 32 GB; sie nutzen SSD-Speicher für ihre Server. Ich habe festgestellt, dass sie hauptsächlich mit Sitz in den USA bieten jedoch mehrere Standorte an und verfügen oft über Gutscheincodes und erhalten Sie 30 % Rabatt auf Ihren ersten Server. Die Wissensdatenbank ist unglaublich umfangreich und deckt alles ab, von RocketMod Installation auf Serveroptimierung. Dazu gehören auch DDoS-Schutz bei allen Plänen, wie man ein Unturned Ein sicherer Server für deine Freunde.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Ressourcen Funktionen / Hinweise Axis (2048 MB) 6,00 $ pro Monat Monatlich 2 GB RAM / Unbegrenzte SSD-Speicherkapazität Unbegrenzte Anzahl an Slots; Anti-DDoS; umfangreiche Unturned-Wissensdatenbank EAGLEFIRE (3072 MB) 9,00 $ pro Monat Monatlich 3 GB RAM / Unbegrenzte SSD-Speicherkapazität Unbegrenzte Slots; Anti-DDoS; GSLT + Anleitungen für automatische Updates TIMBERWOLF (4096 MB) 12,00 $ pro Monat Monatlich 4 GB RAM / Unbegrenzte SSD-Speicherkapazität Unbegrenzte Spieleranzahl; Anti-DDoS; mindestens 6 Spieler WIRE (6144 MB) 18,00 $ pro Monat Monatlich 6 GB RAM / Unbegrenzte SSD-Speicherkapazität Unbegrenzte Anzahl an Slots; Anti-DDoS; Mindestanforderungen für Mods SPRENGSTOFFE (8192 MB) 24,00 $ pro Monat Monatlich 8 GB RAM / Unbegrenzte SSD-Speicherkapazität Unbegrenzte Anzahl an Slots; Anti-DDoS; empfohlener Tarif CHEMIKALIEN (12288 MB) 36,00 $/Monat Monatlich 12 GB RAM / Unbegrenzte SSD-Speicherkapazität Unbegrenzte Anzahl an Slots; Anti-DDoS; stark modifizierte Server 1911 (16384 MB) 48,00 $ pro Monat Monatlich 16 GB RAM / Unbegrenzte SSD-Speicherkapazität Unbegrenzte Anzahl an Slots; Anti-DDoS; große Communities SCHOFIELD (32.768 MB) 96,00 $ pro Monat Monatlich 32 GB RAM / Unbegrenzte SSD-Speicherkapazität Unbegrenzte Anzahl an Slots; Anti-DDoS; maximale Ressourcen

Ein Nachteil ist jedoch, dass sie Standard-SSDs anstelle von NVMe verwenden, sodass Workshop Karte wird geladen nicht so schnell sein wie einige der Spitzenanbieter. Der Einstiegspreis für ein 2-GB-Paket liegt zudem etwas höher als bei den günstigsten slotbasierten Angeboten. Mir ist außerdem aufgefallen, dass sie begrenzte Anzahl an Standorten weltweit im Vergleich zu Anbietern wie BisectHosting. Auch das Volumen der Community-Bewertungen ist geringer, was es erschweren kann, die Zuverlässigkeit der besten Anbieter zu vergleichen Unturned Server-Hosting. Hilfe zu anderen Spielen findest du außerdem in meinem Leitfaden unter Wie man eineBergbau, HandwerkServer.

