Seit dem Erscheinen von Hideo Kojimas gefeierter Fortsetzung ist es für preisbewusste Spieler zu einer Priorität geworden, herauszufinden, wie man „Death Stranding 2“ kostenlos erhalten kann. PC via Dampf at €79.99im Mai 2026.Death Stranding 2: Am Strand ist eine der meistdiskutierten Veröffentlichungen des Jahres, und Snakzy bietet einen legalen Weg, um einen Dampf eine Geschenkkarte kaufen und diese Kosten decken, ohne eigenes Geld auszugeben.

Dieser Leitfaden befasst sich ausschließlich mit legalen Methoden. Piraterie, Cracks und inoffizielle Download-Seiten bergen echte Risiken, darunter Malware und Dampf Kontosperren, und dieser Leitfaden behandelt keine davon. Im Folgenden finden Sie eine umfassende Übersicht über das Spiel: einen Überblick, die aktuellen Preise, die Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen, die Systemanforderungen sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung SnakzyProzess, einEibe Eine kostengünstige Alternative, eine rechtliche Aufschlüsselung und eine umfassende FAQ. Lesen Sie weiter, um genau zu erfahren, wie diese Methode funktioniert.

Spielinfo Details Preis des Spiels 79,99 $ (Steam) Metacritic-Bewertung 87/100 (PS5, überwiegend positiv) Genre Action-Adventure, Open World, Strandspiel, Science-Fiction Entwickler Kojima Productions / Nixxes Software (PC-Port) Verlage Sony Interactive Entertainment / PlayStation PC LLC (PC) Zeit, Geld zu verdienen – Hauptartikel ca. 40 Stunden Zeit zum Verdienen – Haupt- und Zusatzinhalte ca. 60 Stunden Zeit zum Verdienen – 100 %-Komplettist ~100+ Stunden

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So bekommst du „Death Stranding 2“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Ich habe verfolgt, Death Stranding 2: Am Strand Seit seiner Ankündigung hat sich das fertige Produkt als eine der ambitioniertesten Veröffentlichungen der letzten Zeit etabliert. Die Fortsetzung von Kojima Productions baut auf dem „Social Strand System“ auf, das bereits das Original geprägt hat, und erweitert es auf zwei riesige offene Welten, die im postapokalyptischen Australien und Mexiko angesiedelt sind. Die Genremischung ist einzigartig: Action-Adventure und Erkundung einer offenen Welt, verankert in einer „Strand Game“-Philosophie, bei der Verbindung und Zusammenarbeit die Kernmechaniken sind und keine optionalen Extras.

Death Stranding 2 wurde von Hideo Kojima geschrieben, entworfen und inszeniert und läuft auf der Decima-Engine, derselben Technologie, die auch hinter dem Horizont Reihe von Guerrilla Games. Die PS5 Version, die am 26. Juni 2025 veröffentlicht wurde, und die PC Die Fortsetzung erscheint am 19. März 2026, wobei die Portierung von Nixxes Software übernommen wird. Die Besetzung ist hochkarätig: Norman Reedus kehrt als Sam Porter Bridges zurück, an seiner Seite sind Léa Seydoux, Troy Baker, Elle Fanning sowie die Filmemacher George Miller und Guillermo del Toro.

Die Resonanz bei Kritikern und Publikum bestätigt die Qualität. Death Stranding 2besitzt eineMetacritic-Bewertung von 87/100 on PS5 and 95 % überwältigend positiv on Dampf, mitüber 2 Millionen verkaufte Exemplare auf allen Plattformen und mehr als 150 Millionen Dollar Umsatz. Zahlreiche Medien bezeichneten es als eines der besten Spiele, die je entwickelt wurden. Das PCVeröffentlichung hinzugefügtNVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4, Intel XESS 2, Pico-Upscaling, Bildgenerierung und Unterstützung für Ultra-Wide-Bildschirme im Seitenverhältnis 21:9 und 32:9 – damit ist dies die technisch ausgereifteste Version des Spiels.

Kojima hat die Handlung während der Entwicklung von Grund auf überarbeitet und dabei Themen aufgegriffen, die sich aus der COVID-19-Ära ergaben: Isolation, der Wert menschlicher Beziehungen und die Frage, was es bedeutet, eine zerbrochene Welt wieder aufzubauen. Bei ca. 40 Stunden für die Hauptgeschichte und über 100 Stunden für Perfektionisten, Death Stranding 2 bietet eine umfangreiche Kampagne, die sich über zwei weitläufige offene Welten erstreckt.

Wie viel kostet „Death Stranding 2“?

