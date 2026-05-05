Wie bekommt man ARC Raiders kostenlos?

So bekommst du ARC Raiders kostenlos ist eine Frage, die man sich stellen sollte, wenn „Embark Studios“ „Extraction Shooter“ kostet 39,99 $ bei Dampf. ARC Raiders won Bester Multiplayer bei den Game Awards 2025, verkauft über14 Millionen Exemplare, ist Inhaber eines87 % sehr positivBewertung aufDampfaus mehr als385,000 Spielerbewertungen und erhielt über 500 Millionen Dollarbeim Umsatz.Snakzy, eine kostenlose Belohnungs-App für Mobilgeräte, bietet Ihnen eine legale Möglichkeit, sich Dampf Geschenkkarte für dein Wallet durch das Absolvieren von mobilen Angeboten, damit du einkaufen kannst ARC Raiders ohne eigenes Geld auszugeben.

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Spielinfo Details Preis des Spiels 39,99 $ (Steam) Metacritic-Bewertung 83/100 (PC, überwiegend positiv) Genre Multiplayer-Extraction-Shooter, Third-Person, Koop/PvPvE Entwickler Embark Studios Verlage Embark Studios Zeit, Geld zu verdienen – Hauptartikel Ein offenes Live-Spiel ohne formelle Story-Kampagne Zeit zum Verdienen – Haupt- und Zusatzinhalte Unbegrenzt, Hunderte von Stunden an Raubzügen Spielzeit – 100 %-Komplettist Ein offener, saisonaler Ablauf sorgt für abwechslungsreiche Inhalte

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So bekommst du „ARC Raiders“ kostenlos: Vollständiger Spielüberblick

Ich habe verfolgt, ARC RaidersseitEmbark Studios wurde erstmals 2021 vorgestellt, und die Resonanz seit seiner Veröffentlichung im Oktober 2025 hat alle Erwartungen übertroffen. Das Spiel gewann Bester Multiplayer bei den Game Awards 2025 and Online-Spiel des Jahres bei den 29. D.I.C.E. Awards. Das sind keine Marketingversprechen: 14 bis 15 Millionen Exemplare bis Februar 2026 verkauft, über 500 Millionen Dollar beim Umsatz und 700.000 Spieler gleichzeitig auf allen Plattformen innerhalb von zwei Wochen nach dem Start. Am Dampf, 87 % von mehr als 385.000 Bewertungen sind positiv, und OpenCriticzeigt92 % der Kritiker empfehlen. PC Gamer beschrieb es als „einen der ausgefeiltesten und zugänglichsten Third-Person-Extraction-Shooter der letzten Zeit“.

ARC Raidersist einKoop-Shooter in der Third-Person-Perspektive spielt im Jahr 2180 auf einer Erde, die von feindlichen Maschinen namens ARC überrannt wurde, die aus dem Weltraum herabgestiegen sind und die Menschheit in den Untergrund getrieben haben. Du spielst einen Raider: Rüste dich in deiner unterirdischen Basis aus, begib dich an die feindliche Oberfläche und 30 Minuten um Ressourcen zu sammeln, gegen ARC-Roboter zu kämpfen (PvE) und den Ort zu verlassen, bevor die Zeit abläuft. Wenn du stirbst, ohne den Ort verlassen zu haben, verlierst du alles außer den Gegenständen, die du in deinem sichere Tasche, ein kleiner geschützter Speicherplatz, in dem wichtige Gegenstände auch nach dem Tod erhalten bleiben.

Embark Studios, der schwedische Entwickler hinter Das Finale, erbautARC Raiders on Unreal Engine 5mit etwa70 Entwicklerund ein75 Millionen Dollar Budget. Ursprünglich als Free-to-Play angekündigt, wurde das Projekt auf ein Premium-Modell umgestellt €39.99 Veröffentlichung vor dem gleichzeitigen Start auf PC, PS5undXbox Series X|S on 30. Oktober 2025. Es gibt keine kostenpflichtigen DLCs, keine Battle-Pässe und keine Lootboxen. Alle saisonalen Updates, einschließlich der Karte der Megastadt Fangwai City – Staffel 9und die8-gegen-8-Modus „Point Break“, sind kostenlos.

Wie viel kostet ARC Raiders?

ARC Raidersgestartet am€39.99 on Dampf im Oktober 2025 und behielt diesen Preis bis zum Steam-Frühlingssale 2026, als es seinen ersten offiziellen Preisnachlass erhielt und auf €32 für die Dauer des Sonderverkaufs. Außerhalb der Sonderverkaufsaktionen gilt wieder der reguläre Preis von €39.99. Das nächste voraussichtliche Rabattfenster ist das Steam-Sommer-Sale 2026. Es wurden keine dauerhaften Preissenkungen angekündigt, daher lohnt es sich, auf eine weitere offizielle Dampf Ein Verkauf bedeutet, monatelang abzuwarten.

