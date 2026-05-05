Wie bekommt man „Red Dead Redemption 2“ kostenlos?

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Spielinfo Details Preis des Spiels 59,99 $ (Steam) Metacritic-Bewertung 93/100 auf dem PC (allgemeine Anerkennung) Genre Open-World-Action-Adventure, Western Entwickler Rockstar North / Rockstar Games Verlage Rockstar Games Zeit zum Verdienen: Hauptgeschichte ca. 50 Stunden Spielzeit: Haupt- + Zusatzinhalte ~82 Stunden Erforderliche Spielzeit: 100 % Perfektionist ~177 Stunden

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So bekommst du „Red Dead Redemption 2“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Ich habe verfolgt, Red Dead Redemption 2 seitdem es am PC im Dezember 2019, und die Zahlen sprechen für sich. A 93 auf MetacriticPunktestandPC and 97 on PS4 and Xbox One, 63 Millionen weltweit versandte Exemplare und mehr als 175 GOTY-Auszeichnungen von Medien wie IGN und PCGamesN, die beide eine perfekte Bewertung vergeben haben 10/10. Dampf und untermauert dies mit 91 % sehr positivaus über294.000 Bewertungen. Diese Zahlen zeugen in jeder Hinsicht von einer gleichbleibend hohen Qualität.

Das Spiel ist ein Open-World-Action-Adventure im Western-Stil, entwickelt von Rockstar North and Rockstar Games, angesiedelt in1899 Amerika in der Dämmerung der Ära des Wilden Westens. Du spielst als Arthur Morgan, ein hochrangiges Mitglied der Van-der-Linde-Bande, der sich durch eine Geschichte bewegt, in der die Loyalität gegenüber der Bande und die persönliche Moral gegeneinander abgewogen werden. Die Welt erstreckt sich über fünf fiktive Bundesstaaten, die vom amerikanischen Süden, dem Mittleren Westen und den Great Plains inspiriert sind, und bietet abwechslungsreiches Wetter, tierische Ökosysteme, NPC-Routinen sowie genügend Nebeninhalte, um Hunderte von Stunden zu füllen.

Red Dead Redemption 2gestartet amPS4 and Xbox One in Oktober 2018, kam dann am PC in November und Dezember 2019 über den Rockstar Launcher und Dampf bzw. Die PC Diese Version bietet erweiterte Sichtweiten, hochauflösendere Texturen, verbesserte Beleuchtung sowie exklusive Inhalte, darunter zusätzliche Kopfgeldmissionen, Bandenverstecke und Waffen. Es handelt sich um eine Vorgeschichte zu Red Dead Redemption (2010) und basierte auf Rockstars RAGE-Engine mit einem Entwicklungsbudget von schätzungsweise über 540 Millionen Dollar. Red Dead Online Der Mehrspielermodus ist im Basisspiel enthalten.

Wie viel kostet „Red Dead Redemption 2“?

Red Dead Redemption 2Kosten€59.99 on Dampf als Standardpreis. Es ist regelmäßig im Handel erhältlich während Dampf saisonale Aktionen mit Rabatten von bis zu 75 % Rabatt. Das historische Tief liegt bei etwa €14.99 (75 % Rabatt, Stand: Juli 2025), und der Preis fällt häufig auf 19,99 $ bis 29,99 $ während großer Sonderverkäufe. Rockstar-Titel sind bekannt dafür, dass sie regelmäßig stark reduziert werden Dampf„s saisonaler Aktionskalender, sodass geduldige Käufer jedes Jahr mehrere Gelegenheiten haben, das Produkt deutlich unter dem regulären Preis zu ergattern.

Allerdings sind die Zeiträume für Sonderverkäufe schwer vorhersehbar. Für alle, die das Snakzy Methode, die aktuelle Dampf Der Preis spielt dabei kaum noch eine Rolle. Mit der App können Sie ein Guthaben auf einer Geschenkkarte aufbauen, ohne dass Ihnen dabei persönliche Kosten entstehen, und zwar gezielt für die €59.99 Preis direkt. In jeder Preisklasse ist das Snakzy Mit dieser Methode lässt sich Red Dead Redemption 2 kostenlos – das ist eher eine Frage der Zeit als des Geldes.

