Wie bekommt man „Human: Fall Flat“ kostenlos?

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Spielinfo Details Preis des Spiels 19,99 $ (Steam) Metacritic-Bewertung 70/100 auf dem PC Genre Physik-Puzzle-Plattformspiel, Komödie, Koop, Gelegenheitsspiel Entwickler Spiele ohne Bremsen Verlage Curve Games (Curve Digital) Zeit zum Verdienen: Hauptgeschichte ca. 6 Stunden Spielzeit: Haupt- + Zusatzinhalte ca. 10 Stunden Erforderliche Spielzeit: 100 %-Komplettist Offenes Spiel (Steam Workshop + Koop-Wiederspielwert)

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So bekommst du „Human: Fall Flat“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Human: Fall Flat ist ein physikbasiertes Puzzle-Plattform-Spiel mit komödiantischem Charakter, das sich über 58 Millionen Exemplare, womit es zu den 20 meistverkauften Videospielen aller Zeiten zählt. Es wurde vom litauischen Programmierer Tomas Sakalauskas im Alleingang unter dem Spiele ohne Bremsen Banner und veröffentlicht von Curve Games, es wurde am PC via Dampf on 22. Juli 2016 und ist seitdem auf praktisch jeder größeren Plattform vertreten.

The Dampf die Gemeinschaft hat es 94 % sehr positivaus über223.000 Bewertungen, eine Zahl, die weitaus aussagekräftiger ist als ihre Metacriticzahl von70/100, was die gemischten Kritiken aus der Zeit nach der Veröffentlichung widerspiegelt. Die Spieler sind überwiegend begeistert. Das Spiel wurde bei den TIGA Awards als bestes Casual Game ausgezeichnet 2018 und erfreut sich auch ein Jahrzehnt nach seiner Veröffentlichung weiterhin wachsender Beliebtheit. Eine Fortsetzung, Human: Fall Flat 2befindet sich derzeit in der aktiven Entwicklung.

Ich verfolge dieses Spiel schon seit seinem ersten großen Durchbruch auf YouTube and Twitch im Jahr 2016. Streamer machten es zu einem viralen Phänomen, und der Koop-Modus war der Motor dahinter. Gemeinsam mit Freunden als wackelige, geleeartige „Bob“-Figuren durch surreale, schwebende Traumlandschaften zu spielen, erzeugt jene Art von organischer, ungestellter Komik, die sich mit keinem Drehbuch nachahmen lässt.

Human: Fall Flat erhält seit 2016 regelmäßig kostenlose Level-Updates, ein Nintendo Switch 2 Das Schiff lief im März 2026 ein, und das Steam-Workshop bietet eine Bibliothek mit Tausenden von Levels, die von der Community erstellt wurden. Bei €19.99… es ist eines der preiswertesten Partyspiele auf allen Plattformen, und das Snakzy Die in dieser Anleitung beschriebene Methode bietet eine legitime Möglichkeit, es zu erhalten, ohne eigenes Geld auszugeben.

Wie viel kostet „Human: Fall Flat“?

Human: Fall Flatkostet€19.99 on Dampf ab 2026. Damit gehört es zu den günstigeren Titeln in dieser Ratgeberreihe, und der Preis ist seit der Veröffentlichung des Spiels im Jahr 2016 stabil geblieben. Während Dampf Verkaufszahlen – das Spiel verzeichnet regelmäßig einen Rückgang 75 % auf 4,99 $, und das historische Tief liegt bei etwa €3.99. Curve Games bietet regelmäßig erhebliche Preisnachlässe an, typischerweise während des Sommer- und Winterschlussverkaufs sowie im Rahmen von herstellerspezifischen Sonderaktionen.

Wenn Sie auf einen Ausverkauf warten, wird es solche Gelegenheiten geben, aber die Snakzy Diese Methode umgeht die Wartezeit komplett. Indem du über die App Münzen verdienst, sammelst du Dampf Guthaben aufladen und einkaufen Human: Fall Flat zum aktuellen Preis, ohne etwas aus eigener Tasche bezahlen zu müssen. Für unter €20, das Auszahlungsziel ist für einen einzelnen Spieler durchaus erreichbar Snakzy Einkommenszyklus für die meisten Nutzer.

