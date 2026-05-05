Das beste Game-Server-Hosting im Jahr 2026: Die besten Hosting-Lösungen

Wenn du dich für das beste Game-Server-Hosting entscheidest, kannst du nach deinen eigenen Vorstellungen spielen, anstatt dich mit überfüllten öffentlichen Servern herumschlagen zu müssen. Durch die Anmietung eines dedizierten Servers hast du mehr Kontrolle über Spielregeln, Mods, den Spielerzugang und die Serverleistung – etwas, das auf offiziellen Servern nicht möglich ist.

Es ist jedoch schwierig, sich heute für den besten Hosting-Anbieter für Online-Spieleserver zu entscheiden. Der Markt ist größer denn je, und immer mehr Anbieter bieten eine Vielzahl von Preismodellen und immer gewagtere Marketingversprechen an.

In diesem Leitfaden stellen wir die besten Hosting-Dienste für Spieleserver vor und bewerten sie anhand verschiedener Kriterien, darunter Preisgestaltung, unterstützte Spiele und Benutzerfreundlichkeit. Wir erläutern, wie wir die Dienste bewertet haben, und bieten Ihnen einen Einkaufsratgeber, der Ihnen dabei helfen soll, eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Die hier aufgeführten Anbieter von Spielserver-Hosting decken ein breites Spektrum an Anwendungsfällen ab, von leistungsstarken Premium-Angeboten bis hin zu günstigen dedizierten Spielservern. Finden wir gemeinsam das passende Angebot für Sie.

Unsere Top-Empfehlungen für das beste Game-Server-Hosting

Die Wahl des richtigen Hosting-Anbieters für Online-Spieleserver ist der erste Schritt zu einem reibungsloseren Spielerlebnis. Diese Top-Empfehlungen bieten das beste Verhältnis zwischen Leistung, Preis und Support. Jeder Anbieter zeichnet sich durch andere Stärken aus – wählen Sie also das dedizierte Spieleserver-Hosting, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.

Hostinger – Das insgesamt beste Hosting für Spieleserver mit hervorragender Leistung, vollständigem Root-Zugriff und KI-Verwaltungstools. GTXGaming – Ideal für fortgeschrittene Konfigurationen, mit umfassender Mod-Unterstützung für mehr als 100 Spiele. BisectHosting – Ideal für Anfänger dank des übersichtlichen Starbase-Panels, 21 Standorten weltweit und einer umfangreichen Bibliothek mit über 100 Spielen. Shockbyte– Am besten geeignet fürBergbau, Handwerk sowie preisgünstiges Server-Hosting, das kostengünstige, aber dennoch zuverlässige Tarife und eine einfache Einrichtung bietet. Moderator Havoc – Ideal für schnellen Support mit Ticket-Antwortzeiten unter 10 Minuten und automatischem Clustering für Ark. GPortal – Am besten geeignet für eine große Auswahl an Spielautomaten und offizielle Partnerschaften mit Spielentwicklern wie Double Eleven and Funcom. Apex Hosting – Ideal für große Communities, mit unbegrenzter Spieleranzahl und leistungsstarker Hardware. Nodecraft – Ideal für Communities mit mehreren Spielen und die Verwaltung mobiler Server über die iOS or Android app. PingPerfect – Bietet die größte Spielauswahl mit Unterstützung für mehr als 200 Titel sowie kostenlose Webhosting-Vorteile. Sparked-Host – Die beste preisgünstige Wahl für Survival-Spiele, dank abgestufter Hardware und solider Einstiegspreise.

In dem folgenden umfassenden Leitfaden finden Sie detaillierte Informationen zu diesen besten Hosting-Anbietern für Spieleserver. Nehmen Sie sich Zeit, um die Funktionen und Preismodelle zu vergleichen, bevor Sie sich für einen Hosting-Anbieter für Ihren Online-Spieleserver entscheiden.

Wie wir diese Anbieter von Spielserver-Hosting getestet haben

Um das beste Hosting für Spieleserver zu finden, Wir haben über 25 Anbieter untersucht die folgende Kriterien erfüllen: derzeit aktiv, transparente Preisgestaltung, öffentliche Nutzerbewertungen und Unterstützung für mindestens 10 Spiele. Wir haben mehrere Stufen für Bergbau, Handwerk, Valheim, Ark: Survival Evolved, RuheundCounter-Strike 2, die das gesamte Spektrum von leichtgewichtigen bis hin zu ressourcenintensiven Spielen abdecken.

Unsere Tests umfassten jeden Schritt, den ein normaler Nutzer durchführt, selbst bei günstigen dedizierten Spielservern. Wir haben die Einrichtungsgeschwindigkeit, die Stabilität der Tick-Rate und die verfügbaren RAM-Kapazitäten gemessen. So konnten wir feststellen, welche Anbieter die beste Leistung beim Spielserver-Hosting bieten. Außerdem haben wir die Installation von Mods und die Benutzerfreundlichkeit der Control Panels getestet, insbesondere für unerfahrene Administratoren.

Die Preismodelle waren ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal. Einige Anbieter berechnen ihre Preise pro Slot, während andere pro GB oder pro VPS-Ressource abrechnen. Es ist wichtig, diese Preismodelle zu verstehen, um das beste Spielserver-Hosting für Ihr Budget zu finden.

Für Kundenservice und Kundendienst, Wir haben die Reaktionszeiten bei Tickets und im Live-Chat getestet und den Rückerstattungsprozess ausprobiert um zu prüfen, ob die besten Anbieter von dediziertem Game-Server-Hosting ihre Rückerstattungsrichtlinien oder Geld-zurück-Garantien einhalten.

Bei der Auswahl des besten Game-Server-Hostings kommt es auf Fakten an, nicht nur auf Marketing. Durch Tests unter realistischen Bedingungen haben wir die besten Anbieter von Online-Game-Server-Hosting hinsichtlich Leistung und Zuverlässigkeit ermittelt.

