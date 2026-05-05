Wie bekommt man „Mortal Kombat 11 Ultimate“ kostenlos?

Wenn Sie auf der Suche nach So bekommst du „Mortal Kombat 11 Ultimate“ kostenlos, NetherRealm‘s2,5D-Kampfspiel im Kino-Stil ist jede Stunde wert, die man in den Erwerb investiert: ein 91 Punkte bei Metacritic, 88 % sehr positivüberüber 85.000 DampfBewertungen und einKader mit 37 Spielerndas umfasstTerminator T-800, Joker, Erzeugen, RoboCopundKrieger, gesprochen von Sylvester Stallone selbst. Mit dem Mortal Kombat 2 ein Film, der die Serie wiederbelebt, Mortal Kombat 11 Ultimate bleibt der ideale Einstiegspunkt. Bei €59.99 on Dampf… eine freie Route ist es wert, bekannt zu sein.

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Spielinfo Details Preis des Spiels 59,99 $ (Steam Ultimate Edition); Mortal Kombat 11 als eigenständige Basisversion: 49,99 $ Metacritic-Bewertung 91 Punkte von Kritikern (PC) / 7,1 Punkte von Nutzern; OpenCritic: 89 Punkte im Durchschnitt der Top-Kritiker (Mighty), 95 % der Kritiker empfehlen das Spiel; Steam: Sehr positiv (88 % von 85.298 Bewertungen) Genre Action, Kampfspiel, 2,5D-Kampfspiel; reichhaltige Handlung, lokaler Mehrspielermodus, Wettkampf, Charakteranpassung Entwickler NetherRealm Studios (Leitung), QLOC und Shiver Entertainment (Unterstützung bei der PC-Portierung) Verlage Warner Bros. Games / Warner Bros. Interactive Entertainment Dauer: Hauptstory ca. 6 Stunden 19 Minuten (Basis-Kampagne von MK11); „Aftermath“ verlängert die Spielzeit um ca. 3–4 Stunden, sodass insgesamt ca. 10 Stunden zusammenkommen Dauer: Hauptteil + Zusatz ca. 30–45 Stunden (alle Charakter-Enden, Türme, Erkundung der Krypta) Abschlusszeit: 100 % ~250+ Stunden (jedes Ausrüstungsteil, jede Charakter-Meisterschaft, jede Turm-Herausforderung)

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So bekommst du „Mortal Kombat 11 Ultimate“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Ich habe verfolgt, Mortal Kombat 11 Ultimate seit Jahren, und die Zahlen sind nach wie vor beeindruckend. A 91 Punkte bei Metacritic on PC, derOpenCritic MightyBewertung mit95 % der Kritiker empfehlen, 88 % sehr positivüberüber 85.000 Dampf Rezensionen zur Ultimate Edition und mehr Weltweit 15 Millionen verkaufte Einheiten laut den Finanzdaten von Warner Bros. ist es damit der meistverkaufte Titel in der Geschichte der „Mortal Kombat“-Reihe.

Mortal Kombat 11 Ultimateist ein2,5D-Kampfspiel im Kino-Stil von NetherRealm Studios, dem Team hinter Mortal Kombat X, Injustice 2und die derzeitige Mortal Kombat 1. Der Kernschleifenblock kombiniert traditionelle 1-gegen-1-Kampf mit NetherRealms charakteristischem, filmischem Story-Modus: die zeitübergreifende MK11-Erzählung um Kronika, die zwischen der klassischen Ära von 1992 und der modernen Zeitlinie hin- und herspringt, sowie die eigenständige Erweiterung „Aftermath“ mit dem Feuergott Liu Kang in der Hauptrolle. Das herausragende Spielelement ist das Individuelle Charaktervarianten System, bei dem jeder Kämpfer über kosmetische Ausrüstung, Spezialangriffe und Fähigkeiten verfügt, die unabhängig vom Aussehen kombiniert werden können, wodurch sich für jeden Charakter Tausende von spielbaren Ausrüstungskombinationen ergeben.

