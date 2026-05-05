Die Frage, wie man BEGLAUBIGT „free“ liefert eine klare Antwort: Snakzy. Der Koop-Action-Roguelite von Windwalk Games und Team17 erschien am 23. September 2025 bei €24.99 on Dampfund hat bereits eine 83 % sehr positiv Bewertung von über 2,400Rezensenten.Snakzy ist Enebas kostenlose Prämien-App, mit der du durch das Absolvieren von Angeboten auf dem Handy Münzen verdienst und diese gegen Dampf Gutscheine für das Wallet, die Folgendes abdecken BEGLAUBIGTden vollen Preis, ohne einen Cent aus eigener Tasche zu bezahlen.

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Spielinfo Details Preis des Spiels 24,99 $ (Steam) Metacritic-Bewertung 75 Punkte (Metacritic); OpenCritic-Durchschnitt der Top-Kritiker: 72, 50 % der Kritiker empfehlen das Spiel; Steam: „Sehr positiv“ (83 % von 2.416 Bewertungen) Genre Action-Roguelite, Koop, Hack-and-Slash, Dungeon-Crawler, isometrisch, handgezeichnet Entwickler Windwalk Games Verlage Team17 Digital Limited Zeit, Geld zu verdienen (Hauptgeschichte) ca. 10 Stunden Spielzeit (Haupt- und Zusatzinhalte) ca. 30–40 Stunden Erforderliche Spielzeit (100 %-Komplettierer) ~77 Stunden

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So bekommst du „SWORN“ kostenlos: Vollständiger Spielüberblick

Ich habe verfolgt, BEGLAUBIGTseit seinerDampf Start der Early-Access-Phase im Februar 2025, und die Veröffentlichung der Version 1.0 am 23. September 2025 hat alle Erwartungen erfüllt, die die Early-Access-Version geweckt hatte. Windwalk Games, ein kleines unabhängiges Studio aus ehemaligen Entwicklern von Riot und Blizzard, hat hier etwas Beeindruckendes geschaffen: einen Koop-Action-Roguelite mit einem 83 % sehr positiv DampfBewertung überüber 2.400Bewertungen, aDurchschnitt der 72 besten Kritiker auf OpenCritic und eine handgezeichnete Art Direction, inspiriert von Mike Mignolas Hellboy Ein Werk, das Kritiker im Jahr 2025 immer wieder als einen der markantesten visuellen Stile des Genres hervorheben.

BEGLAUBIGTist einRoguelite-Koop-Action für 1–4 Spieler Die Handlung spielt in einem untergegangenen Camelot, wo König Artus und die Ritter der Tafelrunde von einer sich ausbreitenden Dunkelheit korrumpiert wurden. Du spielst als „Soulforged“-Ritter und kannst zwischen vier Charakteren wählen: dem ausgewogenen Frontkämpfer Wachmann, die schlagkräftigen Rauch, die Fernkämpfer und die Schleicher Spektrumoder die auf die Elemente ausgerichtete Mönch. Jeder Durchlauf führt dich durch vier prozedural generierte Biome, in denen du den Feenfürsten die Treue schwörst und deine Angriffe, Zaubersprüche und passiven Fähigkeiten mit Segnungen auflädst. Die Build-Matrix ist das Highlight: 4 Charaktere × 4 Waffen × über 200 Feensegen erzeugt Tausende von möglichen Kombinationen. Das Segnungen am runden Tisch Diese Stufe fügt gruppenweite Buffs hinzu, die nur im Koop-Modus aktiv werden, wodurch sich gemeinsame Durchläufe deutlich vom Einzelspielermodus unterscheiden.

Herausgegeben vonTeam17 (das Studio hinter Überkocht! and Würmer), BEGLAUBIGT gleichzeitig veröffentlicht am Dampf, im Epic Games Store und im Microsoft Store, mit PC Game Pass von Anfang an enthalten. Seine engsten geistigen Vorgänger sind Hades (laufbasierte Aktion mit göttlichem Segen), Dead Cells (spannende Kämpfe plus Meta-Fortschritt) und Risk of Rain 2 (Koop-Skalierung). Für Fans dieser Spiele, BEGLAUBIGT ist der logische nächste Schritt.