Die besten Hosting-Plattformen für Spieleserver im Test

Diese Liste der besten Game-Server-Hosting-Anbieter deckt unterschiedliche Anforderungen und Budgets ab. Wir haben alle Anbieter mit verschiedenen Spielen getestet, um herauszufinden, welche sich wirklich von der Masse abheben. Wenn Sie speziell nach günstigen dedizierten Game-Servern suchen, sollten Sie die unterschiedlichen Preismodelle berücksichtigen, da diese Preisvergleiche auf den ersten Blick erschweren können. Achten Sie beim Vergleich der Preise der besten dedizierten Game-Server-Hosting-Anbieter auch darauf, die einzelnen Nutzerbewertungen zu lesen, um den Kontext zu verstehen.

Hostinger ist der beste Spielserver-Hosting-Anbieter, bei dem du dich ganz auf das Spielen konzentrieren kannst, statt dich um die Verwaltung kümmern zu müssen. Während es läuft auf leistungsstarker Hardware Dank AMD EPYC-Prozessoren und NVMe-Speicher benötigen Sie keine fortgeschrittenen technischen Kenntnisse. Das maßgeschneiderte Bedienfeld und der KI-Assistent Kodee übernehmen die mühsame Arbeit, um Ihnen die Serververwaltung zu erleichtern.

Sie erhalten leistungsstarke Geräte zu günstigen Preisen, unterstützt durch eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Die Kodee-KI kann Firewalls einrichten und Serverprotokolle in verständlicher Sprache auswerten, was sie zum besten dedizierten Spielserver-Hosting für alle macht, die hohe Leistung ohne großen Aufwand wünschen.

Mit Rechenzentren auf vier Kontinenten und Ein-Klick-Installationen für über 100 Spiele, Hostinger wird unter den besten Hosting-Anbietern für Spieleserver vor allem Nutzern empfohlen, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis suchen und nichts gegen längere Vertragslaufzeiten haben. Es ist zudem ein hervorragender Hosting-Anbieter für Online-Spieleserver für Entwickler, die auf der Suche nach Voller Root-Zugriff und volle Kontrolle ohne die Komplexität der Cloud.

Vorteile Nachteile ✅ Kodee KI-Assistent ✅ Einfacher Wechsel zwischen über 100 Spielen ✅ Zuverlässiger DDoS-Schutz ✅ Kundensupport rund um die Uhr ❌ Höhere Verlängerungsquoten ❌ Lange Mindestlaufzeit für den Aktionspreis ❌ Für sehr kleine Gruppen recht teuer

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2. GTXGaming [Ideal für fortgeschrittene Konfigurationen und Setups mit vielen Modifikationen]

GTXGaming ist der beste Spielserver-Hosting-Dienst für Nutzer, die vollständige Kontrolle wünschen. Er bietet Konfigurationseditoren für nahezu jede Einstellung in über 100 unterstützten Spielen und verfügt über einen automatischen Mod-Updater das über Nacht Workshop-Updates durchführt, was von vielen anderen Hosts nicht angeboten wird.

Mit seinem benutzerfreundlichen Bedienfeld ist dieses erstklassige Hosting für dedizierte Spieleserver ideal für fortgeschrittene Nutzer Ark Communities, modifiziert RuheServer undValheim Gruppen mit umfangreichen Modpacks. Es bietet tiefere EinblickeArk mehr Einstellungsmöglichkeiten als die meisten anderen Anbieter und bietet Beyond-API-Unterstützung per Mausklick.

GTXGaming gehört zu den flexibelsten Anbietern unter den besten Spielserver-Hosting-Diensten auf dem Markt und bietet eine slotbasierte Preisgestaltung für faire Kosten, eine 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie sowie kostenlosen Ark Clusterbildung sowie über 20 Standorte weltweit auf verschiedenen Kontinenten. Es ist ein Eine hervorragende Wahl für Administratoren, die professionelle Tools suchen ohne den Aufwand, einen kompletten VPS verwalten zu müssen.

Vorteile Nachteile ✅ Automatischer Mod-Updater ✅ Durchdachtes Bedienfeld ✅ Einfacher Spielwechsel ✅ UmfassendArkEinstellungen ❌ Keine Konsolenunterstützung für Ark: Survival Evolved ❌ Schwankungen des GBP-Wechselkurses ❌ Sehr kurzes Rückerstattungsfenster

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3. BisectHosting [Ideal für Anfänger und Communities mit mehreren Spielen]

BisectHosting ist der beste Spielserver-Hosting-Anbieter für Einsteiger, denn mit dem Starbase-Panel kannst du deinen ersten Server mit nur wenigen Klicks einrichten. Obwohl es für Anfänger einfach genug ist, enthält weiterhin Tools für fortgeschrittene Benutzer, einschließlich Tools für tiefgreifende Anpassungen, Konfigurationseditoren und SFTP-Zugriff.

Im Gegensatz zu billigen dedizierten Spielservern bietet hervorragende Flexibilität, mit 21 Rechenzentren weltweit, um die Latenz gering zu halten. Mit der Instance-Manager-Funktion kannst du ganz einfach zwischen Modpacks wechseln in Bergbau, Handwerk, während das Add-on „BisectBoost“ vorübergehende RAM-Erweiterungen für besonders ressourcenintensive Spielsituationen bietet.

BisectHosting zeichnet sich zudem durch seine sehr zuverlässiger Kundensupport. Es bietet einen Live-Chat, der rund um die Uhr verfügbar ist und eine durchschnittliche Bearbeitungszeit von 15 Minuten aufweist – eines der besten Support-Ergebnisse in diesem Vergleich.

