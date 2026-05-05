Wie bekommt man „Dead by Daylight“ kostenlos?

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Dieser Leitfaden behandelt 100 % legale Methode Nur das. Keine Cracks, keine ROM-Seiten, keine inoffiziellen Download-Seiten – diese bergen echte Risiken, darunter Malware und dauerhafte Dampf Kontosperren. Hier finden Sie eine vollständige Dead by Daylight Übersicht, aktuelle Preise und Verkaufshistorie, Plattformverfügbarkeit, Systemanforderungen, die Schritt-für-Schritt-Anleitung SnakzyProzess, einEibe Rabattoptionen, eine rechtliche Übersicht und Antworten auf die häufigsten Fragen.

Spielinfo Details Preis des Spiels 19,99 $ (Steam) Metacritic-Bewertung 71/100 auf dem PC Genre Asymmetrischer Multiplayer-Horror, 4 gegen 1 Entwickler Behaviour Interactive Inc. Verlage Behaviour Interactive Inc. Zeit, Geld zu verdienen – Hauptartikel k. A. – reines Multiplayer-Live-Service-Spiel Zeit zum Verdienen – Haupt- und Zusatzinhalte Ohne Zeitlimit (Spiele von 10–15 Minuten) Spielzeit – 100 %-Komplettist Unbegrenzt – Live-Service mit regelmäßigem Content

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So bekommst du „Dead by Daylight“ kostenlos: Vollständiger Spielüberblick

Ich habe verfolgt, Dead by Daylightseit seinerJuni 2016 Markteinführung, und die Zahlen sind nach wie vor beeindruckend. Behaviour Interactive Inc. ein Spiel mit echtem Durchhaltevermögen entwickelt: über 891.000 DampfBewertungen unter79 % überwiegend positiv, 60 Millionen Spieler auf allen Plattformen und neun Jahre in Folge mit Live-Service-Updates, ohne dass ein Ende in Sicht ist. A Metacriticzahl von71/100 Die Version zum Start spiegelt kaum wider, wo das Spiel heute nach Jahren der Überarbeitung und neuen Inhalten steht.

Der Clou des Spiels ist sein 4-gegen-1-Multiplayer im asymmetrischen Modus Spielaufbau. Vier Überlebende spielen aus der Third-Person-Perspektive und reparieren Generatoren, um die Ausgangstore mit Strom zu versorgen und zu entkommen. Ein Killer spielt aus der First-Person-Perspektive und jagt sie mithilfe einer einzigartigen Spezialfähigkeit. Die Matches dauern 10–15 Minuten… prozedural generierte Karten sorgen dafür, dass die Herausforderungen unvorhersehbar bleiben, und die Kombination aus Über 30 einzigartige Killer and Über 30 Überlebende schafft ein Wettbewerbsumfeld, das sich mit jedem Kapitel-Update verändert.

Behaviour InteractivegestartetDead by Daylight on PC in Juni 2016, ursprünglich mit Starbreeze Studios als Verleger, bevor er zum Selbstverlag wechselte 2018. Das Spiel erreichte PS4 and Xbox One in 2017, Nintendo Switch in 2019, PS5 and Xbox Series X|S in 2020undNintendo Switch 2 in 2025. Die2024: Umstellung auf Unreal Engine 5 brachte eine umfassende optische Überarbeitung mit sich, wobei die gesamte bestehende Inhaltsbibliothek erhalten blieb.

Der Kader der lizenzierten Crossover-Spieler ist das, was Dead by Daylight kulturell relevant. Das Spiel enthält Horror-Ikonen wie Michael Myers, Freddy Krueger, Ghostface, Leatherface, derXenomorph, Chucky, SadakoundStecknadelkopf, jeweils mit originalgetreuer Gestaltung und Sprachausgabe. Behaviour Interactive hat außerdem lizenzierte „Survivor“-Charaktere entwickelt, wie zum Beispiel Laurie Strode, Ada Wong, Ob du es glaubst oder nichtundLeon S. Kennedy. Eine Verfilmung ist derzeit bei Blumhouse und Atomic Monster in Arbeit, und mit dem 10-jähriges Jubiläum im Juni 2026werden regelmäßig neue Inhalte veröffentlicht. Bei €19.99… ist der Umfang beträchtlich.

Wie viel kostet „Dead by Daylight“?

Dead by DaylightKosten€19.99 on Dampf für das Basisspiel. Dieser Preis ist seit der Veröffentlichung unverändert geblieben, aber Behaviour Interactive bietet das ganze Jahr über regelmäßig Sonderangebote an. Der häufigste Rabatt beträgt 60 % Rabatt, wodurch der Preis auf €7.99, und das historische Tief liegt bei etwa €5.99. SaisonDampf Sonderangebote – darunter die Sommer-, Winter- und Halloween-Aktionen – sind eine sichere Möglichkeit, einen Rabatt zu ergattern.