Vorteile Nachteile ✅ Umfangreiche Unturned-Wissensdatenbank ✅ Spezielle Konfigurationsanleitungen für GSLT ✅ Live-Chat-Support rund um die Uhr ✅ 30 % Rabatt-Gutscheincodes für Neukunden ❌ SSD-Speicher ist langsamer als NVMe ❌ Höherer Startpreis als bei Spielautomaten ❌ Standorte vorwiegend in den USA ❌ Geringerer Ruf in der Community

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10. Nodecraft [Das beste Unturned-Server-Hosting für größere Communities]

Nodecraft ist die beste Wahl für größere Gemeinden, da diese keine Kunststoff-Schlitzkappen – Die Anzahl der Spieler ist lediglich durch das Spiel und Ihren Arbeitsspeicher begrenzt. Sie nutzen Lösungen auf Unternehmensniveau Ryzen 9 7950X-Prozessoren and DDR5-ECC-RAM an über zwanzig Standorten weltweit. Ich habe ihre Pro 4-GB-Paket mit einem modifizierten Server für 30 Spieler und fand den Workshop Die Karten wurden unglaublich schnell von ihrer NVMe-Speicher. Das ist der beste Weg, um zu lernen, wie man eine Unturned Server für ein riesiges Publikum.

Ihre Infrastruktur zeichnet sich aus durch NVMe/U.2-SSD-Speicher und bietet ein einzigartiges Ein bisschen Tier die sich im Leerlauf in den Ruhemodus versetzt, um Strom zu sparen. Ihre Speichern & Austauschen Mit dieser Funktion kannst du zwischen über 57 verschiedenen Spielen wechseln, ohne deinen Spielfortschritt zu verlieren, und sie bieten ein hoch bewertetes App für das Management. Ich habe festgestellt, dass NodePanel 2 ist sehr benutzerfreundlich und umfasst Berechtigungen für Unterbenutzerrollen für Ihr Moderationsteam. Sie können sie auch mit einem 24-Stunden-Testversion dafür braucht man nicht einmal eine Kreditkarte.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Ressourcen Funktionen / Hinweise Etwas weniger als 2 GB 5,96 $ pro Monat Monatlich (10 % Rabatt bei 3-Monats-Abonnement / 20 % Rabatt bei Jahresabonnement) 2 GB RAM / NVMe-SSD / über 20 Standorte Wechselt in den Ruhemodus, wenn kein Inhalt vorhanden ist (Wake & Play); 24-Stunden-Testversion (keine Kreditkarte erforderlich) Etwas 4 GB 11,92 $ pro Monat Monatlich (10 % Rabatt bei 3-Monats-Abonnement / 20 % Rabatt bei Jahresabonnement) 4 GB RAM / NVMe-SSD / über 20 Standorte Ideal für Modding (Lite-Stufe); Wake & Play Etwas 8 GB 23,84 $ pro Monat Monatlich (10 % Rabatt bei 3-Monats-Abonnement / 20 % Rabatt bei Jahresabonnement) 8 GB RAM / NVMe-SSD / über 20 Standorte Hohe Mod-Auslastung (Lite-Stufe); Wake & Play Pro 2 GB 9,98 $ pro Monat Monatlich (10 % Rabatt bei 3-Monats-Abonnement / 20 % Rabatt bei Jahresabonnement) 2 GB RAM / NVMe-SSD / über 20 Standorte Rund um die Uhr online, feste IP-Adresse, SFTP, wöchentliche Backups; ~10 Spieler (Vanilla) Für 4 GB 19,98 $ pro Monat Monatlich (10 % Rabatt bei 3-Monats-Abonnement / 20 % Rabatt bei Jahresabonnement) 4 GB RAM / NVMe-SSD / über 20 Standorte ~20–30 modifizierte Spieler; 5 „Save & Swap“-Instanzen Für 8 GB 39,98 $ pro Monat Monatlich (10 % Rabatt bei 3-Monats-Abonnement / 20 % Rabatt bei Jahresabonnement) 8 GB RAM / NVMe-SSD / über 20 Standorte Große Community mit 40–64 Spielern, hohe Plugin-Auslastung; 7 Speichern & Tauschen

