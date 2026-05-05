Die 10 besten ARK-Server-Hosting-Anbieter im Jahr 2026

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Wenn du bereit bist, deine Gruppe privat zu machen, ist es wichtig, die beste ARK Als Erstes müssen Sie sich um das Server-Hosting kümmern. Einen dedizierten Server mieten für ARK: Survival Evolved bietet dir die volle Kontrolle über Mods, Zähmungsraten, Spieler-Obergrenzen und benutzerdefinierte Regeln – Dinge, an die du auf offiziellen Servern einfach nicht herankommst.

Das Spiel zieht nach wie vor Zehntausende von Spielern gleichzeitig an Dampf, und die Nachfrage nach ARK: Survival Das Server-Hosting bietet in allen Clan-Größen eine gleichbleibend hohe Qualität. Beim Vergleich der Angebote achten die meisten Spieler auf dieselben Aspekte: geringe Latenz, ausreichend RAM-Reserven, gute Mod-Unterstützung (DampfWorkshop undARK (API/Beyond-API) sowie ein benutzerfreundliches Bedienfeld.

Dieser Leitfaden behandelt die 10 besten ARK: Survival Evolved Auswahl an Server-Hosting-Angeboten, alle direkt getestet, mit Vergleichen für verschiedene Anwendungsfälle – kostengünstige Konfigurationen, Mod-lastige Setups, große Communities, Einsteiger und Crossplay mit Konsolen. Außerdem wird erläutert, wie man einen dedizierten Server auf ARK, wie viel Sie in den einzelnen Preisstufen tatsächlich bezahlen, welche Anbieter echte kostenlose Testphasen anbieten und worauf Sie achten sollten, bevor Sie sich für einen Host entscheiden.

Unsere Top-Empfehlungen für das beste ARK-Server-Hosting

Das BesteARK Server-Hosting-Optionen, sortiert nach Anwendungsfall:

GTXGaming– Am bestenARK Server-Hosting für komplexe Serverkonfigurationen und Setups mit zahlreichen Mods HostHavoc– Am bestenARK Server-Hosting für schnellen Support und automatische ARKClusterbildung GPortal– Am bestenARK Server-Hosting für flexible Spielplätze und eine offizielle Partnerschaft mit Studio Wildcard PebbleHost– Das beste Preis-Leistungs-VerhältnisARK Server-Hosting für kleine Gemeinschaften BisectHosting – Das beste ARK-Server-Hosting für Einsteiger, mit intuitivem Control Panel und 21 Standorten weltweit Shockbyte– Am bestenARK Server-Hosting für Markenvertrauen und große, etablierte Unternehmen ARKGemeinden Apex Hosting – Das beste ARK-Server-Hosting für große Communities mit unbegrenzter Spieleranzahl Nodecraft– Am bestenARK Server-Hosting für Spielwechsel und Multi-Game-Communities Nitrierung– Am bestenARK Server-Hosting für Xbox and PlayStation ARK dedizierte Server SparkedHost – Die beste preisgünstige Alternative mit starkem DDoS-Schutz

1. GTXGaming [Das beste ARK-Server-Hosting für erweiterte Serverkonfigurationen und mod-lastige Setups]

GTXGaming ist seit 2007–2008 in Betrieb und ist das funktionsreichste und beste ARK Server-Hosting-Angebot auf dieser Liste. Das Control Panel deckt praktisch alle ARK Parameter (Beacon-Tabellen, Multiplikatoren, Dino-Spawn-Konfigurationen und benutzerdefinierte Map-Seeds), was es zur ersten Wahl macht ARK: Survival Evolved Die erste Wahl beim Server-Hosting für Administratoren, die benutzerdefinierte Wirtschaftssysteme, Plugins zur Stammverwaltung oder ARK Shop.

Test auf Ragnarok mit 15 aktiven Spielern und einem Stapel von 20 Mods, die Bedienung war spürbar flüssiger als bei einigen teureren Konkurrenzprodukten, insbesondere während Dino-Zähmungs-Events, wenn RAM-Spitzen auf leistungsschwachen Servern zu Mikrorucklern führen.

Die Hardware besteht aus Ryzen 9 7950X auf den Flaggschiff-Knoten, Ryzen 9 5950X und i7 auf den übrigen Knoten, DDR5-Speicher sowie 28 globalen Rechenzentren. Das maßgeschneiderte, auf TCAdmin basierende Panel umfasst Kartenauswahl, Mod-Verwaltung, RCON, geplante Nachrichten und Konfiguration für den kartenübergreifenden Spielverlauf, alles in weniger als 5 Minuten bereitstellbar. Administratoren, die sich darüber informieren möchten, wie man einen dedizierten Server auf ARK mit vollständiger Mod-Unterstützung werden feststellen, dass GTXGamingDas Bedienfeld verkürzt die Einarbeitungszeit erheblich.

Die Unterstützung von Beyond-API per Mausklick, ein automatischer Mod-Updater und kostenloses, unbegrenztes Cross-Travel-Clustering sind einzigartig bei GTXGamingauf dieser Liste.Für Administratoren, die alle drei benötigen, ist es die beste Lösung ARK: Survival Evolved Auswahl des Server-Hostings. Andererseits ist dieses Hosting PC (Dampf/Episch) nur;Nitrierung ist exklusiv für die Konsole erhältlich. 8 GB RAM sind die Mindestanforderung für die Standardversion ARK: Survival Server-Hosting; Für „Genesis 2“ und „Lost Island“ sind mindestens 14 GB erforderlich. Die Preise sind in GBP angegeben; bitte überprüfen Sie vor der Bestellung den entsprechenden Betrag in USD.

PC-orientiertARK: Survival Server-Hosting auf GTXGaming ab 9,99 £/Monat. Rechne den Preis um und überprüfe dann, ob dies das beste Angebot ist ARK Informieren Sie sich vor dem Kauf über die Preise für Server-Hosting in Ihrer Region.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Karten / Funktionen / Notizen Einfacher ARK-Spielserver 9,99 £/Monat Monatlich 8 GB RAM | 10 Steckplätze | 100 GB NVMe Nur PC | Alle Karten | Beyond-API | Automatischer Mod-Updater | Cross-Travel Mittelgroßer ARK-Spielserver 18,98 £ pro Monat Monatlich 14 GB RAM | 10 Steckplätze | 100 GB NVMe Nur für PC | Genesis 2 / Lost Island OK | Beyond-API | Cross-Travel Großer ARK-Spielserver 32,98 £ pro Monat Monatlich 14 GB RAM | 40 Steckplätze | 100 GB NVMe Nur für PC | High-Pop | Beyond-API | Cross-Travel

Alle Preise in GBP stammen von gtxgaming.co.uk vom 01.04.2026. Der Gegenwert in USD schwankt je nach Wechselkursschwankungen.

Pros Nachteile ✅ Beyond-API mit einem Klick (einzigartig auf dieser Liste) ✅ Automatischer Mod-Updater (einzigartig auf dieser Liste) ✅ Kostenloses, unbegrenztes Cross-Travel-Clustering ✅ 28 Rechenzentren weltweit, DDR5-Hardware ✅ 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie ❌ Nur für PC, keine Konsolenunterstützung ❌ Preise in GBP, bitte vor der Bestellung umrechnen ❌ 8 GB Basis-Arbeitsspeicher sind für Genesis 2 zu wenig ❌ Die Reaktionszeiten im Live-Chat variieren ❌ Basisplan ungeeignet für Modding-Builds

★ Das beste ARK-Server-Hosting für fortgeschrittene Konfigurationen GTXGaming Probieren Sie GTXGaming aus

2. HostHavoc [Das beste ARK-Server-Hosting für schnellen Support und automatisches ARK-Clustering]

HostHavoc hat seinen Ruf auf einer einzigen Kennzahl aufgebaut: der Reaktionszeit des Supports, was es zu einem der besten macht ARK Server-Hosting-Anbieter. Durchschnittliche Reaktionszeit von unter 10 Minuten, kostenlos und automatisch ARK Die Hauptstärken sind die Clusterbildung über ein einziges Support-Ticket und die selbst betriebene Hardware, und in Tests blieb diese Reaktionszeit auch während der Stoßzeiten am Freitagabend, wenn die Stammeskriege beginnen, konstant stabil.

