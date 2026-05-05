Recoil Case-Handschuhe: Alle Skins im Ranking 2026

Die „Recoil Case“-Handschuhe sind das einzige Kosmetik-Item in Counter-Strike 2 die nie aus dem Blickfeld verschwinden. Im Gegensatz zu Waffen-Skins, die nur erscheinen, wenn man eine bestimmte Waffe zieht, sind Handschuhe bei jedem Messerzug, jedem Bombenlegen und jeder Provokation zu sehen – und genau deshalb betrachten ernsthafte Spieler sie als das Herzstück jeder erstklassigen Ausrüstung. Die Auswahl umfasst hier 24 Skins der Stufe „Außergewöhnlich“ für sechs Handschuhtypen – alle sind Teil des Handschuh-Sets „Recoil Case“, das auch im „Snakebite Case“ und im „Herbst „Operation Broken Fang““ enthalten ist.

Was diese Handschuhe von den anderen auf dem Markt unterscheidet, ist die Kombination aus Vielfalt und Tiefe – Gebrochener Fangzahn, Sport, Betreiber, Handbandagen, PersonundSpezialhandschuhe alles in einem einzigen Pool, der sich über einen Zeitraum von etwa €50 für einen „Battle-Scarred“-Eintrag auf weit über €4,000 für einen „Factory New“-Skin. Der Float ist durchweg der größte Preistreiber – dasselbe Design kann in „Factory New“ fünf- bis zehnmal so viel kosten wie in „Battle-Scarred“. Für alle, die sich fragen, welche Handschuhe im „Recoil Case“ enthalten sind: Alle 24 sind unten mit Preisen, Float-Angaben und einer klaren Einschätzung, was sich tatsächlich lohnt zu kaufen, aufgeführt.

Unsere Top-Auswahl: Die besten Handschuhe gegen Rückstoß in CS2

Nachfolgend sind alle 24 Handschuhe aus dem „Recoil Case“ aufgeführt – alle Skins der Stufe „Extraordinary“ aus sechs verschiedenen Handschuhtypen, jeweils mit Preis, Seltenheit und Float-Kontext. Wenn du wissen möchtest, welche Handschuhe im „Recoil Case“ enthalten sind, findest du hier die vollständige Antwort. Nutze die Liste, um direkt zu dem Skin zu springen, den du suchst.

Das sind alles Recoil Case-Handschuhe im Vergleich. Eine detaillierte Übersicht zu jedem Modell – einschließlich der Preisspannen, der Faktoren, die die Preisgestaltung der Recoil-Handschuhe beeinflussen, und der Modelle, die das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten – finden Sie im vollständigen Leitfaden weiter unten.

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Beute-Fall: Drop-Wahrscheinlichkeiten und Aufschlüsselung der Seltenheit

Bevor man Geld für Schlüssel ausgibt, um eine Chance auf die besten Handschuhe von Recoil Case zu haben, sollte man genau wissen, wo diese in der Drop-Kurve stehen. Jeder Rückstoßhülse Bei der ersten Ziehung findet eine gewichtete Ziehung über fünf Seltenheitsstufen statt – die „Recoil Case“-Handschuhe landen ganz unten als Gegenstände der Stufe „Extraordinary“ und sind damit das seltenste Ergebnis, das bei einer einzelnen Ziehung erzielt werden kann.

Haut-Raritäten Wahrscheinlichkeiten für einen Drop in Prozent Mil-Spec ( Blau ) 79,92 % Eingeschränkt ( Lila ) 15,98 % Vertraulich ( Rosa ) 3,2 % Verdeckt ( Red ) 0,64 % Seltener Spezialgegenstand ( Gold ) 0,26 %

Diese Wahrscheinlichkeiten basieren auf den von Valve veröffentlichten Drop-Gewichten und werden durch von der Community gesammelte Daten aus Zehntausenden von Kistenöffnungen bestätigt. Bei einer außergewöhnlichen Rate von ca. 0,26 % müsste man statistisch gesehen etwa 385 Fälle um ein einziges Paar Handschuhe auszupacken – und das für etwa 2,50 $ pro Schlüssel… das entspricht voraussichtlichen Ausgaben von fast €960 ohne Garantie, dass man das gewünschte Modell bekommt. Der direkte Kauf auf dem Markt ist beim Kauf von Recoil Case-Handschuhen fast immer die finanziell klügere Entscheidung.