Mir ist aufgefallen, dass der Support nicht rund um die Uhr verfügbar ist, sondern nur zu bestimmten Zeiten 11:30 Uhr bis 20:00 Uhr CST. Während der Geschäftszeiten reagieren sie zwar schnell, doch Probleme, die nachts auftreten, müssen Sie selbst lösen. Mir ist außerdem aufgefallen, dass die Leichter Ruhezustand bedeutet, dass Ihr Server nicht immer im Browser angezeigt wird, daher sollten Sie auf jeden Fall die Pro Ebene für öffentliche Gemeinschaften. Ihre Pro Die gestaffelten Preise sind zudem höher als bei slotbasierten Alternativen, sodass Sie für die beste Option einen Aufpreis zahlen Unturned Server-Hosting-Hardware. Wenn du auf der Suche nach einem Nebenjob bist, könnte die Verwaltung dieser Server dir sogar den Weg zum Die besten Nebenjobs im Internet.

Vorteile Nachteile ✅ Keine künstlichen Obergrenzen für Spielerplätze ✅ Ryzen 9 7950X / DDR5 hardware ✅ 24-stündige kostenlose Testversion (keine Kreditkarte erforderlich) ✅ Über 20 Standorte weltweit ❌ Der Support ist nicht rund um die Uhr verfügbar ❌ Die Lite-Stufe wird in den Ruhezustand versetzt, wenn sie leer ist ❌ Der Pro-Tarif ist teurer als die Slots ❌ Geringeres Bewertungsvolumen als die Branchenriesen

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Anbieter-Vergleichstabelle

Ich habe diese Tabelle erstellt, damit Sie die besten Angebote vergleichen können Unturned Server-Hosting-Optionen auf einen Blick.

Funktion BisectHosting Shockbyte GameServerKings Apex Hosting Sparked-Host GTXGaming PingPerfect Nitrierung GGServers Nodecraft Startpreis 5,99 $ pro Monat 4,99 $ pro Monat 9,00 $ pro Monat 5,99 $ pro Monat 2,50 $ pro Monat 7,60 $ pro Monat 5,44 $ pro Monat 6,59 $ für 30 Tage 6,00 $ pro Monat 5,96 $ pro Monat Preismodell pro GB RAM Pro Spielautomat pro GB RAM pro GB RAM RAM von Drittanbietern Pro Spielautomat Pro Spielautomat Pro Spielautomat pro GB RAM pro GB RAM DDoS-Schutz ✓ kostenlos ✓ 100 % SLA ✓ Cosmic Global Networks ✓ 300 Gbit/s ✓ ✓ Unternehmen ✓ ✓ SteelShield ✓ ✓ Auto Backups ✓ wöchentlich ✓ ✓ täglich ✓ außerhalb des Standorts ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ SSD mit Non-Volatile Memory Express ✓ ✓ ✓ ✗ SSD ✓ Enterprise+ ✓ Upgrade ✓ ✗ HPE SSD ✗ SSD ✓ Kostenlose Testversion / Geld-zurück-Garantie ✗ 3-Tage-MBG 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie 7-Tage-Geld-zurück-Garantie 48-Stunden-Rückerstattungsrecht ✗ 48-Stunden-Testversion 30 Tage (teilweise) Gutscheincodes 24-Stunden-Test + Geld-zurück-Garantie Spielwechsel ✓ ✓ 60+ ✓ ✓ Über 100 ✓ ✓ ✓ ✓ Gamecloud ✓ ✓ 57+ Serverstandorte 21 weltweit Mehrere 2 (Nordamerika + EU/Ozeanien) USA + Australien 8+ weltweit 20+ weltweit Mehrere Global (Hauptsitz in der EU) Mehrere 20+ weltweit Support-Zeiten rund um die Uhr rund um die Uhr rund um die Uhr rund um die Uhr Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr rund um die Uhr rund um die Uhr 24/7-Ticket rund um die Uhr 11:30 Uhr–20:00 Uhr CST Hilfe zur GSLT-Konfiguration ✓ Leitfaden ✓ Leitfaden ✓ ✓ Leitfaden ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Leitfaden ✓ Am besten geeignet für Gesamtwert Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis Sofortige Bereitstellung Anfänger Knappes Budget Mods und Plugins Kostenlose Testversion Gegründet Kleingruppen Große Gemeinschaften

Die Startpreise stammen aus dem Jahr 2026 von offiziellen Websites – bitte überprüfen Sie die aktuellen Preise, da sich diese ändern können.