Die BasisMortal Kombat 11veröffentlicht am23. April 2019überPS4, Xbox One, Nintendo SwitchundPC. DieNachwirkungen die Erweiterung folgte 26. Mai 2020. DieUltimate Editiongestartet am17. November 2020, bestehend aus dem Basisspiel, dem Kombat Pack 1 (Shang Tsung, Nightwolf, Terminator, Sindel, Joker, Spawn), Aftermath und dem Kombat Pack 2 (Mileena, Rain, Rambo). NetherRealm hat den DLC-Support für MK11 offiziell im Juli 2021sich auf … konzentrierenMortal Kombat 1… wodurch die Ultimate Edition zum vollständigen und endgültigen Paket wird.

Die Liste der Gastkämpfer gehört zu den einzigartigsten in der Geschichte der Kampfspiele: Terminator T-800, Joker, Erzeugen, RoboCopundKrieger gesprochen von Sylvester Stallone persönlich, aufgenommen über Zoom während der Pandemie. Alle charakteristischen Finishing-Moves von Mortal Kombat kehren mit mehr grafischen Details als je zuvor zurück. Fatalities, Brutalities, Friendships und Stage Fatalities sind alle vertreten, wobei das Friendship-System aus Mortal Kombat Trilogie und „Stage Fatalities“ kehren mit der Erweiterung „Aftermath“ zurück.

Wie viel kostet „Mortal Kombat 11 Ultimate“?

Mortal Kombat 11 UltimateListen unter€59.99 on Dampf. Die BasisMortal Kombat 11 Standalone liegt bei €49.99, und das „Ultimate Add-On Bundle“ für Besitzer des Basisspiels ist ebenfalls €49.99. Die Ultimate Edition erschien am 17. November 2020 zum vollen Preis ohne Eröffnungsrabatt.

Warner Bros. bietet die Ultimate Edition seit 2022 zu stark reduzierten Preisen an. Sie gehört zu den Kampfspielen, die am häufigsten im Angebot sind Dampf, regelmäßig 65–80 % Rabatt während der Saison Dampf Sonderverkäufe (Sommer, Herbst, Winter, Mondneujahr) und Franchise-bezogene Sonderverkäufe im Zusammenhang mit Mortal Kombat 1Inhalt. Derniedrigster bestätigter Steam-Rabatt liegt bei etwa 70–75 % Rabatt, wodurch der Preis auf ungefähr 14,99–17,99 $. Wiederverkäufer auf dem Graumarkt bieten manchmal Schlüssel für unter 4 Dollar an, doch damit sind echte Risiken verbunden: Kontosperrungen und keine legitime DampfLizenz. DieSnakzy Diese Methode umgeht den aktuellen Preis vollständig, sodass kein Verkaufsfenster erforderlich ist.

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Verfügbarkeit von „Mortal Kombat 11 Ultimate“ auf verschiedenen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC 91 Punkte von Kritikern / 7,1 Punkte von Nutzern PS5 81 Punkte von Kritikern / 8,2 Punkte von Nutzern Xbox 89 Punkte von Kritikern / 7,4 Punkte von Nutzern (Series X/S Ultimate Edition) Umschalten 76 Punkte von Kritikern / 7,0 Punkte von Nutzern (Original MK11, abwärtskompatibel auf Switch 2)

Mortal Kombat 11 Ultimate ist erhältlich unter PC (Dampf und im Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|SundNintendo Switch (abwärtskompatibel auf Switch 2). Die Ultimate Edition erschien zeitgleich auf PS5 and Xbox Series X|S als Titel für das Startfenster im November 2020, mit kostenlosen Upgrade-Möglichkeiten von Versionen der vorherigen Generation. Das PC Diese Version läuft nativ auf Dampf Deck (als spielbar eingestuft) und bietet vollständige Controller-Unterstützung für DualSense-, DualShock 4- und Xbox Wireless-Controller. Cross-Play ist verfügbar über PS4/PS5/Xbox One/Xbox Series X|S Konsolen, aber nicht auf PC or Nintendo Switch. Da dieSnakzy Die Methode löst ein Steam-GuthabenGeschenkkarte, dieSteam für PC Diese Version bildet den logischen Abschluss dieses Leitfadens.