Alle Recoil Case-Handschuhe: Der vollständige Leitfaden

Dieser Abschnitt behandelt alle Handschuhe aus dem „Recoil Case“, die als Skins der Stufe „Außergewöhnlich“ erhältlich sind. Für Spieler, die sich noch fragen, welche Handschuhe im Recoil Case enthalten sind: Die Antwort lautet alle 24 unten aufgeführten Skins, die jeweils in jedem Zustand von „Factory New“ bis „Battle-Scarred“ erhältlich sind – was zu dramatischen Preisunterschieden von 5- bis 10-fachen zwischen dem günstigsten und dem teuersten Exemplar desselben Designs führt. Die Auswahl hier berücksichtigt Handschuhtyp, optisches Design und Preisklasse gleichermaßen, um sowohl Sammlern als auch Spielern gerecht zu werden, die die besten Handschuhe aus dem Recoil Case suchen, ohne zu viel zu bezahlen.

Produktpreis:64,29 $ – 354,65 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Fallschlüssel:„Operation Broken Fang“-Gehäuseschlüssel, „Recoil“-Gehäuseschlüssel oder „Snakebite“-Gehäuseschlüssel

The Handschuhe mit abgebrochenen Reißzähnen | Unhinged ist der ideale Einstieg für alle, die sich für Handschuhe von Recoil Case interessieren. Er ist in allen Ausführungen erhältlich und reicht von 64,29 $ für „Battle-Scarred“bis zu354,65 $ – fabrikneu – ein überschaubares Sortiment für Extraordinary-Verhältnisse. Das Design zeichnet sich durch eine vollständige Schlangenschuppen-Textur über die Fingerknöchel und Finger auf schwarzem Grund, mit einem reliefartigen Mittelstück aus Ein Kampf zwischen einem Leoparden und einer Schlange, eingerahmt vonblau getönte Pyramidennieten am Handgelenk. Der Preis liegt unter dem der meisten Recoil Case-Handschuhe, da der Handschuhtyp „Broken Fang“ in der breiten Öffentlichkeit weniger beliebt ist als Sport- oder Fahrerhandschuhe – genau in dieser Diskrepanz zwischen Wahrnehmung und optischer Qualität liegt der eigentliche Mehrwert.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das preisgünstigste Modell der „Extraordinary“-Klasse in der CS2 Recoil Case Handschuhe in Pool-Optik, mit einem einzigartigen, plastisch gestalteten Mittelteil, das einen Leoparden und eine Schlange zeigt, die sich auf einer Textur aus Schlangenhaut im Kampf gegenüberstehen.

Wenn du ein Paar echte Extraordinary-Handschuhe zur Schau stellen möchtest, ohne dein Budget für Accessoires zu sprengen, Handschuhe mit abgebrochenen Reißzähnen | Unhinged ist das schlagkräftigste Argument in der gesamten Produktpalette. Ein praxiserprobter Schwimmkörper im Bereich von 0,15 bis 0,20 bietet das optimale Verhältnis zwischen Preis und optischem Zustand – man erhält ein makelloses Erscheinungsbild, ohne den Aufpreis für fabrikneue Ware zahlen zu müssen.

★ DIE BESTEN PREISGÜNSTIGEN RECOIL-HANDschuhe Handschuhe mit abgebrochenen Reißzähnen – Unhinged Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:163,52 $ – 974,93 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Fallschlüssel:„Operation Broken Fang“-Gehäuseschlüssel, „Recoil“-Gehäuseschlüssel oder „Snakebite“-Gehäuseschlüssel

The Sport-Handschuhe | Big Game ist ein Highlight unter den Recoil Case-Handschuhen und besonders bei Sammlern sehr beliebt. Die Oberfläche ist eine auffälliges Camouflage-Muster im Jagdstil – unregelmäßige Flecken in dunklem Olivgrün, Schwarz und leuchtendem Orange über den gesamten Handschuh verteilt, wie ein „Real-Tree“-Tarnmuster direkt aus einem Jagdkatalog. Die Preise reichen von €163.52 Von den Schlachten gezeichnet bis fast €975 Neu ab Werk. Sport-Handschuhe erzielen höhere Preise als die meisten Recoil-Handschuhe, da dieses Modell in der Standardansicht im Spiel die größte sichtbare Oberfläche aufweist – mehr sichtbare Haut bedeutet einen höheren wahrgenommenen Wert.

Für Sammler, die sich eine Hülle wünschen, die bewusst und hochwertig wirkt, ohne gleich zu einem vierstelligen Betrag für ein fabrikneues Exemplar greifen zu müssen: ein gut abgenutztes Großes Spielrund um250–350 Dollar ist in diesem Fall der beste Kompromiss im gesamten Sortiment der Sporthandschuhe.

