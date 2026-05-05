Wie bekommt man „Tabletop Simulator“ kostenlos?

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Spielinfo Details Preis des Spiels 19,99 $ (Steam) Metacritic-Bewertung k. A. (keine Metacritic-Gesamtbewertung; Indie-Titel) Genre Brettspiel-Simulator, Physik-Sandkasten, Mehrspieler Entwickler Berserk Games Verlage Berserk Games Zeit, Geld zu verdienen – Hauptartikel k. A., offene Sandbox Zeit zum Verdienen – Haupt- und Zusatzinhalte Offenes Spiel ohne zeitliche Begrenzung Zeit zum Verdienen – 100 %-Komplettist Unbegrenzt, Hunderte bis Tausende von Stunden

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So bekommst du „Tabletop Simulator“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Tabletop Simulatorwurde erbaut vonBerserk Games, ein Zwei-Personen-Studio, das von Jason Henry und Kimiko gegründet wurde. Das Projekt startete als KickstarterKampagne inFebruar 2014, wobei 37.403 Dollar gesammelt wurden. Nach einem Jahr in Dampf Early Access auf Basis der Einheit Engine, die Vollversion erschien im Juni 2015. Mehr als ein Jahrzehnt später, TTS bleibt die führende digitale Tabletop-Plattform auf PC.

Das Spiel bietet 94 % sehr positivBewertung aufDampf basierend auf schätzungsweise über 60.000 Bewertungen, wobei Schätzungen die Spielerzahl auf 2 bis 5 Millionen Nutzer. Diese anhaltende Beliebtheit beruht auf einem zentralen Versprechen: Mit einem einzigen Kauf erhalten Sie 15 klassische integrierte Spiele (Schach, Poker, Domino, Mahjong und andere) sowie das gesamte Dampf Das Workshop-Ökosystem. Der Workshop enthält Tausende von kostenlosen, von der Community erstellten Spielmodifikationen, die praktisch jedes beliebte Brettspiel abdecken, von „Catan“ und „Gloomhaven“ bis hin zu „Twilight Imperium“ und kompletten D&D-Dungeon-Modulen.

Ich habe verfolgt Tabletop Simulator seit Jahren, und die aktive Workshop-Community ist eine seiner größten Stärken. Es erscheinen regelmäßig neue Spiel-Mods, und die Skript-Tools ermöglichen es Mod-Entwicklern, vollautomatische, regelkonforme Versionen komplexer Spiele zu erstellen. Offizielle DLC-Partnerschaften mit Publishern wie Stonemaier Games (Spannweite, Sensen) undKomm schon (Zombicide) lizenzierte Inhalte auf die Plattform bringen, obwohl die kostenlose Workshop-Bibliothek so umfangreich ist, dass DLCs völlig optional sind.

TTSunterstützt bis zu10 Spieler pro Online-Sitzung, inklusive VR-Unterstützung for HTC Vive and Oculus Rift mit Cross-Play zwischen VR- und Nicht-VR-Teilnehmern und erfordert für den Betrieb fast keine Hardware-Investitionen. Genre-technisch nimmt es eine einzigartige Position ein: ein physikbasierte Brettspiel-Sandbox ohne Regelauslegung, ohne integrierte Anleitungen und ohne Fortschrittssystem. Es ist ein Hilfsmittel für Tabletop-Spiele, kein eigenständiges Spiel.

Wie viel kostet Tabletop Simulator?

Tabletop Simulatorkostet€19.99 on Dampf. Der Preis ist seit der Veröffentlichung stabil geblieben, aber das Spiel erhält regelmäßig 50 % RabattwährendDampf Saisonale Schlussverkäufe (Sommer-, Herbst- und Winterschlussverkäufe), wodurch der Preis auf €9.99. A 4er-Pack ist erhältlich unter €59.99, was sich auf 14,99 $ pro Exemplar… die preiswerteste Option für eine Freundesgruppe, die regelmäßig Spieleabende veranstaltet.

Das historische Tief am Dampf beträgt ungefähr €9.99 während großer Schlussverkäufe. Am Eibe, die Preise beginnen bei etwa €8.50, was eine Ersparnis von etwa 57% im Vergleich zum Standardpreis. Beide Varianten bieten eine dauerhafte DampfSchlüssel.

Für dieSnakzyMethode,€19.99 ist eines der am leichtesten zu erreichenden Ziele im Katalog der kostenlosen Spiele. Der durchschnittliche erste SnakzyAuszahlung von€27.70 deckt den Kaufpreis des Spiels in einem einzigen Verdienstzyklus mehr als ab. Das Snakzy Mit dieser Methode muss man nicht auf ein Verkaufsfenster warten.