DLC-Kapitel fügen neue Killer und Überlebende für 4,99 $ bis 11,99 $ jeweils, wobei lizenzierte Charaktere am oberen Ende dieser Spanne liegen. Der gesamte DLC-Katalog umfasst Über 30 kostenpflichtige Kapitel. Das Basisspiel bietet Zugang zu mehreren wechselnden Charakteren sowie allen zentralen Spielinhalten, ohne dass zusätzliche Käufe erforderlich sind.

Wenn du das Basisspiel jetzt haben möchtest, ohne auf den nächsten Sale zu warten, Snakzybringt dirDampf Guthaben auf der Geschenkkarte, das den gesamten Betrag abdeckt €19.99 ohne eigenes Geld auszugeben.

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Verfügbarkeit von „Dead by Daylight“ auf verschiedenen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC 71/100 (bei Veröffentlichung) – Steam: 79 % überwiegend positiv (über 891.000 Bewertungen) PS5 N/A Xbox N/A Umschalten N/A

Dead by Daylight ist erhältlich unter PC (Dampf), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo SwitchundNintendo Switch 2. Das Spiel unterstützt vollständiges Cross-Play und Cross-Progression auf allen Plattformen, was bedeutet, dass dein Spielfortschritt zwischen ihnen übertragen wird. Steam Deck Der Status „Verifiziert“ bestätigt, dass das Spiel auf Valves Handheld-Gerät einwandfrei läuft.

DaSnakzyeinlösen fürDampf Geschenkkarten, die PC Steam Diese Version ist die naheliegende Wahl für diese Methode. Sie lösen die Geschenkkarte für Ihren DampfWallet und kaufenDead by Daylightüber dieDampf direkt speichern, wodurch Sie die PC Version mit Zugriff auf die gesamte aktive Spielerbasis und alle zukünftigen Inhalts-Updates.

Systemanforderungen für Dead by Daylight

Dead by Daylightaktualisiert aufUnreal Engine 5 in 2024, aber die Anforderungen bleiben überschaubar. Die meisten Spiele PCRechner, die in den letzten Jahren gebaut wurden, können die Mindestanforderungen ohne nennenswerte Hardware-Upgrades erfüllen.

Komponente Mindestens Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10/11 (64-Bit) Prozessor Intel Core i3-4170 / AMD FX-8120 Intel Core i5 / AMD-Äquivalent Speicher 8 GB RAM 8 GB RAM Grafiken NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD HD 8800 NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD-Äquivalent DirectX DirectX 11 DirectX 11 Lagerung 50 GB 50 GB SSD

The 50 GB Speicherplatz Der Speicherbedarf ist der wichtigste Faktor, und nach dem UE5-Upgrade wird eine SSD empfohlen, um die Ladezeiten in einem vertretbaren Rahmen zu halten. Dead by Daylight ist ausschließlich als Multiplayer-Spiel konzipiert, daher ist eine stabile Internetverbindung unerlässlich. Da mindestens eine GTX 760 erforderlich ist, läuft das Spiel auf den meisten Gaming-PCs der letzten zehn Jahre, doch eine GTX 1060 und eine SSD sorgen für ein spürbar flüssigeres Spielerlebnis.

Spielmechanik von Dead by Daylight

Die Hauptschleife von Dead by Daylightist ein4v1 Ein Standoff, das auf prozedural generierten Karten ausgetragen wird. Die Überlebenden treten in jeder Runde aus der Third-Person-Perspektive an und haben die Aufgabe, 5 von 7 Generatoren um die Ausgangstore zu aktivieren und zu entkommen. Der Killer spielt aus der Ego-Perspektive und nutzt eine einzigartige Fähigkeit, um Überlebende zu jagen, zu Boden zu werfen und an Opferhaken aufzuhängen. Zu Boden geworfene Überlebende können von Teamkollegen gerettet werden, was für eine ständige Spannung zwischen Aggression und Teamwork sorgt. Die Matches dauern 10–15 Minuten, wodurch jede Sitzung hochintensiv bleibt und sich von der vorherigen unterscheidet.