Vorteile Nachteile ✅ Leicht zugängliches benutzerdefiniertes Bedienfeld ✅ Hervorragender Kundensupport ✅ Einfacher Wechsel zwischen über 100 Titeln und Spielkonfigurationen ✅ Nutzt NVMe-SSDs in den Premium-Tarifen ❌ Begrenzte 3-Tage-Rückgabegarantie ❌ Teure Zusatzfunktionen ❌ Den Budgetplänen fehlen einige wesentliche Funktionen

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4. Shockbyte [Ideal für Minecraft und kostengünstiges Game-Server-Hosting]

Mit über 7.000 Bewertungen auf Trustpilot seit 2013, Shockbyte ist einer der renommiertesten und besten Anbieter von Spielserver-Hosting für Bergbau, Handwerk and Ark. Die Benutzeroberfläche ist einfach und übersichtlich und ermöglicht eine sofortige Einrichtung sowie die Installation von Mods aus dem Steam Workshop mit nur einem Klick. Außerdem gibt es eine 72-Stunden-Rückerstattungsoption, mit der du eine Rückerstattung beantragen kannst ohne ein Support-Ticket zu senden.

Shockbyte bietet weit mehr, als man für einen günstigen dedizierten Spieleserver erwarten würde, und kombiniert AMD EPYC- und Intel Xeon-Hardware mit unbegrenztem Speicherplatz und unbegrenzter Bandbreite auf allen Bergbau, HandwerkPläne. Allein diese Kombination macht es zu einem tollBergbau, Handwerk Server-Hosting-Dienst für Spieler, die keine Kompromisse eingehen wollen.

Mit DDoS-Schutz, Shockbyteaußerdemschützt Ihre Server vor Angriffen und gewährleistet gleichzeitig eine Verfügbarkeit von 99,95 Prozent. Wenn Sie auf der Suche nach dem besten Hosting für dedizierte Spieleserver sind, das solide Leistung und Support rund um die Uhr bietet, ohne dabei teuer zu sein, probieren Sie Shockbyte.

Vorteile Nachteile ✅ Eine bewährte Marke seit 2013 ✅ Einfache Selbstbedienungsoption für Rückerstattungen ✅ Sehr übersichtliches Bedienfeld ✅ DDoS-Schutz inklusive ❌ VonXbox Unterstützung für Original Ark ❌ Geringer Arbeitsspeicher bei Einstiegstarifen ❌ Langsamer Support zu Stoßzeiten

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5. Moderator Havoc [Ideal für schnellen Support und automatisches Clustering]

Moderator Havoc ist der beste Spielserver-Hosting-Anbieter für Nutzer, die Wert auf schnellen Support legen, mit einem durchschnittliche Reaktionszeit des Supports von unter 10 Minuten. FürArk and Ruhe Für Administratoren, die sich mit Systemabstürzen oder Problemen mit Mods befassen, kann dies den Unterschied zwischen nur wenigen Minuten Ausfallzeit und stundenlangen Ausfällen ausmachen.

Neben dem schnellen Support, Moderator Havoc zeichnet sich unter den besten Anbietern für dediziertes Game-Server-Hosting durch sein kostenloses automatisches Clustering aus, mit dem Sie mehrere verknüpfenArk Server zusammenführen – ohne zusätzliche Kosten oder Aufwand. Im Gegensatz zu einigen billigen dedizierten Spielservern nutzt er leistungsstarke Ryzen- und Xeon-CPUs, schnellen NVMe-Speicher und ein angepasstes Control Panel, das die Installation von Mods vereinfacht.

Als einer der führenden Anbieter von Hosting-Lösungen für Online-Spieleserver, Moderator Havoc bietet 13 Standorte weltweit für geringe Latenzzeiten und eine 72-Stunden-Zufriedenheitsgarantie. Obwohl der Schwerpunkt auf erstklassiger Leistung liegt, ist sein Die zeitbasierte Preisgestaltung bleibt fair und transparent.

Vorteile Nachteile ✅ Sehr schnelle Reaktionszeit des Supports ✅ Kostenlos und automatisch ArkClusterbildung ✅ Flexible, zeitfensterbasierte Preisgestaltung ✅ Einfache Verwaltung von Backups ❌ Mindestens 30 Plätze für Ark ❌ Nur Support per Ticket, kein Live-Chat ❌ Nur an ausgewählten Standorten im asiatisch-pazifischen Raum

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6. GPortal [Am besten geeignet für Flexibilität bei den Spielautomaten und offizielle Partnerschaften mit Spielstudios]

GPortal ist der beste Spielserver-Hosting-Anbieter für Spieler, die eine offiziellere Plattform suchen. Er ist offizieller Partner großer Studios wie Studio Wildcard and bietet frühzeitigen Zugriff auf Spiel-Updates. Das einzigartige Gamecloud-System ist unglaublich flexibel, sodass Sie einen Pool an Spielplätzen erwerben und diese jederzeit zwischen über 100 verschiedenen Spielen verschieben können.

Wenn Sie auf der Suche nach einem Hosting-Angebot für Online-Spieleserver mit minimalem Anfangsaufwand sind, GPortal bietet einen der benutzerfreundlichsten Testzugänge. Gegen eine geringe Gebühr kannst du einen dreitägigen Test starten, um deine Latenz zu überprüfen, bevor du den vollen Betrag bezahlst. Solltest du zu dem Schluss kommen, dass dies das beste dedizierte Spielserver-Hosting für deine Bedürfnisse ist, beachte bitte, dass GPortal Rechnungen in festgelegten Zeiträumen statt in fortlaufenden Kalendermonaten.

Für Gemeinden, die häufig Spieltermine wechseln, GPortal ist einer der besten Hosting-Dienste für Spieleserver. Im Vergleich zu günstigen dedizierten Spieleservern bietet er eine größere Spielebibliothek und außerdem bietet erstklassigen Schutz durch die Systeme von Bulwark und Corero um Ihre Spiele vor massiven DDoS-Angriffen zu schützen.