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Verfügbarkeit der „Tabletop Simulator“-Plattform

Metacritic-Bewertung Details PC k. A. (keine Metacritic-Gesamtbewertung). Steam: 94 % „Sehr positiv“ (über 60.000 Bewertungen) PS5 k. A. (nur PC und VR) Xbox N/A Umschalten N/A

Tabletop Simulator ist exklusiv erhältlich auf PC via Dampf. Es gibt keine Konsolenversion, und es wurden auch keine Konsolenportierungen angekündigt. Das Spiel unterstützt VR-Spiel on HTC Vive and Oculus Rift, wobei VR- und Nicht-VR-Spieler in derselben Sitzung miteinander spielen können. Gemeinsam aus der Ferne spielen wird unterstützt, sodass Freunde, die keine eigene Kopie besitzen, über Dampf.

DaTTSist einDampf-Titel, der Snakzy Das Prinzip ist ganz einfach: Man sammelt Münzen und tauscht sie gegen ein Dampf Geschenkkarte und eine offizielle Dampf Kauf für die PC Version, die als einzige verfügbar ist.

Systemanforderungen für Tabletop Simulator

Einer derTabletop Simulator„Das größte Plus von [Name] als Plattform für Spieleabende ist, wie wenig Hardware dafür benötigt wird. Die Mindestanforderungen beschränken sich auf Unterstützung für SSE2-CPUs, 4 GB RAMundintegrierte Grafik DirectX 9-fähig. Jeder Laptop oder Desktop-PC, der in den letzten zehn Jahren oder länger gekauft wurde, erfüllt mit ziemlicher Sicherheit die Mindestanforderungen, ohne dass Upgrades erforderlich sind.

Komponente Mindestens Empfohlen OS Windows 7 SP1 oder höher (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) CPU Unterstützung des SSE2-Befehlssatzes Jeder moderne Dual-Core-Prozessor RAM 4 GB 8 GB Grafiken Integrierte Grafik (DX9, Shader Model 3.0) Jede moderne dedizierte GPU DirectX DirectX 9 DirectX 11 Lagerung Drei Gigabyte 3 GB (plus Speicherplatz für Workshop-Mods)

The 3 GB für die Basisinstallation ist leichtgewichtig, auch wenn sich das Gewicht durch heruntergeladene Workshop-Mods mit der Zeit erhöhen wird. Für den Mehrspielermodus und den Zugriff auf den Workshop ist eine Internetverbindung erforderlich. VR-Spielerfordert einHTC Vive or Oculus Rift Headset, aber das Basisspiel läuft auch ohne eines auf jedem System der Mittelklasse oder im unteren Preissegment einwandfrei.

Mechaniken von Tabletop Simulator

Die Hauptschleife von Tabletop Simulator beginnt mit der Auswahl. Du wählst ein Spiel aus der integrierten Bibliothek aus, das Dampf Workshop oder eine benutzerdefinierte gespeicherte Konfiguration, lade Spieler ein (bis zu 10 online), und los geht’s. Jede Figur auf dem virtuellen Tisch folgt einer vollständige Physiksimulation: Die Karten werden mit echtem Schwung umgedreht, die Würfel rollen und hüpfen unvorhersehbar, und die Spielsteine stapeln sich und fallen um, genau wie an einem echten Tisch. Das Spiel enthält eine spezielle Schaltfläche „Tisch umwerfen“ für Momente höchster Frustration.

The Dampf Die Workshop-Ebene ist das, was TTS wirklich unbegrenzt. Tausende von kostenlosen, von der Community erstellten Mods decken praktisch jedes beliebte Brettspiel ab: Catan, Gloomhaven, Pandemic, Twilight Imperium, Arkham Horror und Hunderte mehr. Der Workshop bietet außerdem Dungeon-Sets für Rollenspiele, Eigenkreationen und Nachbildungen von Kartenspielen. Mod-Entwickler nutzen die integrierte Lua-Skript-API um Spielmechaniken zu automatisieren, Regeln durchzusetzen und geführte Erlebnisse zu schaffen, die die Spieler ohne Spielanleitung durch komplexe Spiele führen.

Für Rollenspiel- und Dungeon-Master-Sitzungen, TTS enthält spezielle Tools: ein verdeckter Spielleiterbildschirm, Gebiete mit Kriegsnebel, Bereiche mit versteckten Einheiten und Unterstützung für den Import benutzerdefinierter 3D-Modelle, Bilder und PDF-Dateien. Ein Spielleiter kann eine vollständige Karte für eine Begegnung erstellen, benutzerdefinierte Monster-Marker importieren und Bereiche vor den Spielern verbergen, bis diese sie während der Spielsitzung erkunden.