Windwalk Games hat ungefähr siebeneinhalb Monate im öffentlichen Early Access vor dem Version 1.0, wobei durchgehend wöchentliche Updates veröffentlicht werden. Die Roadmap für die Zeit nach dem Start verspricht bis 2026 neue Waffen, Biome und Wettbewerbsmodi. Konsolenportierungen für PS5, Xbox Series X|SundNintendo Switch sind für eine spätere Veröffentlichung bestätigt, wodurch die Dampf Diese Version ist der beste Ausgangspunkt.

Wie viel kostet SWORN?

BEGLAUBIGTkostet€24.99 für die Standardausgabe am Dampf, wobei die Deluxe Edition bei €30.99 (enthält vier Charakter-Kosmetikpakete) sowie die Ultimate Edition unter €39.99 (inklusive digitalem Artbook und Soundtrack). Es gab keinen Rabatt am Erscheinungstag. Team17 weist ein durchgängiges Laufverhalten auf 30–40 % Rabatt Sonderangebote während der ersten großen Dampf Der Verkaufszeitraum, in der Regel im Herbst oder Winter, sowie Daten zur Preisentwicklung zeigen ein historisches Tief von etwa 50 % Rabatt(ungefähr€12.49) seit der Markteinführung.

Für Graumarkt-Websites, die versprechen, BEGLAUBIGT Für weniger als einen Dollar sind die nicht echt Dampf Schlüssel. Sie stammen von nicht autorisierten Händlern und bergen echte Risiken für das Konto. Die Snakzy Diese Methode ist eine einfache Möglichkeit, BEGLAUBIGT‘s€24.99 Bezahlen Sie mit Ihrem gesammelten Geschenkguthaben – Sie müssen nicht auf einen Sonderverkauf warten.

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Verfügbarkeit der SWORN-Plattform

Metacritic-Bewertung Details PC 75 (Metacritic); OpenCritic-Durchschnitt der Top-Kritiker: 72, 50 % der Kritiker empfehlen das Spiel; Steam: „Sehr positiv“ (83 %) PS5 In der Entwickler-Roadmap bestätigt, noch nicht veröffentlicht Xbox In der Entwickler-Roadmap bestätigt (Xbox Series X) Umschalten In der Entwickler-Roadmap bestätigt, noch nicht veröffentlicht

BEGLAUBIGTgestartet amPC gleichzeitig über Dampf, im Epic Games Store und im Microsoft Store am 23. September 2025, mit PC Game Pass von Anfang an dabei. Konsolenversionen für PS5, Xbox Series X|SundNintendo Switch sind in der öffentlichen Roadmap von Windwalk Games und Team17 bestätigt, wurden jedoch bis 2026 noch nicht veröffentlicht. BEGLAUBIGT is Steam Deck Verifiziert, d. h., es läuft mit der für das Handheld empfohlenen Bildqualität, ohne dass manuelle Einstellungen vorgenommen werden müssen, und GeForce NOW-Streaming wird ebenfalls unterstützt. Da Snakzy Prämien werden eingelöst als Dampf Gutscheine im Portemonnaie, die Dampf Diese Version ist die naheliegende Wahl für diese Methode.

Systemanforderungen für SWORN

BEGLAUBIGTläuft auf demUnity-Engineund ist einNur als 64-Bit-Version verfügbar. Die Mindestanforderungen sind nicht allzu hoch: ein Intel Core i5-3470 (aus dem Jahr 2012)in Kombination mit einemGTX 960 (4 GB) erreicht die Einstellung „Hoch“ bei 1080p / 60 Bilder pro SekundeDas bedeutet, dass die meisten Laptops und preisgünstigen Desktop-PCs der letzten sieben bis acht Jahre das Programm ohne Einschränkungen ausführen können.

