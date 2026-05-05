Wie bereitet man sich vor – oder auch nicht?

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Spielinfo Details Preis des Spiels 49,99 $ (Steam) Metacritic-Bewertung 79/100 (PC, überwiegend positiv) Genre Taktischer Ego-Shooter, realistischer Shooter, Koop-Modus Entwickler VOID Interactive Verlage VOID Interactive Zeit, Geld zu verdienen – Hauptartikel ~16 Stunden Zeit zum Verdienen – Haupt- und Zusatzinhalte ca. 28 Stunden Zeit zum Verdienen – 100 %-Komplettist ~59 Stunden

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„Ready or Not Free“: Ein umfassender Überblick über das Spiel

Ich habe verfolgt, Bereit oder nicht seit den Tagen des Early Access, und die Resonanz war durchweg positiv. VOID Interactive„s taktischer Shooter bietet 79/100 auf Metacritic basierend auf 20 Kritiken und einer OpenCritic-Bewertung: 80 von 100 Punkten. Es gibtDampf, hat das Spiel über 248.000 Bewertungen mit einer Bewertung von 78 % („überwiegend positiv“). Diese Gesamtbewertung ist jedoch im Kontext zu sehen: Die Nutzerbewertungen wurden durch ein „Review-Bombing“ beeinflusst, das mit inhaltlichen Änderungen im Zusammenhang mit der Konsolenversion zusammenhing. Der Konsens der Kritiker blieb durchweg positiv, und das Spiel führte die Charts an Dampf Verkaufscharts in der ersten Woche nach der Veröffentlichung.

Bereit oder nicht Du schlüpfst in die Rolle eines SWAT-Einheitskommandanten in Los Sueños, einer fiktiven amerikanischen Stadt, die von einer Welle gewalttätiger Verbrechen heimgesucht wird. Jede Mission versetzt dich in ein realitätsnahes Szenario: Geiselnahmen, Einsätze bei Amokläufen, Drogenrazzien, Bombendrohungen. Das Spiel bildet tatsächliche Polizeiverfahren nach und wendet durchgehend ein Punktesystem für die Einsatzregeln an. Wenn du einen Verdächtigen erschießt, obwohl eine Festnahme möglich gewesen wäre, kostet dich das Punkte. In jeder Mission stehen weniger tödliche Optionen zur Verfügung, und die taktische Spannung bleibt vom ersten Raum, den du stürmst, bis zum letzten Verdächtigen, den du festnimmst, authentisch.

VOID Interactive, ein irisches Studio, entwickelte das Spiel auf Unreal Engine 4. Im August 2019 erschien eine Alpha-Version, Dampf Der Early Access startete im Dezember 2021, und die vollständige Die Version 1.0 wurde im Dezember 2023 bei den Game Awards vorgestellt. PS5 and Xbox Series X|S folgende Versionen Juli 2025. Nach der Veröffentlichung sind vier DLCs erschienen: „Home Invasion“, „Dark Waters“, „Los Sueños Stories“ und „Boiling Point“, die jeweils €9.99. Das Studio aktualisiert das Spiel weiterhin, und das Dampf Die Workshop-Community ergänzt die offiziellen Inhalte um eigene Karten, Waffen und Szenarien.

Das Basisspiel enthält 18 Einsätze im Rahmen einer Commander-Mode-Kampagne, die linear verläuft und im Laufe des Spiels neue Operationen und Ausrüstung freischaltet. Bis zu Online-Koop für 8 Spieler wird unterstützt, und Koop-Spieler können auf alle vier DLC-Missionen zugreifen, ohne diese einzeln besitzen zu müssen, sofern der Host der Sitzung sie besitzt.

Wie viel kostet „Ready or Not“?

