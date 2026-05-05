Suche nachSo bekommst du „Grand Theft Auto V“ kostenlos Das leuchtet völlig ein: Das Open-World-Action-Adventure von Rockstar North kostet €29.99 für die Legacy Edition auf Dampfoder€39.99 für die Enhanced Edition. Grand Theft Auto V hat über 215 Millionen Stück weltweit bis Mai 2025, womit es das zweitbestverkaufte Videospiel aller Zeiten ist, und mit Grand Theft Auto VI Da das Nachfolgemodell am 19. November 2026 auf den Markt kommt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, sich das Vorgängermodell zuzulegen. Snakzy, eine kostenlose Prämien-App, bietet eine legale Möglichkeit, sich Dampf Geschenkkarte, mit der Sie den vollen Preis bezahlen können, ohne eigenes Geld auszugeben.

Dieser Leitfaden konzentriert sich ausschließlich auf legale Methoden. Der Snakzy Dieser Ansatz hat nichts mit Piraterie, Cracks oder inoffiziellen Download-Seiten zu tun, die echte Risiken wie Malware und dauerhafte Dampf Kontosperren. Stattdessen verdienst du dir Münzen durch Angebote für Handyspiele und löst diese dann gegen ein Dampf Geschenkkarte und kaufen Grand Theft Auto V über den offiziellen Valve-Store. Im Folgenden: Spielübersicht, Preisaufschlüsselung, Plattformverfügbarkeit, Systemanforderungen, der 5-stufige Snakzy-Prozess, eine Eneba-Rabattalternative sowie die vollständigen rechtlichen Hinweise.

Spielinfo Details Preis des Spiels 29,99 $ (Legacy Edition, Steam); 39,99 $ (Enhanced Edition) Metacritic-Bewertung 96 (Kritiker) / 7,9 (Nutzer) auf dem PC Genre Open-World-Action-Adventure, Krimi, Multiplayer Entwickler Rockstar North Verlage Rockstar Games / Take-Two Interactive Zeit zum Verdienen: Hauptgeschichte ~31,5 Stunden Spielzeit: Haupt- + Zusatzinhalte ca. 48 Stunden Erforderliche Spielzeit: 100 %-Komplettist ~80,5 Stunden

★ Hol dir „Grand Theft Auto V“ kostenlos bei Snakzy Snakzy Lade Snakzy noch heute herunter

So bekommst du „Grand Theft Auto V“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Ich habe verfolgt, Grand Theft Auto V seit Jahren, und die Zahlen hinter diesem Spiel sind nach wie vor bemerkenswert. Es hält einen 96 Punkte bei Metacritic on PC, eine 10/10 von IGN, eine 10/10 von Edge und eine 40/40 von Famitsu – es ist erst das zweite im Westen entwickelte Spiel überhaupt, das eine perfekte Famitsu-Bewertung erreicht hat. Auf Dampf, es enthält87 % sehr positivaus über1.875.000 Bewertungen, eine der höchsten Bewertungszahlen auf der Plattform. OpenCritic bewertet es mit 92 Punkten als „Mighty“, wobei 92 % der Kritiker es empfehlen.

Entwickelt vor allem von Rockstar North in Edinburgh mit Unterstützung von Studios weltweit, Grand Theft Auto V ist ein Open-World-Action-Adventure aus der Third- und First-Person-Perspektive, das in Los Santos und Blaine County spielt, einer detailgetreuen Nachbildung Südkaliforniens. Der Kern des Spiels verbindet raubüberfallbasierte Story-Missionen, Verfolgungsjagden, Schießereien und die permanente Online-Sandbox von Grand Theft Auto Online. Das herausragende Spielprinzip ist der Echtzeit-Wechsel zwischen drei Protagonisten: Michael De Santa (Ned Luke), ein pensionierter Bankräuber im Zeugenschutzprogramm des FBI; Franklin Clinton (Shawn Fonteno), ein Straßenbetrüger auf der Suche nach einem Ausweg; und Trevor Philips (Steven Ogg), ein unberechenbarer ehemaliger Militärpilot. Jeder verfügt über eine einzigartige Spezialfähigkeit, und der Kontrast zwischen ihren Persönlichkeiten bildet die zentrale kreative Spannung des Spiels.