★ DIE BESTEN HANDschuhe MIT KRAFTVOLLEM JAGD-CAMOUFLAGE-MUSTER Sport-Handschuhe Big Game Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:127,79 $ – 1.750,00 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Fallschlüssel:„Operation Broken Fang“-Gehäuseschlüssel, „Recoil“-Gehäuseschlüssel oder „Snakebite“-Gehäuseschlüssel

Nur wenige Handschuhe von Recoil Case strahlen dasselbe zurückhaltende Prestige aus wie Fahrhandschuhe | Black Tie. Dietiefschwarzes LederFunktionenweiße Lochbleche entlang der Finger und des Daumens sowie ein Rautenmuster über die Handfläche und die Fingerknöchel – ein klarer, hochwertiger Look, der Qualität vermittelt, ohne aufdringlich zu wirken. Bei €127.79 Bei „Battle-Scarred“ ist es noch zugänglich, aber bei Exemplaren von „Factory New“ wird es schon schwieriger €1,750wodurch der Float-Spread zu den größten unter allen Recoil-Handschuhen zählt.

The Black Tie Sie altern besser als die meisten anderen – selbst bei einem Spielraum von 0,35 bis 0,45 wirkt das Leder eher bewusst edel als abgenutzt. Wenn du dich fragst, welche Handschuhe im Recoil Case enthalten sind, die zu jeder Ausrüstung passen, lautet die Antwort: Diese – sie gehören zu den besten Handschuhen aus dem Recoil Case für Spieler, die unter allen Bedingungen auf zeitlosen Stil setzen.

Produktpreis:58,44 $ – 319,00 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Fallschlüssel:„Operation Broken Fang“-Gehäuseschlüssel, „Recoil“-Gehäuseschlüssel oder „Snakebite“-Gehäuseschlüssel

The Handschuhe mit abgebrochenen Reißzähnen | Needle Point ist einer der detailreichsten Recoil Case-Handschuhe im Sortiment – ein cremefarbenes und beiges Blumen- und Schnörkelmuster auf einem rostbraunen Lederuntergrund, mit einem ein beeindruckendes, plastisch gestaltetes Herzstück, das einen Leoparden und eine Schlange im Kampf zeigt, am Handgelenk mit Pyramidennieten verziert. Die Preise liegen zwischen €58.44 Von den Schlachten gezeichnet €319.00 „Factory New“ – damit gehören diese Handschuhe zu den günstigsten Modellen der „Extraordinary Recoil“-Reihe auf dem Markt. Das aufwendige Muster behält auch bei höheren Geschwindigkeiten seine Form, sodass man nicht unbedingt auf „Factory New“-Handschuhe zurückgreifen muss, um das Design zu genießen.

Zu den besten Handschuhen aus dem Recoil-Sortiment für Detailverliebte gehören, Stickerei ist im Verhältnis zu seiner Musterqualität unterbewertet – die Nachfrage hat noch nicht aufgeholt, wodurch die Preise auf einem vernünftigen Niveau bleiben. Ein „Well-Worn“-Float im 90–120 Dollar Der Bereich ist das wichtigste Leistungsmerkmal dieses Recoil Case-Handschuhs.

★ Das beste Schnittmuster für Rückstoßschutzhandschuhe Handschuhe mit gebrochenem Fangzahn – Nadelspitze Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:94,47 $ – 617,16 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Fallschlüssel:„Operation Broken Fang“-Gehäuseschlüssel, „Recoil“-Gehäuseschlüssel oder „Snakebite“-Gehäuseschlüssel

The Handschuhe des gebrochenen Reißzahns | Jade sticht als das optisch am auffälligsten zwischen den grünen Recoil Case-Handschuhen im Schwimmbecken. türkisgrünes Leder mit metallischem Schimmer, Goldfarbene Messingnieten und das „Broken Fang“-Schlangenemblem sorgen für einen markanten, klaren Look, der zu den meisten Messerausführungen passt – und dank des Modells mit offenen Fingern bleibt es während jeder Runde gut sichtbar CS2. Die Preise beginnen bei €94.47 in „Battle-Scarred“ bis über €617 Neuwertig. Der Aufpreis gegenüber anderen „Broken Fang“-Skins spiegelt die herausragende Farbe wider – CS2 grüne Handschuhe sind seltener anzutreffen als rote oder schwarze Exemplare, was das Interesse der Sammler über das für „Broken Fang“ übliche Maß hinaus steigert.

Für Spieler, die eine themenbezogene Ausrüstung zusammenstellen, ist dies die erste Wahl. Ein praxiserprobtes Jaderund um120–150 Dollar behält die volle Farbbrillanz bei, ohne dass der Preis auf das Niveau eines fabrikneuen Produkts steigt – genau das macht den Reiz dieses „Recoil Case“-Handschuhs aus.

