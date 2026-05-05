Wie bekommt man „No Man’s Sky“ kostenlos?

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Spielinfo Details Preis des Spiels 59,99 $ (derzeit 60 % Rabatt für 23,99 $) (Steam) Metacritic-Bewertung 61/100 (Bewertung zum PC-Start, spiegelt nicht den aktuellen Stand wider). Steam: 83 % „Sehr positiv“ (über 404.000 Bewertungen). Genre Open-World-Survival, Weltraumerkundung, Sandbox, Handwerk, Multiplayer Entwickler Hallo, liebe Spieler Verlage Hallo, liebe Spieler Zeit, Geld zu verdienen – Hauptartikel ~31 Stunden (Atlas-Route) Zeit zum Verdienen – Haupt- und Zusatzinhalte ~77 Stunden Spielzeit – 100 % abgeschlossen ~155 Stunden (ohne zeitliche Begrenzung, praktisch unbegrenzt)

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So bekommst du „No Man’s Sky“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

No Man’s Sky ist die großartigste Erfolgsgeschichte der Gaming-Branche. Entwickelt und veröffentlicht vom Indie-Studio Hallo, liebe Spieler, es wurde im August 2016 zu einer der umstrittensten Reaktionen in der Geschichte der modernen Videospiele. Die ursprüngliche Version blieb hinter ihren ehrgeizigen Versprechungen zurück, was zu überwiegend negativen Kritiken führte. Was in den folgenden neun Jahren folgte, war eine vollständige Wandlung: Über 40 kostenlose größere Updates die das Spiel komplett neu entwickelt haben, was dazu führte, dass Auszeichnung als „Bestes fortlaufendes Spiel“ bei den Game Awards 2025und dieBAFTA-Preis für das „Evolving Game“ 2022.

Ich habe verfolgt, No Man’s Sky seit seinem turbulenten Start, und der Turnaround zählt zu den bemerkenswertesten der Branche. Heute hält das Unternehmen 83 % sehr positiv on Dampfaus über404.000 Bewertungen, erholte sich kurz nach der Veröffentlichung von etwa 30 %. Das Spiel spielt in einem unendlichen, prozedural generierten Universum, das Über 18 Billiarden einzigartige Planeten, von denen jede über eigene Ökosysteme, Tierwelt und Wetterbedingungen verfügt. Es gibt keine kostenpflichtigen DLCs, und das war auch schon immer so. Jedes Update war für alle Besitzer kostenlos. Hallo, liebe Spieler wurde für den Fünf Jahre in Folge mit dem BAFTA-Preis für das „Evolving Game“ ausgezeichnet, mit einer geschätzten 15 bis 20 Millionen verkaufte Exemplare plattformübergreifend.

Die aktuelle Version von No Man’s Sky bietet Weltraumerkundung und Überleben in einer offenen Welt in ihrer großartigsten Form. Die Spieler bauen Ressourcen ab, stellen Ausrüstung her, errichten Planetenbasen, befehligen Frachterflotten, treiben Handel mit außerirdischen Zivilisationen und nehmen an saisonalen Multiplayer-Expeditionen teil. Voll VR Es gibt Unterstützung für PlayStation VR, PlayStation VR2undSteamVR. Bis zu32 Spieler können gemeinsam über das plattformübergreifende Crossplay auf allen Plattformen erkunden. Das Nintendo Switch Die Version ist eingetroffen Oktober 2022undSchalter 2 erhielt seine Fassung in Juni 2025. Mit einemIm August 2026 steht das 10-jährige Jubiläum bevor… die Dynamik hinter diesem Spiel scheint nicht nachzulassen.

Wie viel kostet „No Man’s Sky“?

No Man’s Skykostet€59.99 on Dampf. Derzeit ist es 60 % Rabatt für 23,99 $, eine der gängigsten Preisnachlassstufen. In der Vergangenheit lag der Preis bei 23,99 $ und 29,99 $ mit 50–60 % Rabatt, bei einem historischen Tiefststand von etwa €14.99. Hallo, liebe Spieler bietet regelmäßig Rabatte an, die auf Dampf saisonale Veranstaltungen, sodass geduldige Käufer innerhalb weniger Monate nach einem bestimmten Datum mit einem Verkaufszeitraum rechnen können.

