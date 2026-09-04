Die besten Banken für Jugendsparkonten im Jahr 2026

Haftungsausschluss

Dieser Leitfaden dient ausschließlich der allgemeinen Information und stellt keine Finanzberatung dar. Alle effektiven Jahreszinsen (APY), Gebühren und Teilnahmebedingungen wurden am 29. Juli 2026 auf den offiziellen Seiten der jeweiligen Anbieter überprüft und sind variabel, sodass sie sich jederzeit ändern können. Zwei der höchsten Zinssätze sind an ein Mindestanfangsguthaben gebunden (Spectrum und BECU), und Spectrum verlangt ausdrücklich die Anmeldung zum E-Kontoauszug innerhalb von 60 Tagen nach der Kontoeröffnung, um den erhöhten Zinssatz beizubehalten. Informieren Sie sich daher vor der Kontoeröffnung direkt beim jeweiligen Anbieter über die aktuellen Bedingungen. Bankeinlagen sind durch die FDIC und Einlagen bei Kreditgenossenschaften durch die NCUA bis zu 250.000 US-Dollar pro Einleger und Institut versichert.

Das „Teen Checking“-Konto die Alliant Credit Union führt unsere Liste der besten Banken für Jugendsparkonten an – mit einem gebündelten Hochzins-Sparkonto, das 3,01 % APY bietet und keine monatlichen Gebühren hat. Im Gegensatz zu Spectrum mit 7,00 % auf die ersten 1.000 $ und BECU mit 5,12 % auf die ersten 500 $ gibt es bei Alliant keine Obergrenze für den Zinssatz, sobald die Mindestguthabenanforderung von 100 $ erfüllt ist. Das „Capital One Kids Savings“-Konto ist mit 2,50 % eine weitere einfache Option.

Für Familien, die die besten Banken für Jugendsparkonten vergleichen, bietet diese Bandbreite sowohl Optionen ohne Obergrenze als auch solche mit Mindestguthaben, während ein Bankkonto-Paket für Jugendliche zusätzliche Funktionen für den täglichen Geldumlauf bieten kann.

Ganz gleich, ob Sie ein Bankkonto für Jugendliche, ein Jugendkonto oder das beste Sparkonto für Teenager suchen – wir vergleichen die Zinssätze, Limits und Teilnahmebedingungen, auf die es am meisten ankommt. Die Zinssätze wurden am 29. Juli 2026 auf den offiziellen Seiten der Anbieter überprüft und können sich ändern. Informieren Sie sich daher vor der Kontoeröffnung über den aktuellen APY.

Was ist ein Jugendsparkonto?

Ein Jugendsparkonto ist ein verzinsliches Einlagenkonto für einen Teenager, das gemeinsam mit einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten eröffnet oder von diesem treuhänderisch verwaltet wird, bis der Teenager ein Alter erreicht, in dem das Konto umgewandelt wird oder er es selbstständig verwalten kann.

Es werden echte, von der Bank festgelegte Zinsen gezahlt, die durch die FDIC oder die NCUA versichert sind. Das unterscheidet es von Fintech-Apps wie Greenlight, Copper oder Step. Greenlight und Step setzen auf belohnungsbasierte Sparfunktionen anstelle von traditionellen, von der Bank festgelegten Zinsen, während Copper seine Einlagenkonten und Debitkarten im Jahr 2024 eingestellt hat. Für Eltern, die das beste Bankkonto für die Sparziele ihrer Teenager vergleichen, ist dies in der Regel das Kernprodukt, nach dem sie suchen sollten – insbesondere, wenn das Ziel ein Sparkonto ist, das der Teenager zum Sparen und nicht zum Ausgeben nutzen soll.

Manche Eltern suchen einfach nach einem Sparkonto für Jugendliche, ohne die genaue Produktkategorie zu kennen. Wenn das auf Sie zutrifft, sollten Sie speziell Jugendsparkonten vergleichen, da diese echte, versicherte Zinsen bieten und nicht auf von den Eltern finanzierten oder belohnungsbasierten Zinssätzen beruhen.

Ein Treuhandkonto im Rahmen einer UTMA- oder UGMA-Regelung ist eine weitere Möglichkeit, sobald das Guthaben wächst. Das macht den Vergleich von Jugendbankkonten mit einem echten APY unter den besten Banken für Jugendsparkonten einfacher.

