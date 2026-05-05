Wie bekommt man „Mafia: Trilogy“ kostenlos?

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Spielinfo Details Preis des Spiels 59,97 $ (Steam-Bundle; derzeit ca. 10,79 $ mit 82 % Rabatt) Metacritic-Bewertung Mafia DE: 76 / 7,4; Mafia II DE: 64 / 5,0; Mafia III DE: 62 / 5,5 Genre Action, Abenteuer, Offene Welt, Third-Person-Shooter, Krimi, Story-lastig Entwickler Hangar 13, 2K Czech, D3T, Aspyr Verlage 2K Games / Take-Two Interactive; Aspyr (Mac) Zeit, Geld zu verdienen – Hauptartikel insgesamt ca. 55 Stunden (Mafia DE: 15 Std., Mafia II DE: 17 Std., Mafia III DE: 22,5 Std.) Zeit zum Verdienen – Haupt- und Zusatzinhalte insgesamt ca. 80 Stunden Spielzeit – 100 %-Komplettist ca. 120 Stunden

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So bekommst du „Mafia: Trilogy“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Ich verfolge die Mafia Franchise über die Hangar 13 Trilogie, und die Zahlen untermauern diesen Ruf. Mafia: Trilogiedorthin verschickt2 Millionen Exemplare innerhalb von zwei Monaten nach seiner Einführung im September 2020. Mafia: Definitive Editionallein besitzt eineSehr positiv 86 % von über 27.200 Dampf Kritiken, während die gesamte Trilogie 79 % positiv basierend auf mehr als 187.000 Bewertungen. Die Franchise erlangte erneut Aufmerksamkeit rund um Mafia: Das alte Land(veröffentlicht8. August 2025), was den Backkatalog zum unverzichtbaren Einstieg für alle macht, die sich erst jetzt mit der Serie beschäftigen.

Das Paket umfasst drei verschiedene Epochen der organisierten Kriminalität in Amerika. Mafia: Definitive Edition ist eine komplette Neuauflage des Klassikers von 2002, die in den 1930er Jahren spielt Lost Heaven, Illinois, in dem der widerwillige Aufstieg des Taxifahrers Tommy Angelo durch die SalieriVerbrecherfamilie.Mafia II: Definitive Edition ist ein HD-Remaster, der in 1940er und 1950er Jahre Empire Bay, in dem der Aufstieg des sizilianisch-amerikanischen Kriegsveteranen Vito Scaletta in der Mafia nachgezeichnet wird. Mafia III: Definitive Editionversetzt dich in1968 New Bordeaux als der gemischtrassige Vietnam-Veteran Lincoln Clay, der das kriminelle Imperium der italienischen Mafia Bezirk für Bezirk zerschlägt. Der Kern aller drei Teile verbindet Third-Person-Cover-Shooter-Elemente, zeitgetreues Fahrgefühl und eine filmische Missionsstruktur.

Das komplette Paket ist erschienen 25. September 2020, mitMafia II DE and Mafia III DE früher ankommen 19. Mai 2020. Alle DLCs sind enthalten: Mafia II DEdie drei Story-Packs und Mafia III DEdie drei Erweiterungen von (Schneller, Baby!, Kein Stein bleibt auf dem anderenundZeichen der Zeit). Für eine kombinierte ca. 55 Stunden Was den Inhalt der Hauptgeschichte angeht, ist dies eines der überzeugendsten Verkaufsargumente in Dampf„s Backkatalog.

Wie viel kostet „Mafia: Trilogy“?

Mafia: Trilogieliegt bei€59.97 on Dampf zum vollen Paketpreis, ist aber derzeit auf etwa €10.79 (82 % Rabatt), ein Preisniveau, das für diesen Titel mittlerweile zur Gewohnheit geworden ist. Auf das Bundle selbst gab es keinen Einführungsrabatt, allerdings gab es bei Vorbestellungen von Mafia: Definitive Edition Enthalten war das Paket „The Chicago Outfit“ (das Don-Outfit, die Smith V12 Limousine und ein goldener Waffen-Skin).