Das ist das Richtige ARK: Survival Empfehlung für Server-Hosting Betreiber großer PvP-Server und von Clustern mit mehreren Karten wo Ausfälle während aktiver Sitzungen echte Konsequenzen haben. Das ist es, was die wirklich Besten auszeichnet ARK Server-Hosting für den Clusterbetrieb von Anbietern, die Clustering lediglich auf dem Papier unterstützen. HostHavoc Auf der Preisseite wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass für „Genesis 2“ und „Lost Island“ 16 GB RAM erforderlich sind; ein deutliches Zeichen dafür, dass sie die realen Gegebenheiten verstehen ARK Administrationsprobleme.

Die Hardware läuft mit eigens betriebenen Xeon- und Ryzen-CPUs, DDR4/DDR5-Speicher und NVMe-SSDs; die Unterstützung für ARK-API-Plugins wurde per FTP bestätigt. Da keine Zwischenhändler im Cloud-Bereich involviert sind, bedeutet dies eine geringere und gleichmäßigere Latenz für ARK: Survival Server-Hosting. Standorte: New York, Montreal, Dallas, Chicago, Los Angeles, London, Amsterdam, Nürnberg (Atlanta und Frankfurt waren zum Zeitpunkt der Überprüfung bereits ausgebucht), Singapur und Sydney. PC (Dampf/Episch) nur, 72-Stunden-Garantie.

Ein Nachteil ist, dass 30 Slots das Minimum darstellen – es gibt keinen günstigeren Tarif – und der Support ausschließlich über Tickets erfolgt, ohne Live-Chat. Was die Preise angeht, ist Folgendes zu beachten: Zum Zeitpunkt der Bewertung war ein SPRING-Gutscheincode mit 10 % Rabatt aktiv. Da Sonderangebote nicht dauerhaft gelten, sollten Sie vor dem Kauf die aktuellen Preise überprüfen; das ist die einzige verlässliche Möglichkeit, um zu erfahren, wie viel ARK Server zu dem Preis, der Ihnen ab dem zweiten Monat tatsächlich in Rechnung gestellt wird.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Karten / Funktionen / Notizen 30 Plätze – monatlich 15,00 $ pro Monat Monatlich NVMe-SSD | Xeon/Ryzen DDR4/DDR5 | 10 Gbit/s Nur PC | Alle Karten | ARK-API über FTP | Automatische Clusterbildung 30 Plätze – vierteljährlich 14,25 $ pro Monat Vierteljährlich (5 % sparen) Gleiche Hardware Nur für PC | Alle Karten 30 Plätze – 6 Monate 13,80 $ pro Monat Halbjährlich (8 % sparen) Gleiche Hardware Nur für PC | Alle Karten 30 Plätze – jährlich 13,20 $ pro Monat Jährlich (12 % sparen) Gleiche Hardware Nur für PC | Alle Karten Zusätzliche Plätze (35–100) Schieberegler (0,50 $/Slot-Basis) Monatlich+ Gleiche Hardware | Konfigurierbare Steckplätze Nur für PC | Bis zu 100 Plätze | Für Genesis 2 sind 16 GB zusätzlicher Arbeitsspeicher erforderlich

Alle Preise in USD, Stand: 01.04.2026 auf hosthavoc.com. Zum Zeitpunkt der Überprüfung gilt ein 10-prozentiger Frühlingsrabatt; bitte vor dem Kauf überprüfen.

Pros Nachteile ✅ Durchschnittliche Reaktionszeit bei Ticketanfragen unter 10 Minuten ✅ Kostenloses automatisches ARK-Clustering ✅ Eigen betriebene Hardware, kein Cloud-Reseller ✅ 72-Stunden-Zufriedenheitsgarantie ✅ Die RAM-Anforderungen für Genesis 2 sind auf der Preisseite aufgeführt ❌ Mindestens 30 Plätze, keine kleinere Option ❌ Support nur über Ticket, kein Live-Chat ❌ Einige Standorte waren zum Zeitpunkt der Überprüfung bereits ausverkauft ❌ Höhere Anschaffungskosten als bei den preisgünstigen Modellen ❌ Für Genesis 2 ist eine RAM-Erweiterung um 16 GB erforderlich

★ Das beste ARK-Server-Hosting für Support und Clustering HostHavoc Probieren Sie HostHavoc aus

3. GPortal [Das beste ARK-Server-Hosting für flexible Slot-Zuweisung und eine offizielle Partnerschaft mit Studio Wildcard]

GPortalist ein offiziellerBüro Platzhalter lizenzierter Partner, dessen Server im Spiel erscheinen ARK Browser; ein Unterschied, der für Communities wichtig ist, die offizielle Spielstände importieren (mindestens 20 Speicherplätze erforderlich). Für das beste ARK Server-Hosting, das auf institutionellem Vertrauen basiert, GPortal bietet einen direkten Zugang zu Informationen über Spiel-Updates, den kein herkömmlicher Anbieter bieten kann.

Für 5,64 $ für 3 Tage, GPortal bietet den zugänglichsten Test vor dem Kauf auf dieser Liste. Spieler, die vergleichen ARK: Survival Server-Hosting-Anbieter können die Latenz, das Laden der Karten und die Qualität der Konfiguration überprüfen, bevor sie sich für ein Vollabonnement entscheiden – und für diejenigen, die noch herausfinden müssen, wie man einen dedizierten Server auf ARK… dient der Testlauf zudem als praktische Einführung in das Panel, ohne dass dabei ein langfristiges finanzielles Risiko entsteht. GPortal ist ebenfalls eine gute Wahl für die besten ARK: Survival Evolved Server-Hosting für Communities, denen der Status als offizieller Server besonders wichtig ist.

Die Hardware basiert auf Intel-Prozessoren mit HPE 3PAR SSD-Speicher, Bulwark™ und Corero – einem mehrschichtigen DDoS-Schutz – sowie unbegrenztem Mod-Speicher über DampfWorkshop undDatenaustausch zwischen verbundenen Servern. Die Slots reichen von 10 bis 64 und verteilen sich auf 11 Regionen weltweit. PC (Dampf) nur 30/90-Tage-Vorauszahlung.

Die periodenbasierte Abrechnung kann für die monatliche Budgetplanung unübersichtlich sein, ASA erfordert ein separates VPS-Produkt außerhalb dieser Gamecloud-Tarife, und der Wechsel zu Gamecloud unterliegt architektonischen Einschränkungen, was bedeutet, dass Nicht alle Spiele sind austauschbar.. VonXbox or PlayStation Unterstützung für jeden dieser Tarife.

Spieler, die sich vor dem Kauf über die Plattformkompatibilität vergewissern möchten, sollten nachsehen if ARK: Survival Evolved ist plattformübergreifendzuerst.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Karten / Funktionen / Notizen 30 Tage / 10 Plätze 15,82 $ pro 30 Tage 30-Tage-Prepaid-Laufzeit Intel | HPE 3PAR SSD | DDoS Bulwark™ + Corero 10 Plätze | Nur PC | Alle ARK-Karten | Gamecloud | Offizieller Partner 90 Tage / 10 Plätze (Bestseller) 42,71 $ pro 90 Tage 90-Tage-Prepaid Intel | HPE 3PAR SSD | DDoS Bulwark™ + Corero 10 Plätze | Nur für PC | Das günstigste Abonnement | Gamecloud 90 Tage / 20 Plätze 62,74 $ pro 90 Tage 90-Tage-Prepaid Intel | HPE 3PAR SSD | DDoS Bulwark™ + Corero 20 Plätze | Nur für PC | Erforderlich für den Import offizieller Spielstände | Gamecloud 3-Tage-Testversion Ab 5,64 $ 3-tägige Prepaid-Testversion Intel | HPE 3PAR SSD | DDoS 10 Spielautomaten | Nur für PC | Risikofreie Testversion Individuelle Konfiguration Über den Auftragsfluss konfigurierbar Konfigurierbar Intel | HPE 3PAR SSD | DDoS 10–64 Spieler | Nur für PC | Gamecloud

Alle Preise in USD, Stand: 01.04.2026, Quelle: g-portal.com.

