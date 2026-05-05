Wie bekommt man CoD-Punkte? Dein Leitfaden für Call of Duty-Guthaben im Jahr 2026

Okay, du hast also Call of Duty? Hast du die Kampagne durchgespielt und möchtest nun online spielen? Dann ist es wohl an der Zeit, dass ich dir eine Masterclass darüber gebe, wie man CoD-Punkte bekommt und wozu sie gut sind.

Angenommen, du hast einen der neueren Titel gespielt Call of Duty Spiele – du kennst sie bestimmt. Sie sind die Premiumwährung, mit der du all die tollen Anpassungsgegenstände kaufen kannst, die dich von anderen abheben und dieses Erlebnis zu etwas ganz Persönlichem machen.

Klingt einfach, oder? Nun, es steckt tatsächlich etwas mehr dahinter. Wenn du also das Gefühl hast, dass dir in diesem Bereich noch etwas Wissen fehlt, hab bitte etwas Geduld, denn gleich, Ich erzähle dir alles, was du über CoD-Punkte und alles, was damit zu tun hat, wissen musst .

Was sind CoD-Punkte (CP)?

Bevor wir uns damit befassen, wie man COD Punkte, fangen wir mit den Grundlagen an. Call of Duty (COD) Punkte, warCOD-Punkte or CP kurz gesagt, ist die Premiumwährung in allen modernen Call of DutySpiele der Reihe nach. Sie sind im Grunde genommen das Ticket zum Erfolg, um sich in der Call of Duty Universum. Sie verschaffen dir vielleicht keinen Wettbewerbsvorteil, aber es gibt nichts Schöneres, als die Rangliste mit Bravour anzuführen.

Sie eröffnen dir Zugang zu allerlei schicker Kosmetik. Denk an coole Operator-Skins, geniale Waffenbaupläne und den unverzichtbaren Battle Pass, der jede Saison für Abwechslung sorgt. Doch während du ein bisschen von COD-Punkte kostenlos, findet man sie im Spiel meist nicht einfach so herumliegen. Meistens muss man sie kaufen CP Call of Duty.

Eingeführt zusammen mit Black Ops III, das viele Fans als das Das beste „Call of Duty: Black Ops“-Spiel, COD-Punkte werden für alle gemeinsam genutzt Call of Duty Titel, die ab 2015 erschienen sind. Es ist jedoch sehr wichtig zu beachten, dass sie zwar von Spiel zu Spiel übertragen werden können, aber plattformgebundenDas bedeutet, dass man sie nicht vom PC auf die PlayStation, von der Xbox auf das Handy usw. übertragen kann.

Dennoch,COD-Punkte sind der Treibstoff, der Call of Duty sich ständig weiterentwickeln. So sorgen sie dafür, dass sich das Spiel immer wieder neu und frisch anfühlt. Jede Saison bringt etwas Verrücktes mit sich, von futuristischer Rüstung bis hin zu klassischen Militär-Looks, und es gibt immer etwas, auf das man sich freuen kann – deshalb ist es wichtig zu wissen, wie man COD-Punkte.

Wie bekomme ich CoD-Punkte?

Wenn es darum geht, diese süßen CoD-PunkteEs gibt verschiedene Methoden, aus denen Sie wählen können. Einige sind schnell und einfach, kosten aber echtes Geld, andere sind kostenlos, erfordern aber einen gewissen Zeitaufwand; und nicht zuletzt gibt es auch eine Kombination aus beidem.

All diese Ansätze haben ihre Vor- und Nachteile und können sich je nach Ihrer Situation als gleichermaßen gute Optionen erweisen. Also lassen Sie uns ohne weitere Umschweife alle Methoden durchgehen, wie man COD-Punkte.

1. Kauf mit echtem Geld

Der erste und naheliegendste Weg, um CoD-Punkteist einfach, sie direkt im Shop des Spiels zu kaufen. Diese Methode ist genauso unkompliziert, wie es klingt.