Bereit oder nichtkostet49,99 $ auf Steam. Derzeit ist es 50 % Rabatt für 24,99 $, einer der höchsten Preisnachlässe, die das Spiel seit seiner Veröffentlichung gesehen hat. Zum Vollpreis kostet das historische Dampf Der Tiefststand liegt bei etwa €15.99, die während großer saisonaler Schlussverkäufe erzielt werden. VOID Interactive hat sich in der Vergangenheit damit einen Namen gemacht, das Spiel während Dampf„s Sommer- und Winterschlussverkauf, sodass geduldige Käufer mit ähnlichen Angeboten rechnen können.

EibeAngeboteBereit oder nicht Tasten von ungefähr €19.70, was etwa einem 61 % Ersparnis gegen den gesamten €49.99 Preis. Wenn du das Spiel komplett kostenlos haben möchtest, dann Snakzy Die in diesem Leitfaden beschriebene Methode umgeht den aktuellen Preis vollständig. Sie verdienen einen Dampf Geschenkkarte, indem Sie Angebote für Handyspiele abschließen, und nutzen Sie diese dann, um einen offiziellen DampfKauf.

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Verfügbarkeit der „Ready or Not“-Plattform

Metacritic-Bewertung Details PC 79/100 (Kritiker) / 5,3/10 (Nutzer, beeinflusst durch Review-Bombing) PS5 TBD Xbox TBD Umschalten N/A

Bereit oder nicht ist erhältlich unter PC via Dampf, PS5undXbox Series X|S. DiePC Die Vollversion wurde im Dezember 2023 nach zweijähriger Entwicklung im Early Access veröffentlicht. Die PS5 and Xbox Series X|S Die Versionen erschienen im Juli 2025 und wurden zum meistvorbestellten Spiel auf der PlayStation Halten Sie sich vor diesem Veröffentlichungszeitraum bereit. Alle drei Versionen basieren auf demselben Kernspielprinzip, obwohl die PC Diese Version bietet den vollen Dampf Unterstützung für Modding im Workshop, wodurch das Spiel über die größte Inhaltsbibliothek der drei verfügt. DLC-Missionen stehen allen Koop-Spielern zur Verfügung, wenn der Host der Sitzung den Inhalt besitzt, unabhängig von der Plattform. Das Snakzy Die Methode gilt für die Steam für PC Version: Du löst deine gesammelten Münzen gegen ein Dampf Geschenkkarte und nutze sie, um das Spiel direkt über Dampf.

Systemanforderungen für „Ready or Not“

Bereit oder nichtläuft aufUnreal Engine 4 mit DirectX 11. Die Mindestanforderungen sehen Folgendes vor: GTX 960 and 8 GB Arbeitsspeicher, was die meistenPCs die in den letzten sechs oder sieben Jahren gebaut wurden, werden problemlos miteinander kommunizieren. Die empfohlene Konfiguration unterstützt bis zu einem GTX 1060 6 GB für eine flüssigere Spielleistung im Koop-Modus und in den anspruchsvolleren Missionsumgebungen. 90 GB Speicherplatz ist erforderlich, und eine SSD wird dringend empfohlen, um die Ladezeiten kurz zu halten, insbesondere im Online-Koop-Modus, wo der Start der Missionen vom System des Hosts abhängt.

Spezifikation Mindestens Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) CPU Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300 Intel Core i5-7600K / AMD Ryzen 5 2600X RAM 8 GB 8 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 960 2 GB / AMD Radeon R7 370 2 GB NVIDIA GeForce GTX 1060 mit 6 GB / AMD Radeon RX 580 mit 4 GB DirectX DirectX 11 DirectX 11 Lagerung neunzig Gigabyte 90 GB SSD

Die meisten SpielePC Systeme der letzten fünf bis sechs Jahre erfüllen die empfohlenen Spezifikationen mit Leichtigkeit. Für Online-KoopMehrspieler.

„Ready or Not“ – Die Mechanik

Die Hauptschleife von Bereit oder nicht beginnt schon, bevor man ein Gebäude betritt. Man sieht sich die Einsatzbesprechungen und Grundrisse an und stellt dann seine taktische Ausrüstung aus über 60 einzigartige Gadgets: Schutzschilde, Türrammen, Sprengladungen, Blendgranaten, Spiegelkameras, Pfefferspray, Taser und taktische Leitern. Die Waffenanpassung umfasst Optiken, Mündungsaufsätze, Magazintypen und Vordergriffe. Sobald du im Einsatz bist, beginnen die SWAT-Operationen in Echtzeit, und die Wertung nach den Einsatzregeln gilt sofort für jede deiner Aktionen.

