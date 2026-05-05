Wie bekomme ich PEAK kostenlos?

Es ist einfacher, als man vielleicht denkt, PEAK kostenlos zu nutzen, und dieser Leitfaden zeigt Ihnen eine Methode, die funktioniert, ohne dass Sie einen Cent ausgeben müssen. PEAK ist der Indie-Koop-Hit des Jahres 2025 mit über 10 Millionenverkaufte Exemplare und ein Preis von €7.99 on Dampf. Snakzy, eine kostenlose Prämien-App, die für Android und iPhone verfügbar ist, ermöglicht es Ihnen, Dampf Guthaben auf die Wallet-Geschenkkarte durch das Absolvieren von Angeboten für Handyspiele, indem man PEAK kostenlos und leicht zugänglich.

Dieser Leitfaden konzentriert sich ausschließlich auf legale Methoden. Keine Raubkopien, keine Cracks, keine inoffiziellen Download-Seiten. Diese Vorgehensweisen bergen echte Risiken, darunter Malware und mögliche Dampf Kontosperren. Im Folgenden wird das gesamte PEAK Übersicht, aktuelle Preise, Plattformverfügbarkeit, Systemanforderungen, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung SnakzyProzess, einEibe Rabattoptionen, eine Übersicht über die rechtlichen Aspekte sowie Antworten auf die häufigsten Fragen.

Spielinfo Details Preis des Spiels 7,99 $ (Steam) Metacritic-Bewertung 82/100 (PC, überwiegend positiv) Genre Kooperatives Klettern, Physik, Abenteuer, Komödie, Indie Entwickler Team PEAK (Aggro Crab / Landfall Games) Verlage Aggro Crab / Landfall Games Zeit, Geld zu verdienen – Hauptartikel ca. 6 Stunden (bis zum Gipfel) Zeit zum Verdienen – Haupt- und Zusatzinhalte ~15+ Stunden (alle Biome, Sammelobjekte, Erfolge) Spielzeit – 100 %-Komplettist Offen (täglich wechselnde Berge)

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So erhältst du „PEAK“ kostenlos: Vollständiger Spielüberblick

Ich habe verfolgt, PEAK seitdem es am Twitch Mitte 2025, und nur wenige Spiele haben in dieser Zeit eine vergleichbare kulturelle Wirkung erzielt. PEAKgestartet am16. Juni 2025, entwickelt vonTeam PEAK, eine Zusammenarbeit zwischen Aggro-Krabbe and Landfall Games, und es stammt aus einem Februar 2025 Game Jam. Die Kluft zwischen „Jam-Prototyp“ und 10 Millionen Exemplare verkauft wird, beträgt etwa vier Monate.

Die Resonanz war durchweg positiv. Auf Dampf, PEAKbesitzt eine94% Sehr positive Bewertung von über 254.000Bewertungen.Metacriticerzielt es82/100. OpenCriticBerichte100% von Kritikern empfohlen. PC-Gamergab es86/100und bezeichnete es als eines der unterhaltsamsten Koop-Erlebnisse des Jahres. Das Spiel kam 100,000 gleichzeitige Spieler in der ersten Woche – eine Zahl, die sich durchaus mit Indie-Erfolgsgeschichten wie Tödliche Gesellschaft and Phasmophobia.

PEAK ist ein kooperatives Kletter-Spiel, in dem bis zu vier Spieler einen riesigen, teilweise prozedural generierten Berg erklimmen. Physikbasierte Bewegung, Ausdauermanagement, Sprachchat in der Nähe und eine Karte, die sich alle 24 Stunden zusammen etwas schaffen, das sich bei jedem Spiel durch frisch anfühlt. Seit dem Start wurden durch zwei große kostenlose Updates neue Biome hinzugefügt: das Wüstenbiom „Mesa“ im August 2025 und der Pilzwald „Roots“ im November 2025. Im Dezember 2025 fand ein Bbno$-Konzert im Spiel statt, und ein Fortnite Der Crossover folgte im März 2026. Im €7.99… es ist nach wie vor eines der preiswertesten Koop-Spiele auf dem Markt.

Wie viel kostet PEAK?

