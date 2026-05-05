Wie bekommt man „Resident Evil: Requiem“ kostenlos?

ErhaltenResident Evil: Requiem „Kostenlos“ – das ist die Frage, die sich jeder preisbewusste Survival-Horror-Fan im Jahr 2026 stellt, und dieser Leitfaden stellt eine Methode vor, die tatsächlich funktioniert. Resident Evil: Requiemist dasneunter Eintrag in der Hauptreihe in Capcoms führender Horror-Reihe, dem am schnellsten verkauften Spiel der Franchise-Geschichte, und es trägt eine €69.99Preisschild anDampf. Snakzy, eine kostenlose Prämien-App für Android und iPhone, mit der Sie Dampf Geschenkkarten, indem man Angebote für Handyspiele abschließt, wodurch €69.99 eine Hürde in etwas verwandeln, das du überwinden kannst, ohne dein eigenes Geld auszugeben.

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So bekommst du „Resident Evil: Requiem“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Resident Evil: Requiemgestartet am27. Februar 2026 und stellte damit sofort einen Vereinsrekord auf. 6 Millionen Exemplare war innerhalb weniger Wochen nach der Veröffentlichung ausverkauft und erzielte einen Umsatz von über 500 Millionen Dollar Umsatz über alle Plattformen hinweg, einschließlich 225 Millionen DollarüberDampf allein. Kritisch betrachtet bietet das Spiel 88/100 on PC and 92/100 on PS5 von Metacritic, einem 9,5 Metacritic-Nutzerbewertungund96 % – überwältigend positivaus mehr als46,000 Dampf Bewertungen. Für alle, die noch unentschlossen sind, wie sie Resident Evil: Requiem Kostenlos – diese Zahlen geben die Antwort.

Ich verfolge die Berichterstattung seit der Gamescom 2025, wo Resident Evil: Requiemnahmvier Auszeichnungen, darunter die für den „Most Epic“. Was es besonders auszeichnet, ist das Kampagne mit zwei Protagonisten: Grace Ashcroft, eine für die Reihe neue FBI-Analystin, spielt in einem Survival-Horror-Spiel aus der Ego-Perspektive, in dem es um knappe Ressourcen, das Lösen von Rätseln und die Orientierung mit einer Taschenlampe geht, während sie einen wiederaufgebauten Raccoon City Jahre nach dem Ausbruch der Umbrella-Krise im Jahr 1998. Leon S. Kennedy, auf dem Rückweg von RE2 and RE4, spielt sich als Third-Person-Action mit höherer Feuerkraft und dem für das Spiel typischen Kampftempo. Die Spieler können in Echtzeit zwischen der First-Person- und der Third-Person-Perspektive wechseln – eine Mechanik, die eine für das Genre seltene Dynamik im Spielverlauf erzeugt.

Regie: Koshi Nakanishi (der RE7) und basiert auf Capcoms RE Engine, Resident Evil: Requiem wurde als Herzstück der Serie entwickelt 30-jähriges Jubiläum Feierlichkeiten im März 2026. Die Resident Evil Die Franchise hat sich mittlerweile verkauft 183 Millionen Stück insgesamt über alle Titel hinweg, und dieser neunte Hauptteil ist einer der stärksten. Was die inhaltliche Tiefe angeht, erstreckt sich die Hauptgeschichte über etwa 11 Stunden, wobei der Komplettierungsweg alle Schwierigkeitsgrade, Sammelobjekte und „New Game+“ umfasst 40–50 Stunden.

Wie viel kostet „Resident Evil: Requiem“?

Der aktuelle Preis für Resident Evil: Requiem on Dampf is €69.99, ohne dass ein Einführungsrabatt gewährt wurde. Da es sich um einen Titel handelt, der im Februar 2026 erschienen ist, war er bisher noch nicht in einem saisonalen Sonderverkauf vertreten. Ausgehend von Capcoms bisheriger Praxis bei RE4 Remake, rechnen Sie mit Rabatten in Höhe von 30–50 % voraussichtlich innerhalb von 6 bis 12 Monaten nach der Markteinführung, wahrscheinlich im Sommer oder Winter Dampf Verkauf. Drittanbieter von Schlüsseln bieten derzeit Codes aus rund €57, wobei die Verfügbarkeit und Legitimität variieren.

At €69.99, Resident Evil: Requiem liegt im oberen Preissegment der modernen Spiele. Das Snakzy Diese Methode umgeht den aktuellen Preis komplett: Man verdient Dampf Geschenkkarten über Angebote in Handyspielen zu erhalten und diese für einen offiziellen Kauf zu verwenden, wodurch Resident Evil: Requiem kostenlos, ohne auf einen Sonderverkauf warten zu müssen.

