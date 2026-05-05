Spielrezension zu „The Last of Us Part 1“: Ein wunderschönes Remake

Haftungsausschluss: Die folgende Rezension enthält möglicherweise Spoiler zur ersten Staffel von „The Last of Us“.

In den letzten zehn Jahren, The Last of Us wurde dreimal veröffentlicht – zuerst auf der PS3, anschließend neu abgemischt für PS4, und nun von Grund auf neu entwickelt für die PS5 und PC. Diese ungewöhnliche Reise bildet den Rahmen für diese The Last of Us – Teil 1 Spielrezension, weil Die große Frage ist nicht, ob das Spiel gut ist; das ist schon vor Jahren geklärt worden.

Was jetzt zählt, ist die Frage, ob dieses Remake seine Daseinsberechtigung hat.

Die kurze Antwort: Dies ist zweifellos die beste Version des Spiels, die je erschienen ist, mit deutlich verbesserter Grafik, intelligenterem KI-Verhalten und einer insgesamt fesselnderen Präsentation . Gleichzeitig ist es auch die Version, die man am einfachsten überspringen kann, wenn man die Geschichte bereits gespielt hat.

TL;DR – „The Last of Us – Teil 1“: Überblick über die Spielrezension

Kernmerkmale des Spiels Ein filmisches Survival-Action-Abenteuer, in dem Heimlichkeit, das Durchsuchen der Umgebung nach Vorräten und spannende Begegnungen die Reise von Joel und Ellie durch ein zerstörtes Amerika bestimmen. Die wichtigsten Neuerungen Eine komplette grafische Überarbeitung mit moderner Beleuchtung, detaillierten Charaktermodellen, verbessertem Verhalten der Gegner-KI, Barrierefreiheitsoptionen und einem fesselnden DualSenseBeiträge zuPS5. Hauptkritikpunkte Die zentralen Spielmechaniken bleiben erhalten sehr nah am Original von 2013, was bedeutet, dass sich die Kampftiefe und das Rätseldesign für wiederkehrende Spieler veraltet anfühlen können. Eindeutiges Urteil Die endgültige Fassung eines Erzählklassikers – visuell atemberaubend und emotional mitreißend, auch wenn erfahrene Spieler vielleicht nicht das Bedürfnis verspüren, das Spiel noch einmal durchzuspielen.

The Last of Us – Teil 1: Ein Meisterwerk, das auf Hochglanz poliert wurde

Genre Filmisches Action-Abenteuer, Survival-Horror Kernschleife Erkunde die Umgebung, sammle Vorräte, stelle Werkzeuge her und überstehe spannende, auf Heimlichkeit basierende Begegnungen Größte Stärke Gefühlvolles Erzählen und schauspielerische Darbietungen Größte Schwäche Die Spielmechaniken bleiben weitgehend denen des Originals von 2013 treu Plattform & Veröffentlichung PS5 (2022), PC (2023) Am besten geeignet für Spieler, denen die Handlung wichtig ist, und Fans von storybasierten Survival-Spielen Eindeutiges Urteil Die endgültige Fassung eines modernen Erzählklassikers

Ursprünglich veröffentlicht im Jahr 2013 und für PS5und PC,The Last of Us: Teil I greift Naughty Dogs legendäre Überlebensgeschichte wieder auf mit eine umfassende optische Überarbeitung und modernisierte Systeme. Die Spieler führen Joel und Ellie durch ein verwüstetes Amerika und müssen dabei heimliche Kämpfe, das Herstellen von Gegenständen und eine emotionale Geschichte unter einen Hut bringen.

Anstatt nur die Auflösung zu erhöhen, nutzt diese Version eine verbesserte Beleuchtung und Gesichtsanimation, um die berühmte Intimität des Spiels noch zu verstärken. Es handelt sich um eine akribische Neugestaltung, die die 2013 Spielablauf, wobei sichergestellt wird, dass Die Atmosphäre und die Darbietungen werden endlich dem filmischen Anspruch der ursprünglichen Vision gerecht.

Für Neulinge, die meinen The Last of Us (Staffel 1) – Rezension, Dies ist nach wie vor eines der beeindruckendsten erzählerischen Erlebnisse in der Welt der Videospiele. Ich würde es als die ultimative Art bezeichnen, einen modernen Klassiker zu spielen, auch wenn alte Hasen noch nicht das dringende Bedürfnis verspüren, ihn noch einmal zu erleben.

Die gnadenlose Perfektion des Überlebensmodus

Als Erstes The Last of Us: Teil I mir gezeigt hat, ist, dass Es wie einen Shooter zu spielen, ist ein Fehler. In dem Moment, als ich versuchte, mich als Actionheld zu betätigen, brach alles zusammen. Die Munition war innerhalb von Sekunden aufgebraucht, Feinde umzingelten mich, und ein Clicker beendete den Kampf augenblicklich.

Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass Der Kampf wird zu einer gekonnten Mischung aus Heimlichkeit, brutalen Nahkämpfen und verzweifelten Schusswechseln. Das Herstellen von Gegenständen ist unverzichtbar. Molotowcocktails räumen Gruppen von Infizierten aus dem Weg, Messer retten dich vor Clickern, und Nagelbomben können eine brenzlige Situation im Handumdrehen wenden.