Death Stranding 2: Am StrandKosten€79.99 on Dampf. Eine Digital Deluxe Edition ist erhältlich unter €79.99, und eine Sammlerausgabe kostete €229.99. Es gibt keinen Einführungsrabatt auf PC: Das Spiel erschien im März 2026 zum vollen Preis, ohne Preisnachlass zum Start.

The PS5 Die Version ist erschienen in PlayStation Verkaufszahlen seit der Markteinführung im Juni 2025. Basierend auf dem üblichen Muster von Sony für PC Veröffentlichungen, die erste Dampf Der Verkauf wird voraussichtlich innerhalb von sechs bis zwölf Monaten nach dem Verkaufsstart im März 2026 erfolgen. Saisonbedingt Dampf Veranstaltungen wie der Sommer- und der Winterschlussverkauf sind die wahrscheinlichsten Zeitfenster. Das historische Tief bei PCbleibt€79.99, da noch kein Rabatt abgezogen wurde.

Für alle, die nicht warten möchten, Snakzy umgeht den aktuellen Preis komplett. Du verdienst über die App Münzen und löst diese gegen ein Dampf Geschenkgutschein im Wert von mindestens €79.99, wobei die Anschaffungskosten vollständig übernommen werden.

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Metacritic-Bewertung Details PC TBD (Kritikerbewertung steht noch aus) — Steam: 95 % „Überwältigend positiv“ PS5 87/100 (im Großen und Ganzen positiv) Xbox k. A. (exklusiv für PlayStation/PC) Umschalten N/A

Verfügbarkeit von „Death Stranding 2“ auf verschiedenen Plattformen

Death Stranding 2: Am Strand ist erhältlich unter PC (via Dampfund dieEpic Games Store) undPS5. Es handelt sich um einen PlayStation-/PC-Exklusivtitel ohne Xbox or Nintendo Switch Version ist geplant. Die PC Der Port wurde von Nixxes Software entwickelt und bietet Unterstützung für NVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4, Intel XESS 2sowie Pico-Upscaling und Unterstützung für Ultra-Wide-Monitore im Seitenverhältnis 21:9 und 32:9. Das Snakzy Die Methode gilt für die Steam für PCVersion.

Systemanforderungen für Death Stranding 2

Death Stranding 2 läuft auf der Decima-Engine mit DirectX 12 mindestens erforderlich. Die Hardwareanforderungen für die Mindestkonfiguration sind moderat, aber die 150 GB SSD Anforderung und die 16 GB RAM Die Mindestanforderungen sind unveränderlich, unabhängig davon, welchen Schwierigkeitsgrad Sie wählen.

Komponente Mindestens Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10/11 (64-Bit) CPU Intel Core i3-10100 / AMD Ryzen 3 3100 Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 7 3800X RAM 16 GB 16 GB GPU NVIDIA GTX 1660 / AMD Radeon RX 5500 XT NVIDIA RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT DirectX DirectX 12 DirectX 12 Lagerung 150 GB SSD 150 GB SSD

Ein Mittelklasse-PC aus den letzten vier bis fünf Jahren sollte die Mindestanforderungen problemlos erfüllen. Die GTX 1660-Klasse bewältigt 1080p bei niedrigen Einstellungen, während die empfohlene RTX 4070 DLSS 4 sowie die Bildwiederholrate für ein spürbar flüssigeres Erlebnis. Eine SSD ist zwingend erforderlich: Eine Installation auf einer Festplatte wird nicht unterstützt.

Spielmechanik von Death Stranding 2

Die Hauptschleife in Death Stranding 2 Im Mittelpunkt steht Sam Porter Bridges, der zwei riesige offene Welten durchquert: Australien und Mexiko. Bei jedem Lieferauftrag muss er BTs (Beached Things) umschiffen, Timefall-Stürme überstehen, Erdbeben und Waldbrände bewältigen und die Ladung, die Sam auf dem Rücken trägt, im Gleichgewicht halten. Das Gelände ist in jeder Spielsitzung das größte Hindernis, und die Planung effizienter Routen durch abwechslungsreiche Landschaften ist für das Spielerlebnis ebenso entscheidend wie jede Kampfbegegnung.

Das „Social Strand“-System ist nach wie vor das markanteste Merkmal des Spiels. Jedes Bauwerk, das du errichtest – sei es eine Straße, eine Brücke, eine Unterkunft oder ein Vorratslager – bleibt gleichzeitig auch in den Welten anderer Spieler bestehen. Deine Fortschritte verändern die Umgebung für andere Spieler, und deren Beiträge erscheinen in deiner Welt. Durch die Erweiterung des Chiral-Netzwerks mittels der Verbindung isolierter Städte werden Schnellreisen, gemeinsame Ressourcen und eine kooperative Infrastruktur freigeschaltet, die sich organisch über die gesamte Spielergemeinschaft hinweg entwickelt.

