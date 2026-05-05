Wie bekommt man „Elden Ring“ kostenlos?

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Spielinfo Details Preis des Spiels 59,99 $ (Steam) Metacritic-Bewertung 94/100 auf dem PC; 96/100 auf der PS5 (allgemeine Begeisterung) Genre Open-World-Action-RPG, Soulslike, Fantasy Entwickler FromSoftware, Inc. Verlage Bandai Namco Entertainment Zeit, Geld zu verdienen – Hauptartikel ca. 57 Stunden (Elden-Lord-Ende) Zeit zum Verdienen – Haupt- und Zusatzinhalte ~98 Stunden Spielzeit – 100 %-Komplettist ~133 Stunden

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So bekommst du „Elden Ring“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Elden Ring ist eines der meistausgezeichneten Spiele des letzten Jahrzehnts. Es hält Metacritic-Bewertungen von 94/100 auf dem PC und 96/100 auf der PS5, beide bei Universal Acclaim erschienen, räumten 2022 bei allen großen Preisverleihungen ab und wurden bei den Game Awards, den D.I.C.E. Awards, den BAFTA Awards und den Golden Joysticks als „Spiel des Jahres“ ausgezeichnet. Die Verkaufszahlen sprechen für sich: 30 Millionen Exemplareverkauft, ungefähr2 Milliarden Dollar beim Umsatz und einen Höchststand von 953.000 Spieler gleichzeitig on Dampfbei der Markteinführung.

FromSoftware unter der Leitung von Hidetaka Miyazaki entwickelte Elden Ring in Zusammenarbeit mit George R. R. Martin, der die Welt und ihre Mythologie erschaffen hat. Das Ergebnis ist ein Open-World-Action-RPG, das in „The Lands Between“ spielt, einem Fantasy-Reich, das in sechs große Regionen unterteilt ist, von denen jede ihre eigenen Biome, Dungeons und Endgegner besitzt. Das Spiel erschien am 25. Februar 2022 for PC, PS4, PS5, Xbox OneundXbox Series X/S.

Ich verfolge die Veröffentlichungen von FromSoftware schon seit Jahren, und dies ist der Titel, der das Soulslike-Genre in großem Stil einem Mainstream-Publikum zugänglich gemacht hat. Die Open-World-Struktur war der entscheidende Wendepunkt: Anstelle eines linearen Durchspiels durch immer schwieriger werdende Gebiete können die Spieler frei erkunden, Regionen in beliebiger Reihenfolge in Angriff nehmen und im Koop-Modus Hilfe anfordern, wenn ein Boss zu einer unüberwindbaren Hürde wird. Durch diese Flexibilität fühlt sich die Herausforderung verdient an und nicht willkürlich.

The DLC „Der Schatten des Erdbaums“gestartet imJuni 2024 at €39.99, verkauft10 Millionen Exemplareund ist Inhaber einesMetacritic-Bewertung von 92. A Nintendo Switch 2 Es wurde auch eine Version angekündigt, allerdings wurde noch kein Veröffentlichungstermin bestätigt.

Wie viel kostet „Elden Ring“?

Elden RingKosten€59.99 on Dampf zum vollen Preis. Während der saisonalen Sonderangebote sinkt der Preis für das Basisspiel regelmäßig um 40–50 %und erreichte ein historisches Tief von rund €29.99 mit 50 % Rabatt. Das DLC „Der Schatten des Erdbaums“fügt noch eine hinzu€39.99 für das Komplettpaket und wird selten um mehr als 20 % rabattiert. Gelegentlich werden Paketangebote angeboten, die sowohl das Basisspiel als auch die Erweiterung umfassen.

Eibe hat den Schlüssel für das Basisspiel aus der Zeit um €26.00, was etwa 57% außerhalb des offiziellen Dampf Preis. Das ist eine erhebliche Ersparnis bei einem sofortigen Kauf.

Wenn Sie lieber gar nichts ausgeben möchten, dann Snakzy Diese Methode macht den aktuellen Kurs irrelevant. Du verdienst Dampf Sammeln Sie Guthaben für Ihre Wallet-Geschenkkarte durch das Absolvieren von Angeboten – ganz ohne persönliche Kosten – und lösen Sie es dann an der Kasse ein. Das gesamte €59.99 wird zu etwas, das du selbst nie bezahlen musst.

