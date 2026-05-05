Kritik zu „The Last of Us“ (Staffel 1): Eine seltene gelungene Adaption

Haftungsausschluss: Die folgende Rezension enthält möglicherweise Spoiler zur ersten Staffel von „The Last of Us“.

Ich will nicht zu viel verraten, aber The Last of Us Eine Rezension zur ersten Staffel, aber es ist die beste Videospielverfilmung, die je gedreht wurde – Punkt.

In diesemThe Last of Us In dieser Rezension werde ich genauer darauf eingehen, wie die neun Folgen HBO Die Serie beweist, dass eine Geschichte, die ihren Ursprung in Videospielen hat, erfolgreich ins Fernsehen übertragen werden kann, ohne dabei die emotionale Tiefe zu verlieren, die sie ursprünglich so legendär gemacht hat.

Was die Serie so erfolgreich macht, ist ihre Ausgewogenheit. Sie gibt mehrere ikonische Momente aus dem Spiel originalgetreu wieder und vertieft gleichzeitig Geschichten, die zuvor nur kurz angedeutet wurden. Nebenfiguren bekommen die Chance, ins Rampenlicht zu treten, die Welt wirkt rauer und authentischer, und die emotionalen Schläge treffen noch härter.

Das Ergebnis ist ein fesselndes HBO-Drama, das sowohl langjährige Fans als auch Neulinge gleichermaßen anspricht.

TL;DR – Überblick über die Rezension zu „The Last of Us“, Staffel 1

Kernidentität der Geschichte Eine zutiefst menschliche postapokalyptische Reise, in deren Mittelpunkt Joels und Ellies emotionaler Roadtrip durch die verwüsteten Vereinigten Staaten steht und die Überlebensdrama mit einer charakterorientierten Erzählung verbindet. Größte Stärken Hervorragende Darbietungen von Pedro Pascal und Bella Ramsey, eine bodenständige Erzählweise, die die Spielwelt mit stillen emotionalen Momenten erweitert, und eine detailreiche Welt, die sich lebendig anfühlt. Die wichtigsten Highlights Folge 3 (Eine lange, lange Zeit) zählt zu den Glanzstunden des Fernsehens und hebt die Tiefe der Nebenfiguren sowie die emotionale Wirkung weit über das übliche Niveau von Adaptionen hinaus. Hauptkritikpunkte Manche Zuschauer empfinden das Tempo vielleicht als zu langsam oder sehnen sich nach mehr Action-Szenen, in denen die Infizierten im Mittelpunkt stehen, doch handelt es sich hier eher um eine Charakterstudie als um ein Nonstop-Spektakel. Eindeutiges Urteil Eine seltene Videospielverfilmung, die das Ausgangsmaterial nicht nur respektiert, sondern sogar vertieft, und damit eine der stärksten Dramaserien im Fernsehen hervorbringt und neue Maßstäbe für die Umsetzung von Videospielen auf dem Bildschirm setzt.

„The Last of Us“ – Die Serie, die das Internet zum Kochen brachte

DiesThe Last of Us Die Kritik zur ersten Staffel lässt sich im Grunde auf einen Punkt bringen – HBO hat aus einem beliebten Spiel eine brutale, emotionale Road-Story gemacht, die im Fernsehen irgendwie noch mehr unter die Haut geht.

Entwickelt vonThe Last of Us Schöpfer Neil Druckmann zusammen mit Tschernobyl Showrunner Craig Mazin, Die Serie ist eine Adaption des Films aus dem Jahr 2013 PlayStation Ein Klassiker mit überraschender Selbstsicherheit. Die grundlegende Handlung bleibt unverändert: Joel, ein abgebrühter Schmuggler, begleitet ein junges Mädchen namens Ellie durch die verwüsteten Vereinigten Staaten, nachdem ein Pilzausbruch die Zivilisation zum Zusammenbruch gebracht hat.

Die Mischung aus verschiedenen Genres umfasst Survival-Horror, ein hochkarätiges Drama und eine sich langsam entwickelnde Charakterstudie über Trauer, Loyalität und die seltsamen Wege, auf denen Menschen weitermachen, nachdem die Welt untergegangen ist.

Was mich am meisten überrascht hat, waren nicht die Infizierten, sondern wie oft einen die Serie emotional völlig aus der Bahn wirft. Folge 3 Allein dadurch gab die Hälfte der Internetnutzer zu, dass sie geweint hatten, nachdem viele sagten, eine Geschichte, die auf einen Schlag neu definierte, was eine „Zombie-Serie“ sein kann.

