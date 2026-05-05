Wie bekommt man „Resident Evil 7“ kostenlos?

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Spielinfo Details Preis des Spiels 39,99 $ (Gold Edition auf Steam) Metacritic-Bewertung 86/100 (PC und PS4, überwiegend positiv) Genre Survival-Horror, Ego-Perspektive, Action-Adventure Entwickler Capcom Co., Ltd. Verlage Capcom Co., Ltd. Zeit, Geld zu verdienen – Hauptartikel ca. 9 Stunden Zeit zum Verdienen – Haupt- und Zusatzinhalte ca. 12 Stunden Spielzeit – 100 %-Komplettist ca. 25 Stunden

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So bekommst du „Resident Evil 7“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Resident Evil 7: Biohazard gilt als eines der bedeutendsten Horrorspiele des letzten Jahrzehnts. Es erschien am 24. Januar 2017, es gilt86/100 auf Metacritic über beide hinweg PC and PS4und95 % überwältigend positivaus über81,000 Dampf Bewertungen – eine Bewertung, die nur wenige AAA-Titel in diesem Umfang erreichen. Capcom hat mehr als 10 Millionen Exemplare weltweit, und Kritiker schrieben ihm die Wiederbelebung der Resident Evil Franchise nach Resident Evil 6 hat es zu weit von seinen Horrorwurzeln entfernt.

Ich habe die Resident Evil die Serie schon seit Jahren, und RE7 ist der Titel, der wirklich alles verändert hat. Der Wechsel zur Ich-Perspektive, die intime Atmosphäre der Baker-Villa und das Debüt von Capcom’sproprietärRE ENGINE vermittelte den Eindruck, als würde die Reihe eine völlig neue Richtung einschlagen. Es gewann Das beste VR-Spiel at The Game Awards 2017 und erhielt zahlreiche Nominierungen für den Titel „Spiel des Jahres 2017“. Kritiker bezeichneten es bei seiner Veröffentlichung als einen der besten Teile der Reihe – ein Vergleich, der auch heute noch Bestand hat.

Du spielst alsEthan Winters, ein ganz normaler Zivilist, der in einem verfallenen Bauernhaus in Louisiana nach seiner vermissten Frau Mia sucht. Ethan hat keine Kampfausbildung, keine besonderen Fähigkeiten und nur sehr begrenzte Mittel. Im Spiel steht das Überleben im Vordergrund, nicht die Action.

The Gold-Edition ist das Komplettpaket. Es enthält das komplette Basisspiel sowie alle DLCs des Season Pass: Verbotene Aufnahmen, Band 1 und 2, Ende von ZoeundKein Held (der kostenlose Chris-Redfield-DLC). Damit wird das Grundspiel ~9 Stunden Hauptgeschichte mit etwa 3 Stunden zusätzlichem Inhalt. Perfektionisten werden etwa 25 Stunden der gesamten Spielzeit über alle Schwierigkeitsgrade und Sammelobjekte hinweg. Regisseur Koshi Nakanishi hat die Reihe wieder in Richtung einer sich langsam aufbauenden Spannung gelenkt, und das Ergebnis ist einer der wichtigsten Resident Evil Erfahrungen seit Resident Evil 4.

Wie viel kostet „Resident Evil 7“?

Resident Evil 7: Biohazard (Gold Edition) kostet €39.99 on Dampf. Allein das Basisspiel ist €19.99. Wer das komplette Spielerlebnis mit allen DLCs genießen möchte, sollte sich für die Gold Edition entscheiden.

CapcomRabatteRE7 aggressiv während Dampf Verkäufe. Die Gold Edition erscheint regelmäßig 60–75 %, bis zum10–16 Dollar mehrmals im Jahr. Der historische Tiefststand der Gold Edition liegt bei etwa €6.49, und der Preis für das Basisspiel ist auf bis zu €3.99UnserCapcomTitel,RE7 gehört zu den Artikeln, die am häufigsten im Angebot sind, daher ist ein guter Sonderverkauf meist nur noch wenige Monate entfernt.

Wenn Sie nicht warten möchten, dann Snakzy Diese Methode umgeht den aktuellen €39.99 Preis vollständig. Angesichts der Tatsache, wie tief die historischen Tiefststände reichen, reicht schon ein einziger Auszahlungszyklus bei Snakzy kann die Gold Edition problemlos nahe ihrem Verkaufspreis abdecken – und das Ergebnis ist eine offizielle Dampf Kauf, kein Schlüssel aus dem Graumarkt.

