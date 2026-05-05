Das beste Server-Hosting für Conan Exiles im Jahr 2026: stabil und sicher

Das Beste herausholen Conan Exiles Server-Hosting hat in letzter Zeit für begeisterte Spieler höchste Priorität erlangt. Seit das Spiel im Januar 2017 in den Early Access ging, wurden über 12 Millionen Exemplare verkauft, und der Aufschwung hält unvermindert an.

Mit demZeitalter der Helden Der Aktualisierungszyklus hält die Community auf Trab, und immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, private oder dedizierte Server zu mieten Conan Exiles Server. Und warum auch nicht, oder? Das bietet dir Volle Kontrolle über die Leistung, spezifische Spielregeln, Anpassungsmöglichkeiten durch Mods und Zugriff für deine Freunde.

Um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welchem Anbieter Sie Ihr Server-Hosting anvertrauen sollen, haben wir 10 verschiedene Anbieter auf Herz und Nieren geprüft, um herauszufinden, welche unter Druck tatsächlich überzeugen. Dieser Leitfaden gibt Ihnen das Allerbeste Conan Exiles Server-Hosting-Anbieter im Jahr 2026 für jeden Spielertyp, von preisgünstigen Optionen bis hin zu High-End-Servern, die speziell für große Rollenspiel-Communities entwickelt wurden .

Unsere Top-Empfehlungen für das beste Server-Hosting für „Conan Exiles“

Sich auf dem überfüllten Hosting-Markt zurechtfinden und das absolut Beste finden Conan Exiles Ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Server-Hosting setzt ein klares Verständnis dafür voraus, was die einzelnen Anbieter zu bieten haben Die Verbannten Länder.

Zu diesem Zweck haben wir diese Plattformen sorgfältig geprüft, um festzustellen, ob sie den strengen Anforderungen des Aktualisierungszyklus 2026 genügen. Nachfolgend finden Sie unsere definitive Liste der zehn besten Anbieter, sortiert nach ihren jeweiligen Hauptstärken, damit Sie schnell eine fundierte Entscheidung treffen können:

GTXGaming – GesamtbesterConan Exiles Webhosting. Der Goldstandard für eine Conan Exiles Dedicated-Server-Hosting aufgrund der Verwendung von Ryzen-CPUs mit hoher Taktrate. HostHavoc – Das beste Conan Exiles-Server-Hosting in Bezug auf Support und Reaktionsgeschwindigkeit. Das Unternehmen ist für seine technische Kompetenz bekannt, und wir haben festgestellt, dass seine durchschnittliche Reaktionszeit von 15 Minuten branchenweit die schnellste bei der Lösung komplexer Probleme ist Conan Exiles dedizierte Server. GPortal – Conan Exiles-Serverhosting in offizieller Partnerqualität. Als offizieller Hosting-Partner von Funcom bieten sie die optimierte „Plug-and-Play“-Lösung Conan Exiles Erfahrung mit Dedicated-Server-Hosting und sofortigem Zugriff auf alle offiziellen Karten. BisectHosting – Das beste Server-Hosting für „Conan Exiles“ für Anfänger. Dank ihres Starbase-Kontrollpanels und der umfangreichen Sammlung an Anleitungen für Einsteiger ist die Einrichtung eines modifizierten Servers selbst für Neulinge kein Problem Conan Exiles Administratoren von privaten Servern. Shockbyte – Das beste preisgünstige Hosting für „Conan Exiles“-Server. Sie bieten äußerst wettbewerbsfähige Einstiegspreise, ohne dabei auf wesentliche Funktionen wie DDoS-Schutz und eine Verfügbarkeit rund um die Uhr zu verzichten. Apex Hosting – Das beste Server-Hosting für „Conan Exiles“ für große Communities. Ihre hochwertige Hardware der EX-Serie wurde speziell dafür entwickelt, eine enorme Spielerzahl und komplexe Gebäudestrukturen in Conan Exiles Privater Server ohne Leistungseinbußen. Nodecraft – Das beste Server-Hosting für „Conan Exiles“ für Multi-Game-Communities. Dank ihres einzigartigen „Save & Swap“-Systems können Sie Ihr gesamtes Conan Exiles Richte den dedizierten Server sofort für über 60 weitere Titel ein, ohne deinen Spielfortschritt zu verlieren. SparkedHost – Das beste Server-Hosting für „Conan Exiles“ im Einstiegsbereich des gestaffelten Hostings. Wir empfehlen deren gestaffelte Tarife für alle, die nur für die Ressourcen bezahlen möchten, die sie tatsächlich benötigen, wie RAM und CPU-Kerne, die ihr Conan Exiles was ein privater Server tatsächlich benötigt. Survival-Server – Das beste Server-Hosting für „Conan Exiles“ für maximale Kontrolle auf Profi-Niveau. Ihre maßgeschneiderten internen Tools ermöglichen eine detailliertere Konfiguration spielspezifischer Einstellungen als fast jedes andere generische Conan Exiles Anbieter von privaten Servern auf dem Markt. LOW.MS – Das beste Server-Hosting für „Conan Exiles“ mit garantierter RAM-Kapazität. Sie sind auf nicht gemeinsam genutzte Ressourcen spezialisiert und sorgen dafür, dass Ihre Conan Exiles Die dedizierte Serverkonfiguration verfügt über dedizierten Zugriff auf Hochgeschwindigkeitsspeicher und sorgt so für ein ruckelfreies Spielerlebnis auf RP-Servern mit vielen Mods.

So haben wir diese Server-Anbieter für „Conan Exiles“ getestet

Um das Beste zu ermitteln Conan Exiles Im Bereich Server-Hosting haben wir ein mehrstufiges Testprotokoll eingeführt, das auf den folgenden Kriterien basiert:

Leistungskennzahlen: Wir haben objektive Daten wie Preise, die Zeit für die Ersteinrichtung, Server-Tick-Raten und die Gesamtdauer der Weltladungen sowohl bei Die Verbannten Länderund dieInsel Siptah.

Wir haben objektive Daten wie Preise, die Zeit für die Ersteinrichtung, Server-Tick-Raten und die Gesamtdauer der Weltladungen sowohl bei Die Verbannten Länderund dieInsel Siptah. Stresstests: Unser Team hat zu Spitzenzeiten mehr als 40 gleichzeitige Spieler simuliert, um die Stabilität der Hardware bei Ressourcenengpässen zu bewerten, insbesondere während „Purge“-Ereignissen in Level 6.

Unser Team hat zu Spitzenzeiten mehr als 40 gleichzeitige Spieler simuliert, um die Stabilität der Hardware bei Ressourcenengpässen zu bewerten, insbesondere während „Purge“-Ereignissen in Level 6. Technischer Support: Wir haben die Anbieter hinsichtlich der Reaktionsgeschwindigkeit bei der Erstbeantwortung und der Qualität der Problemlösung bewertet, wobei wir Tickets zu komplexen ServerSettings.ini Bearbeitungen und eine Bereinigung der Skalierung, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter über fundierte spielbezogene Kenntnisse verfügten.

Wir haben die Anbieter hinsichtlich der Reaktionsgeschwindigkeit bei der Erstbeantwortung und der Qualität der Problemlösung bewertet, wobei wir Tickets zu komplexen ServerSettings.ini Bearbeitungen und eine Bereinigung der Skalierung, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter über fundierte spielbezogene Kenntnisse verfügten. Mod-Integration und Kompatibilität: Wir haben die Funktionsfähigkeit wichtiger Mods wie Pippi und verschiedener Steam-Workshop-Assets sowohl über Ein-Klick-Installationsprogramme als auch per FTP überprüft, um sicherzustellen, dass die Hosts die CPU-Leistung nicht drosseln oder den Arbeitsspeicher überbelegen.

Wir haben die Funktionsfähigkeit wichtiger Mods wie Pippi und verschiedener Steam-Workshop-Assets sowohl über Ein-Klick-Installationsprogramme als auch per FTP überprüft, um sicherzustellen, dass die Hosts die CPU-Leistung nicht drosseln oder den Arbeitsspeicher überbelegen. Anbieterangebot: Unsere Analyse umfasste ein breites Spektrum an Hosting-Anbietern, von preisgünstigen Optionen (Shockbyte, SparkedHost) bis hin zu Premium-Spitzenmodellen (GTXGaming, GPortal) und Fachleute wie Nodecraft.

Unsere Analyse umfasste ein breites Spektrum an Hosting-Anbietern, von preisgünstigen Optionen (Shockbyte, SparkedHost) bis hin zu Premium-Spitzenmodellen (GTXGaming, GPortal) und Fachleute wie Nodecraft. Benutzerfreundlichkeit des Kontrollpanels: Wir haben die Effizienz der Benutzeroberflächen unter die Lupe genommen und dabei proprietäre Panels wie Apollo mit Branchenstandards wie TCAdmin verglichen.

Von unseren ursprünglichen Kandidaten haben es nur die 10 Anbieter auf diese endgültige Liste geschafft, die eine Verfügbarkeit von 99,9 % aufrechterhalten und unseren „Purge-Stresstest“ bestanden haben.

Die 10 besten Server-Hosting-Plattformen für „Conan Exiles“ im Test

Das Beste herausholen Conan Exiles Server-Hosting entscheidet darüber, ob ein Königreich floriert oder zu einer von Lags geplagten, unspielbaren Einöde verkommt. Wir haben die folgenden Plattformen daraufhin analysiert, inwieweit sie mit den spezifischen technischen Besonderheiten von Conan Exiles.

Jeder dieser Anbieter bietet eine einzigartige Auswahl an Funktionen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Spieler zugeschnitten sind– von riesigen Rollenspiel-Communities bis hin zu kleinen privaten Gruppen. Wir werden jede Plattform einzeln unter die Lupe nehmen, um aufzuzeigen, wo ihre Stärken liegen und wo sie möglicherweise Schwächen aufweist.

1. GTXGaming [Das beste Server-Hosting für „Conan Exiles“ insgesamt]

GTXGaming ist zweifellos das beste Gesamtpaket Conan Exiles Server-Hosting-Dienst im Jahr 2026. Das herausragende Merkmal ist hier der automatische Mod-Updater. Wenn ein Funcom-Update veröffentlicht wird und Workshop-Mods unbrauchbar macht, the GTXGaming Das Panel wendet Mod-Updates automatisch an ohne dass ein erneuter Upload per FTP erforderlich ist.

Damit sind sie die erste Wahl für Communities, die Pippi oder umfangreiche Mod-Stacks betreiben und Kontrolle ohne manuellen Wartungsaufwand wünschen. In unseren Benchmarks haben wir eine Level-6-Purge mit 18 Spielern und einem Workshop-Stack aus 15 Mods getestet. Der Medium-Tarif (12 GB RAM / 30 Slots) sorgte dank der hohen Single-Core-Taktfrequenzen der Ryzen 9 5950X-Hardware für eine stabile Tick-Rate ohne Rubber-Banding.

Auch die technischen Daten können sich sehen lassen. Die Standard-Server laufen mit Ryzen-9-5950X-Prozessoren, während die „Extreme Performance“-Standorte den Ryzen 9 7950X mit DDR5-RAM und 100 GB NVMe-Speicher nutzen. Eine hohe Single-Core-Geschwindigkeit ist ziemlich wichtig für Conan Exiles, da dies bestimmt, wie schnell der Server die KI-Wegfindung bei groß angelegten Basisverteidigungen verarbeitet.

