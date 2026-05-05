Wie bekommt man „Clair Obscur: Expedition 33“ kostenlos?

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Spielinfo Details Preis des Spiels 49,99 $ (Steam) Metacritic-Bewertung 91/100 auf dem PC (Universal Acclaim). OpenCritic 92 (98 % empfehlen das Spiel). Genre Rundenbasiertes Rollenspiel mit Echtzeit-Elementen, JRPG, Dark Fantasy Entwickler Sandfall Interactive Verlage Kepler Interactive Zeit, Geld zu verdienen – Hauptartikel ~29 Stunden Zeit zum Verdienen – Haupt- und Zusatzinhalte ca. 40 Stunden Spielzeit – 100 %-Komplettierer ~60+ Stunden

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So erhältst du „Clair Obscur: Expedition 33“ kostenlos: Vollständiger Überblick über das Spiel

Clair Obscur: Expedition 33 ist eines der meistgelobten Spiele, die je erschienen sind. Metacritic 91 on PC and 92 on PS5 (allgemeine Anerkennung), 96 % – überwältigend positiv on Dampfaus über262.000 Bewertungenund Gewinner des „Game of the Year“-Preises bei den Game Awards 2025 mit einem Rekord 9 Siege aus 13 Nominierungen. Es hat zudem den ersten Platz auf den „Spiel des Jahres“-Listen von IGN, GameSpot, Game Informer, Rolling Stone und Time belegt und alle sieben seiner Nominierungen bei den Golden Joystick Awards 2025 gewonnen.

Entwickelt von Sandfall Interactive, einem Studio mit rund 30 Entwicklern mit Sitz in Montpellier, Frankreich, und veröffentlicht von Kepler Interactive, Clair Obscur: Expedition 33 ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, das durch Echtzeit-Mechaniken bereichert wird. Im Kampf musst du in deinem Zug strategisch vorgehen und gleichzeitig in Echtzeit mit Ausweichmanövern, Paraden und Kontern reagieren. Die Geschichte spielt in einer düsteren Fantasy-Welt, die vom Frankreich der Belle Époque inspiriert ist, und folgt Gustave und den Mitgliedern der Expedition 33, die ein Jahr Zeit haben, um die „Paintress“ zu vernichten, bevor sie alle Menschen ihres Alters aus der Existenz löscht. Zur Sprecherbesetzung gehören Charlie Cox, Andy Serkis und Ben Starr.

Ich habe verfolgt, Clair Obscur: Expedition 33 seit seiner Ankündigung, und nur wenige Debüt-Titel anderer Studios haben eine derart positive Resonanz bei Kritikern und Publikum gefunden. Das Spiel erschien am 24. April 2025, istPC (Steam, Epic Games Store), PS5undXbox Series X/S, und war vom ersten Tag an im Xbox Game Pass enthalten. Bis Oktober 2025 hatte es sich über 5 Millionen Exemplare, und die Entwickler wurden im Februar 2026 von der französischen Regierung in den Ordre des Arts et des Lettres aufgenommen.

Bei einem Durchlauf, bei dem man alles abhakt, dauert es über 60 Stunden und „New Game+“, das für noch mehr Spieltiefe sorgt, bietet dieses Spiel jedem RPG-Fan ein außergewöhnliches Erlebnis.

Wie viel kostet „Clair Obscur: Expedition 33“?

Clair Obscur: Expedition 33kostet€49.99 on Dampf für die Standardausgabe, wobei ein DLC zum Upgrade auf die Deluxe-Edition für zusätzliche Inhalte erhältlich ist. Das Spiel wurde zu diesem Preis am 24. April 2025, und wurde seitdem im Verkauf rabattiert, wobei der Preis auf bis zu etwa 54 % Rabatt(etwa€23) während Aktionszeiträumen. Der historische Tiefststand liegt bei etwa €16.09 auf Drittanbieter von Schlüsseln.