★ DIE BESTEN GRÜNEN „BROKEN FANG“-HANDSCHUHE Handschuhe „Gebrochener Fang“ – Jade Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:66,00 $ – 497,45 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Fallschlüssel:„Operation Broken Fang“-Gehäuseschlüssel, „Recoil“-Gehäuseschlüssel oder „Snakebite“-Gehäuseschlüssel

The Fahrerhandschuhe | Queen Jaguar ist ein Handschuh von Recoil Case, der Musterjäger belohnt. Der braune Lederfinger sich über einem Hand- und Handgelenkbereich befinden, der mit lebhaftem Jaguarfell überzogen ist – gold- und gelbfarben mit kräftigen schwarzen Rosettenflecken die wie das Original aussehen. Der Kontrast zwischen dem glatten Obermaterial aus Leder und der Handfläche mit Fellstruktur macht diesen Handschuh zu einem der markantesten Recoil-Handschuhe in der Kategorie „Driver“. Der Einstiegspreis für „Battle-Scarred“ beginnt bei €66, wobei „Factory New“ €497.

Fahrhandschuhe in dieser Preisklasse sind selten – die meisten anderen Recoil-Handschuhe in der Kategorie „Driver“ sind bei vergleichbarer Ausstattung teurer, was Königin Jaguar einer der besten Recoil Case-Handschuhe für Käufer, die das Modell haben möchten, ohne dafür Black Tie or SchneeleopardPremium.

★ DIE BESTE SUCHE NACH MUSTERN FÜR FAHRERHANDSCHUHE Fahrhandschuhe Queen Jaguar Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:511,92 $ – 3.183,94 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Fallschlüssel:„Operation Broken Fang“-Gehäuseschlüssel, „Recoil“-Gehäuseschlüssel oder „Snakebite“-Gehäuseschlüssel

The Sport-Handschuhe | Nocts ist das Material mit der edelsten Haptik im gesamten Sortiment der Recoil Case-Handschuhe. Das dunkles anthrazitfarbenes Leder with dezente dunkle Nähte sorgt für einen ganz in Schwarz gehaltenen Look, der mit anderen Handschuhen in CS2. Selbst Exemplare mit Kampfspuren beginnen bei €511, und Exemplare in neuwertigem Zustand übertreffen regelmäßig €3,000 – Hohe Preise aufgrund des knappen Angebots an „Clean Floats“ und der anhaltenden Nachfrage von Spielern, die sich eine möglichst unauffällige Ausrüstung wünschen.

Preisbewusste Käufer sollten sich auf „Well-Worn“ konzentrieren Nocts – Selbst bei einem Float-Wert von über 0,40 bleibt die „Blacked-Out“-Optik erhalten, und der Preis ist im Vergleich zu „Field-Tested“ deutlich niedriger. Es ist die einzige Stufe unter den Handschuhen von Recoil Case, die für die meisten Spieler erschwinglich ist, und bleibt einer der besten Handschuhe von Recoil Case für alle, die ein auf Tarnung ausgerichtetes Inventar zusammenstellen.

Produktpreis:204,10 $ – 1.365,97 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Fallschlüssel:„Operation Broken Fang“-Gehäuseschlüssel, „Recoil“-Gehäuseschlüssel oder „Snakebite“-Gehäuseschlüssel

The Sport-Handschuhe | Scarlet Shamaghist dasder Eintrag in kräftigem Rot unter den Recoil Case-Handschuhen. Die rotes Tuch aus Keffiyeh-Stoff verleiht ihm eine textile Fülle, mit der reine Ledermodelle nicht mithalten können, und das Modell „Sport Gloves“ sorgt dafür, dass es aus jedem Blickwinkel gut zur Geltung kommt CS2. Die Preise reichen von €204 Von den Schlachten gezeichnet bis fast €1,366 Neuwertig. Bewährte Exemplare aus der Praxis 300–450 Dollar stellen das günstigste Preisniveau dar – der rote Kurs bleibt in diesem Bereich stabil, und der Preis liegt deutlich unter dem Neupreis.

Wenn Rot die Farbe ist, um die sich alles dreht, Sport-Handschuhe | Scarlet Shamagh ist die eindeutigste Empfehlung in diesem Fall – auffälliger als die meisten Alternativen in derselben Preisklasse und vielseitiger als das Nocts für Spieler, die auffallen wollen. Es ist durchweg einer der meistgesuchten Handschuhe der Marke Recoil Case auf dem Markt.