Über das benutzerdefinierte Bedienfeld lassen sich die Karte wechseln und die Purge-Wellenlänge per Schieberegler einstellen, sodass kein manuelles ServerSettings.ini Bearbeitung. Mit rund 20 Serverstandorten und Unterstützung für alle offiziellen Karten bieten sie eine leistungsstarke Hosting-Umgebung.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Karten / Funktionen / Notizen Einfacher Conan Exiles-Server 10,99 £/Monat (~14,68 $/Monat) Monatlich 8 GB RAM | 10 Steckplätze | 100 GB NVMe | Ryzen 9 5950X Alle offiziellen Karten | Age of Heroes | Workshop | Nur für PC Mittlerer Conan Exiles-Server (beliebt) 27,98 £ pro Monat (~37,68 $ pro Monat) Monatlich 12 GB RAM | 30 Steckplätze | 100 GB NVMe | Ryzen 9 5950X Alle offiziellen Karten | Age of Heroes | Workshop | Nur für PC Großer Conan Exiles-Server 44,98 £ pro Monat (~60,57 $ pro Monat) Monatlich 16 GB RAM | 60 Steckplätze | 100 GB NVMe | Ryzen 9 5950X Alle offiziellen Karten | Age of Heroes | Workshop | Nur für PC Individuelle Konfiguration Variable Monatlich Konfigurierbarer Arbeitsspeicher / Steckplätze / CPU-Priorität / NVMe Alle offiziellen Karten | Vollständig anpassbar | Nur für PC

Alle Preise in GBP (£) und USD ($) Stand: 24.04.2026 Alle Tarife: 100 GB NVMe, DDoS-Schutz, FTP/SFTP, automatischer Mod-Updater, Workshop-Manager, externe Backups, 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie.

Es gibt einige Dinge zu beachten. Die Preise sind in GBP angegeben, sodass internationale Käufer Wechselkursschwankungen berücksichtigen müssen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels entspricht der „Basic“-Tarif von 10,99 £ etwa 14,68 USD.

Zudem gehört das 24-Stunden-Rückerstattungsfenster zu den kürzesten auf dieser Liste, sodass Ihnen nur ein begrenzter Zeitrahmen zum Testen des Dienstes zur Verfügung steht. Wir empfehlen den Medium-Tarif (12 GB) als Mindestanforderung für jeden modifizierten Server, da Die 8-GB-Basic-Stufe liegt unter der von Funcom empfohlenen RAM-Kapazität für schwerModding.

Vorteile Nachteile ✅ Automatische Mod-Updates im Steam Workshop ✅ Ryzen 9 7950X Extreme – Hardware verfügbar ✅ Benutzerdefiniertes Bedienfeld mit Schiebereglern für die Purge-Einstellung ✅ Weltweites Netzwerk mit 20 Standorten ✅ Karten- und DLC-Wechsel mit einem Klick ❌ Preise in GBP müssen umgerechnet werden ❌ Kurzes 24-Stunden-Rückerstattungsfenster ❌ Der Basis-Tarif (8 GB) reicht für Mods nicht aus

★ Das beste Server-Hosting für „Conan Exiles“ insgesamt GTXGaming Probieren Sie GTXGaming aus

2. HostHavoc [Das beste Server-Hosting für „Conan Exiles“ in puncto Support-Reaktionszeit]

HostHavoc„Die durchschnittliche Reaktionszeit von unter 10 Minuten ist das herausragende Merkmal von Conan Exiles Admins. Server in der Die Verbannten Länder oft auf ganz bestimmte Weise ausfallen, von einer beschädigten Konfiguration der Bereinigung bis hin zu game.db Absturz nach einem fehlerhaften Neustart. Schneller Support macht den Unterschied zwischen einer 10-minütigen Reparatur und einem 4-stündigen Ausfall für Ihre Community.

Im Rahmen unserer Tests haben wir ein Ticket bezüglich einer absichtlich fehlerhaften Pippi-Konfiguration eingereicht, bei der die Mod-Liste fehlerhaft war. Der Techniker hat den konkreten fehlerhaften Eintrag identifiziert und bestätigt, dass der Server nach einem Neustart innerhalb von weniger als 10 Minuten einwandfrei geladen wurde. Ein solches Maß an spielspezifischem Fachwissen ist in der Hosting-Branche eher selten (und eine sehr willkommene Überraschung).

Pro-Tipp Bei unseren Tests haben wir den Gutscheincode WINTER verwendet, mit dem wir 10 % Rabatt erhielten. Vergessen Sie nicht, diese regelmäßig erscheinenden saisonalen Gutscheine zu nutzen (Gutscheincode: SPRING ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels gültig), um noch günstigere Angebote zu erhalten.

Die Hardware-Infrastruktur ist ebenso zuverlässig, da HostHavoc Das Unternehmen besitzt und betreibt seine eigenen Xeon- und Ryzen-CPUs. Es handelt sich nicht um einen Cloud-Reseller, was eine bessere Optimierung der DDR4/DDR5-RAM- und NVMe-SSD-Pools ermöglicht.

Ihr modifiziertes TCAdmin v2-Panel bietet eine Webkonsole, einen Protokoll-Viewer und ein Steam-Workshop-Installationsprogramm, das Sammlungen unterstützt. Diese Konfiguration ist ideal für große PvP- und Raid-Server, auf denen Ausfallzeiten echte Auswirkungen auf die Spielerbindung haben. Sie bieten eine slotbasierte Preisgestaltung ab 0,50 $ pro Slot an, mit Unterstützung für alle offiziellen Karten und die Zeitalter der Helden Update. Ihre Wissensdatenbank ist ebenfalls eine Meisterkurswie man eine Conan Exiles Server mit benutzerdefinierten Einstellungen.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Karten / Funktionen / Notizen 30 Plätze – monatlich 15,00 $ pro Monat Monatlich NVMe-SSD | Xeon/Ryzen DDR4/DDR5 | 10 Gbit/s | Unbegrenzter Speicherplatz Alle offiziellen Karten | Age of Heroes | Workshop-Sammlungen | Nur für PC 30 Plätze – vierteljährlich 14,25 $ pro Monat Vierteljährlich (5 % sparen) Gleiche Hardware Alle offiziellen Karten | Nur für PC 30 Plätze – 6 Monate 13,80 $ pro Monat Halbjährlich (8 % sparen) Gleiche Hardware Alle offiziellen Karten | Nur für PC 30 Plätze – jährlich 13,20 $ pro Monat Jährlich (12 % sparen) Gleiche Hardware Alle offiziellen Karten | Nur für PC 35–70 Plätze 0,50 $ pro Spielautomat (Grundpreis) Monatlich / Vierteljährlich / Halbjährlich / Jährlich NVMe-SSD | Xeon/Ryzen | Konfigurierbar Alle offiziellen Karten | Bis zu 70 Plätze | Nur für PC

Alle Preise in USD ($) Stand: 24.04.2026. Grundpreis: 0,50 $ pro Slot. Mindestens 30 Slots. Alle Tarife: unbegrenzter Speicherplatz, Mods, Workshop-Sammlungen, DDoS-Schutz, RCON, technischer Support rund um die Uhr, 72-Stunden-Garantie.

Vor dem Kauf gibt es jedoch einige wichtige Punkte zu beachten. Der Support erfolgt ausschließlich über ein Ticket-System, daher gibt es keinen Live-Chat für Hilfe in Echtzeit. Der Dienst bietet mindestens 30 Plätze, was ihn für kleine Gruppen von 5 bis 15 Freunden, die eine private Welt suchen, etwas ungeeignet macht.

Zum Zeitpunkt unserer Tests waren mehrere wichtige Standorte in der EU, wie London und Frankfurt, bereits ausgebucht, was für europäische Nutzer ein kleiner, aber dennoch zu berücksichtigender Faktor sein kann.

Vorteile Nachteile ✅ Durchschnittliche Bearbeitungszeit von weniger als 10 Minuten ✅ Besitzt und betreibt eigene Hardware ✅ Unterstützung für Steam-Workshop-Sammlungen ✅ 72-Stunden-Zufriedenheitsgarantie ✅ Hohe Netzwerkbandbreite von 10 Gbit/s ❌ Mindestens 30 Plätze erforderlich ❌ Kein Live-Chat-Support (nur Tickets) ❌ Wichtige Standorte in der EU können gelegentlich ausverkauft sein

★ Das beste Server-Hosting für „Conan Exiles“ mit hervorragendem Support HostHavoc Probieren Sie HostHavoc aus

3. GPortal [Am besten geeignet für die Qualität eines offiziellen Partners]

GPortal ist der offizielle Hosting-Partner für Conan Exilesund ist damit der einzige Anbieter mit dieser direkten Beauftragung durch Funcom. Diese Partnerschaft bietet einen einzigartigen Vorteil: GPortal Server können im Browser im Spiel als „offizielle Partner“-Server angezeigt werden.

Dies ist ein riesiger Anziehungspunkt für RP-Communities, die von offiziellen Servern abwandern und diesen institutionellen Status ohne die restriktiven Regeln der öffentlichen Server von Funcom anstreben. Wer noch zögert, sich festzulegen, kann zunächst mit einem 3-Tage-Testversion für nur 5,99 € / ca. 7,00 $ (unter Zugrundelegung des Servers in Dallas, USA, können die Preise je nach Standort oder Datum variieren), um die Latenz zu testen – die unkomplizierteste Möglichkeit, einen Premium-Host zu testen, bevor man eine ganze Community umzieht.

Die technische Tiefe des GPortal Das Panel ist speziell auf die Die Verbannten Länder. Anstatt die Datei manuell zu bearbeiten .dies Über die Schieberegler der Weboberfläche können Administratoren auf über 100 konfigurierbare Serverparameter zugreifen. Sie können alles feinabstimmen, von Ernte-Raten und Ausdauerverbrauch bis hin zu bestimmten Timern für die Befreiung von Knechtschaft und der Skalierung des Schwierigkeitsgrades bei „Purge“.

Alle DLCs und größeren Updates – die Insel Siptahund dieZeitalter der Helden Inhalte – sind bereits vorinstalliert (beachte, dass du sie bereits besitzen musst, bevor du darauf zugreifen kannst). Außerdem bieten sie eine leicht verständliche Anleitung für Einsteiger zum Thema Hosting Conan ExilesServer-DLCs.

