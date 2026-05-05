Das beste Valheim-Server-Hosting im Jahr 2026: Die 10 besten Anbieter – getestet und bewertet

Valheim läuft spürbar besser, wenn es auf der besten Hardware läuft Valheim Server-Hosting. Das Spiel erschien 2021 und hat seitdem die Marke von 13 Millionen verkauften Exemplaren überschritten; es gehört nach wie vor zu den meistgespielten Survival-Titeln auf Steam.

A Valheim Ein dedizierter Server sorgt dafür, dass deine Welt rund um die Uhr online bleibt. Außerdem ermöglicht er Mod-Unterstützung, Crossplay und umfassende Administratorrechte, die du bei einer von anderen Spielern gehosteten Sitzung einfach nicht bekommst.

Um das Beste zu finden Valheim Server-Hosting: Ich habe 10 Anbieter selbst getestet – Wir haben Server eingerichtet, Mods installiert, Multiplayer-Sitzungen durchgeführt und die Leistung einem Stresstest unterzogen, um zu sehen, was im tatsächlichen Spielbetrieb wirklich funktioniert. Hier sind die Ergebnisse der Tests, aufgeschlüsselt nach Spieleranzahl, Mods und Budget.

Unsere Top-Empfehlungen für das beste Valheim-Server-Hosting

Die zehn bestenValheim Die unten aufgeführten Server-Hosting-Anbieter sind jeweils führend in einem bestimmten Bereich. Einige gehören zu den besten dedizierten Valheim-Servern für Modding, andere eignen sich für große Communities oder Einsteiger. Diese Liste konzentriert sich darauf, was jeder Anbieter tatsächlich am besten kann, sodass du schnell das passende Angebot für deine Bedürfnisse finden kannst.

Hostinger– Bester GesamteindruckValheim Server-Hosting. AMD EPYC VPS mit KI-Tools und 30-tägiger Geld-zurück-Garantie. GTXGaming – Am besten für Fortgeschrittene Valheim Modding. Automatischer Mod-Updater, BepInEx vorkonfiguriert, vollständig Xbox Crossplay HostHavoc – Bester Support. Reaktionszeit unter 10 Minuten und vollständiger Steam-Zugang + Xbox Crossplay von Haus aus. Die Spielmoderatoren – Ideal für Einsteiger. AMD Ryzen 9 9950X-Hardware, kostenlose weltweite Migration, 7-tägige Geld-zurück-Garantie. BisectHosting – Die beste Option für mehrere Spiele. Starbase-Panel, 21 Standorte weltweit, Valheim Und mit nur einem Klick. Shockbyte – Die vertrauenswürdigste Budget-Marke. Über 10.000 Bewertungen, Unterstützung für BepInEx/Valheim Plus, 72-stündige Selbstbedienungs-Rückerstattung. Apex Hosting – Am besten für große Valheim Gemeinschaften. Unbegrenzte Spielerplätze, Xbox Crossplay, Live-Chat rund um die Uhr. GPortal – Am besten geeignet für Flexibilität bei den Spielautomaten. Offizielle Partnerschaften mit Spielstudios, Wechsel zwischen Spielplattformen, 3-tägige Testphase. Nodecraft – Ideal für Communities mit mehreren Spielen. Speichern und wechseln Sie zwischen über 53 Spielen, mobile App, 24-Stunden-Testversion kostenlos. SparkedHost – Beste Flexibilität für Einsteiger. Gestaffelte Hardware ab 8 $/Monat mit NVMe in den Enterprise-Tarifen.

Nicht jeder Host ist gleich, und der beste Valheim Die Wahl des richtigen Server-Hostings für Ihre Gruppe hängt davon ab, was Ihnen wirklich wichtig ist – Mods, Preis oder Einfachheit. Die folgende umfassende Übersicht behandelt die Stärken und Schwächen der einzelnen Anbieter, basierend auf praktischen Tests.

So haben wir diese Valheim-Server-Anbieter getestet

Für jeden Anbieter richte ich ein Valheim Dedizierten Server und unterzog ihn sechs spezifischen Tests, um festzustellen, welche davon tatsächlich die besten sind Valheim verfügbare Server.

BepInEx – Zuverlässige Installation mit einem Klick. Wurde es korrekt installiert und wurden die Mods aus dem Thunderstore geladen, ohne dass Dateien manuell bearbeitet werden mussten?

Wurde es korrekt installiert und wurden die Mods aus dem Thunderstore geladen, ohne dass Dateien manuell bearbeitet werden mussten? Valheim Weitere Einstellungen. Wurde die Spieler-Obergrenze von 10 (Vanilla) auf 64 erhöht und lässt sich dies über das Bedienfeld problemlos einstellen?

Wurde die Spieler-Obergrenze von 10 (Vanilla) auf 64 erhöht und lässt sich dies über das Bedienfeld problemlos einstellen? Latenz beim Speichern der Welt. NVMe vs. SSD: Schreibleistung bei aktiven Weltspeicherungen in einer großen Basis.

NVMe vs. SSD: Schreibleistung bei aktiven Weltspeicherungen in einer großen Basis. Einrichtung des Crossplay. War die „-crossplay“-Option über das Panel konfigurierbar, oder musste das Skript manuell bearbeitet werden?

War die „-crossplay“-Option über das Panel konfigurierbar, oder musste das Skript manuell bearbeitet werden? Stabilität der Bosskämpfe. Serverleistung unter hoher Auslastung (ein Kampf gegen Yagluth, 8 Spieler, über 30 aktive Monster).

Serverleistung unter hoher Auslastung (ein Kampf gegen Yagluth, 8 Spieler, über 30 aktive Monster). Reaktionsschnelle Unterstützung. Wie schnell und konkret könnte das Team bei einem defekten BepInEx-Plugin helfen?

Ich habe mit über 20 Anbietern angefangen die derzeit unterstützen Valheim dedizierte Server und haben die Liste anschließend anhand von Preistransparenz, Funktionen und tatsächlicher Benutzerfreundlichkeit auf 10 Anbieter eingegrenzt. Diese 10 Anbieter gehören zu den besten Valheim Verfügbare Server-Hosting-Optionen.

Ein wichtiger Hinweis, den man im Voraus wissen sollte: Clientseitige BepInEx-Modifikationen verhindern Xbox und Game Pass-Spieler daran hindern, sich zu verbinden. Ich habe das direkt getestet, indem ich BepInEx mit einem Thunderstore-Modpack eingerichtet und dann versucht habe, als Xbox Game Pass-Spieler.

Plattformen für Community-Mischungen müssen ihre Mod-Konfiguration vor dem Start entsprechend planen. Dies ist einer der häufigsten Fehler beim Einrichten des Crossplay Valheim dedizierte Server.

Die besten Valheim-Server-Hosting-Plattformen im Test

Die zehn bestenValheim Die im Folgenden vorgestellten Server-Hosting-Plattformen decken jede Art von Konfiguration ab. Jeder Anbieter von Valheim Die dedizierten Server wurden nicht nur anhand ihrer technischen Daten geprüft, sondern auch in der Praxis getestet. Hier sind die Ergebnisse der Tests und die Gründe, warum einige der besten Valheim Die Auswahl an Server-Hosting-Angeboten hat mich überrascht.

Wenn du das Beste willst Valheim Server-Hosting zum günstigsten Langzeitpreis, Hostinger Da würde ich anfangen. Für 6,99 $ pro Monat bei einem 24-Monats-Vertrag… es ist der günstigste Einstieg auf dieser Liste für echte Hardware auf VPS-Niveau – inklusive AMD EPYC-Prozessoren, NVMe-SSDs und vollständigem Root-Zugriff.

The Kodee KI-Assistent ist das eigentliche Highlight. Als meine BepInEx-Konfiguration nach einem Valheim Nach dem Patch erklärte mir Kodee die Lösung in leicht verständlicher Sprache. Bei einem „Mistlands“-Durchlauf mit 16 Spielern auf dem „Game Panel 2“-Plan blieb die Bildwiederholrate auch während zweier gleichzeitiger Kämpfe gegen Yagluth stabil.

Das Panel läuft auf CubeCoders AMP mit einem einzigen Klick Valheim Installation. Die Modelle sind mit 4 GB bis 32 GB RAM erhältlich, was für eine Gruppe von 10 Freunden bis hin zu einer Gruppe mit 64 Spielern Valheim dedizierter Server with Valheim Plus aktiviert. Steam und Xbox Crossplay wird über das Flag -crossplay aktiviert, das direkt über das Panel konfiguriert werden kann.

