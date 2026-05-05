Wie bekommt man HELLDIVERS 2 kostenlos?

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Dieser Leitfaden behandelt ausschließlich legale Methoden. Inoffizielle Download-Seiten, Cracks und Torrents bergen echte Risiken: Malware, dauerhafte Dampf Kontosperren und keine gültige Lizenz. Inhalt: eine vollständige HELLDIVERS 2 Übersicht, Preise, Plattformen, Systemanforderungen, Schritt-für-Schritt-Anleitung SnakzyProzess, einEibe eine günstigere Alternative, eine rechtliche Analyse und ein Fazit.

Spielinfo Details Preis des Spiels 39,99 $ (Steam) Metacritic-Bewertung 82/100 (im Großen und Ganzen positiv) Genre Kooperativer Third-Person-Shooter, Live-Service, PvE Entwickler Arrowhead Game Studios Verlage Sony Interactive Entertainment Zu erreichende Zeit (Hauptstory) k. A., Live-Service ohne formelles Story-Ende Spielzeit (Haupt- und Zusatzinhalte) Unbegrenzt: Hunderte von Stunden Zu erreichende Zeit (100 %-Komplettist) Unbegrenzt, Live-Service

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So bekommst du HELLDIVERS 2 kostenlos: Vollständiger Spielüberblick

Ich habe verfolgt, HELLDIVERS 2 seit seiner Einführung im Februar 2024, und die wirtschaftlichen und kulturellen Auswirkungen, die es hatte, lassen sich kaum überschätzen. 20 Millionen verkaufte Exemplare plattformübergreifend. über 700 Millionen Dollar Umsatz. Ein Höchststand von 458.000 Spieler gleichzeitig on Dampf bereits bei der Markteinführung, was es zum mit Abstand größten PlayStation Das erfolgreichste PC-Spiel aller Zeiten. Es wurde bei den Game Awards 2024 als bestes Multiplayer-Spiel ausgezeichnet und erhielt den D.I.C.E.-Preis als Online-Spiel des Jahres. Die Resonanz bei Spielern und Kritikern war außergewöhnlich: ein 82/100 Metacritic-Bewertung auf PC and PS5, mitDampf Bewertungen, die ungefähr um 80 % überwiegend positivaus mehr als600,000 Spielerbewertungen.

HELLDIVERS 2 ist ein kooperativer Third-Person-PvE-Shooter. Du und bis zu drei Teamkameraden werdet auf feindliche Planeten entsandt, um im Namen der „kontrollierten Demokratie“ gegen zwei außerirdische Fraktionen zu kämpfen: die Terminiden (insektenähnliche Gegner) und die Automaten (eine Roboterarmee). Die gesamte Designphilosophie des Spiels basiert auf dem Koop-Modus für vier Spieler. Friendly Fire ist immer aktiviert, Kommunikation ist unerlässlich und eine Rettung ist niemals garantiert. Jede Mission, die du abschließt, trägt direkt zur Galaktischer Krieg, eine kontinuierliche, von der Community getragene Kampagne auf einer dynamischen Sternenkarte, die sich seit dem Starttag ständig weiterentwickelt.

Entwickelt vonArrowhead Game Studios in Schweden und herausgegeben von Sony Interactive Entertainment, HELLDIVERS 2gestartet am8. Februar 2024 for PC and PS5DieXbox Series X|S Die von Nixxes Software entwickelte Version erschien am 26. August 2025. Vollständiges Crossplay wird auf allen drei Plattformen unterstützt. Das PC Diese Version erfordert kein PlayStation-Network-Konto mehr, nachdem Sony die umstrittene PSN-Anmeldepflicht aufgrund der Kritik der Spieler wieder aufgehoben hat.

Als Live-Service-Titel, HELLDIVERS 2 wurde regelmäßig mit kostenlosen Inhalten aktualisiert: neue Gegnertypen, Biome, Missionen und Strategien. Kriegsanleihen (saisonale Battle-Pässe) bieten Kosmetikartikel und Waffen, die man im Spiel oder mit Premium-Super-Credits erwerben kann. Crossover-Inhalte mit Killzone and Hallo ODST ist bereits gestartet, und das Das Herz der Demokratie Die 2025 veröffentlichte Erweiterung war für alle Spieler völlig kostenlos. Der Galaktische Krieg hat kein offizielles Ende und läuft auf unbestimmte Zeit weiter, angetrieben durch die gesammelten Aktionen der Spieler.

Wie viel kostet HELLDIVERS 2?

