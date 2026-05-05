Wie bekommt man „Batman: Arkham Collection“ kostenlos?

Wenn du nach einer Möglichkeit gesucht hast, die „Batman Arkham Collection“ kostenlos zu bekommen, ist die erste Hürde die €59.99 Preis abDampf. Batman: Arkham Collection enthält drei der am besten bewerteten Superhelden-Spiele, die je entwickelt wurden, und für preisbewusste Spieler stellt dieser Preis eine echte Hürde dar. Snakzy, eine kostenlose Prämien-App, bietet einen legalen Weg: Verdiene Münzen, indem du mobile Angebote abschließt, und löse sie gegen eine Dampf Geschenkkarte und die Trilogie kaufen, ohne eigenes Geld auszugeben.

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Spielinfo Details Preis des Spiels 59,99 $ (Steam) Metacritic-Bewertung Asyl: 91/100; Stadt: 91/100; Ritter: 87/100 (PC) Genre Action-Adventure, Offene Welt, Superhelden, Stealth Entwickler Rocksteady Studios Verlage Warner Bros. Interactive Entertainment (WB Games) Zeit, Geld zu verdienen – Hauptartikel ca. 50 Stunden (Asylum ca. 11 Std., City ca. 13 Std., Knight ca. 16 Std. insgesamt) Zeit zum Verdienen – Haupt- und Zusatzinhalte ca. 80 Stunden Spielzeit – 100 %-Komplettist ~150+ Stunden

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So bekommst du „Batman: Arkham Collection“ kostenlos: Vollständiger Spielüberblick

Ich habe die Batman: ArkhamReihe seitArkham-Anstaltgestartet im2009, und seitdem ist der Ruf nur noch gewachsen. Batman: Arkham Collection enthält alle drei Rocksteady Studios Titel in einem Paket: Batman: Arkham Asylum – GOTY Edition, Batman: Arkham City GOTY EditionundBatman: Arkham Knight mit dem kompletten Season Pass. Die Sammlung wurde am 28. November 2018 und hat eine 94 % sehr positivBewertung aufDampfaus über219,000 Gesamtbewertungen der Spieler.

Die Kritiken fallen bei allen drei Spielen einheitlich aus. Arkham-Anstalt(2009) liegt bei91/100auf Metacritic.Arkham City (2011) entspricht dem 91/100. Arkham Knight(2015) gilt87/100. Die Serie hat sich über 30 Millionen weltweit verkaufte Exemplare, und die Liste der Auszeichnungen ist lang: Arkham-Anstalt gewann den BAFTA-Preis für das beste Spiel in 2010undArkham City wurde von mehreren Medien, darunter Spike VGX, zum Spiel des Jahres gekürt 2011.

Der Umfang der Sammlung ist beachtlich. Jedes Spiel enthält alle dazugehörigen DLCs: Story-Erweiterungen mit Catwoman, Batgirl, Robin, Nightwing, Harley QuinnundRotkappesowie alle Herausforderungskarten, Skins und Bonusmodi. Die Spiele wurden von einem erfahrenen Entwickler geschrieben Batman Autor Paul Dini (Asyl and Stadt), mit Kevin Conroy als Batman und Mark Hamill, der in beiden Titeln erneut die Rolle des Jokers übernahm. Dieses Kreativteam hat neue Maßstäbe gesetzt, was das Drehbuchschreiben für Superhelden-Spiele angeht.

Jedes Spiel entwickelt das Spielkonzept auf sinnvolle Weise weiter. Arkham-Anstalt ist kompakt und von Metroidvania-Spielen beeinflusst und spielt in der beklemmenden psychiatrischen Anstalt auf Arkham Island. Arkham City führt in ein riesiges Open-World-Supergefängnisgebiet mit Nebenmissionen und Begegnungen mit Bösewichten. Arkham Knight bietet alles Gotham City als erkundbare offene Welt, die fünfmal so groß ist wie Arkham City, mit demBatmobil die sich durch das Erkunden, die Kämpfe und die Rätsel ziehen.