Die besten Banken für Jugendsparkonten: Die Top 4 im Vergleich

Hier sehen Sie auf einen Blick einen Vergleich der vier besten Banken für Jugendsparkonten – ganz gleich, ob Sie nach einem Jugendbankkonto oder einem gebündelten Girokonto für Jugendliche suchen. Jede Zeile zeigt den angegebenen APY, die Mindesteinlage bei der Kontoeröffnung und für wen das Konto am besten geeignet ist, sodass Eltern oder Jugendliche schnell eine Vorauswahl treffen und direkt zum vollständigen Testbericht weiter unten springen können.

Ein Bankkonto für Jugendliche kann Ausgaben und Sparen kombinieren, während ein Sparkonto für Jugendliche den Schwerpunkt auf das Sammeln von Zinsen legt.

Rang Anbieter Am besten geeignet für APY Mindestanlage / Mitgliedsbeitrag 1 Alliant Credit Union – Girokonto für Jugendliche Höchster unbegrenzter Zinssatz (in Verbindung mit einem Sparkonto) 3,01 % 5 $ für die Kontoführung; 100 $ Durchschnittssaldo, um den APY zu erzielen 2 Spectrum CU MySavings für Jugendliche Höchster Zinssatz auf das Anfangsguthaben 7,00 % (auf die ersten 1.000 $) 25 $ Mitgliedsbeitrag 3 BECU-Frühsparer Einfache landesweite Mitgliedschaft 5,12 % (auf die ersten 500 $) 0 $ bei persönlicher Antragstellung; 10 $ online 4 Capital One-Sparkonto für Kinder Keine Mitgliedschaft, keine Altersbeschränkung 2,50 % 0

Keine dieser vier Banken zahlt einen Bargeld-Anmeldebonus für das Sparkonto. Der angegebene Zinssatz ist das entscheidende Unterscheidungsmerkmal, und zwei der höchsten Zinssätze gelten nur für ein geringes Anfangsguthaben, was in den Bewertungen ausführlich erläutert wird. So lässt sich leichter erkennen, welche der besten Banken für Jugendsparkonten das richtige Jugendkonto für Ihr Anfangsguthaben bietet.

Die besten Banken für Jugendsparkonten im Test

Nachfolgend finden Sie eine vollständige Aufschlüsselung jeder Auswahl mit dem bestätigten Zinssatz, den Gebühren, den Teilnahmebedingungen und der Angabe, für wen das jeweilige Konto geeignet ist.

Zwei der höchsten Zinssätze sind auf ein Anfangsguthaben begrenzt, weshalb der Gewinner nicht einfach der mit der höchsten Zahl ist. Diese Unterscheidung ist wichtig, wenn das beste Bankkonto für Jugendsparkonten mit einem Jugendbankkonto gebündelt ist und nicht als eigenständiges Produkt angeboten wird.

Beginnen Sie mit unserer Top-Empfehlung, die Alliant Credit Union.

1. Alliant Credit Union – Girokonto für Jugendliche: Bester Anbieter insgesamt

Das „Teen Checking“-Konto die Alliant Credit Union ist insgesamt das beste Bankkonto für Jugendliche, da das darin enthaltene Hochzins-Sparkonto einen Jahreszins von 3,01 % ohne Mindestguthaben bietet – den höchsten realen Laufzins, sobald ein Teenager den Startbetrag überschritten hat. Dieser Kontostand macht sie zu einer der besten Banken für Jugendsparkonten für Familien, die davon ausgehen, dass das Sparkonto ihres Teenagers über 1.000 Dollar hinauswachsen wird.

Kontodetails Informationen APY für das Sparkonto 3,01 % (2,97 % Dividende) auf das gebündelte „Sparen mit hoher Rendite““-Konto APY für Girokonto 0,25 % (vorausgesetzt: eStatements sowie eine monatliche elektronische Einzahlung) Monatliche Gebühr 0 Guthaben für Dividendenanspruch Durchschnittlicher Tageskontostand von 100 $ Teilnahmeberechtigung Alter von 13 bis 17 Jahren; der erwachsene Mitinhaber muss Mitglied bei Alliant sein Versicherung NCUA (nicht FDIC)

Der Grund, warum Alliant die Liste der besten Banken für Jugendsparkonten anführt, ist die Beständigkeit. Das im Paket enthaltene „Sparen mit hoher Rendite““-Konto bietet einen Jahreszins von 3,01 %, sobald ein durchschnittlicher Tagesguthaben von mindestens 100 $ aufrechterhalten wird, wobei es keine Obergrenze für diesen Jahreszins gibt.