Vorteile Nachteile ✅ Offizieller Studiopartner ✅ Günstige 3-Tage-Testversion ✅ Umfangreiche Spielebibliothek mit über 100 Titeln ✅ Ticket-Support rund um die Uhr ❌ Keine herkömmlichen Monatsabonnements ❌ Mindestens 10 Plätze für ausgewählte Spiele ❌ Einschränkungen beim Wechseln von Spielen in der Gamecloud

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7. Apex Hosting [Ideal für große Communities mit unbegrenzter Spieleranzahl]

Apex Hosting ist der beste Spielserver-Hosting-Anbieter, wenn Sie eine große Community verwalten und sich keine Gedanken über Spieler-Obergrenzen machen möchten. Alle Tarife beinhalten eine unbegrenzte Anzahl an SlotsDas bedeutet, dass Ihr Server von fünf auf 50 Spieler erweitert werden kann, ohne dass sich der Preis erhöht oder ein Upgrade erforderlich wird.

Als einer der führenden Anbieter von dediziertem Game-Server-Hosting, Apex Hostingbietet eineein benutzerfreundliches benutzerdefiniertes Bedienfeld. Es bietet die Installation von Mods mit nur einem Klick für über 200 Bergbau, Handwerk Modpacks und umfassende Unterstützung für beides Ark: Survival Evolved and Überleben: Aufgestiegen.

Apex Hosting hebt sich von den besten Spielserver-Hosting-Anbietern ab, indem es ein ausgefeiltes und professionelles Erlebnis für jedes Spielniveau bietet. Der Schwerpunkt liegt auf dafür sorgen, dass große Gemeinschaften rund um die Uhr reibungslos funktionieren, mit zuverlässigem Live-Chat-Support rund um die Uhr und einer Verfügbarkeitsgarantie von 99,99 Prozent.

Vorteile Nachteile ✅ Unbegrenzte Anzahl an Spielerplätzen ✅ Leistungsstarke, speziell entwickelte EX-Serie ✅ Automatische Backups/Updates ✅ Problemlose Installation von Mods ❌ Höhere Preise nach dem ersten Monat ❌ Der Tarif mit mindestens 4 GB ist nicht praktikabel für Ark ❌ Begrenztes 7-Tage-Rückgaberecht

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8. Nodecraft [Ideal für Communities mit mehreren Spielen und die Verwaltung über Mobilgeräte]

Nodecraft ist ein führender Anbieter von Hosting-Lösungen für Online-Spieleserver zum Spielen und Verwalten mehrerer Spiele. Dank des „Save & Swap“-Systems können Sie Ihren aktuellen Serverstatus speichern und sofort ein neues Spiel starten, ohne Ihren Spielfortschritt zu verlieren. Für Gruppen, die zwischen verschiedenen Spielen wechseln, anstatt sich auf nur eines zu beschränken, ist dies die beste Lösung für das Hosting von Spielservern, um Geld zu sparen.

Sie können zwischen über 50 Spielen wechseln und dabei von unbegrenzten Spielerplätzen sowie einer praktischen mobilen App profitieren, mit der Sie Ihren Server von überall aus verwalten können. Testen Sie diese Option für das beste Hosting von dedizierten Spielservern mit dem 24-Stunden-Testversion, für die keine Kreditkarte erforderlich ist.

Beachten Sie bitte, dass zwar Nodecraft verfügt über mehr als 20 Standorte weltweit, sein Der Support ist nur von 11:30 Uhr bis 20:00 Uhr CST verfügbar. Dies kann für Nutzer in Europa oder Asien ein Problem darstellen, die möglicherweise außerhalb dieser Zeiten Hilfe benötigen.

Vorteile Nachteile ✅ Hervorragendes „Save & Swap“-System ✅ Unbegrenzte Anzahl an Slots bei allen Tarifen ✅ 24-stündige kostenlose Testversion ohne Kreditkartendaten ✅ Praktische Verwaltung über die mobile App ❌ Hoher Einstiegspreis ❌ Der Budget-Plan (Lite) ist nicht für Spiele mit einer persistenten Welt geeignet, wie z. B. Ark ❌ Eingeschränkte Verfügbarkeit des Supports

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9. PingPerfect [Das beste Server-Hosting für eine große Spielauswahl]

Unter den hier aufgeführten besten Anbietern für Spielserver-Hosting PingPerfect bietet die größte Spielebibliothek mit Unterstützung für mehr als 200 Titel, was weit mehr ist, als billige dedizierte Spieleserver normalerweise bieten. Es deckt eine breite Palette an Spielen ab, von beliebten Titeln wie Ruhe and Valheim bis hin zu Nischenspielen, die von vielen Anbietern ignoriert werden.

PingPerfect ist einer der besten Hosting-Dienste für Spieleserver, der zuverlässige Funktionen und umfassenden Support bietet. Jeder Tarif umfasst kostenloses Webhosting mit einer Subdomain, cPanel und grundlegendem Speicherplatz. Alle Server verfügen über DDoS-Schutz, tägliche Backups und vollständigen Dateizugriff, mit über 20 Serverstandorte für stabiles Gaming mit geringer Latenz.

Wenn du auf der Suche nach einem Hosting-Angebot für einen weniger bekannten Online-Spieleserver bist, schau dir doch mal PingPerfectzuerst. Esbietet flexible Preisgestaltung, mit Rabatten von bis zu 15 Prozent bei jährlicher Abrechnung. Sie können die 48-stündige kostenlose Testversion nutzen, um die Leistung zu prüfen, bevor Sie sich für ein Abonnement entscheiden.

Vorteile Nachteile ✅ Riesige Spielebibliothek mit über 200 Titeln ✅ 48-stündige kostenlose Testphase ✅ Kostenloses Webhosting bei jedem Tarif inklusive ✅ DDoS-Schutz für alle Server ❌ Der Spielwechsel über ein Ticket kann manchmal mühsam sein ❌ Dedicated-Server-Pakete sind nicht immer verfügbar ❌ Die tatsächlichen Preise werden erst an der Kasse angezeigt

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10. Sparked-Host [Das beste preisgünstige Hosting für Survival-Spiele mit abgestufter Hardware]

Sparked-Host bietet ein dreistufiges Hardwaresystem, was bei günstigen dedizierten Spielservern eher selten ist. Die Budget-Tarife machen ihre Einschränkungen deutlich und eignen sich gut für kleine Gruppen von 5 bis 15 Spielern. Die Enterprise-Tarife werden empfohlen für Ark, während sich die Extreme-Tarife am besten für große, modifizierte Server eignen, um maximale Leistung zu erzielen.