Basierend auf2K Games„Preisgestaltung, erwarten“ Dampf Sommer-, Herbst- und Winterausverkauf, um das Paket in den 10,79–14,99 $ Preisspanne (75–82 % Rabatt). Bei kleineren saisonalen Veranstaltungen liegen die Preise in der Regel bei etwa 17,99–23,99 $. Der niedrigste bestätigte Preis auf Dampf is €10.79, während die Preise bei Drittanbietern von Schlüsseln auf bis zu €5.45 (GAMIVO, 22. März 2026). DieSnakzy Diese Methode umgeht das Verkaufsfenster komplett: Sammle genügend Münzen und löse ein Dampf Geschenkkarte und besitze alle drei Spiele als Eigentum.

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Mafia: Trilogy – Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC Mafia DE: 76 / 7,4; Mafia II DE: 64 / 5,0; Mafia III DE: 62 / 5,5 PS5 k. A. (wird über die Abwärtskompatibilität der PS4 gespielt) Xbox Xbox One Mafia DE: 76 / 7,4; läuft auf Xbox Series X Umschalten N/A

Mafia: Trilogiegestartet25. September 2020 on PC (Windows), PlayStation 4undXbox One gleichzeitig, wobei die Unterstützung für macOS hinzugefügt wurde durch Aspyr. Mafia II DE and Mafia III DE schon früher angekommen 19. Mai 2020. Das Paket spielt auf PlayStation 5 and Xbox Series X|S durch Abwärtskompatibilität, in der Regel mit höheren Bildraten als in der Basisversion PS4 and Xbox One Builds. Es gibt keine native Version für die aktuelle Konsolengeneration, keine Nintendo Switch or Schalter 2 Version, und es wurde noch keine Remaster-Version angekündigt.

Zu den offiziellen Shops gehören Dampf, Epic Games Store, GOG, PlayStation Store und Microsoft Store. Der Snakzy Die Methode gilt für die Steam für PC Version: Einlösen DampfGeschenkkarte, hinzufügenMafia: Trilogie in deine Bibliothek und nutze alle Vorteile von Cloud-Speichern, DLC-Verwaltung und Steam DeckUnterstützung.Steam DeckgehandeltMafia DE naja, bei festen 30 fps; Mafia II DE and Mafia III DE als „spielbar“ und nicht als „verifiziert“ eingestuft.

Mafia: Trilogy – Systemanforderungen

Mafia: Trilogieläuft aufHangar 13‘sFusion Engine in allen drei Definitive Editions. Der anspruchsvollste Titel des Bundles, Mafia: Definitive Edition, legt die Obergrenze fest – doch durch 2026 Das sind bescheidene Anforderungen. Die meisten Spiele PCs aus den letzten sieben Jahren erfüllen die empfohlenen Spezifikationen problemlos oder übertreffen diese sogar.

Komponente Mindestens Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) CPU Intel Core i5-2550K mit 3,4 GHz / AMD FX-8120 mit 3,1 GHz Intel Core i7-3770 mit 3,4 GHz / AMD FX-8350 mit 4,0 GHz RAM 6 GB 16 GB GPU NVIDIA GTX 660 (2 GB) / AMD Radeon HD 7870 (2 GB) NVIDIA GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700 DirectX Version 11 Version 11 Lagerung insgesamt ca. 150 GB (alle drei Definitive Editions) 150 GB SSD empfohlen

Planen Sie den Speicherplatz im Voraus ein: Wenn alle drei Spiele zusammen installiert werden, benötigen sie etwa Einhundertfünfzig Gigabyte Insgesamt. Durchgehend nur DirectX 11 bei allen Einträgen, ohne DX12-Option. Steam DeckLäufeMafia DE mit konstanten 30 fps, während Mafia II DE and Mafia III DE sind auf dem Handheld eher spielbar als verifiziert.

Mafia: Spielmechanik der Trilogie

Mafia: Trilogie ist ein Einzelspieler-Erlebnis, das sich um drei Protagonisten dreht, von denen jeder Hangar 13„s Fusion Engine, um eine völlig andere Kriminalgeschichte zu erzählen, die sich über drei Epochen der amerikanischen Geschichte erstreckt.

Mafia: Definitive Edition handelt von Tommy Angelo, einem Verlorenes Paradies Der Taxifahrer fuhr in die Salieri Mafia-Familie. Das Spiel ist ein 20 Kapitel Linearer Krimi: straffe Missionsstruktur, kurze „Free Ride“-Phasen zwischen den Kapiteln und ein „Classic“-Schwierigkeitsgrad, der das brutale Fahrgefühl und die Herausforderungen der heimlichen Missionen des 2002 Original. Motorräder wurden ausschließlich für das Remake hinzugefügt und verleihen dem Spiel eine neue Dimension. Verlorenes Paradiesdie Straßen der 1930er Jahre.