Im Gegensatz zu den unten aufgeführten, begrenzten Einstiegszinsen sinkt die Rendite nicht, sobald ein Teenager mehr als ein paar hundert oder ein paar tausend Dollar angespart hat. Das dazugehörige Bankkonto für Teenager macht Alliant zudem zu einem starken Anwärter für Familien, die nach dem besten Bankkonto für Teenager suchen, bei dem Sparen und Ausgeben an einem Ort möglich sind.

Das Jugendgirokonto selbst bietet einen geringen Jahreszins von 0,25 % – und das auch nur, wenn Sie sich für elektronische Kontoauszüge entscheiden und jeden Monat mindestens eine elektronische Einzahlung vornehmen. Betrachten Sie daher den Sparzins von 3,01 % als den eigentlichen Anreiz. Es fallen keine monatlichen Gebühren an, und Einlagen sind durch die NCUA bis zu 250.000 US-Dollar versichert. Für Familien, die die besten Banken für Jugendsparkonten vergleichen, sorgt diese Konfiguration für ein unkompliziertes Jugendbankkonto, ohne dabei auf einen wettbewerbsfähigen Sparzins zu verzichten.

Das Konto ist für 13- bis 17-Jährige gedacht und wird in ein normales Alliant-Girokonto für Erwachsene umgewandelt, sobald der Jugendliche 18 Jahre alt wird. Diese altersabhängige Umwandlung ist besonders interessant, wenn Sie ein Sparkonto für Jugendliche suchen, das bis zum Erreichen der Volljährigkeit parallel zu einem Jugendgirokonto bestehen bleibt. Ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter muss Mitinhaber und Mitglied bei Alliant sein; dies wird in der Regel durch einen geringen einmaligen Beitrag an die Partnerorganisation bei der Kontoeröffnung erfüllt.

Als Vertrauensindikator dient die unternehmensweite Trustpilot-Bewertung von Alliant: 2,6 von 5 Punkten bei 163 Bewertungen – dabei handelt es sich um einen Wert auf Institutionsebene und nicht um eine Bewertung speziell für Jugendkonten.

Höchster unbegrenzter laufender Zinssatz Alliant Credit Union Teen Checking 4.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erhalten Sie einen Jahreszins von 3,01 % auf das zugehörige hochverzinsliche Sparkonto, wenn der durchschnittliche Tageskontostand mindestens 100 US-Dollar beträgt. Es fallen keine monatlichen Gebühren an, und es gibt keine Obergrenze für den Kontostand, ab der der angegebene Jahreszins gilt. Jetzt beantragen

Vergleichen Sie Alliant und Spectrum Credit Union im folgenden Direktvergleich, um zu sehen, wie zwei der besten Banken für Jugendsparkonten im Vergleich abschneiden.

2. Spectrum Credit Union MySavings-Jugendkonto: Höchster Zinssatz bei einem Startguthaben

Das „MySavings“-Jugendkonto der Spectrum Credit Union bietet mit 7,00 % APY den höchsten Nominalzins in dieser Übersicht, dieser gilt jedoch nur für die ersten 1.000 US-Dollar eines Teenagers, weshalb es sich am besten für absolute Sparanfänger mit einem geringen Guthaben eignet.

Kontodetails Informationen APY 7,00 % (6,77 % Dividende) auf die ersten 1.000 Dollar Über 1.000 $ 0,75 % Zinssatz für das Primary Share-Sparkonto Bedingung Anmeldung für elektronische Kontoauszüge innerhalb von 60 Tagen nach Kontoeröffnung Monatliche Gebühr 0 Teilnahmeberechtigung Mitgliedschaft erforderlich (Arbeitgeber, Familie oder Spende) Versicherung NCUA

Der Jahreszins von 7,00 % ist tatsächlich der höchste Wert in diesem Vergleich und wird in Echtzeit bestätigt, gilt jedoch nur für die ersten 1.000 $ auf dem Konto. Alles darüber hinaus wird mit dem Standardzinssatz von Spectrum für das „Primary Share Savings“-Konto in Höhe von 0,75 % verzinst, sodass dieses Konto eher ein kleines, wachsendes Startguthaben belohnt als ein großes. Es fallen keine monatlichen Gebühren an. Unter den besten Banken für Jugendsparkonten ist Spectrum am attraktivsten, wenn das Sparkonto für Teenager bei etwa 1.000 $ oder darunter bleibt.