Vergleich der Funktionen beim Unturned-Server-Hosting

Wenn Sie auf der Suche nach der besten Plattform sind, ist es wichtig zu verstehen, warum bestimmte Funktionen für Unturned. Zwar bieten die meisten Hosts grundlegende Funktionen an, doch mir ist aufgefallen, dass es von Vorteil ist, wenn ein Ein-Klick-Installation for RocketMod or OpenMod spart im Vergleich zu manuellen FTP-Uploads enorm viel Zeit. Auch die Übersichtlichkeit spielt eine wichtige Rolle, daher suche ich immer nach Anbietern, die eine übersichtliche Anleitung zur Einrichtung von GSLT damit Ihr Server in der öffentlichen Liste erscheint DampfBrowser.

Für Gemeinschaften, die benutzerdefinierte Workshop Karten, der Geschwindigkeitsunterschied zwischen NVMe- und Standard-SSD-Speicher macht sich bei den Verbindungszeiten der Spieler bemerkbar. Schließlich empfehle ich, Funktionen wie kostenlose Subdomains, mobile Dashboards und integrierte Plugin-Manager zu vergleichen, um einen Host zu finden, der im Alltag am einfachsten zu verwalten ist.

Funktion BSH SBY GSK APX SPK GTX PP NTD GGS NDC Mod-Installation mit einem Klick (RocketMod/OpenMod) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Workshop: Karte installieren ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ GSLT-Einrichtungsanleitung ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ NVMe-SSD-Speicher ✓ ✓ ✓ ✗ ✓* ✓* ✓ ✗ ✗ ✓ Automatische Backups ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Kostenlose Subdomain ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Live-Chat rund um die Uhr ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ Kostenlose Servermigration ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Spielwechsel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Benutzerdefinierte Karte hochladen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Mobile App / Dashboard ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ Integrierter Plugin-Manager ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗

*BSH=BisectHosting | SBY=Shockbyte | GSK=GameServerKings | APX=Apex Hosting | SPK=Sparked Host | GTX=GTXGaming | PP=PingPerfect | NTD=Nitrado | GGS=GGServers | NDC=Nodecraft

*NVMe mit * gekennzeichnet = nur in den Tarifen „Enterprise“ und höher verfügbar (Sparked Host, GTXGaming)

Bei meinen Tests sind mir einige überraschende Lücken auf dem Markt aufgefallen. Zum Beispiel GTXGaming ist der einzige Anbieter auf dieser Liste, der eine nativ integriert RocketMod plugin manager, was für erfahrene Administratoren ein großer Vorteil ist.

Wenn Sie zögern, im Voraus zu bezahlen, PingPerfect ist der einzige Anbieter, der ein 48-stündige kostenlose Testphase ohne Einschränkungen. Für alle, die ein weltweites Publikum erreichen möchten, BisectHostingerhält diegrößte Standortabdeckung mit 21 Rechenzentren weltweit.

Mindestanforderungen an den Server für Unturned

Ich habe festgestellt, dass Unturned ist eines der Spiele für leistungsstarke, ressourcenschonende Server die man heute finden kann. Ein einfacher Tarif mit 1–2 GB RAM reicht in der Regel aus, um einen kleinen Standard-Server für Freunde zu betreiben, was ihn weitaus weniger anspruchsvoll als ressourcenintensive Titel wie ARK: Survival Evolved or Valheim.

Ich habe die folgende Tabelle als Orientierungshilfe beigefügt, damit du anhand deiner Spieleranzahl den richtigen Tarif auswählen kannst. Beachte jedoch, dass deine Die Anforderungen werden erheblich steigen Wenn Sie mehrere WorkshopKarten oder großeRocketMod and OpenMod Plugin-Pakete mit Wirtschafts- und Shopsystemen.