Das Spiel erschien am PS3 and Xbox 360 am 17. September 2013 erweitert auf PS4 and Xbox One im November 2014, kam an PC im April 2015 und erhielt die aktuelle Generation PS5 and Xbox Series X/S Versionen im März 2022. Die Enhanced Edition für PC Veröffentlichung am 4. März 2025 mit Raytracing-Reflexionen, nativem 4K, schnellerem Laden und 3D-Audio als separater Dampf Artikelnummer. Das Gesamtbudget für Entwicklung und Marketing belief sich auf 265 Millionen Dollar, womit es zu diesem Zeitpunkt das teuerste Spiel war, das je produziert wurde.

Die Einzelspieler-Kampagne umfasst 79 Hauptmissionen, sechs große Raubüberfälle, über 30 Nebenmissionen der Reihe „Strangers and Freaks“ sowie Sammelobjekte wie 50 Raumschiffteile, 50 Briefschnipsel und 30 Stunt-Sprünge. Ein Durchgang mit dem Ziel, alles zu sammeln, dauert im Durchschnitt 80,5 Stunden. Grand Theft Auto Onlinehat erhaltenÜber 40 umfangreiche kostenlose Inhalts-Updates seit 2013, von „Heists“ und dem „Diamond Casino“ über „Cayo Perico“, „Los Santos Tuners“, „The Contract“ bis hin zu „Bottom Dollar Bounties“. Es umfasst etwa 22 Millionen aktive Spieler pro Monat im Jahr 2026, und die Franchise hat 10,22 Milliarden Dollar Umsatz seit der Markteinführung.

Wie viel kostet „Grand Theft Auto V“?

Grand Theft Auto Vliegt bei€29.99 on Dampf für die Legacy Edition zum Vollpreis, derzeit im Angebot für €19.79 (34 % Rabatt). Die Enhanced Edition (März 2025) kostet €39.99 Grundpreis, wobei die Untergrenze bei €17.59 (56 % Rabatt). Ausgehend von Rockstars bisherigen Preisentwicklungen liegt der Preis der Legacy Edition normalerweise bei €14.99 (50 % Rabatt) während Dampf Sommer-, Herbst- und Winterangebote, während sich die Preise bei mittelgroßen Veranstaltungen in der Regel zwischen 19,79 und 23,99 Dollar bewegen.

Der historische Tiefststand aller Zeiten über alle Filialen hinweg lag bei kostenlos im Epic Games Store für eine Woche im Mai 2020. Auf Websites von Drittanbietern für CD-Keys sind die Preise bis auf €9.33 für den Rockstar-Schlüssel. Frühkäufer erhielten in der Vergangenheit 1,5 Millionen Dollar an GTA Online-Spielgeld bei Vorbestellungen, allerdings gibt es heute keinen Vorbestellungsrabatt. Das Snakzy Diese Methode umgeht jedes Verkaufsfenster: Sammle genügend Münzen und löse eine Dampf Geschenkkarte und eigene Grand Theft Auto V auf jeden Fall, ganz gleich, wann du anfängst.

★ Verdiene deine ersten 27,70 $ in nur 6,5 Tagen Snakzy Lade Snakzy noch heute herunter

Verfügbarkeit von „Grand Theft Auto V“ auf verschiedenen Plattformen

Metacritic-Bewertung Details PC 96 (Kritiker) / 7,9 (Nutzer) PS5 97 (Erweiterte und verbesserte Ausgabe; 60 fps mit Raytracing) Xbox 97 (Xbox One-Bewertung; auf der Series X/S läuft das Spiel im „Expanded and Enhanced“-Modus mit 60 fps und Raytracing) Schalter 2 N/A