Zwei Bedingungen sind dabei entscheidend: Sie müssen sich innerhalb von 60 Tagen nach der Kontoeröffnung für elektronische Kontoauszüge (eStatements) anmelden; andernfalls wird das Konto in ein Standard-Sparkonto bei Spectrum mit deutlich niedrigerem Zinssatz umgewandelt – dies ist der einfachste Weg, den beworbenen Zinssatz versehentlich zu verlieren.

Außerdem ist eine Mitgliedschaft erforderlich, entweder über einen berechtigten Arbeitgeber oder ein Familienmitglied oder durch eine kleine Spende an eine der gemeinnützigen Partnerorganisationen von Spectrum. Diese zusätzlichen Schritte machen das Konto weniger unkompliziert als ein Jugendkonto, bei dem keine Mitgliedschaft oder E-Abrechnung erforderlich ist. Einlagen sind durch die NCUA bis zu 250.000 US-Dollar versichert.

Höchster Zinssatz bei einem Anfangsguthaben Spectrum Credit Union MySavings Youth Account 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Auf die ersten 1.000 $ erhalten Sie 7,00 % APY. Für Guthaben über 1.000 $ gilt der reguläre Zinssatz für das Primary Share Savings-Konto; eStatements müssen innerhalb von 60 Tagen angefordert werden. Jetzt beantragen

Um zwei der besten Banken für Jugendsparkonten genauer unter die Lupe zu nehmen, vergleichen Sie unten die Spectrum Credit Union mit Alliant.

3. BECU-Frühsparer: Am besten geeignet für eine unkomplizierte landesweite Mitgliedschaft

Das „BECU Early Saver“-Konto ist die beste Wahl für einen attraktiven Einstiegszinssatz mit einem unkomplizierten, landesweiten Beitrittsweg und bietet einen Jahreszins von 5,12 % auf die ersten 500 $. Für Familien, die auf der Suche nach dem besten Bankkonto für das Sparen von Teenagern sind, sticht BECU als eine der besten Banken für Jugendsparkonten mit einem unkomplizierten, landesweiten Beitrittsweg hervor.

Kontodetails Informationen APY 5,12 % auf die ersten 500 $, 0,20 % ab 500 $ Monatliche Gebühr 0 $ Mindestguthaben Keine Teilnahmeberechtigung Eltern oder Erziehungsberechtigte als Mitinhaber, Mitglieder bis zum Alter von 18 Jahren Mitgliedschaft Bundesweit durch eine Spende in Höhe von 1 $ an die BECU Foundation Versicherung NCUA

Das „Early Saver“-Konto von BECU bietet 5,12 % APY auf die ersten 500 $, darüber hinaus 0,20 % – es belohnt also, ähnlich wie Spectrum, ein kleines Startguthaben. Es fallen keine monatlichen Gebühren an und es gibt keine Mindestguthabenanforderung. Das Konto wird gemeinsam mit einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten eröffnet, steht Mitgliedern bis zum Alter von 18 Jahren zur Verfügung und ist mit einem Jugendgirokonto verbunden, das dem Jugendlichen ab 13 Jahren einen eigenen Online- und Mobilzugang ermöglicht. Es eignet sich gut als Sparkonto für die Ziele von Teenagern, während das verbundene Jugendgirokonto die täglichen Ausgaben abdeckt.

Ein weit verbreiteter Irrglaube über die BECU ist, dass man im pazifischen Nordwesten wohnen oder bei Boeing arbeiten muss, um Mitglied zu werden. Das ist nicht der Fall. Jeder in den USA kann sich mit einer einmaligen Spende von nur 1 US-Dollar an die BECU Foundation oder eine andere gemeinnützige Partnerorganisation qualifizieren.

Beachten Sie jedoch die Kundenbewertungen: Die Trustpilot-Bewertung von BECU liegt bei 1,5 von 5 Punkten aus 168 Bewertungen und ist damit niedriger als die der anderen hier aufgeführten Anbieter, was vor allem auf Beschwerden über den Kundenservice und die Reaktion auf Betrugsfälle zurückzuführen ist. Einlagen sind durch die NCUA bis zu 250.000 Dollar versichert. Die BECU führt die Anmeldung zum E-Kontoauszug nicht als Voraussetzung für den „Early Saver“-Zinssatz auf.