Sparked-Host ist kaum zu übertreffen, wenn man das beste Game-Server-Hosting zu einem günstigen Einstiegspreis sucht, was es zu einem der am günstigstenBergbau, Handwerk Server-Hosting-Anbieter. Jedes Paket beinhaltet DDoS-Schutz ohne zusätzliche Kosten. Außerdem erhalten Sie das Apollo Panel, automatische Backups und eine unbegrenzte Anzahl an Spielerplätzen. Da das Unternehmen transparente Angaben zur Hardware für jeden Tarif… weiß man immer, wofür man bezahlt.

Die Preise sind sogar noch günstiger, wenn Sie sich für eine jährliche Abrechnung entscheiden, mit Rabatten von bis zu 20 Prozent. Damit ist es eine hervorragende Wahl für preisbewusste Gruppen, die auf der Suche nach dem besten Hosting für dedizierte Spieleserver und der Möglichkeit zur Skalierung sind. Wenn Ihre Community wächst, können Sie ganz einfach von Ihrem kostengünstigen Server upgraden.

Vorteile Nachteile ✅ Benutzerfreundliches Apollo-Panel ✅ Transparentes, mehrstufiges Beschlagsystem ✅ Günstiger Einstieg in den Budget-Tarif ✅ Großer Rabatt bei jährlicher Abrechnung ❌ Die Budget-Variante ist auf eine Standard-SSD beschränkt ❌ Uneinheitliche Leistung bei den Haushaltsplänen ❌ Nur sehr wenige Standorte im asiatisch-pazifischen Raum

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Anbieter-Vergleichstabelle

Funktion Hostinger GTXGaming BisectHosting Shockbyte Moderator Havoc GPortal Apex Hosting Nodecraft PingPerfect Sparked-Host Startpreis 6,99 $ pro Monat Je nach Spiel unterschiedlich 3,00 $ pro GB monatlich Je nach Spiel unterschiedlich Je nach Spiel unterschiedlich Je nach Spiel unterschiedlich 3,99 $ pro Monat 5,96 $ pro Monat (Lite) Je nach Spiel unterschiedlich Je nach Spiel unterschiedlich Preismodell VPS/RAM-Stufe Pro Spielautomat pro GB RAM pro GB RAM Pro Spielautomat Pro Spielautomat pro GB RAM pro GB RAM Gemischt pro GB RAM Spielebibliothek Über 100 Spiele Über 100 Spiele Über 100 Spiele Über 60 Spiele Über 50 Spiele Über 100 Spiele Über 50 Spiele Über 50 Spiele Über 200 Spiele Über 40 Spiele Systemsteuerung Spiel-Panel Benutzerdefiniertes TCAdmin Starbase-Panel Shockbyte-Systemsteuerung Benutzerdefiniertes TCAdmin v2 GPortal-Panel Benutzerdefiniertes Apex-Panel NodePanel 2 Benutzerdefiniertes Spielfenster Apollo-Bedienfeld Serverstandorte 10+ weltweit 20+ weltweit 20+ weltweit 10+ weltweit 10+ weltweit 10+ weltweit 10+ weltweit 20+ weltweit 20+ weltweit 10+ weltweit Kundendienst Live-Chat (rund um die Uhr) Live-Chat (rund um die Uhr) Live-Chat (rund um die Uhr) Live-Chat (rund um die Uhr) Nur Ticket (rund um die Uhr) Nur Ticket (rund um die Uhr) Live-Chat (rund um die Uhr) Live-Chat (11:30 Uhr – 20:00 Uhr CST) Nur Ticket (rund um die Uhr) Live-Chat (rund um die Uhr) Kostenlose Testversion / Rückerstattung 30-Tage-Geld-zurück-Garantie 24-Stunden-Rückerstattung 3-tägiges Rückgaberecht 72-Stunden-Rückerstattungsoption 72-Stunden-Garantie Günstige 3-Tage-Testversion 7-tägiges Rückgaberecht 24-Stunden-Testversion 48-stündige kostenlose Testphase 48-Stunden-Rückerstattungsrecht Am besten geeignet für VPS + KI-Tools Erweiterte Einstellungen Anfänger Budget für Minecraft Schnellster Support Flexibilität bei der Platzierung Unbegrenzte Anzahl an Plätzen Mehrere Spiele + App Spielvielfalt Überleben mit kleinem Budget

Alle oben aufgeführten Preise gelten ab dem 21. April 2026. Die Preismodelle unterscheiden sich stark voneinander für die besten Anbieter von Spielserver-Hosting. Einige günstige dedizierte Spielserver berechnen ihre Preise pro Slot, während andere nach RAM- oder VPS-Stufen abrechnen, was direkte Preisvergleiche erschweren kann.

Beachten Sie, dass einige der besten Hosting-Dienste für Spieleserver besondere Abrechnungsbedingungen haben. Zum Beispiel, GTXGaming Die Preise sind in GBP angegeben, während Hostinger bietet zwar günstige Einführungsangebote für 24 Monate, die Verlängerungskosten sind jedoch höher. Apex Hosting zeigt einen ermäßigten Preis für den ersten Monat an, wobei ab dem zweiten Monat der reguläre Preis gilt, während GPortal Rechnungen werden nach Vorauszahlungszeiträumen statt nach Kalendermonaten ausgestellt.

Um das beste Hosting für Spieleserver zu finden, müssen Sie die verschiedenen Preismodelle kennen und dasjenige auswählen, das Ihren Anforderungen entspricht. 9,98 $ pro Monat Nodecraft Ein Standardtarif und ein Tarif für 9,99 $ pro Monat bei einem anderen Anbieter mögen zwar ähnlich aussehen, können jedoch ganz unterschiedliche Ressourcen bieten.