PEAKKosten€7.99 on Dampf, was es zu einem der günstigsten Koop-Spiele der letzten Jahre macht. Es gab bereits Preisnachlässe von bis zu 49 % Rabatt, wodurch der Preis auf etwa €4.06. Das historische Tief bei den wichtigsten Wiederverkäufern wurde bei etwa €3.50. Angesichts dessenAggro-Krabbe and Landfall Games Da das Spiel für seine kostenlosen Updates und die aktive Community-Unterstützung bekannt ist, sind während der Sommer- und Winter-Sonderverkaufszeiten auf Dampf.

Zum vollen Preis,€7.99 bietet bereits ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für das, was PEAK bietet. Für alle, die das Warten auf einen Sale komplett überspringen möchten, ist das Snakzy Diese Methode macht den aktuellen Kurs irrelevant. Der Durchschnitt Snakzy Der Nutzer verdient sich seinen ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tage, wobei der volle Preis des Spiels mit einer einzigen Auszahlung mehr als gedeckt wird.

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Metacritic-Bewertung Details PC 82/100 (überwiegend positiv), Steam: 94 % sehr positiv (über 254.000 Bewertungen) PS5 N/A Xbox N/A Umschalten N/A

Verfügbarkeit der PEAK-Plattform

PEAK ist derzeit erhältlich auf PC via Dampf lediglich, wobei keine Konsolenversion angekündigt wurde. Das Spiel trägt Steam Deck „Verifiziert“ bedeutet, dass das Spiel auf dem Handheld einwandfrei läuft. Bis zu vier Spieler können am Online-Koop teilnehmen, wobei ein integrierter Nahbereichs-Chat dafür sorgt, dass man seine Teamkollegen je nach ihrer Position in der Spielwelt hört. Dank der täglichen Kartenrotation beginnt jede Sitzung auf demselben aktualisierten Berg, unabhängig davon, wo sich die Spieler befinden.

Für dieSnakzy die in diesem Leitfaden behandelte Methode, Dampf ist der Kaufort. Snakzy Münzen gegen ein Dampf Wallet-Geschenkkarte, und dieses Guthaben kann direkt für Einkäufe verwendet werden PEAK on Dampf. Derzeit gibt es keine Alternative für die Konsole, daher ist die PC Die Version ist die aktive Route für diese Methode. Siehe die offizielle Aggro-Krabbe and Landfall Games Kanäle für künftige Ankündigungen zu Konsolen.

Systemanforderungen für PEAK

PEAK läuft auf bescheidener Hardware, was dazu beigetragen hat, dass es bei seiner Veröffentlichung für ein so breites Publikum zugänglich war. Die Mindestanforderungen betragen GTX 1050 Ti oder ein gleichwertiges Produkt, und das Spiel lässt sich in nur 4 bis 6 GBan Platz.

Spezifikation Mindestens Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 11 (64-Bit) CPU Intel Core i5 Intel Core i5 (neuere Generation) RAM 8 GB 16 GB GPU NVIDIA GTX 1050 Ti / AMD Radeon R9 380 NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 470 DirectX DirectX 11 DirectX 11 Lagerung 4 GB 6 GB

Gaming-Hardware der Mittelklasse und ältere Modelle PEAK ohne Probleme. Das Spiel ist Steam Deck Verifiziert; für den Koop-Mehrspielermodus ist eine Internetverbindung erforderlich. Die meisten PC Systeme ab 2016 werden die Mindestanforderungen erfüllen oder übertreffen.

PEAK Mechanik

Die Hauptschleife von PEAK ist trügerisch einfach: Besteige gemeinsam mit bis zu drei anderen Spielern einen Berg und erreiche den Gipfel. Was das Spiel so fesselnd macht, sind all die Hindernisse, die dir im Weg stehen. Der Berg wird teilprozedural generiert, was bedeutet, dass die Route nie identisch ist, und die Karte dreht sich alle 24 Stunden Es wartet also immer eine neue Herausforderung auf einen.

Die Bewegung basiert vollständig auf physikalischen Gesetzen. Du greifst nach Vorsprüngen, hängst dich fest, schwingst dich an Seilen und nutzt gefundene Werkzeuge, um dich nach oben zu arbeiten. Eine Ausdauerleiste bestimmt, wie lange dein Charakter durchhalten und weiterklettern kann. Hunger, Verletzungen und Umweltbelastungen zehren schneller an der Ausdauer. Wenn du ohnmächtig wirst, ist dein Lauf vorbei. Über den Berg verstreute Gegenstände wie Nahrung, Seile und Kletterausrüstung sind entscheidend, um die Ausdauer während eines langen Aufstiegs einzuteilen.