Attraktiver Einstiegszinssatz BECU Early Saver 4.0 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erhalten Sie 5,12 % APY auf die ersten 500 $ und 0,20 % auf Beträge über 500 $, ohne monatliche Gebühr und ohne Mindestguthaben. Es gelten die Bedingungen für die BECU-Mitgliedschaft. Jetzt beantragen

4. Capital One Kids-Sparkonto: Am besten geeignet für keine Mitgliedschaft und langfristige Kontinuität

Das Capital One Kids-Sparkonto ist die beste Wahl für Familien, die keine Mitgliedschaftsvoraussetzungen wünschen und ein Konto suchen, das nie geändert werden muss und auf jeden Kontostand 2,50 % APY zahlt. Diese Einfachheit macht das Jugendkonto besonders attraktiv, wenn Ihre Priorität auf dem besten Bankkonto für die Bedürfnisse von Teenagern ohne Kreditgenossenschaftsmitgliedschaft liegt.

Kontodetails Informationen APY 2,50 % (gültig ab 29. Juli 2026) MONEY Teen-Girokonto-APY 0,10 % (optionale Verknüpfung) Monatliche Gebühr 0 Mindestguthaben 0 Teilnahmebedingungen Keine Altersbeschränkung, Eltern oder Erziehungsberechtigte als Inhaber Versicherung FDIC (Capital One, N.A.)

Capital One zahlt 2,50 % APY ohne monatliche Gebühr und ohne Mindestguthaben. Es gibt kein Mindestalter für die Kontoeröffnung, jedoch muss das Konto zunächst gemeinsam von einem Kind unter 18 Jahren und einem Erwachsenen geführt werden; ist das Kind jünger als 12 Jahre, muss der Erwachsene ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter sein. Das Konto bleibt mit seinen bestehenden Konditionen bestehen, nachdem das Kind 18 Jahre alt geworden ist.

Optional können Sie es mit dem „Capital One „MONEY Teen Checking“-Konto kombinieren, das 0,10 % APY bietet und dem Teenager eine Debitkarte zur Verfügung stellt. Unter den besten Banken für Jugendsparkonten ist Capital One eine der einfachsten Optionen, wenn Sie ein Sparkonto für Teenager ohne Mindestguthaben suchen.

Die Bewertungen beziehen sich eher auf verschiedene Aspekte der Capital One-Erfahrung als auf das „Kindersparkonto“ selbst. Die Capital One-App erreicht im App Store 4,8 von 5 Punkten und bei Google Play 4,5 von 5 Punkten – dies ist eine App-Bewertung –, während Trustpilot für das gesamte US-Bankgeschäft von Capital One auf der Grundlage von 4.052 Bewertungen einen deutlich niedrigeren Wert von 1,3 von 5 Punkten ausweist. Einlagen sind über Capital One, N.A. FDIC-versichert .

Eine Mitgliedschaft bei einer Kreditgenossenschaft ist nicht erforderlich. Capital One Kids Savings Account 3.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erhalten Sie einen Jahreszins von 2,50 % ohne monatliche Gebühren oder Mindestguthaben. Das Konto wird für ein Kind unter 18 Jahren mit einem erwachsenen Mitinhaber eröffnet und kann auch nach Vollendung des 18. Lebensjahres weitergeführt werden. Jetzt beantragen

Alliant Credit Union „Teen Checking“ im Vergleich zu Spectrum Credit Union „MySavings Jugendkonto“

Alliant Credit Union und Spectrum Credit Union bieten hier die beiden höchsten Zinssätze, punkten jedoch je nach Gesamtguthaben auf unterschiedliche Weise. Die Wahl hängt auch davon ab, ob du ein Bankkonto-Paket für Jugendliche oder ein eigenständiges Jugendkonto suchst, das hauptsächlich auf das Sparen ausgerichtet ist.

Das „MySavings-Jugendkonto“ von Spectrum zahlt weiterhin 7,00 % auf die ersten 1.000 US-Dollar, egal wie hoch der Gesamtkontostand auch ansteigt, denn so funktioniert ein gestaffelter Zinssatz. Erst der Betrag über 1.000 $ wird auf den Standardzinssatz von Spectrum für das „Primary Share Savings“-Konto von 0,75 % gesenkt. Das bedeutet, dass Spectrum den pauschalen Zinssatz von Alliant in Höhe von 3,01 % in Dollar gerechnet weit über die 1.000-Dollar-Marke hinaus übertrifft – und nicht erst in dem Moment, in dem das Guthaben diese Marke überschreitet.