Das Kampfsystem wurde im Vergleich zum Original erheblich verbessert. Sam steht ein breiteres Arsenal an Waffen, Tarnwerkzeugen und Fahrzeugen zur Verfügung. Menschliche Gegner reagieren anders auf taktische Vorgehensweisen als BT-Gegner, und Bosskämpfe sind filmische Sequenzen, die wichtige Wendepunkte in der Handlung markieren. Das DRAWBRIDGE-Begleitersystem eröffnet eine weitere Dimension: KI-Verbündete unterstützen einen im Einsatz, und diese Beziehungen wirken sich direkt auf den Fortgang der Geschichte aus.

Das Ressourcenmanagement verbindet alle Systeme miteinander. Die Fracht verfällt, wenn sie dem „Timefall“-Regen ausgesetzt ist. Fahrzeuge unterliegen Begrenzungen hinsichtlich Kraftstoff und Haltbarkeit. Baumaterialien müssen in der Umgebung gesammelt oder über das Chiral-Netzwerk bestellt werden. Das Spannungsfeld zwischen effizienter Fortbewegung und dem Schutz der Fracht verleiht jeder Lieferung eine besondere Bedeutung über 40-bis-100-stundenKampagne.

Die wichtigsten Features von Death Stranding 2

✅ Hideo Kojimas visionäre Regie: Das von Hideo Kojima geschriebene, gestaltete und inszenierte Spiel bietet eine emotionsgeladene, filmische Erzählung mit einer Besetzung, zu der Norman Reedus, Léa Seydoux, Troy Baker, Elle Fanning, George Miller und Guillermo del Toro gehören.

✅ Erweiterte duale offene Welten: Zwei riesige offene Welten, die im postapokalyptischen Australien und Mexiko angesiedelt sind, bieten abwechslungsreiche Landschaften – von trockenen Wüsten bis hin zu dichten Wäldern –, wobei jede Welt ihre eigenen Umweltgefahren, BT-Varianten und menschlichen Fraktionen aufweist.

✅ Weiterentwickeltes System für soziale Stränge: Jedes Bauwerk, das du errichtest, bleibt asynchron in den Welten anderer Spieler erhalten und schafft so ein kooperatives Erlebnis, bei dem die Beiträge von Fremden deine Reise prägen und deine Beiträge wiederum deren Reise beeinflussen.

✅ Verbesserte Kampfmechanik und DRAWBRIDGE-Begleiter: Neue Waffen, Tarnwerkzeuge und Fahrzeuge sorgen für abwechslungsreichere und spannendere Kämpfe als im Original, während KI-Verbündete der Organisation DRAWBRIDGE Sam während der gesamten Kampagne unterstützen.

✅ Für den PC optimiert mit modernster Hochskalierung: Das von Nixxes entwickelte PCAnschlusshalterungenNVIDIA DLSS 4, AMD FSR 4, Intel XESS 2, Pico-Upscaling, Bildgenerierung und Ultra-Wide-Auflösungen bis zu 32:9 – damit ist dies die Version des Spiels mit der höchsten Wiedergabegüte.

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So bekommst du „Death Stranding 2“ kostenlos mit Snakzy

Wenn Sie Death Stranding 2kostenlos,Snakzy ist ein unkomplizierter Weg. Es handelt sich um eine kostenlose Prämien-App für Android und iPhone, bei der du Angebote für Handyspiele abschließt, Münzen verdienst und diese gegen echtes Guthaben auf Geschenkkarten einlöst. Es ist keine Kreditkarte erforderlich, und es fließt kein Geld. Hier geht es eher um Zeit als um Geld: Du tauschst deine Aufmerksamkeit gegen Werbeeinnahmen, was Snakzy Aktien werden als Münzen zurückgegeben.

So geht’s Death Stranding 2 Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen — kostenlos für iOS und Android erhältlich Verfügbare Angebote durchsuchen — Die Angebote variieren je nach Region und wechseln regelmäßig; wähle diejenigen aus, die die höchsten Münzgewinne bieten oder deinen Interessen entsprechen Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen — Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; Verfolgen Sie Ihre Fortschritte auf dem Weg zu €79.99innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Geschenkkarte einlösen — Sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, lassen Sie es sich in Form einer Geschenkkarte im Wert von €79.99oder mehr „Death Stranding 2“ auf Steam kaufen — Nutze die Geschenkkarte, um das Spiel zu kaufen

Pro-Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus – das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $ – Sie benötigen mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach Erreichen ihrer ersten Meilensteine einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region – informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tageder InstallationSnakzy. Beachten Sie, dass die Mindestauszahlungsbetrag von 35 $ Es gilt: Sie können nicht weniger als €35jeweils. Bei€79.99, Death Stranding 2 Bei durchschnittlicher Verdienstquote sind zwei bis drei Auszahlungszyklen erforderlich. Die Angebote und die Verfügbarkeit variieren je nach Region. Informieren Sie sich daher vor einer Entscheidung, welche Angebote in Ihrem Land verfügbar sind.