Pros Nachteile ✅ Offizieller Lizenzpartner von Studio Wildcard ✅ 3-Tage-Testversion ab 5,64 $ ✅ Gamecloud: Über 100 Spiele in einem gemeinsamen Spielpool ✅ Bulwark™ + Corero – mehrschichtiger DDoS-Schutz ✅ 11 Regionen weltweit ❌ Abrechnung nach Abrechnungszeitraum, nicht nach Kalendermonat ❌ Nur PC, keine Xbox/PS ❌ Für ASA ist ein separates VPS-Produkt erforderlich ❌ Mindestens 20 Speicherplätze für den Import offizieller Spielstände ❌ Der Wechsel der Gamecloud unterliegt architektonischen Einschränkungen

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4. PebbleHost [Das günstigste ARK-Server-Hosting]

PebbleHost besetzt eine Nische, die in den meisten Hosting-Bewertungen unterschätzt wird; wirklich preisgünstig, am besten ARK Server-Hosting ohne die Abstriche, die damit normalerweise einhergehen. Für 11,99 $ pro Monat für 30 Slots bietet es einen Xeon E5-1630v3 mit 3,7 GHz, 7 GB DDR4-ECC-RAM, unbegrenzten SSD-Speicherplatz und DDoS-Schutz mit 160 Gbit/s, der problemlos einen modifizierten Island-Server für 8–15 Spieler betreibt. Für alle, die fragen, wie viel ein ARK Für Spieler mit knappem Budget sind 11,99 $ pro Monat der nachweislich günstigste Preis für 30 Plätze auf dieser Liste. Für Gruppen, denen ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig ist, ohne dabei Abstriche bei der Zuverlässigkeit zu machen, ist dies die beste Wahl. ARK Server-Hosting-Angebot in dieser Preisklasse.

Tests auf Ragnarok mit 12 Mods, die Verbindung war stabil, Bestätigung dieses Budgets ARK: Survival Server-Hosting kann eine solide Leistung bieten. Das modifizierte Pterodactyl-Panel bot für diesen Preis überraschend viele Funktionen, darunter einen automatischen Mod-Installer und -Deinstallierer, automatische Backups alle 7 Tage, vollen FTP-Zugriff sowie Ressourcenanalysen in Echtzeit. ARK API-Unterstützung über FTP bestätigt, Demo-Panel unter demo.pebblehost.com verfügbar. Standorte umfassen Großbritannien, die USA und Australien, für PC (Dampf) ausschließlich.

Der Xeon E5-1630v3 basiert auf einer älteren Architektur (ca. 2013–2014) und liegt in den Empfehlungen der höheren Preisklasse unterhalb der Ryzen-9-Hardware, was sich auf die Konsistenz der Tick-Rate auswirkt bei hoher Auslastung durch das Zähmen von Dinosauriern. Kein Live-Chat, kein Wechseln zwischen Spielen und kein ARK Unterstützung für Clustering.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Karten / Funktionen / Notizen ARK – 30 Plätze 11,99 $ pro Monat Monatlich 7 GB DDR4 ECC | 30 Steckplätze | Unbegrenzte SSD-Kapazität Nur PC | Alle Karten | ARK-API über FTP | 7-Tage-Backups | 160 Gbit/s DDoS-Schutz ARK – 50 Plätze 19,99 $/Monat Monatlich 8 GB DDR4 ECC | 50 Steckplätze | Unbegrenzte SSD-Kapazität Nur PC | Alle Karten | ARK-API über FTP | 7-Tage-Backups | 160 Gbit/s DDoS-Schutz ARK – 70 Plätze (geschätzt) ca. 24,99 $/Monat Monatlich 10 GB DDR4 ECC | 70 Steckplätze | Unbegrenzte SSD-Kapazität Nur für PC | Die genauen Preise findest du unter pebblehost.com/game/ark ARK – 100 Plätze (geschätzt) ca. 29,99 $/Monat Monatlich 12 GB DDR4 ECC | 100 Slots | Unbegrenzte SSD-Kapazität Nur für PC | Die genauen Preise findest du unter pebblehost.com/game/ark

Die Preise für höhere Tarife sind geschätzt; bitte überprüfen Sie diese vor dem Kauf unter pebblehost.com/game/ark.

Pros Nachteile ✅ Niedrigster bestätigter Preis: 11,99 $/Monat ✅ Kostenlose automatische Backups alle 7 Tage ✅ 160 Gbit/s DDoS-Schutz zum Einstiegspreis ✅ Unbegrenzter SSD-Speicherplatz ✅ Demo des öffentlichen Panels verfügbar ❌ Ältere Xeon-Hardware, niedrigere maximale Taktfrequenz ❌ Nur Großbritannien, USA und Australien, keine weltweite Abdeckung ❌ Kein Live-Chat ❌ Keine Unterstützung für ARK-Clustering ❌ Kein Spielwechsel

★ Das günstigste ARK-Server-Hosting PebbleHost Probieren Sie PebbleHost aus

5. BisectHosting [Das beste ARK-Server-Hosting für Einsteiger und eine intuitive Einrichtung]

Das BesteARK Die beste Wahl für Server-Hosting für Einsteiger ist BisectHosting, wobei das Starbase-Panel für neue Serverbetreiber weiterhin leicht zugänglich bleibt und gleichzeitig RCON, Konfigurationseditoren sowie Ein-Klick-Funktionen bereitstellt ARK Clustering und FTP für erfahrene Administratoren. Mit 21 Standorten weltweit (die größte Anzahl in dieser Liste) und einem rund um die Uhr verfügbaren Live-Chat mit einer durchschnittlichen Wartezeit von 15 Minuten bietet das Unternehmen eine bessere geografische Abdeckung und Support-Erreichbarkeit als jede andere Option hier. Diese weltweite Präsenz sorgt für BisectHosting ein echter Latenzvorteil bei ARK: Survival Server-Hosting für Stämme, die über mehrere Kontinente verteilt sind.

BisectHosting sprach sich zudem besonders lautstark gegen die Nitrierung Exklusivvertrag für ARK: Survival Ascendedund festigt damit seine Position als führender Anbieter, bei dem die Spieler an erster Stelle stehen ARK: Survival Evolved Auswahl eines Server-Hostings.

Die Hardware nutzt NVMe-SSDs in Nordamerika, der EU, Australien und im asiatisch-pazifischen Raum, wobei Dampf/Episch Crossplay bestätigt, DDoS-Schutz inklusive und eine kostenlose, individuell anpassbare Subdomain bei jedem Tarif.Nur PC, neinXbox/PlayStationUnterstützung.

Aufgrund der dynamischen Preisgestaltung müssen die genauen Kosten vor Ort erfragt werden BisectHostingdirekt auf der Website. Die Aufbewahrungsdauer der Backups beträgt 3 Tage und ist damit kürzer als PebbleHostDas 7-Tage-Fenster sowie die Spielwechsel-Funktion von BisectOne und BisectBoost CPU sind kostenpflichtige Zusatzfunktionen. Spieler, die bereits mit Wie man eineBergbau, HandwerkServer wird feststellen, dass die Logik des Panels direkt übertragen wird.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Karten / Funktionen / Notizen 10 GB – Der Insel-Tarif 29,99 $ pro Monat Monatlich (26,99 $ Q | 25,49 $ SA | 23,99 $ jährlich) 10 GB NVMe | 1–25 Spieler | DDoS-Schutz | 3-tägige Backups | 21 Standorte Nur für PC | Crossplay zwischen Steam und Epic | ARK-Clustering | Alle Karten 14 GB – DLC-Karten-Paket (beliebteste Karten) 41,99 $ pro Monat Monatlich (37,79 $ vierteljährlich | 35,69 $ halbjährlich | 33,59 $ jährlich) 14 GB NVMe | 26–50 Spieler | DDoS | 3-Tage-Backups | 21 Standorte Nur PC | Genesis 2 / Lost Island OK | ARK-Clustering 16 GB – Modded-Maps-Paket 47,99 $ pro Monat Monatlich (43,19 $ vierteljährlich | 40,79 $ halbjährlich | 38,39 $ jährlich) 16 GB NVMe | 51–70 Spieler | DDoS | 3-tägige Backups | 21 Standorte Nur für PC | Umfangreiche Mods | ARK-Clustering | Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis für modifizierte Spiele Benutzerdefiniert (10–48 GB) Ab 29,99 $/Monat (3,00 $/GB) Monatlich / Vierteljährlich / Halbjährlich / Jährlich Konfigurierbares NVMe | DDoS | 3-Tage-Backups | 21 Standorte Nur für PC | Konfigurierbar | ARK-Clustering

Alle Preise in USD von bisecthosting.com am 01.04.2026. Vierteljährlich: -10 %, halbjährlich: -15 %, jährlich: -20 %.