Die kombinierte Rendite fällt erst dann unter die 3,01 % von Alliant, wenn der Gesamtsaldo auf etwa 2.750 Dollar steigt – an diesem Punkt drückt der größere Anteil des Saldos mit niedrigerem Zinssatz schließlich den Durchschnitt nach unten. Unterhalb dieser Schwelle bringt die gestaffelte Struktur von Spectrum insgesamt immer noch mehr Ertrag in Dollar. Oberhalb dieser Grenze hat Alliants unbegrenzte Rendite von 3,01 % die Nase vorn.

Gesamtguthaben Spectrum-Mischzinssatz Zinsen bei Spectrum Alliant-Pauschalzinssatz Alliant-Zinssatz 1.000 $ 7,00 % 70 $ 3,01 % 30 1.500 4,92 % 74 3,01 % 45 $ 2.000 3,88 % 78 3,01 % 60 $ 2.750 3,02 % 83 3,01 % 83 3.000 2,83 % 85 3,01 % 90

Besonderheit Alliant Teen-Girokonto Spectrum MySavings Jugend Nenn-APY 3,01 % (gebündeltes Sparkonto) 7,00 % Zinsobergrenze Keine Nur für die ersten 1.000 $ Zinssatz über der Obergrenze Nicht zutreffend 0,75 % Primäre Aktiensparanlage Bedingung Guthaben von 100 $ erforderlich, um elektronische Kontoauszüge innerhalb von 60 Tagen Monatliche Gebühr 0 0 Mitgliedschaft Ein volljähriger Mitinhaber muss beitreten Arbeitgeber, Familie oder Spende Versicherung NCUA NCUA

Entscheiden Sie sich für Spectrum, wenn Sie ein kleineres Guthaben haben, das voraussichtlich allmählich anwachsen wird, und für Alliant, sobald das Gesamtguthaben Ihres Teenagers voraussichtlich über etwa 2.750 US-Dollar steigen wird. Für Eltern, die das beste Bankkonto für die Ersparnisse ihres Teenagers suchen, ist dieser Übergangspunkt ein Grund dafür, dass sich die besten Banken für Jugendsparkonten je nach Guthaben ändern können.

Empfehlung der Redaktion

Nach einem direkten Vergleich der vier besten Banken für Jugendsparkonten sticht eine besonders hervor.

Empfehlung der Redaktion: Alliant Credit Union – Girokonto für Jugendliche. Ausgewählt wegen des höchsten vollständig verifizierten, unbegrenzten laufenden Zinssatzes in diesem Vergleich – 3,01 % APY auf das gebündelte Hochzins-Sparkonto – sowie eines echten Girokontos für Jugendliche und einer NCUA-Versicherung bis zu 250.000 US-Dollar. Es eignet sich besonders gut für Familien, die ein Sparkonto für Teenager in Verbindung mit einem Jugendgirokonto bei derselben Kreditgenossenschaft wünschen.

Lassen Sie es sein, wenn Sie lieber keiner Kreditgenossenschaft beitreten möchten oder nicht 100 $ auf dem gebündelten Sparkonto halten können, um die Zinsen zu erhalten. In diesem Fall ist das Capital One Kindersparkonto stattdessen das beste Bankkonto für die Bedürfnisse von Teenagern ohne komplizierte Mitgliedschaftsbedingungen.

Wie viel kann ein Teenager mit einem Sparkonto verdienen?

So sieht der Zinssatz des Gewinners in konkreten Zahlen aus: 500 $ auf dem gebündelten „Sparen mit hoher Rendite““-Konto von Alliant mit einem APY von 3,01 % bringen etwa 15 $ pro Jahr ein, sobald der für die Dividende erforderliche durchschnittliche Kontostand von 100 $ erreicht ist. Legt man 2.000 $ ein, wächst dieser Betrag auf etwa 60 $ an, vorausgesetzt, der Zinssatz bleibt über die gesamten 12 Monate hinweg unverändert.

Die Tabelle zeigt das Beispiel für drei verschiedene Guthabenbeträge. Anhand dieser Beispiele können Sie auch beurteilen, ob ein Jugendkonto bei Ihrem erwarteten Guthaben ausreichend Zinsen bietet, um als bestes Sparkonto für Teenager zu gelten.