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Verfügbarkeit von „Resident Evil 7“ auf verschiedenen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC 86/100 – Steam: 95 % überwältigend positiv (über 81.000 Bewertungen) PS5 k. A. (wird über die Abwärtskompatibilität der PS4-Version wiedergegeben) Xbox 86/100 (Xbox One) Umschalten TBD (Nintendo Switch 2-Version, Februar 2026)

Resident Evil 7 ist erhältlich unter PC (Dampf), PS4, PS5 (dank Abwärtskompatibilität), Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, iOSundmacOS. VollPlayStation VR Die Unterstützung umfasst die gesamte Hauptkampagne, wodurch RE7 eines der meistgelobten VR-Horror-Erlebnisse, die es auf allen Plattformen gibt.

Für dieSnakzy Bei der in diesem Leitfaden behandelten kostenlosen Methode ist die Zielplattform PC via Dampf. Snakzy Prämien werden eingelöst für Dampf Geschenkkarten im Portemonnaie, erstellen Dampf der natürliche Kaufort. Wenn du auf einer Konsole spielst, dann Eibe Der folgende Abschnitt behandelt einen kostengünstigeren Alternativweg.

Systemanforderungen für Resident Evil 7

Resident Evil 7 läuft auf dem Original RE ENGINE with DirectX 11 Systemanforderungen. Die Anforderungen sind für einen modernen AAA-Horrortitel wirklich bescheiden, und Mittelklasse-Hardware der letzten fünf bis sechs Jahre bewältigt das Spiel problemlos.

Spezifikation Mindestens Empfohlen OS Windows 7/8/8.1/10 (64-Bit) Windows 7/8/8.1/10 (64-Bit) CPU Intel Core i5-4460 / AMD FX-6300 Intel Core i7-3770 / AMD FX-9590 RAM 8 GB 8 GB GPU NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R7 260x (2 GB Grafikspeicher) NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 DirectX DirectX 11 DirectX 11 Lagerung 24 Gigabyte 24 Gigabyte

RE7benötigt lediglich24 Gigabyte Speicherplatz und eine Internetverbindung zur Aktivierung. Ein SSD wird für schnellere Ladezeiten empfohlen, ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die meisten Gaming-Systeme der letzten fünf oder sechs Jahre werden die empfohlenen Systemanforderungen problemlos übertreffen.

Spielmechanik von Resident Evil 7

Die Hauptschleife von Resident Evil 7 versetzt dich aus der Ich-Perspektive in die Baker-Villa und das umliegende Anwesen. Du erkundest verschlossene Bereiche, suchst Schlüssel und Gegenstände, um neue Abschnitte freizuschalten, löst Umgebungsrätsel und verwaltest dein knappes Inventar mithilfe von Gegenstandsboxen, die über die Karte verteilt sind. Die Ressourcen sind bewusst knapp bemessen: Munition, Heilmittel und Handwerksmaterialien müssen sorgfältig eingesetzt werden. Die Spannung entsteht durch die Entscheidung, wann man kämpfen, wann man fliehen und wie man das Wenige, das man hat, einteilen soll.

Die Familie Baker dient als zentrale, immer wiederkehrende Bedrohung. Jack Baker fungiert in der frühen Spielphase als nahezu unverwundbarer Verfolger, der den Gegner dazu zwingt, Ausweichmanövern den Vorzug vor direkten Kämpfen zu geben. Marguerite Baker bekämpft die Insekten, die das Anwesen befallen, wodurch ihr Abschnitt zu einem der stimmungsvollsten im Spiel wird. Luke Baker versetzt dich in aufwendig gestaltete, mit Rätseln gespickte Bereiche und verleiht dem Spiel eine Atmosphäre psychologischer Beklemmung. Jedes Familienmitglied hat seinen eigenen Bosskampf, und diese Kämpfe gehören nach wie vor zu den denkwürdigsten der gesamten Reihe.