Name des Plans Preis (Mitteleuropa) Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Karten / Funktionen / Notizen 30 Tage / 10 Plätze 15,82 $ pro 30 Tage 30-tägige Vorauszahlungsfrist NVMe-SSD | DDoS Bulwark™ + Corero | Alle DLCs vorinstalliert Alle offiziellen Karten | Gamecloud | Offizieller Partner | 10–70 Plätze | Nur PC 90 Tage / 10 Plätze (Bestseller) 42,71 $ pro 90 Tage (~14,24 $ pro 30 Tage) 90-Tage-Prepaid (ca. 10 % Ersparnis) NVMe-SSD | DDoS Bulwark™ + Corero | Alle DLCs Alle offiziellen Karten | Gamecloud | Der günstigste Abonnement-Tarif 30 Tage / 20 Plätze 23,24 $ pro 30 Tage 30-Tage-Prepaid NVMe-SSD | DDoS | Alle DLCs Alle offiziellen Karten | Gamecloud | Nur für PC 3-Tage-Testversion Ab 7,00 $ 3-tägige Prepaid-Testversion NVMe-SSD | DDoS | Alle DLCs Alle offiziellen Karten | Gamecloud | Risikofreie Testversion Individuelle Konfiguration Variable 3–365 Tage Laufzeit NVMe-SSD | Konfigurierbar mit 10–70 Steckplätzen Alle offiziellen Karten | Gamecloud | Nur für PC

Alle Preise in USD ($) Stand: 24.04.2026. Abrechnung nach Vorauszahlungszeitraum (30/90 Tage) – keine Abonnements auf Kalendermonatsbasis. Mit dem 90-Tage-„Top Seller“-Abo sparen Sie ca. 10 % gegenüber dem 30-Tage-Tarif. Alle DLCs sind vorinstalliert. Gamecloud ermöglicht die Umverteilung von Spielslots zwischen über 100 Spielen.

Sie sollten sich bewusst sein, dass GPortaldie spezifische Abrechnungsstruktur. Sie nutzen Abrechnung auf Basis eines im Voraus bezahlten Zeitraums (30, 60 oder 90 Tage) anstelle der üblichen Abonnements auf Kalendermonatsbasis. Das bedeutet, dass Sie das Abonnement manuell verlängern oder sicherstellen müssen, dass Ihr „Cloud“-Konto über ausreichend Guthaben verfügt, um ein Ablaufen zu verhindern.

Die Gamecloud ist zwar flexibel, Nicht alle Spiele sind vollkommen austauschbar aufgrund unterschiedlicher RAM-Architekturen. Außerdem, Unterstützung ist ausschließlich auf Ticketbasis, rechnen Sie also nicht mit einem Live-Chat-Mitarbeiter für die sofortige Fehlerbehebung. Die dreitägige Testversion eignet sich hervorragend, um sich einen ersten Eindruck von der Leistung zu verschaffen, doch für eine erfolgreiche Community-Migration benötigen Sie ein Vollabonnement.

Vorteile Nachteile ✅ Status als offizieller Hosting-Partner von Funcom ✅ Über 100 Konfigurationsparameter mit Schiebereglern ✅ Mit Gamecloud lässt sich ganz einfach zwischen Spielen wechseln ✅ Alle DLCs und Karten sind vorinstalliert ✅ Mehrschichtiger Bulwark™-DDoS-Schutz ❌ Die Abrechnung kann für Anfänger verwirrend sein ❌ Kein Live-Chat (nur Support per Ticket) ❌ Die Testphase ist für vollständige Migrationen zu kurz

★ Das beste Server-Hosting für Conan Exiles – Offizieller Partner von Funcom GPortal Probieren Sie GPortal aus

4. BisectHosting [Ideal für Anfänger]

BisectHosting ist wohl die anfängerfreundlichste Conan Exiles Anbieter von privaten Servern auf dem Markt im Jahr 2026. Ihr firmeneigenes Starbase-Panel ist für Server-Neulinge unglaublich benutzerfreundlich, bietet aber gleichzeitig erfahrenen Spielern Zugriff auf RCON, FTP und die Mod-Verwaltung im Workshop.

Wenn Sie noch ganz neu in der Szene sind, finden Sie in der Wissensdatenbank Informationen zu Grundlagen wie „Wie veranstaltet man ein Conan Exiles„Server“ oder „Wie man eineBergbau, HandwerkServer“, alles von Grund auf, damit Sie den Umgang mit den Bedienfeldern lernen.

Für alle, denen Einfachheit wichtig ist, bietet das Bedienfeld eine Kartenwechsel mit einem Klick Werkzeug mit Weltbeibehaltung – Umschalten von der Die Verbannten Länderan dieInsel Siptah Bei unseren Tests dauerte die Installation weniger als 3 Minuten, wobei alle Einstellungen unverändert blieben. Außerdem gelang es uns, Pippi über den Ein-Klick-Installer von Workshop zu installieren, ohne dass manuelle Anpassungen erforderlich waren.

Die Hardware ist in ihrem riesigen Netzwerk einheitlich 21 Serverstandorte weltweit, das zu den umfangreichsten Netzwerken auf dieser Liste gehört. Alle Knoten sind mit Solid-State-Laufwerke mit Non-Volatile Memory Express um eine rasche Rettung der Welt zu gewährleisten. Für Gemeinschaften, die des Überlebenskampfes überdrüssig sind, ist die BisectOne – Flexibilität für mehrere Spiele Mit diesem Add-on können Sie Ihren Spielautomaten-Pool im Handumdrehen auf über 90 weitere Titel umstellen.

Ihr Support-System ist zudem auf Neukunden ausgerichtet und bietet einen rund um die Uhr verfügbaren Live-Chat mit einem verifizierten Durchschnittliche Reaktionszeit von 15 Minuten. Sie können dir sogar erklären, wie man eine Website hostet Conan Exiles Server-Events wie benutzerdefinierte Arena-Kämpfe. Alle offiziellen Karten und die Zeitalter der Helden Die Updates werden vollständig unterstützt und sind bestätigt.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Karten / Funktionen / Notizen Conan Exiles – Individueller Plan Von 23,99 $/Monat bis 47,99 $/Monat (3,00 $/GB) Im Monatsvergleich (Q: -10 % | SA: -15 % | Im Jahresvergleich: -20 %) 8 bis 16 GB NVMe | DDoS | 3-Tage-Backups | 21 Standorte Variable 8 GB (Mindestanforderung für Mods / 1 bis 10 Spieler) 23,99 $/Monat (3,00 $ × 8) Im Monatsvergleich (Q: -10 % | SA: -15 % | Im Jahresvergleich: -20 %) 8 GB NVMe | DDoS | 3-Tage-Backups | 21 Standorte Alle offiziellen Karten | Pippi + leichte Modifikationen | Nur für PC 10 GB (Modded / 11 bis 20 Spieler) 29,99 $/Monat (3,00 $ × 10) Im Monatsvergleich (Q: -10 % | SA: -15 % | Im Jahresvergleich: -20 %) 10 GB NVMe | DDoS | 3-Tage-Backups | 21 Standorte Alle offiziellen Karten | Umfangreiche Mods | Stable-Version bereinigt | Nur für PC 14 GB (umfangreiche Mods / 21 bis 32 Spieler) 41,99 $/Monat (3,00 $ × 14) Im Monatsvergleich (Q: -10 % | SA: -15 % | Im Jahresvergleich: -20 %) 14 GB NVMe | DDoS | 3-Tage-Backups | 21 Standorte Alle offiziellen Karten | Max-Mods | Große Community | Nur für PC

Alle Preise in USD ($) Stand: 24.04.2026. Alle Tarife: NVMe, DDoS-Schutz, 3-tägige Backups, kostenlose Subdomain, 21 Standorte, Live-Chat rund um die Uhr.

Benutzer sollten bei der Planung der Ressourcen für ihre Welt die tatsächlichen Anforderungen berücksichtigen. Das praktische Minimum für eine modifizierte Conan Exiles Die Einrichtung eines privaten Servers ist 8 GB RAM (24,00 $/Monat), was bedeutet, dass der Einstiegspreis oft nicht ausreicht, um eine stark modifizierte Umgebung vollständig abzudecken. Darüber hinaus ist ihr 3-tägige automatische Aufbewahrungsdauer für Backups Das Zeitfenster ist deutlich kürzer als das, was Sie bei HostHavoc or LOW.MS, was häufigere manuelle Überprüfungen erforderlich macht.

Wir empfehlen außerdem die BisectBoost-CPU-Erweiterung für jeden Server, der mehr als 40 Spieler anstrebt, wobei dies zusätzliche Kosten verursacht, die in den Basisangeboten nicht enthalten sind. Wenn Sie Wert auf eine übersichtliche Benutzeroberfläche und eine flächendeckende Abdeckung legen, BisectHosting bleibt eine erstklassige Wahl für neue Administratoren.

Vorteile Nachteile ✅ Das intuitivste Starbase-Bedienfeld für Anfänger ✅ 21 Standorte weltweit (branchenweit führende Reichweite) ✅ BisectOne – Add-on für den Wechsel zwischen mehreren Spielen ✅ Kartenwechsel mit einem Klick unter Beibehaltung der Einstellungen ✅ Live-Chat-Support rund um die Uhr mit einer Reaktionszeit von 15 Minuten ❌ 8 GB RAM (24 $/Monat) sind die Mindestanforderung für Mods ❌ Kurzes Aufbewahrungsfenster von 3 Tagen für Backups ❌ BisectBoost CPU ist eine kostenpflichtige Zusatzfunktion

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5. Shockbyte [Das günstigste Server-Hosting für Conan Exiles]

Shockbyte gehört zu den zuverlässigsten preisgünstigen Conan Exiles Dedicated-Server-Konfigurationen im Jahr 2026, mit über 7.000 Fünf-Sterne-Bewertungen und festigt damit seinen Ruf als Publikumsliebling. Sie bieten ein einzigartiges 72-Stunden-Selbstbedienungs-Rückerstattung Schaltfläche direkt im Dashboard, über die Nutzer sofort stornieren können, ohne auf ein Support-Ticket warten zu müssen.

Genauso wie sie einige der am günstigstenBergbau, HandwerkWebhosting auf dem Markt, ihre Conan Exiles Die Tarife richten sich an Spieler, die Leistung ohne hohen Preis suchen. Sie haben sogar die altbekannte, häufig gestellte Frage, wie man einen Server betreibt, vereinfacht Conan Exiles Serverinstanzen durch die Bereitstellung vorkonfigurierter Vorlagen.

Dieses Maß an Transparenz ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal für preisbewusste Spieler und kleine Freundesgruppen. Bei unseren Tests hat sich gezeigt, dass die Plan „Drachenjunges“ (7 GB / 24 Spieler) blieb bei gelegentlichen Clan-Sessions stabil, zeigte jedoch bei einer intensiven Säuberungswelle mit mehr als 20 aktiven Spielern und einem 10-Mod-Stack Anzeichen von Überlastung, was auf eine Aufrüstung des Weißer Drache eine Plattform für ernsthafte Modding-Communities.

Die Infrastruktur basiert auf AMD EPYC-Prozessoren mit hohen Single-Core-Taktraten, was für die Aufrechterhaltung der Serverleistung während des Conan Exiles Bereinigung. Jeder Plan umfasst unbegrenzter NVMe-Speicherund robust480 Gbit/s DDoS-Schutz.