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Wenn Sie es vorziehen, Geld direkt auf Ihr DampfKonto,Eibe bietet auch vergünstigte Geschenkkarten an – hier ist die passende Karte oben Death Stranding 2„s Preis.

Eibe Die Preise schwanken, daher sollten Sie vor dem Kauf die aktuelle Preisliste überprüfen. Der Ablauf ist ganz einfach: Wählen Sie ein Produkt aus, bezahlen Sie und erhalten Sie einen Code. Alle drei Optionen führen zum gleichen Ergebnis: Snakzy (kostenlos, erfordert Zeit), ein Eibe Spiel-Key (ermäßigt, sofort verfügbar) oder ein Eibe Geschenkkarte (hinzufügen) Dampf Guthaben für einen offiziellen Kauf). Alle drei führen zu einer legitimen Kopie von Death Stranding 2.

Ist es legal, „Death Stranding 2“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja, zu 100 % legal. Der Vorgang läuft wie folgt ab: Sie laden Snakzy Kostenlose, vollständige Handyspiele herunterladen, Münzen verdienen und diese Münzen gegen ein Dampf Geschenkkarte. Diese Geschenkkarte verwenden Sie dann, um Death Stranding 2 on Dampf zum Standardpreis von €79.99. Werbekunden zahlen Snakzy um die Aufmerksamkeit der Spieler zu gewinnen, und Snakzy gibt diese Einnahmen in Form von Coins zurück. Kojima Productions und Nixxes Software erhalten die volle Vergütung. Das Ergebnis ist eine dauerhafte Lizenz, die an Ihr Dampf Konto, ohne dass es dabei irgendwo rechtliche Grauzonen gibt.

Was Sie vermeiden sollten: inoffizielle „Kostenloser Download“-Seiten, Cracks und Torrents. Diese sind illegal. Die Risiken sind erheblich: Malware, die Ihr System beschädigen kann, Dampf Kontosperren, die Ihnen den Zugriff auf Ihre gesamte Bibliothek verwehren, und keine rechtmäßige Lizenz, die Sie dafür vorweisen können. Entwickler verdienen es, für ihre Arbeit bezahlt zu werden, und Piraterie schadet ihnen unmittelbar.

Snakzy ist ein legitimer Weg, um Death Stranding 2 ohne eigenes Geld auszugeben. Der Kauf endet dort, wo jeder Standard Dampf Das Ergebnis: eine offizielle Lizenz, ein legaler Download und ein Spiel, das dauerhaft mit Ihrem Konto verknüpft ist.

Mein Fazit dazu, wie man „Death Stranding 2“ kostenlos bekommt

Death Stranding 2: Am Strandist einMetacritic 87Titel mit95 % überwältigend positiv on Dampf, mehr als2 Millionen verkaufte Exemplareund Hideo Kojimas bislang ehrgeizigstes Projekt. Für preisbewusste Spieler, alle mit einer langen Wunschliste oder Spieler, die nicht auf den ersten Teil warten möchten DampfVerkauf, derSnakzy Diese Methode ist eine legitime Möglichkeit, auf das komplette Spiel zuzugreifen, ohne eigenes Geld auszugeben.

Die Schritte sind ganz einfach: Herunterladen Snakzy, wähle ein hochwertiges Mobilfunkangebot aus, erfülle die Meilensteine und baue dein Guthaben auf, um €79.99 Ziel. Zwei bis drei Auszahlungszyklen zum durchschnittlichen Verdienst reichen dafür aus. Die 10 $ Willkommensbonus bei der Anmeldung verschafft dir einen Vorsprung, und die Mindestauszahlungsbetrag von 35 $ bedeutet, dass jede Auszahlung einen echten Beitrag zum Gesamtbetrag leistet.

Sobald deineDampf Die Geschenkkarte ist aufgeladen und einsatzbereit – du musst nur noch zur Kasse gehen, um zu erfahren, wie du „Death Stranding 2“ kostenlos bekommst.

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Häufig gestellte Fragen