Die 30-tägige Geld-zurück-Garantie ist die großzügigste Rückerstattungsfrist auf dieser Liste.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Crossplay / Funktionen / Hinweise Spiel-Panel 1 6,99 $/Monat (24-monatiges Sonderangebot) | Verlängerung: 11,99 $/Monat 24 Monate im Voraus (insgesamt 167,76 $) 4 GB RAM | 1 vCPU | 50 GB NVMe | 4 TB Bandbreite Crossplay zwischen PC und Xbox | Unbegrenzte Spielerplätze | ~10 Spieler Spiel-Panel 2 9,49 $/Monat (24-Monats-Sonderangebot) | Verlängerung: 14,99 $/Monat 24 Monate im Voraus (insgesamt 227,76 $) 8 GB RAM | 2 vCPU | 100 GB NVMe | 8 TB Bandbreite Crossplay zwischen PC und Xbox | Unbegrenzte Spielerplätze | ~20 Spieler Spielfeld 4 13,99 $/Monat (24-monatiges Sonderangebot) | Verlängerung: 28,99 $/Monat 24 Monate im Voraus (insgesamt 335,76 $) 16 GB RAM | 4 vCPU | 200 GB NVMe | 16 TB Bandbreite Crossplay zwischen PC und Xbox | 64 Spieler (V+) Spielfeld 8 27,99 $/Monat (24-monatiges Sonderangebot) | Verlängerung: 49,99 $/Monat 24 Monate im Voraus (insgesamt 671,76 $) 32 GB RAM | 8 vCPU | 400 GB NVMe | 32 TB Bandbreite Crossplay zwischen PC und Xbox | 64 Spieler (V+)

Für den Preis von 6,99 $ pro Monat ist Folgendes erforderlich: eine 24-monatige Vertragslaufzeit (167,76 $ im Voraus), und die Verlängerung kostet 11,99 $ pro Monat. Mod-Updates nach Valheim Patches müssen manuell per FTP erneut hochgeladen werden – es gibt hier keinen automatischen Mod-Updater. Hostinger deckt zudem nur 10 Serverregionen ab, was im Vergleich zu den anderen getesteten Anbietern eine eher geringe Reichweite darstellt. Spieler außerhalb dieser Regionen sollten sich weiter unten in dieser Liste umsehen, doch für Gruppen aus den USA und der EU ist die Abdeckung so gut, dass der Anbieter selten unter den besten auftaucht Valheim Server in dieser Preisklasse.

Vorteile Nachteile ✅ Der günstigste VPS-Tarif auf dieser Liste ✅ AMD EPYC und NVMe in allen Tarifen ✅ Kodee AI vereinfacht die Behebung von BepInEx-Fehlern ✅ 30 Tage Geld-zurück-Garantie – hier gilt die längste Rückgabefrist ✅ Dämpfen undXbox Crossplay in allen Tarifen ✅ Valheim mit einem Klick installieren über CubeCoders AMP ❌ 24-monatige Vertragslaufzeit erforderlich ❌ Nein, Auto-Mod-Updater ❌ Nur 10 Serverregionen ❌ Hohe Preise bei Vertragsverlängerung

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2. GTXGaming [Ideal für fortgeschrittenes Valheim-Modding und vollständiges Xbox-Crossplay]

GTXGaming hat sich seinen Platz unter den Besten verdient Valheim Server-Hosting-Anbieter vor allem aus einem Grund: der automatische Mod-Updater. Wenn einValheim Der Patch beschädigt deine Nexus-Mods-Sammlung, GTXGaming führt Updates automatisch durch.

BepInEx wird mit nicht gestrippten Unity-DLLs vorkonfiguriert geliefert, genau die Konfiguration, die passionierte Modder brauchen. Valheim Außerdem lässt es sich mit einem Klick installieren, und Xbox Crossplay ist in jedem Abonnement vollständig aktiviert, sodass sich Steam- und Game Pass-Spieler vom ersten Tag an miteinander verbinden können.

Bei einem Durchlauf der „Mistlands“ mit 32 Spielern blieb die Bildwiederholrate während eines kompletten Gjall-Ereignisses mit aktiven Monster-Spawns auf der gesamten Karte stabil. Für gemeinsam genutzte Valheim Dedizierte Server – diese Art von Beständigkeit hat mich überrascht.

Standardstandorte laufen auf Ryzen 9 5950XHardware, mitRyzen 9 7950X an Standorten mit extremer Leistung. DDR5-RAM und 28 weltweite Serverstandorte.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Crossplay / Funktionen / Hinweise Basis-Valheim-Server 9,99 £/Monat Monatlich 8 GB RAM | Ryzen 9 5950X | NVMe | Standard-CPU Crossplay zwischen PC und Xbox | 10 Plätze (erweiterbar) Empfohlener Valheim-Server 16,98 £ pro Monat Monatlich 12 GB RAM | Ryzen 9 5950X | NVMe | Standard-CPU Crossplay zwischen PC und Xbox | 10 Plätze (erweiterbar) Ultra Valheim Server 25,97 £ pro Monat Monatlich 16 GB RAM | Ryzen 9 7950X | NVMe | Hohe CPU-Auslastung Crossplay zwischen PC und Xbox | 10 Plätze | Ideal für 64-Spieler-V+ Individuelle Konfiguration Konfigurierbar Monatlich Konfigurierbarer Arbeitsspeicher / CPU-Priorität / Festplatte / Steckplätze Crossplay zwischen PC und Xbox | Bis zu 64 Spieler (V+)

Die Preise sind in GBP angegeben, was für Spieler außerhalb Großbritanniens zusätzliche Wechselkursrisiken mit sich bringt. Die Standardtarife sind zudem von Haus aus auf 10 Slots begrenzt, und das Rückerstattungsfenster beträgt nur 24 Stunden – das kürzeste auf dieser Liste.

Für Modding-Communities, die sowohl Steam- als auch Xbox-Server betreiben, GTXGaming gehört zu den besten Valheim Empfehlungen für Server-Hosting, wenn BepInEx eine zentrale Rolle in Ihrer Konfiguration spielt.

Vorteile Nachteile ✅ Automatischer Mod-Updater – einzigartig auf dieser Liste ✅ BepInEx ist mit nicht-gestrippten Unity-DLLs vorkonfiguriert ✅ Valheim Plus – Ein-Klick-Installation bei allen Tarifen ✅ VollständigXbox Crossplay in jedem Tarif ✅ Ryzen 9 7950X in den „Extreme Performance“-Tests ✅ 28 weltweite Serverstandorte ❌ Preise nur in GBP ❌ Standardbegrenzung auf 10 Plätze ❌ 24-Stunden-Rückerstattungsfrist ❌ Kein Live-Chat-Support

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3. HostHavoc [Am besten für schnelle Support-Leistung]

HostHavoc’s DurchschnittDie Bearbeitungszeit für Tickets beträgt weniger als 10 Minuten, und für alle, die es ernst meinen mit Valheim Server-Hosting – das ist eine der wichtigsten Angaben auf der Seite. Eine Bewertung von 4,7/5 Trustpilot Eine Bewertung von über 1.500 Rezensionen untermauert diese Behauptung.

HostHavoc besitzt die Hardware vollständig: Ryzen- und Xeon-CPUs, DDR4/DDR5-RAM und NVMe-SSDs mit 10-Gbit/s-Anbindungen. Crossplay deckt alle Xbox Variante (Xbox One, Serie X, Serie SundXbox (PC), alles über das TCAdmin v2-Panel konfiguriert, ohne eine Konfigurationsdatei anzufassen.

Als ein Konflikt zwischen BepInEx-Plugins dazu führte, dass ein Valheim Der dedizierte Server fiel mitten in einem Ashlands-Lauf aus; das Ticket wurde innerhalb von 10 Minuten bearbeitet. Meine Tests ergaben, dass der Durchschnittswert bei den anderen neun Hosts eher bei 45 Minuten lag.

Der Preis beträgt 1 Dollar pro Platz, beginnend mit 10 Plätzen für 9,99 $ pro Monat. Mit einem Jahresabo sinkt der Preis auf 8,79 $ pro Monat.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Crossplay / Funktionen / Hinweise 10 Plätze – monatlich 9,99 $/Monat Monatlich NVMe-SSD | Xeon/Ryzen DDR4/DDR5 | 10 Gbit/s Crossplay zwischen Steam und Xbox One/Series/PC/Game Pass 10 Plätze – vierteljährlich 9,49 $ pro Monat Vierteljährlich (5 % sparen) Gleiche Hardware Crossplay zwischen Steam und Xbox 10 Plätze – 6 Monate 9,19 $ pro Monat Halbjährlich (8 % sparen) Gleiche Hardware Crossplay zwischen Steam und Xbox 10 Plätze – jährlich 8,79 $ pro Monat Jährlich (12 % sparen) Gleiche Hardware Crossplay zwischen Steam und Xbox Benutzerdefiniert (11–100+ Plätze) 1,00 $ pro Slot (Schieberegler) Monatlich (es gelten Rabatte) Gleiche Hardware | Konfigurierbare Anzahl an Steckplätzen Crossplay zwischen Steam und Xbox | Bis zu 64 Spieler (ab 6 Jahren)

Das 72-Stunden-Rückgabefenster ist im Vergleich zu Hostinger’s 30-Tage-Garantie. Auch die geografische Abdeckung konzentriert sich auf Nordamerika und Europa, ohne südamerikanische oder afrikanische Optionen.

Für Freundeskreise und mittelgroße Gemeinschaften ist das Beste Valheim Server-Hosting nützt wenig, wenn niemand da ist, der hilft, wenn ein Mod nicht mehr funktioniert oder ein Weltspeicher beschädigt wird. Mit HostHavoc… und die Hilfe ist in weniger als 10 Minuten da.