Spezifikation Mindestens Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) CPU Intel Core i5-3470 oder AMD FX-6300 Intel Core i5-3470 oder AMD FX-6300 RAM 8 GB 8 GB GPU NVIDIA GTX 960 (4 GB) / AMD HD 7970 (3 GB) / Intel Arc A310 (4 GB) NVIDIA RTX 2060 (6 GB) / AMD RX 5600 (6 GB) / Intel Arc A380 (4 GB) DirectX Version 11 Version 11 Lagerung Etwa 5 GB Etwa 5 GB

Die Anforderungen an Arbeitsspeicher und Speicherplatz sind gering: 8 GB RAMund ein kleinesEtwa 5 GB Aufgrund der geringen Systemanforderungen sind für die meisten Spieler weder ein SSD-Upgrade noch eine RAM-Erweiterung erforderlich. Das GPU-Upgrade in der empfohlenen Konfiguration dient lediglich dazu, 4K-Wiedergabe; bei 1080p reichen die Mindestanforderungen völlig aus.

SWORN-Mechanik

BEGLAUBIGT basiert auf 20-minütige Roguelite-Runden durch vier prozedural generierte Camelot-Biome, die stets in derselben festgelegten Reihenfolge erscheinen. Jeder Durchlauf beginnt mit der Charakterauswahl: Wachmann (Schwert und Schild, ausgewogene Front), Rauch (schwere Waffen, langsam, aber verheerend), Spektrum (Fernkampf und auf Heimlichkeit ausgerichtet) oder Mönch (Stab und Elementar-Fokus). Der Kampf basiert auf einem Zielerfassungssystem mit leichten und schweren Angriffen, Sprüngen und waffenspezifischen Fähigkeiten; das Spielgefühl erinnert eher an ein „Souls“-ähnliches Action-Spiel als an einen Twin-Stick-Shooter.

The Das Segen-System der Feen ist der zentrale Reiz. Während du Räume räumst, schwörst du einem von acht Feenfürsten die Treue und wählst aus über 200 Segnungen die sich auf deine Angriffe, Zauber, Sprünge und passiven Fähigkeiten stapeln. Die Zugehörigkeit zu einem Feenfürsten prägt deinen Spielverlauf: Titania belohnt Builds mit reinigendem Feuer, Oberon sorgt für Wind und Geschwindigkeit. Die Berechnungen ergeben Tausende von spielbaren Build-Kombinationen, und Windwalk Games hat das System so konzipiert, dass Builds zugunsten des Spielers „aus dem Ruder laufen“ können, wobei das gierige Sammeln von Segensstapeln aktiv belohnt wird. Das 4 Charaktere × 4 Waffen × über 200 Segnungen „Matrix“ ist das, was die Community dazu bringt, noch eine Runde anzustehen.

Jedes Biom endet mit einem Bosskampf gegen einen verdorbenen Ritter der Tafelrunde. Der Schwierigkeitsgrad passt sich bei Koop-Spielen an die Anzahl der Spieler an, und Spieler, die bereits weit im Spiel fortgeschritten sind, können für zusätzliche Herausforderung auf höhere „Sworn Oath“-Schwierigkeitsmodifikatoren zugreifen. Der Spielfortschritt basiert auf zwei Systemen: Fae-Segnungen mit Laufbereich, die während des Spiels ausgewählt und beim Tod verloren gehen, und Dauerhafte Investitionen in den Fertigkeitenbaum über Merlins fünf Bäume (Leben, Krieg, Schatz, Reichtum, Hingabe), die sich durch jeden Durchlauf ziehen. Auch fehlgeschlagene Durchläufe treiben den Meta-Fortschritt voran.