Das überarbeitete Shockbyte-Panel 2024 vereinfacht den Kartenwechsel, die Installation von Mods und die Feinabstimmung der Purge-Einstellungen, sodass Administratoren die Die Verbannten Länder ohne auch nur eine einzige Konfigurationsdatei anzurühren. Mit benannten Plänen wie Ein Dämon and Drachenjunges, Shockbyte unterstützt alle offiziellen Karten, die Zeitalter der Helden Update und wichtige Mods wie Pippi.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Karten / Funktionen / Notizen Ein Dämon Monatlich: 10,99 $ | Vierteljährlich: 9,89 $ | Jährlich: 8,24 $ Monatlich / Quartalsweise (-10 %) / Jährlich (-25 %) 5 GB RAM | 8 Spieler | Unbegrenztes NVMe | 480 Gbit/s DDoS Alle offiziellen Karten | Pippi | Workshop | Age of Heroes | Nur für PC Drachenjunges (am beliebtesten) Monatlich: 19,98 $ | Vierteljährlich: 17,98 $ | Jährlich: 14,99 $ Monatlich / Quartalsweise (-10 %) / Jährlich (-25 %) 7 GB RAM | 24 Spieler | Unbegrenztes NVMe | 480 Gbit/s DDoS Alle offiziellen Karten | Pippi | Workshop | Age of Heroes | Nur für PC Weißer Drache Monatlich: 30,80 $ | Vierteljährlich: 27,73 $ | Jährlich: 23,10 $ Monatlich / Quartalsweise (-10 %) / Jährlich (-25 %) 9 GB+ RAM | 40+ Spieler | Anpassbar | NVMe | DDoS Alle offiziellen Karten | Umfangreiche Mods | Große Community | Nur für PC

Alle Preise in USD ($) Stand: 24.04.2026. Rabatte: Q -10 %, Jahresabo -25 %. Alle Tarife: Sofortige Einrichtung, umfassender Mod-Support, 99,9 % Verfügbarkeit, automatische Updates und Backups, Support rund um die Uhr, 72-Stunden-Selbstbedienungs-Rückerstattung, DDoS-Schutz.

Potenzielle Administratoren sollten die Hardware-Einschränkungen bei den günstigeren Modellen beachten. Die Fledermausdämon (5 GB / 8 Spieler) Dieser Plan liegt unter Funcoms empfohlener Mindestanforderung von 8 GB für modifizierte Server, was dazu führt, dass der Drachenjunges der praktische Einstieg für alle, die Pippi und Light Mods nutzen.

Selbst mit 7 GB liegt das Mittelklasse-Paket leicht unter den von der Community empfohlenen 8 GB für mittlere Mod-Stacks, sodass aufwendige Rollenspiel-Setups wahrscheinlich das Weißer Drachedritte Ebene.

Vorteile Nachteile ✅ Über 7.000 verifizierte Fünf-Sterne-Bewertungen ✅ Schaltfläche für das 72-Stunden-Dashboard zur Selbstabwicklung von Rückerstattungen ✅ Unbegrenzter NVMe-Speicher bei allen Tarifen ✅ Leistungsstarke AMD EPYC-Hardware ✅ Überarbeitetes Bedienfeld für eine einfachere Verwaltung von Karten und Mods ❌ Fledermausdämon (5 GB) liegt unter den Mindestanforderungen für Mods ❌ Der Kundensupport kann während der Weihnachtssaison etwas langsamer reagieren ❌ Modifizierte Konfigurationen erfordern in der Regel die höchsten Leistungsstufen

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6. Apex Hosting [Das beste Server-Hosting für „Conan Exiles“ für große Communities]

Apex Hosting‘sRichtlinie zur unbegrenzten Anzahl von Spielerplätzen ist sein entscheidender Vorteil für große Gemeinschaften. Spitzenwertlegt keine zusätzliche Obergrenze für Spielerplätze fest, die über die von Funcoms Engine vorgegebene Grenze von 70 Spielern hinausgeht, was sie zur ersten Wahl für große PvP-Communities macht (sie haben unglaublichRuheWebhosting (sowie weitere Dienste) und stark frequentierte RP-Server, die weiter wachsen möchten.

Alle offiziellen Karten werden unterstützt, Pippi ist für eine einfache Bereitstellung vorinstalliert, und über das mobil zugängliche benutzerdefinierte Panel können Administratoren wichtige Lösch-Einstellungen auch unterwegs über iOS oder Android verwalten.

Während unserer Tests blieb eine PvP-Welt mit 50 Spielern, einem 12-Mod-Stack und einer aktiven „Purge“-Welle auf dem 16 GB reichen aus, während dieEX-Serie Hardware (unter Nutzung dedizierter Ryzen-9-vCores) erwies sich als die bessere Wahl für hochbelastete RAID-Umgebungen.

Das technische Rückgrat von Spitzenwertist ziemlich beeindruckend und bietet Ryzen 9 7950X-Prozessoren in Kombination mit NVMe-Speicher. Ihre High-End- EX-Serie bietet 4 dedizierte Ryzen 9 5900X-vCores mit einer Taktfrequenz von 4,8 GHz – die höchste dedizierte Taktfrequenz unter den Hosts mit gemeinsam genutztem Arbeitsspeicher in dieser Liste.

Das Control Panel ist vollständig proprietär und bietet die Installation von Workshop-Mods mit einem Klick, RCON-Zugriff sowie automatische Updates. Mit über 5 Serverstandorten und einem Spielwechsel ein Tool, das über 100 Titel unterstützt, Spitzenwertbietet eine flexible und leistungsstarke Hosting-Umgebung für Administratoren, die mit einer großen Spielerzahl rechnen.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Karten / Funktionen / Notizen 4 GB RAM – Mindestanforderung für Conan Exiles 14,99 $/Monat (11,24 $ im ersten Monat) Monatlich | Q(-10 %) 4 GB | NVMe | Unbegrenzte Steckplätze | DDoS | Nur für PC Alle offiziellen Karten | Pippi | Workshop | Basis/einige Modpacks 8 GB RAM – Fortgeschrittene/Alle Modpacks 27,99 $/Monat (20,99 $ im ersten Monat) Monatlich | Q(-10 %) 8 GB | NVMe | Unbegrenzte Steckplätze | DDoS | Nur für PC Alle offiziellen Karten | Pippi | Alle Workshop-Mods 16 GB RAM – empfohlen (Apex) 71,99 $/Monat (wiederkehrende Zahlung; 53,99 $ im ersten Monat) Monatlich | Q(-10 %) 16 GB | NVMe | Unbegrenzte Steckplätze | DDoS | Nur für PC Alle offiziellen Karten | Umfangreiche Mods | Große Community Benutzerdefiniert Ab 1,49 $/Monat Monatlich | Q(-10 %) Konfigurierbar | NVMe | Unbegrenzte Steckplätze | DDoS Alle offiziellen Karten | Konfigurierbar | Nur für PC

Alle Preise in USD ($) gelten ab dem 24.04.2026. Das Sonderangebot für den ersten Monat gilt nur für den ersten Abrechnungszeitraum – ab dem zweiten Monat gilt der reguläre Tarif. Der vierteljährliche Gesamtbetrag wird auf der Preisseite als 3-Monats-Gesamtbetrag ausgewiesen. Alle Tarife: unbegrenzte Slots, NVMe, erweiterter DDoS-Schutz, Live-Chat rund um die Uhr, automatische Backups und Updates.

Bei der Budgetplanung muss besonders auf Folgendes geachtet werden: Spitzenwert„s spezifisches Abrechnungsmodell. Spitzenwertverwendet einAktionsrabatt im ersten Monat, was bedeutet, dass der monatliche Grundpreis ab dem zweiten Monat deutlich höher ist. Zum Beispiel ist der 16 GB reichen aus beginnt bei 53,99 $ für den ersten Monat, wird aber danach auf wiederkehrende Zahlung: 71,99 $/Monat… und ist damit die teuerste Option für Großserver auf dieser Liste.

Spitzenwertbezeichnet seinen 4-GB-Tarif (14,99 $/Monat, laufend) als das „Minimum für Conan Exiles,” aber das ist realistisch gesehen für jede modifizierte Konfiguration nicht praktikabel, da 8 GB nach wie vor das absolute Minimum für Pippi plus leichte Modifikationen darstellen. Bevor sie sich festlegen, sollten kostenbewusste Gemeinden diese monatlichen Tarife mit den Tarifen pro Anschluss von GTXGaming or HostHavoc.

Vorteile Nachteile ✅ Unbegrenzte Spielerplätze bei allen Tarifen ✅ Ryzen 9 der EX-Serie mit dedizierten vCores ✅ Über Mobilgeräte (iOS/Android) zugängliches Panel ✅ Ein-Klick-Unterstützung für Workshop und Pippi ❌ Höherer Preis nach dem ersten Monat ❌ Teure Preise für RAM mit hoher Kapazität ❌ Der 4-GB-Tarif reicht für Mods nicht aus

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7. Nodecraft [Das beste Server-Hosting für „Conan Exiles“ für Multi-Game-Communities]

NodecraftDas „Save & Swap“-System von eine der leistungsstärksten Implementierungen für den Spielwechsel auf dieser Liste. FürClans, die zwischen verschiedenen Survival-Titeln wechseln (sie bieten auch eines der am bestenBergbau, HandwerkWebhosting Erfahrungen – daher auch der Begriff „Handwerk“), ermöglicht dieses System Administratoren, eine Conan Exiles Welt, komplett mit Sklaven, gewaltigen Bauwerken und dem game.db, in die Cloud, zu einem von über 60 anderen Spielen wechseln und später mit der Welt zurückkehren genauunversehrt.

Dadurch entfällt für Communities mit mehreren Spielen die Notwendigkeit, mehrere Hosting-Abonnements abzuschließen. Während unserer Evaluierung konnten wir dank des automatischen Rollback-Systems von NodePanel eine beschädigte „game.db“-Datei in weniger als 30 Sekunden wiederherstellen – ein Vorgang, der bei anderen Hosts normalerweise einen langwierigen manuellen FTP-Vorgang erfordert.

Das technische Umfeld bei Nodecraft verfügt über AMD Ryzen 9 7950X-Prozessoren, DDR5-ECC-RAM und SSDs der Enterprise-Klasse an 27 Standorten weltweit. NodePanel 2 bietet eine ausgereifte Tool-Suite, einschließlich umfassender Funktionen zur Bearbeitung von Konfigurationsdateien für Game.ini and ServerSettings.ini, weltweite Uploads und geplante Neustarts.

Administratoren können ihre Welt auch über eine spezielle iOS- und Android-App verwalten. Zwar bieten sie eine großzügige 24-stündige kostenlose Testphase an, für die keine Kreditkarte erforderlich ist, doch ist zu beachten, dass der Einstiegspreis für ein Conan Exiles Die Kosten für das Dedicated-Server-Hosting liegen über dem Grundpreis, da das Spiel für einen reibungslosen Betrieb mehr Arbeitsspeicher benötigt.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Karten / Funktionen / Notizen Pro – Startplan für Conan Exiles Von 39,98 $/Monat bis 69,98 $/Monat Monatlich (3 Monate: ~-10 % | Jährlich: ~-20 %) Conan-optimierter Arbeitsspeicher | SSD | DDoS | Cloud-Backup | 8 GB bis 14 GB Alle offiziellen Karten | Mods per FTP | Unbegrenzte Spielplätze | Nur für PC Pro – Benutzerdefiniert (Stellen Sie Ihren eigenen Server zusammen) Von 9,98 $/Monat bis 119,98 $/Monat Monatlich (3 Monate: ~-10 % | Jährlich: ~-20 %) Mehr RAM | SSD | DDoS | Cloud-Backup | 2 GB bis 24 GB Alle offiziellen Karten | Umfangreiche Mods | Große Community | Nur für PC Nodecraft Lite – Individuell Von 9,98 $/Monat bis 119,98 $/Monat Monatlich (3 Monate: ~-10 % | Jährlich: ~-20 %) On-Demand-Modus / Ruhezustand NICHT GEEIGNET – Thralls, Purge und Base Decay erfordern eine Betriebszeit rund um die Uhr 24-Stunden-Testversion Kostenlos (keine Kreditkarte erforderlich) Testversion → Pro-Abonnement Testhardware Teste die Lade- und Löschstabilität des „Conan Exiles“-Mods ganz ohne Risiko

Alle Preise in USD ($) Stand: 24.04.2026. Der Preis liegt über dem Grundpreis von Nodecraft, da Conan mehr RAM benötigt. Nodecraft Lite ist für Conan Exiles NICHT geeignet.