Wie viel kostet „Batman: Arkham Collection“?

Batman: Arkham CollectionListen unter€59.99 on Dampf. Dieser Preis umfasst drei komplette Spiele inklusive aller DLCs, was im Vergleich zum separaten Kauf der einzelnen Titel ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, aber €59.99 stellt für die meisten Spieler nach wie vor eine erhebliche Anschaffungskosten dar.

Die Kollektion wird regelmäßig in den Verkauf gebracht. Während Dampf Bei den Saisonausverkäufen sinkt der Preis um 80 bis 85 Prozent auf bis zu €8.99, was einem historischen Tiefstand entspricht. WB Games schätzt die Arkham Titel, die während der meisten großen Dampf Veranstaltungen, sodass ein erheblicher Preisnachlass meist schon in wenigen Monaten zu erwarten ist. Der aktuelle Preis auf Eibe beginnt bei etwa €5.00, was etwa 92% außerhalb des offiziellen DampfPreis.

EinzelpersonArkham Spiele wurden kostenlos auf der Epic Games Store an verschiedenen Stellen, auch wenn das komplette Sammelpaket selten als Werbegeschenk angeboten wird. Wenn es Ihnen nicht zusagt, auf einen Sonderverkauf zu warten, dann ist das Snakzy Bei dieser Methode umgeht man den Preis komplett: Sammeln Sie zuerst Ihr Guthaben und tätigen Sie dann den offiziellen DampfKauf.

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Batman: Arkham Collection – Verfügbarkeit auf verschiedenen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC Asylum 91, City 91, Knight 87 – Steam: 94 % „Sehr positiv“ (insgesamt über 219.000 Bewertungen) PS5 k. A. (PS4-Sammlung; abwärtskompatibel auf PS5) Xbox Asylum 92, City 94, Knight 87 Umschalten Nicht zutreffend (Switch-Trilogie separat erhältlich)

Batman: Arkham Collection ist erhältlich unter PC (Dampf and Epic Games Store), PS4undXbox One. BeidePS5 and Xbox Series X|S Die Sammlung ist abwärtskompatibel, allerdings gibt es keine spezielle Next-Gen-Version mit höheren Auflösungen oder verbesserten Bildraten. A Nintendo Switch Der Port der Serie existiert als Batman: Arkham-Trilogie, das im Dezember 2023 veröffentlicht wurde, aber das ist ein eigenständiges Produkt, das separat verkauft wird und nicht mit diesem übereinstimmt DampfPaket. DasSnakzy Die Methode in dieser Anleitung richtet sich an die Steam für PC genau diese Version. Du verdienst Dampf Guthaben auf einer Geschenkkarte über Angebote in Handyspielen sammeln und damit einkaufen Batman: Arkham CollectionüberDampf, eine Festanstellung zu erhalten PC eine Lizenz für alle drei Spiele und deren gesamte DLC-Bibliotheken.

Batman: Arkham Collection – Systemanforderungen

Arkham-Anstalt and Arkham City läuft problemlos auf fast jedem modernen PC. Arkham Knight ist der anspruchsvollste Titel der Sammlung, da er mit einer notorisch rauen PCStart in2015 die inzwischen umfassend überarbeitet wurde und nun auf unterstützter Hardware einwandfrei läuft.

Spezifikation Mindestens Empfohlen OS Windows 7 SP1 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) CPU Intel Core i5-750 / AMD Phenom II X4 965 Intel Core i7-3770 / AMD FX-8350 RAM 6 GB (8 GB für Knight) 8 GB (12 GB für Knight) GPU NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7950 NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 DirectX DirectX 11 DirectX 11 Lagerung ~107 GB insgesamt ca. 107 GB (für Knight wird eine SSD empfohlen)

Die gesamte Speicherfläche beträgt etwa 107 Gigabyte in allen drei Spielen, wobei Arkham Knight etwa fünfundvierzig Gigabyte dieser Gesamtmenge. Eine SSD wird dringend empfohlen für Arkham Knight um Probleme bei der Ladegeschwindigkeit zu vermeiden. Ein Gaming-PC der Mittelklasse PC die in den letzten fünf bis sechs Jahren erschienen sind, meistert alle drei Titel mühelos, wobei Arkham Knight da es das einzige Spiel ist, bei dem man auf die Hardware achten muss.