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Metacritic-Bewertung Details PC 93/100 (allgemeine Anerkennung), Steam: 91 % „Sehr positiv“ (über 294.000 Bewertungen) PS5 k. A. (abwärtskompatibel mit PS4, PS4-Version: 97/100) Xbox 97/100 (Xbox One) Umschalten N/A

Verfügbarkeit von „Red Dead Redemption 2“ auf verschiedenen Plattformen

Red Dead Redemption 2 ist erhältlich unter PC (Dampf und Rockstar Games Launcher), PS4, PS5 (abwärtskompatibel), Xbox OneundXbox Series X|S (abwärtskompatibel). Der Rockstar Games Launcher ist erforderlich auf PCnebenDampf für die Aktivierung und das Online-Spiel. Das Spiel läuft auf PS5 and Xbox Series X|S über Abwärtskompatibilität, wobei derzeit keine native Version für die nächste Generation angekündigt ist.

The PC Diese Version bietet das volle visuelle Erlebnis, einschließlich größerer Sichtweiten, hochauflösenderer Texturen, verbesserter Beleuchtung und HDR-Unterstützung sowie exklusiver Inhalte, die auf Konsolen nicht verfügbar sind. Da Snakzy löst Münzen ein für Dampf Geschenkkarten, die Dampf PC Die Version ist der letzte Schritt bei dieser Methode. Käufer auf PS4, PS5oderXbox müssten sie separat über ihre jeweiligen digitalen Shops erwerben.

Systemanforderungen für Red Dead Redemption 2

Die meisten SpielePCdie Daten der letzten fünf bis sechs Jahre werden verarbeitet Red Dead Redemption 2 ohne Probleme. Das Spiel läuft auf Rockstars RAGE-Engine mit relativ geringen Anforderungen durch 2026 Standard, profitiert jedoch bei höheren Einstellungen deutlich von besserer Hardware.

Spezifikation Mindestens Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) CPU Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300 Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X RAM 8 GB 12 GB GPU NVIDIA GTX 770 2 GB / AMD R9 280 3 GB NVIDIA GTX 1060 6 GB / AMD RX 480 4 GB Lagerung Einhundertfünfzig Gigabyte 150 GB SSD

Lagerung ist der wichtigste Gesichtspunkt bei Einhundertfünfzig Gigabyte erforderlich; eine SSD wird für schnellere Ladezeiten und flüssiges Textur-Streaming dringend empfohlen. Für die Aktivierung ist ein Internetzugang erforderlich und Red Dead Online. Ein Gaming-Gerät der Mittelklasse PC Die Mindestanforderungen werden gut bewältigt, während die empfohlenen Spezifikationen das volle visuelle Erlebnis ermöglichen.

Spielmechanik von Red Dead Redemption 2

Die Hauptschleife in Red Dead Redemption 2 basiert auf Erkundung und dem Voranschreiten der Handlung. Da Arthur MorganDabei erfüllst du Hauptmissionen, die die Geschichte der Van-der-Linde-Bande über sechs Kapitel und einen Epilog hinweg vorantreiben, während du dich frei in der Umgebung bewegst, Wild jagst, angelst, dein Lager aufschlägst, eine Bindung zu deinem Pferd aufbaust und mit einer Vielzahl von NPCs interagierst, die auf deine Entscheidungen reagieren.

The „Dead Eye“-System bestimmt das Kampfgeschehen. Wenn man diese Funktion aktiviert, verlangsamt sich die Zeit, und man kann mehrere Gegner markieren, bevor man in schneller Folge auf sie feuert. In Kombination mit dem Schießen aus der Deckung, Nahkampf und einer realistischen Waffenhandhabung, die Verschleiß und regelmäßige Reinigungsanforderungen einbezieht, erhält jeder Schusswechsel echte Tiefe. Im Story-Modus gibt es keinen wählbaren Schwierigkeitsgrad, allerdings lassen sich in den Einstellungen optionale Spielhilfen anpassen, darunter Zielhilfen sowie die automatische Auffüllung von Gesundheit und Ausdauer.