Fans der Spiele werden sich für die Details begeistern. Neulinge können ohne Vorkenntnisse einsteigen.

Das Fazit dazu lautet The Last of Us (HBO) ist, dass es sich um eine der seltenen Verfilmungen handelt, die tatsächlich vertieft die Geschichte anstatt es einfach nur nacherzählen.

Eine Reise durch die Ruinen

Die Geschichtebeginnt im Jahr 2003, als sich ein mutierter Cordyceps-Pilz über die weltweiten Nahrungsmittelvorräte ausbreitet und die Zivilisation fast über Nacht zum Zusammenbruch bringt. Zwanzig Jahre später ist die Welt von The Last of Us sieht ganz anders aus.

By 2023, Die Überlebenden leben in streng kontrollierten Quarantänezonen die vom Militär kontrolliert werden, wo Ausgangssperren, Schlangen vor den Verteilungsstellen und bewaffnete Patrouillen den Alltag bestimmen. Hinter diesen Mauern bist du vielleicht vor den Infizierten sicher, aber mit der Freiheit sieht es ganz anders aus.

Von dort aus,Die Serie entwickelt sich zu einer brutalen Reise quer durch das Land. Joel, ein abgebrühter Schmuggler, der jahrzehntelange Verluste mit sich trägt, hat die Aufgabe, Ellie, ein junges Mädchen, das möglicherweise den Schlüssel zu einem Heilmittel in der Hand hält, durch die zerstörten Vereinigten Staaten zu begleiten. Ihr Weg führt sie durch zerstörte Städte, verlassene Autobahnen und Gemeinden, die sich nur noch mit Mühe zusammenhalten.

Die eigentliche Spannung geht selten allein von den Infizierten aus. Zu den größten Gefahren zählen andere Überlebende – Plünderer, verzweifelte Fraktionen und Anführer, die glauben, dass Grausamkeit der einzige Weg ist, um zu überleben – ein Thema, das Fans von knallharte Überlebensspiele wird sofort erkennen.

Was mir während dieser Zeit am meisten in Erinnerung geblieben ist The Last of Us Was bei der Rückschau auf Staffel 1 auffällt, ist, wie realistisch sich alles anfühlt. Die zerfallenden Gebäude, die überwucherten Straßen und die von Pilzbefall gezeichneten Landschaften wirken unheimlich authentisch, als wäre die Welt einfach zwanzig Jahre lang dem Verfall preisgegeben worden, ohne dass jemand zurückgekommen wäre, um sie wieder in Ordnung zu bringen.

Hinter dem Survival-Horror verbirgt sich eine stillere Geschichte über Trauer, zerbrechliche Hoffnung und die schmale Grenze zwischen dem Schutz der Menschlichkeit und ihrem völligen Verlust.

Joel & Ellie: Das Herzstück von allem

Der Erfolg vonThe Last of Us hängt von Joel und Ellie ab, das heißt Die Chemie zwischen Pedro Pascal und Bella Ramsey trägt die gesamte Staffel. Ihre Dynamik wirkt chaotisch, unangenehm, komisch und schließlich herzzerreißend, ohne dabei jemals gekünstelt zu wirken.

Pascal’s Joel ist ein gezeichneter Überlebender, der aussieht, als trüge er seit zwanzig Jahren die Last der Apokalypse auf seinen Schultern. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist, wie wenig er eigentlich sagen muss. Wie inDer MandalorianerPascal setzt stark auf zurückhaltendes Schauspiel. Es sind vor allem kleine Blicke, lange Pausen und subtile Veränderungen in der Körperhaltung.

Joel spricht selten über seine Gefühle, aber man kann sie ihm trotzdem ansehen. Im Internet wird über seine „Internet-Daddy“-Ausstrahlung gescherzt, aber in der Serie wird er nie so dargestellt. Das ist ein gebrochener Mann, der versucht, einen weiteren Tag zu überstehen.

Bella Ramsey hingegen stiehlt in fast jeder Szene, in der sie auftritt, allen die Show. Ihre Ellie ist witzig, flucht gerne, ist stur und auf diese ganz typische Teenager-Art schmerzlich unbeholfen – was dabei völlig natürlich wirkt. Man hat nie das Gefühl, dass sie eine Rolle „spielt“. Sie verschmilzt förmlich mit ihrer Rolle, hält Pascals Intensität stand und bringt dabei immer wieder einen Hauch von Humor und Hoffnung ein.

