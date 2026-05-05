Wie bekommt man „The Last of Us Part I“ kostenlos?

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Spielinfo Details Preis des Spiels 59,99 $ auf Steam (Digital Deluxe Edition 69,99 $) Metacritic-Bewertung PC: Metascore der Kritiker 59 / Nutzerbewertung 5,4; OpenCritic 82 (sehr gut), 76 % der Kritiker empfehlen das Spiel; PS5: 88 (überwiegend positiv) Genre Action, Abenteuer, Survival-Horror, Stealth, Story-lastig, postapokalyptisch, Einzelspieler Entwickler Naughty Dog LLC (Hauptentwickler); Iron Galaxy Studios (Mitentwickler der PC-Portierung) Verlage PlayStation Publishing LLC (Sony Interactive Entertainment) Zeit, Geld zu verdienen – Hauptartikel ~14–15 Stunden Zeit zum Verdienen – Haupt- und Zusatzinhalte ca. 17–19 Stunden (einschließlich der Erweiterung „Left Behind“) Zeit zum Verdienen – 100 %-Komplettist ~22–25 Stunden

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So bekommst du „The Last of Us: Teil I“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

The Last of Us: Teil Iist das2022 komplette Neufassung von Naughty Dog„s ursprünglicher Titel aus dem Jahr 2013, der 200 Es wurde als „Spiel des Jahres“ ausgezeichnet und zählt zu den berühmtesten Spielen, die je entwickelt wurden. Das PC Version veröffentlicht am 28. März 2023, mit einem holprigen Start: Naughty Dog„den niedrigsten Metacritic-Kritiker-Metascore aller Zeiten von 59, ausgelöst durch zahlreiche Berichte über Abstürze, fehlerhafte Charaktermodelle und Probleme bei der Shader-Kompilierung. Durch Patches nach der Veröffentlichung wurden die meisten dieser Probleme behoben. Das Dampf Die Nutzerbewertung ist auf 84 % positivüber101.624+Bewertungen undDampf Der Status „Deck Verified“ wurde nach Abschluss des Patch-Zyklus verliehen.

Der Spielkontext The Last of Us: Teil I im Jahr 2026 geht über die Bewertungen hinaus. HBODie Fernsehadaption von … 32 Millionen Zuschauer pro Folge in Staffel 1 und wurde mit acht Emmys ausgezeichnet. Diese Welle des Interesses veranlasste Millionen von Menschen, sich wieder mit der Vorlage zu beschäftigen, und The Last of Us: Teil I ist die kanonische, ausführliche Nacherzählung dieser Geschichte auf PS5-Generation-Technologie.

Das Spiel ist ein lineares, storybasiertes Action-Adventure in der Third-Person-Perspektive. Du spielst als Joel, a 50-jähriger Schmuggler in einem postapokalyptischen Amerika 20 Jahre nach einem Cordyceps-Pilzausbruch, in Begleitung der 14-Jährigen Ellie quer durch das Land, von der Quarantänezone in Boston bis nach Salt Lake City. Die Genre-Mischung vereint Kampf, Stealth und Survival-Horror in einem 14–15 Hauptbeitrag der Stunde. Die Erweiterung „Left Behind“, die Ellie und Rileys Hintergrundgeschichte, inklusive Schiffen ohne Aufpreis, was zwei bis drei Stunden Spielzeit hinzufügt und die meisten Spieler dazu bringt, 17–19Stunden insgesamt.

Naughty Dog (Santa Monica, gegründet 1984) leitete die Entwicklung, während Iron Galaxy Studios als Co-Entwickler an dem PC Port. Herausgegeben von PlayStation Publishing LLC (Sony Interactive Entertainment). The Last of Us: Teil Iveröffentlicht amPlayStation 5 on 2. September 2022und amPC via Dampf und im Epic Games Store auf 28. März 2023.

Wie viel kostet „The Last of Us: Teil I“?

The Last of Us: Teil Iliegt bei€59.99 on Dampf als Grundpreis, wobei die Digital Deluxe Edition €69.99 (enthält Waffen, die vorzeitig freigeschaltet werden können, sowie Zubehörpunkte). Das Spiel erschien zum Vollpreis am PC on 28. März 2023, ohne Rabatt am Erscheinungstag. PlayStation Publishing hat die First-Party-Titel von Sony stets PCHäfen in€59.99mindestens12 Monate bevor man nach €39.99 or €29.99während der HauptsaisonDampfVertrieb.