Vergleich der Funktionen beim Game-Server-Hosting

Bevor wir die besten Anbieter für Game-Server-Hosting vergleichen, Es ist hilfreich zu wissen, welche Funktionen für Ihre Konfiguration am wichtigsten sind. Manche Nutzer legen beispielsweise Wert auf eine einfache Mod-Unterstützung, während anderen der schnelle Wechsel zwischen Spielen oder ein rund um die Uhr verfügbarer Kundensupport wichtiger ist, falls nachts einmal ein Problem auftritt. Auch das Preismodell des besten Hostings für dedizierte Spieleserver beeinflusst, wie viel Sie tatsächlich ausgeben.

Funktion HOS GTX BH SB HH GP AH NC PP SPKD DDoS-Schutz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Spielinstallation mit einem Klick ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Auto Backups ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Kostenloses Webhosting ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ Kostenlose Subdomain ✓ ✗ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ Spielwechsel ✓ ✓ ✓ ✓ begrenzt ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Mod-Support (Werkstatt) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Vollständiger Root-/FTP-Zugriff Vollständiger Stamm FTP FTP FTP FTP FTP FTP FTP FTP FTP Unbegrenzte Spielerplätze ✓ Je nach Fall Je nach Fall Je nach Fall ✗ Je nach Fall ✓ ✓ ✗ ✓ KI-Management-Tools KI-Code ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Mobile App ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ iOS / Android ✗ ✗ Auto Mod Updater ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ ✓

Hinweis: HOS=Hostinger | GTX=GTXGaming | BH=BisectHosting | SB=Shockbyte | HH=Host Havoc | GP=GPortal | AH=Apex Hosting | NC=Nodecraft | PP=PingPerfect | SPKD=Sparked Host

Wenn man hier die besten Anbieter für Spielserver-Hosting vergleicht, fallen einige Dinge besonders ins Auge. Hostinger ist der einzige Anbieter von Online-Spielservern, der einen KI-Assistenten bereitstellt, der Ihnen bei der Verwaltung Ihres Servers hilft. PingPerfect zeichnet sich dadurch aus, dass es kostenloses Webhosting mit einer kostenlosen Subdomain anbietet. Unterdessen, GTXGaming verfügt über einen automatischen Mod-Updater, der Workshop-Updates über Nacht durchführt – eine Funktion, die man bei günstigen dedizierten Spielservern normalerweise nicht findet.

Einige Anbieter weisen zudem erhebliche Einschränkungen auf was sie weniger attraktiv machen kann. Zum Beispiel, Moderator Havoc hat einen komplizierteren Prozess zum Wechseln des Spiels, während Nodecraft Der Kundensupport ist nur von 11:30 bis 20:00 Uhr CST verfügbar und nicht rund um die Uhr. Diese wichtigen Details können bei der Auswahl des besten Spielserver-Hostings einen großen Unterschied machen, besonders wenn Sie noch am Anfang stehen Wie man eineBergbau, HandwerkServer.

Spielserver-Hosting: RAM-Anforderungen nach Spiel

Diese Tabelle zeigt den typischen RAM-Bedarf für das Hosting von Spielservern bei beliebten Spielen.

Spiel Mein Arbeitsspeicher Empfohlen Heavy Mods Anmerkungen Terraria ein bis zwei Gigabyte 2–4 GB 6–10 GB Sehr leicht – selbst günstige Tarife kommen damit problemlos zurecht Counter-Strike 2 (kleiner Server) 2–4 GB 4–6 GB 6–8 GB Geringer Arbeitsspeicher; die Taktfrequenz des Single-Core-Prozessors ist für die Tick-Rate wichtiger als der Arbeitsspeicher Minecraft (Standardversion, 20 Spieler) 4 GB 6–8 GB 8–12 GB Modded Minecraft (große Modpacks) kann 12–16 GB Speicherplatz beanspruchen Valheim (10 Spieler) 4 GB 8 GB 8–12 GB NVMe wird für Spielstände empfohlen; zusätzlich 2–4 GB für Valheim Plus mit 64 Spielern 7 Days to Die 8 GB 12 GB 16+ GB Hohe CPU-Auslastung bei Horden; hohe Single-Core-Taktfrequenz entscheidend Ark: Survival Evolved 8 GB 12–14 GB 16+ GB Genesis 2 / Lost Island = mindestens 16 GB; Beyond-API verursacht zusätzlichen Speicherbedarf Ruhe 8 GB 12–16 GB 16+ GB Prozedurale Weltgenerierung; häufige Speichervorgänge erfordern NVMe Palworld 8 GB 16 GB 32 GB Bekanntes Problem mit einem Speicherleck; planmäßige Neustarts alle 2–4 Stunden erforderlich Conan Exiles 8 GB 16 GB 32 GB Purge-Ereignisse belasten den Arbeitsspeicher stark; NVMe ist für die Schreibgeschwindigkeit von game.db unerlässlich

Beachten Sie bei der Auswahl des besten Game-Server-Hostings, dass RAM zwar sehr wichtig ist, Andere Aspekte sind für einen reibungslosen Ablauf ebenso entscheidend.

Beispielsweise ist die Geschwindigkeit der Single-Core-CPU entscheidend für ein verzögerungsfreies Spielerlebnis. Spiele wie Ruhe and Valheim Da sie auf einen einzigen Thread angewiesen sind, sollten Sie sich für die besten Spielserver-Hosting-Dienste mit einem schnellen Single-Core-Prozessor wie dem AMD Ryzen 9 7950X entscheiden.

Auch die Aufbewahrung ist wichtig bei der Bewertung von Hosting-Diensten für Online-Spieleserver. Viele Anbieter bieten herkömmliche SSDs an, doch NVMe-SSDs sind schneller und verringern Speicherverzögerungen besser, insbesondere bei stark modifizierten Spielen, die ständig große Spielstandsdateien schreiben.