Schlüssel von Drittanbietern aktivieren Eibe sind erhältlich bei ca. 21,81 $, ungefähr45 % Rabattder BeamteDampf Preis und stellen den schnellsten Weg dar, das Spiel zu einem reduzierten Preis zu erwerben. Für die völlig kostenlose Option, Snakzy ermöglicht es Ihnen, eine Dampf Guthaben auf dem Wallet durch abgeschlossene Angebote, unter Umgehung der Dampf den Preis, ohne dafür eigenes Geld auszugeben.

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Verfügbarkeit der ARC Raiders-Plattform

Metacritic-Bewertung Details PC 83/100 (PC) – Steam: 87 % „Sehr positiv“ (über 385.000 Bewertungen) PS5 TBD Xbox TBD Umschalten N/A

ARC Raiders gleichzeitig veröffentlicht am PC via Dampf, PS5undXbox Series X|S am 30. Oktober 2025. Alle drei Versionen wurden am selben Tag veröffentlicht mit vollständiges plattformübergreifendes Spielen unterstützt, was bedeutet, dass der Matchmaking-Pool plattformübergreifend einheitlich ist. Getrennt MetacriticErgebnisse fürPS5 and Xbox war zum Start nicht aufgeführt; das PC-Bewertung: 83/100 dient als wichtigster Maßstab.

The Snakzy Die Methode gilt speziell für die DampfPC-Version.Snakzy Münzen einlösen für Dampf Wallet-Gutscheine, mit denen Sie Einkäufe tätigen können ARC Raiders on Dampf. Wenn du auf PS5 or Xbox Series X|S, der Geschenkkarten-Pfad wird nicht auf diese Filialen übertragen, daher wird die Eibe Die Option mit einem Schlüssel von Drittanbietern ist für Konsolenspieler die günstigere Variante.

Systemanforderungen für ARC Raiders

ARC Raidersbasiert aufUnreal Engine 5 with DirectX 12, was es anspruchsvoller macht als die meisten Spiele in dieser Preisklasse. Die Mindestanforderungen lauten 1080p bei niedriger Einstellung Einstellungen, während 1440p bei hoher Einstellung erfordert eine neuere GPU wie beispielsweise die RTX 3070 or RX 6800.

Komponente Mindestens Empfohlen OS Windows 10 (64-Bit) Windows 10/11 (64-Bit) CPU Intel Core i5-8600 / AMD Ryzen 5 2600X Intel Core i7-10700K / AMD Ryzen 7 3700X RAM 12 GB 16 GB GPU NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega 56 NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6800 DirectX DirectX 12 DirectX 12 Lagerung 50 GB SSD 50 GB SSD

An Eine SSD ist zwingend erforderlich and ARC Raiders ist immer online und erfordert eine permanente Internetverbindung. DLSS und FSR werden beide zur Leistungsskalierung auf kompatibler Hardware unterstützt. Die meisten Gaming-Systeme der letzten fünf bis sechs Jahre werden die Mindestanforderungen erfüllen, obwohl die Mindestens 12 GB RAM liegt etwas über dem Durchschnitt des Genres „Extraction Shooter“.

ARC Raiders – Spielmechanik

Die Hauptschleife von ARC Raiders dreht sich um 30-minütige Überfälle. Du stellst deine Ausrüstung in der unterirdischen Basis zusammen, begibst dich an die feindliche Oberfläche und kämpfst gegen die Zeit, um Ressourcen zu sammeln, gegen ARC-Maschinen zu kämpfen und lebend zurückzukehren. Das Risiko-Ertrags-Spannungsfeld Das gilt für jede Mission: Deine aktuelle Ausrüstung steht auf dem Spiel, während du versuchst, Beute zu ergattern. Wenn du stirbst, bevor du die Beute geborgen hast, verlierst du deine gesamte Ausrüstung – mit Ausnahme der Gegenstände in deinem sichere Tasche, ein geschützter Platz, der eine kleine Auswahl wichtiger Gegenstände über mehrere Spielrunden hinweg bewahrt.

ARC Raiders hat keine klassische Story-Kampagne. Es ist ein offenes Live-Service-Spiel mit saisonale Inhaltszyklen die Karten, ARC-Gegnertypen, Umgebungsbedingungen und Spielmodi aktualisieren. 5-Tage-Radtouren strukturierte Herausforderungsphasen mit schadensbasierten Zielen anbieten, um Spielern, die sich mehr Orientierung wünschen, als offene Raids bieten, kurzfristige Fortschrittsziele zu geben. Matchmaking nur für Veteranen wird ab Stufe 40 aktiviert und bringt erfahrene Spieler in schwierigeren Instanzen zusammen.

