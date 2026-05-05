So bekommst du „Plague Inc.“ kostenlos: Der vollständige Leitfaden für 2026

Plague Inc: Evolved kostet 14,99 $, aber in diesem Leitfaden wird erklärt, wie man Plague Inc. kostenlos über offizielle Kanäle bis 2026. Die mobile App enthält Werbung und gesperrte Inhalte, weshalb eingefleischte Fans wegen der Mehrspieler-Modi die Premium-Version bevorzugen.

Du kannst dir das Spiel verdienen, wenn du Prämien-Apps wie Snakzy um digitale Geschenkkarten zu sammeln. Diese Plattformen belohnen dich für das Erledigen von Aufgaben, sodass du deine Punkte gegen einen Dampf or Xbox Code. Dieser Vorgang erfordert Geduld, aber kein Geld.

Dieser Leitfaden enthält sichere Anleitungen, wie man Plague Inc. Kostenlos, ohne inoffizielle Websites und Malware, die Ihrem Gerät schaden könnte. Schon bald stehen Ihnen die Mittel zur Verfügung, um die vollständige Simulation ohne eigene Kosten freizuschalten.

Was ist „Plague Inc.“ und wie viel kostet es?

Plague Inc. ist eine Strategiesimulation von Ndemic Creations in dem du einen Erreger entwickelst, um die Menschheit zu vernichten. Du kannst lernen, wie man Plague Inc. kostenlos, wenn du die Android app, Diese Version enthält jedoch Werbung und gesperrte Krankheitsarten. DieiOS Für diese Ausgabe fällt eine geringe Gebühr an, und beide mobilen Plattformen erheben zusätzliche Kosten für spezielle DLCs wie den Necroa-Virus.

Plague Inc: Evolved kostet 14,99 $ bei Dampf, PlayStation, XboxundNintendo Switch. Diese Ausgabe umfasst 11 Krankheitsarten und Tausende von Szenarien aus der Praxis aus dem Steam-Workshop… und bietet somit ein intensives Spielerlebnis, da es 3D-Grafiken und kompetitive Mehrspieler-Modi bietet. Die meisten Spieler bevorzugen diese Version, da sie die in der Mobilversion vorhandenen Mikrotransaktionen nicht enthält.

Sie sollten vorsichtig sein, wenn Sie nach Plague Inc. online kostenlos spielbar, da es keine offizielle Browser-Version gibt. Das Android Die App eignet sich für gelegentliches Spielen, aber Weiterentwickelt ist die erste Wahl für Strategie-Fans. Use Snakzy um diese Premium-Edition zu erhalten, damit Sie den vollen Preis vermeiden und die komplette Simulation erhalten.

Plague Inc. Free vs. Evolved: Für welche Version solltest du dich entscheiden?

Bei der Entscheidung zwischen Plague Inc. kostenlose und die kostenpflichtige Version – überlege dir, was dir beim Spielen am wichtigsten ist. Die Plague Inc.kostenlosAndroid Diese Version eignet sich hervorragend, um mal reinzuschnuppern. Du kannst die Welt infizieren, deinen Erreger weiterentwickeln und den Kern des Spiels genießen, ohne etwas zu bezahlen.

But Plague Inc. „Kostenlos“ hat seine Grenzen:

Werbung unterbricht das Spiel

Spezielle Plagen kosten jeweils 1,99 bis 3,99 Dollar

Im Mehrspielermodus

Keine Steam-Workshop-Szenarien

Kein Szenario-Generator

Plague Inc: Evolved macht all das zunichte. Wenn du das Spiel ernst nimmst, Plague Inc. „Kostenlos“ ist nur der Anfang – Weiterentwickeltist das Ziel. Und mit Snakzy… kommst du dorthin, ohne dein Portemonnaie zücken zu müssen.

So bekommst du „Plague Inc.“ kostenlos mit Snakzy

Falls du dich fragst, wie man das Spiel spielt Plague Inc. kostenlos mit allen Premium-Funktionen, Snakzy ist deine Antwort. Traditionell Plague Inc. Kostenlose Suchanfragen führen zu eingeschränkten Mobilversionen oder unsicheren Download-Seiten. Snakzyist eines derDie besten Spiele-Apps, um echtes Geld zu gewinnen, und das ist der einfachste Weg, um Plague Inc: Evolvedkostenlos. Die App belohnt dich für Dinge, die du wahrscheinlich ohnehin schon auf deinem Handy machst, und ermöglicht es dir dann, dir den Gegenwert in Form von Gutscheinen auszahlen zu lassen, die in Spieleshops eingelöst werden können.