★ DIE BESTEN SPORT-HANDSCHUHE UNTER 500 $ Sporthandschuhe „Scarlet Shamagh“ Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:283,45 $ – 2.575,00 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Fallschlüssel:„Operation Broken Fang“-Gehäuseschlüssel, „Recoil“-Gehäuseschlüssel oder „Snakebite“-Gehäuseschlüssel

The Fahrhandschuhe | Schneeleopard ist der teuerste „Driver Gloves“-Skin im Handschuh-Pool der „Recoil Case“-Kiste. Die Oberfläche ahmt echte Schneeleopardenfell – a cremefarbener und weißer Sockelbehandelt ingroße schwarze rosettenförmige Flecken– mitperforierte Lederbahnen über die Fingerspitzen. Neuwertige Exemplare erreichen regelmäßig €2,575, und sogar „Battle-Scarred“ beginnt bei €283 – das hochwertigste Modell aller „Driver Gloves Recoil“-Handschuhe. Die Nachfrage unter Sammlern hängt davon ab, wie deutlich sich das auffällige Rosettenmuster vor dem Hintergrund dunkler Waffenoberflächen in der Ego-Perspektive abhebt.

Bewährt in der PraxisSchneeleopardin der450–600 Dollar Diese Serie bietet Ihnen die volle optische Wirkung, ohne dass Sie sich auf den vierstelligen Neupreis festlegen müssen. Für alle, die sich fragen, welche Handschuhe im Recoil Case der Premium-Driver-Klasse enthalten sind, ist dies die definitive Antwort – das Kronjuwel unter den Recoil-Case-Handschuhen für ernsthafte Sammler.

★ DIE BESTEN FAHRERHANDSCHUHE FÜR SAMMLER Fahrerhandschuhe Snow Leopard Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:127,36 $ – 851,41 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Fallschlüssel:„Operation Broken Fang“-Gehäuseschlüssel, „Recoil“-Gehäuseschlüssel oder „Snakebite“-Gehäuseschlüssel

The Handbandagen | ACHTUNG! macht seinem Namen alle Ehre – das Warnband mit gelb-schwarzen Streifen macht ihn zu einem der optisch auffälligsten Handschuhe der Recoil Case-Kollektion. Beim Modell „Hand Wraps“ in CS2… der Farbkontrast kommt bei jedem Ziehen des Messers zur Geltung, und die Beschichtung wirkt bei den meisten Abnutzungsgraden eher stilvoll als grell. Die Preise reichen von €127 Von den Schlachten gezeichnet bis hin zu €851 Neu ab Werk. Handbandagen sind bei gleicher Qualität in der Regel etwas günstiger als Sport- und Fahrhandschuhe, was bedeutet, dass ACHTUNG! bietet ein auffälliges Design zu einem relativ günstigen Preis.

Ein abgenutztesACHTUNG!rund um175–250 Dollar bringt die volle optische Wirkung zur Geltung – das gelb-schwarze Muster verblasst auch bei höheren Schwimmzahlen kaum, was ihn zu einer klugen Wahl im mittleren Preissegment macht, wenn es darum geht, unter den Recoil Case-Handschuhen stilistisch hervorzustechen.

★ DIE BESTEN HANDWRAPS FÜR EINEN AUFFÄLLIGEN LOOK Handbandagen ACHTUNG! Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:109,73 $ – 762,82 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Fallschlüssel:„Operation Broken Fang“-Gehäuseschlüssel, „Recoil“-Gehäuseschlüssel oder „Snakebite“-Gehäuseschlüssel

The Motorradhandschuhe | Blutdruck ist ein Highlight unter den Recoil Case-Handschuhen der Mittelklasse. Der Sockel aus schwarzem Leder ist mit einem abstrakten Blutgefäßmuster verziert in Burgunderrot über Handfläche und Fingern, mit karbonbeschichteten Schutzpolstern an den Fingerknöcheln – ein rauer, aggressiver Look, der gut passt CS2„s taktische Ästhetik. Es beginnt bei €109 in „Battle-Scarred“ und reicht bis €762 in neuwertigem Zustand, was sie zu einer der preisgünstigeren Optionen unter den Moto Gloves macht. Moto Gloves werden für ihr kompaktes Design geschätzt – sie sehen im Viewmodel aufgeräumt aus, ohne den Bildschirm zu dominieren, und die rote Farbe sorgt dafür, dass Blutdruck vielseitig genug, um mit einer Vielzahl von Messeroberflächen kombiniert zu werden.

Für Käufer, die sich Moto-Handschuhe wünschen, ohne dabei das obere Preissegment anzusteuern, ein praxiserprobtes Blutdruckrund um130–180 Dollar ist das beste Einsteigermodell – einer der besten Handschuhe aus der Recoil-Serie für Spieler, die einen auffälligen roten Look suchen, ohne dafür einen hohen Preis zahlen zu wollen.