EibeListenNo Man’s Skyaus der Umgebung€15.00, ungefähr 75 % Rabatt der empfohlene Verkaufspreis. Alle Über 40 größere Updates sind für bestehende Besitzer kostenlos, sodass nach dem Erstkauf keine weiteren Kosten anfallen. Für die kostenlose Variante, Snakzy umgeht den aktuellen Preis vollständig, indem er Dampf Gutscheinwert durch Abschluss eines mobilen Angebots.

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Verfügbarkeit von „No Man’s Sky“ auf verschiedenen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC 61/100 (Bewertung zum Start, spiegelt nicht den aktuellen Stand wider). Steam: 83 % „Sehr positiv“ (über 404.000 Bewertungen). PlayStation 4/PlayStation 5 k. A. (abwärtskompatibel zur PS4-Version) Xbox 77/100 (Xbox One, nach umfangreichen Updates getestet) Umschalten 83/100 (Nintendo Switch)

No Man’s Sky ist erhältlich unter PC (Dampf and GOG), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Schalter 2undmacOS. Vollständiges Crossplay wird auf allen Plattformen unterstützt, daher PCSpieler,PlayStationBenutzer undXbox Die Besitzer können gemeinsam dasselbe Universum erkunden. VRStützabdeckungenPlayStation VR, PlayStation VR2undSteamVR, was es zu einem der am besten zugänglichen macht VR Erlebnisse, die auf verschiedenen Headsets verfügbar sind. Die Snakzy Die Methode gilt speziell für die DampfVersion aufPC, daSnakzy Prämien werden eingelöst für Dampf Geschenkkarten. Spieler auf PlayStation or Xbox müssten sie direkt über die jeweiligen App-Stores ihrer Plattformen erwerben.

Systemanforderungen für No Man’s Sky

No Man’s Sky stellt für ein Spiel dieser Größenordnung moderate Systemanforderungen. Ein Gaming-PC der Mittelklasse PC die Modelle der letzten Jahre bewältigen das problemlos, und nur 15 GB Speicherplatzist erforderlich.

Spezifikation Mindestens Empfohlen OS Windows 10/11 (64-Bit) Windows 10/11 (64-Bit) CPU Intel Core i3-4150 / AMD Ryzen 3 1200 Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 RAM 8 GB 16 GB GPU NVIDIA GTX 1060 3 GB / AMD RX 470 4 GB NVIDIA RTX 2070 / AMD RX 5700 Lagerung 15 GB 15 GB SSD

An SSD wird für schnellere Ladezeiten empfohlen. VR Für das Spiel sind Systemanforderungen erforderlich, die über den empfohlenen Mindestanforderungen liegen. Für den Mehrspielermodus und Cross-Play-Funktionen ist eine Internetverbindung erforderlich, das eigentliche Einzelspieler-Erlebnis funktioniert jedoch auch offline.

Spielmechanik von No Man’s Sky

Die Hauptschleife von No Man’s Sky dreht sich um die Erkundung und das Ressourcenmanagement in einem prozedural generierten Universum. Jede Spielsitzung beginnt auf einem Planeten, wo der Spieler mit einem Multitool Rohstoffe abbaut, Bauteile herstellt, Ausrüstung repariert oder aufrüstet und den Kurs zum nächsten Sternensystem festlegt. Das Atlas-Pfad dient als roter Faden der Handlung und führt die Spieler durch eine Reihe von Begegnungen, die die Hintergrundgeschichte zur Entstehung des Universums enthüllen.

Der Spielfortschritt basiert auf mehreren miteinander verbundenen Systemen. Die Spieler rüsten ihr Multitool, ihren Exosuit, ihr Raumschiff und schließlich einen Frachter mithilfe von Ressourcen und Bauplänen auf, die sie in der ganzen Galaxie entdecken. Der Basisaufbau ermöglicht es, auf jedem Planeten zu bauen – von einfachen Rohstoffaußenposten bis hin zu aufwendigen Megastrukturen mit Stromnetzen und automatisierten Erntemaschinen. Das Management der Frachterflotte fügt eine weitere Ebene hinzu: Die Spieler rekrutieren spezialisierte Besatzungsmitglieder, entsenden Fregatten auf zeitlich begrenzte Missionen und koordinieren Handelsrouten zwischen Sternensystemen.