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Verfügbarkeit von „Human: Fall Flat“ auf verschiedenen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC 70/100 (Metacritic), 94 % „Sehr positiv“ (Steam, über 223.000 Bewertungen) PS5 N/A Xbox N/A Umschalten N/A

Human: Fall Flat ist erhältlich unter PC via Dampf, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 (seit März 2026), iOS und Android. Außerdem ist es Steam Deck Verifiziert, d. h., es läuft reibungslos auf Valves Handheld, ohne dass zusätzliche Einstellungen erforderlich sind. Die minimalen Systemanforderungen des Spiels 500 MB Dank seines geringen Speicherbedarfs und der geringen Hardwareanforderungen ist es auf praktisch jedem Gerät, das Sie besitzen, nutzbar.

Für die kostenlose Methode in dieser Anleitung ist die entsprechende Plattform Dampf on PC. Snakzy Münzen werden gegen ein Dampf Wallet-Geschenkkarte, die Sie auf Ihr Dampf Konto anlegen und zum Einkaufen nutzen Human: Fall Flat. DieDampf Diese Version enthält außerdem die vollständige Steam-Workshop Unterstützung für von der Community erstellte Levels – eine Funktion, die in den Konsolenversionen nicht verfügbar ist.

Systemanforderungen für „Human: Fall Flat“

Human: Fall Flat ist eines der zugänglichsten Spiele auf Dampf Was die Hardware-Anforderungen angeht, brauchst du keinen speziellen Gaming-PC PCund läuft auch auf integrierten Grafikkarten gut.

Spezifikation Mindestens Empfohlen OS Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Windows 7/8/8.1/10/11 CPU Intel Core 2 Duo E6750 (oder ein gleichwertiger AMD-Prozessor) Intel Core 2 Quad Q9300 (oder ein gleichwertiger AMD-Prozessor) RAM ein Gigabyte 2 GB GPU ATI Radeon HD 5770 / NVIDIA-Äquivalent (512 MB VRAM) AMD Radeon HD 7770 / NVIDIA-Äquivalent DirectX Version 9.0 Version 9.0 Lagerung 500 MB 500 MB

Wenn deinPC wurde in den letzten 15 Jahre, dann läuft es mit ziemlicher Sicherheit Human: Fall Flat. Die Mindestanforderung an den Arbeitsspeicher beträgt lediglich ein Gigabyte, die Speicherung ist500 MB, und DirectX 9.0 ist alles, was man braucht. Dies ist eines der wenigen Spiele, die auch auf einem preisgünstigen Laptop mit integrierter Grafikkarte problemlos laufen.

Spielmechanik von „Human: Fall Flat“

Die Hauptschleife von Human: Fall Flat ist trügerisch einfach: Führe deinen wackeligen, physikbasierten Charakter „Bob“ durch eine Reihe schwebender Traumlandschaften, um den Ausgang zu erreichen. Jedes Level ist eine thematisch gestaltete Umgebung, die im Himmel schwebt – von mittelalterlichen Burgen bis hin zu industriellen Kraftwerken – und jedes ist vollgepackt mit Umgebungsrätseln, die du mithilfe der Physik-Engine lösen musst.

Die Steuerung ist absichtlich unkooperativ. Jeder von Bobs Armen wird unabhängig gesteuert, sodass man sich an Vorsprüngen festhalten, Gegenstände schieben, Kisten ziehen und an Seilen schwingen kann – allerdings nie mit der Präzision, die man sich vielleicht erhofft. Genau diese Kluft zwischen Absicht und Ausführung ist der Witz an der ganzen Sache, und sie wird nie langweilig. Es gibt keine Schwierigkeitsstufen… und für jedes Rätsel gibt es mehrere kreative Lösungen, was bedeutet, dass zwei Spieler ein und dasselbe Hindernis selten auf dieselbe Weise angehen werden.