Was ist Snakzy?

Snakzy ist eine mobile Prämienplattform, die dich dafür bezahlt, Spiele zu spielen, Angebote abzuschließen und Meilensteine zu erreichen. Unternehmen zahlen dafür, ihre Apps und Spiele zu bewerben, und Snakzy teilt dieses Geld mit seinen Nutzern. Mit Auszahlungen in Höhe von über 1,2 Millionen Dollar an die Nutzer und mehr als 120 verfügbaren Spielen hat es sich als zuverlässige „Play-to-Earn“-Option etabliert.

Es ist völlig kostenlos zum Herunterladen und zur Nutzung. Du kannst Münzen für das Absolvieren von Aufgaben erhalten und diese dann gegen Gutscheine für Geschäfte wie Dampf, Google Spielen, PlayStation Groß, Xboxund andere. Neue Nutzer erhalten einen Anmeldebonus von 10 $, um ihr Guthaben aufzubauen.

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Warum Snakzy eine kostenlose Alternative ist

Man könnte sich ewig durch die werbefinanzierte Mobilversion quälen. Diese einfache Plague Inc. Der kostenlose Zugang funktioniert zwar, schränkt dein Spielerlebnis jedoch erheblich ein. Wenn du das volle Spielerlebnis genießen möchtest – im Mehrspielermodus gegen Freunde antreten, von Fans erstellte Szenarien herunterladen von Dampf Workshop, um ohne Unterbrechungen spielen zu können – dafür benötigst du die kostenpflichtige Version.

Snakzy schlägt diese Lücke. Anstatt 14,99 $ aus eigener Tasche zu bezahlen, wandeln Sie Ihre Ausfallzeit in einen Gutschein um. Das ist der cleverste Weg, um Plague Inc. kostenlos und ohne die Sicherheit Ihres Geräts zu gefährden. Das Spiel finanziert sich im Wesentlichen durch andere Spiele. Wenn Sie ein Plague Inc. Die Option „Kostenlos spielen“, bei der alle Funktionen freigeschaltet sind – das ist der richtige Weg.

So können Sie mit Snakzy Prämien sammeln

Wie alleDie besten Apps zum Geldverdienen, Snakzy bietet zahlreiche Verdienstmöglichkeiten. Am meisten zahlen Spiele – Lade einen empfohlenen Titel herunter, erreiche einen bestimmten Meilenstein und hol dir deine Belohnung. Bei manchen Spielen musst du Level 10 erreichen. Bei anderen musst du ein Tutorial absolvieren oder ein bestimmtes Gebäude errichten. Klare Anforderungen, klare Belohnungen.

Umfragen und kleinere Angebote füllen die Lücken zwischen den Spielen. Einzeln bringen sie zwar weniger ein, summieren sich aber in kurzen Pausen. Tägliche Anmeldungen bringen ebenfalls Bonusmünzen ein, wodurch Beständigkeit gegenüber Intensität belohnt wird.

Mit Snakzy Rewards „Plague Inc.“ kaufen

Coins können im Einlösebereich in Geschenkkarten umgewandelt werden. Wähle deine Plattform (Dampf for PC, PlayStation Groß, XboxoderNintendo Online-Shop (für Konsolen) und wählen Sie einen Geschenkkartenbetrag, der Ihrem Guthaben entspricht.

Die Codes werden digital übermittelt, meist innerhalb weniger Minuten. Füge den Code in den Shop deiner Plattform ein und suche nach Plague Inc: Evolvedund schließen Sie den Kauf ab. Der gesamte Vorgang läuft genauso ab wie der Kauf einer Geschenkkarte in einem Geschäft, nur dass Sie diese verdient haben, anstatt bar zu bezahlen.

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Wie funktioniert Snakzy?

Das Verdienen ist ganz einfach, sobald man verstanden hat, wie Snakzy seine Belohnungen strukturiert. Hier ist meine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Herunterladen und Registrieren

Finde Snakzy bei Google Play –es istAndroid-gilt nur für die native App, aber iOS Benutzer können darauf zugreifen Snakzy über die Webbrowser-Version. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre, und für die Registrierung sind lediglich eine E-Mail-Adresse und einige grundlegende Angaben erforderlich.

Dein Anmeldebonus in Höhe von 10 $ wird sofort gutgeschrieben nach der Kontoerstellung. Auf dem Startbildschirm der App werden die verfügbaren Angebote, Ihr Coin-Guthaben und der Prämienkatalog angezeigt.