★ DIE BESTEN MOTO-HANDSCHUHE DER MITTLEREN PREISKLASSE Moto-Handschuhe Blutdruck Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:52,84 $ – 737,81 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Fallschlüssel:„Operation Broken Fang“-Gehäuseschlüssel, „Recoil“-Gehäuseschlüssel oder „Snakebite“-Gehäuseschlüssel

The Handbandagen | Wüsten-Shamagh ist der erschwinglichste Hand-Wraps-Recoil-Case-Handschuh auf dem Markt. Der beiger und brauner Hahnentrittstoff ist umwickelt und gebunden mit diagonale cremefarbene/weiße Streifen – was ihm einen unverwechselbaren, mehrschichtigen Look im Keffiyeh-Stil verleiht, der unter den Recoil Case-Handschuhen einzigartig ist CS2. Mit einem vom Kampf gezeichneten Boden rundherum €52… ist für fast jedes Budget erschwinglich. Bei „Factory New“ liegt der Höchstpreis bei €737, was zeigt, dass es nach wie vor eine große, vom Trend getriebene Bandbreite gibt – die gedämpfte Erdtonpalette ist tatsächlich ein Verkaufsargument für diejenigen, die einen realistischen, abgenutzten Look bevorzugen.

Zu den Preisen von Battle-Scarred, Wüsten-Shamagh ist einer der wenigen Handschuhe der Stufe „Außergewöhnlich“ in CS2 das auch bei knappem Budget keine Abstriche bei der Seltenheit macht – ein idealer Einstieg für jeden neuen Käufer, der zum ersten Mal entdeckt, welche Handschuhe das Recoil Case zu bieten hat.

★ DIE BESTEN PREISGÜNSTIGEN HANDWRAPS Handbandagen Desert Shamagh Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:59,39 $ – 309,00 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Fallschlüssel:„Operation Broken Fang“-Gehäuseschlüssel, „Recoil“-Gehäuseschlüssel oder „Snakebite“-Gehäuseschlüssel

The Handschuhe mit abgebrochenem Reißzahn | Gelb gebändert steht in direktem Wettbewerb mit Stickerei and Aus der Fassung für den niedrigsten Mindestpreis in der Kategorie „Broken Fang“. Der schwarze Sockel ist überzogen mit große, unregelmäßige gold- und gelbfarbene Flecken– der Bold,ein fast giraffenartiges Muster – mit derselben Formgebung Tischdekoration mit Leoparden- und Schlangenmotiv sowie goldene Pyramidennieten am Handgelenk, die sich durch die gesamte „Broken Fang“-Kollektion ziehen. Die Preise reichen von €59 in „Battle-Scarred“ €309 im Zustand „Factory New“, wodurch er den niedrigsten FN-Höchstwert aller „Broken Fang Recoil“-Handschuhe aufweist.

Für Spieler, die die Recoil Case-Handschuhe noch nicht kennen, Gelbgebändert ist ein solider erster Kauf aus der „Extraordinary“-Kategorie – auffällig genug, um ins Auge zu fallen, und jederzeit in allen Außenbereichen weit verbreitet. Es ist einer der besten Handschuhe aus der „Recoil“-Kiste für Spieler, die die „Extraordinary“-Stufe erreichen wollen, ohne dafür tief in die Tasche greifen zu müssen. Wenn du dich vor dem Kauf eines Schlüssels zwischen verschiedenen Kistentypen entscheiden musst, findest du den Leitfaden auf der die besten Fälle, die man aufschlagen kann CS2 bietet eine nützliche Aufschlüsselung des gesamten Pools.

★ DIE BESTEN BROKEN FANG-HANDSCHUHE FÜR EINSTIEGER Handschuhe mit gebrochenem Fangzahn, gelb gebändert Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:78,22 $ – 895,24 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Fallschlüssel:„Operation Broken Fang“-Gehäuseschlüssel, „Recoil“-Gehäuseschlüssel oder „Snakebite“-Gehäuseschlüssel

The Fahrerhandschuhe | Rezan der Rote ist der preisgünstigste Handschuh der Marke „Driver Gloves Recoil Case“ im gesamten Sortiment. Tiefrotes, perforiertes Leder auf den Fingern sitzt über einem Diamantgesteppte Handfläche – eine erstklassige Kombination, die sich im Preis nicht widerspiegelt. Bei €78 In „Battle-Scarred“ bietet dieses Modell unter den Recoil-Handschuhen ein wirklich hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, wobei „Factory New“ den Preis auf etwa €895. Die satte weinrote Farbe ist eines der markantesten Merkmale in der Kategorie der Fahrhandschuhe.