The Vertrauensprinzip ist eines der prägenden Spielelemente. Arthurs moralische Entscheidungen beeinflussen die Dialoge der NPCs, den Verlauf der Geschichte und das Ende selbst. Sowohl der Weg der hohen Ehre als auch der der niedrigen Ehre führen zum Finale, allerdings mit deutlich unterschiedlichen Charakterentwicklungen. Red Dead Online, das im Basisspiel enthalten ist, bietet einen dauerhaften Mehrspielermodus mit fünf Rollen: Kopfgeldjäger, Händler, Sammler, Schwarzbrenner und Naturforscher.

Über die Missionen hinaus, Red Dead Redemption 2 bietet eine umfangreiche Simulationsschicht: dynamisches Wetter, ein funktionierendes Tierökosystem, zeitabhängiges Bartwachstum, eine Bindung zum Pferd mit eigenem „Permadeath“-System sowie Lagerverwaltung. Zu den Minispielen gehören Poker, Blackjack, Domino und Angeln. Das PC Diese Version bietet zusätzlich zum vollständigen Konsolenerlebnis einen Fotomodus und exklusive Missionen.

Die wichtigsten Features von Red Dead Redemption 2

✅ Eine der großartigsten Geschichten der Gaming-Welt: Arthur Morgans Reise durch die letzten Jahre des Wilden Westens ist eine der emotional packendsten Geschichten in der Welt der Videospiele, mit moralischen Entscheidungen, die das Ende tatsächlich beeinflussen, und komplexen Charakteren, die durchweg real wirken über 50 Stunden des Inhalts der Geschichte.

✅ Eine der detailreichsten offenen Welten, die je geschaffen wurden: Fünf fiktive Länder mit dynamischem Wetter, funktionierenden Tierökosystemen, den täglichen Routinen der NPCs, der Verfolgung des Bartwachstums, dem Aufbau von Beziehungen zu Pferden und einer Welt, die nach wie vor zu den technisch komplexesten offenen Umgebungen zählt, die je veröffentlicht wurden.

✅ „Dead Eye“-Kampfsystem: Dank der Zielerfassung in Zeitlupe kannst du vor dem Schießen mehrere Gegner markieren, wodurch jeder Schusswechsel zu einer taktischen Sequenz wird, die gute Vorbereitung belohnt und den Schusswechseln während der gesamten Kampagne echte Spannung verleiht.

✅ Eine fesselnde Simulation des Lebens an der Grenze: Jagen, angeln, kochen, basteln, Poker spielen, deine Waffen pflegen, dein Pferd striegeln und mit einer NPC-Bevölkerung interagieren, die auf deinen Ehrenwert reagiert – so wirkt die offene Welt lebendig und nicht nur als Kulisse.

✅ Verbesserte Grafik auf dem PC und exklusive Inhalte: DiePC Diese Version bietet größere Sichtweiten, hochauflösendere Texturen, verbesserte Beleuchtung mit HDR-Unterstützung sowie exklusive Kopfgeldmissionen, Bandenverstecke und Waffen, die in den Konsolenversionen nicht verfügbar sind.

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So bekommst du „Red Dead Redemption 2“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist für Android und iPhone verfügbar. Du lädst die App herunter, erfüllst Angebote für Handyspiele mit festgelegten Meilensteinen (wie das Erreichen bestimmter Level oder Spielzeitziele) und verdienst Münzen. Sobald du das erforderliche Guthaben erreicht hast, löst du ein Dampf Geschenkkarte und damit einkaufen Red Dead Redemption 2 on Dampf, wodurch Sie eine dauerhafte, rechtmäßige Lizenz erhalten.

