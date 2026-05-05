Wie bekommt man Minecraft kostenlos?

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Dieser Leitfaden hat nichts mit Piraterie, Cracks oder inoffiziellen Download-Seiten zu tun. Diese Methoden sind illegal und bergen echte Risiken, darunter Malware, die Ihr System beschädigen kann, sowie Sperren Ihres Microsoft-Kontos, durch die Sie dauerhaft ausgesperrt werden. Snakzy ist eine zu 100 % legale Methode, bei der jeder Schritt zu einem offiziellen Kauf im Microsoft Store führt. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie das genau funktioniert.

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So bekommst du Minecraft kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Ich beobachte schon seit Jahren, wie dieses Spiel den Spitzenplatz hält, und die Argumente für ein Bergbau, Handwerk Der freie Ansatz war noch nie so stark wie heute. Mojang Studios„Open-World-Sandbox-Spiel ist ein Metacritic-Kritikerbewertung von 93 on PCund ein8,4 Benutzerbewertung, womit es eindeutig in die Kategorie der von der Kritik gefeierten Werke fällt. Noch wichtiger ist, dass es sich über weltweit 350 Millionen Exemplare auf allen Plattformen, bestätigt in der Bergbau, Handwerk Jahrgang 2026, womit es zum meistverkauften Videospiel aller Zeiten wurde. Bergbau, Handwerkübertroffen300 Millionen Umsatz im Oktober 2023 und war damit das erste Spiel überhaupt, das diesen Meilenstein erreichte. Über 204 Millionen Spieler sich jeden Monat anmelden.

EurogamerbeschriebenBergbau, Handwerk als „eine herausragende Leistung hinsichtlich der Möglichkeiten des Spielens“, und dieser Vergleich trifft auch heute noch zu.

Mojang Studios hat das Spiel in voller Länge veröffentlicht am 18. November 2011, im Anschluss an eine öffentliche Alpha-Phase, die am 17. Mai 2009. Markus „Notch“ Persson entwickelte das Originalspiel, wobei die kreative Leitung bei der Veröffentlichung an Jens Bergensten überging. MicrosofterworbenMojang Studios for 2,5 Milliarden Dollar im September 2014. Das Spiel ist von „Infiniminer“, „Dwarf Fortress“ und „Dungeon Keeper“ inspiriert und erhält seit über 15 Jahre ohne kostenpflichtige DLCs für das Basisspiel.

Im Kern,Bergbau, Handwerk verbindet Überleben, Handwerk, Bauen und Erkundung in einer prozedural generierten, blockartigen 3D-Welt. Die Spieler bauen Ressourcen ab, stellen Werkzeuge und Rüstungen her, errichten Bauwerke, erkunden vielfältige Biome – von üppigen Dschungeln bis hin zu gefrorenen Tundren – und müssen sich gegen feindliche Mobs wie Creepers, Skelette und Endermen behaupten. Der gesamte Spielverlauf führt durch den Nether und ins End, um den Enderdrachen zu besiegen. Überlebensmodus übernimmt die Ressourcenverwaltung, den Kampf und den Hunger, während Kreativmodus hebt alle Einschränkungen auf und ermöglicht unbegrenztes Bauen mit Ressourcen sowie das Fliegen. Diese Kombination aus Umfang, Langzeitwert und kreativer Freiheit macht ein Bergbau, Handwerk Eine Strategie für das freie Spiel, die sich wirklich lohnt.

Wie viel kostet Minecraft?

Bergbau, Handwerk: Die Java- und Bedrock-Edition kostet €29.99 im Microsoft Store für PC. Im Gegensatz zu den meisten großen Veröffentlichungen, Bergbau, Handwerk ist nicht verfügbar auf Dampf. Die offiziellePC Der Microsoft Store ist die offizielle Verkaufsplattform, und das Paket mit der Java- und der Bedrock-Edition ist dort seit 7. Juni 2022.

Offizielle Rabatte auf Bergbau, Handwerk sind praktisch nicht vorhanden. Mojang Studios and Microsofthaben die€29.99 Preisniveau das ganze Jahr über, ohne dass es seit der Einführung des Bundles nennenswerte offizielle Preisnachlässe gegeben hätte. Drittanbieter bieten die Schlüssel manchmal zu niedrigeren Preisen an, doch der offizielle Preis im Microsoft Store ist nie gesunken. Für alle, die sich umsehen Bergbau, Handwerk kostenlose Optionen, diese Preisentwicklung macht die Snakzy Diese Methode ist besonders überzeugend. Das Erreichen Bergbau, Handwerkkostenlos überSnakzy umgeht das gesamte Preisproblem, da das Guthaben auf Ihrer Geschenkkarte nicht durch eigene Ausgaben, sondern durch das Absolvieren von Angeboten für Handyspiele entsteht.