Guthaben Ungefährer Ertrag in einem Jahr bei einem Jahreszins von 3,01 % 500 $ ~15 $ 1.000 ~30 $ 2.000 ca. 60 $

Dies sind einfache Berechnungen bei einem pauschalen APY von 3,01 %, überprüft im Juli 2026, unter der Annahme, dass keine zusätzlichen Ein- oder Auszahlungen erfolgen. Da der APY bereits die Zinseszinsberechnung berücksichtigt, sollten die tatsächlichen Erträge nach einem Jahr in etwa diesen Zahlen entsprechen, sofern der Zinssatz das ganze Jahr über konstant bleibt. Die Zinssätze sind variabel, daher sollten Sie den aktuellen APY überprüfen, bevor Sie sich auf diese Zahlen verlassen. Ein begrenzter Einstiegszinssatz wie die 7,00 % von Spectrum würde auf die ersten 1.000 $ mehr einbringen, auf den darüber hinausgehenden Betrag jedoch deutlich weniger.

So eröffnen Sie ein Jugendsparkonto

Die Online-Eröffnung eines solchen Jugendkontos dauert etwa 10 bis 15 Minuten, und es ist immer erforderlich, dass ein Elternteil oder Erziehungsberechtigter als Mitinhaber oder Treuhänder den Antrag stellt. Der Antragsprozess ist bei den besten Banken für Jugendsparkonten ähnlich, auch wenn die für ein Sparkonto für Jugendliche erforderlichen Unterlagen je nach Anbieter variieren können.

Halten Sie den vollständigen offiziellen Namen, das Geburtsdatum und die Sozialversicherungsnummer (SSN) oder die individuelle Steueridentifikationsnummer (ITIN) des Jugendlichen sowie Ihre eigenen Ausweisdaten und Ihre Sozialversicherungsnummer (SSN) oder individuelle Steueridentifikationsnummer (ITIN) als Mitinhaber bereit. Füllen Sie den Online-Antrag aus und geben Sie dabei den Jugendlichen als Kontoinhaber und den Erwachsenen als Mitinhaber an. Führen Sie Geld auf das Konto ein – per Banküberweisung, mobiler Scheckeinzahlung oder als Eröffnungsguthaben (bei einigen Anbietern reicht bereits ein Betrag von 0 $ aus). Richten Sie separate Zugänge für Eltern und Jugendliche ein, damit beide den Kontostand einsehen können, und aktivieren Sie elektronische Kontoauszüge, sofern angeboten, um den vollen beworbenen Zinssatz zu erhalten.

Sind Sie bereit, das passende Konto für Ihren Teenager zu eröffnen? Beginnen Sie mit dem „Alliant Credit Union“ – Girokonto für Jugendliche“, unserer Top-Empfehlung, oder vergleichen Sie alle vier Optionen in der Übersichtstabelle oben.

Unsere erste Wahl Alliant Credit Union Teen Checking 4.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Kombinieren Sie das „Teen Checking“-Konto mit einem hochverzinslichen Sparkonto, das 3,01 % APY bietet, wenn der durchschnittliche tägliche Kontostand mindestens 100 US-Dollar beträgt. Jetzt beantragen

Die Wahl des besten Jugendsparkontos für Ihren Teenager

Der mit Abstand wichtigste Faktor bei der Auswahl eines Bankkontos für Jugendliche ist der effektive Jahreszins (APY), den ein Teenager tatsächlich erhält, abgewogen gegen etwaige Kontostandsgrenzen oder mit dem Konto verbundene Mitgliedschaftsbedingungen. Dieser Kompromiss ist oft das entscheidende Kriterium, das das beste Bankkonto für jugendliche Sparer von den übrigen besten Banken für Jugendsparkonten unterscheidet.

Wenn Sie den höchsten, unbegrenzten laufenden Zinssatz wünschen und nichts dagegen haben, Mitglied einer Kreditgenossenschaft zu werden: Alliant Credit Union Teen Checking mit 3,01 % APY auf das gebündelte Sparguthaben, sobald Sie 100 Dollar darauf anlegen.

Alliant Credit Union Teen Checking mit 3,01 % APY auf das gebündelte Sparguthaben, sobald Sie 100 Dollar darauf anlegen. Wenn Ihr Teenager gerade erst mit einem kleinen Guthaben anfängt und Sie möchten , dass sich der Betrag so schnell wie möglich verzinst: Spectrum Credit Union MySavings-Jugendkonto mit 7,00 % auf die ersten 1.000 $.

, dass Spectrum Credit Union MySavings-Jugendkonto mit 7,00 % auf die ersten 1.000 $. Wenn Sie einen einfachen Weg zur landesweiten Mitgliedschaft in einer Kreditgenossenschaft und einen attraktiven Einstiegszins wünschen: BECU-Frühsparer.

