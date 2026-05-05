Wie bekommt man „Monster Hunter Stories 3“ kostenlos?

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Spielinfo Details Preis des Spiels 69,99 $ (Steam) Metacritic-Bewertung 81/100 auf PS5 (überwiegend positiv). OpenCritic 85. Genre JRPG, rundenbasiertes Rollenspiel, Monster sammeln, Abenteuer Entwickler Capcom Co., Ltd. Verlage Capcom Co., Ltd. Zeit, Geld zu verdienen – Hauptartikel ca. 45 Stunden Zeit zum Verdienen – Haupt- und Zusatzinhalte ~59 Stunden Spielzeit – 100 %-Komplettist ~94 Stunden

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So bekommst du „Monster Hunter Stories 3“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Ich habe verfolgt, Monster Hunter Stories 3: Verzerrtes SpiegelbildseitCapcom Das Spiel wurde im Rahmen der Nintendo Direct im Juli 2025 angekündigt, und die Veröffentlichung hat die Erwartungen erfüllt. Capcom hat das Spiel am 13. März 2026, gleichzeitig über PC (Dampf), PS5, Xbox Series X|SundNintendo Switch 2 – eine weltweite Markteinführung am ersten Tag, die die zunehmende Verbreitung des GeschichtenAbleger.

Die Kritiken sind sehr positiv. Monster Hunter Stories 3besitzt eineMetacritic-Bewertung von 81 on PS5und einOpenCritic-Bewertung von 85. Rezensenten bezeichneten es als „das erste Geschichten „ein Titel, der der Hauptreihe in nichts nachsteht“, lobte er die narrative Tiefe, die Mechaniken zur Verwaltung des Ökosystems und die vielschichtigen rundenbasierten Kämpfe. Auf Dampf, es hat eine74 % überwiegend positiv Bewertung von über 7.300 Bewertungen – wobei sich die Kritik vor allem gegen die Abschaffung von PvP Multiplayer-Modus aus den vorherigen Teilen und der €69.99Preisklasse.

Dies ist der dritte Beitrag in der Monster Hunter Stories Unterserie, im Anschluss an Geschichten (2016, 3DS) und Geschichten 2: Flügel des Untergangs (2021). Set 200 Jahre nach einem verheerenden BürgerkriegDas Spiel versetzt dich in die Königreiche Azuria und Vermeil, wo eine Umweltkrise namens „Crystal Encroachment“ und zwei unter ungewöhnlichen Umständen geborene Rathalos die Handlung vorantreiben. Die politische und ökologische Handlung ist die ambitionierteste, die die Subserie je in Angriff genommen hat.

Monster Hunter Stories 3basiert aufCapcom‘s firmeneigen RE-Motor, dieselbe Technologie, die auch hinter den modernen Resident Evil Reihe. Die umfassendere Monster Hunter Die Franchise hat über Insgesamt 100 Millionen Exemplare, und dieser Eintrag markiert den 10-jähriges JubiläumderGeschichtenAbleger. Bei€69.99, zu lernen, wie man Monster Hunter Stories 3 „Kostenlos“ ist ein attraktives Angebot für preisbewusste Fans, die das volle Erlebnis ohne den vollen Preis genießen möchten.

Wie viel kostet „Monster Hunter Stories 3“?

Monster Hunter Stories 3: Verzerrtes SpiegelbildKosten€69.99 für die Standard Edition auf Dampf. DieDeluxe-Editionkostet€79.99 und umfasst das Deluxe-Set mit Kosmetikartikeln. Derzeit gibt es keinen offiziellen Einführungsrabatt.

Das Spiel erschien im März 2026 und hat seit seiner Veröffentlichung keinen offiziellen Preisnachlass erhalten. Basierend auf Capcom„Preisentwicklung“ – Monster Hunter: World and Monster Hunter Risebeide getroffen50 % Rabatt innerhalb des ersten Jahres – ein bedeutender Dampf ein Verkauf ist realistisch innerhalb von 6 bis 12 Monate. Spieler, die auf einen Deal warten, können sich vernünftigerweise das nächste große Turnier zum Ziel setzen Dampf saisonale Veranstaltung. Schlüssel von Drittanbietern sind derzeit erhältlich ab etwa €50.00, was ungefähr 29 % Rabatt der offizielle Preis.