Verfügbarkeit von Minecraft auf verschiedenen Plattformen

Bergbau, Handwerk ist auf mehr Plattformen verfügbar als fast jedes andere Spiel. Zu den derzeit unterstützten Plattformen gehören PC (Windows, macOS, Linux über Java-Edition; Windows 10/11 über Bedrock-Edition), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, iOS, Android und Chromebook. Bedrock-Edition unterstützt plattformübergreifenden Multiplayer zwischen PC, Konsole und Mobilgeräte. Bergbau, Handwerkgestartet amXbox 360im Jahr 2012,PS3im Jahr 2013,PS4 and Xbox Oneim Jahr 2014,Nintendo Switchim Jahr 2017 undPS5 im Jahr 2024. Es wurden keine neuen Plattform-Portierungen angekündigt. Das Basisspiel erhält regelmäßig kostenlose Updates, während Grundgestein Im Marketplace werden optionale kosmetische Artikel zum Kauf angeboten.

Für dieBergbau, Handwerk Wenn Sie die kostenlose Methode in dieser Anleitung nutzen möchten, ist die entsprechende Version PC über den Microsoft Store. Snakzy ermöglicht es Ihnen, Ihre gesammelten Münzen gegen eine Microsoft Store-Geschenkkarte einzulösen, die Sie dann zum Einkauf verwenden können Bergbau, Handwerkoffiziell fürPC.

Systemanforderungen für Minecraft

Bergbau, Handwerk ist eines der zugänglichsten Spiele auf PC, wobei die Anforderungen für die meisten Hardwarekomponenten der letzten 10 bis 15 Jahre problemlos zu erfüllen sind. Java-Edition läuft auf einer eigens entwickelten Java-basierten Engine, während Bedrock-Edition nutzt eine C++-Engine für eine bessere Leistung auf weniger leistungsstarker Hardware. Eine integrierte Grafikkarte auf dem Niveau der Intel HD Graphics 4000 reicht aus, um das Spiel mit den niedrigsten Einstellungen auszuführen. Eine SSD ist nicht erforderlich, beschleunigt jedoch das Laden der Spielwelt erheblich.

Komponente Mindestens Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) / macOS 10.14.5 / Linux Windows 10 (64-Bit) / macOS 10.14.5 / Linux CPU Intel Core i3-3210 / AMD A8-7600 APU Intel Core i5-4690 / AMD A10-7800 RAM 4 GB 8 GB GPU Intel HD Graphics 4000 / AMD Radeon R5 (OpenGL 4.4) NVIDIA GeForce 700-Serie / AMD Radeon RX 200 (OpenGL 4.5) Lagerung ca. 1 GB (die Welten wachsen mit der Zeit) 4 GB+ SSD empfohlen

Für Spieler, die Shader, hochauflösende Ressourcenpakete oder umfangreiche Modifikationen auf Java-Edition, streben Sie an,16 GB RAM sowie eine dedizierte GPU. Für das Basisspiel, 4 GB RAM und die integrierte Grafikchip-Lösung bewältigt dies auf den meisten Systemen, die in den letzten zehn Jahren gebaut wurden.

Minecraft-Mechaniken

Bergbau, Handwerk funktioniert als vollständig offene Sandbox ohne vorgefertigte Kampagne. In ÜberlebensmodusIm Kern geht es darum, in einer prozedural generierten Welt, die vollständig aus Blöcken besteht, Ressourcen zu sammeln, immer mächtigere Werkzeuge und Rüstungen herzustellen, Biome zu erkunden – von üppigen Dschungeln und gefrorenen Tundren bis hin zu Pilzinseln und Monumenten in den Tiefen des Ozeans –, Hunger und Gesundheit im Auge zu behalten und sich gegen über 80 feindliche Mob-Arten zu verteidigen, darunter Creepers, Skelette und Endermen. Das „Hauptziel“ besteht darin, mithilfe der Ender-Augen eine Festung zu finden, ein Endportal zu aktivieren und den Enderdrachen zu besiegen in Das EndeDimension.

Das Spiel bietet fünf Schwierigkeitsstufen: Friedlich (keine feindlichen Mobs, Gesundheit regeneriert sich automatisch), Leicht, Normal, Schwer und Hardcore (Permadeath, auf „Schwer“ festgelegt). Nach dem Sieg über den Enderdrachen schalten die Spieler den äußeren End Inseln mit Endstädten, Elytras (tragbare Gleitflügel, die längere Flüge ermöglichen) und Shulker-Kisten für den mobilen, dimensionsübergreifenden Lagerraum. Der Abschluss aller 95 Fortschritte in Java-EditionDurchschnittswerte328 Stunden. Der Speedrun-Weltrekord (ohne Glitches) liegt bei 9 Minuten 36 Sekundenvon Brentilda

Das herausragende, einzigartige Spielelement ist das Redstone-System, ein integrierter Schaltkreis, mit dem Spieler Logikgatter, automatisierte Farmen, versteckte Türen und sogar funktionsfähige Computer innerhalb der Spielwelt bauen können. All diese Tiefe ist es, die das Erkunden Bergbau, Handwerk kostenlos über eine Prämien-App eine lohnende Zeitinvestition. In Kreativmodus… verschwindet der Überlebensdruck vollständig: Die Ressourcen sind unbegrenzt, Flucht ist möglich, und die Herausforderung besteht nun ausschließlich in Gestaltung und Fantasie.