Es ist auch erhältlich unter Xbox Game Pass bereits am ersten Tag, was es zu einer der lohnenswertesten Veröffentlichungen des Jahres für Abonnenten macht. Für PC Spieler, die nicht über Game Pass spielen, die €49.99 Dampf Der Preis ist der übliche Einstiegspunkt. Kepler Interactive und Sandfall Interactive haben sich bereit erklärt, Preisnachlässe zu gewähren, allerdings ist der Zeitpunkt für künftige Dampf Der Absatz ist unvorhersehbar. Der Snakzy Die in diesem Leitfaden beschriebene Methode bietet Ihnen einen einfachen Weg dorthin Dampf Kaufen Sie unabhängig davon, wo der Kurs derzeit steht.

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Clair Obscur: Verfügbarkeit der Plattform für Expedition 33

Metacritic-Bewertung Details PC 91/100 (allgemeine Anerkennung) – 96 % „überwältigend positiv“ auf Steam (über 262.000 Bewertungen) PS5 92/100 (allgemeine Begeisterung) Xbox Series X/S 91/100 (Xbox Series X/S) Umschalten N/A

Clair Obscur: Expedition 33 ist erhältlich unter PC via Dampf und im Epic Games Store, PS5undXbox Series X/S. Alle drei Versionen wurden gleichzeitig am 24. April 2025, mit Zugang ab dem ersten Tag über den Xbox Game Pass. Das Steam DeckDie Version lautetVerifiziert, was eine stabile Leistung auf Valves Handheld-Gerät bei angemessenen Einstellungen bestätigt.

Es gibt keineNintendo Switch Version und keine mobile Version. Für die Snakzy Methode in dieser Anleitung, die Steam für PC Die Version ist das Ziel. Snakzy Prämien einlösen für Dampf Wallet-Gutscheine, die Sie direkt auf Ihr Dampf Konto vor dem Kauf. PS5 and Xbox Spieler, die nach einem günstigen Key suchen, können den Eibe Marktplatz, auf den später in diesem Artikel eingegangen wird.

Clair Obscur: Expedition 33 – Systemanforderungen

Clair Obscur: Expedition 33läuft aufUnreal Engine 5 with DirectX 12 und erfordert eine SSD auf beiden Leistungsstufen. Die Mindestanforderung an die GPU ist eine GTX 1060 or RX 580, wodurch es für Mittelklasse-PCs ab 2017 erschwinglich wird. Die empfohlenen Systemanforderungen zielen auf 1080p/60 fps bei hohen Einstellungen.

Komponente Minimum Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10/11 (64-Bit) CPU Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 7 3800X RAM 16 GB 16 GB GPU NVIDIA GTX 1060 6 GB / AMD RX 580 8 GB NVIDIA RTX 2070 Super / AMD RX 6800 DirectX DirectX 12 DirectX 12 Lagerung 35 GB SSD 35 GB SSD

An Eine SSD ist erforderlich, nicht empfohlen, bei beiden Ausstattungsvarianten. Deep-Learning-Super-Sampling wird unterstützt für NVIDIABenutzer und dieFür Steam Deck zertifiziert Der Status bestätigt, dass das Spiel auf Valves Hardware läuft. Wenn Ihr System die empfohlenen Systemanforderungen erfüllt, können Sie mit einer flüssigen 1080p/60 fps Leistung bei hohen Einstellungen.

Clair Obscur: Mechanik der Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 baut seinen Kernspielablauf auf rundenbasierten Kämpfen auf, die durch Echtzeit-Mechaniken ergänzt werden, welche sowohl strategisches Planen als auch schnelle Reaktionen erfordern. In jeder Runde wählst du Aktionen für deine Expeditionsteilnehmer aus: Angriffe, Fähigkeiten, Unterstützungsaktionen oder Gegenstände. Der entscheidende Clou dabei ist, dass Die Verteidigung ist aktiv. Wenn Gegner angreifen, kannst du in Echtzeit ausweichen, parieren oder kontern. Eine präzise Parade eröffnet ein Konterfenster, das nahtlos in deinen nächsten Angriff übergeht – ein Belohnung für Spieler, die sich die Mühe machen, die Angriffsmuster der Gegner zu lernen.

Das Party-System unterstützt mehrere spielbare Expeditionsteilnehmer, von denen jeder über einen eigenen Kampfstil, ein eigenes Attributprofil und einen eigenen Fertigkeitenbaum verfügt. Aufbautiefe entsteht durch die Kombination von Ausrüstung, Attributverteilung und Charaktersynergien. Bestimmte Fertigkeitskombinationen lösen Bonuseffekte aus, und die Abstimmung der Gruppenzusammensetzung auf bestimmte Bosskämpfe schafft eine strategische Ebene, die sich über das gesamte über 60 Stunden Komplettierungslauf und weiter ins „New Game+“.