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Verfügbarkeit von „Elden Ring“ auf verschiedenen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC 94/100 – Steam: ~90 % „Sehr positiv“ (über 500.000 Bewertungen) PS5 96/100 (allgemeine Begeisterung) Xbox Series X/S 96/100 Umschalten TBD (Nintendo Switch 2-Version angekündigt)

Elden Ring ist erhältlich unter PC via Dampf, PS4, PS5, Xbox OneundXbox Series X/S. A Nintendo Switch 2 Eine Version wurde angekündigt, ein Veröffentlichungstermin steht jedoch noch nicht fest. Das Basisspiel ist auf allen aktuellen Plattformen erhältlich, wobei die DLC „Der Schatten des Erdbaums“ in allen unterstützten Versionen verfügbar.

Für dieSnakzy Methode ist die relevante Version die PCAusgabe vonDampf. Snakzy Münzen einlösen für Steam-Guthabenkarten, die Sie direkt für die DampfGeschäft. DasSnakzy Die Methode gilt für die Dampf PCVersion.

Systemanforderungen für Elden Ring

Elden Ringläuft aufDirectX 12 und erfordert eine dedizierte GPU. Das Spiel startete mit einigen PC Anfang 2022 gab es Leistungsprobleme, die jedoch größtenteils durch Patches behoben wurden. Ein Mittelklasse-System aus dem Jahr 2017 oder später erfüllt die Mindestanforderungen.

Spezifikation Mindestens Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10/11 (64-Bit) CPU Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X RAM 12 GB 16 GB GPU NVIDIA GTX 1060 3 GB / AMD RX 580 4 GB NVIDIA GTX 1070 8 GB / AMD Vega 56 8 GB DirectX DirectX 12 DirectX 12 Lagerung 60 GB 60 GB SSD

Für das Spiel ist Folgendes erforderlich 60 GB Speicherplatz, mit einer SSD empfohlen für schnellere Ladezeiten in der weitläufigen offenen Welt. Für Multiplayer-Funktionen, darunter das gemeinsame Beschwören und PvP.

Spielmechaniken in Elden Ring

Die Hauptschleife in Elden Ring dreht sich um Erkundung und Kämpfe. Du spielst als „The Tarnished“, einen vollständig anpassbaren Charakter, und erkundest „The Lands Between“ zu Fuß oder zu Pferd mit Torrent, dein spektrales Reittier. In jeder Sitzung geht es in der Regel darum, einen Dungeon oder eine Katakombe zu erkunden, die dortigen Gegner zu besiegen und sich einem Endgegner zu stellen, der deinen Charakter auf die Probe stellt. Der Sieg über wichtige Endgegner bringt Große Runen und treibt die Handlung auf eines von mehreren Enden zu, darunter das „Elden Lord“-Ende, das die meisten Spieler anstreben.

Elden Ringenthältüber 100 Bosskämpfe, die von optionalen Minibossen in abgelegenen Höhlen bis hin zu Halbgöttern reichen, die als Wächter der Fragmente jede größere Region bewachen. Die Kämpfe folgen dem „Soulslike“-Modell: Ausdauermanagement, präzises Ausweich-Timing und Waffenkünste, bekannt als Asche des Krieges. Es gibt keine Schwierigkeitsstufen. Dank der Open-World-Struktur hast du die Freiheit, einen schwierigen Boss erneut in Angriff zu nehmen, nachdem du an anderer Stelle Level aufgestiegen bist, oder einen Koop-Partner hinzuzuziehen, wenn du Verstärkung brauchst.

Das Entwicklungssystem ist sehr umfangreich. Durch das Verbessern von sechs Attributen, darunter Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz, Glaube und Arkanes, werden verschiedene Waffentypen und Magieschulen freigeschaltet. Hunderte von Waffen, Zaubersprüche, Beschwörungsformeln und Beschwörung der Geisterasche bieten dir echte Möglichkeiten, deinen Spielstil über mehrere Durchläufe hinweg anzupassen. Die DLC „Der Schatten des Erdbaums“ bietet neue Waffenkategorien, Zaubersprüche und einige der anspruchsvollsten Bosskämpfe des Spiels. Die zentrale Spannung entsteht durch das Spannungsfeld zwischen dem gnadenlosen „Soulslike“-Kampf und der Freiheit der offenen Welt, die es ermöglicht, das Spiel in eigenem Tempo zu meistern.