Die Anpassung der Ausrüstung und die Weiterentwicklung der Waffen finden in der unterirdischen Basis statt. Raider-Decks ermöglicht es dir, unterschiedliche Ausrüstungskombinationen für verschiedene Spielstile zu konfigurieren, egal ob aggressiv oder methodisch. Die Vielfalt der Gegner in ARC ist ein herausragendes Element: Die Begegnungen reichen von schnell fliegende Drohnen to ARC-Geräte der Mittelklassebis hin zu massivenBosse auf Matriarch-Ebene, mit einer dynamischen KI, die jeden Überfall auf eine Oberfläche unvorhersehbar macht. Das 8-gegen-8-Modus „Point Break“, das in Staffel 9 hinzugefügt wurde, führt koordiniertes, teambasiertes PvP als Alternative zum üblichen Evakuierungsmodus ein. Alle Inhalte sind kostenlos: keine kostenpflichtigen DLCs, keine Battle Passes, keine Lootboxen.

Die wichtigsten Funktionen von ARC Raiders

✅ Barrierefreier Extraction-Shooter: ARC Raiders mildert den traditionell gnadenlosen „Permadeath“ des Extraction-Genres durch ein „Safe-Pocket“-System und ein angepasstes Solo-Matchmaking, wodurch das Spiel für Neulinge zugänglicher wird, während für erfahrene Spieler dennoch genügend Spannung erhalten bleibt.

✅ Abwechslungsreiche PvE-Kämpfe gegen ARC-Maschinen: Die Vielfalt der Gegner reicht von wendigen Drohnen bis hin zu ARC-Bossen auf Matriarch-Niveau, wobei eine dynamische KI die Kämpfe unvorhersehbar macht und Spieler belohnt, die das Verhalten der Maschinen durchschauen.

✅ Atemberaubende Grafik mit der Unreal Engine 5: Basierend aufUnreal Engine 5 mit detailreichen postapokalyptischen Umgebungen, von Ödland im Rust Belt bis hin zu groß angelegten Megastadt-Karten wie der in Staffel 9 hinzugefügten Fangwai City, die flüssig über PCund Konsole.

✅ Kostenlose Updates im Rahmen des Live-Service: Alle saisonalen Inhalte, darunter neue Karten, ARC-Gegnertypen, Raider-Decks, Spielzustände und Spielmodi wie „8v8 Point Break“, sind kostenlos erhältlich – ganz ohne Battle Passes, Lootboxen und kostenpflichtige DLCs.

✅ Solo, Duo oder Trio: Flexible Teamgrößen mit angepasstem Matchmaking für jede Option sowie vollständiges plattformübergreifendes Spielen das vereint die PC, PS5undXbox Series X|SSpielergemeinschaft.

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So erhältst du ARC Raiders kostenlos mit Snakzy

Snakzy ist eine kostenlose mobile Prämien-App, bei der du Münzen verdienst, indem du Angebote abwickelst: Handyspiele herunterladen und spielen, Umfragen ausfüllen, dich für kostenlose Testversionen anmelden und bestimmte Spielzeiten oder Level-Meilensteine in Partnerspielen erreichen. Eine Kreditkarte ist zu keinem Zeitpunkt erforderlich. Es handelt sich um ein Zeitinvestitionsmodell: Du tauschst Zeit, die du für mobile Angebote aufwendest, gegen Münzen ein, und diese Münzen lassen sich in echtes Dampf Guthaben auf der Wallet-Geschenkkarte.

So geht’s ARC Raiders Kostenlos Schritt für Schritt:

Snakzy herunterladen – kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich; keine Kreditkarte erforderlich Verfügbare Angebote durchsuchen – Die Angebotswand wechselt regelmäßig; filtere nach Auszahlungsbetrag und wähle Angebote aus, die zu deinen Spielgewohnheiten passen Schließe Angebote ab, um Münzen zu verdienen – Für jeden erreichten Meilenstein erhältst du Münzen gutgeschrieben Snakzy Ausgewogenheit; Verfolgen Sie Ihre Fortschritte auf dem Weg zu €39.99innerhalb der App Münzen gegen ein Dampf Gutschein im Portemonnaie – Sobald Ihr Guthaben den Mindestbetrag erreicht hat, können Sie sich eine Geschenkkarte im Wert von €39.99oder mehr „ARC Raiders“ auf Steam kaufen – Verwenden Sie die Geschenkkarte, um den Kauf abzuschließen

Pro-Tipp Bei der Anmeldung gibt es einen Willkommensbonus – das aktuelle Angebot findest du in der App.

