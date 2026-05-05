Rezension zu „Resident Evil: Requiem“: Ein Liebesbrief an das Survival-Horror-Genre

Ich spiele schon seit Resident Evil seitdem das erste Spiel erschienen ist, ihr könnt euch also vorstellen, wie sehr ich mich darauf freue, einen Resident Evil: RequiemRezension.Resident Evil ist zweifellos das bekannteste Survival-Horror-Spiel. Dieser Begriff wurde für das erste Spiel geprägt vor 30 langen Jahren, im Jahr 1996, und damit für immer geprägt, was Generationen von Spielern von diesem Genre erwarten würden .

Das Spiel wurde mit einer beispiellosen Resonanz sowohl auf Dampf and Metacritic, was beweist, dass die Vorfreude auf die Rückkehr einer der beliebtesten Figuren der Reihe in die kultigste Stadt der Reihe genau das war, was die Serie gerade jetzt brauchte.

Kurzfassung – Überblick über die Rezension zu „Resident Evil: Requiem“

Kernmerkmale des Spielprinzips Ein brutaler, auf Geschicklichkeit basierender Survival-Horror mit einer Mischung aus spannungsgeladenen Kämpfen aus der Ich- und der Third-Person-Perspektive, begrenzten Ressourcen und strategischen Begegnungen mit Gegnern. Die wichtigsten Neuerungen Modern RE-Engine Grafiken, dynamische Beleuchtung, reaktiver Rauch und Umgebungseffekte sowie Erster Modus für zusätzliche Herausforderung und Wiederspielwert. Hauptkritikpunkte Manche Spieler empfinden die Bewegungs- und Kampfmechanik möglicherweise als uneinheitlich, in größeren offenen Bereichen kann es zu Leistungseinbußen kommen, und einige Spielmodi oder Zusatzinhalte aus früheren Teilen fehlen. Eindeutiges Urteil Sehr empfehlenswert für Fans von Survival-Horror und actionlastigem Gameplay.

Eine Herausforderung für Neulinge, aber lohnenswert für alle, die sich darauf einlassen.

Resident Evil: Requiem: Die Wiedergeburt einer Spielereihe

Ich werde meine Resident Evil: Requiem Ich möchte diese Rezension damit abschließen, dass ich alle HauptstreckeResident EvilSpiele bevor ich mich daran gemacht habe. Ruhe zeichnet sich dadurch aus, dass es all die klassischen Elemente wieder aufgreift, die das Resident Evil Die Franchise ist ein Erfolg. Eine beachtliche Herausforderung, wenn man bedenkt, welche drastischen Veränderungen sie im Laufe der Jahre durchgemacht hat.

Im Laufe der Zeit, Resident Evil entwickelte sich von einem Horror-Spiel mit feststehenden Kameras, das auf Erkundung und Rätsel ausgerichtet war, zu dem ein actiongeladenes Vergnügen bei der Monsterjagd of Resident Evil 4, Zurück zu 5undZurück zu 6, bevor wir zu den albtraumhaften Instanzen aus der Ich-Perspektive übergehen, die den puren Schrecken von Zurück zu 7 and Resident Evil 8.

Fans haben sich oft gefragt, ob es möglich wäre, das moderne Gameplay von Resident Evil 4, 5und6 im klassischen Stil der ersten drei Spiele. Capcom begann, diese Frage zu beantworten, indem er 2019mit demResident Evil 2 Neuverfilmung sowie die Einführung des neu entwickelten RE-Engine.

Das Ergebnis war ein sofortiger Erfolg, dessen innovatives Gameplay und atemberaubende Grafik mit dem Resident Evil 4 Neuverfilmung, was schließlich zu dem geführt hat, was wir heute sehen.

Zwei Helden, zwei Stimmungen

Resident Evil: Requiem vereinte meisterhaft alle Aspekte seiner Vorgänger, indem es Grace Ashcroft einführte, eine FBI-Sachbearbeiterin und Tochter des Resident Evil: Outbreak Reporterin Alyssa.

Das Gameplay von Grace ist nervenaufreibend. Sie ist jung, unerfahren und durch ein vergangenes Erlebnis traumatisiert – all das sorgt in Verbindung mit der meisterhaften Darstellung ihrer Synchronsprecherin Angela Sant’Albano für einige der besten Horrorszenen, die je gedreht wurden.