Die wichtigsten Features von Elden Ring

✅ Weite Erkundung einer offenen Welt: „The Lands Between“ umfasst sechs große Regionen sowie unterirdische Gebiete, von denen jedes seine eigenen Biome, Gegner und Geheimnisse bietet. Dank des nichtlinearen Designs kannst du die Gebiete in beliebiger Reihenfolge erkunden.

✅ Legendäre Bosskämpfe: Über 100 Bosskämpfe – von optionalen Minibossen bis hin zu Halbgöttern wie Malenia, Radahn und Morgott – gehören zu den anspruchsvollsten Kämpfen, die das Soulslike-Genre je hervorgebracht hat.

✅ Große Vielfalt an Konfigurationen: Hunderte von Waffen, Zaubersprüchen, Beschwörungsformeln, Kriegsasche und Geisterasche-Beschwörungen unterstützen verschiedene Spielstile, darunter Kraft-, Geschicklichkeits-, Magie-, Glaubens-, Arkan- und Hybrid-Builds.

✅ Miyazaki und George R. R. Martin – Hintergrundwissen: Die Welt der Mythologie wurde von George R. R. Martin erschaffen und durch Hidetaka Miyazakis atmosphärisches Storytelling zum Leben erweckt, wobei tiefgründige, geheimnisvolle Überlieferungen jeden gelesenen Gegenstand und jeden erkundeten Winkel bereichern.

✅ Erweiterung „Schatten des Erdbaums“: Der DLC vom Juni 2024 bietet das „Land der Schatten“, neue Bosse, Waffen, Rüstungen und Zaubersprüche sowie über 30 Stunden Spielinhalt, eine Metacritic-Bewertung von 92 und 10 Millionen verkaufte Exemplare.

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So bekommst du „Elden Ring“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose mobile Prämien-App, die für iOS und Android verfügbar ist. Nutzer sammeln Münzen, indem sie Angebote auf der Plattform nutzen: Partner-Apps herunterladen, Umfragen ausfüllen oder Meilensteine in Handyspielen erreichen. Diese Münzen können gegen echte Geschenkkarten eingetauscht werden, darunter Dampf Wallet-Geschenkkarten. Es ist zu keinem Zeitpunkt eine Kreditkarte erforderlich. Es handelt sich um ein Zeitinvestitionsmodell: Sie tauschen Ihre Zeit, die Sie für das Ausfüllen von Angeboten aufwenden, gegen Werbeeinnahmen, die Snakzy gibt als Münzen zurück.

So geht’s Elden Ring Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen — kostenlos erhältlich für iOS und Android Verfügbare Angebote durchsuchen — Die Angebote variieren je nach Region und wechseln regelmäßig; wähle diejenigen aus, die die höchsten Münzgewinne bieten oder deinen Interessen entsprechen Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen — Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; Fortschritte verfolgen in Bezug auf €59.99innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Gutscheinkarte einlösen — Sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, lassen Sie es sich in Form einer Geschenkkarte im Wert von €59.99oder mehr „Elden Ring“ auf Steam kaufen — Die Geschenkkarte einlösen und den Kauf tätigen

Pro-Tipp Anmeldebonus bei der Registrierung: Das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $. Sie benötigen mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach Erreichen ihrer ersten Meilensteine einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region: Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tage. DieMindestauszahlungsbetrag von 35 $ gilt, bevor eine Rückzahlung möglich ist. Da Elden RingKosten€59.99In der Regel dauert es zwei bis drei Auszahlungszyklen, bis der volle Betrag erreicht ist. Die Angebote und die Verfügbarkeit variieren je nach Region, sodass die Ergebnisse davon abhängen, wo Sie sich befinden und welche Angebote zum jeweiligen Zeitpunkt verfügbar sind.

