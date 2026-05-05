Wie bekommt man „Marvel’s Spider-Man 2“ kostenlos?

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Spielinfo Details Preis des Spiels 59,99 $ (Steam) Metacritic-Bewertung 87 von Kritikern / 8,0 von Nutzern (PC-Version); Steam: Sehr positiv (89 % von über 20.000 Bewertungen) Genre Action, Abenteuer, Offene Welt, Superhelden, Action-Adventure, Third-Person-Perspektive, Story-lastig Entwickler Insomniac Games (zusammen mit Nixxes Software für die PC-Portierung) Verlage PlayStation Publishing LLC / Sony Interactive Entertainment Zeit zum Verdienen: Hauptgeschichte ca. 17 Stunden Spielzeit: Haupt- und Zusatzinhalte ca. 30 Stunden Erforderliche Spielzeit: 100 % Perfektionist ca. 45 Stunden

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So bekommst du „Marvel’s Spider-Man 2“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Ich habe verfolgt, Marvel’s Spider-Man 2seit seinerPS5Start inOktober 2023, und die Zahlen lassen sich kaum übersehen. Das Spiel verkaufte sich 11 Millionen Exemplare in den ersten drei Monaten, womit es das am schnellsten verkaufte PlayStation Das Spiel von Studios zum Start. Das PC Die von Nixxes Software durchgeführte Portierung wurde am Dampf on 30. Januar 2025 mit einem umfassenden technischen Funktionsumfang: DLSS, FSR, XeSS-Hochskalierung, Raytracing, Unterstützung für Ultra-Wide-Bildschirme und unbegrenzte Bildraten.

Marvel’s Spider-Man 2 ist ein Open-World-Action-Adventure von Insomniac Games, veröffentlicht von PlayStation Publishing LLC / Sony Interactive Entertainment. Du spielst sowohl als Peter Parker and Miles Morales, wobei man frei zwischen einem erweiterten Marvel’s New York City, einschließlich aller fünf Stadtbezirke und Coney Island. Im Mittelpunkt des Spiels steht das Schwingen durch die Stadt, das Absolvieren von Story-Missionen mit Venom, Kraven dem Jäger und Lizard, das Ausfechten von Kombinationskämpfen mit Gadgets und Fähigkeiten sowie das Erledigen von Nebenaktivitäten auf der gesamten Karte.

Das Spiel ist eine direkte Fortsetzung von Marvels Spider-Man(2018) undSpider-Man: Miles Morales (2020), die die „Spider-Man“-Trilogie von Insomniac fortsetzt. Kritiker bewerteten das Spiel 87 auf Metacriticfür diePC Version mit dem PS5Bewertung bei90, währendDampf zeigt „Sehr positiv“ von über 20,000 Rezensionen. Die Nixxes PC Dieser Band enthält die komplette Geschichte von Peter und Miles, einschließlich des Venom-Symbionten-Handlungsstrangs, PC Spieler zum ersten Mal, basierend auf Insomniacs eigener, maßgeschneiderter Engine, ohne Abstriche gegenüber der Konsolenversion.

Die inhaltliche Tiefe reicht von einem 17 Stunden Hauptartikel zu einem 45 Stunden Ein Durchlauf für Perfektionisten, der auf der bislang größten „Spider-Man“-Karte von Insomniac spielt. Falls ihr bisher wegen des Preises gezögert habt: Der Konsens aus über zwei Jahren Kritiken und Spielerbewertungen ist eindeutig: Dies ist eines der besten Superhelden-Spiele, die es auf PC.

Wie viel kostet „Marvel’s Spider-Man 2“?

Marvel’s Spider-Man 2kostet€59.99 on Dampf, ein typischer AAA-Preis für ein Flaggschiff PlayStation Titel von Studios. Das Spiel hat aufgrund seines relativ jungen Erscheinungsdatums bisher nur wenige Rabattaktionen erlebt. PC Start im Januar 2025. Der niedrigste Dampf Der bisher festgestellte Preis liegt bei etwa 33 % Rabatt, womit sich der Betrag auf etwa €39.99 während Aktionszeiträumen. Basierend auf PlayStation Im Laufe der Verlagsgeschichte treten größere Preisnachlässe eher 12 bis 18 Monate nach der PC Markteinführung, wodurch sich bis Ende 2026 ein beträchtliches Umsatzpotenzial ergibt.