Allerdings,Die Ressourcen sind bewusst knapp gehalten, was die Spannung hoch hält und dazu zwingt, ständig Entscheidungen über das Sammeln von Gegenständen zu treffen.

Der „Survivor“-Modus verändert das Spielerlebnisin einanstrengendes Survival-Horror-Spiel. Die Vorräte schwinden, sodass jede Kugel zu einer wertvollen Lebensader wird. Ich habe angefangen, Munition für die Clicker zu horten und mich auf lautlose Ausschaltungen zu verlassen, um die erdrückende Anspannung zu überstehen.

Das Verhalten der Gegner erhöht den Druck zusätzlich. Menschliche Gegner kommunizieren miteinander und versuchen, dich zu flankieren, während die Clicker dank ihrer Sofort-Tötungs-Angriffe und der Tatsache, dass sie sich eher auf ihr Gehör als auf ihr Sehvermögen verlassen, nach wie vor furchterregend sind. Mit der Tarnung kannst du manche Begegnungen sogar ganz umgehen, wenn du geduldig genug bist.

Abgesehen von den Kämpfen sorgen Umgebungsrätsel für Abwechslung, auch wenn sie sich manchmal etwas eintönig anfühlen. Dank zahlreicher Checkpoints bleibt der Frustfaktor gering, und Freischaltbare Inhalte wie Cheats, Kostüme und visuelle Filter sorgen für einen hohen Wiederspielwert.

Etwas, das ich in meinem The Last of Us Das Fazit zu Teil 1 lautet, dass über die Kampagne hinaus Die Einführung von „Permadeath“ und „Encounter Replay“ stellt erfahrene Spieler vor eine brutale spielerische Herausforderung. Einschließlich der Ausgesetzt Der Dokumentarfilm ist ein brillanter Einfall, der einen seltenen, unverfälschten Einblick in die strapaziöse Entwicklungsgeschichte des Spiels gewährt.

Die taktile Evolution

Beim Spielen des Remakes wurde eines ziemlich schnell klar: Das ist nicht The Last of Us: Teil II Mechaniken mit einem neuen Anstrich. Einige Spieler hatten eine umfassende mechanische Überarbeitung erwartet – Ausweichen, Kriechen in Bauchlage und das agilere Kampfsystem aus der Fortsetzung. Nichts davon ist hier zu finden. Joel bewegt sich immer noch wie Joel, und auf seltsame Weise ist genau das Teil der Identität des Spiels.

Die Gesamtatmosphäre hat sich gewandelt. Die Bewegungen sind flüssiger und schwerer, und die Animationen fügen sich nahtlos ineinander während Sie sich hier umsehen ein Spiel, bei dem es ums nackte Überleben geht. Während er sich durch enge Räume schlängelt, verleihen Joels Gewicht und Schwung ihm eine Präsenz, die weit über die ursprüngliche Veröffentlichung hinausgeht.

Auch die KI der Gegner verhält sich etwas weniger vorhersehbar. Kämpfe verlaufen selten zweimal genau gleich. Manchmal drängen die Gegner aggressiv vorwärts, manchmal zögern sie oder umkreisen einen. Diese kleinen Abweichungen sorgen dafür, dass sich die Kämpfe dynamischer anfühlen, auch wenn die zugrunde liegenden Mechaniken vertraut bleiben.

Bei der Barrierefreiheit legt das Remake wirklich alles an den Start. Die Auswahl an Optionen ist ehrlich gesagt überwältigend. Kontrastreiche Modi, akustische Navigationshinweise, Einstellungen für visuelle Hilfen und vollständig anpassbare Steuerelemente machen das Spiel für Spieler aller Spielstärken wesentlich zugänglicher.

On PS5, derDualSenseSteuergerät verleiht dem Ganzen dezente, aber verspielte Details. Beim Laden einer Schrotpatrone spürt man den knackigen Widerstand, und bei den Reitpassagen entsteht ein gleichmäßiger Vibrationsrhythmus, der dem Galopp entspricht. Das sorgt für ein intensives Spielerlebnis, auch wenn die haptischen Rückmeldungen den Akku des Controllers schneller entladen können als erwartet.

Warum die Geschichte nach wie vor das Genre prägt

Die Geschichte inThe Last of Us: Teil I hat sich überhaupt nicht verändert, und ehrlich gesagt war das auch gar nicht nötig. Das Remake bleibt der ursprünglichen Handlung treu, in der wir Joel begleiten, während er Ellie, eine gegen die Infektion immune Teenagerin, durch die verwüsteten Vereinigten Staaten führt fast 20 Jahre später Die Zivilisation brach zusammen.

Selbst beim erneuten Anschauen berühren die emotionalen Höhepunkte noch immer. Am meisten fällt dabei auf, wie Stille Momente haben genauso viel Gewicht wie die großen dramatischen Szenen. Lange Spaziergänge, kleine Gespräche oder einfach nur das Erkunden verlassener Orte stärken nach und nach die Beziehung zwischen Joel und Ellie auf eine Weise, wie es nur wenigen Spielen gelingt.