Vorteile Nachteile ✅ Durchschnittliche Reaktionszeit des Supports unter 10 Minuten ✅ Besitzt die gesamte Hardware selbst, kein Weiterverkauf von Cloud-Diensten ✅ Crossplay auf allen Xbox Standardvariante ✅ Unbegrenzter Speicherplatz bei jedem Tarif ✅ 72-Stunden-Geld-zurück-Garantie bei neuen Bestellungen ✅ 4,7/5 auf Trustpilot bei über 1.500 Bewertungen ❌ Begrenzte Anzahl an weltweiten Serverstandorten ❌ Nur innerhalb von 72 Stunden ❌ Die Preisgestaltung pro Steckplatz ist nicht skalierbar ❌ Keine Funktion zum Wechseln zwischen Spielen

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4. Die Spielmoderatoren [Ideal für Einsteiger mit Ryzen 9 9950X-Hardware]

Das Beste finden Valheim Wer zum ersten Mal Server-Hosting nutzt, muss in der Regel Leistung zugunsten der Einfachheit einbüßen. Die Spielmoderatoren verzichtet auf diesen Kompromiss, mit AMD Ryzen 9 9950X Hardware, wobei die Benutzeroberfläche auch für jemanden, der noch nie eine Konfigurationsdatei bearbeitet hat, leicht zu bedienen bleibt.

Der Name der Spielwelt, das Passwort, die Admin-Liste und die Crossplay-Einstellungen lassen sich ganz einfach per Mausklick festlegen. BepInEx lässt sich mit einem Klick installieren und wird automatisch aktualisiert, sodass Plugins nicht nach jedem Valheim Patch.

Ich habe den 8-GB-Tarif in einer „Black Forest“-Partie mit 12 Spielern getestet, bei der mehrere BepInEx-Mods geladen waren. Es gab nicht ein einziges Ruckeln. Das Kontrollfeld zeigte CPU- und Speicherauslastung in Echtzeit an, und es war deutlich zu erkennen, dass noch reichlich Leistungsreserven vorhanden waren.

Die 7-Tage-Garantie und die kostenlose weltweite Migration die beiden größten Hindernisse für Spieler beseitigen, die lernen möchten, wie man einen Valheim Server zum ersten Mal. Es ist genau die Art von einsteigerfreundlicher Konfiguration, die in jede seriöse Bestenliste gehört Valheim Auswahl an Server-Hosting-Anbietern.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Crossplay / Funktionen / Hinweise 6 GB – Ideal für ein paar Freunde 11,99 $ pro Monat Monatlich (Preis: ca. 10,79 $ | Jährlich: ca. 9,59 $) 6 GB RAM | Ryzen 9 9950X | NVMe | DDoS Crossplay zwischen Steam, Xbox und Mac | Unbegrenzte Spielerplätze 8 GB – Ideal für eine Community (beliebt) 15,99 $/Monat Monatlich (Preis: ca. 14,39 $ | Jährlich: ca. 12,79 $) 8 GB RAM | Ryzen 9 9950X | NVMe | DDoS Crossplay zwischen Steam, Xbox und Mac | Unbegrenzte Spielerplätze 12 GB – Ideal für stark ausgelastete Server 23,99 $ pro Monat Monatlich (Preis: ca. 21,59 $ | Jährlich: ca. 19,19 $) 12 GB RAM | Ryzen 9 9950X | NVMe | DDoS Crossplay zwischen Steam, Xbox und Mac | 64 Spieler (V+) Add-on zur Leistungssteigerung 4,98 $ pro Monat Monatliches Zusatzpaket CPU: 400 % → 600 % | Speicher + Backups: 100 GB → 200 GB Optionales Upgrade für jeden Tarif

Die Liste der Standorte konzentriert sich stark auf die USA, während nur London, Frankfurt, Tokio, Singapur und Sydney den Rest der Welt abdecken. Die 198 Trustpilot Die Bewertungen basieren zudem auf einer geringeren Anzahl von Nutzern als bei etablierteren Anbietern, allerdings ist dies für Spieler, deren Hauptziel es ist, das beste Angebot zu finden, Valheim Einrichtung eines Server-Hostings ohne steile Lernkurve; keiner dieser Nachteile ändert etwas am Kernfall.

Vorteile Nachteile ✅ AMD Ryzen 9 9950X in allen Tarifen ✅ Einsteigerfreundliches Bedienfeld, keine Konfigurationsdateien erforderlich ✅ BepInEx mit einem Klick und automatischen Updates ✅ Kostenlose weltweite Migration durch das Team ✅ Unbegrenzte Spielerplätze bei allen Tarifen ✅ Steam, Xbox, Mac und Crossplay mit Game Pass ❌ Geringe Anzahl an Trustpilot-Bewertungen ❌ Serverstandorte mit Schwerpunkt auf den USA ❌ Kein Live-Chat-Support ❌ Kein Verlängerungsrabatt

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5. BisectHosting [Die beste Option für mehrere Spiele mit 21 Standorten weltweit]

BisectOne-SätzeBisectHosting als einer der Besten Valheim Server-Hosting-Dienste auf dieser Liste. Ein Abonnement umfasst über 100 Spiele, sodass die Gruppe, wenn sie sich etwas Neuem zuwendet, wie zum Beispiel Bergbau, HandwerkZum Beispiel begleitet dich der Server. Tatsächlich, es ist eines der am günstigstenBergbau, HandwerkWebhosting Verfügbare Optionen, wenn man den Spielwechsel mit einbezieht.

Zurück zuValheim, das Starbase-Panel bewältigt den spielerischen Teil gut. BepInEx ist integriert, Valheim Außerdem lässt sich das Programm mit einem Klick installieren, und über eine benutzerdefinierte grafische Oberfläche können Sie World Modifiers verwalten, ohne eine Konfigurationsdatei bearbeiten zu müssen. Mit dem Instanz-Manager können Sie verschiedene Serverkonfigurationen sofort ausführen und zwischen ihnen wechseln.

In einem 16-Spieler-Spiel in den Nebellanden Valheim Der dedizierte Server, die Weltspeicherungen und das Laden der Chunks funktionierten während meiner dreistündigen Spielsitzung mit umfangreichen Basisausbauten im Biom „Plains“ einwandfrei. Mit 21 weltweiten Serverstandorten… konnten Spieler aus der EU, den USA und dem asiatisch-pazifischen Raum ohne Verzögerungen miteinander spielen.

Über 23.000Trustpilot Bewertungen und eine durchschnittliche Reaktionszeit des Supports von 15 Minuten sorgen dafür, dass BisectHosting einer der bewährtesten Namen im Bereich der Spieleserver.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Crossplay / Funktionen / Hinweise Valheim – Startpaket (~4–6 GB) Ab 12,99 $/Monat (3,00 $/GB) Monatlich (Q: 2,70 $/GB | SA: 2,55 $/GB | Jährlich: 2,40 $/GB) 4–6 GB NVMe | DDoS | 3-tägige Backups | 21 Standorte Crossplay zwischen PC und Xbox | Unbegrenzte Spielerplätze 8-GB-Tarif (empfohlen für Mods) 24,00 $/Monat (3,00 $/GB) Monatlich (Q: 2,70 $/GB | SA: 2,55 $/GB | Jährlich: 2,40 $/GB) 8 GB NVMe | DDoS | 3-Tage-Backups | 21 Standorte Crossplay zwischen PC und Xbox | Unbegrenzte Spielerplätze 12-GB-Tarif (Valheim Plus für 64 Spieler) 36,00 $/Monat (3,00 $/GB) Monatlich (Q: 2,70 $/GB | SA: 2,55 $/GB | Jährlich: 2,40 $/GB) 12 GB NVMe | DDoS | 3-tägige Backups | 21 Standorte Crossplay zwischen PC und Xbox | 64 Spieler (V+) Benutzerdefiniert (2–48 GB) Ab 6,00 $/Monat (3,00 $/GB) Monatlich / Vierteljährlich / SA / Jährlich Konfigurierbar GB | NVMe | 21 Standorte weltweit PC + Xbox Crossplay | Konfigurierbar

Das dreitägige Rückgaberecht ist das günstigste Angebot auf dieser Liste. Die Preisgestaltung pro GB RAM erschwert zudem den direkten Vergleich mit Hosts, die nach Steckplätzen abrechnen. Die Spielwechsel-Funktion von BisectOne ist ein echter Pluspunkt, auch wenn sie sich nur dann auszahlt, wenn die Gruppe tatsächlich zwischen verschiedenen Titeln wechselt. Wenn das bei euch der Fall ist, BisectHosting gehört zu den wenigen Besten Valheim Server-Hosting-Angebote, die mit Ihnen mitwachsen Valheim selbst.