Der umgebungsabhängige Voice-Chat spielt eine zentrale Rolle im Spielerlebnis. Man hört seine Teamkollegen entsprechend ihrer Position in der Spielwelt, sodass ein Spieler, der zu Boden geht, buchstäblich immer weiter entfernt klingt, je tiefer er fällt. Koordination ist wichtig, aber ebenso der unvermeidliche Moment, in dem jemand einen Fehler macht und die ganze Gruppe mit sich in den Abgrund reißt.

PEAK Derzeit umfasst es drei unterschiedliche Biome: den Basisberg, die im August 2025 hinzugefügte Mesa-Wüstenlandschaft und den im November 2025 hinzugefügten Pilzwald „Roots“. Jedes Biom bringt neue Gegner, Gegenstände und Umweltgefahren mit sich. Erfolge und Sammelobjekte regen zu wiederholten Durchläufen an, und die tägliche Rotation sorgt dafür, dass das Spielerlebnis nicht langweilig wird. Das Spiel hat keine kostenpflichtigen DLCs, und alle Updates waren bisher kostenlos.

Die wichtigsten Funktionen von PEAK

✅ Physikbasiertes kooperatives Klettern: Erklimme einen gewaltigen Berg mit realistischen, physikbasierten Bewegungen. Greife nach Vorsprüngen, schwinge dich an Seilen, setze Werkzeuge ein und stimme dich über den Nahbereichschat mit Freunden ab – für einen jedes Mal chaotischen und urkomischen Aufstieg.

✅ Täglich wechselnde Berge: Die Bergkarte ändert sich alle 24 Stunden, sodass jede Spielsitzung ein neues Layout mit neuen Routen, Gefahren und Überraschungen bietet, wodurch das Spielerlebnis abwechslungsreich bleibt.

✅ Verschiedene Biome: Drei unterschiedliche Biome – darunter der Basisberg, die Hochebene und die Wurzelwelt – bieten jeweils einzigartige Gegner, Gegenstände und Umweltgefahren, die den Aufstieg bei jedem Durchgang abwechslungsreicher gestalten.

✅ Näherungs-Chat im Koop-Modus: Bis zu vier Spieler können im Online-Koop-Modus gemeinsam klettern und dabei den integrierten Voice-Chat nutzen, wodurch Kommunikation und Teamwork im Mittelpunkt stehen PEAK als die Klettermechanik selbst.

✅ Wert des viralen Durchbruchs: Bei nur€7.99, PEAKverkauft10 Millionen Exemplare im ersten Jahr, erzielte einen Fortnite Crossover und entwickelte sich zu einem der meistdiskutierten Indie-Koop-Spiele des Jahres 2025.

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So bekommst du PEAK kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose Prämien-App, die für Android und iPhone verfügbar ist. Nutzer verdienen Münzen, indem sie Angebote im Zusammenhang mit Handyspielen erfüllen, darunter das Herunterladen von Apps, das Erreichen von Spielzeit-Meilensteinen und das Erreichen bestimmter Ziele im Spiel. Es ist keine Kreditkarte erforderlich, und es fallen keine Kosten an. Hierfür ist eher Zeit als Geld erforderlich.

So geht’s PEAK Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen – kostenlos für iOS und Android erhältlich Verfügbare Angebote anzeigen – Die Angebote variieren je nach Region und wechseln regelmäßig; wähle diejenigen aus, die die höchsten Münzgewinne bieten oder deinen Interessen entsprechen Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen – Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; Fortschritte verfolgen in Bezug auf €7.99innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Guthabenkarte einlösen – Sobald Ihr Guthaben den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat, lassen Sie sich eine Geschenkkarte im Wert von €7.99oder mehr PEAK auf Steam kaufen – mit der Geschenkkarte einkaufen PEAK on Dampf

Pro-Tipp Anmeldebonus bei der Registrierung: Das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $. Sie benötigen mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach Erreichen ihrer ersten Meilensteine einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region: Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tage. DaPEAKkostet nur€7.99… eine einzige durchschnittliche Auszahlung deckt den gesamten Preis mehr als ab. Die €35 Es gilt eine Mindestauszahlungsgrenze, daher wird Ihre erste Auszahlung den erforderlichen Betrag übersteigen PEAK. Angebote und Verfügbarkeit variieren je nach Region.