Grand Theft Auto V umfasst drei Konsolengenerationen – eine Besonderheit, die nur wenige große Titel vorweisen können. Es erschien am PS3 and Xbox 360 (17. September 2013), erweitert auf PS4 and Xbox One (18. November 2014), traf am PC (14. April 2015) und erhielt die aktuelle Generation PS5 and Xbox Series X/S Versionen (15. März 2022). Die Enhanced Edition für PC Erschienen am 4. März 2025. Es gibt keine Version für Nintendo Switch, Switch 2 oder Mobilgeräte. Zu den offiziellen Verkaufsstellen gehören Dampf, Rockstar Games Launcher, Epic Games Store und Microsoft Store. Der Snakzy Die Methode gilt für die Steam für PC Version: Einlösen DampfGeschenkkarte, hinzufügenGrand Theft Auto V in deine Bibliothek und werde Teil der Plattform mit der größten aktiven Community und umfassender Unterstützung für Workshop-Mods.

Systemanforderungen für Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V läuft auf der Rockstar Advanced Game Engine (RAGE), die für den Start im Jahr 2013 überarbeitet und in der Enhanced Edition von 2025 weiter verfeinert wurde. Die Systemanforderungen der Legacy Edition sind für die Verhältnisse von 2026 bescheiden, und die meisten PC Die Systeme der letzten sieben oder acht Jahre übertreffen die Mindestanforderungen mühelos. Die Enhanced Edition legt die Messlatte mit Raytracing und nativem 4K noch höher und erfordert DirectX 12 sowie eine GPU der RTX-Klasse, um das volle visuelle Erlebnis zu genießen.

Komponente Mindestens Empfohlen OS Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 (64-Bit) Windows 10 (64-Bit) CPU Intel Core 2 Quad Q6600 mit 2,40 GHz / AMD Phenom 9850 mit 2,5 GHz Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600 RAM 4 GB (Standard) / 8 GB (erweitert) 16 GB GPU NVIDIA 9800 GT 1 GB / AMD HD 4870 1 GB (Legacy) NVIDIA RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT (verbessert) DirectX Version 10/10.1/11 (Altversion) / Version 12 (erweiterte Version) Version 11 (Altversion) / Version 12 (erweiterte Version) Lagerung 72 GB (Standardversion) / ca. 120 GB (erweiterte Version mit allen Updates) 100 GB SSD empfohlen

Die meisten Gaming-Geräte der Mittelklasse PCModelle der letzten fünf bis sechs Jahre bewältigen die Legacy Edition bei hohen Einstellungen problemlos. Steam Deck läuft die Legacy Edition mit verifizierten, stabilen 30 fps; die Enhanced Edition wird derzeit auf Steam Deck.

Spielmechanik von Grand Theft Auto V

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen drei Protagonisten, die sich eine einzige, zusammenhängende offene Welt teilen. Michael De Santa ist ein pensionierter Bankräuber, der im Rahmen des Zeugenschutzprogramms des Bundes in seiner Villa in Rockford Hills lebt und trotz seines komfortablen Lebens unruhig ist. Franklin Clinton ist ein in Strawberry aufgewachsener Straßenhändler, der nach einem Ausweg aus dem Pfändungsgeschäft sucht. Trevor Philips ist ein unberechenbarer ehemaliger Militärpilot, der von Sandy Shores aus mit Meth und Waffen handelt. Jeder von ihnen verfügt über eine einzigartige Spezialfähigkeit: Michael aktiviert bei Schießereien die „Bullet-Time“, Franklin verlangsamt die Zeit beim Fahren, und Trevor verfällt in einen rasenden Wutanfall, der den erlittenen Schaden verringert und den verursachten Schaden erhöht.