Wenn du den Shop im Spiel öffnest, findest du verschiedene Pakete mit unterschiedlichen Mengen an CP, die von einigen Hundert bis zu einigen Tausend. Wie bei solchen Käufen in den meisten Spielen üblich, Bei größeren Paketen sparst du mehr ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und zusätzliche Punkte, wenn Sie mehr kaufen.

Du kannst mit den üblichen Zahlungsmethoden bezahlen, wie zum Beispiel Kreditkarte, PayPal oder sogar plattformspezifischen Geschenkkarten. Das Einzige, was du beachten musst, ist – wie oben bereits erläutert –, dass diese Punkte sind plattformgebunden. Solange du sie also für das richtige Spiel und den richtigen Account erhältst, ohne dir den Kopf darüber zu zerbrechen, wie du sie bekommst CP, dann bist du startklar.

2. CoD-Punkte bei vertrauenswürdigen Drittanbietern kaufen

Natürlich, der Kauf CoD-Punkte Der Shop im Spiel ist nicht die einzige Möglichkeit, sie zu erwerben. Außerdem ist dies auch nicht immer die beste Option.

Wenn du einen besseres Angebot und es nichts ausmacht, ein paar Minuten mehr zu investieren, besteht eine weitere Möglichkeit darin, CP über bewährte Drittanbieter, ebensoEneba.com. Dort kannst du digitale Codes erwerben, die du später in deinem COD-Konto einlösen und zu einem günstigeren Preis Punkte auf dein Guthaben laden kannst.

So geht’s: Such dir das Spiel aus, für das du Punkte kaufen möchtest, wähle das passende Paket aus, wähle die richtige Plattform und Region aus, kaufe den Code und gib ihn im Store deiner Plattform ein. Das war’s schon – schon bist du startklar!

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Ist es sicher, COD-Punkte online zu kaufen?

Vielleicht fragen Sie sich, wie es um die Sicherheit steht, während Sie lernen, wie man COD-Punkte über das Internet. Im Allgemeinen ist es sicher, wenn man sich an offizielle Shops oder seriöse Händler hält die Tausende von positiven Bewertungen haben. Sie sollten Websites meiden, die nach Ihrem Passwort fragen, da seriöse Anbieter lediglich Ihre ID oder Ihren Benutzernamen, um die Transaktion abzuschließen.

Betrüger haben es oft auf Spieler abgesehen, die nach Möglichkeiten suchen, wie sie CP zu einem enormen Preisnachlass. Diese zwielichtigen Websites könnten Ihre Daten stehlen oder sogar Ihr Konto sperren Call of Duty Konto, wenn Sie nicht autorisierte Methoden verwenden. Halten Sie sich an vertrauenswürdige Anbieter wie Amazon, EibeoderSteam,also deinCall of Duty (COD)-Punkte Das Gleichgewicht bleibt gewahrt.

3. Verdiene dir Belohnungen über den Battle Pass

Der Battle Pass ist zweifellos der der beste Weg, um CoD-Punkte ohne zusätzliches Geld auszugeben. Und zwar aus folgendem Grund:

In jeder Saison umfasst der Battle Pass verschiedene Stufen, in denen du folgende Belohnungen erhältst: CoD-Punkte einfach nur fürs Spielen. Selbst wenn du die kostenpflichtige Version nicht hast, kannst du dir trotzdem mindestens ein ein paar hundert CP aus den Gratisprämienallein.

Sollten Sie sich jedoch entscheiden, das Premium-Battle-Pass und wenn du am Ende genügend Stufen abschließt, bekommst du einen viel größeren Teil zurück. Meistens ist es tatsächlich genug, um den nächsten Battle Pass zu kaufen ohne weitere Investitionen, was einfach großartig ist.

Wenn du regelmäßig spielst, ist das ein Kinderspiel. Konzentriere dich darauf, Herausforderungen zu meistern und schnell im Level aufzusteigen. Je mehr du spielst, desto mehr schaltest du frei. Wenn du das tust, musst du dir vielleicht nie wieder Gedanken darüber machen, wie du COD-Punkte Wieder einmal. Es kommt darauf an, clever zu spielen!