Ein wichtiger direkter Vorbehalt für globale Gemeinschaften ist, dass NodecraftDie Unterstützung vontäglich von 11:30 Uhr bis 20:00 Uhr CST. Es handelt sich hierbei NICHT um einen Rund-um-die-Uhr-Dienst, was eine erhebliche Lücke für Nutzer in der EU, im asiatisch-pazifischen Raum oder in den USA zu später Stunde darstellt, bei denen es während eines „Purge“-Ereignisses zu Spitzenzeiten zu einem kritischen Ausfall kommen könnte.

Außerdem,Mods müssen per FTP installiert werden oder den Dateimanager, da es derzeit keinen Ein-Klick-Installer für den Workshop gibt, wie man ihn unter GTXGaming. Schließlich ist dieNodecraft Lite (Aufwachen & Spielen)Ebene istvöllig ungeeignet für Conan Exiles Privater Server Da die Timer für Fesseln, der Basisverfall und die Reinigungsanzeigen eine ununterbrochene Verfügbarkeit erfordern, müssen Administratoren den Lite-Tarif für dieses spezielle Spiel ausdrücklich vermeiden.

Vorteile Nachteile ✅ Erstklassige „Save & Swap“-Umschaltung ✅ 24-Stunden-Testversion (keine Kreditkarte erforderlich) ✅ 30-Sekunden-Rollback-System für game.db ✅ Ryzen 9 7950X & DDR5-ECC-Hardware ✅ Durchdachte mobile App für die Verwaltung von unterwegs ❌ Der Support ist NICHT rund um die Uhr erreichbar (11:30 Uhr – 20:00 Uhr CST) ❌ Kein Ein-Klick-Installationsprogramm für den Steam Workshop ❌ Die Lite-Variante ist für „Conan Exiles“ ungeeignet

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8. SparkedHost [Das beste gestaffelte Hosting für Einsteiger]

SparkedHostDas dreistufige System bietet Spielern klare Kompromisse und macht es damit zum transparentesten Einstiegshost für Conan Exiles Privater Server. Sie bieten eine Imp tier (3 Kerne, 8 GB RAM) für kleine Gruppen, die nur die Standardversion spielen oder nur leicht modifizierte Versionen nutzen, ein Yeti-Stufe (3,25 Kerne, 12 GB RAM) für modifizierte Server und ein Avalanche-Schicht (NVMe, 3,5 Kerne, 16 GB RAM), entwickelt für große Communities mit hohem Datenaufkommen.

Für nur 12 $ im Monat ist ihr preisgünstiges Einstiegsmodell (Imp) zu den günstigsten Ausgangspunkten auf dieser Liste, das Freunden eine kostengünstige Spielumgebung bietet, um die Die Verbannten Länder ohne großen finanziellen Aufwand.

Alle drei Stufen Sie erhalten Zugriff auf das ausgereifte Apollo Panel, das Steam-Workshop-Mods, RCON und FTP-Zugriff unterstützt, mindestens 100 GB NVMe-Speicher, unbegrenzte Spielerplätze (mit empfohlener Spieleranzahl) sowie den Game Vault für reibungslosen Serverwechsel zwischen verschiedenen Spielen.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Karten / Funktionen / Notizen Enterprise – Imp (Min. für Mods) 12,00 $ pro Monat Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-12 %) / Jährlich (-20 %) 3 Kerne | 8 GB | 100 GB NVMe | Game Vault Empfohlene Mindestanforderungen für Mods | 8 Spieler empfohlen | Nur PC Enterprise – Yeti 18,00 $ pro Monat Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-12 %) / Jährlich (-20 %) 3,25 Kerne | 12 GB | 100 GB NVMe | Game Vault 20 empfohlene Spiele | Nur für PC Unternehmen – Avalanche 24,00 $ pro Monat Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-12 %) / Jährlich (-20 %) 3,5 Kerne | 16 GB | 100 GB NVMe | Game Vault 24 empfohlene Spiele | Nur für PC

Alle Preise in USD ($) Stand: 24.04.2026. Alle Tarife: Apollo-Panel, NVMe-Speicher, DDoS-Schutz, unbegrenzte Slots, FTP/SFTP, automatische Backups, Zugang zu Game Vault.

Die Hardware-Spezifikationen variieren (wenn auch nicht wesentlich) je nach Stufe, um den unterschiedlichen Anforderungen der Community gerecht zu werden. Die Imp tier (ab 12 $/Monat ohne Zusatzoptionen für Speicherplatz oder Backups) ist das empfohlene Minimum für jede Conan Exiles Dedicated-Server-Hosting mit Pippi und Light Mods, da es NVMe-Speicher und dedizierte Rechenkerne nutzt, um die bei preisgünstigen Standard-SSDs häufig auftretenden Speicherverzögerungen zu vermeiden.

The Lawine dritte ist mit 3,5 dedizierten Kernen und 16 GB RAM für anspruchsvolle Einsatzbereiche ausgelegt. SparkedHost unterstützt alle offiziellen Karten und die Zeitalter der Helden Umfassendes Update für alle Tarife des Jahres 2026. Die Abrechnung bleibt flexibel, wobei Rabatte für vierteljährliche (-5 %), halbjährliche (-12 %) und jährliche (-20 %) Zahlungen gewährt werden.

Bitte beachten Sie, dassSparkedHost ist ein kleinerer, neuerer Anbieter im Vergleich zu Branchenveteranen wie Shockbyte, was bedeutet, dass sich die Zuverlässigkeit auf lange Sicht schwerer überprüfen lässt.

Vorteile Nachteile ✅ Günstiger Einstieg für nur 12 $/Monat ✅ Apollo Panel mit Unterstützung für den Steam Workshop ✅ „Game Vault“ für mehrere Spiele zum nahtlosen Serverwechsel ✅ Die genauen Angaben zu CPU-Kernen, RAM und Speicherplatz sind für jede Stufe im Voraus aufgeführt – Sie müssen nicht raten, wofür Sie bezahlen ✅ Vierteljährliche (-5 %), halbjährliche (-12 %) und jährliche (-20 %) Rabatte sind für alle Tarife verfügbar. ❌ Kleinerer Anbieter mit geringerem Bewertungsvolumen ❌ Nur 10 Serverstandorte ❌ Die oberste Liga von Avalanche empfiehlt nur 24 Spieler – begrenzter Spielraum für wachsende Communities

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9. Survival-Server [Das beste Server-Hosting für „Conan Exiles“ für Profis]

Survival-Server verdient sich seinen Platz auf dieser Liste durch seine spezialisierte Tiefe und bietet ein eigens entwickeltes Control Panel, das speziell für die Verwaltung von Survival-Spielen konzipiert ist und nicht für generisches Server-Hosting. Dieser Host behandelt Conan Exiles als vorrangigen Titel, wobei die Unterstützung für die Zeitalter der Helden Aktualisierung mit wichtigen Mods wie Pippi als wichtige integrierte Funktionen.

Außerdem enthalten sie wichtige Informationen zur korrekten Konfiguration der UDP-Ports (7777, 7778, 27015), was entscheidend dafür ist, dass Ihre Welt tatsächlich im offiziellen Server-Browser angezeigt wird. In unseren Benchmarks, Survival-Server‘ Premium hardware tier (das im Single-Thread-Benchmark eine um 30 % höhere Leistung aufweist) bewältigte eine Level-6-Bereinigung bei maximaler Spielerauslastung ohne erkennbares Rubber-Banding, was beweist, dass ihre spezielle Hardware-Optimierung einen messbaren Unterschied in der Die Verbannten Länder.

Die Infrastruktur bietet zwei unterschiedliche Leistungsstufen: „Standard“ (mit High-End-CPUs von Intel/AMD und NVMe-Speicher) und „Premium“ (mit CPUs, die eine um 30 % schnellere Single-Thread-Leistung bieten). Beide Stufen umfassen eine sofortige Einrichtung, die Möglichkeit, den Serverstandort jederzeit zu wechseln, uneingeschränkten FTP-/SFTP-Zugriff sowie automatische Benachrichtigungssysteme für Neustarts.

Administratoren verfügen über umfassende Kontrollmöglichkeiten dank benutzerdefinierter Startparameter und vollständiger Unterstützung für Oxide und Plugins. Survival-Server unterstützt alle offiziellen Karten – die Die Verbannten Länderund dieInsel Siptah– und bietet slotbasierte Pläne für 10 bis 70 Spieler oder vollständig individuelle Konfigurationen an. Zum Zeitpunkt dieser Bewertung verfügten sie über eine starke 4,8/5 Bewertung auf Trustpilot basierend auf 845 Bewertungen.

Name des Plans Preis (Singapur) Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Karten / Funktionen / Notizen Standard – 10 Steckplätze 12,15 $/Monat (Gutschein) | 16,20 $/Monat (Standardpreis) Monatlich / Quartalsweise (-10 %) / Saisonbereinigt (-25 %) / Jährlich (-35 %) SSD | Hochleistungs-CPU | DDR4-RAM Die Verbannten Lande | Insel Siptah | Sofortige Spielbereitschaft Standard – 70 Slots 48,75 $/Monat (mit Gutschein) | 65,00 $/Monat (Standardpreis) Monatlich / Quartalsweise (-10 %) / Saisonbereinigt (-25 %) / Jährlich (-35 %) SSD | Hochleistungs-CPU | DDR4-RAM Die Verbannten Lande | Insel Siptah | Sofortige Spielbereitschaft Standard – Benutzerdefiniert Variable Monatlich / Quartalsweise (-10 %) / Saisonbereinigt (-25 %) / Jährlich (-35 %) SSD | Hochleistungs-CPU | DDR4-RAM | 10 bis 70 Steckplätze Die Verbannten Lande | Insel Siptah | Sofortige Spielbereitschaft Premium – 10 Plätze (30 % schneller) 18,14 $/Monat (Gutschein) | 22,19 $/Monat (Standardpreis) Monatlich / Quartalsweise (-10 %) / Saisonbereinigt (-25 %) / Jährlich (-35 %) NVMe-SSD | Übertaktete CPU | DDR5-RAM Die Verbannten Lande | Insel Siptah | Sofortige Spielbereitschaft Premium – 70 Slots (30 % schneller) 57,74 $/Monat (mit Gutschein) | 70,99 $/Monat (Standardpreis) Monatlich / Quartalsweise (-10 %) / Saisonbereinigt (-25 %) / Jährlich (-35 %) NVMe-SSD | Übertaktete CPU | DDR5-RAM Die Verbannten Lande | Insel Siptah | Sofortige Spielbereitschaft Premium – Individuell Variable Monatlich / Quartalsweise (-10 %) / Saisonbereinigt (-25 %) / Jährlich (-35 %) NVMe-SSD | Übertaktete CPU | DDR5-RAM | 10 bis 70 Steckplätze Die Verbannten Lande | Insel Siptah | Sofortige Spielbereitschaft 3-Tage-Testversion (Standard) Variable Einmaliger Kauf SSD | Hochleistungs-CPU | DDR4-RAM | 10 bis 70 Steckplätze Die Verbannten Lande | Insel Siptah | Sofortige Spielbereitschaft 3-Tage-Testversion (Premium) Variable Einmaliger Kauf NVMe-SSD | Übertaktete CPU | DDR5-RAM | 10 bis 70 Steckplätze Die Verbannten Lande | Insel Siptah | Sofortige Spielbereitschaft

Alle Preise in USD ($) Stand: 24.04.2026. Der Gutscheincode SETSAIL ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels gültig. Originalpreise (Bezug auf den Server in Singapur): Standard 10-Slot 16,20 $/Monat, 70-Slot 65,00 $/Monat; Premium 10-Slot 22,19 $/Monat, 70-Slot 70,99 $/Monat. Premium = 30 % schnellere Hardware (bessere Leistung bei Purge-Ereignissen).