Vorteile Nachteile ✅ BisectOne-Wechsel zwischen mehreren Spielen bei allen Tarifen ✅ 21 Standorte weltweit für eine Abdeckung mit geringer Latenz ✅ Über 23.000 Bewertungen auf Trustpilot ✅ Integrierte Ein-Klick-Lösung für BepInEx und Valheim Plus ✅ Instanz-Manager für mehrere Serverkonfigurationen ✅ Sofort einsatzbereite Benutzeroberfläche für benutzerdefinierte Weltmodifikatoren ❌ Nur 3-tägiges Rückgaberecht ❌ Preise pro GB sind schwer zu vergleichen ❌ Gemeinsame CPU-Nutzung bei Standardtarifen ❌ Der Wert für mehrere Spiele gilt nicht allgemein

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6. Shockbyte [Die vertrauenswürdigste preisgünstige Marke für Valheim-Hosting]

ZehntausendTrustpilot Bewertungen sind eine Zahl, gegen die man kaum etwas einwenden kann, denn Valheim Webhosting. Shockbyte ist seit 2013 dabei und hat sich einen Platz in dieser Bestenliste gesichert Valheim Liste der Server-Hosting-Anbieter, weil für 14,99 $ pro Monat Mit 4 GB RAM untermauert das Unternehmen diesen günstigen Preis durch eine Erfolgsbilanz, über die die meisten neueren Hosts einfach nicht verfügen.

BepInEx undValheim MehrBeide werden über die Systemsteuerung installiert ohne Konfigurationsdateien anzufassen. Bemerkenswert ist auch die SLA mit 100 % Verfügbarkeit: Sollte der Server fünf Minuten lang ununterbrochen ausfallen, Shockbyte gleicht jede Minute Ausfallzeit aus, anstatt das Problem lediglich zur Kenntnis zu nehmen.

Bei meinem 8-Spieler-SpielValheim Der dedizierte Server lief im Biom „Meadows through the Mountains“ und blieb während drei Spielsitzungen stabil, darunter auch ein Kampf gegen einen Ältesten, an dem wir alle acht teilnahmen. Keine Ticks-Ausfälle, keine Verbindungsabbrüche.

The 72-Stunden-Selbstbedienungs-Rückerstattung Das ist erwähnenswert. Man bearbeitet es direkt über das Panel, ohne ein Ticket zu eröffnen oder auf eine Genehmigung warten zu müssen.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Crossplay / Funktionen / Hinweise Valheim – Individueller Plan 14,99 $/Monat Monatlich 4 GB+ RAM | Unbegrenztes NVMe | Unbegrenzte Bandbreite | DDoS 10 Spieler | Steam (PC) | Vollständige Mod-Unterstützung Valheim – Individueller Plan (vierteljährlich) 13,49 $ pro Monat Vierteljährlich (-10 % Rabatt) 4 GB+ RAM | Unbegrenztes NVMe | Unbegrenzte Bandbreite | DDoS 10 Spieler | Steam (PC) | Vollständige Mod-Unterstützung Valheim – Individueller Tarif (halbjährlich) 11,99 $ pro Monat Halbjährlich (20 % Rabatt) 4 GB+ RAM | Unbegrenztes NVMe | Unbegrenzte Bandbreite | DDoS 10 Spieler | Steam (PC) | Vollständige Mod-Unterstützung Valheim – Individueller Tarif (Jahresabo) 11,24 $ pro Monat Jährlich (-25 % Rabatt) 4 GB+ RAM | Unbegrenztes NVMe | Unbegrenzte Bandbreite | DDoS 10 Spieler | Steam (PC) | Vollständige Mod-Unterstützung

Some Trustpilot In Bewertungen wird darauf hingewiesen, dass die Reaktionszeiten des Supports in Spitzenzeiten uneinheitlich sind, und Shockbyte deckt weniger Standorte weltweit ab als BisectHosting. Auch der Einstiegstarif mit 4 GB läuft unter einer stark modifizierten Konfiguration etwas schleppend, doch für Spieler, denen bewährte Zuverlässigkeit wichtiger ist als modernste Hardware, sichert sich Shockbyte dank seiner zehnjährigen Erfolgsbilanz dennoch einen festen Platz in dieser Bestenliste Valheim Liste der Server-Hosting-Anbieter.

Vorteile Nachteile ✅ Über 10.000 Trustpilot-Bewertungen seit 2013 ✅ SLA mit 100 % Verfügbarkeit und Entschädigung bei Ausfallzeiten ✅ Rückerstattung innerhalb von 72 Stunden im Selbstservice, kein Ticket erforderlich ✅ Unterstützung für BepInEx und Valheim Plus-Panels ✅ NVMe-SSD-Speicher bei allen Tarifen ✅ Einstiegsangebot für 14,99 $ pro Monat ❌ Unregelmäßiger Support zu Stoßzeiten ❌ Der 4-GB-Tarif ist knapp bemessen ❌ Weniger Standorte weltweit ❌ Nein, Auto-Mod-Updater

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7. Apex Hosting [Ideal für große Valheim-Communities mit unbegrenzten Plätzen]

Unbegrenzte Spielerplätze in jedem Tarif. Das ist die Schlagzeile für Apex Hosting’s am bestenValheim Server-Hosting-Angebot. Es gibt keine Abrechnung pro Slot, was sie Valheim Dedizierte Server, abgesehen von Preismodellen pro Slot. Passen Sie den Arbeitsspeicher einfach an die Anzahl der online befindlichen Spieler an.

Über einen einzigen Schalter lässt sich das Crossplay im Bedienfeld aktivieren. Valheim Zudem sind BepInEx und automatische Server-Updates bereits vorkonfiguriert. Für größere Communities ist die EX-Serie bis zu 4 dedizierte vCores auf einem Ryzen 9 5900X mit bis zu 4,8 GHz, was einen deutlichen Sprung gegenüber den bisherigen CPU-Konfigurationen darstellt.

Bei einer Ashlands-Sitzung mit 20 Spielern und einer aktiven Basis in Küstennähe blieb der Server während eines kompletten Fader-Bosskampfs stabil, bei dem alle Spieler geladen waren und mehrere Feuerballsäulen gleichzeitig gerendert wurden. Die Live-Überwachung des Panels erkannte einen Speicheranstieg früh genug, um einen Neustart durchzuführen, bevor er zu einem Problem wurde.

Live-Chat rund um die Uhr hebt das Support-Erlebnis deutlich von Anbietern ab, die ausschließlich auf Ticket-Systeme setzen. Gegründet im Jahr 2013, SpitzenwertDiese Erfolgsbilanz wird durch mehr als 7.500 Kundenbewertungen untermauert.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Crossplay / Funktionen / Hinweise 2 GB RAM – Mindestanforderung für Valheim 7,99 $/Monat (im ersten Monat 5,99 $) Monatlich | Preis: 21,60 $ für 3 Monate (ca. 7,20 $/Monat, wiederkehrend) 2 GB | NVMe | Unbegrenzte Anzahl an Steckplätzen | DDoS Crossplay zwischen PC und Xbox | Unbegrenzte Spieleranzahl 4 GB RAM (empfohlen) 14,99 $/Monat (11,24 $ im ersten Monat) Monatlich | Preis: 40,47 $ für 3 Monate (ca. 13,49 $/Monat, wiederkehrend) 4 GB | NVMe | Unbegrenzte Steckplätze | DDoS Crossplay zwischen PC und Xbox | Unbegrenzte Spieleranzahl 8 GB RAM – Fortgeschrittene / Alle Modpacks 27,99 $/Monat (20,99 $ im ersten Monat) Monatlich | Preis: 75,57 $ für 3 Monate (ca. 25,19 $/Monat, wiederkehrend) 8 GB | NVMe | Unbegrenzte Steckplätze | DDoS Crossplay zwischen PC und Xbox | 64 Spieler (V+) Benutzerdefiniert Ab 1,49 $/Monat monatlich oder vierteljährlich Vollständig konfigurierbarer Arbeitsspeicher | NVMe | Unbegrenzte Anzahl an Steckplätzen Crossplay zwischen PC und Xbox | Unbegrenzte Spieleranzahl

Spitzenwertwurde wegen mangelnder Transparenz bei der Hardwareausstattung der Standardtarife kritisiert. Möglicherweise müssen Sie sich an den Support wenden, um die genauen CPU-Spezifikationen zu erfahren. Die Preise für die Verlängerung steigen zudem nach dem ersten Abrechnungszeitraum an; prüfen Sie daher die monatlichen Kosten, bevor Sie sich festlegen. Allerdings bieten nur wenige Anbieter in dieser Bestenliste Valheim Das Server-Hosting-Angebot vereint eine unbegrenzte Anzahl an Slots, einen rund um die Uhr verfügbaren Live-Chat und eine Stufe mit dediziertem Prozessorkern – alles in einem einzigen Paket.

Vorteile Nachteile ✅ Unbegrenzte Spielerplätze bei allen Tarifen ✅ Rund um die Uhr Live-Chat mit erfahrenen Administratoren ✅ EX-Serie mit dedizierten vCores für große Communities ✅ Xbox-Crossplay-Schalter per Mausklick im Bedienfeld ✅ Automatische Backups und Server-Updates ✅ Gegründet 2013 mit über 7.500 Kundenbewertungen ❌ CPU-Spezifikationen werden nicht im Voraus bekannt gegeben ❌ Die Preise für Vertragsverlängerungen steigen stark an ❌ Keine kostenlose Testversion ❌ 2-GB-Tarif ist zu knapp bemessen

★ Das beste Valheim-Hosting für große Communities Apex Hosting Probieren Sie Apex Hosting aus

8. GPortal [Am besten geeignet für flexible Spielautomaten und eine 3-tägige Testphase]

Als einer der besten Valheim Server-Hosting-Optionen, GPortal bietet etwas, was die anderen nicht haben. Offizielle Partnerschaften auf Studioebene was sich in Inhaltsupdates am ersten Tag und einem Wechsel zum PTR (Public Test Realm) für kommende Valheim Patches sowie eine vollständige NexusMods-Integration mit Plugin-Updates per Mausklick direkt über die Weboberfläche.