Die zentrale Einschränkung besteht darin, dass TTS Es gibt keine festen Regeln. Es handelt sich um eine physikbasierte Sandbox, nicht um eine Regel-Engine. Die Spieler müssen wissen, wie das jeweilige Spiel funktioniert, das sie aufstellen. Für erfahrene Brettspieler bedeutet das pure Freiheit. Für Neulinge erfordert es etwas Abstimmung innerhalb der Gruppe, bevor die Spielrunden reibungslos ablaufen. Sobald sich die Gruppe auf eine Spielauswahl geeinigt und die Spielmechanik verinnerlicht hat, sind die Spieltiefe und der Wiederspielwert praktisch unbegrenzt.

Die wichtigsten Funktionen von Tabletop Simulator

✅ Unbegrenzte Auswahl an Brettspielen: TTS enthält 15 klassische Spiele und schaltet Tausende von kostenlosen Dampf Workshop-Mods, die praktisch die gesamte Geschichte der Tabletop-Spiele ohne zusätzliche Kosten auf einer einzigen Plattform vereinen.

✅ Physik-Sandkasten – Freiheit: Jede Komponente unterliegt einer vollständigen Physiksimulation, sodass du Teile genau wie an einem echten Tisch aufheben, werfen, stapeln und umdrehen kannst – einschließlich des legendären „Tisch-umwerfen“-Buttons für die Partien, die nicht nach deinen Vorstellungen verlaufen.

✅ Integration des Steam-Workshops: Tausende von kostenlosen, von der Community erstellten Mods, lizenzierte DLCs großer Publisher (Stonemaier Games, CMON) und eine Lua-Skript-API sorgen dafür, dass die Spielbibliothek ständig erweitert wird – weit über das hinaus, was ein einzelner Entwickler jemals auf den Markt bringen könnte.

✅ Mehrspielermodus für bis zu 10 Spieler: Online-Spiele unterstützen bis zu 10 Spieler gleichzeitig, wobei VR- und Nicht-VR-Nutzer miteinander spielen können und Dampf „Gemeinsam aus der Ferne spielen“ für Freunde, die das Spiel nicht besitzen.

✅ VR-Unterstützung und benutzerdefinierte Inhalte: Vollständige VR-Kompatibilität für HTC Vive and Oculus Rift, dazu der Import benutzerdefinierter 3D-Modelle, Bildüberlagerungen und integrierte Werkzeuge für Spielleiter von Rollenspielen machen TTS eine vollständige virtuelle Spielumgebung.

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So bekommst du „Tabletop Simulator“ kostenlos mit Snakzy

Wenn Sie Tabletop Simulatorkostenlos,Snakzy bietet eine einfache Möglichkeit, dies zu tun. Snakzyist einkostenlose Prämien-App verfügbar für iOS und Android, wo du eine wechselnde Liste mit Angeboten von Partner-Handyspielen durchstöbern, Aufgaben wie das Erreichen bestimmter Level im Spiel oder das Erreichen von Meilensteinen bei der Spielzeit erfüllen und Münzen verdienen kannst, die deinem Guthaben gutgeschrieben werden. Eine Kreditkarte ist dabei nie erforderlich. Dies ist ein Zeitaufwandsmodell: Du tauschst deinen Aufwand bei Angeboten gegen Coins ein, die direkt in echtes Geld umgewandelt werden Dampf Guthaben auf der Geschenkkarte.

So geht’s Tabletop Simulator Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen — kostenlos für iOS und Android erhältlich; für die Anmeldung sind weder Zahlung noch Kreditkarte erforderlich Verfügbare Angebote durchsuchen — Die Angebotswand wechselt regelmäßig; konzentriere dich auf Angebote mit hoher Auszahlung oder wähle Spiele aus, die deinen Interessen entsprechen Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen — Für jede abgeschlossene Aufgabe erhältst du Münzen gutgeschrieben Snakzy Bilanz; Verfolgen Sie Ihre Fortschritte auf dem Weg zum €19.99 Ziel innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Geschenkkarte einlösen — sobald Ihr Guthaben den Mindestbetrag von 35 Dollar, auszahlen lassen für einen Dampf Geschenkgutschein im Wert von €19.99oder mehr Buy Tabletop Simulator on Dampf — Lösen Sie die Geschenkkarte ein und schließen Sie den Kauf ab

Pro-Tipp Anmeldebonus bei der Registrierung: Das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $. Du benötigst mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach Erreichen ihrer ersten Meilensteine einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region: Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tageder InstallationSnakzy. Bei einem Spielpreis von €19.99… reicht wahrscheinlich ein einziger Verdienstzyklus aus, um die Kosten zu decken. Die Mindestbetrag von 35 Dollar Dies gilt vor jeder Auszahlung; die Verfügbarkeit des Angebots und die Vergütungssätze variieren je nach Region.