Der Gutscheincode: In See stechenist verfügbar zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels, wodurch der Preis für das Standard-Paket mit 10 Plätzen von 16,20 $/Monat auf 12,15 $ pro Monat. In diesem Zusammenhang sollten Sie immer prüfen, ob gerade Sonderangebote laufen, da die regulären Preise höher sind und Sie bei der Verlängerung unangenehm überraschen können.

Zwar sind ihre 845 Trustpilot-Bewertungen überwiegend positiv, doch ist dies eine deutlich geringere Anzahl als die über 7.000 Bewertungen, die man auf Shockbyte, was für diejenigen von Bedeutung sein könnte, die Wert auf langfristige Daten zur Marktzuverlässigkeit legen.

Vorteile Nachteile ✅ Speziell für Survival-Spiele entwickelte Expertenrunde ✅ Hochwertige Hardware mit einer um 30 % schnelleren CPU ✅ ExplizitZeitalter der Helden & Pippi-Unterstützung ✅ Voller Zugriff auf Oxide + Plugins und benutzerdefinierte Parameter ❌ Der Aktionspreis gilt nur für den ersten Abrechnungszeitraum; der Preis bei Verlängerung ist deutlich höher ❌ Insgesamt weniger Bewertungen als die großen Budget-Anbieter

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10. LOW.MS [Das beste Server-Hosting für Conan Exiles mit garantierter RAM-Kapazität]

LOW.MS hebt sich ab in der Conan Exiles den Hosting-Markt durch ein einziges, entschlossenes Bekenntnis: ein Garantierte Mindestausstattung von 10 GB RAM bei allen Tarifen. Während die meisten generischen Hosts eine Shared-Node-Zuweisung nutzen, bei der Ihr Server in Spitzenzeiten um Ressourcen konkurriert, LOW.MS garantiert jedem Kunden eine dedizierte Ressourcenzuweisung.

Für alle, die ihre Community monetarisieren oder ein Servernetzwerk aufbauen möchten (was oft als eine der Die besten Nebenjobs im Internet (für technisch versierte Gamer), die gezielte Ressourcenzuweisung bei LOW.MS garantiert praktisch, dass Ihr „Geschäft“ rund um die Uhr online bleibt.

In derDie Verbannten Länder, wo „Purge“-Ereignisse massive Spitzen bei den KI-Ressourcen verursachen, ist die Gewissheit, dass die Speicherzuweisung nicht gedrosselt wird, eine wichtige Garantie für die Stabilität der Community. Während unserer Evaluierung hat sich der integrierte Backup-Manager bewährt; unser Testteam konnte einen beschädigten Weltspeicher von einem aktuellen Checkpoint in weniger als zwei Minuten ohne Datenverlust wiederherstellen – eine unverzichtbare Funktion für alle, die schon einmal mit game.db Erholung in der Vergangenheit.

Die Hardware-Grundlage bei LOW.MS besteht aus leistungsstarken Intel- oder AMD-CPUs in Kombination mit Solid-State-Laufwerke mit Non-Volatile Memory Express sowie DDoS-Schutz der Enterprise-Klasse mit 100 Gbit/s. Der Dienst umfasst eine sofortige Einrichtung, alle offiziellen Karten sowie die Zeitalter der Helden Umfangreiches Update und vollständige Unterstützung für Steam-Workshop-Mods.

Das derzeitige Control Panel ist zwar funktionsfähig und bietet uneingeschränkten FTP- und RCON-Zugriff, doch derzeit wird eine modernere, optimierte Benutzeroberfläche entwickelt, die das veraltete Control Panel ablösen soll. Zu den unterstützten Funktionen gehören ein Live-Chat rund um die Uhr, E-Mail-Support und ein 99,9 % Verfügbarkeitsgarantie, was sie zu einer soliden Wahl für Administratoren macht, die bei anderen Shared-Hosting-Anbietern bereits Probleme mit RAM-Drosselung hatten.

Name des Plans Preis (Server in London, Großbritannien) Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Karten / Funktionen / Notizen 10 Spielautomaten 14 $ pro Monat Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-10 %) / Jährlich (-15 %) 10 GB RAM (Standard) bis 30 GB | Hochwertige AMD-/Intel-Hardware, aufrüstbar auf Ryzen 7950X oder 9950X Exiled Lands + Siptah | Steam Workshop mit einem Klick | Konfigurierbare Bereinigung | Support rund um die Uhr 15 Spielautomaten 18,18 $ pro Monat Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-10 %) / Jährlich (-15 %) 10 GB RAM (Standard) bis 30 GB | Hochwertige AMD-/Intel-Hardware, aufrüstbar auf Ryzen 7950X oder 9950X Exiled Lands + Siptah | Steam Workshop mit einem Klick | Konfigurierbare Bereinigung | Support rund um die Uhr 20 Spielautomaten 21,81 $ pro Monat Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-10 %) / Jährlich (-15 %) 10 GB RAM (Standard) bis 30 GB | Hochwertige AMD-/Intel-Hardware, aufrüstbar auf Ryzen 7950X oder 9950X Exiled Lands + Siptah | Steam Workshop mit einem Klick | Konfigurierbare Bereinigung | Support rund um die Uhr 25 Spielautomaten 25,02 $ pro Monat Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-10 %) / Jährlich (-15 %) 10 GB RAM (Standard) bis 30 GB | Hochwertige AMD-/Intel-Hardware, aufrüstbar auf Ryzen 7950X oder 9950X Exiled Lands + Siptah | Steam Workshop mit einem Klick | Konfigurierbare Bereinigung | Support rund um die Uhr 30 Spielautomaten 27,87 $ pro Monat Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-10 %) / Jährlich (-15 %) 10 GB RAM (Standard) bis 30 GB | Hochwertige AMD-/Intel-Hardware, aufrüstbar auf Ryzen 7950X oder 9950X Exiled Lands + Siptah | Steam Workshop mit einem Klick | Konfigurierbare Bereinigung | Support rund um die Uhr 40 Spielautomaten 34,79 $ pro Monat Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-10 %) / Jährlich (-15 %) 10 GB RAM (Standard) bis 30 GB | Hochwertige AMD-/Intel-Hardware, aufrüstbar auf Ryzen 7950X oder 9950X Exiled Lands + Siptah | Steam Workshop mit einem Klick | Konfigurierbare Bereinigung | Support rund um die Uhr 50 Spielautomaten 40,95 $ pro Monat Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-10 %) / Jährlich (-15 %) 10 GB RAM (Standard) bis 30 GB | Hochwertige AMD-/Intel-Hardware, aufrüstbar auf Ryzen 7950X oder 9950X Exiled Lands + Siptah | Steam Workshop mit einem Klick | Konfigurierbare Bereinigung | Support rund um die Uhr 60 Spielautomaten 46,48 $ pro Monat Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-10 %) / Jährlich (-15 %) 10 GB RAM (Standard) bis 30 GB | Hochwertige AMD-/Intel-Hardware, aufrüstbar auf Ryzen 7950X oder 9950X Exiled Lands + Siptah | Steam Workshop mit einem Klick | Konfigurierbare Bereinigung | Support rund um die Uhr 70 Spielautomaten 51,47 $ pro Monat Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-10 %) / Jährlich (-15 %) 10 GB RAM (Standard) bis 30 GB | Hochwertige AMD-/Intel-Hardware, aufrüstbar auf Ryzen 7950X oder 9950X Exiled Lands + Siptah | Steam Workshop mit einem Klick | Konfigurierbare Bereinigung | Support rund um die Uhr 80 Spielautomaten 56 Dollar pro Monat Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-10 %) / Jährlich (-15 %) 10 GB RAM (Standard) bis 30 GB | Hochwertige AMD-/Intel-Hardware, aufrüstbar auf Ryzen 7950X oder 9950X Exiled Lands + Siptah | Steam Workshop mit einem Klick | Konfigurierbare Bereinigung | Support rund um die Uhr

Alle Preise in USD ($) Stand: 24.04.2026. Mindestens 10 GB RAM garantiert. 5-tägige Geld-zurück-Garantie. 100 Gbit/s DDoS-Schutz.

Noch einmal,LOW.MS ist im Vergleich zu Giganten wie Shockbyte, und aufgrund ihres geringeren Bewertungsvolumens lässt sich die langfristige Zuverlässigkeit im großen Maßstab schwerer beurteilen. Außerdem befindet sich das neue Kontrollpanel zwar noch in der Entwicklung, doch der aktuellen Benutzeroberfläche fehlt die visuelle Raffinesse, die man bei Anbietern wie BisectHosting.

Ihre100 Gbit/s DDoS-Schutz ist zudem eine geringere Kapazität als die von Shockbyte; während dies für die meisten privaten Gruppen und mittelgroßen Communities ausreichend ist, kann dies bei stark frequentierten öffentlichen PvP-Zentren, die häufig Ziel größerer Angriffe sind, ein entscheidender Faktor sein. Die Preise beginnen bei 14 $/Monat für den Tarif mit 10 GB garantierter Bandbreite, abgesichert durch eine 5-tägige Geld-zurück-Garantie.