Für Sammler von Fahrhandschuhen, die Abwechslung suchen, ohne sich festlegen zu müssen Schneeleopard Was den Preis angeht, schließt dieser Recoil Case-Handschuh eine echte Lücke. Ein bewährter Schwimmkörper im 100–130 Dollar Die „Range“-Serie ist der Sweet Spot – einer der besten Handschuhe aus der Recoil-Kollektion für Spieler, die einen hochwertigen Look zu einem erschwinglichen Preis suchen. Wer die Counter-Strike Sport Die Szene wird diese Farbgebung aus den zahlreichen Clips der Profispieler wiedererkennen.

★ DIE BESTEN FAHRERHANDSCHUHE UNTER 200 $ Fahrerhandschuhe „Rezan the Red“ Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:135,87 $ – 2.023,12 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Fallschlüssel:„Operation Broken Fang“-Gehäuseschlüssel, „Recoil“-Gehäuseschlüssel oder „Snakebite“-Gehäuseschlüssel

The Spezialhandschuhe | Marmor-Farbverlauf ist der dynamischste Handschuh der Marke Recoil Case in der Kategorie „Specialist“. Der dunkle taktische Basis verfügt über einzelne Fingerpaneele, die jeweils in einer eigenen kräftigen Farbe gehalten sind – Blau, Gold, Rot und Rosa– mitTORTUE-Branding über das Handgelenk. Die Farbverteilung variiert je nach Auflage, wodurch manche Exemplare tatsächlich wertvoller sind als andere. Die Preise reichen von €135 in „Battle-Scarred“ bis über €2,000 In neuwertigem Zustand – Exemplare mit starker blauer Verfärbung erzielen unter den Rückstoßhandschuhen dieser Preisklasse die höchsten Aufschläge.

Die „Marble Fade“-Oberfläche hat sich in zahlreichen Waffenkategorien als sehr beliebt erwiesen CS2, und die „Spezialhandschuhe“-Version bildet da keine Ausnahme. Für Sammler, die passende Sets zusammenstellen möchten, bietet der spezielle Leitfaden auf CS2 blaue Handschuhe Es lohnt sich, dort nach passenden Messer-Kombinationen zu suchen, die zu den Recoil Case-Handschuhen passen.

★ DIE BESTEN SPEZIALHANDSCHUHE FÜR FARBEN Spezialhandschuhe „Marble Fade“ Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:53,69 $ – 324,45 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Fallschlüssel:„Operation Broken Fang“-Gehäuseschlüssel, „Recoil“-Gehäuseschlüssel oder „Snakebite“-Gehäuseschlüssel

The Motorradhandschuhe | 3. Kommandokompanie ist das günstigste Modell unter den Moto Recoil Case-Handschuhen. Die Verarbeitung ist dunkelgrüne Militär-Tarnung with rotbraune, unregelmäßige Flecken, Finger mit goldenen Spitzen with TORTUE-Branding, a roter Zierstreifen über das Handgelenk und schwarze, harte Knöchelschützer – ein für diesen Preis wirklich detailreiches Design. Es reicht von €53 in „Battle-Scarred“ €324 Neuwertig. Unter den Recoil-Handschuhen ist dies die erste Wahl für Spieler, die sich eine Ausrüstung im Militärstil zusammenstellen.

Bewährt in der Praxis3. Kommandokompanierund um60–75 Dollar ist einer der günstigsten Einstiegsmöglichkeiten in alles Außergewöhnliche CS2 Handschuh. Spieler, die ein grünes Trikot zusammenstellen, werden feststellen, dass der CS2 grüne Handschuhe Ein nützlicher Leitfaden zum Vergleich dieses Skins mit dem vollfarbigen „Extraordinary“-Pool.

★ DIE BESTEN PREISGÜNSTIGEN MOTORRADHANDSCHUHE Motorradhandschuhe der 3. Kommandokompanie Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:262,66 $ – 4.025,92 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Fallschlüssel:„Operation Broken Fang“-Gehäuseschlüssel, „Recoil“-Gehäuseschlüssel oder „Snakebite“-Gehäuseschlüssel

The Sport-Handschuhe | Slingshot ist der teuerste Handschuh der Recoil Case-Reihe. Das Design vereint ein kräftiges rotes Netzgewebe im Rautenmuster über die Finger und den Handrücken mit Handflächenpartien aus grauem Lederund einbrauner Daumenbereich – eine dreifarbige Kombination, die sofort ins Auge fällt und äußerst schwimmempfindlich ist. Neuwertige Exemplare übertreffen regelmäßig €4,000, und selbst bei „Battle-Scarred“ ist der Boden €262 – der höchste Grundpreis unter den Recoil-Handschuhen, die nicht zur Nocts-Reihe gehören. Das Netzmuster nutzt sich bei stärkerer Abnutzung sichtbar ab, weshalb Exemplare mit geringem Verschleiß deutlich begehrter sind.