Batman: Arkham Collection – Spielmechanik

Der zentrale Spielablauf in Batman: Arkham Collection dreht sich um drei miteinander verbundene Systeme, die sich durch alle drei Spiele ziehen: Freier Nahkampf, Heimliche Begegnungen mit RaubtierenundErmittlungen im Detektivmodus. In jeder Spielsitzung bewegst du dich mithilfe von Batmans Enterhaken und seinem Umhang durch die Umgebungen und wechselst je nach Situation zwischen offenen Kämpfen und heimlichen Ausschaltmanövern.

Das FreeFlow-Kampfsystem basiert auf Rhythmus: Greife an, wehre Angriffe ab, wirf während einer Combo Gadgets und verbinde Treffer zu einer Kette, um einen Multiplikator aufzubauen. Das System wurde erstmals eingeführt in Arkham-Anstalt in 2009 und prägte fortan eine ganze Generation von Action-Spielen, darunter Titel wie Der Schatten von Mordor and Marvels Spider-Man und folgt diesem Beispiel. Jeder Eintrag erweitert das Gadget-Arsenal: Batarang, Sprenggel, Seilwerfer, Greifhaken-Boost, ferngesteuerte Sprengladung, Disruptor und Sprachsynthesizer sind in der gesamten Sammlung verfügbar. In jedem Spiel stehen die Schwierigkeitsgrade „Normal“, „Schwer“ und „New Game+“ zur Auswahl.

Raubtier Diese Begegnungen sind das Stealth-Pendant. Räume voller bewaffneter Gegner lassen sich nicht durch offene Kämpfe säubern. Du agierst von Aussichtspunkten und durch Bodenluken aus und nutzt Gegenstände in der Umgebung sowie Schreckangriffe, um bewaffnete Gruppen nacheinander lautlos auszuschalten. Jedes Spiel erweitert das Raubtier System mit neuen Werkzeugen und komplexeren Gegnertypen.

Arkham Knight fügt das vollständig befahrbare Batmobil mit Verfolgungs- und Kampfmodi, die durchgehend integriert sind Gotham City„s offene Welt, Umgebungsrätsel und Kampfbegegnungen. Das Sammelsystem rund um den Riddler erstreckt sich über die gesamte Trilogie: 240 in Asyl, 440 in Stadtund243 in Ritter, insgesamt mehr als 900 in der gesamten Sammlung für echte Perfektionisten.

Batman: Arkham Collection – Die wichtigsten Features

✅ Drei gefeierte Spiele in einem: Batman: Arkham Asylum – GOTY Edition, Batman: Arkham City GOTY EditionundBatman: Arkham Knight Mit dem kompletten Season Pass erhältst du alle DLC-Story-Erweiterungen, Herausforderungskarten, Skins und spielbaren Bonuscharaktere der gesamten Trilogie in einem einzigen Kauf.

✅ Der bahnbrechende FreeFlow-Kampf: DieArkham Das FreeFlow-System führte einen rhythmischen, flüssigen Nahkampf ein, der leicht zu erlernen ist und dessen Beherrschung ein tiefes Gefühl der Befriedigung vermittelt. Es prägte das Design von Action-Spielen über ein Jahrzehnt lang und setzte Maßstäbe für die Steuerung von Superhelden-Spielen.