No Man’s Sky bietet fünf Schwierigkeitsstufen: Kreativ (unbegrenzte Ressourcen, keine Kämpfe), Normal, Überleben (knappe Ressourcen und strengere Strafen), Permadeath (nur ein Leben) und Benutzerdefiniert (vollständig anpassbare Parameter). Dieser Spielraum macht das Spiel sowohl für Gelegenheitsspieler zugänglich als auch für Hardcore-Survival-Spieler eine echte Herausforderung. Das Begleitsystem ermöglicht es den Spielern, auf den Planeten gefundene außerirdische Kreaturen zu zähmen und zu züchten, wodurch neben den Erkundungs- und Handwerkselementen ein weiterer Aspekt hinzukommt: das Sammeln von Kreaturen.

Das Universum wird von drei außerirdischen Zivilisationen bevölkert: die Gek, derKorvaxund dieV-Schlüssel. Das Erlernen der Sprachen der verschiedenen Planeten mithilfe von Monolithen und Gedenktafeln eröffnet Handelsbeziehungen und neue Handlungsstränge. Saisonale Expeditionen bringen die Community durch strukturierte Ziele und einzigartige kosmetische Belohnungen zusammen. Dungeons in verlassenen Frachtern bieten eine spannende, abgeschlossene Umgebung, die sich von der offenen Erkundung der Planeten unterscheidet, und belohnen Spieler, die an Bord verlassener Schiffe gehen, mit seltenen Materialien.

Die wichtigsten Features von No Man’s Sky

✅ Über 18 Billiarden einzigartige Planeten: Jeder Planet im Universum wird prozedural generiert und verfügt über einzigartige Ökosysteme, Tierwelt, Wetterbedingungen und Landschaften, sodass jedes neue Sternensystem zu einer wahrhaft neuen Entdeckung wird.

✅ Über 40 kostenlose größere Updates: In neun Jahren kontinuierlicher Updates wurden Multiplayer-Modus, Basisbau, VR, lebende Schiffe, Begleiter, Expeditionen und vieles mehr – alles ohne zusätzliche Kosten und ohne jemals kostenpflichtige DLCs.

✅ Vollständiger Mehrspieler- und Koop-Modus: Erkunde das Spiel mit bis zu 32 Spielern plattformübergreifend dank vollständiger Crossplay-Funktionalität, einschließlich gemeinsamer Basisbau, Handel, Weltraumkämpfe und saisonaler Expeditions-Events.

✅ Basisbau und Frachterflotten: Errichte Stützpunkte auf beliebigen Planeten, befehlige eine Flotte von Fregatten bei zeitlich begrenzten Missionen und verwalte deine eigene Siedlung mit umfangreichen Handwerks- und Ressourcenmanagementsystemen.

✅ Vollständige VR-Unterstützung: Das gesamte Spiel ist spielbar in VRmitPlayStation VR, PlayStation VR2oderSteamVRund bietet damit eines der umfangreichsten Virtual-Reality-Spielerlebnisse, die derzeit auf einem Headset verfügbar sind.

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So bekommst du „No Man’s Sky“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose mobile Prämien-App für iOS and Android Hier können Nutzer Angebote erfüllen – darunter das Spielen von Handyspielen, das Ausfüllen von Umfragen und das Erreichen von Meilensteinen in Apps –, um Münzen zu verdienen. Eine Kreditkarte ist nicht erforderlich. Es handelt sich um ein Zeitinvestitionsmodell: Man tauscht die Zeit, die man für das Erfüllen von Angeboten aufwendet, gegen Münzen ein, die in echtes Dampf Wert der Geschenkkarte.

So geht’s No Man’s Sky Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen – kostenlos erhältlich unter iOS and Android Verfügbare Angebote durchsuchen – Die Angebote variieren je nach Region und wechseln regelmäßig; wähle diejenigen aus, die die höchsten Münzgewinne bieten oder deinen Interessen entsprechen Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen – Für jedes abgeschlossene Angebot erhältst du Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; Verfolgen Sie Ihre Fortschritte auf dem Weg zu No Man’s Sky„s Preis in der App“ Münzen gegen eine Steam-Geschenkkarte einlösen – Sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, lassen Sie sich den Kaufpreis als Geschenkkarte auszahlen „No Man’s Sky“ auf Steam kaufen – Lösen Sie die Geschenkkarte an der Kasse ein und schließen Sie Ihren Einkauf ab

Pro-Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus – das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $ – Sie benötigen mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region – informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tage. DieMindestauszahlungsbetrag von 35 $ Dies gilt, bevor Sie das Angebot einlösen können. Planen Sie daher den Abschluss des Angebots entsprechend. Angebote und Verfügbarkeit variieren je nach Region. Prüfen Sie daher, welche Angebote in Ihrem Land verfügbar sind, bevor Sie sich für ein Angebot entscheiden.