Für alle, die nicht auf einen Ausverkauf warten möchten, ist das Snakzy Die in dieser Anleitung beschriebene Methode umgeht das €69.99 den Preis vollständig.

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Verfügbarkeit von „Monster Hunter Stories 3“ auf verschiedenen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC 74 % überwiegend positive Bewertungen auf Steam (über 7.300 Bewertungen) PS5 81/100 (im Großen und Ganzen positiv) Xbox TBD Umschalten TBD (Nintendo Switch 2)

Monster Hunter Stories 3: Verzerrtes Spiegelbild ist erhältlich unter PC (Dampf), PS5, Xbox Series X|SundNintendo Switch 2. Alle vier Versionen wurden gleichzeitig am 13. März 2026. Das Spiel istnur Einzelspieler–Capcomentfernt diePvP der Mehrspielermodus, der bereits in früheren Versionen enthalten war Geschichten Einträge, eine Entscheidung, die zu gemischten Dampf Nutzerbewertungen trotz positiver Kritiken. Die Snakzy Die in dieser Anleitung beschriebene Methode gilt für die Dampf PCVersion, alsSnakzy löst Münzen ein für DampfGeschenkkarten.

Systemanforderungen für „Monster Hunter Stories 3“

Basierend aufCapcom‘sRE-Motor, Monster Hunter Stories 3 stellt für einen Titel der aktuellen Generation moderate Anforderungen. Die Mindestanforderungen zielen auf eine spielbare Leistung auf Mittelklasse-Hardware ab, während die empfohlenen Anforderungen 1080p-Gameplay mit 60 fps bei hohen Einstellungen. Die meisten SpielePCDie Modelle der letzten vier bis fünf Jahre erfüllen oder übertreffen die empfohlenen Spezifikationen, ohne dass eine Aufrüstung erforderlich ist.

Spezifikation Mindestens Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10/11 (64-Bit) CPU Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 3600 RAM 8 GB 16 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 6700 XT DirectX DirectX 12 DirectX 12 Lagerung 27 Gigabyte 27 GB SSD

Speicherplatz ist einfach 27 GigabyteundCapcomempfiehlt eineSSD für optimale Ladezeiten. Ein kostenloses Dampf Es steht eine Demoversion zur Verfügung, mit der Sie Ihr System testen können, bevor Sie sich zum Kauf der Vollversion entschließen.

Spielmechanik von Monster Hunter Stories 3

Die Hauptschleife in Monster Hunter Stories 3: Verzerrtes Spiegelbild verbindet Open-World-Erkundung mit dem Sammeln von Monstern und rundenbasierten RPG-Kämpfen. Als Reiter in den Königreichen Azuria und Vermeil begibst du dich in abwechslungsreiche Umgebungen, um nach Monstiereiern zu suchen, diese auszubrüten und eine Bindung zu den Monsties aufzubauen, während du eine storybasierte Kampagne durchspielst, die sich über zwei verfeindete Königreiche und eine sich verschärfende ökologische Krise erstreckt.

Der rundenbasierte Kampf basiert auf einem „Stein-Papier-Schere“-Angriffssystem mit drei Typen: Kraft, Geschwindigkeit und Technik. Jeder Typ ist einem anderen überlegen und unterliegt einem anderen, weshalb es notwendig ist, den nächsten Zug des Gegners vorauszusehen, anstatt sich allein auf die reinen Werte zu verlassen. Waffentypen, Elementarkombinationen und Soziale Kompetenzen eine zusätzliche Strategieebene. Verwandtschaftsfertigkeiten sind mächtige Kombinationsangriffe, die gemeinsam mit deinem verbundenen Monstie ausgeführt werden, sobald die Verwandtschaftsanzeige voll ist. Das System belohnt sorgfältige Planung und bleibt dabei für Neulinge im JRPG-Genre leicht zugänglich.