Bei Co-op ist es so, dassHuman: Fall Flat sein volles Potenzial entfaltet. Der Online-Modus unterstützt bis zu 8 Spieler, während die lokale Split-Screen-Steuerung 2 Spieler. Das Chaos bei der Koordination – oder das spektakuläre Scheitern derselben – mit Freunden war der Grund für die virale Verbreitung des Spiels auf YouTube and Twitch. Auf Teamkollegen zu klettern, sie versehentlich von Vorsprüngen zu stoßen oder es gemeinsam endlich zu schaffen, einen schweren Gegenstand zu bewegen – all das ist gleichermaßen unterhaltsam.

Human: Fall Flat bietet zudem ein umfangreiches System zur Charakteranpassung mit Malwerkzeugen, Kostümen und Accessoires. Das Steam-Workshop erhöht den Wiederspielwert weit über die etwa 10 Stunden neben den offiziellen Inhalten stehen Tausende von Levels und Skins zur Verfügung, die von der Community erstellt wurden und kostenlos sind. Der Entwickler fügt weiterhin kostenlos neue themenbezogene Traumwelt-Levels hinzu.

Human: Fall Flat – Die wichtigsten Funktionen

✅ Urkomisches, auf Physik basierendes Gameplay: Human: Fall FlatDie bewusst wackelige Steuerung macht jedes Rätsel zu einem komischen Kampf, und dank der Physik-Engine verläuft kein Versuch wie der andere.

✅ Online-Koop für bis zu 8 Spieler: Online spielen mit bis zu 8 Freunde gleichzeitig oder den lokalen geteilten Bildschirm für 2 Spieler, wobei der Koop-Modus das Chaos auf eine Weise vervielfacht, die im Einzelspielermodus einfach nicht erreicht werden kann.

✅ Regelmäßige kostenlose Updates: Spiele ohne Bremsen hat seit 2016 kostenlos neue themenbezogene Traumland-Level hinzugefügt, und Steam-Workshop Der Support erweitert die Inhaltsbibliothek um Tausende von Levels, die von der Community erstellt wurden.

✅ Vollständig anpassbare Charaktere: Gestalte deinen eigenen „Bob“ mit Malwerkzeugen, Kostümen und Accessoires und zeige deine Kreation dann in Multiplayer-Runden oder lade Skins aus der Community herunter von der Steam-Workshop.

✅ Läuft auf fast jedem PC: Mit einem500 MB Installationsgröße, DirectX 9.0-Anforderungen und Mindestanforderungen 1 GB RAM, Human: Fall Flat läuft auf Hardware aus dem Jahr 2010, einschließlich Laptops mit integrierter Grafik.

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So bekommst du „Human: Fall Flat“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose mobile Prämien-App, bei der du Angebote abschließen kannst, indem du Spiele von Partnern herunterlädst und spielst, Umfragen ausfüllst oder andere Aufgaben erledigst, um Münzen zu verdienen. Es ist keine Kreditkarte erforderlich, und es geht zu keinem Zeitpunkt Geld aus deiner Tasche. Das Prinzip ist einfach: Du tauschst die Zeit, die du für das Erledigen der Angebote aufwendest, gegen Münzen ein, die in echtes Dampf Wert der Geschenkkarte.