HELLDIVERS 2kostet€39.99 on Dampf. Die „Super Citizen Edition“, die zusätzliche Kriegsanleihen und Kosmetikartikel enthält, kostet €49.99. Arrowhead hat vorübergehende Preissenkungen bis auf €32 während größerer Update-Phasen, darunter der Start von „Das Herz der Demokratie“ im Mai 2025, doch es gab bisher keinen dauerhaften Preis unterhalb dieses Niveaus.

Ausgehend von den üblichen Praktiken der Publisher sind mit zunehmender Marktetablierung des Spiels wahrscheinlich größere Preisnachlässe zu erwarten. First-Party-Live-Service-Titel auf Dampf Bei großen Jubiläen und saisonalen Sonderverkäufen werden in der Regel Umsatzsteigerungen von 30 bis 50 % erzielt. HELLDIVERS 2 im Februar 2026 zwei Jahre alt wurde, was bedeutet, dass längere Rabattzeiträume immer häufiger vorkommen. Das historische Tiefststand am Dampf gibt es schon seit €32, währendEibe listet das Spiel aus der Zeit um €22.00, wodurch etwa 45% im Vergleich zum regulären Verkaufspreis.

Wenn du möchtestHELLDIVERS 2 ohne die derzeitige DampfPreis, derSnakzy Die in diesem Leitfaden beschriebene Methode umgeht diese Kosten vollständig, indem sie es Ihnen ermöglicht, Dampf Guthaben für das Wallet durch das Absolvieren von Angeboten für Handyspiele.

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Verfügbarkeit von „HELLDIVERS 2“ auf verschiedenen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC 82/100 bei den Kritikerbewertungen; Steam ~80 % „Meist positiv“ (über 600.000 Bewertungen) PS5 82/100 Xbox TBD (Xbox Series X) Umschalten N/A

HELLDIVERS 2 ist erhältlich unter PC via Dampf, PS5undXbox Series X|S, wobei das Crossplay auf allen drei Plattformen vollständig aktiviert ist. Die Anforderung, ein PSN-Konto zu verknüpfen, wurde aus dem PC Version nach Rückmeldungen der Spieler, also Dampf Spieler benötigen kein PlayStation Network-Konto mehr. Das Xbox Series X|S Die Portierung erscheint im August 2025 und spielt im selben Galaktischen Krieg wie PC and PS5 Spieler. Für die Snakzy Methode in dieser Anleitung, die Dampf Version ist das Ziel, da Snakzy löst Münzen ein für Dampf Gutscheine für die Geldbörse.

HELLDIVERS 2 – Systemanforderungen

HELLDIVERS 2 ist nach heutigen Maßstäben kein besonders hardwareintensives Spiel. Die Mindestanforderung an die Grafikkarte ist eine GTX 1050 Ti, und die empfohlenen Spezifikationen sehen einen RTX 2060, was bedeutet, dass die meisten Gaming-PCs der letzten sechs oder sieben Jahre das Spiel problemlos ausführen können. Die einzigen nennenswerten Anforderungen sind 100 GB Speicherplatz sowie eine ständige Internetverbindung, da das Spiel immer online ist und keinen Offline-Modus bietet.

Spezifikation Mindestens Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10/11 (64-Bit) CPU Intel Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 1500X Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X RAM 8 GB 16 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 470 NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600 XT DirectX DirectX 11 DirectX 11 Lagerung 100 GB (SSD empfohlen) 100 GB SSD

Hardware der Mittelklasse ab 2018 läuft HELLDIVERS 2 bequem bei mittlerer bis hoher Lautstärke. Ein SSD ist bei den Mindestanforderungen zwar technisch gesehen optional, wird von Arrowhead jedoch dringend empfohlen, und der Unterschied bei den Ladezeiten der Missionen ist beim Spielen mit einem Trupp deutlich spürbar.

HELLDIVERS 2 – Spielmechanik

Die Hauptschleife von HELLDIVERS 2 ist sofort zugänglich, aber überraschend tiefgründig: Du landest mit einem Trupp von bis zu vier Spielern auf einem feindlichen Planeten, erfüllst PvE-Missionsziele wie die Zerstörung von Terminid-Nestern, den Abschuss von Orbitalraketen, das Sammeln von Proben und das Bergen von Datenkapseln und kehrst dann mit deiner Beute lebend zurück, um zum Galaktischen Krieg beizutragen. Jede erfolgreiche Mission verschiebt die Frontlinie auf der gemeinsamen Community-Karte.