Angebote und Spiele nutzen, um Münzen zu verdienen

Stöbere in der Angebotswand und wähle Spiele aus, die deinen Interessen entsprechen. Bei jedem Angebot werden die Anforderungen (Reichweite Stufe X erreichen, Aufgabe Y erledigen) und die Belohnung in Form von Münzen angezeigt. Tippe auf das Angebot, lade das Spiel herunter, erfülle das Ziel und erhalte deine Belohnung.

Anspruchsvollere Ziele, die einen höheren Zeitaufwand erfordern, werden besser vergütet, während einfache Aufgaben weniger einbringen. Wenn ein Angebot von dir verlangt, eine Woche lang zu grinden, spiegelt sich das in der Belohnung wider. Schnelle, fünfminütige Aufgaben bringen weniger ein, summieren sich aber, wenn man sie stapelt.

Aufgaben und Meilensteine abschließen

Aktivitäten außerhalb des Spiels runden dein Einkommen ab. Videoangebote, Umfragen und Werbeaufgaben bringen dir Münzen ein. Sie stehen zwar nicht im Mittelpunkt, aber sie summieren sich in Momenten, in denen du keine ganze Spielsitzung absolvieren kannst.

Tägliche Meilensteine belohnen deine regelmäßige Teilnahme. Melde dich an, erledige eine kurze Aufgabe und halte deine Serie aufrecht. Die Boni summieren sich mit der Zeit, sodass regelmäßige Besuche besser sind als sporadische Marathonsitzungen.

Prämien gegen Geschenkkarten oder Gutschriften einlösen

Rufen Sie den Prämienbereich auf, sobald Ihr Guthaben den gewünschten Schwellenwert erreicht hat. Es stehen über 100.000 Einlöseoptionen in verschiedenen Regionen zur Auswahl, wobei die Verfügbarkeit je nach Standort variiert.

Wähle deine Geschenkkarte aus, bestätige die Auswahl und warte auf deinen Code. Bei der digitalen Lieferung gibt es keine Lieferverzögerungen – die meisten Codes sind innerhalb einer Stunde verfügbar. Geben Sie den Code unter Dampf, PlayStation, XboxoderNintendo, und schon kannst du einkaufen Plague Inc: Evolved.

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Tipps, um in Snakzy mehr zu verdienen

Verschaffe dir mit diesen cleveren Strategien einen Vorteil.

Richten Sie Ihre Angebote strategisch auf hochwertige Kunden aus. Sortiere nach Auszahlung und schau dir die Bedingungen an. Nicht alle Spiele zahlen gleich viel für deine Zeit, daher ist der Verdienst pro Stunde wichtiger als die reinen Zahlen.

Sortiere nach Auszahlung und schau dir die Bedingungen an. Nicht alle Spiele zahlen gleich viel für deine Zeit, daher ist der Verdienst pro Stunde wichtiger als die reinen Zahlen. Bring zu Ende, was du angefangen hast. Wenn man zwischen fünf Spielen hin und her wechselt, verlangsamt das den Fortschritt bei allen. Such dir eines aus, schließe es ab, sammle die Münzen ein und mach dann mit dem nächsten weiter.

Wenn man zwischen fünf Spielen hin und her wechselt, verlangsamt das den Fortschritt bei allen. Such dir eines aus, schließe es ab, sammle die Münzen ein und mach dann mit dem nächsten weiter. Passen Sie Ihre Aktivitäten an die Werbeaktionen an. Snakzy bietet Bonusaktionen an, bei denen die Auszahlungen bestimmter Angebote vervielfacht werden. Wenn du vor Beginn eines neuen Spiels in der App nachsiehst, kannst du für denselben Aufwand das 1,5- oder 2-fache an Münzen erhalten.

Snakzy bietet Bonusaktionen an, bei denen die Auszahlungen bestimmter Angebote vervielfacht werden. Wenn du vor Beginn eines neuen Spiels in der App nachsiehst, kannst du für denselben Aufwand das 1,5- oder 2-fache an Münzen erhalten. Lass dir die täglichen Boni niemals entgehen. Fünf Sekunden zum Einloggen und auf eine Schaltfläche tippen. Die einzelnen Beträge mögen gering erscheinen, aber durch Serienmultiplikatoren summieren sich diese Münzen über Wochen hinweg. Passive Einnahmen ergänzen das aktive Grinden.