Pros Nachteile ✅ Starbase-Panel – das anfängerfreundlichste auf dieser Liste ✅ 21 Standorte weltweit – die größte Anzahl auf dieser Liste ✅ Live-Chat rund um die Uhr, durchschnittliche Antwortzeit 15 Minuten ✅ Crossplay zwischen Steam und Epic, ARK-Clustering mit einem Klick ✅ Spielauswahl mit über 100 Titeln ❌ BisectOne und BisectBoost sind kostenpflichtige Zusatzfunktionen ❌ Keine Unterstützung für Xbox/PS ❌ 3-tägiges Backup-Fenster, kürzer als bei PebbleHost ❌ Dynamische Preisgestaltung, keine Marketingseite mit festen Preisstufen ❌ Höherer Einstiegspreis als bei den preisgünstigen Modellen

★ Das beste ARK-Server-Hosting für Einsteiger BisectHosting Probieren Sie BisectHosting aus

6. Shockbyte [Das beste ARK-Server-Hosting für Markenvertrauen und einen guten Ruf in der Community]

Für das BesteARK Server-Hosting von einem Anbieter, der seit langem das Vertrauen der Community genießt, Shockbyte gehört seit jeher zu den Das beste Hosting für Spieleserverseit 2013, mit über 7.000 Fünf-Sterne-Bewertungen für ein Sortiment von mehr als 60 Spielen, darunter ARK: Survival Evolved.

Drei benannte Pläne – Raptor, Sabertooth und Rex – sich klar an die Spieleranzahl-Stufen anpassen und so das Rätselraten bei der Auswahl der Spezialisierung überflüssig machen. Diese Einfachheit sorgt dafür, dass Shockbyte einer der einfachsten Einstiegspunkte für ARK: Survival Server-Hosting für Stämme jeder Größe. Veteranen hingegen bekommen von den Besten genau das, was sie wirklich wollen ARK: Survival Evolved Empfehlung für Server-Hosting in dieser Preisklasse: zuverlässige Hardware, konstante Verfügbarkeit und keine bösen Überraschungen bei der Abrechnung ab dem zweiten Monat.

ARK Dank der Server-Manager-Kompatibilität können erfahrene Administratoren die Konfigurationen in den Dateien „gameusersettings.ini“ und „game.ini“ direkt über einen Windows ein Desktop-Tool, das mehr bietet als die meisten Bedienfelder.

Die Hardware verfügt in allen Tarifen über AMD EPYC-Prozessoren, unbegrenzten NVMe-Speicher, unbegrenzte Bandbreite und DDoS-Schutz mit 480 Gbit/s. Dampf/Episch Crossplay bestätigt, das Angebot wird auf über 60 Titel erweitert, bei jährlicher Abrechnung sparen Sie 25 %.

The Raptor Die 10 GB RAM dieses Tarifs reichen für „Genesis 2“ und „Lost Island“ nicht aus; für diese Karten sollte man mit dem „Sabertooth“-Tarif (12 GB) beginnen. Zum Zeitpunkt der Bewertung gab es einen Rabatt von 30 % im ersten Monat, Informieren Sie sich daher vor der Budgetplanung über die aktuellen Preise. Die 3-tägige Geld-zurück-Garantie ist das, was bei Shockbyte einem „Best Free“ am nächsten kommt ARK Server-Hosting-Testphase, und das ist genug Zeit, um die Leistung unter realer Spielerlast einem Stresstest zu unterziehen. Beachten Sie, dass es keinen dedizierten Xbox/PlayStation Server-Support.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Karten / Funktionen / Notizen Raptor 14,99 $/Monat (10,49 $ im ersten Monat – 30 % Rabatt) Monatlich (Jahresabo: ca. 11,24 $/Monat, 25 % Ersparnis) 10 GB RAM | Unbegrenztes NVMe | 480 Gbit/s DDoS Nur für PC | Unbegrenzte Spieleranzahl (~30 empfohlen) | Alle Karten außer Genesis 2 / Lost Island Sabertooth (Beliebteste) 29,99 $/Monat (20,99 $ im ersten Monat – 30 % Rabatt) Monatlich (Jahresabo: ca. 22,49 $/Monat, 25 % Ersparnis) 12 GB RAM | Unbegrenztes NVMe | 480 Gbit/s DDoS Nur für PC | Unbegrenzte Spieleranzahl (~70 empfohlen) | Alle Karten | Genesis 2 kompatibel Rex 49,99 $/Monat (34,99 $ im ersten Monat – 30 % Rabatt) Monatlich (Jährlich: ca. 37,49 $/Monat, 25 % Ersparnis) 16 GB+ RAM | Unbegrenztes NVMe | 480 Gbit/s DDoS Nur für PC | Unbegrenzte Spieleranzahl (~125 empfohlen) | Alle Karten | Umfangreiche Modifikationen

USD von shockbyte.com am 01.04.2026. Zum Zeitpunkt der Überprüfung gilt ein Rabatt von 30 % im ersten Monat – bitte überprüfen. Jährliche Ersparnis: 25 %.

Pros Nachteile ✅ Über 7.000 Fünf-Sterne-Bewertungen ✅ DDoS-Schutz mit 480 Gbit/s ✅ Unbegrenzter NVMe-Speicher bei allen Tarifen ✅ Kompatibilität mit ARK Server Manager ✅ 25 % Ersparnis bei Jahresabonnements ❌ Raptor liegt 10 GB unter dem Schwellenwert von Genesis 2 ❌ Sonderangebote können die Budgetplanung verzerren ❌ Nur für PC, keine Konsolenversion ❌ Der Support kann in Spitzenzeiten langsamer sein

★ Das beste ARK-Server-Hosting für Markenvertrauen und -wert Shockbyte Probieren Sie Shockbyte aus

7. Apex Hosting [Das beste ARK-Server-Hosting für große Communities mit unbegrenzter Spieleranzahl]

Apex Hosting zählt zu den Besten ARK Empfehlungen für Server-Hosting aus einem bestimmten Grund: Unbegrenzte Spielerplätze bei jedem Tarif, ohne künstliche Obergrenze für Spielautomaten, wenn die Gemeinden wachsen. Dadurch entfällt die Berechnung der Kosten pro Spielautomat, die die Sache verkompliziert ARK: Survival Preise für Server-Hosting bei den meisten anderen Anbietern. Beide ARK: Survival Evolved and ARK: Survival Ascended werden unterstützt, womit er der einzige Anbieter auf dieser Liste ist, der beide Versionen abdeckt.

Die EX-Serie verfügt über 4 dedizierte vCores mit einer Taktrate von bis zu 4,8 GHz, was sich direkt positiv auf die Taktratenkonsistenz bei groß angelegten Stammeskriegen auswirkt – genau dort, wo die CPU-Taktfrequenz für Spiele mit 50 bis über 100 Spielern am wichtigsten ist ARK: Survival Webhosting.

Die Hardware umfasst einen Ryzen 9 7950X (USA) oder Ryzen 7 5800X (Australien), NVMe-Speicher und mehr als 20 Standorte weltweit, mit einem mobil zugänglichen benutzerdefinierten Panel, das die Verwaltung von Mods per Ein-Klick, das Wechseln zwischen Karten, die ARK-API, RCON, die Cluster-Verbindung sowie den Wechsel zwischen über 20 Spieltiteln umfasst.

Der Tarif mit mindestens 4 GB ist für die meisten Anwendungsfälle in der Praxis nicht optimal ARK Konfigurationen;Nehmen Sie den empfohlenen Tarif mit 5 GB als Ausgangsbasis. Berücksichtigen Sie bei der Budgetplanung stets den regulären Preis ab dem zweiten Monat – das Eröffnungsangebot im ersten Monat ist ein einmaliger Rabatt und nicht der laufende Preis. Dennoch machen die unbegrenzte Anzahl an Spielerplätzen und die CPU-Leistung der EX-Serie das Angebot zu einer überzeugenden Best-of-Choice. ARK: Survival Evolved Eine Server-Hosting-Option für Communities, denen die Tarife mit begrenzter Nutzerzahl nicht mehr ausreichen. Bitte beachten Sie, dass es keinen dedizierten Xbox or PlayStationUnterstützung.