Die Kampagnenstruktur folgt einer von Raubüberfällen geprägten Handlung mit sechs großen Coups, von denen jeder mehrere Vorgehensweisen (offen, heimlich oder eine Mischung aus beidem) bietet, sowie die Auswahl der Crew aus einem Pool freischaltbarer Spezialisten, Vorbereitungsmissionen und stark variierende Auszahlungen. Der Charakterwechsel in Echtzeit ist im freien Spielmodus sowie durch vorprogrammierte Wechsel während wichtiger Raubzugsequenzen möglich, was die Spieler dazu zwingt, drei separate Leben gleichzeitig zu managen. Der „Pacific Standard Job“, der „Bureau Raid“ und der „Big Score“ gehören auch mehr als ein Jahrzehnt nach der Veröffentlichung noch immer zu den ambitioniertesten Missionsdesigns des Genres.

Der Spielfortschritt baut auf individuellen Charakterwerten auf, darunter Ausdauer, Schießen, Stärke, Heimlichkeit, Fliegen und Fahren, die sich durch wiederholten Einsatz verbessern. Die Spielwirtschaft, die auf Beute aus Raubüberfällen und Missionsbelohnungen basiert, finanziert Waffen, Fahrzeuge und Immobilien. Der Kontrast zwischen den Protagonisten bildet die zentrale Spannung: Michaels Midlife-Nostalgie, Franklins kalkulierter Ehrgeiz und Trevors Chaos verschieben ständig den moralischen Rahmen. Grand Theft Auto Online führt ein eigenständiges Reputationsrang-System (1 bis 8000), Immobilienbesitz, Unternehmensführung sowie „Career Builder“-Inhalte für neue Spieler ein und bietet so ein praktisch unbegrenztes Spielerlebnis 12 Jahre nach der ursprünglichen Markteinführung.

Die wichtigsten Features von Grand Theft Auto V

✅ Eine Erzählung mit drei Protagonisten: Michael, Franklin und Trevor bilden das Herzstück einer über 30-stündigen Hauptgeschichte, die sich durch den Wechsel zwischen den Charakteren in Echtzeit während des freien Spiels und durch vorprogrammierte Wechsel innerhalb der Raubzugsequenzen auszeichnet – ein Konzept, das auch mehr als ein Jahrzehnt nach der Veröffentlichung in Open-World-Krimispielen unübertroffen bleibt.

✅ Sechs große Raubüberfall-Missionen: Jeder Raubüberfall bietet verschiedene Vorgehensweisen (laut, heimlich oder eine Mischung aus beidem), die Auswahl der Crew aus freischaltbaren Spezialisten, Vorbereitungsmissionen und unterschiedliche Auszahlungen, was „Pacific Standard“, „Big Score“ und „Bureau Raid“ zu einigen der am besten gestalteten Spielsequenzen des Genres macht.

✅ Die riesige offene Welt von Los Santos: Ein 127 Quadratkilometer großes Erholungsgebiet in Südkalifornien mit dem Mt. Chiliad, den Vinewood Hills, der Skyline des Maze Bank Tower, der Sandy Shores-Wüste und dem Pazifik, das zu Fuß, mit dem Auto, Motorrad, Jet, Hubschrauber oder U-Boot erkundet werden kann.

✅ GTA Online – Persistenter Mehrspielermodus: Über 12 Jahre kostenlose Updates, mehr als 40 große Inhalts-Updates, darunter „Der Cayo-Perico-Raub“, „Los Santos Tuners“, „The Contract“ und „Bottom Dollar Bounties“, sowie rund 22 Millionen aktive Spieler pro Monat im Jahr 2026 machen Grand Theft Auto Online eines der erfolgreichsten Live-Service-Spiele, die je auf den Markt gekommen sind.

✅ Ich-Perspektive und Regisseur-Modus: DiePC und die Versionen für die aktuelle Konsolengeneration bieten eine vollständige First-Person-Perspektive mit maßgeschneiderten Animationen sowie den Director-Modus und den Rockstar Editor für Community-Machinima, wodurch Grand Theft Auto V sowohl zu einer kreativen Plattform als auch zu einem Spiel.