Darauf habe ich bereits in meinem The Last of Us Rückblick auf Staffel 1, doch zusammen bilden sie das emotionale Rückgrat der Serie.

Auch die Nebendarsteller hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Nick Offerman und Murray Bartlett liefern als Bill und Frank eine auf ruhige Weise erschütternde Geschichte, Anna Torv verleiht der Figur der Tess Wärme und Charakterstärke, und Melanie Lynskey macht aus der Anführerin der Rebellen in Kansas City etwas weit Beunruhigenderes als eine typische Bösewichtin.

Die herausragenden Kapitel: Wenn die Serie einen Umweg einschlägt

Eine der klügsten Entscheidungen der Serie ist es, sich gelegentlich von Joel und Ellie zu lösen, um die Leben derer zu beleuchten, die sich in ihrem Umfeld bewegen. Und die bereits erwähnte Episode 3 ist das Kronjuwel dieses Ansatzes – ein mitreißendes, in sich geschlossenes Epos, das gilt als einer der Höhepunkte des Fernsehens der letzten Jahre.

Anstelle eines üblichen Handlungsverlaufs, Die Folge entfaltet sich als intime Charakterstudie von Bill und Frank. Was mit einem misstrauischen Überlebenden, einer versteckten Falle und einem Teller Kaninchenfleisch beginnt, entwickelt sich nach und nach zu einer jahrzehntelangen Beziehung, die in den Rissen einer zerbrochenen Welt gewachsen ist.

Es ist ein wunderbarer Abstecher, der die emotionale Bandbreite der Serie auf eine Weise erweitert, wie es ihre ein Spiel, das einem das Herz in die Hose rutscht dessen Vorgänger nur durch Hinweise in der Umgebung angedeutet wurde. Es zeigte sich, dass eine „Nebenhandlung“ mehr Wirkung haben kann als die gesamte Staffel der meisten Serien; im Grunde hat sich niemand darauf eingelassen, so völlig fertig zu sein.

Die Jahreszeit lässt diese Magie auch anderswo wieder aufleben. Tess’ kurzer Handlungsbogen bietet einen eindringlichen Einblick in den Preis des Überlebens. Henry und Sam sorgen für einen zerbrechlichen Herzschlag, den die Welt schließlich zum Verstummen bringt. Und dann ist da noch Davids beunruhigende Gemeinschaft, ein dunkler Spiegel, der die Serie in den Bereich des reinen Psychohorrors rückt.

Indem man diesen Figuren Raum zum Atmen lässt, Die Serie zeichnet eine lebendige Geschichte nach. Eine Welt, in der jeder Überlebende der Protagonist seiner eigenen Tragödie ist, geprägt von Liebe, Verlust und den Kompromissen, die im Dunkeln eingegangen wurden.

Stille Momente, große Wirkung

Was mich während meines The Last of Us Der Rückblick auf Staffel 1 zeigt, wie geduldig die Erzählweise wirkt. Anstatt ständig der Action hinterherzujagen, The Last of Us wirkt eher wie ein Western, der sich langsam aufbaut. Lange Abschnitte vergehen mit nur sehr wenigen Dialogen, doch Die Spannung steigt in ruhigen Momenten, in unbehaglichen Schweigepausen und durch das Gefühl, dass jederzeit Gefahr auftauchen könnte.

In der Serie wird kaum eine Bewegung verschwendet. Die Szenen halten gerade so lange an, dass die Figuren atmen können, anstatt mit Hintergrundinformationen überhäuft zu werden. Ich erinnere mich, dass mir das in kleinen Momenten aufgefallen ist: Joel, der einen Raum absucht, bevor er spricht, Ellie, die in verlassenen Läden herumschnüffelt, und wie die beiden langsam lernen, im selben Raum zu existieren.

Für Fans des Spiels stellt die Serie zudem mehrere legendäre Momente fast Bild für Bild nach. Ein Spaziergang durch verlassene Städte, ein heimliches Herumstreifen durch Museen oder der Anblick vertrauter Orte, die genau wie im Original in Szene gesetzt waren, lösten sofort dieses Gefühl der Wiedererkennung aus.