So geht’s Red Dead Redemption 2 Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen: kostenlos für iOS und Android im App Store oder bei Google Play erhältlich, keine Kreditkarte erforderlich Verfügbare Angebote durchsuchen: Die Angebote variieren je nach Region und wechseln regelmäßig; wähle diejenigen aus, die die höchsten Münzgewinne bieten oder deinen Spielvorlieben entsprechen Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen: Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Bilanz; Fortschritte verfolgen in Bezug auf €59.99innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Geschenkkarte einlösen: Sobald Ihr Guthaben die €35 Mindestbetrag, Auszahlung von Dampf Geschenkgutschein im Wert von €59.99oder mehr „Red Dead Redemption 2“ auf Steam kaufen: Verwenden Sie die Geschenkkarte, um den Kauf abzuschließen auf Dampf

Pro-Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus. Das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $. Du benötigst mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region. Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tageder InstallationSnakzy. DieMindestauszahlungsgrenze von 35 $ gilt, bevor Sie sich das Geld auszahlen lassen können. Mit ein paar Auszahlungsrunden können Sie den gesamten Betrag abdecken €59.99 Preis, ohne dass Ihnen Kosten entstehen. Die Angebote und die Verfügbarkeit variieren je nach Region. Prüfen Sie daher, welche Angebote in Ihrem Land verfügbar sind, bevor Sie sich für ein Angebot entscheiden.

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Eibe Die Preise schwanken je nach Verfügbarkeit, daher solltest du vor dem Kauf die aktuelle Preisliste überprüfen. Der Ablauf ist ganz einfach: Wähle ein Produkt aus, schließe die Zahlung ab und erhalte einen Spielschlüssel oder einen Gutscheincode per E-Mail. Bei allen drei Optionen erhältst du eine originale Kopie von Red Dead Redemption 2: Snakzy (kostenlos, erfordert Zeit), ein Eibe Spiel-Key (ermäßigt, sofort verfügbar) oder ein Eibe Geschenkkarte (erfüllt das Guthaben für einen offiziellen Dampf(Kauf).

Ist es legal, „Red Dead Redemption 2“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja, dieSnakzy Diese Methode ist zu 100 % legal. Der Ablauf ist ganz einfach: Snakzy bezahlt Nutzer für das Absolvieren von Angeboten für Handyspiele; du erhältst Münzen, die du gegen eine Dampf Geschenkkarte, und die Geschenkkarte wird zum Kauf verwendet Red Dead Redemption 2 über die offizielle Dampf Shop. Das Ergebnis ist eine dauerhafte Lizenz, die an Ihr Dampf Konto, ohne dass es dabei irgendwo rechtliche Grauzonen gibt. Rockstar North and Rockstar Games die vollständige Zahlung über den üblichen Weg erhalten DampfTransaktion.

Auf die illegalen Alternativen sollte man ausdrücklich hinweisen. Inoffizielle „Free-Download“-Seiten, Cracks, Torrents und Downloads aus dem Graumarkt sind gesetzeswidrig. Zu den tatsächlichen Risiken zählen Malware, die Ihr System beschädigen kann, sowie dauerhafte Dampf Kontosperren, durch die man keinen Zugriff mehr auf seine gesamte Bibliothek hat, und keine gültige Lizenz für das Spiel. Die Entwickler haben es verdient, für ihre Arbeit bezahlt zu werden.

Snakzy ist ein legitimer Weg, um Red Dead Redemption 2 kostenlos, ohne eigenes Geld auszugeben. Du unterstützt die Entwickler und hast dabei keinerlei Kosten.

Mein Fazit dazu, wie man „Red Dead Redemption 2“ kostenlos bekommt

Es gibt gute Gründe, sich Red Dead Redemption 2kostenlos: a93 bis 97 auf Metacritic plattformübergreifend punkten, 63 Millionenverkaufte Exemplare,Über 175 „Game of the Year“-Auszeichnungen, 725 Millionen Dollar in den ersten drei Tagen eingespielt hat und eine der detailreichsten offenen Welten, die je geschaffen wurden. Dies ist ein Spiel, das Geduld belohnt, und das Snakzy Diese Methode ist eine legitime Möglichkeit, das Spiel zu erhalten, ohne eigenes Geld auszugeben. Preisbewusste Gamer, Spieler mit einer langen Wunschliste und alle, die nicht auf einen Sale warten möchten, profitieren von diesem Ansatz.

HerunterladenSnakzy, wähle ein attraktives Angebot aus der Liste aus, baue dein Guthaben über einige Tage auf und schließe den Kauf am DampfSobald deine Geschenkkarte bereit ist, bist du nur noch einen Schritt davon entfernt, zu erfahren, wie du „Red Dead Redemption 2“ kostenlos erhalten kannst.

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Häufig gestellte Fragen