Der historische Tiefststand bei Keystores von Drittanbietern liegt bei €21.25, laut den Daten von GG.deals im April 2026 beobachtet. Am Dampf direkt, erreichen die Umsätze in der Regel ihren Tiefpunkt bei etwa 29,99–39,99 $ während saisonaler Veranstaltungen. Snakzy umgeht das Ganze €59.99 ganz einfach: Genug Münzen ansammeln, einlösen €75 Dampf Gutschein im Portemonnaie (der nächsthöhere Einzelbetrag über dem Preis) und The Last of Us: Teil Igehört dir mit€15.01 für einen zukünftigen Kauf aufbewahren, wie zum Beispiel The Last of Us: Teil IINeu aufgelegt.

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Verfügbarkeit von „The Last of Us: Teil I“ auf verschiedenen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC Metascore 59 (Kritiker) / 5,4 (Nutzer); OpenCritic-Durchschnitt der Top-Kritiker 82 (sehr gut), 76 % der Kritiker empfehlen das Spiel; Steam: 84 % positive Bewertungen bei über 101.624 Rezensionen nach Patches nach der Veröffentlichung PS5 Metacritic 88 (überwiegend positiv); erschienen am 2. September 2022 Xbox k. A.: keine Veröffentlichung für Xbox; die Spielereihe ist exklusiv für PlayStation erhältlich Umschalten k. A.: keine Veröffentlichung für Nintendo Switch oder Switch 2

The Last of Us: Teil I ist auf zwei Plattformfamilien verfügbar: PlayStation 5(veröffentlicht2. September 2022) undPC (via Dampf und im Epic Games Store veröffentlicht 28. März 2023). Es gibt keine Xbox-Version, keine Nintendo Switch Version, und keine PS4 Veröffentlichung des Remakes (das Originalspiel von 2013 und die Remastered-Version von 2014 bleiben auf den älteren Sony-Plattformen verfügbar). Das Spiel erhielt Dampf Status „Deck Verified“ im Juni 2023 nachdem im Rahmen des Patch-Zyklus nach der Veröffentlichung Probleme hinsichtlich Leistung und Stabilität behoben wurden. Seit Snakzyzahlt ausDampf Gutscheine im Portemonnaie, die Dampf PC Diese Version ist die naheliegende Wahl für diese Methode.

Systemanforderungen für „The Last of Us: Teil I“

The Last of Us: Teil I gehört zu den anspruchsvolleren PC in den letzten Jahren veröffentlichte Portierungen, die auf Naughty Dog‘sPS5-Generation-Engine von Iron Galaxy Studios. Durch Patches nach der Veröffentlichung wurde das Spiel 2026 auf einen stabilen Stand gebracht, doch die Mindestanforderungen an die Hardware liegen weiterhin höher als bei den meisten Action-Adventure-Titeln.

Komponente Mindestens Empfohlen OS Windows 10 64-Bit (Version 1909 oder neuer) Windows 10 oder Windows 11 (64-Bit) Prozessor AMD Ryzen 5 1500X oder Intel Core i7-4770K AMD Ryzen 5 3600X oder Intel Core i7-8700 Speicher 16 GB RAM 16 GB RAM Grafiken AMD RX 470 (4 GB) / NVIDIA GTX 970 (4 GB) AMD RX 5700 XT (8 GB) / NVIDIA RTX 2070 Super (8 GB) DirectX Version 12 Version 12 Lagerung 100 GB SSD 100 GB SSD

The 100 GB SSD Diese Anforderung ist nicht verhandelbar: Eine Festplatte (HDD) bietet keine ausreichende Leistung. Die Mindestanforderungen lauten 30 Bilder pro Sekunde bei 720p; empfohlene Zielwerte 60 FPS bei 1080p. Die meisten SpielePCdie in den letzten vier bis fünf Jahren gebaut oder aufgerüstet wurden, werden die empfohlenen Spezifikationen problemlos erfüllen, obwohl die 16 GB RAM Bei älteren Versionen lohnt es sich, die Basisversion zu überprüfen.