Die Ballistik wird durchgehend vollständig simuliert. Geschosse durchschlagen Wände und Materialien, es kommt zu Querschlägern, und die Wechselwirkung mit Kevlar folgt realistischen physikalischen Gesetzen. Verdächtige und Zivilisten reagieren dynamisch auf Geräusche, Licht und verbale Befehle. Das Spiel belohnt durchweg Präzision und Geduld gegenüber Aggressivität. In allen Szenarien steht nicht-tödliche Gewalt zur Verfügung und ist manchmal für eine perfekte Missionsbewertung erforderlich, was jede Konfrontation zu einer taktischen Abwägung statt zu einem einfachen Feuergefecht macht.

Der Commander-Modus gliedert die Kampagne in aufeinanderfolgende Abschnitte, wobei sich die Missionen nach und nach freischalten, sobald man die jeweiligen Ziele erreicht hat. Die KI-Teammitglieder führen eigenständige Aktionen aus, darunter das Festhalten von Verdächtigen, das Suchen von Deckung und das Reagieren auf Bedrohungen. Jeder Beamte verfügt über Persönlichkeitsmerkmale und Moralzustände, die sich im Laufe der Zeit je nach Missionsergebnissen und Teamleistung verändern. Es gibt keine formellen Schwierigkeitsstufen, doch die Strenge des Bewertungssystems variiert je nach Missionstyp erheblich.

The Koop-Modus für 8 Spieler Dieser Modus vereint all diese Systeme in einem umfassenden Multiplayer-Kontext. Die Teams müssen den Zeitpunkt der Durchbrüche koordinieren, die Positionen der Verdächtigen mitteilen und gemeinsam den Druck der Einsatzregeln bewältigen. Aktives Modding über Dampf Workshop und Nexus Mods ergänzen das Spiel um von der Community erstellte Karten, Waffen und Szenarien 18 Missionen im Basisspiel and 6 DLC-Missionen in der offiziellen Veröffentlichung, wodurch der Missionspool weit über das hinausgeht, was das Studio selbst veröffentlicht hat.

Ready or Not – Die wichtigsten Funktionen

✅ Hyperrealistisches taktisches Gameplay: Vollständig simulierte ballistische Durchschlagskraft, Abpraller und Kevlar-Dynamik, entwickelt in Zusammenarbeit mit realen Strafverfolgungsbehörden, sorgen in jeder Mission für eine authentische Bewertung nach den Regeln des Einsatzes.

✅ Umfassende Anpassung von Waffen und Ausrüstung: Über 60 einzigartige Gadgets sowie eine umfangreiche Auswahl an Waffenoptionen, darunter Zielvorrichtungen, Mündungsaufsätze, Magazintypen und Vordergriffe für individuell zusammengestellte taktische Ausrüstungen.

✅ Koop- und Einzelspieler-Kampagnen: Die gesamte Kampagne kann im Einzelspielermodus mit einem KI-Team oder online mit bis zu 8 Freunden gespielt werden, wobei alle vier DLC-Missionen für jeden Koop-Spieler verfügbar sind, sofern der Gastgeber der Sitzung den Inhalt besitzt.

✅ Kommandantenmodus-Kampagne: Ein sequenzielles Missionsfortschrittssystem, das im Laufe des Spiels neue Operationen und Ausrüstung freischaltet, während die Moral der Offiziere und ihre Persönlichkeitsmerkmale eine zusätzliche Managementebene bilden, die sich auf die Leistung der Truppe während der gesamten Kampagne auswirkt.

✅ Aktive Modding-Community: UmfangreichDampf Der Support für Workshop und Nexus Mods bietet benutzerdefinierte Karten, Waffen, Szenarien und umfassende Gameplay-Überarbeitungen, wodurch die Missionsbibliothek weit über den offiziellen Inhalt hinaus erweitert wird.