Für die meisten Spieler ist es derzeit so, dass, €59.99 ist die Zahl, mit der man arbeiten muss. Die Snakzy Diese Methode umgeht das Problem komplett: Man verdient Münzen durch Angebote für Handyspiele und löst diese gegen ein Steam-Gutschein das den vollen Preis abdeckt. Kein Warten auf den Saisonausverkauf, keine Ausgaben aus eigener Tasche.

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Verfügbarkeit von „Marvel’s Spider-Man 2“ auf verschiedenen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC 87 Kritiker / 8,0 Nutzer; Steam: Sehr positiv (89 % von über 20.000 Bewertungen) PS5 90 (Kritiker) / 8,3 (Nutzer) Xbox k. A. (exklusiv für PlayStation und PC) Schalter 2 k. A. (exklusiv für PlayStation und PC)

Marvel’s Spider-Man 2 ist erhältlich unter PS5 (seit Oktober 2023) und PC via Dampf sowie im Epic Games Store (seit Januar 2025). Zu den aktiv unterstützten Versionen gehören die PS5 Veröffentlichung und Nixxes Software PC Hafen. Es gibt keine Xbox or Nintendo Switch 2 geplante Versionen; dies ist eine PlayStation and PCexklusiv.

DaSnakzyzahlt ausSteam-Guthabenkarten, derSteam für PC Diese Version ist der letzte Schritt bei dieser Methode. Der Nixxes-Port ist eine voll ausgestattete Version mit Raytracing-Unterstützung, unbegrenzten Bildraten und Upscaling-Optionen wie DLSS, FSR und XeSS, die in nichts hinter der Konsolenversion zurückbleibt.

Systemanforderungen für „Marvel’s Spider-Man 2“

Marvel’s Spider-Man 2 läuft auf der Insomniac Engine und erfordert SSD-Speicher in allen Ausstattungsvarianten; herkömmliche Festplatten werden nicht unterstützt. Das Mindestziel ist 1080p, niedrige Einstellung bei 30 Bildern pro Sekunde, die ab etwa 2018 mit Hardware der Mittelklasse genutzt werden kann.

Komponente Mindestens Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) CPU Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i5-12400 / AMD Ryzen 5 5600X RAM 16 GB 16 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5700 NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 XT Lagerung 140 GB SSD 140 GB SSD

Die meisten SpielePC Die Modelle der letzten fünf bis sechs Jahre erfüllen die Mindestanforderungen ohne Probleme. Beachten Sie, dass 140 GB SSD-Speicherplatz ist obligatorisch, und Raytracing erfordert eine RTX 30-Serie or Grafikkarte der RX 6000-Serie oder neuer. Die empfohlenen Spezifikationen zielen auf 1080p, hohe Einstellung bei 60 Bildern pro Sekunde.

Spielmechanik von Marvel’s Spider-Man 2

Die Hauptschleife in Marvel’s Spider-Man 2 dreht sich um zwei spielbare Spider-Men: Peter Parker and Miles Morales, von denen jeder einen ganz eigenen Kampf- und Bewegungsstil aufweist. Zu Peters Ausrüstung gehören mechanische Spinnenarme und – in einem entscheidenden Abschnitt des Spiels – die Fähigkeiten des außerirdischen Venom-Symbionten: brutale Schläge, Rankenangriffe und wutgetriebene Kombos, die sich ganz anders spielen als seine üblichen Gadgets. Miles bringt bioelektrische Venom-Kräfte und eine Tarnfähigkeit mit, die heimliche Annäherungen ermöglicht, die in den früheren Spielen fehlten.