Mafia II: Definitive Edition handelt von Vito Scaletta, einem sizilianisch-amerikanischen Kriegsveteranen, der sich in der Empire Bay Menge durch die 1940er und 1950er Jahre. Sein15 Kapitel Strukturspiegel Mafia DE„s filmisches Tempo, ergänzt durch die Anpassung von Outfits, Fahrzeugmodifikationen und die Verwaltung der Finanzen für Vitos Versteck – Elemente, die in Tommys eher reduzierter Spielwelt fehlen.

Mafia III: Definitive Edition ist der Sonderfall. Lincoln Clays Geschichte spielt sich über einen Zeitraum von vollständig offene Welt, das sich um die Demontage von neun New Bordeaux Bezirke, indem er der italienischen Mafia ihre Geschäfte wegnimmt und sie einem der drei Unterbosse zuweist: Cassandra (Waffen), Burke (Fahrzeuge) oder Vito (Verbrauchsgüter). Jede Entscheidung bei der Zuweisung verändert Lincolns Imperium und beeinflusst, welches der verschiedenen Enden eintritt.

Der Kontrast zwischen Tommys widerwilligem Aufstieg, Vitos Arbeiterfleiß und Lincolns gerechter Rache zeichnet den gesamten Werdegang der amerikanischen Mafia nach von Verbotsich hocharbeiten1960er Jahrezurückgehen.

Mafia: Trilogy – Die wichtigsten Features

✅ Drei Epochen, drei Krimiserien: Prohibition in den 1930er Jahren Verlorenes Paradies, Nachkriegszeit (1940er–1950er Jahre) Empire Bay, und die Bürgerrechtsbewegung von 1968 New Bordeaux jedes Spiel zeichnet sich in der gesamten Trilogie durch seine eigene historische Genauigkeit, lizenzierte Soundtracks und einen unverwechselbaren Spielstil aus.

✅ Komplettes Mafia-Remake von Grund auf: Mafia: Definitive Edition überarbeitet den Klassiker aus dem Jahr 2002 mit neuen Dialogen, erweiterten Hintergrundgeschichten, Motorradmissionen und modernisierten Kämpfen auf der Fusion Engine, wodurch es sich eher um ein vollständiges Remake als um eine Remaster-Version handelt.

✅ Alle DLCs enthalten: Alle dreiMafia IIDLC-Pakete (Der Verrat an Jimmy, Jimmys Rache, Joes Abenteuer) und alle drei Mafia III Erweiterungen der Geschichte (Schneller, Baby!, Kein Stein bleibt auf dem anderen, Zeichen der Zeit) wird ohne Aufpreis im Paket mitgeliefert.

✅ Freeride- und Noir-Modus: Mafia DEDer „Free Ride“-Modus bietet Taximissionen, Autorennen und einen Schwarz-Weiß-Noir-Modus, der von Filmen der 1930er Jahre inspiriert ist und Verlorenes Paradies nach Abschluss der Kampagne in eine offene Spielwelt.

✅ Zeitgemäße, lizenzierte Soundtracks: Mafia IIIalleinige Funktionen100+ zeitgenössische Titel von Aretha Franklin, Creedence Clearwater Revival und den Rolling Stones, während Mafia DE„s Orchesterpartitur und Mafia II„s lizenzierter Jazz rundet eines der markantesten Soundpakete der Gaming-Geschichte ab.

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So bekommst du „Mafia: Trilogy“ kostenlos mit Snakzy

Wenn Sie Mafia: Trilogiekostenlos,Snakzy ist ein unkomplizierter Weg. Es handelt sich um eine kostenlose Prämien-App, bei der Nutzer Angebote nutzen, Apps herunterladen, Umfragen ausfüllen und Handyspiele von Partnern spielen, um Münzen zu verdienen. Es ist keine Kreditkarte erforderlich. Das Modell tauscht Zeit gegen Münzen: Diese Münzen lassen sich in echtes Dampf Guthaben auf der Geschenkkarte, das Sie zum Einkaufen verwenden Mafia: Trilogieoffiziell amDampf.