Für Spieler, die sich über die Standards für das Hosting von Survival-Spielen informieren möchten, ist die am bestenRuheWebhosting Der Leitfaden behandelt ähnliche Kriterien hinsichtlich CPU und Steckplätzen für Server mit hoher Auslastung.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Karten / Funktionen / Notizen 4 GB RAM – Mindestanforderung für ARK: SE 14,99 $/Monat (11,24 $ im ersten Monat) Monatlich (Preis: ca. 13,49 $/Monat, 10 % Ersparnis) 4 GB | NVMe | Unbegrenzte Steckplätze | DDoS Nur für PC | Unbegrenzte Spieleranzahl | Alle Karten | Crossplay zwischen Steam und Epic 5 GB RAM (empfohlen) 18,75 $/Monat (14,06 $ im ersten Monat) Monatlich (Preis: ca. 16,88 $/Monat, 10 % Ersparnis) 5 GB | NVMe | Unbegrenzte Steckplätze | DDoS Nur für PC | Unbegrenzte Spieleranzahl | Alle Karten | Von Apex empfohlen 10 GB RAM – Fortgeschrittene / Alle Modpacks 35,00 $/Monat (wiederkehrend; 26,25 $ im ersten Monat) Monatlich (Preis: ca. 31,50 $/Monat, 10 % Ersparnis) 10 GB | NVMe | Unbegrenzte Steckplätze | DDoS Nur für PC | Genesis 2 / Lost Island OK | Umfangreiche Mods | Großer Cluster Benutzerdefiniert Ab 1,49 $/Monat Monatlich (monatliche Abrechnung) Vollständig konfigurierbarer Arbeitsspeicher | NVMe | Unbegrenzte Anzahl an Steckplätzen Nur für PC | Konfigurierbar | Alle Karten

USD von apexminecrafthosting.com am 01.04.2026. Das Sonderangebot für den ersten Monat gilt nur für die erste Abrechnung. Ab dem zweiten Monat gilt der reguläre Preis.

Pros Nachteile ✅ Unbegrenzte Spielerplätze bei allen Tarifen ✅ ASE und ASA werden beide unterstützt ✅ 4 dedizierte vCores der EX-Serie mit 4,8 GHz ✅ Live-Chat rund um die Uhr ✅ Über 20 Serverstandorte weltweit ❌ 4 GB sind für die meisten ARK-Konfigurationen nicht ausreichend ❌ Preisunterschied zwischen Erstmonat und regulärem Tarif ❌ Keine Unterstützung für Xbox/PS

★ Das beste ARK-Server-Hosting für große Communities Apex Hosting Probieren Sie Apex Hosting aus

8. Nodecraft [Das beste ARK-Server-Hosting für Multi-Game-Communities und den Wechsel zwischen verschiedenen Spielen]

Nodecraft verfolgt einen anderen Ansatz als die Besten ARK Server-Hosting: Es ist für Spieler gedacht, die sich nicht auf ein einziges Spiel festlegen wollen, mit ARK: Survival Server-Hosting als Teil eines größeren Multi-Game-Ökosystems. Die NodePanel 2-App (iOS/Android) löst eine der größten praktischen Herausforderungen beim Betrieb eines dedizierten Servers auf ARK aus der Ferne – Neustart des Servers und Verwaltung der Spieler über das Smartphone – ganz ohne Browser. Dieser „Mobile-First“-Ansatz macht es zum besten ARK Eine Server-Hosting-Option für Administratoren, die auch außerhalb der Spielzeiten online bleiben.

Speichern & Austauschen Das Spielwechsel-Angebot umfasst über 53 Titel ohne zusätzliche Kosten: Ein Clan kann seine ARKWelt, losValheim für den Winter und kehren mit vollständig erhaltenem Weltzustand zurück. Die Hardware umfasst einen AMD Ryzen 9 7950X, DDR5-ECC-RAM, eine unbegrenzte Spieleranzahl und 27 globale Standorte in allen Pro-Tarifen.

Anmerkung: Nodecraft Ein bisschen ist NICHT geeignet für ARK; Die Persistent World und die Dino-KI erfordern eine Verfügbarkeit rund um die Uhr, was nur die Pro-Tarife bieten. Der Support ist nur von 11:30 bis 20:00 Uhr CST erreichbar, was für die Communities in der EU und im asiatisch-pazifischen Raum eine erhebliche Lücke darstellt.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Karten / Funktionen / Notizen Vorteile – 2 GB RAM 9,98 $ pro Monat Monatlich (3 Monate: 8,98 $ | Jährlich: 7,98 $) 2 GB | 10 GB SSD | 20 GB Cloud-Backup Nur für PC | Unbegrenzte Spieleranzahl | Für die meisten ARK-Konfigurationen zu klein Vorteile – 4 GB RAM 19,98 $ pro Monat Monatlich (3 Monate: 17,98 $ | Jährlich: 15,98 $) 4 GB | 20 GB SSD | 40 GB Cloud-Backup Nur für PC | Unbegrenzte Spieleranzahl | Vanilla ARK – kleiner Stamm Pro – 8 GB RAM (Mindestanforderung für modifizierte Versionen) 39,98 $ pro Monat Monatlich (3 Monate: 35,98 $ | Jährlich: 31,98 $) 8 GB | 40 GB SSD | 80 GB Cloud-Backup Nur für PC | Unbegrenzte Spieleranzahl | Standard-Mod-Version von ARK Vorteile – 12 GB RAM 59,98 $ pro Monat Monatlich (3 Monate: 53,98 $ | Jährlich: 47,98 $) 12 GB | 60 GB SSD | 120 GB Cloud-Backup Nur für PC | Genesis 2 / Lost Island OK | Umfangreiche Mods Pro – 16 GB RAM 79,98 $ pro Monat Monatlich (3 Monate: 71,98 $ | Jährlich: 63,98 $) 16 GB | 80 GB SSD | 160 GB Cloud-Backup Nur für PC | Große Community | Umfassende Mod-Auswahl | Cluster Lite – 2 GB (Wake & Play) Ab 5,96 $/Monat Jahresabo (monatlich ca. 7,48 $) 2 GB | SSD | Wechselt im Leerlauf in den Ruhezustand Nicht für ARK empfohlen – erfordert einen Betrieb rund um die Uhr

USD von nodecraft.com am 01.04.2026. Lite-Tarife sind für ARK NICHT geeignet. 3 Monate: -10 %, Jahresabo: -20 %.

Pros Nachteile ✅ NodePanel 2 iOS/Android-App ✅ Speichern & Wechseln: Über 53 Spiele zum Wechseln, kostenlos ✅ AMD Ryzen 9 7950X + DDR5-ECC-RAM ✅ 27 weltweite Serverstandorte ✅ Cloud-Backup inklusive ❌ Der Support ist auf die Zeit von 11:30 Uhr bis 20:00 Uhr CST beschränkt ❌ Der Lite-Tarif ist für ARK NICHT geeignet ❌ Mindestens 8 GB für modifiziertes ARK für 39,98 $/Monat ❌ Keine Unterstützung für Xbox/PS ❌ Höhere Kosten für eine minimal funktionsfähige Modding-Konfiguration

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9. Nitrierung [Das beste ARK-Server-Hosting für Xbox und PlayStation – ARK-Server-Hosting]

Wenn es um die Besten geht ARK Server-Hosting für Konsolenspieler, Nitrierungsteht für sich allein –Es ist der einzige Anbieter auf dieser Liste, der dedizierten Server-Support für Xbox One and PlayStation 4. Für alle, die herausfinden möchten, wie man einen dedizierten Server auf ARK ohne PC,Nitrierungist der einzige realistische Weg.

The WindowsGroß/Xbox Mit der App können Konsolenspieler in weniger als 15 Minuten Server mieten und verwalten, Kein PC, Browser oder Befehlszeilenprogramm erforderlich. Nitrierung besitzt zudem die exklusiven kommerziellen Übertragungsrechte für ARK: Survival Ascended, wobei sowohl ARK Generationen an einem Ort – das ist die eindeutigste Antwort für alle, die sich damit beschäftigen, wie man einen dedizierten Server auf ARK über die Konsole.

Die Hardware läuft mit einem Xeon E5 v4-Prozessor und HPE 3PAR-SSD-Speicher; alle DLCs werden unterstützt, es ist ein Wechsel zwischen verbundenen Servern möglich, und es kann zwischen über 100 Titeln gewechselt werden. iOS/Android App verfügbar, Support rund um die Uhr, Abrechnung im 30-Tage-Rhythmus.