★ Neue Nutzer erhalten einen Willkommensbonus von 10 $ Snakzy Lade Snakzy noch heute herunter

So bekommst du „Grand Theft Auto V“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App für Android und iOS, mit der du Münzen verdienst, indem du Angebote abschließt: Apps herunterladen, Meilensteine in Handyspielen erreichen, Umfragen ausfüllen oder kurze Videos ansehen. Keine Kreditkarte erforderlich, kein Abonnement und kein Geldwechsel. Hier geht es eher um Zeit als um Geld: Jedes abgeschlossene Angebot bringt dir Münzen auf dein Guthaben, und sobald du genug hast, löst du sie gegen einen DampfGeschenkkarte.

So geht’s Grand Theft Auto V Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen: kostenlos für Android und iPhone erhältlich Durchsuchen Sie die Offerwall: Öffne den Reiter „Verdienen“ und wähle Angebote aus, die zu deinem Zeitbudget passen – von kurzen Umfragen bis hin zu längeren Meilensteinen in Handyspielen Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen: Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; Verfolgen Sie Ihre Fortschritte auf dem Weg zu €29.99innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Geschenkkarte einlösen: Sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, gehen Sie zum Bereich „Prämien“ und wählen Sie eine Steam-Guthaben Geschenkkarte im Wert von 29,99 $ oder mehr Nutze die Geschenkkarte, um „Grand Theft Auto V“ auf Steam zu kaufen: Füge den Code zu deiner Dampf Wallet und den Kauf abschließen

Pro-Tipp Anmeldebonus bei der Registrierung: Das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $. Du benötigst mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach Erreichen ihrer ersten Meilensteine einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region: Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tageder InstallationSnakzy. Neue Nutzer erhalten zudem ein 10 $ Willkommensbonus bei der Anmeldung, was Ihnen einen Vorsprung auf dem Weg zum Mindestauszahlungsbetrag von 35 $. Die Angebote und Vergütungssätze variieren je nach Region.

★ Geld abheben und „Grand Theft Auto V“ auf Steam kaufen Snakzy Lade Snakzy noch heute herunter

Hol dir „Grand Theft Auto V“ günstiger bei Eneba

Nicht jeder Spieler möchte warten auf Snakzy Münzen, die sich stapeln. Eibe ist ein vertrauenswürdiger digitaler Marktplatz mit Käuferschutz, sofortiger Schlüsselübergabe und einer Sofort-Rückerstattungsrichtlinie für nicht angesehene Schlüssel. Der offizielle Dampf Der Preis für die Legacy Edition beträgt €29.99, währendEibe enthält derzeit Grand Theft Auto V auf Steam Schlüssel aus der ganzen Welt €9.50, ungefähr 68 % Rabatt the Dampf Verkaufspreis. Das ergibt ungefähr 20 $ gespart auf dauerhafter, rechtmäßiger Dampf Lizenz mit vollem Einzelspieler-Modus und Grand Theft Auto Online Zugang inbegriffen. Der Schlüssel wird direkt auf Dampf oder über den Rockstar Games Launcher, genau wie bei jedem anderen regulären Kauf.

Wenn Sie lieber direkt Geld auf Ihr DampfKonto,Eibe bietet auch vergünstigte Geschenkkarten an, und hier ist die passende Karte oben Grand Theft Auto V„s Preis.

AUF LAGER EXKLUSIVES ANGEBOT Steam-Guthabenkarte im Wert von 50 USD VERLAG €50.00 IHR PREIS AB €49.99 ★ ★ ★ ★ ★ Bei Eneba einkaufen

Eibe Die Preise können schwanken, daher sollten Sie vor dem Kauf die aktuelle Preisliste überprüfen. Der Vorgang ist schnell: Wählen Sie das Produkt aus, schließen Sie die Zahlung ab und erhalten Sie den Schlüssel oder den Gutscheincode innerhalb von Sekunden. Snakzy (kostenlos, erfordert Zeit), ein Eibe Spiel-Key (ca. 9,50 $, sofortige Lieferung) und ein Eneba Steam-Guthaben Geschenkkarte (gibt dir 30 $ auf dein Guthaben) führen alle zum gleichen Ziel: einer dauerhaften, legalen Kopie von Grand Theft Auto Vin deinemDampfBibliothek.