Das maßgebliche System ist das Mechanik der Strategie. Du rufst Unterstützung an, indem du in Echtzeit Tastenkombinationen eingibst: Orbital-Laserschläge, Nachschubabwürfe, Mechs, Fahrzeuge, Geschütztürme und präzise Luftangriffe stehen dir zur Verfügung. Pro Mission stehen dir vier Strategiefelder zur Verfügung, und die Wahl der richtigen Ausrüstung für die gegnerische Fraktion und das jeweilige Biom ist entscheidend für dein Überleben. Friendly Fire ist immer aktiv. Ein schlecht getimter Luftangriff schaltet deine Teamkameraden genauso effizient aus wie den Feind. Diese Momente sind die Quelle von HELLDIVERS 2„… die denkwürdigsten Geschichten.“

Schwierigkeiten beiHELLDIVERS 2verläuft quer überneun Stufen, von „Trivial“ bis „Super Helldive“. Höhere Schwierigkeitsgrade erhöhen die Dichte und Aggressivität der Gegner, führen mächtige Patrouillenvarianten ein und stellen koordinierte Ausrüstungskombinationen sowie die Kommunikation innerhalb des Trupps auf die Probe. Der Unterschied zwischen den Schwierigkeitsstufen ist spürbar, und das Durchspielen aller Stufen vermittelt ein echtes Gefühl der Meisterschaft.

The Galaktischer Krieg ist die fortlaufende Metaebene des Spiels. Die Sternenkarte wird von allen Spielern gemeinsam genutzt. Jede Mission trägt dazu bei, einen Planeten zu befreien oder zu verteidigen, und Großaufträge Die vom fiktiven „Oberkommando“ des Spiels herausgegebenen Aufträge geben der Community wöchentliche Ziele vor, die die Kriegsgeschichte vorantreiben. Die Geschichte des Galaktischen Krieges hat sich in Echtzeit weiterentwickelt, basierend auf dem, was die Spieler tatsächlich erreicht haben.

Anpassung der Ausrüstung umfasst die Primärwaffe, die Sekundärwaffe, Granaten, Rüstung und vier Strategiefelder. Kriegsanleihen Schalte neue Waffen, Rüstungssets, Umhänge und Emotes frei, die du durch Medaillen im Spiel oder mit der Premiumwährung „Super Credits“ verdienen kannst.

HELLDIVERS 2 – Die wichtigsten Features

✅ Stratagem-System: Rufe verheerende Orbitalangriffe, Mechs und Nachschubabwürfe mithilfe von Richtungsbefehlskombinationen in Echtzeit herbei und mache so jede Mission zu einem taktischen Rätsel, dessen Ausgang vollständig von der Koordination des Trupps abhängt.

✅ Dynamischer Galaktischer Krieg: Eine dauerhafte, von der Community getragene Kampagne, bei der die Missionen jedes einzelnen Spielers dazu beitragen, die Kontrolle über den Planeten zu verschieben, wobei „Major Orders“ wöchentliche Ziele vorgeben, die die Live-Kriegsgeschichte in Echtzeit weiterentwickeln.

✅ Chaotischer 4-Spieler-Koop-Modus: Eigenbeschuss ist immer aktiviert, Luftangriffe können Teamkameraden ausschalten, und die Evakuierung ist nie garantiert – das sorgt für unvorhersehbare Momente und Teamgeschichten, von denen die Spieler noch lange nach Ende der Sitzung erzählen.

✅ Kostenlose Updates im Rahmen des Live-Service: Arrowhead fügt regelmäßig neue Gegner, Biome, Missionen und Strategien ohne zusätzliche Kosten hinzu, wobei Kriegsanleihen die Bereitstellung von Kosmetikartikeln und Waffen, die im Spiel verdient oder mit Premiumwährung erworben werden können.

✅ Eine von „Starship Troopers“ inspirierte Satire: Eine düster-komische „gesteuerte Demokratie“-Umgebung, in der patriotische Propaganda-Briefings, absurde militärische Inszenierungen und unerbittliches Friendly Fire auf intensive PvE-Kämpfe treffen – ein Spielgefühl, das sich von jedem anderen Koop-Shooter unterscheidet.

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So bekommst du HELLDIVERS 2 kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose mobile Prämien-App, die für iOS und Android verfügbar ist. Hier kannst du Angebote erfüllen – darunter das Herunterladen von Apps, das Ausfüllen von Umfragen und das Spielen von Handyspielen unserer Partner –, um Münzen zu verdienen. Zu keinem Zeitpunkt ist eine Kreditkarte erforderlich. Es handelt sich um ein Zeitinvestitionsmodell: Du tauschst die Zeit, die du für die Erfüllung der Angebote aufwendest, gegen Münzen ein, die in echtes Dampf Gutscheinwert, den Sie dann zum Einkaufen verwenden HELLDIVERS 2 zum vollen Preis bei Dampf.