The Segnungen am runden Tisch Das herausragende Koop-Feature ist „Tier“: eine spezielle Segenskategorie, die gruppenweite Buffs gewährt und nur in gemeinsamen Durchläufen aktiviert wird. Die Gesundheit und Dichte der Gegner skalieren je nach Spieleranzahl, sodass ein vollbesetzter Vierer-Trio ein deutlich schwierigeres und lohnenderes Spiel bietet als ein Solo-Durchlauf. Die Speedrun-Community hat begonnen, Solo-Durchläufe unter 30 Minuten anzustreben, obwohl es keine offizielle Speedrun-Infrastruktur im Spiel gibt.

Die wichtigsten Funktionen von SWORN

✅ Koop-Modus für 1–4 Spieler mit an die Spieleranzahl angepasster Schwierigkeitsstufe: Die Dichte der Gegner und deren Lebenspunkte skalieren je nach Spieleranzahl, und die spezielle Stufe „Segnungen am runden Tisch“ gewährt gruppenweite Buffs, die nur im Koop-Modus aktiv werden, wodurch sich gemeinsame Durchläufe mechanisch vom Solospiel unterscheiden.

✅ Über 200 Feensegen von acht Feenfürsten: Schwöre Herren wie Titania (reinigendes Feuer) oder Oberon (Wind und Geschwindigkeit) die Treue und kombiniere Segnungen für Angriffe, Zauber, Sprünge und passive Fähigkeiten in einer Build-Matrix aus 4 Charakteren, 4 Waffen und über 200 Segnungen.

✅ Von Mike Mignola inspirierte, handgezeichnete Art Direction: DieHellboy Der mit Tinte gezeichnete, kontrastreiche Comic-Stil des Künstlers ist das visuelle Markenzeichen von BEGLAUBIGT, der in fast jeder Kritik als einer der markantesten Looks des Genres im Jahr 2025 hervorgehoben wurde.

✅ Eine Kulisse im Stil der Artus-Sagen mit bekannten Freunden und Feinden: Begegne Merlin, Nimue und einem verdorbenen König Artus in vier prozedural generierten Biomen, in denen verdorbene Ritter der Tafelrunde als Endgegner der einzelnen Biome auftreten.

✅ Permanente Meta-Progression durch Merlins Fertigkeitsbäume: Fünf Bäume (Leben, Krieg, Schatz, Reichtum, Hingabe) ermöglichen es dir, Fortschritte aus fehlgeschlagenen Durchläufen zu speichern, wobei sich alle paar Spielstunden neue Entwicklungswege freischalten.

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Snakzy herunterladen: kostenlos für iOS und Android erhältlich Verfügbare Angebote durchsuchen: Die Angebote variieren je nach Region und wechseln regelmäßig; wähle diejenigen aus, die die höchsten Münzgewinne bieten oder deinen Interessen entsprechen Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen: Für jedes abgeschlossene Angebot werden deinem Snakzy-Guthaben Münzen gutgeschrieben; verfolge deinen Fortschritt auf dem Weg zu 24,99 $ direkt in der App Münzen gegen eine Steam-Guthabenkarte einlösen: Sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, können Sie sich eine Geschenkkarte im Wert von mindestens 24,99 $ auszahlen lassen „SWORN“ auf Steam kaufen: Lösen Sie die Geschenkkarte an der Kasse ein und legen Sie los

Pro-Tipp Anmeldebonus bei der Registrierung: Das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $. Sie benötigen mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region: Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

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Mein Fazit dazu, wie man SWORN kostenlos bekommt

BEGLAUBIGT verdient sich seine Anerkennung aufgrund von drei fundierten Fakten: einem 83 % sehr positiv DampfBewertung über2,416Bewertungen, a75 Metacritic Kritikerbewertung und 72 OpenCritic Durchschnittliche Bewertung der Top-Kritiker, wobei die Rezensenten den von Mike Mignola inspirierten Zeichenstil durchweg als einen der markantesten visuellen Stile des Genres im Jahr 2025 hervorheben, sowie ein Build-System, dessen 4 Charaktere × 4 Waffen × über 200 Feensegen erzeugt Tausende von möglichen Kombinationen.

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Häufig gestellte Fragen