Wir sind uns wohl alle einig, dass Diese Verbundenheit ist das Herzstück des Erlebnissesund sich damit einen Platz unter den Die besten Spiele wie The Walking Dead. Das Gameplay selbst unterstreicht während der gesamten Reise immer wieder ihre wachsende gegenseitige Abhängigkeit.

Die Kampagnebeträgt etwa 15 bis 17 Stunden, mit dem hervorragenden Zurückgelassen Ein DLC, der die Geschichte um etwa 2–3 Stunden erweitert und Ellies Vergangenheit beleuchtet.

Themen wie Verlust, Liebe, Egoismus und Erlösung ziehen sich durch die gesamte Reise. Im Vergleich zu Teil II, das stark auf düstere Rachegeschichten setzt, wirkt die ursprüngliche Geschichte emotional ausgewogener.

Für Neulinge bleibt dies eine eindringliche, unverzichtbare Meisterklasse des Geschichtenerzählens. Für Veteranen, Das Ende hat nach wie vor seine ursprüngliche Wirkung… und kommt genauso wirkungsvoll an, obwohl man genau weiß, was kommt.

Der schonungslose Realismus einer zurückeroberten Welt

Selbst wenn man die Straßen von Boston wie seine Westentasche kennt, fühlt es sich an, als würde man sie zum ersten Mal sehen, wenn man wieder in sie eintaucht. Der komplette Wiederaufbau haucht dem Verfall neues Leben ein und lässt die Ruinen dichter und bewohnt wirken. Es ist eine Neugestaltung, die langjährige Fans mit unglaublich detailreichen Stimmungen belohnt.

Während meinerThe Last of UsSpielrezension,Mir fielen immer wieder kleine Details auf, die in früheren Versionen nicht besonders ins Auge fielen. Staub, der im Sonnenlicht schwebt, Regen, der von Oberflächen reflektiert wird, und Sporen, die während der infizierten Abschnitte durch die Luft treiben, machen dies zu einem der Die besten Zombie-Spiele für die reine Atmosphäre. Dadurch wirkt die Welt überzeugend verlassen.

Auch die Charaktermodelle wirken jetzt realistischer. Tess ist mir am meisten aufgefallen. Sie wirkt eher wie jemand, der tatsächlich zwanzig Jahre in einer zusammengebrochenen Welt überlebt hat, was ihre Beziehung zu Joel glaubwürdiger erscheinen lässt.

Ich bin dabei gebliebenLeistungModus, alsDas Ziel von 60 FPS ist ein echter Meilenstein. Durch die zusätzliche Flüssigkeit fühlt sich das Zielen deutlich reaktionsschneller an, sodass selbst die hektischsten und spannendsten Kämpfe präzise und nicht chaotisch bleiben.

Auch die Animationen wirken schwerer. Joel gleitet nicht mehr so durch die Umgebung wie früher manchmal. Die Bewegungen wirken schwerer, und wenn Gegner im Kampf beginnen, ihn zu flankieren oder sich abzustimmen, Die ganze Begegnung wirkt körperlicher und unberechenbarer.

Mein Gesamtfazit zu „The Last of Us – Teil 1“: Ein absolutes Muss, wenn auch nicht zwingend erforderlich

Enebameter 9/10

☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★





☆

★



Nachdem ich das Remake noch einmal durchgespielt habe, um The Last of Us: Teil I Bei der Überprüfung kam ich immer wieder zu demselben Ergebnis. Das ist ganz klar das endgültige Version des Spiels, aber es wirft auch die naheliegendste Frage auf: Musste es das wirklich geben?

Aus technischer Sicht ist der Umbau beeindruckend. Die Grafik, die Animationen und die subtilen Verbesserungen der KI verleihen dem Spiel einen moderneren Touch, ohne das Kern-Erlebnis zu verändern. On PS5… läuft das Spiel im Performance-Modus hervorragend, während die PC-Version bei ihrer Veröffentlichung einige Optimierungsprobleme aufwies, die im Laufe der Zeit durch Patches behoben wurden.

Was sich nicht geändert hat, ist der Kern des Spielerlebnisses. Die Geschichte, die Gestaltung der Spielwelt und die Musik haben nach wie vor eine enorme emotionale Kraft und festigen damit mühelos den Platz des Spiels unter den Die besten Horrorspieledie je veröffentlicht wurden.Selbst in einem überfüllten Genre gibt es nur wenige Geschichten, die sich so unverfälscht und menschlich anfühlen.

Vorteile Nachteile ✅Hervorragende Erzählkunst ✅Wunderschöne künstlerische Gestaltung ✅Einprägsamer Soundtrack ❌Das Kampfsystem wirkt veraltet ❌Manche Rätsel wiederholen sich häufig

Ideal für: Spieler, denen die Handlung wichtig ist, und Neulinge in der Serie.

Weniger geeignet für: Erfahrene Spieler erwarten erhebliche Änderungen am Gameplay.