So wählen Sie den richtigen Anbieter für Game-Server-Hosting aus

Bei der Vielzahl an Marketingversprechen und Fachbegriffen fällt es schwer, den besten Anbieter für Spielserver-Hosting zu finden. In diesem Einkaufsratgeber gehen wir auf die wichtigsten Punkte ein, die Sie beachten sollten, damit Sie den perfekten Host für Ihre Anforderungen finden.

Preismodell: Pro Slot vs. pro GB RAM vs. VPS

Es istEs ist äußerst wichtig, die Preismodelle zu verstehen Wenn man die Preise der besten Anbieter für Game-Server-Hosting vergleicht. Ein Tarif für 15 Dollar pro Monat kann sich bei verschiedenen Anbietern stark unterscheiden, sodass direkte Preisvergleiche irreführend sein können.

Preis pro Steckplatz – Anbieter wieGTXGaming and GPortal Gebühr pro Spieler. Das funktioniert gut für kleine bis mittelgroße Gruppen, da Ihre Kosten nur in dem Maße steigen, wie Ihre Community wächst.

– Anbieter wieGTXGaming and GPortal Gebühr pro Spieler. Das funktioniert gut für kleine bis mittelgroße Gruppen, da Ihre Kosten nur in dem Maße steigen, wie Ihre Community wächst. Preise pro GB RAM – Anbieter wie BisectHosting and Apex Hosting Ihnen einen Speicherpool zur Verfügung stellen. Dies ist die beste Wahl für dediziertes Spielserver-Hosting bei stark modifizierten Bergbau, Handwerk, das selbst bei wenigen Spielern viel Arbeitsspeicher benötigt.

– Anbieter wie BisectHosting and Apex Hosting Ihnen einen Speicherpool zur Verfügung stellen. Dies ist die beste Wahl für dediziertes Spielserver-Hosting bei stark modifizierten Bergbau, Handwerk, das selbst bei wenigen Spielern viel Arbeitsspeicher benötigt. Preise für VPS/Tarife – Einige Anbieter wie Hostinger and Sparked-Host bieten festgelegte CPU- und RAM-Stufen an. Diese sind leistungsstark, für kleine Gruppen jedoch weniger flexibel.

Wähle das Preismodell, das am besten zu deinen Bedürfnissen passt. Wenn ihr nur zu fünft seid und spielt Terraria… ist die Option „pro Steckplatz“ eine kostengünstige Lösung. Wenn du einen modifizierten Server mit 40 Spielern betreibst Ark Ein Cluster, ein RAM-basierter Server oder ein VPS ist für Sie besser geeignet.

Spielebibliothek und Umschalten

Bevor du dich für den besten Anbieter für Spielserver-Hosting entscheidest, solltest du dir die Spielebibliothek ansehen, da Nicht jeder unterstützt über 200 TitelgleichPingPerfect. BisectHosting and GTXGaming beide unterstützen mehr als 100 Spiele, während andere wie Nodecraft Sie legen mehr Wert auf Qualität als auf Quantität und verfügen über eine deutlich kleinere Spielebibliothek.

Auch beim Hosting von Online-Spielservern spielt der Spielwechsel eine wichtige Rolle, allerdings gibt es hier Unterschiede. Einige Hosts, wie zum Beispiel BisectHosting, ermöglicht es Ihnen, über das Bedienfeld sofort zwischen Spielen zu wechseln. Andere nutzen ein veraltetes Verfahren und verlangen nach wie vor die Einreichung eines Support-Tickets.

Die meisten der besten Spielserver-Hosting-Dienste unterstützen jeweils nur ein Spiel. Wenn du häufig wechselst, sind Tools wie der Instance Manager (BisectHosting) und „Speichern & Tauschen“ (Nodecraft) ermöglichen es dir, deinen Spielstand beim Wechseln zu speichern.

Systemsteuerung und Benutzerfreundlichkeit

Das Bedienfeld ist Ihr das wichtigste Tool zur Verwaltung Ihres Servers und hat großen Einfluss auf deine Erfahrung mit dem besten Game-Server-Hosting. Wenn du Anfänger bist, solltest du nach den besten Game-Server-Hosting-Anbietern Ausschau halten, die über einfache Control Panels mit Ein-Klick-Mod-Installation, einfachem Kartenwechsel und einem übersichtlichen Konfigurationseditor verfügen. BisectHosting and Shockbyte Beide Modelle zeichnen sich hier durch ihre Blenden aus, die eine schnelle und problemlose Einrichtung ermöglichen.

Erfahrene Nutzer sollten nach erweiterten Einstellungsmöglichkeiten Ausschau halten. Achte auf FTP- oder SFTP-Zugriff, eine RCON-Konsole und uneingeschränkten Zugriff auf die Spieleinstellungen. GTXGaming ist hier großartig, besonders für Ark, mit detaillierten Einstellungsmöglichkeiten wie Beacon-Tabellen, Multiplikatoren und Beyond-API-Plugin-Tools, die manche billigen dedizierten Spieleserver nicht bieten.

Für echte Power-User, die auf der Suche nach dem besten Game-Server-Hosting sind, bieten VPS-Tarife die größte Freiheit. Die Hostinger Mit Game Panel, das über vollständigen Root-Zugriff verfügt, kannst du fast alles ausführen.

Serverstandorte und Latenz

Eine hohe Latenz führt zu frustrierenden Verzögerungen in Spielen wie Ruhe und wettbewerbsorientierten FPS-Spielen. Wenn Ihr Ping über 200 Millisekunden liegt, fühlen sich Kämpfe und Bewegungen verzögert an. Um dieses Problem bei der top RuheWebhosting, Wähle immer einen Server auf demselben Kontinent wie deine SpielerSelbst mit den besten Hosting-Diensten für Spieleserver lässt sich eine schlechte Verbindung aufgrund der Entfernung nicht einfach durch leistungsstarke Hardware beheben.

Für Gemeinschaften, die sich auf Nordamerika und Europa verteilen, GTXGaming and BisectHosting sind empfohlene Anbieter für das Hosting von Online-Spielservern, da beide mehr als 20 Standorte weltweit. Wenn sich Ihre Spieler in der Region Asien-Pazifik befinden, GPortal and Nodecraft sind gute Optionen.