4. An Werbeaktionen und Sonderveranstaltungen teilnehmen

Zu guter Letzt noch ein Tipp, falls du wissen möchtest, wie du COD-Punktekostenlos die nicht jeder kennt. Los geht’s!

Von Zeit zu Zeit, Call of Dutywirft wegSonderangebote wo du dir welche schnappen kannst CP völlig kostenlos. Es könnte sein, dassEvents im Spiel, Twitch-Drops oder sogar Gewinnspiele für Partner. Ich habe schon Aktionen gesehen, bei denen man allein durch das tägliche Einloggen Belohnungen erhält.

Manche Marken gehen auch gerne Kooperationen mit Call of Duty, mitCP beim Kauf bestimmter Produkte, wie zum Beispiel Energy-Drinks oder Gaming-Zubehör. Ach ja, und erinnert ihr euch noch an diese bewährte Drittanbieter Ich habe dir doch davon erzählt? Manchmal gibt es dort auch eigene Sonderangebote!

Behalten Sie die offizielle Seite im Auge CoD Webseite, in sozialen Medien oder sogar im Laden. Es ist meist keine atemberaubende Summe, aber umsonst ist umsonst, oder? Wenn du Geduld hast und Glück, kannst du CoD-Punkte ohne einen Cent auszugeben!

Was kann man mit CoD-Punkten machen?

Okay, du hast also endlich gelernt, wie man COD-Punkte und noch etwas auf deinem Konto haben. Hier fängt der Spaß erst richtig an, denn Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sie ausgeben kann. Du solltest auch lernen, wie man CP Öfter, wenn du dein Inventar immer mit der neuesten Ausrüstung füllen möchtest.

COD-Punkte sind dein Ticket zu einigen der besten Inhalte in deinem Lieblingsspiel, selbst wenn du das Spiel bereits spielst das beste Call of Duty-Spiel in der Serie. Damit kannst du Passen Sie Ihr Erlebnis an und erweitern Sie es und einige echt coole Sachen freischalten. Doch bevor du loslegst, solltest du wissen, was es alles gibt und womit du das meiste für dein Geld bekommst. Also lass uns gleich loslegen und genau das herausfinden!

1. Waffenbaupläne kaufen

Waffenbaupläne in Call of Duty Diese Spiele sind einfach der Hammer vorgefertigte Ausrüstungskombinationen die einfach zu viel Spaß machen, um sie sich entgehen zu lassen. Sie kommen voll ausgestattet with einzigartige Skins, verschiedene Anbaugeräte, individuelle Konfigurationen, und manchmal sogar Leuchtspurgeschosse oder Spezialeffekte. Wenn du weißt, wie man COD-Punkte… diese Leuchtspurgeschosse und Spezialeffekte kannst du ganz einfach im Laden kaufen.

Du kannst sie freischalten, indem du den Battle Pass abschließt oder sie im Shop kaufst, und zwar mit COD-Punkte, entweder als Einzelartikel oder als Teil von Paketen. Diese Artikel sind als Einzelstücke oder als Teil von Paketen erhältlich, für die CP Call of Duty. Du solltest wissen, wie man Geld verdient COD-Punkte So kannst du diese Prämien erhalten, ohne zusätzliches Geld ausgeben zu müssen.

Manche sind auffällig, manche taktisch, aber alle verleihen deinen Waffen einen neuen Look und sorgen für ein deutlich verbessertes Spielerlebnis. Wenn du beim Sammeln von Kills auffallen willst, sind Waffenbaupläne genau das Richtige für dich!

2. Operator-Skins kaufen

Operator-Skins in Call of Duty sind der Schlüssel dazu, sich abzuheben – oder sich anzupassen –, je nach deiner Stimmung. Einfach ausgedrückt handelt es sich um Charakter-Skins, die keinen Wettbewerbsvorteil bieten; dennoch solltest du lernen, wie man sie erhält CP um wie eine absolute Legende auszusehen. Diese Kosmetikprodukte sorgen dafür, dass du bei jedem wichtigen Spiel einzigartig aussiehst.