The Wiederherstellung von Lebensräumen Das System erweitert das Spiel um eine strategische Ebene, die über einzelne Kämpfe hinausgeht. Durch das Besiegen wilder Monster in einer Region und das Errichten von Lagerplätzen wird der Ökosystem-Rang dieses Gebiets erhöht. Das Freilassen geschlüpfter Monsties in die Wildnis verbessert die Lebensraumqualität weiter. Das Erreichen Lebensräume der S-Klasse gewährt passive Kampfboni und schaltet Funktionen frei Mutationen an zwei Genen – eine Ebene zur Charakteroptimierung, die es Monsties ermöglicht, Fähigkeiten aus verschiedenen Elementen zu erben.

Das Sammeln ist ein zentraler Bestandteil der langfristigen Erfahrung. Über 100 Proben im weiteren Sinne Monster Hunter Es stehen zahlreiche Monsties aus dem Universum zur Verfügung, die man ausbrüten und an sich binden kann. Jedes Monstie verfügt über einzigartige Fähigkeiten, Elementaraffinitäten und Fortbewegungsfähigkeiten, die neue Bereiche der Weltkarte erschließen – Fliegen, Schwimmen und Klettern sind jeweils an bestimmte Monstie-Typen gebunden. Die Gensystem ermöglicht den Transfer von Fähigkeiten zwischen Monsties für Spieler, die ihre Builds im Endgame optimieren möchten.

Die wichtigsten Features von Monster Hunter Stories 3

✅ Monster sammeln und Bindungen aufbauen: Eier ausbrüten und aufziehen 100 Probenaus demMonster Hunter Universum, von denen jede über einzigartige Fähigkeiten, Elementaraffinitäten und Fortbewegungsfähigkeiten verfügt, die neue Regionen auf der Weltkarte erschließen.

✅ Rundenbasierte strategische Kämpfe: Das „Stein-Papier-Schere“-System aus Kraft, Geschwindigkeit und Technik kombiniert Waffentypen, Elementarkombinationen und Soziale Kompetenzen zu einem Kampfsystem, das strategisches Spiel auf jedem Schwierigkeitsgrad belohnt.

✅ System zur Wiederherstellung von Lebensräumen: Besiege wilde Monster, richte Lagerplätze ein und lass Monsties frei, um Ökosysteme wiederherzustellen – das Erreichen von Lebensräumen mit S-Rang schaltet passive Boni und Mutationen mit zwei Elementen frei, was eine umfassendere Anpassung deiner Charaktere ermöglicht.

✅ Handlungsorientiertes JRPG: Am stärksten auf die Handlung ausgerichtet Monster Hunter Stories Eine noch nie dagewesene Folge, die in zwei verfeindeten Königreichen spielt und politische Intrigen, ökologische Herausforderungen sowie eine Besetzung bietet, die Kritiker als „die emotionalste der Serie“ bezeichneten.

✅ RE ENGINE-Grafiken auf allen Plattformen: Capcom‘sRE-Motor bietet hochauflösende Bilder auf PC, PS5, Xbox Series X|SundNintendo Switch 2– und das alles vom ersten Tag an, zusammen mit einem vollständig anpassbaren Begleiter-System mit Rudy.

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So bekommst du „Monster Hunter Stories 3“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App für Android und iPhone, bei der du Münzen verdienst, indem du Angebote für Handyspiele abschließt. Eine Kreditkarte ist nicht erforderlich. Es handelt sich um ein Zeitinvestitionsmodell: Du tauschst die Zeit, die du für das Abschließen von Angeboten aufwendest, gegen Münzen ein, die in echtes Dampf Wert der Geschenkkarte.

So bekommst du „Monster Hunter Stories 3“ Schritt für Schritt kostenlos:

Snakzy herunterladen – kostenlos für iOS und Android erhältlich Verfügbare Angebote durchsuchen – Die Angebote variieren je nach Region und wechseln regelmäßig; wähle diejenigen aus, die die höchsten Münzgewinne bieten oder deinen Interessen entsprechen Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen – Für jedes abgeschlossene Angebot erhältst du Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; Verfolgen Sie Ihre Fortschritte auf dem Weg zu €69.99innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Geschenkkarte einlösen – Sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, lassen Sie sich den Betrag auszahlen Dampf Geschenkkarte im Wert von €69.99oder mehr „Monster Hunter Stories 3“ auf Steam kaufen – Laden Sie den Wert der Geschenkkarte auf Ihr Konto und schließen Sie den Kauf ab

Pro-Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus – das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $ – Sie benötigen mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region – informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tageder InstallationSnakzy. DieMindestauszahlungsgrenze von 35 $ gilt vor jeder Auszahlung. Da Monster Hunter Stories 3Kosten€69.99… Die meisten Nutzer werden die Kosten über zwei bis drei Auszahlungszyklen hinweg decken. Die Angebote und die Verfügbarkeit variieren je nach Region.