Vorteile Nachteile ✅ Garantierte Mindestausstattung von 10 GB RAM ✅ Zuverlässiger Backup-Manager für die Wiederherstellung von „game.db“ ✅ Zuweisung nicht gemeinsam genutzter Ressourcen (keine Drosselung) ✅ Leistungsstarke Intel-/AMD- und NVMe-Hardware ✅ 5-tägige Geld-zurück-Garantie für Neukunden ❌ Der Bedienoberfläche fehlt es derzeit an optischer Raffinesse ❌ Geringere DDoS-Kapazität (100 Gbit/s) ❌ Geringeres Bewertungsvolumen als die großen Konkurrenten

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Anbieter-Vergleichstabelle

Die in dieser Tabelle dargestellten Daten spiegeln die aktuelle Hosting-Landschaft zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (24. April 2026) wider. Da Conan Exiles ist besonders anfällig für Hardware-Engpässe, weshalb es von entscheidender Bedeutung ist, die Feinheiten hinter diesen Zahlen zu verstehen:

Funktion GTXGaming HostHavoc GPortal BisectHosting Shockbyte Apex Hosting Nodecraft SparkedHost Survival-Server LOW.MS Startpreis 10,99 £ pro Monat 15,00 $ pro Monat 15,82 $/30 Tage 23,99 $ pro Monat 10,99 $/Monat 14,99 $/Monat 39,98 $/Monat (Pro) 12,00 $ pro Monat 16,20 $ pro Monat 14,00 $ pro Monat Preismodell Pro Steckplatz/RAM Pro Spielautomat Pro Slot/Zeitraum Pro GB (3,00 $) Gemäß dem genannten Plan pro GB RAM pro GB RAM Pro RAM-Ebene Pro Spielautomat Pro Spielautomat Offizieller Partner ✗ ✗ ✓ Funcom ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ NVMe-Speicher ✓ 100 GB ✓ ✓ ✓ ✓ Unbegrenzt ✓ ✓ SSD ✓ Innen/Außen ✓ Ultraschnell ✓ DDoS-Schutz ✓ ✓ Mehrstufig ✓ Bulwark™+Corero ✓ ✓ 480 Gbit/s ✓ Fortgeschritten ✓ ✓ ✓ ✓ 100 Gbit/s Auto Backups ✓ ✓ ✓ ✓ 3 Tage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Cloud Support rund um die Uhr ✓ ✓ <10min ✓ ✓ Live-Chat ✓ ✓ Live-Chat ✗ 11:30–8 Uhr CST ✓ ✓ ✓ Spielwechsel ✓ Über 100 ✓ über den Rechnungsbereich ✓ Gamecloud ✓ BisectOne ✓ 60+ ✓ Über 100 ✓ Speichern & Tauschen ✓ begrenzt ✓ Serverstandorte 20 12 13 21 9 5 27 10 8 11 Rückerstattungsrichtlinien 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie 72-Stunden-Rückerstattungsfrist (begrenzt) 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie 72 Stunden Selbstbedienung 7-Tage-Gleitender-Durchschnitt 7-tägiges MBG-Fenster 48-Stunden-Geld-zurück-Garantie 7-tägiges Rückgaberecht (begrenzt) 5-d MBG Am besten geeignet für Insgesamt Support Offizieller Partner Anfänger Haushalt Unbegrenzte Anzahl an Plätzen Mehrere Spiele Haushaltsposten Conan-Experte Garantierter Arbeitsspeicher

Unsere Preisvergleichsstudie für alle Server-Hosting-Anbieter war durch direkte Screenshots bestätigt ihrer offiziellen Online-ShopsStand:24.04.2026. Beachten Sie, dassGTXGaming gibt die Preise in GBP an, sodass eine Umrechnung in USD zum aktuellen Marktkurs erforderlich ist, während GPortal nutzt ein Abrechnungsmodell auf Basis von im Voraus bezahlten Abrechnungszeiträumen (30 oder 90 Tage) anstelle von Standard-Abonnements auf Kalendermonatsbasis.

Administratoren sollten auch besonders auf die Aktionskonditionen achten. Einige Anbieter bieten einen erheblichen Rabatt für den ersten Monat an, doch ab dem zweiten Monat gilt der höhere reguläre Preis. Ohne diese Gutscheincodes oder Aktionsrabatte beträgt der Nach der ersten Abrechnung können höhere ursprüngliche Tarife zur Anwendung kommen.

Für alle, die auf ihr Budget achten müssen, gibt es zahlreiche Anbieter mit branchenweit niedrigen Einstiegspreisen, aber Achten Sie auf Preisklassen, in denen ausschließlich Standard-SSDs zum Einsatz kommen– wirnicht empfehlen das hier für Mods Conan Exiles aufgrund der hohen E/A-Anforderungen des game.db. Alle aufgeführten Dienste sind ausschließlich für den PC (Steam) verfügbar, da Conan Exiles Dedicated-Server-Hosting für Konsolen ist weiterhin nicht verfügbar.

Letztendlich geht es darum, das Beste auszuwählen Conan Exiles Ein Server-Hosting-Dienst, der all Ihre Anforderungen erfüllt, ist der wichtigste Faktor für den langfristigen Erfolg Ihrer Community.

Zwischen den intensiven Ressourcenanstiegen bei hochstufigen Säuberungsaktionen und der ständigen Gefahr von game.db Korruption – denk einfach daran, dass Ein Host, der Hochfrequenz-CPUs und eine redundante Backup-Infrastruktur in den Vordergrund stellt, ist unverzichtbaralsZeitalter der Helden erweitert die Komplexität des Spiels weiter.

Vergleich der Funktionen beim Server-Hosting für „Conan Exiles“

Bei der Wahl des richtigen Hosts reicht es nicht aus, nur auf den monatlichen Preis zu achten und es dann dabei zu belassen. Denn Conan Exiles, Bestimmte technische Merkmale entscheiden darüber, ob deine Welt eine hochstufige „Purge“ oder ein plötzliches Mod-Update übersteht. Eine Konfiguration des „Purge“-Panels ist unerlässlich, um den Schwierigkeitsgrad anzupassen, ohne sich durch komplexe Einstellungen wühlen zu müssen .dies Dateien, während die Pippi-One-Click-Installation das Herzstück der meisten Rollenspiel- und Social-Communities ist.

Am wichtigsten ist wohl das automatische Backup-System; denn das game.db Da es bei erzwungenen Neustarts leicht zu Datenverlusten kommen kann, ist ein aktueller, fehlerfreier Wiederherstellungspunkt unverzichtbar.

Die nachstehende Matrix offenbart einige überraschende Lücken in der Branche. Während GPortal verfügt zwar über den exklusiven Titel „Offizieller Funcom-Partner“, bietet jedoch keinen Live-Chat-Support, wie er bei preisgünstigeren Konkurrenten zu finden ist. Hochleistungs-Hosts wie Nodecraft and Survival-Server erfordern überraschenderweise manuelle FTP-Uploads für Pippi, da ihnen der Komfort der Ein-Klick-Funktion fehlt GTXGaming or Shockbyte.

Bitte beachten Sie, dass alle zehn Anbieter Ausschließlich für PC (Steam), da Funcom noch nicht Conan Exiles Dedicated-Server-Hosting für Xbox or PlayStation Konsolen ab 2026.

Funktion GTX HH GP BH SB AH NC SPKD SS LM DDoS-Schutz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Ein-Klick-Installation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Auto Backups ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Pippi mit einem Klick ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✗ ✓ Alle offiziellen Karten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Update zu „Age of Heroes“ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Workshop-Mods ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Offizieller Funcom-Partner ✗ ✗ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Konfiguration des Bereinigungsfensters ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ RCON-Zugriff ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Kostenlose Subdomain ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Support rund um die Uhr ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ ✓ Live-Chat ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ ✓ Spielwechsel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Geplante Neustarts ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Xbox-/Konsolen-Support ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

*GTX=GTXGaming | HH=HostHavoc | GP=GPortal | BH=BisectHosting | SB=Shockbyte | AH=Apex Hosting | NC=Nodecraft | SPKD=SparkedHost | SS=Survival-Server | LM=LOW.MS. Alle 10 Anbieter: nur PC (Steam).

Mindestanforderungen an den Server für Conan Exiles

Den technischen Aufwand von Conan Exiles ist der einzige Weg, um Verzögerungen während des Spiels zu vermeiden. Im Gegensatz zu vielen anderen Survival-Titeln ist Conan stark durch die CPU-Taktfrequenz begrenzt. Das bedeutet, dass die Taktrate eines einzelnen Kerns (gemessen in GHz) weitaus wichtiger ist als die Gesamtzahl der Kerne, die Ihr Host bietet.

Als Maßstab der Extraklasse dienen die offiziellen Server von Funcom selbst: Diese laufen in der Regel auf Intel Xeon E3-1270 V6-Prozessoren mit 3,80 GHz und 64 GB RAM. Auch wenn man für einen privaten Clan keine 64 GB benötigt, braucht man diese hohe Taktrate unbedingt, um die Wegfindung der Thralls und die „Purge“-Wellen in Echtzeit zu berechnen.

Einrichtung / Anwendungsfall RAM CPU Lagerung Anmerkungen Standard-PvP/PvE (10–20 Spieler) 6–8 GB 3,8+ GHz Quad-Core 35–50 GB SSD Die von Funcom empfohlenen Mindestanforderungen. Für Mods eher zu niedrig. Leichte Modifikationen (Pippi + 5–10-Stunden-Workshop) 8–12 GB 3,8 GHz Quad-Core 50–80 GB NVMe Pippi benötigt etwa 1–2 GB RAM. NVMe ist entscheidend für die Schreibgeschwindigkeit beim Speichern. Umfangreiche Modpacks (20+ Mods) 12–16 GB Ryzen 9 / EPYC 3,8+ GHz 80–100 GB NVMe Funcom empfiehlt 16 bis 32 GB für umfangreiche Mod-Stacks. Große Community (40–70 Spieler) 16–32 GB Intel Xeon E3-1270 V6 / Ryzen 9 100 GB+ NVMe Offizielle Funcom-Server: Xeon E3-1270 V6 mit 3,80 GHz + 64 GB RAM. Insel Siptah (Maelstrom-Event) +2–4 GB gegen „Exiled Lands“ Wie oben Wie oben Der Maelstrom-Sturm belastet CPU und RAM ähnlich wie bei „Purge“-Ereignissen. Löschwellen aktiv +2–4 GB Spitzenwert Hohe GHz-Leistung im Single-Core-Betrieb entscheidend NVMe – unverzichtbar Bei der „Purge“-Mission der Stufe 6 erscheinen 50 bis über 100 NPCs. Ein Single-Core-Prozessor mit 1 GHz ist die wichtigste Systemanforderung.

Diese Spezifikationen wirken sich direkt auf dein Spielerlebnis aus. Eine leistungsstarke CPU sorgt dafür, dass die Purge-Wellen flüssig erscheinen, anstatt sich durch deine Wände zu teleportieren, und der schnellere NVMe-Speicher verkürzt die Ladezeiten der Spielwelt beim ersten Verbindungsaufbau zum Server erheblich.

Am wichtigsten ist vielleicht, dass ausreichend Arbeitsspeicher das gefürchtete game.db Fehler, die auftreten, wenn einem Server während eines automatischen Speicherzyklus der Arbeitsspeicher ausgeht. Wenn Sie vorhaben, umfangreiche Mods wie Pippi oder Fashionist zu verwenden, Entscheiden Sie sich immer für die nächsthöhere RAM-Klasse, um eine garantierte Steigerung der Stabilität zu erzielen im Rahmen von Inhaltsaktualisierungen.