Von knallharten Militäreliten über Science-Fiction-Krieger bis hin zu einigen urkomischen Crossover-Figuren – hier ist für jeden Sammler etwas dabei Call of Duty (COD)-Punkte. Manche Skins sind einfach nur cool, während andere mit raffinierte Animationen oder Sprachausgabe… und sorgt so für das gewisse Extra. An einem Tag bist du vielleicht ein maskierter Söldner. Am nächsten? Ein neonbeleuchteter Cyber-Killer.

Hier geht es darum, deinen Stil in der Lobby und auf dem Schlachtfeld zu zeigen. Kauf sie bei COD-Punkte im Laden kaufen oder sie verdienen, wenn du die Battle Pass während du lernst So geht’sCOD-Punkte kostenlos. So oder so, es ist Zeit, sich fertig zu machen!

3. CoD-Punkte für XP-Boosts verwenden

Wenn du das Gefühl hast, dass dein Levelaufstieg in Call of Duty geht zu langsam, dann sind XP-Boosts genau das Richtige für dich. Sie sind sozusagen Abkürzungen zu den Belohnungen, denn du kannst lernen, wie man COD-Punkte um sie zu kaufen. Man nimmt eine, und plötzlich ist man sich doppelt so schnell entwickelnwie zuvor.

XP-Boosts gibt es in verschiedenen Ausführungen für deinen Rang, deine Waffen und Battle Pass Verlauf. Die meisten Versionen dauern zwischen 15 Minuten und einer Stunde, und du kannst sie im Shop kaufen, wenn du weißt, So geht’sCP. So stellen Sie sicher, dass Sie das Beste aus Ihrem CP Call of Duty während du 2026 die Karriereleiter erklimmst.

4. Den Battle Pass kaufen

Zu guter Letzt haben wir eine Möglichkeit, die neuesten und coolsten Belohnungen zu einem Preis freizuschalten, der ein echtes Schnäppchen ist. Genau, es ist das Call of Duty Battle Pass, und dieses System findet man in den meisten Spiele wieCall of Duty sowie viele andere modern FPSTitel die Online-Elemente beinhalten.

Der Battle Pass ist im Grunde deine Eintrittskarte, um im Laufe des Spiels jede Menge Belohnungen freizuschalten. Du kaufst ihn mit COD-Punkte, und wenn du im Level aufsteigst, bekommst du coole Sachen, wie zum Beispiel Operator-Skins, Waffen-Blaupausen, XP-Boosts und vieles mehr COD-Punkte. Das ist die beste Art, Ihr CP Call of Duty denn es bietet außerdem XP-Boostsund mehrCall of Duty (COD)-Punkte Zurück zu Ihrem Konto.

Je mehr du dich ins Zeug legst, desto mehr verdienst du. Wenn du das Maximum herausholst, kannst du tatsächlich lernen, wie man Geld verdient Kabeljau-Punkte in ausreichender Menge, um das nächste kostenlos zu bekommen. Du solltest auch wissen, wie man CP Schauen Sie regelmäßig vorbei, damit Sie diese saisonalen Exklusivangebote auf keinen Fall verpassen!

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Wie löse ich Codes von CoD-Punktekarten ein?

Falls Sie das noch nie gemacht haben: Das Einlösen von Kartencodes für COD-Punkte mag vielleicht etwas knifflig erscheinen. Aber keine Sorge, es ist eigentlich ganz einfach, und ich werde dir zeigen, wie du COD-Punkte mit dieser Methode.

Bereite zunächst deinen Code vor. Handelt es sich um eine physische Karte, rubbele den silbernen Streifen frei, um den Code sichtbar zu machen. Ist der Code digital, schau in deine E-Mails oder auf deine Quittung. Anschließend musst du, je nach Plattform, zum entsprechenden Shop gehen, um zu erfahren, wie du CP für Ihr Konto.