Mindestauszahlungsbetrag: 35 $; Sie benötigen mindestens diesen Betrag, um eine Auszahlung vornehmen zu können.

Die meisten Nutzer erzielen nach Erreichen ihrer ersten Meilensteine einen Überschuss, der über dem Spielpreis liegt.

Die Vergütungssätze variieren je nach Region. Informieren Sie sich über die in Ihrem Land verfügbaren Angebote.

Im Durchschnitt verdienen Nutzer ihre ersten €27.70Auszahlung innerhalb von6,5 Tageder InstallationSnakzy. Beachten Sie dieMindestbetrag von 35 $ Es gelten bestimmte Bedingungen, bevor Sie sich das Geld auszahlen lassen können; Angebote und Verfügbarkeit variieren je nach Region.

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Eibe Die Preise schwanken je nach Verfügbarkeit, daher sollten Sie vor dem Kauf die aktuelle Preisliste überprüfen. Der Ablauf ist ganz einfach: Wählen Sie Ihr Produkt aus, bezahlen Sie und erhalten Sie Ihren Schlüssel oder Ihren Geschenkkartencode. Bei allen drei Optionen erhalten Sie eine originale Kopie von ARC Raiders: Snakzy (kostenlos, erfordert Zeit), ein Eibe Spiel-Key (ermäßigt, sofort verfügbar) oder ein Eibe Dampf Geschenkkarte (erfüllt das Guthaben für einen offiziellen Dampf(Kauf).

Ist es legal, „ARC Raiders“ mit Snakzy kostenlos zu erhalten?

Ja, dasSnakzyDie Methode lautet100 % legal. Der Vorgang läuft wie folgt ab: Snakzy verbindet dich mit Werbetreibenden, die für die Interaktion der Nutzer mit Angeboten für Handyspiele bezahlen. Du schließt diese Angebote ab, verdienst Münzen, sammelst ein Guthaben an und löst diese Münzen gegen ein Dampf Wallet-Geschenkkarte. Diese Geschenkkarte verwenden Sie dann, um eine offizielle Dampf Kauf, und das Ergebnis ist eine dauerhafte Lizenz, die an Ihr Dampf Konto, genau wie bei jedem anderen regulären Kauf. Embark Studios erhält die vollständige Zahlung von Dampf, sodass dem Entwickler kein Schaden entsteht.

Die alternativen Wege sind nicht legal. Inoffizielle „Free-Download“-Seiten, geknackte Versionen und Torrent-Dateien sind illegal. Die Risiken sind gravierend: Malware, die Ihr System beschädigen oder Ihre Anmeldedaten kompromittieren kann, sowie dauerhafte Dampf Kontosperren, durch die Sie keinen Zugriff mehr auf Ihre gesamte Spielebibliothek haben. Piraterie schadet dem Team bei Embark Studios, ungefähr70 Entwicklerwer gebaut hatARC Raidersauf einem75 Millionen DollarBudget.

Snakzy ist ein legitimer Weg, um ARC Raiders kostenlos und gleichzeitig die Entwickler unterstützen.

Mein Fazit dazu, wie man „ARC Raiders“ kostenlos bekommt

ARC Raiders ist einer der herausragenden Multiplayer-Titel des Jahres 2025, ein rekordverdächtiger Extraction-Shooter, der das Genre zugänglich macht, ohne dabei die für dieses Genre typische Spannung zu verlieren. Er gewann Bester Multiplayer bei den TGA 2025, verkauft über14 Millionen Exemplareund ist Inhaber eines87 % sehr positivBewertung aufDampf. Für preisbewusste Spieler, alle, die eine lange Wunschliste haben, oder alle, die nicht auf das nächste Dampfseine,Snakzy ist ein unkomplizierter und legaler Weg, es kostenlos zu erwerben.

Zunächst: Herunterladen Snakzy kostenlos auf iOS oder Android, stöbere in der Angebotswand nach einer lukrativen Aufgabe und baue dein Guthaben auf, um €39.99 Dampf Preis. Sobald Sie den Mindestauszahlungsbetrag von 35 $, einlösen gegen einDampf Laden Sie die Geschenkkarte in Ihr Wallet und schließen Sie den Kauf ab. Der Vorgang ist rechtmäßig, dauerhaft und endet mit einer offiziellen Lizenz, die mit jedem Standardkauf identisch ist.

Für alle, die auf der Suche nach So bekommst du ARC Raiders kostenlos, die Antwort lautet Snakzy, und sobald die Geschenkkarte fertig ist, müssen Sie nur noch zur Kasse gehen.

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Häufig gestellte Fragen