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Eibe Die Preise schwanken je nach regionalem Angebot, daher sollten Sie vor dem Kauf die aktuelle Preisliste überprüfen. Der Ablauf ist ganz einfach: Wählen Sie ein Produkt aus, schließen Sie die Zahlung ab und erhalten Sie Ihren Schlüssel oder Ihren Geschenkkartencode. Snakzy bietet eine kostenlose Einführung für Leser, die Zeit investieren möchten, eine Eibe Mit dem Spielschlüssel erhalten Sie sofort einen Preisnachlass beim Kauf und einen Eibe Dampf Mit der Wallet-Geschenkkarte kann man Guthaben für einen Einkauf im offiziellen Shop aufladen. Alle drei Optionen führen zu einer legitimen Kopie von No Man’s Sky.

Ist es legal, „No Man’s Sky“ mit Snakzy kostenlos zu erhalten?

The SnakzyDie Methode lautet100 % legal. Der Vorgang ist ganz einfach: Snakzy bezahlt Nutzern Münzen für das Absolvieren von Angeboten in der mobilen App; die Nutzer tauschen diese Münzen gegen echtes Dampf Geschenkkarte, und diese Geschenkkarte wird für einen normalen Einkauf bei Dampf. Das Ergebnis ist eine dauerhafte Lizenz, die an Ihr Dampf Konto, genau wie bei jedem anderen regulären Kauf. Hallo, liebe Spieler erhält im Rahmen der Transaktion den vollen Betrag. SnakzyDas Erlösmodell von ‚ ist werbefinanziert: Werbekunden zahlen Snakzy für die Nutzerinteraktion und Snakzy gibt einen Teil dieses Betrags in Form von Coins an die Nutzer zurück.

Inoffizielle „Free-Download“-Seiten, Cracks und Torrents sind eine ganz andere Sache. Sie sind illegal. Die Risiken sind real: Malware, die darauf ausgelegt ist, Zugangsdaten zu stehlen, Dampf Kontosperren, die den Zugriff auf Ihre gesamte Spielebibliothek dauerhaft sperren, und keine echte Lizenz für das Spiel. Piraterie schadet den Entwicklern unmittelbar. Hallo, liebe Spieler ist ein kleines Indie-Studio, das No Man’s Skymit etwa15 Personen und hat geliefert Über 40 kostenlose Updates über neun Jahre hinweg. Sie haben es verdient, für diese Arbeit bezahlt zu werden.

Snakzy ist ein legitimer Weg, um No Man’s Sky ohne eigenes Geld auszugeben, und der Kauf unterstützt die Entwickler dennoch mit dem vollen Erlös.

Mein Fazit dazu, wie man „No Man’s Sky“ kostenlos bekommt

No Man’s Sky hat sich seinen heutigen Ruf hart erarbeitet. Beste fortlaufende Spieleserie bei den Game Awards 2025, BAFTA Evolving Game 2022, 83 % sehr positiv on Dampfaus über404,000Spieler undÜber 40 kostenlose Updates über einen Zeitraum von neun Jahren. Es handelt sich um ein umfangreiches Weltraumabenteuer, das man immer wieder spielen kann – ohne kostenpflichtige DLCs, mit vollständiger Crossplay-Unterstützung und komplett VR Unterstützung. Preisbewusste Spieler, Gamer mit einer langen Wunschliste und alle, die zögern, den vollen Preis zu zahlen, haben gute Gründe für das SnakzyMethode.

Der praktische Weg ist klar: Herunterladen Snakzy, stöbern Sie in der Angebotswand nach lukrativen Aufgaben in Ihrer Region und bauen Sie Ihr Guthaben auf, um Mindestauszahlungsbetrag von 35 $und gegen ein DampfGeschenkkarte. Die10 $ Willkommensbonus Bei der Anmeldung erhalten Sie einen Vorsprung auf dem Weg zu dieser Schwelle. Im Durchschnitt erreichen Nutzer ihre erste €27.70Auszahlung in6,5 Tage. Sobald du die Geschenkkarte bereit hast, wie du sie erhältst No Man’s Sky Nur noch ein Schritt bis zur kostenlosen Bestellung.

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Häufig gestellte Fragen