Das Gamecloud-Modell funktioniert auf Prepaid-Basis ohne Vertragsbindung. Wechselt zu einem anderen Spiel, sobald die Gruppe weiterzieht, dann blättere zurück zu Valheim jederzeit.Valheim Außerdem sind die Einstellungen über das Bedienfeld vollständig zugänglich, ohne dass eine Konfigurationsdatei bearbeitet werden muss, was unter anderem dazu beiträgt, dass GPortal auf jeden FallValheim Auswahl an Server-Hosting-Anbietern.

Bei einem Spiel mit 10 SpielernValheim Der dedizierte Server lief im Ashlands-Biom, die Welt wurde schnell geladen und die Bildwiederholrate blieb auch während eines intensiven Raids auf die „Charred Fortress“ stabil. Der 50-GB-Speicherplatz für Backups erwies sich als sehr nützlich, nachdem ein Mod-Konflikt einen Weltspeicher beschädigt hatte.

The 3-Tage-Testversion Ab 5,64 $ – die reibungsloseste Art, das Beste zu testen Valheim Option für einen dedizierten Server von einem Anbieter, der von einem Studio unterstützt wird.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Crossplay / Funktionen / Hinweise 30 Tage – 10 Plätze 13,04 £ pro 30 Tage 30-Tage-Prepaid-Laufzeit Intel | HPE SSD | DDoS Bulwark™ + Corero | 50 GB Backup 10 Plätze | Crossplay zwischen PC und Xbox | Wechsel zwischen Spiel-Clouds 90 Tage – 10 Plätze (Bestseller) 35,21 £ pro 90 Tage (~11,74 £ pro 30 Tage) 90-Tage-Prepaid (ca. 10 % sparen) Intel | HPE SSD | DDoS Bulwark™ + Corero | 50 GB Backup 10 Plätze | Crossplay zwischen PC und Xbox | Wechsel zwischen Spiel-Clouds 180 Tage – 10 Plätze 66,50 £ pro 180 Tage (~11,08 £ pro 30 Tage) 180-Tage-Prepaid (ca. 15 % sparen) Intel | HPE SSD | DDoS Bulwark™ + Corero | 50 GB Backup 10 Plätze | Crossplay zwischen PC und Xbox | Wechsel zwischen Spiel-Clouds Individuelle Konfiguration Konfigurierbar 3–365 Tage Laufzeit Intel | HPE SSD | DDoS Bulwark™ + Corero Konfigurierbare Steckplätze | Crossplay zwischen PC und Xbox | Gamecloud

Der Support funktioniert ausschließlich über ein Ticketsystem. Es gibt keine Live-Chat-Funktion, was ein Nachteil ist HostHavoc and Apex Hosting hinsichtlich der Reaktionsgeschwindigkeit. Bei einer Spielerzahl von mehr als 10 Spielern lässt sich die Preisgestaltung auf Slot-Basis zudem weniger vorhersehbar skalieren als bei RAM-basierten Tarifen. Für Gruppen, denen die Währung für Mods und die Bereitschaft am Patch-Tag wichtiger sind als Skalierbarkeit, sind dies vertretbare Kompromisse bei einem ansonsten überzeugenden Angebot Valheim Server-Hosting-Option.

Vorteile Nachteile ✅ Der weltweit größte Valheim-Hoster mit offiziellen Partnerschaften mit dem Entwicklerstudio ✅ Wechsel zwischen verschiedenen Gaming-Clouds, keine Verträge, Flexibilität durch Prepaid-Tarife ✅ 3-Tage-Testversion für 5,64 $ – hier ist der Einstieg am günstigsten ✅ Ein-Klick-Updates für NexusMods-Plugins über das Panel ✅ PTR-Zugang zum Testen kommender Valheim-Inhalte ✅ Mehrstufiger DDoS-Schutz über Bulwark und Corero ❌ Support nur über Ticket ❌ Die Preisgestaltung für Spielautomaten ist nicht skalierbar ❌ HPE SSD, nicht NVMe ❌ Preise nur in GBP

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9. Nodecraft [Ideal für Communities mit mehreren Spielen und die Verwaltung über Mobilgeräte]

Funktion „Speichern & Austauschen“ lautet die Überschrift für Valheim von Nodecraft Server-Hosting. Speichere deine Wikinger-Welt einfach in der Cloud und wechsle sofort und ohne zusätzliche Kosten auf denselben Server für über 53 unterstützte Spiele. Es ist die umfangreichste Spielebibliothek auf dieser Liste.

Zwei Ebenen decken unterschiedliche Anforderungen auf übersichtliche Weise ab. Nodecraft Lite wechselt in den Ruhemodus, wenn niemand online ist, und senkt so die Kosten für Gruppen mit unregelmäßigen Terminen. Nodecraft Pro läuft rund um die Uhr und bietet eine feste, dedizierte IP-Adresse, automatisierte Aufgaben sowie geplante Backups mit vollem SFTP-Zugriff.

Nodecraft Durchschnittswerte12 Kunden pro Gerät. Die meisten Wettbewerber spielen 60 bis 120. Bei einem 10-Spieler- Valheim Bei einer Server-Sitzung über Deep North mit drei geladenen BepInEx-Mods führte die Leistungsreserve dazu, dass über einen Zeitraum von zwei Stunden keinerlei Tick-Verluste auftraten.

The 4,9/5 Trustpilot-Bewertung basierend auf über 1.700 Bewertungen und einer Durchschnittliche Reaktionszeit des Supports innerhalb von 5 Minuten gehören beide zu den besten Angeboten auf dieser Liste. Eine gebührenfreie Hotline und eine mobile App runden das Support-Angebot ab – Funktionen, die zusammen ein überzeugendes Gesamtpaket ergeben Valheim Server-Hosting-Lösung für Communities, die eine Fernverwaltung benötigen.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Crossplay / Funktionen / Hinweise Pro – 2 GB RAM (unterhalb der empfohlenen Mindestanforderung) 9,98 $ pro Monat Monatlich (3 Monate: 8,98 $ | Jährlich: 7,98 $) 2 GB | SSD | DDoS | Cloud-Backup Crossplay zwischen PC und Xbox | Unbegrenzte Spielerplätze | Nicht für Mods empfohlen Pro – 4 GB RAM (Mindestanforderung für modifizierte Versionen) 19,98 $ pro Monat Monatlich (3 Monate: 17,98 $ | Jährlich: 15,98 $) 4 GB | SSD | DDoS | Cloud-Backup Crossplay zwischen PC und Xbox | Unbegrenzte Spielerplätze Vorteile – 6 GB RAM 29,98 $ pro Monat Monatlich (3 Monate: 26,98 $ | Jährlich: 23,98 $) 6 GB | SSD | DDoS | Cloud-Backup Crossplay zwischen PC und Xbox | Unbegrenzte Spielerplätze Vorteil – 8 GB RAM (aufwändige Mods / 64 Spieler) 39,98 $ pro Monat Monatlich (3 Monate: 35,98 $ | Jährlich: 31,98 $) 8 GB | SSD | DDoS | Cloud-Backup Crossplay zwischen PC und Xbox | 64 Spieler (V+) Lite – 2 GB (Wake & Play) Ab 5,96 $/Monat Jährlich (oder monatlich ~7,48 $) 2 GB | SSD | Wechselt im Leerlauf in den Ruhezustand Nicht empfohlen für persistente Welten in Valheim

Die Supportzeiten betragen jedoch nur von 11:30 Uhr bis 20:00 Uhr CST. Es gibt keine Nachtberichterstattung, was dazu führt, dass Nodecraft hinterHostHavoc and Apex Hosting für die Fehlerbehebung zu später Stunde. Die Preise für das Pro-Paket liegen zudem höher als bei den meisten Managed-Hosting-Anbietern mit derselben RAM-Ausstattung, doch nur wenige Anbieter in dieser Bestenliste Valheim Die Liste der Server-Hosting-Angebote entspricht der Kombination aus geringer Spielerdichte und hoher Trustpilot Punktestand und eine Spielebibliothek, die es ermöglicht, die ganze Gruppe über ein einziges Abonnement zu versorgen.

