Wie bekommt man „Marvel’s Spider-Man Remastered“ kostenlos?

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Spielinfo Details Preis des Spiels 59,99 $ (Steam) Metacritic-Bewertung 86/100 auf dem PC (überwiegend positiv). OpenCritic: 96 % empfehlen das Spiel. Genre Open-World-Action-Adventure, Superhelden, Third-Person Entwickler Insomniac Games / Nixxes Software (PC-Port) Verlage Sony Interactive Entertainment (PlayStation PC LLC) Zeit zum Verdienen: Hauptgeschichte ca. 18 Stunden Spielzeit: Haupt- und Nebeninhalte ~29 Stunden Erforderliche Spielzeit: 100 % Perfektionist ca. 45 Stunden (alle Anzüge, Gadgets, Herausforderungen, DLC)

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So bekommst du „Marvel’s Spider-Man: Remastered“ kostenlos: Vollständiger Spielüberblick

Ich habe verfolgt, Marvel’s Spider-Man: Remasteredseit seinerPC Debüt, und die Zahlen sprechen für sich. Das Original PS4 verkauftes Modell 33 Millionen Exemplare, womit es zu den Bestsellern zählt PlayStation die größten Exklusivtitel aller Zeiten. Auf PCDas Spiel hat eine Metacritic-Bewertung von 86 und auf OpenCritic 96 % empfehlen es weiterSatz. SeinDampfDie Bewertung liegt bei96 % – überwältigend positiv basierend auf Zehntausenden von Spielerbewertungen. Es hat Fünfundzwanzig Auszeichnungen, darunter ein BAFTA für das beste britische Spiel des Jahres 2019.

Spider-Man: Remastered ist ein Open-World-Action-Adventure, das in Marvel’s Nachbildung von New York City. Du spielst als erfahrener Peter Parker, acht Jahre nach Beginn seiner Karriere als Spider-Man. Schwinge dich durch ein detailreiches Manhattan, bekämpfe das Verbrechen in dynamischen Open-World-Begegnungen und stelle dich legendären Schurken wie Mr. Negative, Doctor Octopus und den Sinister Six. Die Geschichte, entwickelt von Insomniac Games mit Marvel, schafft einen Ausgleich zwischen Superhelden-Action und Peters Privatleben und wird immer wieder für sein Drehbuch und seine emotionale Tiefe gelobt.

Insomniac Games hat das Original entwickelt PS4 Spiel, das im September 2018 auf den Markt kam. Nixxes Software übernahm die PC Hafen, Ankunft am 12. August 2022. Das PS5 Die Remaster-Version erschien im November 2020 und führte das überarbeitete Charaktermodell von Peter Parker ein. Die PC Diese Version enthält von Anfang an alle DLCs: Die Stadt, die niemals schläft, dreiteilige Geschichten mit Handlungssträngen rund um Black Cat und Hammerhead. PCZu den spezifischen Verbesserungen gehören Raytracing, NVIDIA DLSS/DLAA, Unterstützung für Ultra-Wide-Displays (21:9/32:9), eine unbegrenzte Bildwiederholrate und DualSense haptisches Feedback. Spider-Man: Remastered ist der erste Teil der Reihe von Insomniac Spider-Man Trilogie, gefolgt von Miles Morales and Spider-Man 2.

Die Hauptgeschichte dauert etwa 18 Stunden, wobei die Hauptgeschichte und die Nebeninhalte etwa 29 Stunden. Ein Durchlauf, bei dem man alles komplett abschließt – mit allen Anzügen, Gadgets und DLCs – dauert etwa 45 Stunden, mitÜber 40 freischaltbare Anzügeund einNeues Spiel+ Modus, der für zusätzlichen Spielspaß sorgt.

Wie viel kostet „Marvel’s Spider-Man: Remastered“?

Marvel’s Spider-Man: RemasteredKosten€59.99 on Dampf, der Standardpreis seit dem PC Start im August 2022. Dampf Durch saisonale Sonderangebote sinkt der Preis regelmäßig und liegt in der Regel bei 50–60 % Rabatt bei Großveranstaltungen und sinkt auf einen Bereich von 23,99 $ bis 29,99 $. Das historische Tief liegt bei etwa €23.99 (60 % Rabatt). Basierend auf PlayStation PC LLC Veröffentlichungsrhythmus – in der Regel kannst du bei jedem größeren Dampf Sonderangebot. Das Spiel ist außerdem erschienen in PlayStation PC zusammen mit Miles Morales.