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So nutzt du „Get Ready or Not“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App, bei der Nutzer Angebote aus Handyspielen absolvieren, um Münzen zu verdienen, die sie anschließend gegen echtes Guthaben auf Geschenkkarten einlösen können. Es ist keine Kreditkarte erforderlich, und es wird zu keinem Zeitpunkt Geld ausgetauscht. Es handelt sich um ein Zeitinvestitionsmodell: Man tauscht die Zeit, die man für die Erledigung von werbefinanzierten Angeboten aufwendet, gegen Münzen ein, die in echtes Dampf Wert der Geschenkkarte.

So geht’s Bereit oder nicht Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen — kostenlos erhältlich unter iOS and Android Verfügbare Angebote durchsuchen — Die Angebote variieren je nach Region und wechseln regelmäßig; wähle diejenigen aus, die die höchsten Münzgewinne bieten oder deinen Interessen entsprechen Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen — Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; Verfolgen Sie Ihre Fortschritte auf dem Weg zu €49.99innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Geschenkkarte einlösen — Sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, lassen Sie es sich in Form einer Geschenkkarte im Wert von €49.99oder mehr „Ready or Not“ auf Steam kaufen — Lösen Sie die Geschenkkarte ein und schließen Sie den Kauf ab

Pro-Tipp Anmeldebonus bei der Registrierung: Das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $. Du benötigst mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region: Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tage. DaBereit oder nichtKosten€49.99… um das volle Ziel zu erreichen, sind über die erste Auszahlung hinaus weitere Meilensteine erforderlich. Die 10 $ Willkommensbonus Bei der Anmeldung erhalten Sie einen Vorsprung auf dem Weg zum Mindestauszahlungsbetrag von 35 $, wobei Angebote und Verfügbarkeit je nach Region variieren.

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Eibe Die Preise können schwanken, daher sollten Sie vor dem Kauf die aktuelle Preisliste überprüfen. Der Ablauf ist ganz einfach: Wählen Sie das Produkt aus, schließen Sie die Zahlung ab und erhalten Sie Ihren Schlüssel oder Ihren Geschenkkartencode. Snakzy (kostenlos, erfordert Zeitaufwand), ein Eibe Spiel-Key (ermäßigt, sofort verfügbar) sowie ein Eibe Geschenkkarte (hinzufügen Dampf (Guthaben auf dem Wallet) sind allesamt legitime Wege zum Erwerb Bereit oder nicht.

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Meiden Sie inoffizielle „Kostenloser Download“-Seiten, Cracks und Torrents. Diese sind illegal und bergen echte Risiken: Malware, die Ihr System beschädigen kann, Diebstahl persönlicher Daten und dauerhafte Dampf Kontosperren. Eine Raubkopie verfügt über keine rechtmäßige Lizenz und schadet unmittelbar VOID Interactive, das kleine irische Studio, das jahrelang daran gearbeitet hat, dieses Spiel von einem Alpha-Prototyp zu einer vollständigen Version zu entwickeln.

Snakzy ist ein legitimer Weg, um Bereit oder nicht kostenlos und sorgen dabei dafür, dass die gesamte Kaufkette transparent bleibt. Du unterstützt die Entwickler und schützt dein Konto.

Mein Gesamtfazit zu „How To Get Ready or Not Free“

Bereit oder nicht ist einer der derzeit besten taktischen Shooter: 79/100 auf Metacritic, über248.000 Steam-Bewertungen, der geistige Nachfolger von SWAT 4, und ein wirklich umfangreiches Koop-Erlebnis, das von einer aktiven Modding-Community und vier DLCs mit zusätzlichen Inhalten unterstützt wird. Preisbewusste Spieler, Fans realistischer Squad-basierter Shooter und alle, die die SWAT-Reihe durchgespielt haben, werden hier echten, dauerhaften Spielwert finden.

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Häufig gestellte Fragen