Die Erkundung erfolgt aus der Third-Person-Perspektive in einer surrealen Dark-Fantasy-Welt, die in verschiedene Regionen unterteilt ist, darunter die Insel der Gesichter und das vergessene Schlachtfeld. Jeder Bereich hat seine eigene visuelle Identität und Geschichte, die mit früheren Expeditionen verbunden ist. Du rekrutierst neue Verbündete, deckst Geheimnisse auf und schaltest Begleiter die im Verlauf der Geschichte neue Wege eröffnen.

Es stehen mehrere Schwierigkeitsstufen zur Auswahl, vom Story-Modus für Spieler, denen die Handlung im Vordergrund steht, bis hin zu anspruchsvolleren Kampfstufen für diejenigen, die eine größere Herausforderung suchen. Die Kombination aus rundenbasierter Strategie, Echtzeit-Fertigkeiten und einer emotional vielschichtigen Geschichte über Sterblichkeit und Hoffnung schafft ein RPG-Erlebnis, das einige der höchsten Bewertungen erhalten hat, die das Genre seit Jahren gesehen hat.

Clair Obscur: Expedition 33 – Die wichtigsten Funktionen

✅ Revolutionärer rundenbasierter Kampf: Rundenbasierte Strategie trifft auf Echtzeit-Mechaniken wie Ausweichen, Parieren und Kontern – so entsteht ein Kampfsystem, das in jedem Kampf sowohl taktische Planung als auch die spontane Umsetzung im Moment belohnt.

✅ Atemberaubende Welt in Unreal Engine 5: Eine düstere Fantasy-Welt, inspiriert vom Frankreich der Belle Époque, umgesetzt in UE5, mit eindringlich detaillierten Umgebungen und einer künstlerischen Gestaltung, die für ihre Originalität vielfach gelobt wurde.

✅ Eine herzzerreißende Geschichte: Eine Geschichte über Sterblichkeit, Trauer und Hoffnung, gesprochen von Charlie Cox, Andy Serkis und Ben Starr, die von Kritikern als eine der emotional bewegendsten Geschichten der Gaming-Branche im Jahr 2025 gepriesen wurde.

✅ Umfassendes Charaktererstellungssystem: Stelle für jeden Expeditionsteilnehmer einzigartige Charakterkonfigurationen zusammen – mithilfe von Ausrüstung, Werten, Fertigkeitsbäumen und Gruppensynergien –, wobei die Vielfalt der Konfigurationen auch über mehrere Durchläufe und „New Game+“-Runden hinweg erhalten bleibt.

✅ Auszeichnung für Rekordleistung: Gewinner vonNeun Auszeichnungen bei den Game Awards 2025, darunter als „Spiel des Jahres“, womit ein Rekord für die meisten Auszeichnungen in der Geschichte der TGA aufgestellt wurde, sowie als „Spiel des Jahres“ bei den Golden Joystick Awards und den D.I.C.E. Awards 2025.

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So erhältst du „Clair Obscur: Expedition 33“ kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose mobile Prämien-App, die für iOS und Android verfügbar ist und bei der Nutzer Partnerangebote erfüllen, um Münzen zu sammeln. Zu den Angeboten gehören das Spielen von Handyspielen bis zu bestimmten Meilensteinen, das Herunterladen von Apps und das Ausfüllen von Umfragen. Zu keinem Zeitpunkt ist eine Kreditkarte erforderlich. Es handelt sich um ein Zeitinvestitionsmodell: Man tauscht die Zeit, die man für die Erfüllung der Angebote aufwendet, gegen Münzen ein, die in echten Geschenkgutscheinwert umgewandelt werden, den man dann in einem offiziellen Shop einlösen kann.