Ist es legal, „Grand Theft Auto V“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

The SnakzyDie Methode lautet100 % legal. Der Vorgang ist ganz einfach: Snakzy arbeitet mit Werbekunden und Umfrage-Netzwerken zusammen, die echtes Geld als Gegenleistung für die Aufmerksamkeit der Nutzer zahlen, sei es für App-Installationen, Meilensteine in Handyspielen oder Umfragen. Snakzy gibt einen Teil dieser Werbeeinnahmen in Form von In-App-Coins an die Nutzer zurück. Diese Coins können gegen echte, vollständig lizenzierte Steam-Guthaben Geschenkkarten aus der von Eneba geprüften Lieferkette. Der Nutzer fügt den Code zu Dampf, kauftGrand Theft Auto V über den offiziellen Store von Valve, und Rockstar North sowie Take-Two Interactive erhalten ihren vollen Anteil als Entwickler und Publisher, genau so, als hätte der Nutzer direkt bar bezahlt. Bei diesem Vorgang gibt es keine rechtlichen Grauzonen.

Was Sie vermeiden sollten: Raubkopien, Torrent-Seiten und inoffizielle „Kostenloser Download“-Portale sind ausdrücklich verboten in fast jedem Land urheberrechtlich geschützt. Die Risiken sind bei diesem Spiel besonders hoch. Rockstars Anti-Cheat-System sperrt Raubkopien regelmäßig, sobald sie eine Verbindung zu Grand Theft Auto Online, mit Malware verseuchte Installationsprogramme sind in inoffiziellen Quellen weit verbreitet, und du verlierst deine Cloud-Speicherstände, Erfolge und den Zugriff auf das 22 Millionen Spieler Online-Community. Rockstar North und Take-Two Interactive haben sich 10,22 Milliarden Dollar seit 2013 aus dem Franchise, und jeder rechtmäßige Verkauf zählt im Hinblick auf Grand Theft Auto VI„Start im November 2026.“

The Snakzy Dieser Ansatz ist ein legitimer Weg, um Grand Theft Auto V ohne eigenes Geld auszugeben. Du unterstützt die Entwickler durch einen ganz normalen Kauf im Store, ohne dabei dein Portemonnaie zu belasten.

Mein Fazit dazu, wie man „Grand Theft Auto V“ kostenlos bekommt

Grand Theft Auto V ist das zweitbestverkaufte Videospiel aller Zeiten: 215 Millionen verkaufte Einheiten, a 96 Punkte bei Metacritic, 87 % sehr positiv on Dampf basierend auf fast 1,9 Millionen Bewertungen und 10,22 Milliarden Dollar an Franchise-Einnahmen seit 2013. Preisbewusste Gamer, Spieler, die sich im Vorfeld einen Rückstand aufbauen Grand Theft Auto VI, und jeder, der eine dauerhafte Dampf Lizenz, ohne auf einen Verkauf warten zu müssen, profitieren alle von den Snakzy Methode. Der Lohn sind 31,5 Stunden Hauptstory, 80,5 Stunden für den vollständigen Durchlauf und unbegrenzte Grand Theft Auto Online Zugang zu über 40 kostenlosen Inhaltsaktualisierungen.

So fangen Sie an: Herunterladen Snakzy, wählen Sie ein besonders lohnendes Angebot auf der Registerkarte „Verdienen“ aus und arbeiten Sie auf das Mindestauszahlungsbetrag von 35 $. Einlösen für einSteam-Guthaben Geschenkkarte, gehen Sie zur Kasse und installieren Sie die App.

Sobald die Geschenkkarte fertig ist, weiß man So bekommst du „Grand Theft Auto V“ kostenlos ist nur noch ein Schritt vom Kauf entfernt.

★ Hol dir noch heute „Grand Theft Auto V“ kostenlos Snakzy Lade Snakzy noch heute herunter

Häufig gestellte Fragen