Einrichtung / Anwendungsfall RAM CPU Lagerung Anmerkungen Vanilla (1–10 Spieler) ein bis zwei Gigabyte Dual-Core mit 2,0+ GHz 5–10 GB SSD „Unturned“ ist ressourcenschonend; 1 GB ist das absolute Minimum Kleingruppe + RocketMod (2–15) 2–4 GB Dual-Core mit 2,5+ GHz 10–20 GB SSD Plugins verursachen nur minimalen Mehraufwand; NVMe wird bevorzugt Community-Server (15–30) 4–6 GB Quad-Core mit 3,0+ GHz 20–40 GB NVMe Werkstattpläne erhöhen den Speicherbedarf Großer Modded-Server (30–64) 6–8 GB Quad-Core mit 3,5+ GHz 40–60 GB NVMe Schweres Plugin + Laden einer benutzerdefinierten Karte; hohe CPU-Taktfrequenz entscheidend Maximal (64+ mit Plugins) 8–12 GB Ryzen 9 / EPYC 3,8+ GHz 60–80 GB NVMe Umfangreiche Plugin-Bibliotheken + aktuelle Workshop-Inhalte

Es ist wichtig, zu berücksichtigen, dass RocketMod and OpenMod Überkopf, da jedes aktive Plugin Ihren laufenden RAM-Verbrauch erhöht. Wenn Sie einen Server mit mehr als 15 Plugins für Funktionen wie Teleportation oder Anti-Griefing betreiben, empfehle ich, 1 GB zusätzlicher Arbeitsspeicher im Vergleich zu einer Standardkonfiguration.

Sie sollten außerdem berücksichtigen, dass Workshop Karten, die in der Regel zwischen 100–500 MB groß; Ich bevorzuge bei diesen Konfigurationen NVMe-Speicher, um Schneller Kartenwechsel. Obwohl die Standardobergrenze des Spiels bei 64 Spielern liegt, habe ich festgestellt, dass eine Server mit 4–6 GB Arbeitsspeicher die eine angemessene Anzahl an Benutzern bewältigen können, während die meisten kleineren Community-Server mit 15 bis 30 Spielern bereits mit 2 bis 4 GB gut zurechtkommen. Zu guter Letzt sollten Sie beachten, dass Speicherlecks die sich im Laufe der Zeit entwickeln können; ich empfehle, einen Host zu wählen, der geplante Neustarts alle 12–24 Stunden um die Stabilität zu gewährleisten

Tipps von Experten: So richtest du einen Unturned-Server ein

Wenn ich Leuten beibringe, wie man eine Unturned Server, rate ich ihnen, sich auf diese vier Schlüsselbereiche zu konzentrieren:

Unterstützung für RocketMod und OpenMod

Ich habe festgestellt, dass RocketMod ist die klassische Wahl mit einem riesige Plugin-Bibliothek, währendOpenMod ist neuer und flexibler. Du wirst das Beste wollen Unturned Server-Hosting, das Folgendes bietet Ein-Klick-Installationen damit du dich nicht mit FTP herumschlagen musst.

Unterstützung für die Workshop-Karte

Mir ist aufgefallen, dass Karten wie PEI or Russlandsowie kundenspezifische Workshop Karten sind der Grund, warum die Spieler immer wieder zurückkommen. Du wirst NVMe-Speicher damit diese Karten für alle Teilnehmer schnell geladen werden. GTXGaming bietet hierfür sogar ein spezielles Tool an.

Konfiguration des GSLT-Tokens

Man muss ein GSLT-TokenvonSteamworks damit Ihr Server im öffentlichen Browser sichtbar ist. Wenn Sie sich Gedanken darüber machen, wie Sie einen Unturned Server mit dieser Konfiguration, GGServers and Apex Hosting die besten Reiseführer haben.