Vorteile Nachteile ✅ Speichern und wechseln Sie ohne zusätzliche Kosten zwischen über 53 Spielen ✅ Die Lite-Stufe wechselt bei Nichtnutzung in den Ruhemodus, wodurch die Kosten gesenkt werden ✅ Durchschnittlich 12 Kunden pro Gerät, keine Überbelegung ✅ 4,9/5 auf Trustpilot bei über 1.700 Bewertungen ✅ Mobile App für iOS und Android ✅ 24-stündige kostenlose Testversion – keine Kreditkarte erforderlich ❌ Der Support endet um 20:00 Uhr CST ❌ Höhere Preise pro RAM-Stufe ❌ Nur SSD, kein NVMe ❌ Die Lite-Stufe ist nicht ständig aktiv

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10. SparkedHost [Ideal für transparente Hardware-Stufen und flexible Skalierung]

At 8 $ pro Monat, SparkedHost bietet eine seltene Hardware-Transparenz bei diesem Spitzenprodukt Valheim Server-Hosting-Liste – drei klar definierte Stufen, bei denen keine Ungewissheit darüber besteht, was Sie tatsächlich betreiben. Budget: SSD und gemeinsam genutzte CPU, nur Standardkonfiguration. Enterprise: NVMe und 2 dedizierte Kerne, die Mindestanforderung für jede BepInEx-Konfiguration. Extreme: NVMe und 3 dedizierte Kerne für große Valheim-Plus-Communities. DDoS-Schutz ist bei allen drei Stufen standardmäßig enthalten.

Jede Stufe läuft auf SparkedHostdas firmeneigene Apollo-Panel, was die Verwaltungsaufgaben vereinfacht – Mod- und Plugin-Installer mit einem Klick, ein integrierter Dateimanager und ein Tool zum Importieren von Serverdaten, ganz ohne Befehlszeile. Crossplay und umfassende Mod-Unterstützung sind durchgängig enthalten.

Bei einem Spiel mit 6 SpielernValheim Auf einem dedizierten Server, der durch die Biome „Schwarzwald“ und „Sumpf“ lief und auf dem drei BepInEx-Plugins aktiv waren, lief der Enterprise-Tarif ohne Probleme durch zwei Dungeon-Durchläufe und eine aktive Basis in der Nähe. Mir fiel auf, dass die Konsolenaktualisierungen des Panels in Echtzeit erfolgten, was die Überwachung der Ressourcenauslastung während Bosskämpfen deutlich übersichtlicher machte als bei den meisten anderen.

Name des Plans Preis Abrechnungszeitraum RAM / Steckplätze / Ressourcen Crossplay / Funktionen / Hinweise Preisgünstig – Strohdach (Bestseller) 8,00 $/Monat | Vierteljährlich: 7,60 $ | Halbjährlich: 7,04 $ | Jährlich: 6,40 $ Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-12 %) / Jährlich (-20 %) 2 Kerne | 8 GB RAM | 50 GB SSD – KEINE NVMe 5–10 Spieler empfohlen | Nur Vanilla Budget – Holz 12,00 $/Monat | Vierteljährlich: 11,40 $ | Halbjährlich: 10,56 $ | Jährlich: 9,60 $ Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-12 %) / Jährlich (-20 %) 2 Kerne | 12 GB RAM | 50 GB SSD – KEINE NVMe 10–15 empfohlene Spieler | Nur Vanilla Enterprise – Flint (Bestseller) 18,00 $/Monat | Vierteljährlich: 17,10 $ | Halbjährlich: 15,84 $ | Jährlich: 14,40 $ Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-12 %) / Jährlich (-20 %) 2 Kerne | 8 GB RAM | 100 GB NVMe | Game Vault 15–25 Spieler empfohlen | BepInEx + Mods erlaubt Unternehmen – Stein 28,00 $/Monat | Vierteljährlich: 26,60 $ | Halbjährlich: 24,64 $ | Jährlich: 22,40 $ Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-12 %) / Jährlich (-20 %) 2 Kerne | 12 GB RAM | 100 GB NVMe | Game Vault 25–30 empfohlene Spieler Extreme – Metal (Bestseller) 40,00 $/Monat | Vierteljährlich: 38,00 $ | Halbjährlich: 35,20 $ | Jährlich: 32,00 $ Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-12 %) / Jährlich (-20 %) 3 Kerne | 10 GB RAM | 150 GB NVMe | Game Vault 30–50 empfohlene Spieler Extreme – Kristall 52,00 $/Monat | Vierteljährlich: 49,40 $ | Halbjährlich: 45,76 $ | Jährlich: 41,60 $ Monatlich / Quartalsweise (-5 %) / Saisonbereinigt (-12 %) / Jährlich (-20 %) 3 Kerne | 14 GB RAM | 150 GB NVMe | Game Vault 50 empfohlene Spieler | 64 Spieler (V+)

Das 48-Stunden-Rückerstattungsfenster ist kürzer als bei den meisten anderen Anbietern hier, und der DDoS-Schutz ist bei den Budget-Tarifen nicht an allen Standorten verfügbar. Auch die Budget-Stufe basiert auf Xeon-Prozessoren mit SSD-Speicher. Sie ist für Standardspiele ausreichend, aber für modifizierte Server sollte man mindestens bei der Enterprise-Stufe oder höher einsteigen. Das gestaffelte System bedeutet jedoch, dass Sie nie für Hardware bezahlen, die Sie nicht benötigen – was ein echter Vorteil bei der Auswahl des besten Anbieters ist. Valheim Server-Hosting-Konfiguration, die auf Ihre tatsächliche Spieleranzahl und die Anzahl der Mods abgestimmt ist.

Vorteile Nachteile ✅ Günstiges Einstiegsangebot für 8 $/Monat mit sofortiger Bereitstellung ✅ Upgrade der Enterprise-Stufe auf Ryzen 9 7900 und DDR5-NVMe ✅ Eigenentwickeltes Apollo-Panel mit Ein-Klick-Mod-Installer ✅ DDoS-Abwehr innerhalb von 1 Sekunde bei über 1,4 Millionen abgewehrten Angriffen ✅ 24-stündige kostenlose Testversion – keine Kreditkarte erforderlich ✅ Über 100.000 Server seit 2017 bereitgestellt ❌ Unregelmäßige DDoS-Angriffe bei begrenztem Budget ❌ Nur SSDs der Einstiegsklasse ❌ Nur innerhalb von 48 Stunden ❌ Kostengünstige Hardware auf Xeon-Basis

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Anbieter-Vergleichstabelle

In der folgenden Tabelle sind die zehn besten Valheim Hosting-Anbieter im direkten Vergleich hinsichtlich Preisgestaltung, Infrastruktur und allgemeiner Hosting-Qualität. Dabei handelt es sich um die grundlegenden Spezifikationen, also darum, wie die einzelnen Hosts aufgebaut sind, bevor spielspezifische Konfigurationen ins Spiel kommen.

Funktion Hostinger GTXGaming HostHavoc Die Spielmoderatoren BisectHosting Shockbyte Apex Hosting GPortal Nodecraft SparkedHost Startpreis 6,99 $/Monat (24-monatiges Sonderangebot) 9,99 £ pro Stück (~13 $) 9,99 $/Monat (10 Plätze) 11,99 $/Monat (6 GB) 12,99 $/Monat 14,99 $/Monat (individuell) 7,99 $/Monat (2 GB) 13,04 £/30 Tage (10 Plätze) 9,98 $/Monat (Pro 2 GB) 8,00 $/Monat (Budget) Preismodell VPS-RAM von Drittanbietern Pro RAM/Steckplatz Pro Platz (1 $/Platz) pro GB RAM pro GB RAM pro GB RAM pro GB RAM Pro Slot/Zeitraum pro GB RAM Pro RAM-Ebene NVMe-Speicher ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✗ (nur HPE-SSD) ✗ (nur SSD) ✓ Teilweise (nur Ent/Ext) DDoS-Schutz ✓ Wanguard ✓ Unternehmen ✓ Mehrstufig ✓ ✓ ✓ 480 Gbit/s ✓ ✓ Bulwark+Corero ✓ ✓ Auto Backups ✓ wöchentlich ✓ täglich ✓ täglich ✓ Momentaufnahmen ✓ 3 Tage ✓ ✓ ✓ mit einem Klick ✓ wöchentlich ✓ Spielwechsel ✓ Über 100 Spiele ✓ Über 100 Spiele ✗ ✓ mehrere ✓ BisectOne ✓ Über 60 Spiele ✓ Über 100 ✓ Gamecloud ✓ Speichern & Austauschen ✓ Serverstandorte 10 Bezirke 28 weltweit 12 weltweit 12 weltweit 21 weltweit Mehrere weltweit Mehrere weltweit 11 Regionen 29 weltweit 10 weltweit Support-Zeiten rund um die Uhr rund um die Uhr Rund um die Uhr (<10 Min.) Ticket + Discord Rund um die Uhr (<15 Min.) rund um die Uhr Live-Chat rund um die Uhr 24/7-Ticket 11:30 Uhr–20:00 Uhr CST rund um die Uhr Kostenlose Testversion / Geld-zurück-Garantie 30-Tage-Geld-zurück-Garantie 24-Stunden-Geld-zurück-Garantie 72-Stunden-Garantie 7-Tage-Geld-zurück-Garantie 3-Tage-MBG 3-Tage-MBG 3-Tage-MBG 3-Tage-Testversion 24-Stunden-Testversion ✗ Mobile App ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✓ ✓ iOS + Android ✗

Alle Preisangaben wurden am 01.04.2026 von der offiziellen Valheim-Hosting-Seite der jeweiligen Anbieter abgerufen.