So geht’s Mafia: Trilogie Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen – kostenlos für iOS und Android erhältlich Verfügbare Angebote durchsuchen – Die Angebote variieren je nach Region und wechseln regelmäßig; wähle diejenigen aus, die die höchsten Münzgewinne bieten oder deinen Interessen entsprechen Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen – Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; Verfolgen Sie Ihre Fortschritte auf dem Weg zu €59.97innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Geschenkkarte einlösen – Sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, lassen Sie sich eine Geschenkkarte im Wert von €59.97oder mehr „Mafia: Trilogy“ auf Steam kaufen – Verwenden Sie die Geschenkkarte, um den Kauf abzuschließen

Pro-Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus – das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $ – Sie benötigen mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region – informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tageder InstallationSnakzy. DieMindestauszahlungsgrenze von 35 $ gilt für alle Rücknahmen, und die 10 $ Willkommensbonus bei der Anmeldung verschafft einem einen nützlichen Vorsprung. Mit Mafia: Trilogie derzeit erhältlich für etwa €10.79 Im Angebot liegt die durchschnittliche erste Auszahlung deutlich über dem reduzierten Preis. Die Ergebnisse variieren je nach Region und verfügbaren Angeboten.

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Ist es legal, „Mafia: Trilogy“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Snakzy is 100 % legal. Der Ablauf ist folgender: Snakzy arbeitet mit Werbetreibenden und Umfrage-Netzwerken zusammen, die echtes Geld als Gegenleistung für die Aufmerksamkeit der Nutzer zahlen – für abgeschlossene Angebote, App-Installationen, Umfragen und das Erreichen von Meilensteinen in Handyspielen. Snakzy gibt einen Teil dieser Werbeeinnahmen in Form von In-App-Coins an die Nutzer zurück. Diese Coins können gegen echte, vollständig lizenzierte Dampf Wallet-Geschenkkarten von Eibe„s verifizierte Lieferkette. Der Nutzer fügt den Code zu Dampf, kauftMafia: Trilogie über den offiziellen Valve-Store und 2K Games, Take-TwoundHangar 13 erhalten ihren vollen Anteil als Publisher und Entwickler, als hätte der Nutzer bar bezahlt.

Geknackte oder raubkopierte Exemplare von Mafia: Trilogie sind in praktisch jedem Land urheberrechtlich verboten. Die Risiken sind real: mit Malware verseuchte Installationsprogramme, keine Dampf Erfolge, keine Cloud-Speicher und Dampf Kontosperren, falls dies entdeckt wird. Die Entwickler bei Hangar 13, ein Studio, das sich Mafia III„… den durchwachsenen Empfang und lieferte dann Mafia: Das alte Land im Jahr 2025 direkt durch Piraterie geschädigt werden. Auf dieser Seite der Grenze gibt es keine rechtlichen Grauzonen.

Snakzy ist ein legitimer Weg, um Mafia: Trilogie kostenlos. Die Entwickler erhalten die volle Bezahlung, Sie erhalten eine dauerhafte Dampf Lizenz, und der gesamte Vorgang hat nichts mit Piraterie, Geschäften auf dem Graumarkt oder Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen zu tun.

Mein Fazit dazu, wie man „Mafia: Trilogy“ kostenlos bekommt

Mafia: Trilogie bietet ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Daten belegen dies: über 2 Millionen Stück innerhalb von zwei Monaten nach der Markteinführung ausgeliefert, ein 79 % positiv Bewertung von über 187.000 Nutzern DampfBewertungen undMafia: Definitive EditionHaltenSehr positiv 86 % basierend auf mehr als 27.200 Bewertungen. Drei Protagonisten, drei Epochen des organisierten Verbrechens in Amerika und ungefähr 55 Stunden des Hauptspielinhalts in einem Paket, das regelmäßig unter €11.

The Snakzy Diese Methode eignet sich für preisbewusste Spieler, alle, die eine lange Wunschliste haben, und alle, die lieber nicht auf den nächsten Sale warten möchten. Herunterladen Snakzy, erfülle ein paar Stunden lang Angebote für Handyspiele und löse deine Münzen gegen ein €75 Dampf Geschenkkarte, die Folgendes abdeckt Mafia: Trilogie‘s€59.97Preis mit€15.03 für Ihren nächsten Einkauf zu sparen.

Sobald Ihre Geschenkkarte fertig ist, So bekommst du „Mafia: Trilogy“ kostenlos ist nur noch ein Schritt vom Kauf entfernt.

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Häufig gestellte Fragen