Jeder Killer verfügt über eine völlig andere Fähigkeit, die den Spielverlauf entscheidend beeinflusst. Michael Myers verfolgt Überlebende, um zu bauen Das Böse in uns… und erreicht schließlich auf der höchsten Stufe einen „One-Hit-Down“. Der Krankenschwester nutzt Blink-Teleportation, um Wände und Bauwerke zu umgehen, die Überlebende vor anderen Killern schützen. Der Xenomorph baut ein unterirdisches Tunnelnetzwerk quer über die Karte auf und taucht an beliebigen Stellen auf, um Fluchtwege abzuschneiden. Das Erlernen der Fähigkeiten jedes Killers – und wie man ihnen als Überlebender entgegenwirkt – bietet ein so hohes Maß an Spieltiefe, dass die Spieler auch Jahre nach der Veröffentlichung des Spiels noch immer neue Strategien entdecken.

Das Perk-System verleiht der grundlegenden Verfolgungsmechanik zusätzliche Tiefe. Jeder Überlebende und jeder Killer verfügt über drei einzigartige, vermittelbare Vorteile die für alle Charaktere freigeschaltet und ausgerüstet werden können, wodurch sich Hunderte von Charakterkonfigurationen ergeben. Der Spielfortschritt verläuft über das Blutnetz, wo man Blutpunkte die in Spielen verdient wurden, um Boni, Gegenstände, Erweiterungen und Angebote freizuschalten. A Prestige-System belohnt Spieler, die ihre Charaktere vollständig hochleveln, mit kosmetischen Gegenständen und Bonusvorteilen. Geschicklichkeitsbasiert MMR-Matchmaking Es werden Spieler mit Gegnern auf ähnlichem Spielniveau zusammengebracht, und saisonale Events wie die Halloween- und Jubiläumsveranstaltungen bieten zeitlich begrenzte Spielmodi und kosmetische Gegenstände, die den Live-Service-Zyklus am Laufen halten.

Die wichtigsten Funktionen von Dead by Daylight

✅ Kultige Horror-Crossover-Besetzung: Spiele als oder gegen Michael Myers, Freddy Krueger, Ghostface, Leatherface, den Xenomorph, Chucky, Sadako und Pinhead – die größte Auswahl an lizenzierten Horror-Charakteren in einem Multiplayer-Spiel.

✅ Asymmetrisches 4-gegen-1-Gameplay: Vier Überlebende reparieren in der Third-Person-Perspektive Generatoren und versuchen zu fliehen, während ein Killer in der First-Person-Perspektive sie mit einer einzigartigen Fähigkeit jagt, was auf beiden Seiten des Spiels ein völlig unterschiedliches Erlebnis schafft.

✅ Über 9 Jahre an Live-Service-Inhalten: Regelmäßige Kapitel-Updates bringen neue Killer, Überlebende, Karten und Perks sowie saisonale Events wie Halloween und Jubiläumsfeiern – all dies wird durch ein Upgrade auf die Unreal Engine 5 im Jahr 2024 unterstützt.

✅ Umfassendes Perk- und Build-System: Jeder Charakter verfügt über drei einzigartige, erlernbare Fähigkeiten, die sich über den gesamten Charakterpool hinweg kombinieren lassen und so Hunderte von Build-Kombinationen ermöglichen – und das in einem kompetitiven Meta, das sich mit jedem Update weiterentwickelt.

✅ Cross-Play und Cross-Progression: Spiele mit Freunden aus aller Welt PC, PlayStation, XboxundNintendo Switch mit vollständigem Charakterfortschritt, der plattformübergreifend übertragen wird, unterstützt von einer weltweiten Community mit 60 Millionen Spielern.

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So bekommst du „Dead by Daylight“ kostenlos mit Snakzy

Wenn Sie Dead by Daylightkostenlos,Snakzy ist ein seriöser Weg. Es handelt sich um eine kostenlose Prämien-App, bei der man durch das Absolvieren von Angeboten für Handyspiele Münzen verdient, die man dann gegen eine Dampf Geschenkkarte. Es ist keine Kreditkarte erforderlich, und von Ihrer Seite aus wird kein Geld ausgegeben.

So geht’s Dead by Daylight Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen – kostenlos für iOS und Android erhältlich Verfügbare Angebote durchsuchen – Die Angebote variieren je nach Region und wechseln regelmäßig; wähle diejenigen aus, die die höchsten Münzgewinne bieten oder deinen Interessen entsprechen Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen – Für jedes abgeschlossene Angebot erhältst du Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; Fortschritte verfolgen in Bezug auf €19.99innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Geschenkkarte einlösen – Sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, lassen Sie es sich in Form einer Geschenkkarte im Wert von €19.99oder mehr „Dead by Daylight“ auf Steam kaufen – Nutze die Geschenkkarte, um das Spiel zu kaufen

Pro-Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus – das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $ – Sie benötigen mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach Erreichen ihrer ersten Meilensteine einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region – informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tageder InstallationSnakzy. DaDead by DaylightKosten€19.99… eine einzige durchschnittliche Auszahlung deckt den gesamten Preis mehr als ab. Beachten Sie, dass die Mindestauszahlungsbetrag: 35 $ gilt vor Ihrer ersten Auszahlung, und die verfügbaren Angebote variieren je nach Region.