Ihre zitternde Stimme und ihre zittrigen Hände, die düstere und bedrückende Atmosphäre sowie die atemberaubende Grafik sorgten dafür, dass ich wirklich Angst hatte und Kämpfe nach Möglichkeit vermied. Grace hat zudem das Wesentliche des ersten Teils wieder aufleben lassen RE Spiele, in denen es viel zu entdecken gibt, die Ressourcen begrenzt sind und nur wenig Platz im Inventar zur Verfügung steht, während sie die allgegenwärtigen Rätsel lösen muss, die es ihr ermöglichen, sich in dem Rhodes Hill Hospital zurechtzufinden, in dem sie gefangen ist.

Ich konnte kein Resident Evil: Requiem Eine Spielrezension, ohne Leon zu erwähnen – wohl der Liebling der Fans der gesamten Reihe. In diesem Spiel untersucht er eine mysteriöse Krankheit, die bereits fünf Überlebende aus Raccoon City das Leben gekostet hat und nun auch ihn und Menschen aus seinem Umfeld befällt.

Leon ist älter, krank und die Zeit für die Suche nach einem Heilmittel läuft ihm davon, und viele Fans, mich eingeschlossen, befürchteten, dass ihn das bremsen könnte. Wir haben uns geirrt. Leons Abschnitte sind actiongeladen, voller klassischer Gegner, Explosionen, Motorradverfolgungsjagden und einem Actiongeladenes Monsterjagd-Gameplay für echte Badassesdas bedeutetResident Evil: Requiemunter dendie besten Third-Person-Shooter, die je entwickelt wurden!

Grace setzt auf List, Tarnung und den geschickten Einsatz von Ressourcen. Leon setzt auf überlegene Feuerkraft, gut getimte Paraden und brutale Finishing-Moves. Und beide ergänzen sich nahtlos auf eine Weise, die für mich einfach absolut einleuchtend ist.

Alte Orte. Neue Feinde. Vertraute Angst

Es wäre kein Resident Evil: Requiem Rezension, ohne dabei die Schauplätze näher zu beleuchten. Das Spiel spielt hauptsächlich an zwei Orten, die den Fans der Serie sowohl neu als auch vertraut sind – Rhodes Hill und die Ruinen von Raccoon City.

Als wir das Rhodes Hill Hospital erkundeten – obwohl wir es in der Serie zum ersten Mal zu sehen bekamen –, kam mir es in vielerlei Hinsicht seltsam vertraut vor. Ein großes, altes, herrschaftsschlossartiges Gebäude mit zwei Flügeln, die durch eine riesige Halle mit Treppen in der Mitte voneinander getrennt sind – genau wie die beliebte Spencer-Villa und das R.P.D. aus dem Klassiker Resident EvilSpiele.

Türen mit stilisierten Schlössern und Schlüsseln, Rätselmechanismen zum Öffnen geheimer Gänge, die die Bauherren, die dieses Haus errichtet haben, sicherlich vor ein Rätsel stellen würden, Sicherheitsräume mit großen Truhen und alten Schreibmaschinen. All das SchreieResident Evil so laut, dass ich das Intro in meinem Kopf hören konnte. Die Atmosphäre im Rhodes Hill Hospital Die Kulisse für den Spieler ist düster und schwer, aber auch faszinierend.

In den Ruinen von Raccoon City ist der Ort, an dem die Resident Evil Die Nostalgie wird auf die volle Skala hochgedreht, die uns an Orte zurückführt, die, als wir sie zum ersten Mal sahen, bereits verwüstet waren, nun aber völlig in Trümmern liegen, da Taktische Atomwaffe und 30 Jahre Strahlenbelastung. Einige der klassischsten Gegner der Serie kehren auf diese Straßen zurück, um uns und Leon erneut das Leben schwer zu machen.

Hier ist der RE-Engine Das beeindruckt mich wirklich sehr – in dieser zerstörten Stadt fühlt sich einfach alles stimmig an. Entfernungen und Perspektiven entsprechen genau meinen Erwartungen. Gebäude, Autos, Zäune und alles andere wirken so lebendig, dass dies eine der glaubwürdigsten Städte ist, die ich je in einem Spiel gesehen habe.