✅ Begegnungen mit heimlichen Raubtieren: Räume mit bewaffneten Gegnern erfordern eine taktische Herangehensweise: Nutze Aussichtspunkte, Bodenroste und Gadgets, um die Bedrohungen lautlos nacheinander auszuschalten. In jedem Spiel kommen neue Stealth-Werkzeuge und immer komplexeres Gegnerverhalten hinzu, die es zu meistern gilt.

✅ Galerie legendärer Bösewichte: In dieser Trilogie trittst du gegen den Joker, Scarecrow, den Riddler, den Pinguin, Mr. Freeze, Two-Face, Poison Ivy, Killer Croc, Ra’s al Ghul und den Arkham Knight an – in über 60 Stunden Story-Inhalt, verteilt auf alle drei Spiele.

✅ Das Batmobil in „Arkham Knight“: Zum ersten Mal in der Arkham In dieser Serie steuerst du den Batmobil in einer offenen Welt Gotham City, wobei man zwischen Verfolgungs- und Kampfmodus wechselt und das Fahrzeug in Rätseln, Kampfarenen und bei der Erkundung der offenen Welt einsetzt.

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So bekommst du „Batman: Arkham Collection“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App für iOS and Android Hier verdienst du Münzen, indem du Angebote für Handyspiele erfüllst: Apps herunterladen, bestimmte Spielzeiten erreichen und Ziele im Spiel erfüllen. Eine Kreditkarte ist nicht erforderlich, und es fließt kein Geld von deiner Seite. Es handelt sich um ein Zeitinvestitionsmodell, bei dem du deine Zeit für das Erfüllen von Angeboten gegen Münzen eintauschst, die in echtes Dampf Wert der Geschenkkarte.

So geht’s Batman: Arkham Collection Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen – kostenlos für iOS und Android erhältlich; für die Kontoeröffnung ist keine Kreditkarte erforderlich Verfügbare Angebote durchsuchen – Die Angebote variieren je nach Region und wechseln regelmäßig; wähle diejenigen aus, die die höchsten Münzgewinne bieten oder deinen Interessen entsprechen Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen – Für jedes abgeschlossene Angebot erhältst du Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; Fortschritte verfolgen in Bezug auf €59.99innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Geschenkkarte einlösen – Sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, lassen Sie es sich in Form einer Geschenkkarte im Wert von €59.99oder mehr „Batman: Arkham Collection“ auf Steam kaufen – nutze die Geschenkkarte, um die Kollektion zu kaufen

Pro-Tipp Anmeldebonus bei der Registrierung: Das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $, den Sie vor der Auszahlung erreichen müssen.

Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region: Informieren Sie sich, welche Angebote in Ihrem Land verfügbar sind.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tageder InstallationSnakzy. DieMindestauszahlungsbetrag von 35 $ gilt, sodass das Erreichen der vollen €59.99 Der Preis für diese Sammlung lässt sich bei durchschnittlichen Verdienstquoten über einige Auszahlungszyklen hinweg erreichen. Die Angebote und die Verfügbarkeit variieren je nach Region. Prüfen Sie daher, welche Angebote in Ihrem Land verfügbar sind, bevor Sie sich für eines entscheiden.

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Nicht jeder Spieler möchte warten, während sein Snakzy Balance-Builds. Für alle, die Batman: Arkham Collectionsofort,Eibe bietet eine günstigere Alternative. Die offizielle DampfDer Preis beträgt€59.99, aberEibe listet die Sammlung aus der Umgebung auf €5.00, was einer Ersparnis von etwa 92% auf den Standardpreis. Das Produkt ist echt: eine dauerhafte Dampf Code, den Sie direkt über Ihr Dampf Konto, mit umfassendem Käuferschutz bei jeder Transaktion.