Spielmechanik in „The Last of Us: Teil I“

The Last of Us: Teil I ist ein lineares, storybasiertes Action-Adventure, das sich über 12 Kapitel, dauert etwa 14–15 Stunden der Spielzeit in der Hauptgeschichte. Joel führt von der Quarantänezone in Boston über Pittsburgh, Wyoming, Colorado und Salt Lake City, mit Ellie als KI-Partner während des gesamten Prozesses

Die Kämpfe finden zwischen zwei gegnerischen Gruppen statt. Die menschlichen Jäger kommunizieren miteinander und greifen von den Flanken an, wobei sie dynamisch auf die Position des Spielers reagieren. Cordyceps-infizierte Gegner treten in vier Stufen auf: Läufer sind schnell und aggressiv; Stalker eine Hinterhaltsposition einnehmen; Klickgeräte sind blind, nehmen aber Geräusche wahr und töten mit einem einzigen Schlag; Blähfische sind schwer gepanzerte Schwergewichte. Das HUD im Abhörmodus hebt feindliche Positionen durch Wände hindurch hervor und dient somit als Hilfsmittel zur Planung von Tarnmanövern auf allen Schwierigkeitsstufen, mit Ausnahme von Ausgesetzt.

Die Ressourcenknappheit ist der zentrale Konflikt im Design. Joel verfügt über eine begrenzte Ausrüstung (zwei Kurzwaffen, zwei Langwaffen, eine Nahkampfwaffe). Die Spieler sammeln Stoff, Alkohol, Klingen und Schrott aus der Umgebung und stellen an Werkbänken Verbrauchsgegenstände her: Molotowcocktails, Messer, Rauchbomben und Medizinkits aus Verbrauchsgegenständen; Waffen-Upgrades (Magazinkapazität, Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit) aus gesammelten Teilen. Fehlgeschlagene Tarnversuche verbrauchen Munition und Materialien; direkte Konfrontationen bergen das Risiko, den Spieler zu überfordern. Das Spiel stellt selten genug von beidem zur Verfügung.

The AI partner system ist die herausragende technische Meisterleistung. Ellie hilft im Kampf, findet Gegenstände, übergibt Joel Munition in entscheidenden Momenten und bietet kontextbezogene Dialoge, die das emotionale Rückgrat der Reise bilden. Die Erweiterung „Left Behind“ bietet zwei bis drei Stunden zusätzliches Spielvergnügen Ellie Rückblende, die vor und während des Hauptspiels spielt.

Die Wiedergabestruktur umfasst sechs Schwierigkeitsstufen, an deren Spitze Ausgesetzt Modus, der das HUD des Listen-Modus ausblendet, Munitions- und Gegenstandsbelohnungen entfernt und die Aggressivität der Gegner auf das Maximum erhöht. Im Modus „Neues Spiel+“ werden Waffenverbesserungen übernommen. Ein spezieller Speedrun-Modus mit Timer im Spiel und Kapitelauswahl wird nach dem ersten Durchspielen freigeschaltet.

Die wichtigsten Features von „The Last of Us: Teil I“

✅ Komplett neu entwickeltes Remake der PS5-Generation: Naughty Dogwieder aufgebautThe Last of Us: Teil I von Grund auf neu entwickelte Motorentechnologie, die sich aus The Last of Us: Teil II, wobei neue Animationen, eine neue künstlerische Ausrichtung und Charaktermodelle bereitgestellt werden, die den Standards des Studios für das Jahr 2022 entsprechen.

✅ Die preisgekrönte Geschichte von Joel und Ellie: Das Originalspiel aus dem Jahr 2013 überzeugte 200 Auszeichnungen als „Spiel des Jahres“; The Last of Us: Teil I ist die kanonische, erweiterte Nacherzählung dieser Geschichte und die Vorlage für HBOdie rekordverdächtige Fernsehserie.

✅ Erweiterung „Left Behind“ enthalten: Der DLC „Ellie and Riley“ aus dem Jahr 2014 ist ohne Aufpreis im Basispaket enthalten und bietet zwei bis drei Stunden zusätzlichen Story-Inhalt sowie Hintergrundinformationen, die für Spieler, die neu in der Reihe sind, unverzichtbar sind.

✅ Über 60 Barrierefreiheitsoptionen: Über60 Barrierefreiheitsfunktionen wie kontrastreiche Modi, Bildschirmleseprogramme, anpassbare Hintergründe für Untertitel, Navigationshilfen und Kampfunterstützung brachten dem Spiel eine Nominierung für den „Game Awards 2022 Innovation in Accessibility“-Preis ein.

✅ Schwierigkeitsgrad „Grounded“ und Speedrun-Modus: Die charakteristische „Ironman“-Herausforderung der Spielreihe blendet das HUD im „Listen“-Modus aus und verzichtet auf Ressourcenbelohnungen, während sich nach dem ersten Durchspielen ein spezieller Speedrun-Modus mit integrierter Stoppuhr für den Wettkampf freischaltet.