Vergleich der Funktionen von Valheim-Server-Hosting-Anbietern

Die folgende Tabelle enthält die Valheim-spezifische Merkmale, die darüber entscheiden, welche dieser Server sich am besten für Mods, Crossplay und die Verwaltung von Spielwelten eignen – und was die besten von den anderen unterscheidet Valheim von anderen Server-Hosting-Anbietern

Funktion HOS GTX HH GHB BH SB AH GP NC SPKD Xbox/PC-Crossplay ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ BepInEx – Ein-Klick-Installation ✓ ✓ nicht entschlüsselte DLLs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Valheim Plus mit einem Klick ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Auto Mod Updater ✗ ✓ ✗ ✓ BepInEx ✗ ✗ ✗ ✓ (nur V+) ✗ ✗ Thunderstore Mod-Support ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Freie Welt Migration ✗ ✗ ✗ ✓ kostenlos ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ -Crossplay-Flag im Bedienfeld ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Maximale Spieleranzahl (mit Valheim Plus) 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

Für maximal 64 Spieler ist auf allen Hosts „Valheim Plus“ erforderlich; die Standard-Obergrenze liegt bei nur 10. Für Xbox-Crossplay muss in den Startskripten aller Hosts das Flag „-crossplay“ gesetzt sein; clientseitige BepInEx-Mods blockieren Xbox-Spieler.

Mindestanforderungen an den Server für Valheim

EisentorDie offizielle Mindestanforderung beträgt 2 GB RAM. In der Praxis läuft ein stabiles Spiel mit 10 Spielern Valheim Ein dedizierter Server benötigt 4–6 GB RAM. Sobald Mods ins Spiel kommen, steigt dieser Mindestbedarf schnell an, und NVMe-SSD-Speicher wird für optimale Leistung unverzichtbar. Valheim Erfahrung im Bereich Server-Hosting.

Einrichtung / Anwendungsfall RAM CPU Lagerung Anmerkungen Vanilla (1–10 Spieler) 4–6 GB Dual-Core mit 3,0+ GHz 10–20 GB SSD Mindestanforderungen für Iron Gate: 2 GB RAM, 2 GB Speicherplatz. Für ein flüssiges Spiel mit 10 Spielern werden 4–6 GB empfohlen. Light Mods (BepInEx + Valheim Plus) 6–8 GB Dual-Core mit 3,5+ GHz 20–40 GB NVMe Valheim Plus, Nexus-Mods, Kosmetik-Pakete. Für Welt-Speicherstände wird NVMe dringend empfohlen. Umfangreiche Modpacks (Thunderstore mit 10 oder mehr Mods) 8–12 GB Ryzen 9 / EPYC 3,8+ GHz 40–60 GB NVMe Die Häufigkeit von Weltspeicherungen nimmt bei Mods zu. Bei Bosskämpfen mit vielen Mod-Stacks kommt es zu RAM-Spitzen. Valheim Plus (bis zu 64 Spieler) 10–16 GB Ryzen 9 7950X / EPYC 60–80 GB NVMe Die Obergrenze von 64 Spielern erfordert deutlich mehr Arbeitsspeicher. Die Schreibgeschwindigkeit der SSD ist beim Laden großer Basis-Chunks entscheidend. Crossplay aktiviert (Xbox + PC) 6–8 GB Basis 3,5+ GHz Single-Core Wie oben Füge das Flag „-crossplay“ zum Startskript hinzu. Hinweis: Clientseitige BepInEx-Mods blockieren Xbox-Spieler – richte die Mod-Konfiguration entsprechend ein.

Drei Konfigurationsdetails überraschen die meisten neuen Serverbesitzer bei der Einrichtung des besten Valheim Server-Hosting-Umgebung.

Clientseitige BepInEx-Mods blockieren Xbox Crossplay-Spieler völlig vom Netz zu trennen. Gemeinschaften, zu denen Xbox oder Game-Pass-Spieler müssen entweder einen Vanilla-Server betreiben oder sich ausschließlich auf serverseitige Mods beschränken.

Valheim Plus ist der am weitesten verbreitete Mod unter den besten Valheim Server auf dieser Liste, die Standard-Spielergrenze von 10 auf 64 zu erhöhen sowie das Hinzufügen serverseitiger Konfigurationsoptionen. Alle 10 Anbieter auf dieser Valheim Die Server-Hosting-Anbieter unterstützen dies über eine Ein-Klick-Installation.

Außerdem ist es wichtig zu wissen, wie man eine Valheim Zunächst einmal muss man wissen, dass die Leistung beim Speichern von Welten direkt von der Schreibgeschwindigkeit des Speichermediums abhängt. Valheim speichert regelmäßig die gesamte Spielwelt, und große Stützpunkte mit Hunderten von platzierten Objekten verlangsamen diesen Speichervorgang. Insbesondere auf Standard-SSD-Hardware führt dies zu spürbaren Verzögerungsspitzen. NVMe beseitigt diese Probleme.

So wählen Sie den richtigen Valheim-Server-Host aus

Das BesteValheim Die Wahl des passenden Server-Hostings für eure Gruppe hängt von der Spieleranzahl, der Mod-Konfiguration, der Plattformzusammensetzung und der geplanten Betriebsdauer des Servers ab. Eine Vanilla-Gruppe mit 5 Spielern und eine Mod-Community mit 30 Spielern haben relativ wenig gemeinsam, was ihre Anforderungen angeht. Die Suche nach dem besten Valheim Ein dedizierter Server bedeutet, dass man all diese Variablen berücksichtigen muss, bevor man sich festlegt.

In den folgenden Abschnitten wird erläutert, worauf es tatsächlich ankommt, wenn es darum geht, herauszufinden, wie man ein Valheim Server, damit Sie das Beste erhalten Valheim eine Server-Hosting-Option, die genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

BepInEx und Mod Framework – Unterstützung für Qualität

Wissen, wie man eine Valheim Einen Server mit einem vollständigen Modpack zu betreiben, setzt voraus, dass man BepInEx versteht. Es ist das Das Unity-Mod-Framework, das hinter fast jedem Valheim mod es lohnt sich, auf einem Valheim dedizierter Server.

Der Unterschied zwischen den einzelnen BepInEx-Konfigurationen besteht darin, ob der Host ungestrippte Unity-DLLs enthält. Ohne diese lassen sich viele fortgeschrittene Mods nicht laden. GTXGaming sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Klären Sie dies bei jedem anderen Anbieter, bevor Sie sich festlegen. Valheim Einrichtung eines dedizierten Servers für Ihre Mods.

Thunderstore ist das wichtigste Mod-Repository für Valheim, mit Nexus Mods als zweiter Option. Die besten Valheim Die Server bieten „Thunderstore“-Unterstützung per Mausklick. Das ist ein spürbarer Komfortgewinn gegenüber manuellen FTP-Uploads, den Sie jedes Mal zu schätzen wissen werden Valheim Patches und du musst ein komplettes Modpack aktualisieren.

Das herausragende Unterscheidungsmerkmal großer Mod-Stacks ist das Auto-Updater. BeideGTXGaming and Die Spielmoderatoren Plugins automatisch aktualisieren nach Valheim Patches. Für Communities, die mehr als 20 Mods nutzen, ist die Installationsqualität von BepInEx der wichtigste Leistungsfaktor in allen Bereichen Valheim Webhosting-Anbieter auf dieser Liste.

Spieler, die mehrere Survival-Spiele nutzen, werden feststellen, dass die gleichen Qualitätsaspekte von BepInEx auch hier gelten. Unsere Das beste Hosting für Rust-Server Der Leitfaden behandelt die entsprechenden Fragen zum Mod-Framework für RuheServer.

Einrichtung und Einschränkungen des Crossplay

Das BesteValheim Server für Crossplay-Communities, die über die -Flag für Crossplay-Start und PlayFab, das Steam verbindet, Xbox, Mac- und Game Pass-Spieler auf demselben Server. Wie einfach sich diese Funktion aktivieren lässt, ist unterschiedlich.

Die Spielmoderatoren, HostHavocundApex Hosting als Kontrollkästchen im Bedienfeld anzeigen. Bei anderen muss das Startskript direkt bearbeitet werden; überprüfen Sie daher die Vorgehensweise, bevor die Rückgabefrist abläuft.

Clientseitige BepInEx-Modifikationen aktivieren Valheim Dedizierte Server werden verhindernXbox und Game Pass-Spieler daran hindern, sich überhaupt zu verbinden. Dies ist das häufigste Support-Problem bei gemischten Communities. Die einzige Lösung besteht darin, den Server auf serverseitige Mods zu beschränken. Es gibt keine Umgehungsmöglichkeit.

Für Communities, die sowohl Mods als auch Xbox Crossplay: Passen Sie die Mod-Einstellungen vor dem Start an die Plattformen Ihrer Spieler an. Wählen Sie die beste Valheim Einrichtung des dedizierten Servers vor der Einladung Xbox Die Auswahl der Spieler ist entscheidend, und das ist die wichtigste Konfigurationsentscheidung für ein optimales Ergebnis Valheim Server-Hosting-Erfahrung für Crossplay-Gruppen.