At €59.99… ist ein stolzer Preis für einen einzelnen Titel. Der Snakzy Diese Methode umgeht das Problem komplett: Man erhält einen Dampf Geschenkkarte, die den gesamten Kaufpreis abdeckt, ohne dass Sie eigenes Geld ausgeben müssen, und die Snakzy Der Pfad bleibt offen, unabhängig davon, ob das Spiel im Angebot ist.

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Verfügbarkeit von „Marvel’s Spider-Man: Remastered“ auf verschiedenen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC 86/100 (überwiegend positiv); Steam: 96 % überwältigend positiv PlayStation 5/PlayStation 4 87/100 (PS4-Original); Remaster-Version nicht separat bewertet Xbox k. A. (exklusiv für PlayStation und PC) Umschalten N/A

Marvel’s Spider-Man: Remastered ist erhältlich unter PC (Dampf and Epic Games Store), PS4undPS5. Es ist einPlayStation and PC exklusiv, ohne Xbox or Nintendo SwitchVersion. DiePS5 Version, die im November 2020 als grafische Überarbeitung des Originals veröffentlicht wurde PS4 Spiel mit verbesserten Texturen, kürzeren Ladezeiten und dem aktualisierten Charaktermodell. Das PCVeröffentlichung überDampf enthält alle DLCs seit der Veröffentlichung, unterstützt Steam Deckund umfasst alle erweiterten visuellen Optionen. Die Snakzy Die Methode gilt für die Steam für PC Version: Ihre eingelöste Geschenkkarte wird direkt an die Dampfgroß.

Systemanforderungen für „Marvel’s Spider-Man: Remastered“

Marvel’s Spider-Man: Remastered läuft auf der Insomniac Engine mit DirectX 12. Die Mindestanforderungen 720p/30 Bilder pro Sekunde auf preisgünstiger Hardware, während die empfohlenen Spezifikationen Folgendes abdecken 1080p/60 fps bei mittleren Einstellungen. Raytracing erfordert eine NVIDIA RTX-Karte, und auch die DLSS-/DLAA-Unterstützung ist RTX-exklusiv.

Spezifikation Mindestens Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) CPU Intel Core i3-4160 / AMD-Äquivalent Intel Core i5-4670 / AMD Ryzen 5 1600 RAM 8 GB 16 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 950 (2 GB) / AMD-Äquivalent NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 580 8 GB DirectX DirectX 12 DirectX 12 Lagerung fünfundsiebzig Gigabyte 75 GB SSD

Die meisten SpielePCs die in den letzten fünf bis sechs Jahren auf den Markt gekommen sind, erfüllen die empfohlenen Systemanforderungen problemlos oder übertreffen diese sogar. Für schnellere Ladezeiten wird eine SSD empfohlen, allerdings werden auch Festplatten bei minimalen Einstellungen unterstützt. Ultra-Wide-Bildschirme (21:9 und 32:9) werden vollständig unterstützt, und DualSense Das haptische Feedback funktioniert über eine kabelgebundene USB-Verbindung.

Spielmechanik von „Marvel’s Spider-Man: Remastered“

Der zentrale Spielablauf von Spider-Man: Remastered Im Mittelpunkt stehen das Schwingen mit dem Netz, Kämpfe und die Erkundung einer offenen Welt im detailreichen Manhattan. In einer typischen Spielsitzung wechselst du zwischen Story-Missionen und kriminellen Ereignissen in der offenen Welt hin und her, sammelst Token und Rucksäcke, verbesserst deine Anzüge und Gadgets und trittst in Bosskämpfen gegen legendäre Schurken an, die jeweils ihre eigenen, charakteristischen Kampfphasen haben.

Schaukeln im Netz Spider-Man: Remastered basiert auf physikalischen Gesetzen: Spinnweben haften an realen Oberflächen, und das Gewicht und der Impuls von Spider-Mans Bewegung bedeutet, dass bei rasanten Fortbewegungen schon kleinste Anpassungen entscheidend sind. Das Spiel belohnt geschicktes Spiel und bietet ein befriedigendes Erlebnis, wie es nur wenige Fortbewegungssysteme bieten. Der Kampf nutzt ein System im FreeFlow-Stil, das Schläge, Netzangriffe, Gadgets (Netzbomben, Stolperminen, Elektrizitätsnetze, Spinnendrohnen), Anzugfähigkeiten und Interaktionen mit der Umgebung kombiniert. In den Stealth-Abschnitten sind Netzangriffe im Raubtier-Stil aus der Vogelperspektive möglich. Fünf Schwierigkeitsstufen, darunter eine freischaltbare „Ultimate“-Stufe, verleihen dem Kampfsystem echte Tiefe für Spieler, die eine Herausforderung suchen.