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So bekommst du „The Last of Us: Teil I“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App für Android und iOS, bei der du In-App-Angebote abwickelst und Münzen verdienst. Zu den Angeboten gehören das Installieren kostenloser Handyspiele, das Erreichen von Spielzielen, das Ausfüllen von Umfragen und das Ansehen kurzer Videos. Es ist keine Kreditkarte erforderlich, und es fallen keine Kosten an. Das Modell basiert auf Zeit statt Geld: Abgeschlossene Angebote bringen Münzen ein, und sobald dein Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, kannst du dir echtes Geld auszahlen lassen. Dampf Geschenkkarte im Portemonnaie.

So geht’s The Last of Us: Teil I Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen — kostenlos für iOS und Android erhältlich; erstellen Sie in weniger als 60 Sekunden ein kostenloses Konto Verfügbare Angebote durchsuchen — Öffne den Reiter „Verdienen“ und wähle Angebote aus, die zu deinem Zeitplan passen: kurze Umfragen, kostenlose Spielinstallationen oder besser bezahlte Meilenstein-Angebote Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen — Für jedes abgeschlossene Angebot erhältst du Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; den Fortschritt in Richtung des €75 Dampf Grenzwert für Geschenkkarten im Wallet innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Guthabenkarte einlösen — Sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Betrag erreicht hat, gehen Sie zum Bereich „Prämien“ und wählen Sie die €75 Dampf Wallet-Geschenkkarte, die Folgendes abdeckt The Last of Us: Teil I‘s€59.99Preis mit€15.01übrig geblieben „The Last of Us: Teil I“ auf Steam kaufen — Füge den Gutscheincode zu deinem Dampf Wallet und das Spiel kaufen

Pro-Tipp Anmeldebonus bei der Registrierung: Das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $. Sie benötigen mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region: Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tage. Die€35 Es gilt eine Mindestauszahlungsgrenze, daher €75 Dampf Zielgruppe für The Last of Us: Teil I Es dauert etwa zwei bis drei Auszahlungszyklen, bis ein Gelegenheitsangebot abgeschlossen ist. Die Verfügbarkeit der Angebote und die Münzwerte variieren je nach Region.

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Ist es legal, „The Last of Us: Teil I“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

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Im Gegensatz dazu stehen Raubkopien. Inoffizielle „Free-Download“-Seiten, geknackte ausführbare Dateien und Torrents sind nach dem Urheberrecht in praktisch allen Rechtsordnungen illegal. Das Herunterladen aus diesen Quellen setzt Sie der Gefahr von in die ausführbare Datei eingebetteter Malware, dem Diebstahl von Zugangsdaten und Crypto-Minern aus. Raubkopien blockieren zudem Dampf Cloud-Speicher, Erfolge und PSN Cross-Save. Aus ethischer Sicht verweigert Piraterie Naughty Dog, ein Studio mit etwa 350 Personen das Ende letzten Jahres sein eigenständiges Multiplayer-Projekt „Factions“ einstellte 2023 teilweise aufgrund von Ressourcen- und Finanzengpässen, die für künftige Projekte erforderlichen Mittel.

Snakzy ist ein legitimer Weg, um The Last of Us: Teil I kostenlos. Der Entwickler erhält die volle Bezahlung, Ihre Dampf Das Konto bleibt sauber, und das Einzige, was du dafür aufbringst, ist deine Zeit.

Mein Fazit dazu, wie man „The Last of Us: Teil I“ kostenlos bekommt

The Last of Us: Teil I erhält 2026 eine klare Empfehlung, gestützt auf drei fundierte Datenpunkte: einen OpenCritic-Durchschnitt der Top-Kritiker von 82 („Stark“) mit 76% von Kritikern, die die PC Version nach dem Patch-Zyklus nach der Veröffentlichung; eine 84 % positiv DampfBewertung über101.624+ Nutzerbewertungen nach derselben Erholungsphase; und das Originalspiel von 2013 über 200 Auszeichnungen als „Spiel des Jahres“, die Teil I bewahrt und präsentiert erneut auf PS5-Generation-Technologie. Das Modelljahr 2023 PC Der Start verlief holprig, aber 2026 ist der richtige Zeitpunkt, um es zu spielen: Die Optimierungsprobleme sind weitgehend behoben und Dampf Der Status „Deck Verified“ wurde bestätigt.

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Häufig gestellte Fragen