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Eibe Die Preise schwanken, daher sollten Sie vor dem Kauf die aktuelle Preisliste überprüfen. Der Ablauf ist ganz einfach: Wählen Sie das Produkt aus, schließen Sie die Zahlung ab und erhalten Sie Ihren Schlüssel oder Ihren Geschenkkartencode. Alle drei in diesem Leitfaden behandelten Methoden – Snakzy (kostenlos, erfordert Zeit), ein Eibe Spiel-Key (ermäßigt, sofort verfügbar) oder ein Eibe Geschenkkarte (erhöht das Guthaben im Wallet für einen offiziellen Dampf Kauf) – zu einer rechtmäßigen, dauerhaften Kopie von Dead by Daylight.

Ist es legal, „Dead by Daylight“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja, dieSnakzyDie Methode lautet100 % legal. Der Ablauf ist wie folgt: Werbekunden zahlen Snakzy um ihre Handyspiele zu bewerben, Snakzy gibt diese Einnahmen in Form von Coins an die Nutzer weiter; man sammelt Coins und tauscht sie gegen ein Dampf Geschenkkarte, und du verwendest diese Geschenkkarte, um Dead by Daylight über die offizielle Dampf Shop. Das Endergebnis ist eine dauerhafte Lizenz, die an Ihr Dampf Konto, genau wie bei jedem anderen regulären Kauf. Behaviour Interactive Inc. erhält die vollständige Zahlung von Dampf, und Sie erhalten eine saubere, legale Kopie des Spiels, ohne rechtliche Grauzonen.

Meiden Sie inoffizielle kostenlose Download-Seiten, Cracks und Torrents. Diese sind illegal, und die tatsächlichen Risiken gehen weit über rechtliche Konsequenzen hinaus. Die meisten inoffiziellen Download-Seiten enthalten Malware, die Ihrem PC, Anmeldedaten zu stehlen oder Ihre Dampf Konto und zu einer dauerhaften Sperre führen. Der Verlust eines Dampf Ein Kontoverlust bedeutet, dass Sie den Zugriff auf alle Spiele in Ihrer Bibliothek verlieren, ohne dass eine Wiederherstellung garantiert ist. Behaviour Interactive Inc. erhält zudem keine Einnahmen aus Raubkopien, was die Fähigkeit des Studios, die Updates, lizenzierten Crossover-Projekte und neuen Kapitel zu finanzieren, die das Spiel seit fast einem Jahrzehnt beliebt halten, unmittelbar beeinträchtigt.

Snakzy ist ein legitimer Weg, um Dead by Daylight kostenlos. Du unterstützt die Entwickler, erhältst eine offizielle Lizenz und hast keinerlei Kosten.

Mein Fazit zu „How To Get Dead by Daylight Free“

Dead by Daylight hat sich seinen Platz in der 60-millionen-spielerVerein. Mitüber 891.000 Dampf Rezensionen, neun Jahre kontinuierlicher Live-Service-Updates, eine Reihe lizenzierter Horror-Ikonen wie Myers, Freddy, Ghostface und der Xenomorph, ein Unreal Engine 5 Mit verbesserter Grafik und vollständiger Crossplay-Unterstützung auf allen wichtigen Plattformen ist dies eines der inhaltsreichsten Multiplayer-Spiele in dieser Preisklasse. Preisbewusste Horrorfans, Spieler mit einer langen Wunschliste und alle, die es leid sind, auf Sonderangebote zu warten, werden das Snakzy eine Methode, die sich wirklich lohnt.

Laden Sie zunächst die Datei herunter Snakzy, stöbere in den verfügbaren Angeboten, konzentriere dich auf Aufgaben mit den höchsten Coin-Auszahlungen und baue dein Guthaben auf, um Mindestauszahlungsbetrag: 35 $. Sobald du es erreicht hast, löse es ein gegen ein Dampf Geschenkkarte, dann gehen Sie zu der Dampf im Store und schließen Sie den Kauf ab. Das Spiel steht Ihnen sofort zur Verfügung, ohne laufende Kosten oder Abonnement.

Sobald Ihre Geschenkkarte aufgeladen ist, erfahren Sie hier, wie Sie Dead by Daylight Nur noch ein Schritt bis zur kostenlosen Bestellung.

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Häufig gestellte Fragen