Beim besten Game-Server-Hosting geht es nicht nur um Leistung. Die Wahl eines Rechenzentrums in der Nähe stellt sicher, dass Ihr Server für alle Nutzer schnell und reaktionsschnell bleibt.

Supportqualität und Reaktionszeit

Die Qualität und Verfügbarkeit des Kundensupports sollten nicht außer Acht gelassen werden wenn Sie auf der Suche nach dem besten Hosting für dedizierte Spieleserver sind. Moderator Havoc ist hier am schnellsten, mit Bearbeitungszeiten für Tickets, die in der Regel unter 10 Minuten liegen. Wenn Sie für kurze Anfragen den Live-Chat bevorzugen, bieten sowohl BisectHosting and Apex Hosting bieten rund um die Uhr Hilfe an.

Allerdings bieten nicht alle der besten Hosting-Anbieter für Spieleserver denselben Support. Nodecraft bietet Support nur von 11:30 Uhr bis 20:00 Uhr CST an, was für Spieler außerhalb der USA ein großes Problem darstellen kann, wenn es nachts zu einem Serverausfall kommt.

Bevor Sie das beste Game-Server-Hosting buchen, Versuchen Sie doch einmal, eine kurze Frage vor dem Kauf zu stellen, um den Kundensupport zu testen. An ihrer Schnelligkeit und Hilfsbereitschaft lässt sich erkennen, wie sie in Zukunft mit einem echten Serverproblem umgehen werden.

Mod-Support und technischer Zugang

Mods können das Gameplay verändern, Inhalte hinzufügen und die Leistung verbessern. Die besten Hosting-Dienste für Spielserver machen das Modding einfach, bieten dir aber bei Bedarf dennoch erweiterte Einstellungsmöglichkeiten.

Suchen Sie nach Anbietern für Online-Spielserver-Hosting, die Ein-Klick-Installationen für den Steam Workshop sowie FTP-/SFTP-Zugriff für manuelle Uploads anbieten. Außerdem ist es wichtig, dass der Host unterstützt das spezifische Plugin-Framework Ihres Spiels, wie Oxide für Ruhe und BepInEx für Valheim.

Verschiedene Hosts bieten nützliche Tools für Modder an. GTXGaming verfügt über einen automatischen Mod-Updater, während BisectHosting unterstützt Workshop-Sammlungen, um mehrere Mods gleichzeitig zu installieren. Apex Hosting and Moderator Havoc beide ermöglichen den FTP-Zugriff für ArkAPI, währendHostinger bietet dir vollen Root-Zugriff, sodass du jeden Mod oder jedes Framework ausführen kannst, das das Spiel zulässt.

Wenn Sie über den richtigen technischen Zugang verfügen, können Sie selbst bei günstigen dedizierten Spielservern Gestalte deine Welt ganz nach deinen Vorstellungen ohne jegliche Probleme.

Fazit: Für welchen Spielserver-Host solltest du dich entscheiden?

Sie wissen nicht, wo Sie anfangen sollen? Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die besten Angebote für Spielserver-Hosting aus unserer Liste und deren jeweilige Stärken. Wenn Sie bereits wissen, dass Sie das beste dedizierte Spielserver-Hosting für einen bestimmten Bedarf suchen, sollte Ihnen dieser Leitfaden die Entscheidung erheblich erleichtern:

Das beste Spielserver-Hosting insgesamt → Hostinger . AMD EPYC-Prozessoren, Kodee AI, 30-tägige Geld-zurück-Garantie, vollständiger Root-Zugriff, über 100 Spiele.

AMD EPYC-Prozessoren, Kodee AI, 30-tägige Geld-zurück-Garantie, vollständiger Root-Zugriff, über 100 Spiele. Am besten für erweiterte Konfigurationen → GTXGaming . Automatischer Mod-Updater, Unterstützung für Beyond-API-Plugins, 28 Standorte.

Automatischer Mod-Updater, Unterstützung für Beyond-API-Plugins, 28 Standorte. Am besten für Anfänger geeignet → BisectHosting . Starbase-Dashboard, 21 Standorte, durchschnittliche Bearbeitungszeit für Support-Tickets von 15 Minuten, Instance Manager.

Starbase-Dashboard, 21 Standorte, durchschnittliche Bearbeitungszeit für Support-Tickets von 15 Minuten, Instance Manager. Am besten geeignet für Bergbau, Handwerk genauer gesagt → Shockbyte . Seit 2013 bewährt, unbegrenzter Speicherplatz auf Bergbau, HandwerkTarife, einfache Rückerstattung im Selbstbedienungsverfahren.

Seit 2013 bewährt, unbegrenzter Speicherplatz auf Bergbau, HandwerkTarife, einfache Rückerstattung im Selbstbedienungsverfahren. Am besten für schnellsten Support → Moderator Havoc. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Tickets unter 10 Minuten, kostenloses automatisches Ark-Clustering, 72-Stunden-Zufriedenheitsgarantie.

Zu den führenden Anbietern von Hosting-Diensten für Online-Spieleserver zählen heute Hostinger zeichnet sich durch seine guten Leistungen in diesen Bereichen als das insgesamt beste Angebot aus. Es bietet leistungsstarke Hardware, klare Tarife, eine große Spielebibliothek und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Zudem verfügt es über einen hervorragenden Kundensupport und solide Rückerstattungsbedingungen, was es für die meisten Nutzer zu einer sicheren Wahl macht.

Bevor du dich festlegst, Überprüfe immer noch einmal die genauen Regeln für dein Spiel. Die RAM-Anforderungen können stark variieren, die Preismodelle beeinflussen die tatsächlichen Kosten, und die Rückerstattungsfristen reichen von 24 Stunden bis zu 30 Tagen. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, diese Details zu prüfen und sorgfältig zu vergleichen, können Sie das beste Hosting-Angebot für Spieleserver auswählen.

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Häufig gestellte Fragen