Basteln bestimmt das Ressourcenmanagement im gesamten Spiel. Durch die Kombination Chemieflüssigkeit mit Kräutern stellt Heilmittel her, während sie Schießpulver stellt Munition her. Der Platz im Inventar ist begrenzt, und man muss ständig abwägen, was man mit sich führt und was man in den Aufbewahrungskisten lagert. Das System sorgt dafür, dass jede Ressource von Anfang bis Ende sinnvoll genutzt wird.

Wahnsinniger Schwierigkeitsgrad, das nach dem ersten Durchspielen freigeschaltet wird, verändert die Platzierung der Gegenstände, beschränkt das Speichern auf Kassetten und erhöht die Aggressivität der Gegner erheblich. Es verändert das Spielerlebnis für wiederkehrende Spieler grundlegend. Zu den Sammelobjekten gehören antike Münzen (zum Freischalten mächtiger Gegenstände) und Herr Überall-Wackelkopf, wobei es eine geheime Trophäe zu gewinnen gibt, wenn man sie alle findet.

Die Gold Edition enthält zusätzlich zu Ethans Geschichte drei DLC-Pakete. Kein Held gibt dir die Kontrolle über Chris Redfield für actionreiche Missionen nach Abschluss der Kampagne. Ende von Zoe ist ein auf Nahkampf ausgerichteter Kampfabschnitt im Sumpf, in dem man als Joe Baker, Jacks Bruder, der dem Spiel einen ganz anderen Spielstil verleiht.

Die wichtigsten Features von Resident Evil 7

✅ Survival-Horror aus der Ich-Perspektive: Die erste Hauptstrecke Resident Evil aus der Ich-Perspektive, wodurch ein beklemmender, fesselnder Schrecken entsteht, den kein früherer Teil der Reihe nachahmen konnte.

✅ Die Familie Baker: Jack, Marguerite und Lucas Baker gehören zu den denkwürdigsten Antagonisten der Reihe; jeder von ihnen verfügt über eigene Spielmechaniken und Bosskämpfe, die auf ihre jeweiligen Gefahren zugeschnitten sind.

✅ RE ENGINE-Debüt: Resident Evil 7 war der erste Titel, der auf Capcom’sproprietärRE ENGINE, wodurch die visuellen und technischen Grundlagen geschaffen wurden, auf denen alle wichtigen Resident Evil die seitdem in den Veröffentlichungen verwendet wurden.

✅ Gold Edition Komplettpaket: Enthält alle Inhalte des Season Pass – Verbotene Aufnahmen, Band 1 und 2, Ende von ZoeundKein Held – das volle Programm RE7 ein Spielerlebnis mit etwa drei Stunden zusätzlichem Inhalt über die Hauptgeschichte hinaus.

✅ Volle PS VR-Unterstützung: Die gesamte Hauptkampagne ist spielbar in PlayStation VR, wodurchResident Evil 7 eines der meistgelobten VR-Horror-Erlebnisse auf dem Markt und eine völlig neue Art, ein ohnehin schon furchteinflößendes Spiel zu erleben.

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So bekommst du „Resident Evil 7“ kostenlos mit Snakzy

Wenn Sie Resident Evil 7kostenlos,Snakzy ist eine seriöse Möglichkeit, dies zu tun. Es handelt sich um eine kostenlose Prämien-App, bei der man Angebote für Handyspiele abschließt, Münzen sammelt und diese gegen echtes Geld einlöst Dampf Geschenkkarten für das Portemonnaie. Keine Kreditkarte erforderlich, keine Graumarkt-Websites. Das kostet eher Zeit als Geld: Die Werbetreibenden zahlen Snakzy um die Interaktion mit ihren Handyspielen zu fördern, und Snakzy gibt diesen Umsatz in Form von einlösbaren Coins an Sie weiter.

So geht’s Resident Evil 7 Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen – kostenlos erhältlich unter iOS and Android Verfügbare Angebote durchsuchen – Die Angebote variieren je nach Region und wechseln regelmäßig; wähle diejenigen aus, die die höchsten Münzgewinne bieten oder deinen Interessen entsprechen Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen – Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; Fortschritte verfolgen in Richtung €39.99innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Guthabenkarte einlösen – Sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, lassen Sie es sich in Form einer Geschenkkarte im Wert von €39.99oder mehr „Resident Evil 7“ auf Steam kaufen – Lösen Sie die Geschenkkarte ein und kaufen Sie die Gold Edition

Pro-Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus – das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $ – Sie benötigen mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach Erreichen ihrer ersten Meilensteine einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region – informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tage. DieMindestauszahlungsgrenze von 35 $ gilt vor jeder Auszahlung, und die 10 $ Willkommensbonus Bei der Anmeldung erhalten Sie einen Vorsprung auf dem Weg zu Ihrer ersten Einlösung. Die Angebote und die Verfügbarkeit variieren je nach Region.