Leistung bei der Speicherung von „World Save“-Dateien und NVMe im Vergleich zu SSD

Valheim Dedizierte Server speichern während aktiver Sitzungen regelmäßig Weltdaten auf der Festplatte. Auf einem kleinen Standard-Server fällt das kaum auf. Auf einem modifizierten Server mit einer weit erkundeten Welt, Hunderten von Gebäuden und mehr als 15 aktiven Spielern belastet dieser Schreibvorgang das System jedoch erheblich. Insbesondere bei Standard-SSD-Speichern führt dies mitten in der Sitzung zu spürbaren Lag-Spitzen.

NVMe-Speicher macht dem ein Ende. Der höhere Schreibdurchsatz ermöglicht das Speichern von Spielwelten, ohne das laufende Spiel zu unterbrechen. Für Mods Valheim, die beste auszuwählen Valheim Die Entscheidung für eine dedizierte Server-Speicherebene erweist sich in stark frequentierten Sitzungen alle paar Minuten als sinnvoll.

SparkedHost’s Die Budget-Variante läuft auf einer Standard-SSD. Für 2–5 Spieler im Standardmodus funktioniert das gut. Fügt man jedoch BepInEx-Mods und eine große Basis hinzu, werden Verzögerungen beim Speichern zu einem wiederkehrenden Problem. Enterprise NVMe ist die Mindestanforderungfür das BesteValheim Einrichtung eines Hosting-Servers.

Supportzeiten und Qualität der Modding-Hilfe

Die häufigsten Unterstützungsbedürfnisse bei Valheim Dedizierte Server weisen nach Spiel-Updates, der Konfiguration des Crossplay-Flags, der Migration von Weltdateien und Valheim Hinzu kommen Konfigurationsfehler. Der allgemeine Hosting-Support geht damit schlecht um, während ValheimFachwissen ist das, was die Besten auszeichnet Valheim Server von allgemeinen Spiel-Hosts.

Für alle, die noch lernen, wie man eine Valheim Server,HostHavoc ist führend im Bereich Modding-spezifischer Support mit einer Ticket-Antwortzeit von unter 10 Minuten und nachweislicher Erfahrung in der Fehlerbehebung bei BepInEx.

Die Spielmoderatoren stattet sein Panel mit 16+ aus Valheim-spezifische Einrichtungsanleitungen. BisectHosting im Durchschnitt 15 Minuten im Live-Chat und Apex Hosting bietet einen rund um die Uhr verfügbaren Live-Chat mit erfahrenen Server-Administratoren.

Nodecraft’s Der Support ist nur von 11:30 Uhr bis 20:00 Uhr CST verfügbar. Für die Communities in der EU und im APAC-Raum, Das bedeutet, dass es keine Berichterstattung über Nacht gibt. Für diese Regionen, HostHavoc or Apex Hosting’s Bei der Auswahl des besten Anbieters sollte die Verfügbarkeit rund um die Uhr oberste Priorität haben Valheim Server-Hosting-Option.

Standort und Latenz für Crossplay-Communities

Valheim Dedizierte Server sind nicht so latenzempfindlich wie Ruhe, Verbindungen mit einer Latenz von über 150 ms führen jedoch zu einem sichtbaren „Rubber-Banding“-Effekt im Kampf und beim Bauen. Die richtige Wahl der Serverregion ist entscheidend für die besten Valheim von frustrierenden Servern, insbesondere für Crossplay-Communities, deren Mitglieder über verschiedene Länder verteilt sind.

Für Gruppen, die ausschließlich aus EU-Mitgliedstaaten bestehen, GTXGaming (London, Paris, Frankfurt, Stockholm), BisectHosting (21 Standorte weltweit) sowie Hostinger (Deutschland, Niederlande, Frankreich, Litauen) sind die besten Optionen. Nordamerikanische Gruppen werden von allen zehn Anbietern auf dieser Liste gut abgedeckt.

Die Abdeckung im asiatisch-pazifischen Raum nimmt rasch ab. GPortal (Tokio, Singapur, Sydney), Nodecraft (über 30 Standorte, darunter Tokio, Singapur und Auckland) sowie Die Spielmoderatoren(Tokio, Singapur, Sydney) sind die beste Wahl für Spieler in dieser Region.

Für das BesteValheim Server-Hosting-Ergebnisse mit Crossplay-Communities, die sich über mehrere Kontinente erstrecken, Wählen Sie die Region aus, die dem Großteil Ihrer Spieler am nächsten liegt anstatt in der Nähe desjenigen, der den Server verwaltet. Die Wahl des richtigen Standorts ist ebenfalls ein wesentlicher Aspekt beim Hosting eines Valheim Server für eine weltweit verteilte Community.

BisectHosting and Nodecraft sind ebenfalls eine gute Wahl für Gruppen, die zwischen verschiedenen Survival-Titeln hin- und herwechseln; beide sind in unserer am bestenBergbau, HandwerkWebhosting. UnserWie man eineBergbau, HandwerkServer Diese Anleitung behandelt den Einrichtungsprozess, falls Ihre Gruppe beide Titel spielt.

Rückerstattungsrichtlinien und kostenlose Testversionen

Die Rückgabefristen variieren in dieser Liste erheblich. Hostinger bietet eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie, gefolgt von Die Spielmoderatorennach 7 Tagen, dann BisectHosting and Shockbyte nach 3 Tagen,HostHavoc nach 72 Stunden und GTXGaming nach 24 Stunden.

Um eine Plattform möglichst reibungslos zu testen, Nodecraft’s 24-Stunden-Testversion keine Kreditkarte erforderlich. Die Besten auf dem Prüfstand Valheim Server ohne Risiko – das ist der klügste Weg, sich zu engagieren. GPortals Die 3-tägige Testversion ist bereits ab wenigen Dollar erhältlich und umfasst den gesamten Funktionsumfang.

Das Beste für wenig Geld Valheim Dedicated-Server-Paket, das Sie nach sechs Monaten benötigen werden, nicht nur das Einstiegspaket. Das ist der Schritt, den die meisten Anleitungen zum Thema „Wie hostet man eine Valheim Lass den Server einfach links liegen – das ist der ehrlichste Rat, den ich dir geben kann, wenn es um das Beste geht Valheim Entscheidung zum Server-Hosting.

Fazit: Welchen Valheim-Server-Anbieter solltest du wählen?

Jeder Anbieter von Valheim Die dedizierten Server auf dieser Liste wurden anhand von sechs Kriterien bewertet: Preistransparenz, Hardwarequalität, BepInEx-Support, Reaktionsgeschwindigkeit des Supports, Rückerstattungsfrist und Skalierbarkeit.

Die richtige Wahl hängt ganz davon ab, welche dieser Faktoren für Ihre Gruppe am wichtigsten ist und welche die beste Valheim Die Wahl des dedizierten Servers hängt davon ab, ob für Sie der Preis, Mods oder der Support im Vordergrund stehen.

Für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis → wählen Sie Hostinger : AMD EPYC VPS, Kodee AI, vollständiger Root-Zugriff und mit 30 Tagen die längste Rückerstattungsfrist auf dieser Liste.

: AMD EPYC VPS, Kodee AI, vollständiger Root-Zugriff und mit 30 Tagen die längste Rückerstattungsfrist auf dieser Liste. Für fortgeschrittenes Modding → wählen Sie GTXGaming : automatischer Mod-Updater, vorinstallierte, nicht gestripte Unity-DLLs und Vollversion Xbox Crossplay in jedem Tarif.

: automatischer Mod-Updater, vorinstallierte, nicht gestripte Unity-DLLs und Vollversion Xbox Crossplay in jedem Tarif. Für Anfänger → wählen Sie Die Spielmoderatoren : Ryzen 9 9950X-Hardware, kostenlose Weltmigration und ein Panel, das keine Bearbeitung der Konfigurationsdatei erfordert.

: Ryzen 9 9950X-Hardware, kostenlose Weltmigration und ein Panel, das keine Bearbeitung der Konfigurationsdatei erfordert. Für eine flexible Hardware-Skalierung → wählen Sie SparkedHost : Ab 8 $ pro Monat mit einem klaren NVMe-Upgrade-Pfad bei den Enterprise-Tarifen.

: Ab 8 $ pro Monat mit einem klaren NVMe-Upgrade-Pfad bei den Enterprise-Tarifen. Für die Unterstützungsgeschwindigkeit → wählen Sie HostHavoc: Bearbeitung von Supportanfragen innerhalb von weniger als 10 Minuten, Rund-um-die-Uhr-Betreuung, eigene Hardware.

Bevor Sie sich festlegen, sollten Sie die jeweilige RAM-Stufe anhand Ihrer tatsächlichen Spielerzahl und der Anzahl der installierten Mods überprüfen. Die Preismodelle führen zu sehr unterschiedlichen Gesamtkosten, sobald Verlängerungsraten und Abrechnungszyklen berücksichtigt werden.

Wenn Sie eine Gaming-Community betreiben und die Serverkosten decken möchten, bietet unser Die besten Nebenjobs im Internet Dieser Leitfaden behandelt Möglichkeiten, wie Sie Gaming-Inhalte monetarisieren und den Server am Laufen halten können. Passen Sie diese Variablen an Ihre Konfiguration an, und die besten Valheim Die Wahl der richtigen Server-Hosting-Lösung für Ihre Gruppe fällt Ihnen leicht.

Häufig gestellte Fragen