Nitrierung„s Konsolenmonopol bedeutet, dass es keinen Preiswettbewerb für Xbox/PlayStation ARK Hosting, wodurch die Kosten pro Steckplatz höher liegen als bei reinen PC-Lösungen. Für alle, die sich fragen, wie viel ein ARK Server auf der Konsole: Um diese Frage zu beantworten, müssen die plattformspezifischen Preisseiten überprüft werden, da Xbox and PlayStation Die Preise für diese Tarife werden getrennt von den PC-Tarifen berechnet. Im Support gibt es zahlreiche Beschwerden aus der Community über lange Reaktionszeiten und Abrechnungsstreitigkeiten, daher alle Transaktionen dokumentieren. Der Exklusivvertrag mit der ASA ist nach wie vor umstritten.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Karten / Funktionen / Notizen 10 Spielautomaten 16,19 $ pro 30 Tage 30-Tage-Abonnement Xeon E5 v4 | HPE 3PAR SSD PC (Steam) | CrossARK-kompatibel | Über 100 Spielwechsel | Alle DLCs 16 Spielautomaten (die beliebtesten) 20,99 $ pro 30 Tage 30-Tage-Abonnement Xeon E5 v4 | HPE 3PAR SSD PC (Steam) | CrossARK-kompatibel | Spielwechsel | Alle DLCs 32 Spielautomaten 39,49 $ pro 30 Tage 30-Tage-Abonnement Xeon E5 v4 | HPE 3PAR SSD PC (Steam) | CrossARK-kompatibel | Spielwechsel | Alle DLCs Benutzerdefiniert Konfigurierbar 3–365 Tage Laufzeit Xeon E5 v4 | HPE 3PAR SSD 10–200 Plätze | Verfügbar für PC, Xbox One und PS4

USD von server.nitrado.net am 01.04.2026 (Angaben für PC/Tokio). Preise für Xbox/PS finden Sie auf den jeweiligen plattformspezifischen Seiten.

Pros Nachteile ✅ Einziger Anbieter mit ARK-Unterstützung für Xbox One und PS4 ✅ Exklusiver ASA-Werbehost ✅ Windows Store/Xbox-App für die Erstkonfiguration der Konsole ✅ Wechsel zwischen über 100 Spielen ✅ iOS-/Android-App ❌ Plattformmonopol, kein Preiswettbewerb bei Konsolen ❌ Die Reaktionszeiten des Supports werden allgemein als langsam empfunden ❌ Abrechnung alle 30 Tage, nicht nach Kalendermonaten ❌ Spannungen in der Community wegen der Exklusivität von ASA ❌ Höhere Kosten pro Platz im Vergleich zu reinen PC-Auswahlen

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10. SparkedHost [Die beste preisgünstige Alternative mit starkem DDoS-Schutz]

SparkedHost rundet das Ganze ab ARK Eine Server-Hosting-Liste als preisgünstige Alternative mit einer Funktion, die weit über das übliche Preisniveau hinausgeht: DDoS-Abwehr auf Unternehmensniveau in jedem Tarif ohne zusätzliche Kosten, ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal für ARK PvP-Gemeinschaften, die bei Raid-Events ins Visier geraten. Die Namen der Gruppen stammen aus dem Spiel ARKRessourcen –Stroh, Holz, Feuerstein, Stein, Metall, Kristall – Dies deutet darauf hin, dass dieser Host speziell auf Communities von Überlebensspielen ausgerichtet ist.

Drei transparente Hardware-Ebenen decken Haushalt (gemeinsam genutzte CPU, SSD) Unternehmen (dedizierter Kern, NVMe) sowie Extrem (High-Core-NVMe, Game Vault), auf denen alle das Apollo Panel mit Dampf Workshop, ARK-API-Unterstützung, automatische Backups, RCON und unbegrenzte Spielerplätze. Bereitstellung in weniger als 5 Minuten, Standorte in den USA und der EU bestätigt, all ARK Unterstützte Karten und DLCs, PC (Dampf/Episch) ausschließlich.

The Haushalt Diese Stufe verwendet eine Standard-SSD, was für die Standardversion ausreichend ist ARK: Survival Server-Hosting, aber Unternehmen NVMe ist das absolute Minimum für jeden modifizierten Server. Ein kleinerer Anbieter mit weniger Nutzerbewertungen als die Top-Anbieter auf dieser Liste. Nein Xbox or PlayStationUnterstützung.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Karten / Funktionen / Notizen Preisgünstig – Strohdach (Bestseller) 8,00 $/Monat | Vierteljährlich: 7,60 $ | Halbjährlich: 7,04 $ | Jährlich: 6,40 $ Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-12 %) / Jährlich (-20 %) 2 Kerne | 8 GB RAM | 50 GB SSD – KEINE NVMe 5–10 empfohlene Spieler | Nur Vanilla | Nur PC Budget – Holz 12,00 $/Monat | Vierteljährlich: 11,40 $ | Halbjährlich: 10,56 $ | Jährlich: 9,60 $ Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-12 %) / Jährlich (-20 %) 2 Kerne | 12 GB RAM | 50 GB SSD – KEINE NVMe 10–15 empfohlene Spieler | Nur Vanilla | Nur PC Enterprise – Flint (Bestseller) 18,00 $/Monat | Vierteljährlich: 17,10 $ | Halbjährlich: 15,84 $ | Jährlich: 14,40 $ Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-12 %) / Jährlich (-20 %) 2 Kerne | 8 GB RAM | 100 GB NVMe | Game Vault 15–25 empfohlene Spieler | Mods erlaubt | Nur PC Unternehmen – Stein 28,00 $/Monat | Vierteljährlich: 26,60 $ | Halbjährlich: 24,64 $ | Jährlich: 22,40 $ Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-12 %) / Jährlich (-20 %) 2 Kerne | 12 GB RAM | 100 GB NVMe | Game Vault 25–30 empfohlene Spieler | Nur für PC Extreme – Metal (Bestseller) 40,00 $/Monat | vierteljährlich: 38,00 $ | halbjährlich: 35,20 $ | jährlich: 32,00 $ Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-12 %) / Jährlich (-20 %) 3 Kerne | 10 GB RAM | 150 GB NVMe | Game Vault 30–50 empfohlene Spieler | Nur für PC Extrem – Kristall 52,00 $/Monat | Vierteljährlich: 49,40 $ | Halbjährlich: 45,76 $ | Jährlich: 41,60 $ Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-12 %) / Jährlich (-20 %) 3 Kerne | 14 GB RAM | 150 GB NVMe | Game Vault 50 empfohlene Spiele | Nur für PC

USD von sparkedhost.com am 01.04.2026 (Miami, FL). Vierteljährlich: -5 %, halbjährlich: -12 %, jährlich: -20 %.

Pros Nachteile ✅ Enterprise-DDoS-Schutz in allen Tarifen ohne Aufpreis ✅ Einstiegspreis ab 8,00 $/Monat ✅ Auf ARK anspielende Planbezeichnungen, mit Schwerpunkt auf Überleben ✅ Bereitstellung in weniger als 5 Minuten ✅ Enterprise-/Extreme-NVMe-Stufen verfügbar ❌ Die preisgünstige Variante ist eine SSD, keine NVMe ❌ Kleinerer Anbieter, weniger Bewertungen als die Top-Anbieter ❌ Keine Unterstützung für ARK-Clustering ❌ Keine Unterstützung für Xbox/PS ❌ Die preisgünstige SSD-Klasse ist nicht für modifizierte ARK-Versionen geeignet

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Anbieter-Vergleichstabelle

Wenn Sie die Bewertungen überflogen haben und sich immer noch nicht sicher sind, für welche Option Sie sich entscheiden sollen, sollten Sie diese Tabelle als Lesezeichen speichern. Hier werden alle Anbieter nebeneinander anhand der Spezifikationen verglichen, die tatsächlich für ARK: Survival Server-Hosting – RAM, Steckplätze, Control Panel, Clustering, Konsolenunterstützung und mehr. Für alle, die noch auf der Suche nach dem besten Angebot sind ARK Auswahl des Server-Hostings nach Anwendungsfall; in der letzten Zeile wird jeder Anbieter dem Szenario zugeordnet, für das er am besten geeignet ist.