Eibe fungiert als vertrauenswürdiger digitaler Marktplatz. Die Schlüssel werden in der Regel innerhalb weniger Minuten nach dem Bezahlvorgang zugestellt, und Sie lösen sie über Dampf genau wie bei jedem anderen Standardkauf. Die daraus resultierende Lizenz entspricht derjenigen, die man beim direkten Kauf bei Überwachung. Das ist eine praktische Möglichkeit, wenn du das Spiel lieber heute haben möchtest, anstatt darauf zu warten, dass du genug Münzen durch Snakzy.

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Eibe Die Preise schwanken je nach Verfügbarkeit der Anbieter, sodass der aktuelle Angebotspreis von der oben genannten Angabe abweichen kann. Bitte überprüfen Sie den aktuellen Preis über den Link, bevor Sie den Kauf tätigen. Beide in dieser Anleitung beschriebenen Optionen führen zu einer legitimen Kopie von Batman: Arkham Collection: Snakzy für die freie Weglänge oder eine Eibe Code für einen sofortigen Kauf mit Rabatt.

Ist es legal, „Batman: Arkham Collection“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja, dieSnakzyDie Methode lautet100 % legal. Das Prinzip ist ganz einfach: Man lädt eine kostenlose App herunter, schließt Angebote für Handyspiele ab, sammelt Münzen und löst diese Münzen gegen echtes Dampf Geschenkkarte und diese Geschenkkarte zum Kauf verwenden Batman: Arkham Collection offiziell über Dampf. Das Endergebnis ist eine dauerhafte Lizenz, die an Ihr Dampf Konto, genau wie bei jedem anderen regulären Kauf. SnakzyDas Geschäftsmodell ist transparent: Die Werbekunden zahlen Snakzy für die Nutzerinteraktion und Snakzy gibt einen Teil dieser Einnahmen in Form von Coins zurück.

Was Sie vermeiden sollten: inoffizielle „Kostenloser Download“-Seiten, geknackte Versionen und Torrent-Dateien. Diese sind illegal. Die Risiken sind real, darunter Malware, die Ihren Computer gefährden kann. PCund dauerhaftDampf Kontosperren, die dich dauerhaft aussperren. Piraterie schadet zudem direkt Rocksteady Studios, der Entwickler, der jahrelang daran gearbeitet hat, das ArkhamTrilogie.

Snakzy ist eine legale Möglichkeit, das Spiel zu erwerben. Die Entwickler erhalten die volle Bezahlung über den offiziellen Dampf Transaktion, und dabei bleibt Ihr Konto sicher.

Mein Fazit dazu, wie man „Batman: Arkham Collection“ kostenlos bekommt

Batman: Arkham Collection ist eines der umfassendsten Pakete im Bereich der Action-Adventure-Spiele und enthält drei von Kritikern hochgelobte Spiele samt sämtlichen DLCs 150+ Stunden an Spielinhalten zum Pauschalpreis. Metacritic-Bewertungen von 87–91 in allen drei Titeln und 94 % sehr positiv on Dampfaus über219,000 Die Bewertungen bestätigen das. Wenn du nach einer Möglichkeit gesucht hast, das komplette Arkham eine Trilogie ohne Vorabkosten, Snakzy bietet Ihnen einen praktischen, rechtlich einwandfreien Weg dorthin.

Das geht ganz einfach: Herunterladen Snakzy, wählen Sie ein besonders lohnendes Angebot, bauen Sie Ihr Guthaben auf und lassen Sie sich den Gewinn auszahlen Dampf Geschenkkarte. Von da an verläuft der offizielle Kauf wie gewohnt Dampf Transaktion. Preisbewusste Spieler, Komplettisten, die sich durch alle über 900 Sammler von Riddler-Artikeln und alle, die einfach nur drei hochgelobte Spiele haben möchten, ohne auf einen Sonderverkauf warten zu müssen, werden feststellen, dass sich der Zeitaufwand lohnt.

Sobald deineDampf Sobald die Geschenkkarte aufgeladen ist, sind Sie nur noch einen Schritt davon entfernt, die „Batman Arkham Collection“ kostenlos zu erhalten.

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Häufig gestellte Fragen