Wiederspielwert & Leistung

Etwas, das ich in meinem Resident Evil: Requiem In dieser Spielrezension geht es darum, wie das Spiel feste Rätsellösungen, abwechslungsreiche Routen und spannende Kämpfe die Spieler dazu anregen, das Spiel schneller durchzuspielen, sich an schwierigere Schwierigkeitsgrade zu wagen und Herausforderungen zu meistern, um nicht nur Erfolge, sondern auch Gegenstände, Sammelobjekte und Kostüme im Spiel freizuschalten.

Für alle, die eine ordentliche Herausforderung suchen: der Schwierigkeitsgrad „Insanity“ und der berüchtigte Das letzte Rätsel sorgen garantiert dafür, dass Sie immer wieder zurückkommen, um mehr Action zu erleben, und stellen Ihren Verstand noch mehrere Stunden nach dem reguläre 10-Stunden-Aktionendet.

Ich habe das Spiel durchgespielt Dampfauf meinemRyzen 7 5700X Prozessor, mit 32 GBRAMund einRTX 5070 Grafikkarte und lieferte während des Spiels unterschiedliche Ergebnisse.

Anfangs konnte ich das Spiel mit den Grafikeinstellungen auf dem absoluten Maximum laufen lassen, wobei Pfadverfolgung was zu einigen ein unglaublich beeindruckendes grafisches Erlebnis and konstante 60 FPS. Mit diesen Einstellungen lief im Abschnitt „Rhodes Hill“ des Spiels alles reibungslos, ohne Verzögerungen, Ruckler oder grafische Störungen.

Das änderte sich, als ich Raccoon City erreichte. Die weitläufigen, offenen Schauplätze haben sich als zu anspruchsvoll für meine Hardware erwiesen, sodass ich einige Einstellungen auf „hoch“ zurücksetzen musste, um eine konstante Bildrate zu gewährleisten. Außerdem stießen mir einige grafische Unregelmäßigkeiten (verschwindende dunkle Flecken im Boden) sowie gelegentlich seltsame Physik-Effekte in Form von fliegenden, verzerrten Zombies auf.

Nachdem das einmal eingestellt war, lief es die ganze Zeit über reibungslos, immer noch fantastische Grafik, konstante Bildrate und kaum wahrnehmbare Ladezeiten.

Allerdings habe ich auf schwächeren Systemen Ausschnitte von langen Ladebildschirmen gesehen, von denen ich bei meinem Durchspielen gar nicht bemerkt hatte, dass es sich um Ladebildschirme handelte. Wenn du also etwas aus meinem Resident Evil: Requiem Spielrezension: Es geht darum, die Einstellungen auf leistungsschwächerer Hardware zu optimieren, um ein optimales Spielerlebnis zu gewährleisten.

Mein Gesamtfazit zu „Resident Evil: Requiem“ – Das Beste aus allen Welten

Enebameter 10/10

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Wie du meinem Resident Evil: Requiem Wie sich in diesem Test zeigt, erweist sich das Spiel als eines der die stärksten Teilnehmer der Neuzeit und eine wesentliche Ergänzung zur Die besten Survival-Horror-Spiele aller Zeiten. Es vereint alle Elemente, die dieses Genre so unterhaltsam machen und dafür sorgen, dass man es über die Jahre hinweg immer wieder gerne spielt.

Die Geschichte ist zwar nicht bahnbrechend, aber solide; sie knüpft an einige sehr alte Handlungsstränge an und fesselt den Spieler von Anfang bis Ende. Die Liebe zum Detail ist bemerkenswert, von der zittrigen Stimme der traumatisierten Hauptfigur bis hin zu Rätseln an vertrauten Schauplätzen, die nach wie vor mit derselben Lösung wie vor Jahrzehnten gelöst werden – sogar das körperliche Gefühl wird sorgfältig nachgebildet, sodass bestimmte Szenarien nur mit denselben präzisen Bewegungen bewältigt werden können.

Vorteile Nachteile ✅ Ideal für neue und erfahrene Spieler ✅ Fantastische Action-Szenen ✅ Ein furchterregendes Horrorerlebnis ✅ Ultrarealistische Umgebungsgrafiken ❌ Für neue Spieler gehen einige handlungsbezogene Anspielungen verloren ❌ Hohe Hardware-Anforderungen

Ideal für:Das komplette Survival-Horror-Erlebnis – Labyrinthe, Rätsel, Horror und Action bei der Monsterjagd.

Weniger geeignet für: Spieler, die keine Lust auf komplexe Szenarien, Ressourcenmanagement oder Horror im Allgemeinen haben.