Verfügbarkeit von „Resident Evil: Requiem“ auf verschiedenen Plattformen

Resident Evil: Requiem ist erhältlich unter PS5, Xbox Series X|SundPCauf beiden WegenDampf und im Epic Games Store. Alle drei Versionen wurden gleichzeitig am 27. Februar 2026. Das Spiel ist für Hardware der aktuellen Generation konzipiert und ist nicht verfügbar auf PS4, Xbox OneoderNintendo Switch.

Steam Deck Die Kompatibilität ist bestätigt. Capcom hat angekündigt, dass DLC-Inhalte in Entwicklung sind, hat sich jedoch noch nicht auf einen Veröffentlichungszeitraum festgelegt. Es wurden keine Portierungen für Konsolen der letzten Generation angekündigt. Für alle, die sich Resident Evil: Requiemkostenlos nutzenSnakzy, derPCVersion aufDampf ist der natürliche Endpunkt, da Snakzy Auszahlungen erfolgen in Form von Dampf Geschenkkarten, die direkt auf Ihr DampfGeldbörse.

Systemanforderungen für Resident Evil: Requiem

Die RE Engine ist gut optimiert, und die meisten Mittelklasse- PC Modelle ab 2018 sind in der Lage, Resident Evil: Requiem bei minimalen Einstellungen. Die verbindlichen Anforderungen für alle Spieler lauten 16 GB Arbeitsspeicherund ein74 GB SSD; es gibt bei keiner Qualitätsstufe einen Fallback auf die Festplatte.

Spezifikation Minimum Empfohlen OS Windows 11 (64-Bit) Windows 11 (64-Bit) CPU Intel Core i5-8500 / AMD Ryzen 5 3500 Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500 RAM 16 GB 16 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB) / AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB) NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (8 GB) / AMD Radeon RX 6600 (8 GB) DirectX Version 12 Version 12 Lagerung 74 GB SSD 74 GB SSD

Die meisten SpielePCModelle der letzten fünf bis sechs Jahre werden die Mindestanforderungen erfüllen oder übertreffen. Besitzer einer RTX-Karte können Raytracing in der Voreinstellung „Ultra“ für die volle RE-Engine visuelles Erlebnis.

Spielmechanik von Resident Evil: Requiem

Der Kern vonResident Evil: Requiemist seinKampagne mit zwei Protagonisten. Grace Ashcroft’s Die Kapitel werden aus der Ich-Perspektive erzählt und drehen sich um Ressourcenknappheit und Spannungen. Sie verfügt nur über ein begrenztes Inventar, nutzt eine Taschenlampe zur Orientierung und muss entscheiden, ob sie den Feinden den Kampf ansagt oder ihre Ressourcen schont und ihnen ausweicht. Ihre FBI-Ermittlungen fügen eine deduktive Ebene hinzu, wobei Grace zusammenzufügen, was in Raccoon City anhand von Dokumenten, Hinweisen in der Umgebung und Zeugenaussagen. Durch den Schwerpunkt auf Rätsellösen und Atmosphäre reihen sich ihre Abschnitte nahtlos in die klassische Tradition des Survival-Horrors ein.

Leon S. Kennedys Diese Kapitel ändern den Ton komplett. In der dritten Person, mit stärkerer Feuerkraft und reichlicheren Ressourcen, sind seine Abschnitte kampfbetont und im Tempo eher einem Actionspiel ähnlich. Der Kontrast zwischen Graces Sequenzen voller Angst und Leons Die kampfbetonten Kapitel sorgen für natürliche Abwechslung im Verlauf der Kampagne. Die Spieler können in Echtzeit zwischen der Ich-Perspektive und der Er-Perspektive wechseln, wobei jeder Moment genau auf den jeweiligen Spielstil zugeschnitten ist.

Die Entwicklung zieht sich durch beide Figuren. Grace sammelt Upgrade-Münzen, um ihre Fähigkeiten und Ausrüstungsoptionen zu erweitern, während die Inventarverwaltung nach klassischer Art erfolgt Resident Evil Grundsätze: bewusste Entscheidungen darüber, was in den einzelnen Abschnitten behandelt werden soll. Nach der Hauptgeschichte, Neues Spiel+ wird freigeschaltet, wobei alle Upgrades erhalten bleiben, und verschiedene Schwierigkeitsstufen reichen von einsteigerfreundlichen Optionen bis hin zu knallharten Einstellungen für Veteranen, die die volle Herausforderung suchen. Der Weg zum Perfektionisten, der alle Sammelobjekte, Schwierigkeitsgrade und Extras abdeckt, erstreckt sich bis 40–50 StundenInhalt.