Systemanforderungen für Mortal Kombat 11 Ultimate

Basierend auf einer modifizierten Version der Unreal Engine 3, Mortal Kombat 11 Ultimatehat insbesondereSystemanforderungen für einen AAA-Kampfspiel-Titel aus dem Jahr 2020. NetherRealm legte den Schwerpunkt auf 60 Bilder pro Sekunde auf einer Vielzahl von Hardware-Konfigurationen, wobei die Mindestanforderungen bereits auf einer CPU aus dem Jahr 2009 und einer GPU aus dem Jahr 2012 erfüllt werden.

Spezifikation Mindestens Empfohlen OS 64-Bit-Windows 7 / Windows 10 64-Bit-Windows 7 / Windows 10 CPU Intel Core i5-750 mit 2,66 GHz / AMD Phenom II X4 965 mit 3,4 GHz Intel Core i5-2300 mit 2,8 GHz / AMD FX-6300 mit 3,5 GHz RAM 8 GB 8 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 670 oder GTX 1050 / AMD Radeon HD 7950 NVIDIA GeForce GTX 780 oder GTX 1060 mit 6 GB / AMD Radeon R9 290 oder RX 570 DirectX Version 11 Version 11 Lagerung 130 GB freier Speicherplatz 130 GB (SSD empfohlen)

Die meisten Gaming-PCs der letzten fünf bis sechs Jahre werden die empfohlenen Systemanforderungen problemlos übertreffen. Die 130 GB Speicherplatz erforderlich ist das größte Hindernis, was auf die hochauflösenden FMV-Zwischensequenzen zurückzuführen ist, mit denen beide Story-Kampagnen gespickt sind. Für schnellere Ladezeiten zwischen den Matches wird dringend eine SSD empfohlen.

Mortal Kombat 11 Ultimate – Spielmechanik

Die Kampagnen-Schleife in Mortal Kombat 11 Ultimatedreht sich umzwei umfassende, filmreife Story-Kampagnen. In der Grundhandlung von MK11 dreht Kronika die Zeit zurück und lässt vergangene und gegenwärtige Versionen der Charaktere gegeneinander antreten. Der klassische Scorpion trifft auf sein modernes Ich, und der klassische Sub-Zero steht der Zukunft gegenüber. Die Erweiterung „Aftermath“ folgt dem Feuergott Liu Kang, der unruhige Allianzen mit Shang Tsung, Sheeva, Fujin und dem zurückkehrenden Nightwolf schmiedet, um die Zukunft des Earthrealms zu sichern. Beide Kampagnen wechseln zwischen motion-captured filmischen Zwischensequenzen und In-Engine-Kämpfen über etwa 10 Stunden der kombinierten Story-Inhalte. Das herausragende Spielelement, das sich von Moment zu Moment zeigt, ist das Tödlicher Schlag: Ein einmal pro Match einsetzbarer spektakulärer Super-Move, der verfügbar wird, sobald die Gesundheit unter 30 % fällt, und der mit einem einzigen Tastendruck eine verlorene Runde noch wenden kann.

Abgesehen vom Story-Modus entspricht der Aufbau dem üblichen NetherRealm-Kampfspiel-Paket. Klassic Towers Die Spieler müssen sich durch eine Reihe von Gegnern bis zum Endgegner kämpfen, wobei es für jeden Kämpfer im Kader charakteristische Endsequenzen gibt. Türme der Zeit Wechseln täglich und wöchentlich mit Herausforderungen, bei denen sich Modifikatoren summieren: Raketenhagel, Pfeilregen und Partner-Buffs. Die Krypt ist ein Erkundungsmodus aus der Third-Person-Perspektive, der auf Shang Tsungs Insel spielt. Dort können Spieler Skins, Ausrüstung, Brutalities und Easter Eggs freischalten, indem sie Koins, Seelenfragmente und Herzen einsetzen, die sie in den Türmen und in Kämpfen verdient haben. Ein umfassender Übungsmodus mit Bilddaten-Einblendungen steht Wettkampfspielern zur Verfügung, die sich eingehend mit Spielpaarungen befassen möchten.