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Eibe Die Preise schwanken, daher solltest du vor dem Kauf die aktuelle Preisliste überprüfen. Der Ablauf ist ganz einfach: Wähle ein Produkt aus, bezahle und erhalte einen Spielschlüssel oder einen Gutscheincode per E-Mail. Alle drei Methoden – Snakzy (kostenlos, erfordert Zeit), ein Eibe Spiel-Key (ermäßigt, sofort verfügbar) oder ein Eibe Geschenkkarte (zum Aufladen eines offiziellen Dampf Kauf) – führt zu einer legalen Kopie von Monster Hunter Stories 3: Verzerrtes Spiegelbild.

Ist es legal, „Monster Hunter Stories 3“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Snakzy is 100 % legal. Das Verfahren ist einfach: Werbekunden zahlen Snakzy um für ihre Handyspiele zu werben, Snakzy teilt diese Einnahmen in Form von Coins mit den Nutzern, die Coins wandeln Sie in Dampf Geschenkkarte, und du nutzt die Geschenkkarte, um Monster Hunter Stories 3 auf der offiziellen €69.99Preis abDampf. Capcom erhält die vollständige Zahlung. Sie erhalten eine unbefristete Lizenz, die an Ihr Dampf Konto, genau wie bei jedem normalen Kauf.

Was Sie vermeiden sollten: inoffizielle „Kostenloser Download“-Seiten, Cracks, Torrents und modifizierte Spieledateien. All dies ist illegal und birgt erhebliche Risiken – Malware, die Ihr System beschädigen kann, Datendiebstahl und dauerhafte Dampf Kontosperren, durch die Sie keinen Zugriff mehr auf Ihre gesamte Bibliothek haben. Capcom Co., Ltd. wird unmittelbar geschädigt, wenn Spieler den offiziellen Kaufweg umgehen, und in dieser Situation gibt es keine rechtliche Grauzone.

Snakzy ist ein legitimer Weg, um Monster Hunter Stories 3 kostenlos, denn es endet genau dort, wo jeder legale Kauf endet: Capcom erhält die Zahlung, und Sie erhalten eine einwandfreie Lizenz ohne jegliches Risiko.

Mein Fazit dazu, wie man „Monster Hunter Stories 3“ kostenlos bekommt

Monster Hunter Stories 3: Verzerrtes Spiegelbild ist eines der besten JRPGs, die 2026 erschienen sind. Mit einem Metacritic-Bewertung von 81, derOpenCritic-Bewertung von 85, über100 Monster zum Sammeln, das System zur Wiederherstellung von Lebensräumen und RE-Motor Was die Grafik auf allen vier Startplattformen angeht, ist dies der gelungenste Teil der Geschichten Unterserie. Die €69.99 Der Preis ist für manche Budgets hoch, aber die inhaltliche Tiefe – bis zu 94 Stunden für einen Durchlauf, bei dem man alles abhaken will – das macht es für JRPG-Fans zu einem echten Schnäppchen.

The Snakzy Diese Methode ist ein einfacher Weg, um ans Ziel zu kommen, ohne eigenes Geld auszugeben. Lade die App herunter, wähle ein besonders lohnendes Angebot aus, baue dein Guthaben auf und nutze das daraus resultierende Dampf Geschenkkarte für einen offiziellen Einkauf. Sobald Ihre Geschenkkarte bereit ist, erfahren Sie hier, wie Sie Monster Hunter Stories 3 Nur noch ein Schritt bis zur kostenlosen Bestellung.

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Häufig gestellte Fragen