Die wichtigsten Funktionen von Resident Evil: Requiem

✅ Struktur mit zwei Protagonisten: Spiele alsGrace Ashcroft im First-Person-Survival-Horror und Leon S. Kennedy ein Third-Person-Action-Spiel, in dem zwei unterschiedliche Spielstile in einer zusammenhängenden Kampagne miteinander verwoben sind.

✅ Wechsel der Perspektive in Echtzeit: Du kannst während des Spiels jederzeit zwischen der Ich-Perspektive und der Third-Person-Perspektive wechseln und so jede Begegnung an deinen bevorzugten Spielstil anpassen.

✅ Fotorealistische Grafik der RE Engine: Capcoms RE Engine bietet Charaktermodelle, Umgebungen und Beleuchtung, die im Jahr 2026 neue Maßstäbe für den Survival-Horror setzen, einschließlich Raytracing-Unterstützung für Besitzer von RTX-Grafikkarten.

✅ Zurück nach Raccoon City: Entdecke eine nachgebaute Version des Epizentrums des Ausbruchs von 1998 – eine Kulisse, die für langjährige Fans eine tiefe Bedeutung hat Resident Evil begeistert die Fans und belohnt das Erkunden mit erzählerischem Kontext.

✅ Rekordleistung: 6 Millionen Exemplare innerhalb weniger Wochen verkauft, ein Metacritic-Bewertung von 88 bis 92 plattformübergreifend und 96 % „überwältigend positiv“ auf Dampf machen diesen Titel zu einem der stärksten der Reihe.

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So geht’s Resident Evil: Requiem Kostenlos Schritt für Schritt:

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Ist es legal, „Resident Evil: Requiem“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja, völlig legal. Snakzy belohnt dich mit Münzen für die Zeit, die du mit dem Absolvieren von Angeboten für Handyspiele verbringst. Diese Münzen lassen sich in echtes Guthaben in Form von Dampf Geschenkkarten. Mit dieser Geschenkkarte können Sie einen offiziellDampfKauf of Resident Evil: Requiem, wodurch Sie einedauerhafte, rechtmäßige Lizenzverbunden mit deinemDampf ein Konto, das mit einer von Ihnen selbst erworbenen Kopie identisch ist. Der Vorgang ist unkompliziert und lässt keine rechtlichen Grauzonen aufkommen.

Was Sie vermeiden sollten, sind Websites, die einen „kostenlosen“ Resident Evil: Requiem „Download“, eine geknackte Version oder einen Schlüssel aus einer unklaren Quelle. Dies ist illegal. Zu den praktischen Risiken gehört Malware, die Ihre PCdauerhaft, einDampf eine Kontosperre, durch die du deine gesamte Spielebibliothek verlierst, und keine gültige Lizenz für das Spiel. Capcom hat Jahre damit verbracht, Resident Evil: Requiem als Titel zum 30-jährigen Jubiläum der Spielereihe. Piraterie schadet den Entwicklern des Spiels unmittelbar.

ErhaltenResident Evil: Requiemkostenlos überSnakzy ist ein legitimer Ansatz: Man unterstützt Capcom mit einer vollständigen offiziellen Transaktion, während Sie Ihr eigenes Geld in der Tasche behalten.

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Mein Fazit dazu, wie man „Resident Evil: Requiem“ kostenlos bekommt

Für alle, die Resident Evil: Requiemkostenlos, das€69.99 Der Preis ist die größte Hürde. Das Spiel hat sich seinen 88–92 Punkte bei Metacritic und seinen Platz als der am schnellsten verkaufte Titel in der 30-jährigen Geschichte der Reihe. Der Snakzy Diese Methode ist eine nützliche Option für preisbewusste Horrorfans, Spieler mit langen Wunschlisten und alle, die lieber Zeit als Geld investieren möchten, um eine vollständige Sammlung zu erhalten Dampf Lizenz. Das ist ein einfacher Weg, der funktioniert, egal ob Sie den aktuellen Vollpreis anstreben oder abwarten, bis Ihr Guthaben auf der Geschenkkarte mit Capcoms erstem großen Sonderverkauf übereinstimmt.

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Häufig gestellte Fragen