Das Fortschrittssystem basiert auf dem Individuelle Charaktervarianten System. Jeder Kämpfer verfügt über kosmetische Skins, Ausrüstungsteile (Kopf, Oberkörper, Accessoire) und drei Plätze für individuelle Variationen, die es den Spielern ermöglichen, Spezialangriffe und Fähigkeiten unabhängig vom optischen Erscheinungsbild zu kombinieren. Der Freischaltpool ist riesig und umfasst bei vollständiger Erschließung Tausende von Gegenständen pro Kämpfer. Die Design-Spannung besteht zwischen Tiefe und Grind: Die Anpassungsmöglichkeiten sind beeindruckend umfangreich, aber um alles freizuschalten, ist ein erheblicher Zeitaufwand in der Krypt und den Türmen der Zeit erforderlich. Die Schwierigkeitsgrade reichen von „Sehr leicht“ bis zum „Turniermodus“ und bieten sowohl neuen Spielern als auch ernsthaften Wettkampfspielern gleichermaßen geeignete Einstiegsmöglichkeiten.

Die wichtigsten Features von Mortal Kombat 11 Ultimate

✅ Die vollständige Liste mit 37 Kämpfern: Jeder Basis-Kämpfer, jeder Charakter aus dem Kombat Pack und alle fünf Gastcharaktere, darunter Terminator T-800, Joker, Spawn, RoboCop und Rambo, der von Sylvester Stallone persönlich gesprochen wird, wurden während der Pandemie über Zoom aufgenommen.

✅ Zwei filmreife Story-Kampagnen: Die ursprüngliche, zeitverzerrende MK11-Geschichte gegen Kronika sowie die eigenständige Erweiterung „Aftermath“ mit dem Feuergott Liu Kang bieten zusammen rund 10 Stunden filmischer Story-Inhalte, die vollständig vertont und per Motion-Capture umgesetzt wurden.

✅ Individuelle Charaktervarianten: Das System von NetherRealm, bei dem Ausrüstung und Moveset miteinander kombiniert werden, ermöglicht es jedem Kämpfer, kosmetische Skins, Ausrüstungsteile und Spezialangriffe individuell zu kombinieren, wodurch sich pro Charakter Tausende von spielbaren Build-Kombinationen ergeben, ohne dass dies Auswirkungen auf das visuelle Erscheinungsbild hat.

✅ Alle Stammspieler kehren zurück: Fatalities, Brutalities, Friendships und Stage Fatalities sind alle detailreicher dargestellt als je zuvor, einschließlich des Friendship-Systems, das aus Mortal Kombat Trilogie und „Stage Fatalities“ kehren mit der Erweiterung „Aftermath“ zurück.

✅ Die Krypta und die lebenden Türme der Zeit: Ein Erkundungsmodus in der Third-Person-Perspektive auf Shang Tsungs Insel, in dem die Spieler die Kosmetik-Bibliothek freischalten können, sowie tägliche und wöchentliche „Towers of Time“-Herausforderungen, die auch lange nach dem Ende des DLC-Supports durch NetherRealm im Juli 2021 weiterhin aktualisiert werden.

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Mein Fazit dazu, wie man „Mortal Kombat 11 Ultimate“ kostenlos bekommt

Mortal Kombat 11 Ultimate ist nach wie vor eines der inhaltsreichsten Kampfspiele, die je auf den Markt gekommen sind: ein 91 Punkte bei Metacritic, 88 % sehr positiv on über 85.000 Dampf Rezensionen, eine vollständige Kader mit 37 Spielern von Mileena, Rain, Rambo, Terminator, Joker, Spawn und RoboCop, zwei komplette filmreife Story-Kampagnen mit einer Gesamtlänge von etwa 10 Stundenund eine Krypt-Kosmetikbibliothek, die über 250 Stunden um vollständig freizuschalten. NetherRealm hat die Veröffentlichung von DLCs im Juli 2021 eingestellt, wodurch die Ultimate Edition zum endgültigen und letzten Paket wird.

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Häufig gestellte Fragen