Latenz und Preise

Die Lage ist entscheidendfür Ping;BisectHosting ist mit 21 Standorten der Gewinner. Was die Preise angeht, RAM-basierte Pläne sich besser für Mods eignen, während Zeitfenster-basierte PlänegleichShockbyte sind bei einfachen Standardspielen oft günstiger.

Fazit: Welchen Unturned-Server-Hosting-Anbieter solltest du wählen?

Ich habe diese Plattformen anhand ihrer Hardwarequalität, Unterstützung für FrameworksundPreismodelle um dir bei der Entscheidung zu helfen. Du musst abwägen Einfache Einrichtung von GSLTgegenAbdeckung der Serverstandorte and Rückerstattungsbedingungen Bevor du dich festlegst. Hier ist meine entscheidende Analyse, wen du wählen solltest:

Bester Unturned-Host insgesamt → BisectHosting . 21 Rechenzentrumsstandorte weltweit, NVMe-SSD-Speicher in allen Tarifen, mit einem Klick RocketMod and OpenMod Installationsdienstleister über das Starbase-Panel, Live-Chat rund um die Uhr und Ticket-Support.

21 Rechenzentrumsstandorte weltweit, NVMe-SSD-Speicher in allen Tarifen, mit einem Klick RocketMod and OpenMod Installationsdienstleister über das Starbase-Panel, Live-Chat rund um die Uhr und Ticket-Support. Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis → Shockbyte . Ab 4,99 $/Monat, unbegrenzte Spielerplätze in jedem Tarif, voll RocketMod and OpenMod Support, 99,9 % Verfügbarkeitsgarantie.

Ab 4,99 $/Monat, unbegrenzte Spielerplätze in jedem Tarif, voll RocketMod and OpenMod Support, 99,9 % Verfügbarkeitsgarantie. Ideal für die sofortige Bereitstellung → GameServerKings . Einstiegspaket mit 8 GB RAM für 9,00 $/Monat, Serverbereitstellung in unter 3 Minuten, durchschnittliche Support-Reaktionszeit von unter 5 Minuten, 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie.

Einstiegspaket mit 8 GB RAM für 9,00 $/Monat, Serverbereitstellung in unter 3 Minuten, durchschnittliche Support-Reaktionszeit von unter 5 Minuten, 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie. Am besten für Anfänger geeignet → Apex Hosting . Ein-Klick-Installationsprogramm für RocketMod, OpenModundUscript Gleichzeitig: unbegrenzte Spielerplätze bei allen Tarifen, ein für Mobilgeräte optimiertes, einsteigerfreundliches Bedienfeld sowie eine 7-tägige Geld-zurück-Garantie.

Ein-Klick-Installationsprogramm für RocketMod, OpenModundUscript Gleichzeitig: unbegrenzte Spielerplätze bei allen Tarifen, ein für Mobilgeräte optimiertes, einsteigerfreundliches Bedienfeld sowie eine 7-tägige Geld-zurück-Garantie. Die günstigste Option → Sparked-Host. Ab 2,50 $/Monat, dreistufiges Hardware-System mit Skalierung bis zum Ryzen 9 9900X, maßgeschneiderter Layer-7-DDoS-Schutz, unbegrenzte Anzahl an Plugins in allen Tarifen.

Glauben Sie mir nicht einfach blind – ich rate Ihnen, die Seite jedes Anbieters durchsehen bevor Sie kaufen. Sie sollten sich vergewissern, dass aktuelle Preise, Workshop Speichergrenzen für Karten, und die Qualität ihrer Dokumentation zur Einrichtung von GSLT.

Das Beste finden Unturned Das Server-Hosting ist der wichtigste Schritt beim Aufbau Ihrer Community, stellen Sie also sicher, dass deren Verfügbarkeit von Ein-Klick-Mods vergewissere dich, dass es deinen Vorstellungen entspricht, bevor du den Kauf abschließt.

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Häufig gestellte Fragen