So geht’s HELLDIVERS 2 Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen – kostenlos für iOS und Android erhältlich Verfügbare Angebote anzeigen – Die Angebote variieren je nach Region und wechseln regelmäßig; wähle diejenigen aus, die die höchsten Münzgewinne bieten oder deinen Interessen entsprechen Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen – Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; Verfolgen Sie Ihre Fortschritte auf dem Weg zu €39.99innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Guthabenkarte einlösen – Sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, lassen Sie es sich in Form einer Geschenkkarte im Wert von €39.99oder mehr HELLDIVERS 2 auf Steam kaufen – nutze die Geschenkkarte, um das Spiel auf Dampf

Pro-Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus. Das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $. Sie benötigen mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach ihren ersten Meilensteinen einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region. Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tage. Beachten Sie, dass die Mindestauszahlungsgrenze von 35 $ Es gelten bestimmte Bedingungen, bevor Sie sich das Geld auszahlen lassen können; Angebote und Verfügbarkeit variieren je nach Region.

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Nicht jeder Leser möchte warten, bis sich genug angesammelt hat Snakzy Münzen, und das ist eine völlig vernünftige Haltung. Wenn man HELLDIVERS 2 gerade jetzt zum reduzierten Preis, Eibe ist ein bewährter digitaler Marktplatz, der rabattierte Keys mit Käuferschutz anbietet. Der offizielle DampfDer Preis beträgt€39.99, aber Eneba listet auf HELLDIVERS 2aus der ganzen Welt€22.00, wodurch Sie etwa 45%, was ungefähr 17,99 $ Rabatt der empfohlene Verkaufspreis. Der Schlüssel ist gültig und wird direkt auf Dampfund gewährt eine dauerhafte Lizenz, die mit jedem Kauf zum Vollpreis identisch ist. Es gibt kein Abonnement, kein Graumarktrisiko und keinen Unterschied in dem, was Sie erhalten, wenn Sie DampfBibliothek.

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Ist es legal, „HELLDIVERS 2“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja, zu 100 % legal. Der Vorgang ist ganz einfach: Sie laden Snakzy Kostenlose, vollständige Handyspiele, bei denen man Münzen verdienen und diese gegen ein Dampf Gutschein im Wallet, und diesen Gutschein zum Einkaufen nutzen HELLDIVERS 2 on Dampf. Arrowhead Game Studios erhält die vollständige Zahlung von diesem Dampf Kauf. Sie erhalten eine dauerhafte, rechtmäßige Lizenz, die an Ihr Dampf Konto, genau wie bei jedem Direktkauf. Bei diesem Vorgang gibt es keine rechtlichen Grauzonen.

Im Gegensatz dazu stehen inoffizielle „Free-Download“-Seiten, Cracks und Torrents. Diese Wege sind illegal, und die Risiken sind real: Malware, die Ihr System beschädigen und Ihre Daten stehlen kann, dauerhafte Dampf Kontosperren und keine gültige Lizenz. Die Entwickler bei Pfeilspitze sich konsequent dafür einsetzen HELLDIVERS 2 Seit dem Start bietet das Spiel kostenlose Inhalts-Updates, Live-Events im Galaktischen Krieg und umfassende Crossover-Kooperationen. Piraterie schadet direkt dem Studio, das all dies ermöglicht.

Snakzy ist eine seriöse Möglichkeit, deinen Kauf zu finanzieren. Du unterstützt die Entwickler, schützt dein Konto und erhältst am Ende dasselbe Spiel, das alle anderen am Erscheinungstag gekauft haben.

Mein Fazit dazu, wie man HELLDIVERS 2 kostenlos bekommt

HELLDIVERS 2 ist einer der kommerziell erfolgreichsten und in der Community beliebtesten Koop-Shooter der aktuellen Generation. 20 Millionen verkaufte Exemplare, Auszeichnung als „Bester Multiplayer“ bei den Game Awards 2024, ein D.I.C.E. Online GOTY-Sieg und ein Live-Galaktischer Krieg, der seit Februar 2024 ununterbrochen läuft und regelmäßig kostenlose Updates erhält. Bei €39.99… ist das ein fairer Preis für das, was man dafür bekommt. Preisbewusste Spieler, Spieler mit einem großen Rückstand und alle, die lieber nicht auf einen saisonalen Sale warten möchten, werden davon profitieren, wenn sie das SnakzyStraße.

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Häufig gestellte Fragen