Berücksichtigen Sie bei der Planung Ihrer Ressourcen stets eher Ereignisse mit hohem Aufkommen als ruhige Phasen des Aufbaus. A Stufe 6: Säuberung kann zwischen 50 und über 100 NPCs gleichzeitig generieren, was zu einem sofortigen RAM-Anstieg von 2–4 GB führt; wenn dein Server bereits nahe an seiner Grenze ist, führt dies zum Absturz der Instanz. Ebenso Maelstrom-Eventauf derInsel Siptah führt zu einer ähnlichen Belastung von CPU und RAM wie der „Purge“-Vorgang; wir empfehlen, zusätzlich zu unseren Angaben einen Spielraum von 2–4 GB einzuplanen Die Verbannten Länder Schätzungen beim Ausführen von Siptah mit Mods.

Schließlich die höheren Schreibgeschwindigkeiten von NVMe wird unterstützt sind hier ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal. Sie verringern das „Speicher-Ruckeln“ und minimieren das Risiko einer beschädigten Datenbank, falls der Server während eines kritischen Speichervorgangs zwangsweise beendet wird. Mit jedem neuen Kapitel der Zeitalter der Helden, planen Sie zusätzlichen Spielraum ein, um den sich wandelnden Anforderungen an KI und Speicher gerecht zu werden.

So wählen Sie den richtigen Server-Host für „Conan Exiles“ aus

Die Wahl des idealen Hosts im Jahr 2026 ist ein Balanceakt, der von den spezifischen Zielen eurer Community abhängt. Eine private Welt für drei Freunde stellt ganz andere Anforderungen als ein Rollenspiel-Königreich (RP) mit 70 Plätzen, auf dem ein Mod-Stack mit 50 Mods läuft.

Die „beste“ Wahl hängt von der Anzahl Ihrer Spieler, Ihrer Abhängigkeit von komplexen Mods wie Pippi, Ihrer geografischen Nähe zu einem Rechenzentrum und Ihrem langfristigen Budget ab. Nutzen Sie die folgenden Kriterien, um herauszufinden, welcher unserer zehn besten Anbieter am besten zu Ihrer Vision für das Die Verbannten Länder.

Serverleistung (RAM, CPU, NVMe)

RAM, CPU und Speichertyp bestimmen Ihr Erlebnis in der Die Verbannten Länder. Der Arbeitsspeicher (RAM) speichert aktive Weltdaten, die CPU verarbeitet die NPC-Logik und der Speicher übernimmt das Schreiben von Daten. Die Leistung der Single-Core-CPU ist der wichtigste Maßstab. Hohe Taktraten pro Kern von 3,8 GHz oder mehr verhindern, dass die Tick-Rate absinkt. Wenn du eine „Level 6“-Säuberungswelle auf einer CPU mit niedriger Taktrate ausführst, musst du mit Rubber-Banding und Verzögerungen beim Erscheinen von NPCs rechnen. Hohe Taktraten sorgen für eine stabile Tick-Rate während der Säuberungswellen und halten die KI der Thralls reaktionsfähig.

Wir empfehlenNVMe-Speicher im Vergleich zu herkömmlichen SSDs. SSD-Speicher der unteren Preisklasse verursacht spürbare Verzögerungen bei Speicher- und Schreibvorgängen während der Bereinigung. NVMe-Laufwerke sorgen für schnellere Ladezeiten der Spielwelt nach Neustarts und eine flüssigere Datenverarbeitung bei Raids. Für jeden modifizierten Server sollten mindestens 10–12 GB dedizierter Arbeitsspeicher vorgesehen werden, um Ressourcenspitzen während Maelstrom-Events bewältigen zu können.

Serverstandorte

Die Entfernung zum Server ist der wichtigste Faktor für die Latenz (Ping). Für Conan Exiles Im PvP-Kampf führt eine Latenz von über 120 ms zu einer Desynchronisation beim Parieren und zu Rubber-Banding.

Standortleiter: Nodecraft ist mit 27 Standorten weltweit führend, während GTXGaming hat 20 und BisectHosting hat 21.

ist mit 27 Standorten weltweit führend, während hat 20 und hat 21. Regionaler Schwerpunkt: Survival-Server hat Knotenpunkte in Singapur für Akteure aus dem asiatisch-pazifischen Raum bestätigt. SparkedHost bietet für bestimmte Regionen weniger verifizierte Optionen.

Spieler in Regionen mit schlechter Netzabdeckung wie Südamerika, Ozeanien oder Südostasien sollten Anbietern mit verifizierten lokalen Knotenpunkten den Vorzug geben, um einen flüssigen Spielablauf zu gewährleisten.

Einfache Einrichtung und Bedienfeld

Über das Control Panel können Sie Ihre täglichen Serveraufgaben erledigen. Apex Hosting’sBedienfeld undBisectHosting’s Sternenbasis sind für Anfänger am intuitivsten. Für erfahrene Administratoren, GTXGaming bietet die größte spielbezogene Konfigurationsflexibilität.

Plattentypen: Die meisten Hosts verwenden benutzerdefinierte Control Panels (GTXGaming, Shockbyte, BisectHosting, Apex Hosting). HostHavoc verwendet TCAdmin und SparkedHost nutzt Apollo. Nodecraft verwendet NodePanel, während Survival-Server and GPortal setzen auf hauseigene Sonderanfertigungen.

Die meisten Hosts verwenden benutzerdefinierte Control Panels (GTXGaming, Shockbyte, BisectHosting, Apex Hosting). verwendet TCAdmin und nutzt Apollo. verwendet NodePanel, während and setzen auf hauseigene Sonderanfertigungen. Mobilgeräteverwaltung: Apex Hosting and Nodecraft bieten iOS-/Android-Apps an, mit denen Sie den Server auch von unterwegs verwalten können.

Zum Support

Conan Exiles unterstützt Mods über den Steam Workshop und FTP-PAK-Dateien. Pippi ist der unverzichtbare Admin-Mod für die meisten Server.

One-Click-Hosts: GTXGaming , HostHavoc (Sammlungen), BisectHosting , GPortal , Apex Hosting und SparkedHost bieten alle Mod-Tools per Mausklick an.

, (Sammlungen), , , und bieten alle Mod-Tools per Mausklick an. Manuelle Hosts: Nodecraft and Survival-Server sind ausschließlich FTP-basiert und erfordern einen höheren technischen Aufwand.

and sind ausschließlich FTP-basiert und erfordern einen höheren technischen Aufwand. Der GTX Edge: GTXGaming’s Der automatische Mod-Updater ist einzigartig. Er lädt automatisch die neuesten Workshop-Versionen herunter. Die Mods bleiben auch nach Funcom-Patches funktionsfähig, ohne dass manuelle FTP-Uploads erforderlich sind, was ihn zur besten Wahl für ein auf Modding ausgerichtetes Publikum macht.

Skalierbarkeit

Wenn Ihre Community wächst, brauchen Sie einen Host, der sich daran anpasst. Bei den meisten Anbietern ist es möglich, den Tarif während der Laufzeit nach oben oder unten anzupassen.

Flexibilität bei den Zeitfenstern: Apex Hosting and Nodecraft bieten eine unbegrenzte Anzahl an Spielerplätzen. HostHavoc bietet Konfigurationen mit 30 bis 70 Steckplätzen. GTXGaming ’s Der große Tarif unterstützt bis zu 60 Plätze, während Shockbyte beschränkt Sie auf drei feste Tarife.

and bieten eine unbegrenzte Anzahl an Spielerplätzen. bietet Konfigurationen mit 30 bis 70 Steckplätzen. Der große Tarif unterstützt bis zu 60 Plätze, während beschränkt Sie auf drei feste Tarife. Von Spiel zu Spiel: BisectHosting’s BisectOne and Nodecraft„Speichern & Tauschen“ besonders gut für wachsende Communities geeignet, die zwischen verschiedenen Spielen wechseln möchten, ohne dabei ihre Hardware-Ressourcen zu beeinträchtigen.

Flexibilität bei Preisen und Abrechnung

Preise für einConan Exiles Die Kosten für einen Server liegen bei Einstiegstarifen in der Regel zwischen 10 und 30 US-Dollar pro Monat und steigen bei großen, modifizierten Servern auf 40 bis 72 US-Dollar pro Monat. Die meisten Anbieter gewähren Rabatte bei vierteljährlicher oder jährlicher Abrechnung.

Kostenreibung: Apex’ Einführungsangebote für den ersten Monat können zu einem Preisschock führen, wenn der reguläre Tarif greift. GTXGaming ’s Die Preisangabe in GBP führt bei internationalen Nutzern zu Wechselkursproblemen. GPortal ’s Die periodische Abrechnung erfordert eine sorgfältige Budgetplanung, da sie nicht mit den Kalendermonaten übereinstimmt.

Einführungsangebote für den ersten Monat können zu einem Preisschock führen, wenn der reguläre Tarif greift. Die Preisangabe in GBP führt bei internationalen Nutzern zu Wechselkursproblemen. Die periodische Abrechnung erfordert eine sorgfältige Budgetplanung, da sie nicht mit den Kalendermonaten übereinstimmt. Rückerstattungsrichtlinien: LOW.MS bietet 5 Tage, während Shockbyte and HostHavoc Ich gebe dir 72 Stunden Zeit. GTXGaming gilt ein striktes 24-Stunden-Fenster. GPortal bietet eine 3-tägige Testversion für ca. 7,00 $ als kostengünstige Testmöglichkeit an.

Fazit: Welchen „Conan Exiles“-Server-Host solltest du wählen?

Unsere Bewertungen der zehn besten Conan Exiles Die Server-Hosting-Dienste auf unserer Liste wurden anhand der Gesamtleistung, der Preisgestaltung, der Mod-Unterstützung, der Stabilität von Purge und der Supportqualität bewertet, um die objektiven Spitzenreiter für 2026 zu ermitteln. Für das absolut beste Gesamterlebnis empfehlen wir wärmstens GTXGaming; Ihr automatischer Mod-Updater ist für die Stabilität von unschätzbarem Wert, und die Kapazität von 60 Plätzen auf allen Karten ist für ernsthafte Spieler unübertroffen.

Für alle, die auf ihr Budget achten müssen, Shockbyte ist der Gewinner und bietet spezielle Conan-Tarife ab 10,99 $/Monat, gestützt auf das branchenweit größte Markenvertrauen. Anfänger sollten sich für BisectHosting für das hervorragende Starbase-Panel und den mühelosen Kartenwechsel.

Wenn Sie eine große Community betreiben, Apex Hosting ist dank seiner unbegrenzten Spielautomaten und seines rund um die Uhr verfügbaren Live-Chat-Supports die erste Wahl. GPortal bleibt der erste Ansprechpartner für alle, die ein von Funcom geprüftes Spielerlebnis mit einer risikoarmen Testversion für 5,99 € suchen. Für Vielseitigkeit bei mehreren Spielen, Nodecraft überzeugt durch sein „Save & Swap“-System, während LOW.MS ist die erste Wahl für Server mit hohem Mod-Aufkommen, die mindestens 10 GB RAM benötigen.

Egal, für welchen Anbieter du dich entscheidest, denk einfach daran, die Bedürfnisse Ihrer Gemeinde in den Vordergrund stellen bevor man sich festlegt. Nur wenn man das Richtige findet, kann man sich das Beste sichern Conan Exiles Server-Hosting – und die Auswahl des besten Anbieters ist der wichtigste Schritt beim Erlernen des Hostings einer Conan Exiles Server erfolgreich.

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Häufig gestellte Fragen