Fünf Sekunden zum Einloggen und auf eine Schaltfläche tippen. Die einzelnen Beträge mögen gering erscheinen, aber durch Serienmultiplikatoren summieren sich diese Münzen über Wochen hinweg. Passive Einnahmen ergänzen das aktive Grinden. Lies die Anforderungen zweimal durch. Wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist, kann Ihre Belohnung nach stundenlangem Spielen verfallen. Informieren Sie sich genau, was zählt, bevor Sie Zeit investieren.

Wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist, kann Ihre Belohnung nach stundenlangem Spielen verfallen. Informieren Sie sich genau, was zählt, bevor Sie Zeit investieren. Diversifizieren Sie in angemessenem Rahmen. Konzentriere dich vor allem auf Spielangebote, nutze aber in deiner Freizeit auch Umfragen und Videoaufgaben. Mehrere Einnahmequellen füllen dein Guthaben schneller auf, ohne dass du ständig spielen musst.

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Warum Snakzy eine gute Möglichkeit ist, „Plague Inc.“ kostenlos zu bekommen

Jede Plattform, die Dinge wie „Plague Inc. „kostenloser Download“ oder „Plague Inc. „kostenlos online“ ist ein heikles Thema. Piraterieseiten, Malware-Risiken, gefälschte Browserversionen, die es gar nicht gibt – die Liste ließe sich fortsetzen. Die Suche nach „Plague Inc. „kostenlos online“ führt in dieselben Sackgassen.

Studierende suchen oft nach ‘Plague Inc. „unblocked for school free“, in der Hoffnung, in den Pausen spielen zu können. Leider sind alle Websites, die dies anbieten, inoffiziell und werden wahrscheinlich aus gutem Grund gesperrt – Malware und Sicherheitsrisiken sind an der Tagesordnung.

Snakzy umgeht all das. Sie verdienen echte Geschenkkarten durch ein seriöses Geschäftsmodell. Keine Piraterie, keine Viren und keine rechtlichen Grauzonen. Die Geschenkkarten funktionieren genau wie im Laden gekaufte, denn genau das sind sie.

Auch diese Flexibilität ist ein Pluspunkt. Wenn Sie Ihre Meinung ändern Plague Inc: Evolved? Verbringen Sie IhreDampf die Gutschrift für etwas anderes. Die Gewinne gehören dir, nicht einem bestimmten Spiel.

Für geduldige Spieler, die ohnehin schon Zeit mit ihrem Smartphone verbringen, ist die Umwandlung von Zeit in Geld sinnvoll. Man verlängert nicht die Bildschirmzeit – man monetarisiert Dinge, die man ohnehin tun würde.

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Ist „Plague Inc.“ kostenlos? Ein Überblick über die verschiedenen Optionen

Ja und nein.Plague Inc.„free“ kommt vor inAndroid mit Werbung, aber es ist eine eingeschränkte Version. Hier ist ein Überblick über die Optionen:

Version Preis Was Sie erhalten Android (Anzeigen) Plague Inc. kostenlos 7 Krankheitsarten, Werbung, begrenzte Szenarien Android Premium €0.99 Ohne Werbung, mega-brutal, Schnellvorlauf iOS €0.99 Genau wie bei Android Premium Evolved (PC/Konsole) €14.99 Alles – Mehrspielermodus, 11 Krankheiten, über 10.000 Szenarien

Plague Inc.kostenlos aufAndroid funktioniert gut für den Gelegenheitsspieler. Für das volle Erlebnis solltest du Weiterentwickelt– undSnakzy damit kommst du ans Ziel, ohne Geld auszugeben.

Mein abschließendes Fazit dazu, wie man „Plague Inc.“ kostenlos bekommt

Du weißt jetzt, wie du Plague Inc.kostenlos überSnakzy. DieAndroid Die Version ist kostenlos, enthält jedoch Werbung, aber Plague Inc: Evolved kostet 14,99 $ bei Dampf. Diese Premium-Edition bietet ein besseres Spielerlebnis, da sie Mehrspieler-Modi und eine verbesserte Grafik enthält.

Du kannst Münzen sammeln auf Snakzy Wenn Sie einfache Aufgaben erledigen, können Sie Ihr Guthaben anschließend gegen eine offizielle Geschenkkarte einlösen. Dieser Weg erfordert einige Anstrengung, sorgt aber dafür, dass Sie Malware und Raubkopien-Seiten vermeiden.

Dieser Ansatz bietet Premium-Funktionen ohne finanzielle Belastung. Du kannst noch heute mit deiner Pandemie beginnen und lernen, wie man Plague Inc. kostenlos, während Sie durch clevere Prämien einen Sieg erringen.

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Häufig gestellte Fragen