So geht’s Human: Fall Flat Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen: kostenlos für iOS und Android erhältlich; Kontoeröffnung ohne Kreditkarte Verfügbare Angebote durchsuchen: Die Angebotswand zeigt eine wechselnde Liste von Partner-Apps und Aufgaben an; wähle diejenigen aus, die deinen Interessen entsprechen oder die höchsten Münzauszahlungen bieten Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen: Für jede abgeschlossene Aufgabe erhältst du Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; Verfolgen Sie Ihre Fortschritte auf dem Weg zum €19.99 Ziel innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Guthabenkarte einlösen: Sobald Ihr Guthaben den €35 Mindestauszahlungsgrenze, Auszahlung für einen Dampf Geschenkgutschein im Wert von €19.99oder mehr „Human: Fall Flat“ auf Steam kaufen: Lösen Sie die Geschenkkarte ein Dampf ein Konto erstellen und das Spiel kaufen

Pro-Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus. Das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $. Du benötigst mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach Erreichen ihrer ersten Meilensteine einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region. Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tageder InstallationSnakzy. Die€35 Es gilt eine Mindestauszahlungsgrenze, sodass sich Ihr Guthaben erst aufstocken muss, bevor Sie Ihre erste Auszahlung vornehmen können. Bei €19.99, Human: Fall Flat Für die meisten Nutzer in den unterstützten Regionen ist dies gut innerhalb eines einzigen Verdienstzyklus erreichbar. Die Verfügbarkeit der Angebote und die Vergütungssätze variieren, daher sollten Sie bei der Anmeldung prüfen, welche Angebote in Ihrem Land verfügbar sind.

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Ist es legal, „Human: Fall Flat“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja, dieSnakzy Diese Methode ist zu 100 % legal. Der Ablauf ist wie folgt: Snakzy belohnt dich mit Münzen für das Absolvieren von Angeboten und das Spielen von Handyspielen unserer Partner; so sammelst du genügend Münzen, um das €35 Auszahlungsgrenze: Du löst diese Münzen gegen einen Dampf Eine Geschenkkarte für das Wallet, und mit dieser Geschenkkarte tätigen Sie eine offizielle Dampf Kauf. Das Ergebnis ist eine dauerhafte Lizenz, die an Ihr Dampf Konto, genau wie bei einem normalen Kauf. Spiele ohne Bremsen erhält die vollständige Zahlung.

Meiden Sie inoffizielle „Kostenloser Download“-Seiten, Cracks und Torrents. Diese sind illegal. Die Risiken sind erheblich: Malware, die Ihren Computer beschädigen kann PC oder personenbezogene Daten zu stehlen, dauerhaft Dampf Kontosperren und eine Spiel-Datei, die keine gültige Lizenz enthält. Spiele ohne Bremsen ist ein kleines Studio, das vom Einzelentwickler Tomas Sakalauskas gegründet wurde, und Piraterie schadet direkt den Menschen, die hinter dem Produkt stehen.

The Snakzy Diese Methode umgeht diese Risiken vollständig. Sie unterstützen den Entwickler, ohne Ihr Portemonnaie zu belasten, und erhalten am Ende eine legale Kopie von Human: Fall Flat das gehört für immer dir.

Mein Fazit dazu, wie man „Human: Fall Flat“ kostenlos bekommt

Human: Fall Flat rechtfertigt jede Zahl, die damit verbunden ist: 58 Millionen verkaufte Exemplare, 94 % sehr positiv on Dampf, kostenlose Updates seit 2016 und ein Koop-Modus, der auch ein ganzes Jahrzehnt nach der Veröffentlichung noch immer neue Spieler anzieht. Bei €19.99… der Preis ist in jeder Hinsicht fair, aber der Snakzy Mit dieser Methode lassen sich diese Kosten komplett vermeiden. Das Spiel eignet sich am besten für preisbewusste Gamer, Koop-Spieler, die auf der Suche nach etwas wirklich Lustigem und Zugänglichem sind, sowie für alle, die einen zuverlässigen Publikumsliebling für Streams oder Gruppensessions suchen.

Der Pfad ist überschaubar: Herunterladen Snakzy, finden Sie ein attraktives Angebot, bauen Sie Ihr Guthaben auf €35 Schwellenwert und gegen einen Dampf Wallet-Geschenkkarte. Die meisten Nutzer erreichen ihr erstes €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 TageSobald du die Geschenkkarte bereit hast, ist es nur noch ein Schritt bis zum kostenlosen Erhalt von „Human Fall Flat“.

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Häufig gestellte Fragen