Funktion GTXGaming HostHavoc GPortal PebbleHost BisectHosting Shockbyte Apex Hosting Nodecraft Nitrierung SparkedHost Startpreis 9,99 £/Monat (Basic, 10 Plätze) 15,00 $/Monat (30 Plätze) 15,82 $/30 Tage (10 Plätze) 11,99 $/Monat (30 Plätze) 29,99 $/Monat (10 GB) 14,99 $/Monat (Raptor) 14,99 $/Monat (4 GB) 9,98 $/Monat (Pro 2 GB) 20,99 $/30 Tage (16 Plätze) 8,00 $/Monat (Budget) RAM 8–14 GB NVMe (ohne Spezifikation) Nicht näher bezeichnet 7–12 GB DDR4 10–16+ GB NVMe 10–16+ GB NVMe 4–32 GB 2–16 GB DDR5 Xeon E5 v4 SSD 8–14 GB Spielerplätze 10–250+ 30–100 10–64 30–100 Unbegrenzt Unbegrenzt Unbegrenzt Unbegrenzt 10–200 5–50 Systemsteuerung Benutzerdefiniert/TCAdmin TCAdmin v2 GPortal Web Individuell gestalteter Pterodaktylus Starbase Individuelles Shockbyte Benutzerdefiniertes Apex NodePanel 2 Nitrado Web Apollo Zum Support ✓ Vollversion + Beyond-API ✓ Vollversion + ARK-API ✓ Workshop ✓ Vollständig ✓ Vollständig ✓ Vollständig ✓ Vollständig ✓ Vollständig ✓ Vollständig ✓ Vollständig Auto Mod Updater ✓ Einzigartiges Merkmal ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ Beyond-API-Plugin ✓ mit einem Klick ✓ FTP ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ DDoS-Schutz ✓ Unternehmen ✓ Unternehmen ✓ Bulwark+Corero ✓ 160 Gbit/s ✓ Im Lieferumfang enthalten ✓ 480 Gbit/s ✓ Im Lieferumfang enthalten ✓ Im Lieferumfang enthalten ✓ Hardware ✓ Unternehmen ARK-Clustering ✓ kostenlos ✓ kostenloses Auto ✓ ✗ ✓ mit einem Klick ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ Serverstandorte 28 weltweit 12 Standorte 11 Regionen Großbritannien/USA/Australien 21 weltweit Mehrere weltweit 20+ weltweit 27 weltweit 9 Regionen Miami plus Xbox-/PS-Unterstützung ✗ Nur für PC ✗ Nur für PC ✗ Nur für PC ✗ Nur für PC ✗ Nur für PC ✗ Nur für PC ✗ Nur für PC ✗ Nur für PC ✓ Xbox/PS4 ✗ Nur für PC Kostenlose Testversion / Geld-zurück-Garantie 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie 72-Stunden-Garantie 5,64 $ für eine 3-tägige Testversion [Überprüfen] 3-Tage-MBG 3-Tage-MBG [Überprüfen] 24-Stunden-Testversion [Überprüfen] ✗ Am besten geeignet für Erweiterte Konfigurationen + Beyond-API Schneller Support + Clustering Offizieller Partner + Spielautomaten Budgetwert Anfänger Markenvertrauen + Markenwert Große Gemeinschaften Spielwechsel ARK für Xbox/PS4 Budget + DDoS

Die Preise bei GTXGaming sind in GBP angegeben. Nitrado rechnet pro 30-Tage-Zeitraum ab. Bei Apex wird der wiederkehrende Preis ab dem zweiten Monat angezeigt. Die Preise für die höheren Tarife bei PebbleHost sind geschätzt.

Eine kurze Auswahl der besten ARK Server-Hosting nach Anwendungsfall:

Gesamtbester: GTXGaming – Beyond-API: Automatischer Mod-Updater mit einem Klick, kostenlos und plattformübergreifend

GTXGaming – Beyond-API: Automatischer Mod-Updater mit einem Klick, kostenlos und plattformübergreifend Bester Support: HostHavoc – Reaktionszeit unter 10 Minuten, automatische Clusterbildung, 72-Stunden-Garantie

HostHavoc – Reaktionszeit unter 10 Minuten, automatische Clusterbildung, 72-Stunden-Garantie Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ARK: Survival Webhosting: PebbleHost – 11,99 $/Monat, 7-Tage-Backups, 160 Gbit/s DDoS-Schutz

PebbleHost – 11,99 $/Monat, 7-Tage-Backups, 160 Gbit/s DDoS-Schutz Am besten für Anfänger geeignet: BisectHosting – Starbase-Podiumsdiskussion, 21 Veranstaltungsorte, 15-minütiger Live-Chat

BisectHosting – Starbase-Podiumsdiskussion, 21 Veranstaltungsorte, 15-minütiger Live-Chat Am besten geeignet für große Gemeinschaften: Spitzenwert Hosting – unbegrenzte Steckplätze, vCores der EX-Serie

Spitzenwert Hosting – unbegrenzte Steckplätze, vCores der EX-Serie Am besten für die Konsole geeignet ARK: Nitrierung – einziger Anbieter mit Xbox/PlayStationUnterstützung

Vergleich der Funktionen beim ARK-Server-Hosting

Unterstützung für Beyond-API-Plugins, ein automatischer Mod-Updater und ARK Clustering sind die drei Merkmale, die die Besten auszeichnen ARK Auswahl an Server-Hosting-Angeboten von allgemeinen Spiel-Hosting-Anbietern.

GTXGaming ist der einzige Anbieter auf dieser Liste mit einem integrierten automatischen Mod-Updater und Beyond-API-Unterstützung per Mausklick. NurNitrierungunterstütztXbox One and PlayStation 4speziellARK Server – alle anderen Anbieter auf dieser Liste unterstützen ausschließlich PC. Ein Live-Chat ist nicht vorhanden HostHavoc, GPortalundPebbleHost, trotz kurzer Bearbeitungszeiten bei den Tickets. PebbleHost and SparkedHosthaben keineARK Unterstützung für Clustering.

Spieler, die mit den Standards anderer Survival-Spiel-Server vertraut sind, können einen Vergleich anstellen: am bestenBergbau, HandwerkWebhosting behandelt ähnliche Aspekte der Mod-Unterstützung und der Systemsteuerung.

Für Spieler, die sich speziell auf Preisvergleiche konzentrieren, ist die am günstigstenBergbau, HandwerkWebhosting nutzt denselben Bewertungsrahmen und ist eine lohnende Lektüre als Ergänzung zu diesem Leitfaden.

Funktion GTX HH GP PH BH SB AH NC NIT SPKD DDoS-Schutz ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Ein-Klick-Installation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Auto Backups ✓ ✓ täglich ✓ ✓ 7 Tage ✓ 3 Tage ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Mods mit einem Klick ✓ ✓ ✓ Workshop ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Crossplay zwischen Steam und Epic ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Xbox-/PS-Unterstützung ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✗ Kostenlose Subdomain ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Support rund um die Uhr ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Live-Chat ✓ ✗ ✗ ✗ Discord ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ Spielwechsel ✓ ✗ ✓ Gamecloud ✗ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ Steam-Workshop ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Auto Mod Updater ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ARK-Clustering ✓ kostenlos ✓ kostenloses Auto ✓ ✗ ✓ mit einem Klick ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ Beyond-API-Plugin ✓ mit einem Klick ✓ FTP ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

GTX=GTXGaming, HH=HostHavoc, GP=GPortal, PH=PebbleHost, BH=BisectHosting, SB=Shockbyte, AH=Apex Hosting, NC=Nodecraft, NIT=Nitrado, SPKD=SparkedHost

Mindestanforderungen an den Server für ARK: Survival Evolved

ARK ist eines der ressourcenintensivsten Survival-Spiele, was den Serverbetrieb angeht, mit RAM-Anforderungen, die weit über Valheim or Conan Exiles. Das Verständnis dieser Spezifikationen ist unabdingbar, bevor man sich für ein Produkt entscheidet ARK: Survival Server-Hosting-Paket, insbesondere für die Karten „Genesis 2“ und „Lost Island“, die HostHavoc wird auf der Preisseite ausdrücklich als 16 GB RAM erfordernd gekennzeichnet. Die folgende Tabelle zeigt die Hardwareanforderungen für die verschiedenen Spielerstufen bei Standard ARK: Survival Server-Hosting-Konfigurationen.

Anzahl der Spieler RAM CPU-Kerne Lagerung Anmerkungen 1–10 Spieler 8 GB 2+ Farben SSD mit mehr als 50 GB Minimal funktionsfähig; nur Standardkarten 10–30 Spieler 12–14 GB 4+ Farben SSD mit mehr als 100 GB Unterstützt Mods; empfohlene Basisversion für die meisten Stämme 30–50 Spieler 16 GB 6+ Farben SSD mit mehr als 150 GB Erforderlich für die Karten „Genesis 2“ und „Lost Island“ 50–100 Spieler zwanzig bis vierundzwanzig Gigabyte 8+ Farben SSD mit mehr als 200 GB Server mit hoher Nutzerzahl; hohe Mod-Belastung; Clustering in Betracht ziehen

Jeder Mod verursacht einen zusätzlichen RAM- und CPU-Aufwand; ein Server, auf dem 30 Mods laufen, sollte zusätzlich zur Standardkonfiguration 4–8 GB einplanen. Beyond-API-/ARK-API-Plugins verursachen weiteren Aufwand für benutzerdefinierte Wirtschaftssysteme. Jede Karte in einem Cluster läuft als separate Serverinstanz, sodass ein Cluster mit drei Karten drei separate Mietverträge erfordert. Vor diesem Hintergrund sind die Preistabellen nützlich, um zu berechnen, wie viel ARK Server für Ihre Konfiguration. Die richtige Abstimmung zwischen Serverleistung und Spieleranzahl ist der praktische Ausgangspunkt für den Betrieb eines dedizierten Servers auf ARK zuverlässig.