Gleichzeitig, Die Serie übertrifft die Vorlage, indem sie die Geschichten weiter ausbaut die einst am Rande der Gesellschaft lebten. Bills Leben, bevor Joel auftauchte, oder die Geschichte hinter den Rebellen von Kansas City.

Pedro Pascals zurückhaltende Darstellung trägt einen Großteil dieser Last. Er sagt oft nur sehr wenig, doch man kann alles in seiner Körperhaltung oder der Art, wie sich seine Stimme verkrampft, ablesen. Untermalt von Gustavo Santaolallas eindringlicher Filmmusik, die alles miteinander verbindet, wirkt das Ergebnis weit entfernt von dem bombastischen Chaos, das für viele actionreiche Zombie-Spiele. Hier stehen die Charaktere an erster Stelle, die Apokalypse an zweiter Stelle.

Erst das Spiel oder erst die Sendung?

Man braucht keine Vorkenntnisse, um die Serie zu genießen. The Last of Us funktioniert perfekt als eigenständige Geschichte, und viele Zuschauer entdeckten die Welt durch die HBO zeigen, ohne das Spiel jemals anzufassen.

Aus meiner Sicht, Die Reihenfolge verändert vor allem das Erlebnis. Wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, kommt noch eine Prise Nostalgie hinzu – man erkennt Schauplätze, Dialogzeilen und bestimmte emotionale Höhepunkte, noch bevor sie eintreten.

Wenn du schon einmal gespielt hast The Last of Us oder Jahre in immersive Spiele wie The Walking Dead, Wenn man die Serie zuerst ansieht, kann sich die Geschichte mit weniger Vorurteilen entfalten und mehr Raum für Überraschungen in der Handlung.

Nachdem ich mir die Online-Diskussionen angesehen und beide Versionen selbst durchgesehen habe, um dies und The Last of Us – Teil 1 Rezension, meine Meinung dazu ist ganz einfach: Es gibt keinen falschen Einstiegspunkt. Fang einfach an, wo du willst – die Reise ist so oder so ein echtes Erlebnis..

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Mein Gesamtfazit zu „The Last of Us“ Staffel 1: Die Serie übertrifft das Spiel

Enebameter 10/10

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Ich schaue mir diese Sendung an, weil The Last of Us Die Rückschau auf Staffel 1 gab mir das Gefühl, dass eine Geschichte, die ich ohnehin schon schätzte, irgendwie noch mehr Gewicht gewann. Die Serie stellt nicht nur das Spiel von 2013 nach… es versteht, warum die Geschichte überhaupt funktioniert hat, und baut darauf auf – mit facettenreicheren Nebenfiguren, subtileren emotionalen Momenten und Darstellungen, die die Reise noch eindringlicher machen.

Pedro Pascal und Bella Ramsey sind die tragenden Säulen des gesamten Erlebnisses mit einer Beziehung, die sich ganz natürlich vom Misstrauen zu etwas viel Tieferem entwickelt. In den letzten Folgen ist die emotionale Anziehungskraft zwischen Joel und Ellie spannungsgeladener als jede Begegnung mit den Infizierten. Das ist ein wichtiger Grund, warum die Serie hebt sich von typischen Zombie-Dramen ab.

Streaming aufHBO (HBO Max), auch die Präsentation ist hilfreich. Die Serie sieht in 4K fantastisch aus, mit detailreichen Umgebungen und einer Beleuchtung, die zerstörte Städte und verwilderte Landschaften unheimlich realistisch wirken lassen.

Nur wenigen Adaptionen gelingt es, der Vorlage treu zu bleiben und sie gleichzeitig zu vertiefen. The Last of Us schafft es und setzt neue Maßstäbe dafür, was Videospielgeschichten auf der Leinwand leisten können.

Vorteile Nachteile ✅Hervorragende Leistungen von Pascal und Ramsey ✅Erweitert die Handlung des Spiels, ohne dessen Kern zu vernachlässigen ✅Emotionales Storytelling mit einer überzeugenden Weltgestaltung ❌Manche Zuschauer wünschen sich vielleicht mehr Action mit den Infizierten

Ideal für: Fans von storylastigen Spielen, hochwertigen Fernsehserien und charakterorientierten postapokalyptischen Dramen.

Weniger geeignet für: Zuschauer, die Nonstop-Action oder ein klassisches Zombie-Spektakel erwarten.