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Nicht jeder Leser möchte warten, bis sich ein Guthaben angesammelt hat. Für diejenigen, die Tabletop Simulatorsofort,Eibe ist ein vertrauenswürdiger Marktplatz, der rabattierte Keys von geprüften Verkäufern weltweit anbietet. Der offizielle DampfDer Preis beträgt€19.99, währendEibe listet Schlüssel auf, beginnend bei ungefähr €8.50, was einer Ersparnis von etwa 57%oder ungefähr11,49 $ Rabatt der Standardpreis.

Der Schlüssel vonEibeist einrechtmäßig, dauerhaft DampfLizenz. Du aktivierst es über dein Dampf Bibliothek und das Spiel dauerhaft besitzen, mit uneingeschränktem Zugriff auf Workshop-Mods, DLCs, den Multiplayer-Modus und alle zukünftigen Updates. Es gibt keine Einschränkungen im Vergleich zu einer Standardversion DampfKauf.

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Eibe Die Preise schwanken je nach Angebot des Verkäufers, daher sollten Sie vor dem Kauf die aktuelle Produktseite überprüfen. Der Vorgang ist ganz einfach: Wählen Sie ein Produkt aus, schließen Sie die Zahlung ab und Sie erhalten Ihren Schlüssel oder den Gutscheincode per E-Mail. Alle drei in dieser Anleitung beschriebenen Methoden führen zu einer legitimen Kopie von Tabletop Simulator: Snakzy (kostenlos, zeitbasiert), ein Eibe Spiel-Key (ermäßigt, sofort verfügbar) oder ein Eibe Dampf Geschenkkarte (erhöht das Guthaben für einen offiziellen Kauf).

Ist es legal, „Tabletop Simulator“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja, es geht darum,Tabletop Simulatorkostenlos überSnakzy is 100 % legal. Der Vorgang läuft wie folgt ab: SnakzyDie Werbepartner von ‚s bezahlen für die Erfüllung von Angebotsaufgaben. Snakzy teilt diesen Erlös in Form von Coins mit dir. Diese Coins kannst du gegen echtes Geld einlösen Dampf Geschenkkarte mit echtem Geldwert. Mit dieser Geschenkkarte können Sie einen offiziellen DampfKauf.Berserk Games erhält die vollständige Zahlung über Dampf, und am Ende erhält man ein Dauerberechtigungmit deinemDampf Konto, genau wie bei jedem normalen Kauf.

Die alternativen „kostenlosen Spiele“, die in den Suchergebnissen auftauchen, sind das Risiko nicht wert. Inoffizielle Download-Seiten, Raubkopien, Cracks und Torrents sind illegal. Die Risiken sind gravierend: Malware, die Ihr gesamtes System und Ihre persönlichen Daten gefährden kann, dauerhafte Dampf Sperren, die sich auf deine gesamte Spielebibliothek auswirken, und keine echte Lizenz, egal was du herunterlädst. Berserk Games ist ein unabhängiges Zwei-Personen-Studio, das TTSaus einemKickstarter Kampagne. Jede Raubkopie bedeutet einen direkten Umsatzverlust für ein kleines Team.

The SnakzyDie Methode ist eineauf rechtmäßige Weiseum zu erhaltenTabletop Simulator kostenlos. Du unterstützt die Entwickler, behalte dein Dampf das Konto sicher ist und am Ende ein ordnungsgemäßer, offizieller Kauf zustande kommt.

Mein Fazit dazu, wie man „Tabletop Simulator“ kostenlos bekommt

Tabletop Simulatorverdient sich seinen94 % sehr positiv DampfBewertung. Mit2 bis 5 Millionen Eigentümer, Zugang zum gesamten Dampf Workshop-Bibliothek, vollständig VR-Unterstützungund Hardwareanforderungen, die so gering sind, dass das Programm auf praktisch jedem modernen PC… ist es für alle, die online mit Freunden Brettspiele oder Tabletop-Rollenspiele spielen, eine der preiswertesten Anschaffungen im Bereich der digitalen Spiele. Die Möglichkeit, mit bis zu 10 Personen in einer einzigen Sitzung macht das Wertversprechen noch überzeugender.

Für preisbewusste Spieler oder alle, die eine lange Wunschliste haben, Snakzy ist eine praktische Möglichkeit. Lade die App herunter, wähle ein besonders vorteilhaftes Angebot aus und baue dein Guthaben auf 35-Dollar-Grenzeund gegen ein DampfGeschenkkarte. Bei€19.99, Tabletop Simulator ist eines der am leichtesten zu erreichenden Ziele innerhalb eines einzigen Verdienstzyklus. Sobald Sie diese Geschenkkarte bereit haben, wissen Sie, wie Sie Tabletop Simulator Nur noch ein Schritt bis zur kostenlosen Bestellung.

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Häufig gestellte Fragen