ARK Server entwickeln mit der Zeit Speicherlecks; planmäßige Neustarts alle 6–12 Stunden sind gängige Praxis, Vergewissern Sie sich also, dass jeder Host auf Ihrer Auswahlliste über ein Tool für geplante Neustarts verfügt.

So wählen Sie den richtigen ARK-Server-Host aus

Das BesteARK Die Wahl des richtigen Server-Hostings für deine Community hängt von fünf Faktoren ab: Hardware-Spezifikationen, Serverstandort, Benutzerfreundlichkeit des Control Panels, Umfang der Mod-Unterstützung und Flexibilität bei der Abrechnung. Für Spieler, die neu bei ARK: Survival Server-Hosting, mit der Frage, wie man einen dedizierten Server auf ARK Wenn Sie sich vor dem Kauf mit jedem dieser Punkte auseinandersetzen, können Sie die häufigsten kostspieligen Fehler vermeiden.

1. Serverleistung (RAM, CPU, SSD/NVMe)

8 GB RAM sind das absolute Minimum für jedes Top-Modell ARK Server-Hosting-Konfiguration, wobei 12–16 GB als praktische Empfehlung für die meisten Stämme in der Praxis gelten. Insbesondere für „Genesis 2“ und „Lost Island“ sind 16 GB erforderlich – das ist für diese Karten unverzichtbar.

Die NVMe-Schreibgeschwindigkeit wirkt sich direkt auf die Leistung beim Speichern von Spielständen aus; insbesondere bei umfangreichen Mods ARK Bei Servern mit komplexen Konfigurationen wird NVMe gegenüber Standard-SSDs dringend empfohlen. Dies wirkt sich direkt darauf aus, wie viel ARK ein Server, für den es sich lohnt zu zahlen, da NVMe-basierte Tarife zwar teurer sind, der Leistungsunterschied bei modifizierten ARK: Survival Server-Hosting ist eine Tatsache.

2. Serverstandorte

Die Nähe zu deiner Spielergemeinschaft ist der mit Abstand wichtigste Faktor für die Latenz. Ein nordamerikanischer Clan auf einem in Singapur gehosteten Server muss mit einer Ping-Zeit von 200–300 ms rechnen, was PvP-Kämpfe praktisch unspielbar macht. Für Clans, deren Mitglieder über verschiedene Regionen verteilt sind, wählt einen Server, der sowohl Nordamerika als auch Europa abdeckt – GTXGaming(28 weltweit),BisectHosting(21 weltweit),GPortal (11 Regionen) sowie HostHavoc (12 Standorte) kommen alle in Frage. Prüfen Sie, ob der jeweilige ARK Der Knoten ist in Ihrer bevorzugten Region verfügbar, da bei einigen Anbietern bestimmte Standorte bereits ausgebucht sind; HostHavoc Zum Zeitpunkt der Rezension waren die Flüge nach Atlanta und Frankfurt bereits ausverkauft.

3. Einfache Einrichtung und Bedienfeld

Für das BesteARK Aus Erfahrung im Bereich Server-Hosting weiß man: Ein gutes Control Panel benötigt einen integrierten INI-Konfigurationseditor sowie die Installation von Mods per Mausklick von Dampf Workshop, einfaches Wechseln zwischen offiziellen DLCs und eine funktionierende RCON-Konsole.

Anfänger sollten Folgendes vorrangig behandeln BisectHosting„S Starbase“-Panel; fortgeschrittene Nutzer werden das Beste daraus machen GTXGaming„die Tiefe von“ ARK-spezifische Parameterbereitstellung. Erfahren Sie, wie Sie einen dedizierten Server auf ARK ist auf einem gut gestalteten Bedienfeld deutlich einfacher – Nitrierung umfasst sowohl den Expertenmodus (direkte Bearbeitung der INI-Datei) als auch einen Modus mit Anleitungen für Spieler, die noch keine Erfahrung mit der Serververwaltung haben.

4. Mod-Support

ARKDas Modding-Ökosystem von ‚ ist eines der umfangreichsten im Bereich der Survival-Spiele, mit Strukturen Plus, Tolles FernglasundNein Lagerung v2 auf den meisten Community-Servern standardmäßig vorhanden. Die wichtigste Checkliste für optimale ARK: Survival Evolved Server-Hosting-Mod-Unterstützung: Ein-Klick Dampf Installation von Workshops, Unterstützung für Workshop-Sammlungen, automatische Mod-Aktualisierung (GTXGaming (nur) sowie Unterstützung für Beyond-API- und ARK-API-Plugins. Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass Ihre gesamte Mod-Sammlung unterstützt wird – Manche Hosts begrenzen die Anzahl der Mods oder haben Speicherplatzbeschränkungen, die zu Problemen führen, sobald ein Server live ist.

5. Skalierbarkeit

Wählen Sie einen Host, bei dem Sie Arbeitsspeicher, Player-Steckplätze und Speicherplatz unabhängig voneinander erweitern können. GTXGaming„Das modulare Erweiterungssystem ist das flexibelste; Hosts, bei denen RAM und Steckplätze fest miteinander verbunden sind, lassen sich bei Veränderungen in der Communitygröße weniger gut anpassen.“ Die Skalierbarkeit des Clusters ist ebenso wichtig– beidesGTXGaming and HostHavoc Dazu gehört das kostenlose Clustering über mehrere Zonen hinweg, was bei Konfigurationen mit mehreren Karten eine erhebliche Kostenersparnis im Vergleich zu Anbietern bedeutet, die pro Cluster-Verbindung abrechnen.

6. Flexibilität bei Preisen und Abrechnung

Eine monatliche Abrechnung ist für Neukunden am sichersten ARK: Survival Server-Hosting-Angebote prüfen, bevor man sich auf Jahresverträge festlegt. Die Frage, wie viel das kostet, ist ARKServer:typisches Einsteigermodell ARK: Survival Server-Hosting kostet 8 bis 30 Dollar pro Monat, bei großen Mod-Servern steigen die Kosten auf 40 bis 80 Dollar pro Monat. Genesis 2 und Lost Island treiben die Kosten aufgrund der erforderlichen 12–16 GB RAM auf mindestens 28–50 $ pro Monat.

Das beste kostenloseARK Server-Hosting als dauerhafte Option gibt es nicht in einer Qualität, die empfehlenswert wäre – aber das beste kostenlose ARK Testversionen für Server-Hosting von GPortal (5,64 $/3 Tage), GTXGaming (24-Stunden-MBG) sowie Shockbyte (3-Tage-MBG) ermöglicht es Ihnen, die Leistung zu testen, bevor Sie sich endgültig entscheiden.

Mein Gesamtfazit zum besten ARK-Server-Hosting

Die wichtigsten Bewertungskriterien für die besten ARK Die hier vorgestellten Server-Hosting-Angebote decken die Bereiche Leistung, Preisgestaltung, Mod-Unterstützung, Konsolenunterstützung, Clustering und Supportqualität ab.

Für fortgeschrittene Konfigurationen und Mod-lastige Setups ARK: Survival Webhosting: GTXGaming .

Für schnellen Support und automatisches Clustering: HostHavoc .

Für den Haushalt ARK: Survival Server-Hosting für 11,99 $/Monat: PebbleHost .

Für Anfänger: BisectHosting .

Für große Gemeinden: Apex Hosting .

For Xbox/PlayStationKonsoleARK: Nitrierung, die einzige Option auf dieser Liste.

Für alle, die sich darüber informieren möchten, wie man einen dedizierten Server auf ARK und wie viel kostet ein ARK Wenn Sie einen Server über mehrere Ebenen hinweg verwalten, finden Sie in diesem Leitfaden alle notwendigen Informationen.

Bevor Sie sich entscheiden, sollten Sie die RAM-Anforderungen von Genesis 2/Lost Island, die Beyond-API-Unterstützung und die Kompatibilität mit Ihrer Konsolenplattform mit Ihrer konkreten Konfiguration abgleichen – allein diese drei Faktoren können die monatlichen Kosten für ARK: Survival Webhosting.

Egal, in welche Richtung du gehst, das Beste ARK Die richtige Server-Hosting-Option für deinen Clan ist diejenige, die zu deiner Spielerzahl, deiner Kartenauswahl und deinem Mod-Stack passt, ohne dass es im zweiten Monat zu Überraschungen kommt.

Häufig gestellte Fragen