So geht’s Clair Obscur: Expedition 33 Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen – kostenlos für iOS und Android erhältlich, keine Kreditkarte erforderlich Verfügbare Angebote durchsuchen – Die Angebotswand wechselt regelmäßig; konzentriere dich auf hochwertige Angebote für Handyspiele, um schneller Münzen zu sammeln Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen – Für jedes abgeschlossene Angebot werden dir Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; Verfolgen Sie Ihre Fortschritte auf dem Weg zu €49.99innerhalb der App Münzen gegen eine Steam-Guthabenkarte einlösen – Sobald Ihr Guthaben die Mindestauszahlungsgrenze erreicht hat, können Sie es gegen einen Dampf Geschenkgutschein im Wert von €49.99oder mehr „Clair Obscur: Expedition 33“ auf Steam kaufen – Lösen Sie die Geschenkkarte an der Kasse ein, um das Spiel zu kaufen

Pro-Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus – das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $ – Sie benötigen mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach Erreichen ihrer ersten Meilensteine einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region – informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tageder InstallationSnakzy. DieMindestauszahlungsgrenze von 35 $ bedeutet, dass Sie dieses Guthaben erst aufbauen müssen, bevor Sie Ihre erste Auszahlung vornehmen können. Für Clair Obscur: Expedition 33‘s€49.99 Preis: Rechnen Sie mit zwei Auszahlungsrunden zum durchschnittlichen Verdienstsatz. Die Ergebnisse variieren je nach Region und den jeweils verfügbaren Angeboten.

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Eibe Die Preise ändern sich je nach Marktnachfrage, daher sollten Sie vor dem Kauf die aktuelle Preisliste überprüfen. Der Ablauf ist ganz einfach: Wählen Sie ein Produkt aus, schließen Sie die Zahlung ab und erhalten Sie Ihren Schlüssel oder Ihren Geschenkkartencode. Bei allen drei Optionen erhalten Sie eine originale Kopie von Clair Obscur: Expedition 33: Snakzy für einen freien zeitbasierten Pfad, einen Eibe Spielcode für einen sofortigen Kauf zum Sonderpreis oder ein Eibe Geschenkkarte zum Aufladen Ihres DampfGeldbörse.

Ist es legal, „Clair Obscur: Expedition 33“ kostenlos über Snakzy zu erhalten?

Ja, dieSnakzy Diese Methode ist zu 100 % legal. Der Ablauf ist wie folgt: Snakzy Sie erhalten Münzen für die Teilnahme an Partnerangeboten, bauen sich ein Münzguthaben auf und lösen diese Münzen gegen ein Dampf Wallet-Geschenkkarte, und Sie verwenden diese Geschenkkarte, um eine offizielle Dampf Kauf. Das Endergebnis ist eine dauerhafte Lizenz, die an Ihr Dampf Konto, genau so, als hättest du das Spiel selbst zum vollen Preis gekauft.

Meiden Sie inoffizielle „Kostenloser Download“-Seiten, Cracks und Torrent-Dateien. Diese sind illegal. Die Risiken sind erheblich: Malware, die Ihr Gerät beschädigen kann, dauerhafte Dampf Kontosperren und keine gültige Lizenz für Ihr Konto. Sandfall Interactive ist der Entwickler und erleidet direkten Schaden, wenn jemand den offiziellen Kauf umgeht. Ein Newcomer-Studio, das Clair Obscur: Expedition 33 mit rund 30 Entwicklern hat es verdient, für seine Arbeit den vollen Lohn zu erhalten.

Snakzy ist ein legitimer Weg, denselben Beamten zu erreichen Dampf Kauf, indem man das Geld einfach über Partnerangebote verdient, anstatt es aus eigener Tasche zu bezahlen.

Mein Fazit dazu, wie man „Clair Obscur: Expedition 33“ kostenlos erhält

Clair Obscur: Expedition 33 ist eines der am häufigsten ausgezeichneten Spiele, die je entwickelt wurden. Metacritic 91–92 (allgemeine Anerkennung), 96 % – überwältigend positiv on Dampfaus über262.000 Bewertungen, ein Rekord9 TGA-Siege darunter „Spiel des Jahres 2025“ und über 5 Millionen verkaufte Exemplare. Egal, ob du ein JRPG-Fan bist, ein preisbewusster Gamer mit einer langen Wunschliste oder einfach jemand, der nicht auf ein Dampfseine,Snakzy bietet einen unkomplizierten Weg zu diesem Spiel – und das völlig kostenlos.

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Häufig gestellte Fragen