Die wichtigsten Funktionen von Minecraft

✅ Unendliche, prozedural generierte Welten: Jede neue Welt ist einzigartig und bietet vielfältige Biome – von üppigen Dschungeln und Meeresmonumenten bis hin zu unterirdischen Höhlensystemen und gefrorenen Tundren –, sodass kein Spieler das gleiche Erlebnis wie ein anderer hat.

✅ Überlebens- und Kreativmodus: Überlebensmodus fordert die Spieler heraus, Ressourcen zu sammeln, Werkzeuge herzustellen und gegen feindliche Monster zu kämpfen, während sie gleichzeitig auf ihren Hunger und ihre Gesundheit achten müssen, während Kreativmodus beseitigt alle Einschränkungen und ermöglicht uneingeschränkte Gestaltungsfreiheit.

✅ Redstone-Engineering-System: Bergbau, HandwerkDas im Spiel integrierte Logikschaltkreissystem ermöglicht es den Spielern, automatisierte Farmen, Fallensysteme und sogar funktionsfähige Computer innerhalb der Spielwelt zu bauen, was es zu einer der tiefgründigsten emergenten Mechaniken in jedem Sandbox-Spiel macht.

✅ Riesige Modding-Community: Java-Edition unterstützt Tausende von kostenlosen, von der Community erstellten Mods über Plattformen wie CurseForge – von grafischen Shader-Überarbeitungen bis hin zu Total-Conversion-Mods, die das Spiel in ein Rollenspiel, einen Fabriksimulator oder einen Weltraumerkundungstitel verwandeln.

✅ Plattformübergreifender Mehrspielermodus: Bedrock-Edition ermöglicht nahtloses Cross-Play zwischen PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switchsowie auf Mobilgeräten, sodass Spieler unabhängig von ihrer Plattform in gemeinsamen Welten zusammenarbeiten oder auf öffentlichen Servern gegeneinander antreten können.

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So bekommst du Minecraft kostenlos mit Snakzy

ErhaltenBergbau, Handwerkkostenlos mitSnakzy ist ganz einfach. Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App für Android und iPhone, mit der du Münzen verdienst, indem du Angebote für Handyspiele abschließt. Sobald du genug Münzen gesammelt hast, löst du diese gegen eine Microsoft Store-Geschenkkarte ein und nutzt sie, um Bergbau, Handwerk Offiziell. Keine Kreditkarte erforderlich. Hier geht es um eine Investition in Zeit, nicht um eine finanzielle Investition.

So geht’s Bergbau, Handwerk Kostenlos Schritt für Schritt:

HerunterladenSnakzy auf deinem Android-Gerät oder iPhone (der Download ist kostenlos) Verfügbare Angebote anzeigen und wähle ein Handyspiel mit erreichbaren Zielen Münzen verdienen indem man diese Meilensteine erreicht (Level, Spielzeit, bestimmte Ziele) Löse deine Münzen ein für eine Microsoft Store-Geschenkkarte, sobald du den erforderlichen Betrag erreicht hast Verwenden Sie die Geschenkkarte, um Bergbau, Handwerk im Microsoft Store

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tageder InstallationSnakzy. DaBergbau, HandwerkKosten€29.99… schon mit einer einzigen durchschnittlichen Auszahlung kommt man fast an den vollen Preis heran, und wenn man Bergbau, Handwerk „kostenlos“ wird innerhalb Ihrer ersten beiden Auszahlungszyklen zu einem realistischen Ziel. Das 10 $ Willkommensbonus Bei der Anmeldung erhalten Sie einen Vorsprung auf dem Weg zum Mindestauszahlungsgrenze von 35 $Das bedeutet, dass Sie vom ersten Tag an auf Ihr Ziel hinarbeiten. Die Angebote und Verfügbarkeiten variieren je nach Region. Prüfen Sie daher, was in Ihrem Land verfügbar ist, bevor Sie sich für ein Angebot entscheiden.

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Ist es legal, Minecraft mit Snakzy kostenlos zu bekommen?

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Zu vermeiden sind Raubkopien, Torrents und inoffizielle „Kostenloser Download“-Seiten. Diese sind illegal. Die Risiken sind gravierend: Malware, die Ihr System dauerhaft beschädigen kann, sowie Sperrungen Ihres Microsoft-Kontos, die Ihnen den Zugriff verwehren Bergbau, Handwerk sowie alle anderen Titel, die mit Ihrem Konto verknüpft sind, und keine rechtmäßige Lizenz. Piraterie schadet den Entwicklern direkt bei Mojang Studios, die gepflegt und aktualisiert haben Bergbau, Handwerk seit über 15 Jahren, ohne für Updates des Basisspiels Gebühren zu erheben. Snakzy ist ein legitimer Weg, um Bergbau, Handwerk kostenlos, wobei sichergestellt wird, dass die Entwickler weiterhin die volle Vergütung erhalten.

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Sobald Ihre Geschenkkarte fertig ist, können Sie Bergbau, Handwerk Nur noch ein Schritt bis zur kostenlosen Bestellung.

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Häufig gestellte Fragen