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Enebas Der Ablauf ist ganz einfach: Produkt auswählen, bezahlen, einen Schlüsselcode erhalten und diesen einlösen unter Dampf. Keine Bedenken wegen Graumarktgeschäften, keine versteckten Gebühren.

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Eibe Die Preise schwanken je nach Wettbewerb unter den Verkäufern; überprüfen Sie daher vor dem Kauf die aktuelle Angebotsliste. Alle drei Methoden in dieser Anleitung – Snakzy (kostenlos, erfordert Zeit), ein Eibe Spiel-Key (ermäßigt, sofort verfügbar) oder ein Eibe Dampf Geschenkkarte (erfüllt das Guthaben für einen offiziellen Dampf Kauf) – führt zu einer legalen Kopie von Resident Evil 7: Biohazardverbunden mit deinemDampfKonto.

Ist es legal, „Resident Evil 7“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja, dieSnakzyDie Methode lautet100 % legal. Der Vorgang ist ganz einfach: Snakzy bezahlt dich mit Münzen dafür, dass du mit Werbetreibenden von Handyspielen interagierst. Du sammelst diese Münzen und löst sie gegen echtes Dampf Wallet-Geschenkkarte. Mit dieser Geschenkkarte kannst du Resident Evil 7: Biohazard (Gold Edition) über die offizielle Dampf Shop. Das Ergebnis ist eine dauerhafte Lizenz, die an Ihr Dampf Konto, rechtlich gesehen identisch mit einem Direktkauf zum vollen Preis. Capcom erhält die vollständige Zahlung von Dampf für jedes Exemplar, das auf diese Weise verkauft wird.

Zu vermeiden sind inoffizielle „Kostenloser Download“-Seiten, Cracks und Torrents. Diese sind illegal. Die Risiken sind gravierend: Malware, die Ihr System beschädigen kann, dauerhafte Dampf Kontosperren, die dir den Zugriff auf deine gesamte Bibliothek verwehren, und keine echte Spielelizenz, egal was du herunterlädst. Piraterie schadet direkt Capcom, der Entwickler und Publisher, der Resident Evil 7 von Grund auf aufgebaut und unterstützt das Franchise weiterhin.

Verwendung vonSnakzy ist ein legitimer Weg, um Resident Evil 7kostenlos.Capcom Sobald die Zahlung eingegangen ist, erhalten Sie eine unbefristete Lizenz, und bei diesem Vorgang gibt es keine rechtlichen Grauzonen.

Mein Fazit dazu, wie man „Resident Evil 7“ kostenlos bekommt

Resident Evil 7: Biohazard (Gold Edition) istt eines der preiswertesten AAA-Horror-Spiele auf dem Markt: 86/100auf Metacritic,95 % überwältigend positiv on Dampfaus über81,000Bewertungen,10 Millionen weltweit verkaufte Exemplare, a Das beste VR-Spiel Auszeichnung sowie das komplette Gold-Edition-Paket unter €39.99. Falls Sie der Preis bisher davon abgehalten hat, Snakzy bietet eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, ohne eigenes Geld auszugeben.

Die Vorgehensweise ist ganz einfach: Herunterladen Snakzy, schließe ein paar Angebote für Handyspiele ab und löse deine Münzen gegen ein Dampf Wallet-Geschenkkarte. Ihr Kauf wird als dauerhafte, gültige Lizenz auf Dampf, genau wie beim Direktkauf. Preisbewusste Horrorfans, Spieler, die eine lange Wunschliste abarbeiten, und alle, die nicht auf einen Sale warten möchten, profitieren am meisten von dieser Vorgehensweise.

HerunterladenSnakzy, wählen Sie ein besonders attraktives Angebot aus und bauen Sie Ihr Guthaben auf. Sobald Ihre Geschenkkarte bereitsteht, sind Sie nur noch einen Schritt davon entfernt, „Resident Evil 7“ kostenlos zu erhalten.

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Häufig gestellte Fragen