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Hol dir „Elden Ring“ günstiger bei Eneba

Nicht jeder Leser möchte mehrere Auszahlungszyklen abwarten. Für diejenigen, die einen sofortigen Kauf bevorzugen, Eibe ist ein vertrauenswürdiger Marktplatz für vergünstigte Spiel-Keys. Der offizielle DampfDer Preis beträgt€59.99, währendEibeAngeboteElden Ring Tasten ab etwa €26.00, was einer Ersparnis von etwa 57% auf den Standardpreis. Der Schlüssel ist gültig, dauerhaft und wird direkt auf Dampf, sodass Sie dasselbe Produkt erhalten wie bei jedem Kauf in einem normalen Geschäft.

Wenn Sie es vorziehen, Geld direkt auf Ihr DampfKonto,Eibe bietet auch vergünstigte Geschenkkarten an. Hier ist die nächstgelegene Karte oben Elden Ring„s Preis.

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Eibe Die Preise schwanken, daher sollten Sie vor dem Kauf die aktuelle Preisliste überprüfen. Der Ablauf ist ganz einfach: Wählen Sie Ihr Produkt aus, bezahlen Sie und erhalten Sie einen Schlüssel oder einen Gutscheincode. Alle drei Möglichkeiten führen zu einer originalen Kopie von Elden Ring: Snakzy (kostenlos, erfordert Zeit), ein Eibe Spiel-Key (ermäßigt, sofort verfügbar) oder ein Eibe Geschenkkarte (lädt Guthaben auf Ihr Dampf (Geldbörse für einen offiziellen Kauf).

Ist es legal, „Elden Ring“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja, die in dieser Anleitung beschriebene Methode ist 100 % legal. Der Vorgang ist ganz einfach: Sie laden Snakzy, schließe Angebote auf der Plattform ab, verdiene Münzen und löse diese Münzen gegen ein Dampf Wallet-Geschenkkarte, und nutze diese Geschenkkarte, um Elden Ring on Dampf. Der Kauf ist offiziell. FromSoftware, Inc. erhält die vollständige Zahlung, und Sie erhalten eine dauerhafte Lizenz, die an Ihr Dampf Konto, genau wie bei jedem direkten Kauf im Geschäft.

Piraterie ist eine ganz andere Sache. Inoffizielle Download-Seiten, geknackte Versionen und Torrents von Elden Ring sind illegal. Zu den tatsächlichen Risiken zählen Malware, die Ihr System beschädigen kann, gestohlene Zugangsdaten und eine dauerhafte Dampf Sperre ohne Berufungsmöglichkeit. Du erhältst keine gültige Lizenz, keinen Multiplayer-Zugang und keine zukünftigen Updates. Die Entwickler bei FromSoftware nichts erhalten.

Snakzy ist eine legitime Möglichkeit, Ihre Selbstkosten zu senken, da der Vorgang genauso endet wie jeder normale Kauf: mit einer offiziellen Dampf Transaktion. Bei diesem Vorgang gibt es keine rechtlichen Grauzonen. Sie unterstützen die Entwickler, ohne dabei Ihr Portemonnaie zu belasten.

Mein Fazit dazu, wie man „Elden Ring“ kostenlos bekommt

Elden Ringbesitzt eineMetacritic-Bewertung von 94–96, wurde 2022 bei jeder bedeutenden Preisverleihung zum Spiel des Jahres gekürt und verkaufte sich 30 Millionen Exemplareund lieferte mit dem Der Schatten des Erdbaums. Die Zusammenarbeit zwischen Hidetaka Miyazaki und George R. R. Martin brachte ein Spiel hervor, das das Lob, das es erhielt, zu Recht verdient hat. Bei €59.99… gehört es zur Premium-Klasse, und das Snakzy Diese Methode bietet eine Möglichkeit, es zu erwerben, ohne eigenes Geld auszugeben.

Das Verfahren ist unkompliziert. Herunterladen Snakzy, suchen Sie sich ein attraktives Angebot in Ihrer Region, bauen Sie Ihr Guthaben über zwei bis drei Auszahlungszyklen auf und nutzen Sie das daraus resultierende Dampf Geschenkkarte für einen offiziellen Kauf. Das Spiel wird in deinem Dampf Bibliothek, dauerhaft und mit voller Lizenz – genau wie bei allen, die den vollen Preis bezahlt haben. Sobald deine Geschenkkarte bereit ist, bist du nur noch einen Schritt davon entfernt, „Elden Ring“ kostenlos zu erhalten.

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Häufig gestellte Fragen