BECU-Frühsparer. Wenn Sie lieber auf jegliche Mitgliedschaftsvoraussetzungen verzichten und ein Konto wünschen, das sich auch dann nicht ändern muss, wenn Ihr Teenager älter wird: das „Capital One Kindersparkonto“.

Die Teilnahmebedingungen variieren je nach Anbieter. Alliant und BECU verlangen für ihre Jugendprodukte einen berechtigten Elternteil oder Erziehungsberechtigten als Mitinhaber, während Capital One einen erwachsenen Mitinhaber verlangt und das „MySavings Jugend““-Konto von Spectrum für Hauptmitglieder im Alter von 21 Jahren oder jünger verfügbar ist. Alliant, Spectrum und BECU verlangen zudem eine Mitgliedschaft in der Kreditgenossenschaft; prüfen Sie daher vor der Beantragung die Mitgliedschaftsbedingungen der jeweiligen Institution.

Wie wir Jugendsparkonten bewerten

Wir haben dieses Ranking der besten Banken für Jugendsparkonten anhand von vier Kriterien erstellt, wobei das Preis-Leistungs-Verhältnis das größte Gewicht hat.

Die Rangliste ist nicht willkürlich: Wir entnehmen jede Zahl der offiziellen Website des Anbieters und gewichten die Konten anschließend anhand der unten aufgeführten Kriterien. Derselbe Rahmen ermöglicht es, Sparkonten für Jugendliche bei den besten Banken für Jugendsparkonten zu vergleichen, ohne dabei einen auffälligen, als APY bezeichneten Zinssatz überzubewerten.

Zinswert (40 %): Der APY, den ein Teenager tatsächlich erhält, nach Abzug etwaiger Guthabenobergrenzen.

Der APY, den ein Teenager tatsächlich erhält, nach Abzug etwaiger Guthabenobergrenzen. Gebühren und Transparenz (25 %): monatliche Gebühren und die Klarheit der Offenlegung der Geschäftsbedingungen.

monatliche Gebühren und die Klarheit der Offenlegung der Geschäftsbedingungen. Zulassungsvoraussetzungen und Erziehungsberechtigtenanforderungen (20 %): Wie einfach lässt sich das Konto eröffnen und wer muss mitunterzeichnen oder als Mitinhaber auftreten?

Wie einfach lässt sich das Konto eröffnen und wer muss mitunterzeichnen oder als Mitinhaber auftreten? Kundensupport und Bewertungen (15 %): Support-Optionen und unabhängige Bewertungen wie beispielsweise auf Trustpilot.

Wir überprüfen diese Zinssätze vierteljährlich sowie unverzüglich, sobald die Bedingungen für einen erhöhten Einführungszinssatz – wie die Anmeldung für elektronische Kontoauszüge oder eine Kontostandobergrenze – nicht mehr bestätigt werden können.

Abschließendes Fazit zu den besten Banken für Jugendsparkonten

Für die meisten Familien ist das „Alliant Credit Union“ Teen Checking“-Paket derzeit das herausragende Angebot unter den besten Banken für Jugendsparkonten. Das „Sparen mit hoher Rendite““-Konto bietet 3,01 % APY auf jeden Kontostand und zahlt somit kontinuierlich Zinsen, während das Sparguthaben des Teenagers wächst – im Gegensatz zu den begrenzten Einstiegszinsen von Spectrum und BECU. Diese beiden Angebote eignen sich hervorragend für ein geringes Anfangsguthaben – mit 7,00 % auf die ersten 1.000 $ und 5,12 % auf die ersten 500 $ –, während Capital One am einfachsten zu eröffnen ist, da keine Mitgliedschaft und keine Altersgrenze erforderlich sind.

Je nach Kontostand, Teilnahmebedingungen und Kontoanforderungen lässt sich feststellen, welche Option am besten passt. Informieren Sie sich stets über den aktuellen Jahreszins (APY) und die Bestimmungen für elektronische Kontoauszüge, bevor Sie sich für eine der besten Banken für Jugendsparkonten entscheiden.

Beste Gesamtbewertung Alliant Credit Union Teen Checking 4.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Erhalten Sie das „Teen Checking“-Konto sowie ein hochverzinsliches Sparkonto mit einem Jahreszins von 3,01 %, sofern der durchschnittliche tägliche Kontostand mindestens 100 US-Dollar beträgt. Jetzt beantragen

Häufig gestellte Fragen