Die Abfolge erstreckt sich über drei Bäume: eine Sammlung von Über 40 freischaltbare Anzüge (jeder mit seiner eigenen Anzugkraft), einen Gadget-Upgrade-Baum und einen Fertigkeitenbaum, der in die Zweige „Innovator“, „Defender“ und „Webslinger“ unterteilt ist. Zu den Nebeninhalten gehören über ganz Manhattan verstreute Forschungsstationen, Herausforderungsorte von Taskmaster, Fotospots an Sehenswürdigkeiten und sammelbare Rucksäcke mit storyrelevanten Audio-Logs. Der DLC „Die Stadt, die niemals schläft“ fügt neben zusätzlichen Missionen und Herausforderungen auch Handlungsstränge rund um Black Cat und Hammerhead hinzu. Die zentrale Spannung besteht durchgehend im Kontrast zwischen Spider-Mans die spektakuläre Bewegungsfreiheit in der offenen Welt und die bodenständige menschliche Geschichte, die Peter Parker mit sich trägt.

Die wichtigsten Features von „Marvel’s Spider-Man: Remastered“

✅ Erstklassiges Web-Swinging: Physikbasierte Erkundung einer detailreichen offenen Welt in Manhattan mit realistischen Anheftungspunkten, die weithin als das befriedigendste Erlebnis gilt Spider-Man das beste Antriebssystem, das je gebaut wurde.

✅ Akrobatischer FreeFlow-Kampf: Schneller, vielschichtiger Kampf, der Schläge, Netzangriffe, Gadgets, Anzugkräfte und Interaktionen mit der Umgebung kombiniert, mit Stealth-Optionen und fünf Schwierigkeitsstufen für Spieler, die eine echte Herausforderung suchen.

✅ Eine legendäre Marvel-Geschichte: Eine originelle Geschichte mit Mr. Negative, Doctor Octopus und den Sinister Six, entwickelt von Insomniac Games in Zusammenarbeit mit Marvel Zusammenarbeit und wurde für seine ausgewogene Mischung aus Superhelden-Action und emotionaler Erzählkunst gelobt.

✅ Komplettversion mit allen DLCs: DiePC Diese Version enthält den DLC „Die Stadt, die niemals schläft“: drei Story-Kapitel („The Heist“, „Turf Wars“, „Silver Lining“), die die Charaktere Black Cat und Hammerhead sowie weitere Missionen hinzufügen.

✅ PC-optimierte Grafik: Raytracing-Reflexionen, NVIDIA DLSS/DLAA, Unterstützung für Ultra-Wide-Displays (21:9/32:9), eine unbegrenzte Bildwiederholrate und DualSense Haptisches Feedback ein PC.

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Marvel’s Spider-Man: Remastered hat eine Metacritic-Bewertung 86, a DampfBewertung von96 % – überwältigend positivund das Original PS4 verkauftes Modell 33 Millionen Exemplare. Es gewannÜber 25 Auszeichnungen einschließlich eines BAFTA, wird komplett mit allen DLCs auf PCund liefert ein technisch ausgefeiltes PC Erfahrungen mit Raytracing, DLSS und Steam Deck Überprüfung. Bei €59.99, derSnakzy Diese Methode macht es jedem zugänglich, der bereit ist, Zeit in mobile Spiele zu investieren, anstatt Geld auszugeben.

Die Vorgehensweise ist ganz einfach: Herunterladen Snakzy, wähle ein hochwertiges Angebot für ein Handyspiel aus und baue dein Guthaben auf, um Mindestauszahlungsbetrag: 35 $, einlösen für einDampf Geschenkkarte und das Spiel auf Dampf. Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tageder InstallationSnakzy. Mit ein paar Auszahlungsrunden können Sie den gesamten Betrag abdecken €59.99 ohne dass dabei eigene Kosten entstehen.

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Häufig gestellte Fragen