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Holen Sie sich PEAK günstiger mit Eneba

Nicht jeder Leser möchte warten, bis sich etwas entwickelt SnakzyEcken.Eibe ist ein bewährter digitaler Marktplatz, auf dem vergünstigte Dampf Die Schlüssel sind ab sofort erhältlich. Die offizielle DampfDer Preis beträgt€7.99, währendEibeListenPEAK Tasten von ungefähr €4.06, was einer Ersparnis von etwa 49%(ungefähr€3.93 (ab dem Standardpreis). Dies ist ein gültiger, dauerhafter Schlüssel, der bei Dampf und wird genau wie bei jedem Direktkauf mit Ihrem Konto verknüpft, inklusive Käuferschutz.

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Eibe Die Preise schwanken, daher sollten Sie vor dem Kauf die aktuelle Preisliste überprüfen. Der Vorgang ist ganz einfach: Wählen Sie das Produkt aus, bezahlen Sie und erhalten Sie Ihren Schlüssel oder Ihren Geschenkkartencode. Alle drei in dieser Anleitung behandelten Methoden, Snakzy (kostenlos, erfordert Zeit), ein Eibe Spiel-Key (ermäßigt, sofort verfügbar) sowie ein Eibe Geschenkkarte (erfüllt das Guthaben für einen offiziellen Dampf (Kauf) zu einer legalen Kopie von PEAK.

Ist es legal, PEAK mit Snakzy kostenlos zu erhalten?

Ja, dasSnakzyDie Methode lautet100 % legal. Das Verfahren ist einfach: Werbekunden zahlen Snakzy um für ihre Handyspiele zu werben, Snakzy teilt diese Einnahmen in Form von Coins aus, und die Nutzer tauschen diese Coins gegen echtes Guthaben in Form einer Geschenkkarte ein. Diese Geschenkkarte wird für einen regulären, offiziellen Einkauf bei Dampf. Das Endergebnis ist eine dauerhafte Lizenz, die an Ihr Dampf Konto, genau wie bei jedem Direktkauf.

Was Sie vermeiden sollten: inoffizielle „Kostenloser Download“-Seiten, Cracks und Torrents. Diese sind illegal und bergen erhebliche Risiken, darunter Malware und mögliche Dampf Kontosperren. Außerdem schaden sie den Entwicklern direkt. Aggro-Krabbe and Landfall GamesgebautPEAK innerhalb eines engen Zeitplans entwickelt und es seitdem mit kostenlosen Updates weiter unterstützt. Piraterie schmälert die Einnahmen, aus denen diese fortlaufende Arbeit finanziert wird.

Snakzy ist ein legitimer Weg, um PEAK ohne eigenes Geld auszugeben. Team PEAK erhält die vollständige Zahlung über Ihre Dampf Beim Kauf erhalten Sie eine legitime Lizenz, und Ihr Konto bleibt sicher.

Mein Fazit dazu, wie man PEAK kostenlos nutzen kann

PEAK ist das herausragende Koop-Indie-Spiel des Jahres 2025. Über 10 Millionenverkaufte Exemplare, a94% Sehr positive Bewertung auf Dampfvonüber 254.000Bewertungen, aMetacriticzahl von82und100% von Kritikern, die es auf OpenCritic. Diese Zahlen sprechen für sich. Bei €7.99 Zum regulären Preis ist es schon ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, aber mit Snakzy, kannst du diese Kosten auf null senken. Preisbewusste Gamer, Freundesgruppen, die nach einem Spiel für ihren nächsten Koop-Abend suchen, und alle, die mitverfolgt haben, wie dieses Spiel den Markt erobert hat Twitchwird dasSnakzy Eine Route, die sich auf jeden Fall lohnt.

HerunterladenSnakzy, wählen Sie ein besonders vorteilhaftes Angebot aus und bauen Sie Ihr Guthaben auf, um €35 Mindestauszahlungsgrenze, und dann weiter zu Dampf Sobald Ihre Geschenkkarte bereitsteht, sind Sie nur noch einen Schritt davon entfernt, PEAK kostenlos zu erhalten.

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Häufig gestellte Fragen