Gehe auf der PlayStation zum PlayStation Store, scrollen Sie nach unten und suchen Sie den Punkt „Codes einlösen“. Geben Sie den Code ein, bestätigen Sie die Eingabe und genießen Sie Ihr CP Call of Duty. Es gibt Xbox, öffne dieMicrosoft Store und befolge ähnliche Schritte – klicke auf „Einlösen“, gib deinen Code ein, und schon kann es losgehen. Bei Battle.net und Steam funktioniert es genauso – gib den Code einfach im Einlösebereich ein.

Sobald du den Gutschein eingelöst hast, starte Call of Dutyund überprüfe deineCall of Duty (COD)-Punkte Guthaben im Shop. Wenn sie nicht angezeigt werden, starte das Spiel neu – das behebt das Problem in der Regel. Jetzt kannst du dir den Battle Pass oder einen coolen neuen Operator-Skin holen. Geh nur klug mit deinem COD-Punkte – die sind schnell vergriffen!

Wie kann man seine CoD-Punkte maximieren?

Du solltest darauf achten, dein Geld klug auszugeben, während du lernst, wie man Geld verdient COD-Punkte um das Beste daraus zu machen. Glaub mir, wenn ich sage: Man kann sie schnell verprassen. Doch wenn du es richtig anstellst, bekommst du viel mehr dafür.

Erstens, beim Kauf COD-Punkte, denk daran, dass Größere Pakete enthalten Extras CP. Wenn du weißt, dass du sie verbrauchen wirst, ist es besser, sich einen Vorrat anzulegen, anstatt immer wieder kleine Mengen zu kaufen. Auf diese Weise bekommst du mehr für dein Geld, da du lernst, wie man CP im Laden:

Packungsgröße Preis Bonus 200 CP €1.99 N/A 500 CP €4.99 N/A 1.000 CP €9.99 100 CP 2.000 CP €19.99 400 PS 4000 CP €39.99 1.000 CP 7.500 CP €74.99 2.000 CP 10.000 CP €99.99 3.000 CP

Zweitens: Schnapp dir nicht einfach irgendwelche Bundles, nur weil sie cool aussehen. Wenn du vorhast, viel zu spielen, dann Der Battle Pass ist das beste Angebot. Du wirst wissen, wie man Geld verdient COD-Punkte einfach durch das Aufsteigen im Rang, was bedeutet, dass du dir den nächsten Battle Pass irgendwann kostenlos sichern kannst, wenn du sparst. Es ist im Grunde eine Investition.

Und schließlich,Activision bietet manchmal zeitlich begrenzte Sonderaktionen an, bei denen man einen Bonus erhält CP Call of Duty oder Rabatte auf Paketangebote. So können Sie Ihr COD-Punkte sogar noch weiter, wenn du den richtigen Zeitpunkt abpasst.

Letztendlich kommt es darauf an, klug vorzugehen. Wenn man seinen Impulsen nicht zu sehr nachgibt, kann man leicht reich werden mit CoD-Punkte und dabei kaum echtes Geld auszugeben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich klingt das einfach perfekt.

Mein abschließendes Fazit dazu, wie man COD-Punkte sammelt

Wissen, wie man COD-Punkte ist ganz einfach, sobald man weiß, wie man Direktkäufe am besten mit cleveren Belohnungen im Spiel in Einklang bringt. Du kannst sie in offiziellen Shops kaufen oder sie dir verdienen, wenn du im Spiel vorankommst. Battle Pass während der laufenden Saison 2026. Diese Strategie stellt sicher, dass du immer genug Währung für die neuesten Skins und Waffenbaupläne hast.

Sie sollten sicheren Anbietern und offiziellen Plattformen den Vorzug geben, während Sie lernen, wie man CP für Ihr Konto. Meiden Sie jede Website, die nach Ihren persönlichen Anmeldedaten fragt So kannst du deinen Fortschritt jederzeit sicher aufbewahren. Wenn du klug vorgehst und deine Belohnungen sparst, weißt du immer, wie du COD-Punkte.

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Häufig gestellte Fragen