Die Traversierung wurde um die Web Wings Gleitmechanik, mit der du den Schwung zwischen den Schwungzyklen beibehalten und die Karte viel schneller durchqueren kannst. Die Karte selbst erstreckt sich über alle fünf Stadtbezirke von New York City plus Coney Island, was in etwa der doppelten Fläche des Originals entspricht Marvels Spider-Man (2018). Dank des nahezu augenblicklichen Schnellreisens, das durch SSD-Streaming ermöglicht wird, ist das Erkunden der gesamten Stadt ein Vergnügen und keine lästige Pflicht.

Kampfebenen a Parier-System auf dem Gadget- und Fähigkeitssystem früherer Teile auf. Die Vielfalt der Gegner ist groß: Symbioten-Kreaturen, Kravens Jäger, Lizards Fraktion und Straßenkriminalität tauchen in Missionen und Open-World-Aktivitäten auf. Die Handlung rund um den Venom-Symbioten treibt die Hauptkampagne voran, und der Bosskampf am Höhepunkt der Geschichte wurde in zahlreichen Rezensionen als eine der besten Szenen in Superhelden-Spielen bezeichnet.

Die Durchlaufzeiten liegen bei etwa 17 Stunden zur Hauptgeschichte, 30 Stunden für Haupt- und Zusatzinhalte sowie 45 Stunden für einen Durchlauf, bei dem man alles abhaken will. Das Spiel basiert auf der hauseigenen Engine von Insomniac und setzt die Trilogie fort, die mit Marvels Spider-Manim Jahr 2018.

Die wichtigsten Features von Marvel’s Spider-Man 2

✅ Zwei Hauptfiguren (Peter und Miles): Wechsle in der offenen Welt frei zwischen Peter Parker und Miles Morales, die jeweils über unterschiedliche Kampfsysteme verfügen: Peters durch den Symbionten verstärkte rohe Kraft gegen Miles’ bioelektrische Fähigkeiten und seine Tarnung.

✅ Das erweiterte New York von Marvel: Die bislang größte Karte in „Insomniac Spider-Man“ erstreckt sich über alle fünf Stadtbezirke von New York City und bietet nahtloses Schwingen mit dem Spinnennetz sowie die neue Gleitmechanik „Web Wings“ für schnelle Fortbewegung quer durch die Stadt.

✅ Die Venom-Symbionten-Handlung: Im Mittelpunkt der Handlung steht der verderbliche Einfluss des außerirdischen Symbionten, der in einem Bosskampf gegen Venom gipfelt, der zu den besten in Superhelden-Spielen zählt.

✅ Kampf und Fortbewegung der nächsten Generation: Ein Parier-System, Symbiote-Fähigkeiten, die Mechanik der Spinnennetze und nahezu verzögerungsfreies Schnellreisen dank SSD-Streaming machen dieses Spiel zu einem der flüssigsten Spider-Man-Erlebnisse, die Insomniac je geschaffen hat.

✅ PC-Port mit vollem Funktionsumfang: Die Portierung von Nixxes Software umfasst DLSS, FSR, XeSS-Upscaling, Raytracing-Reflexionen und -Beleuchtung, Ultra-Wide-Unterstützung, eine unbegrenzte Bildwiederholrate sowie vollständiges haptisches DualSense-Feedback über Kabelverbindung.

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Die Vergütungssätze variieren je nach Region: Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tage. DieMindestauszahlungsbetrag von 35 $ gilt, daher müssen Sie vor Ihrer ersten Einlösung die entsprechende Stufe erreichen. Die Angebote und die Verfügbarkeit variieren je nach Region. Prüfen Sie daher, welche Angebote in Ihrem Land verfügbar sind, bevor Sie sich für ein Angebot entscheiden.

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Mein Fazit dazu, wie man „Marvel’s Spider-Man 2“ kostenlos bekommt

Marvel’s Spider-Man 2 hat sich seinen guten Ruf redlich verdient: 87 auf Metacritic for PC, sehr positiv zu Dampfaus über20,000Bewertungen und11 Millionen in den ersten drei Monaten verkaufte Exemplare PS5 allein. Für preisbewusste Spieler ist das €59.99 Dampf Der Preis ist das einzige wirkliche Hindernis.

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Häufig gestellte Fragen