Sofern das Budget keine Rolle spielt, sollten Sie sich für „Well-Worn“ entscheiden Slingshotrund um400–600 Dollar – Sie erhalten das bekannte Modell zu einem Bruchteil des Neupreises. Für Spieler, die nach Handschuhen aus dem Recoil Case in der obersten Preisklasse suchen, ist dies die Lösung – einen zum richtigen Preis bei einem zuverlässigen CS2 Skin-Wettseite oder eine Handelsplattform kann zudem zu einer erheblichen Senkung des Listenpreises führen.

Produktpreis:79,21 $ – 711,66 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Fallschlüssel:„Operation Broken Fang“-Gehäuseschlüssel, „Recoil“-Gehäuseschlüssel oder „Snakebite“-Gehäuseschlüssel

The Motorradhandschuhe | Finish Line bringt Rennsport-Energie in das Recoil Case-Handschuhsortiment. Das markante schwarz-weißes Karomuster Die ummantelten Fingerknöchel sind eine direkte Anspielung auf den Motorsport, während neongrüne Akzente den Kontrast auflockern – das gesamte Design bleibt auch bei starker Abnutzung klar erkennbar CS2. Die Preise beginnen bei €79 in „Battle-Scarred“ €711 Neuwertig. Das Karomuster gehört zu den Designs in der Kategorie „Moto Gloves“, die am besten mit Farbabweichungen zurechtkommen – selbst bei einer Farbabweichung von 0,35–0,45 bleibt der Schwarz-Weiß-Kontrast klar erkennbar, was dieses Modell bei Well-Worn zu einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis macht.

Für Käufer, die sich eine Moto Gloves-Hülle mit unverwechselbarem Charakter zu einem angemessenen Preis im mittleren Preissegment wünschen, Ziellinie ist die beste Wahl in der Kategorie „Moto“ – bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als Rauch ausblasen an den meisten Außenbereichen und markanter als 3. Kommandokompanie. Ein gebrauchter Schwimmkörper kostet in der Regel etwa 100–150 Dollar für diesen Recoil Case-Handschuh.

★ DIE BESTEN MOTORRADHANDSCHUHE UNTER 200 $ Moto-Handschuhe Finish Line Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:108,73 $ – 890,45 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

Fallschlüssel:„Operation Broken Fang“-Gehäuseschlüssel, „Recoil“-Gehäuseschlüssel oder „Snakebite“-Gehäuseschlüssel

The Motorradhandschuhe | Smoke Out hebt sich von den anderen Handschuhen der Recoil Case-Reihe durch eine dezente optische Tiefe ab, die mit der Zeit immer besser gefällt. Dunkelgraues Leder deckt die Basis ab, mit stark zerkratzten silbernen Knöchelschutzplatten, ein hellblauer Zierstreifen am Handgelenk und TORTUE-Branding über die Finger – ein bewusst abgenutzter, taktischer Look, der gut zu dunklen CS2 Ausrüstungen perfekt. Die Preise reichen von €108 in „Battle-Scarred“ €890 Neuwertig. Unter den Recoil-Handschuhen ist dies das eleganteste Modell in neutralen Farbtönen der Moto-Kategorie.

Bewährt in der PraxisRauch ausblasenrund um130–170 Dollar ist genau das Richtige – einer der besten Handschuhe von Recoil Case für Spieler, die sich mit mittlerem Budget ein dunkles oder einfarbiges Outfit zusammenstellen möchten. Für vergleichbare Alternativen in neutralen Farbtönen bietet der CS2 lila Handschuhe Dieser Leitfaden behandelt ähnliche Modelle, die im Vergleich zu diesem „Recoil Case“-Handschuh eine Überlegung wert sind.

★ DIE BESTEN MOTORRADHANDSCHUHE FÜR DUNKLE OUTFITS Moto-Handschuhe „Smoke Out“ Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:132,38 $ – 1.490,00 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

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The Spezialhandschuhe | Tiger Strike ist die zweitteuerste „Spezialhandschuhe“-Skin unter den Handschuhen aus dem „Recoil Case“. Kräftig orangefarbene, diagonal gerippte Einsätze über die Finger und den Handrücken auf einem dunkelgrauen Untergrund, mit einem und Handfläche aus Leder, roter Akzent am Handgelenkund TORTUE-Branding – ein markantes, kontrastreiches Design, das aus jedem Blickwinkel gut lesbar ist CS2. Die Preise reichen von €132 in „Battle-Scarred“ €1,490 In neuwertigem Zustand. Die hohe Obergrenze bei „Factory New“ ist auf die Empfindlichkeit gegenüber dem „Float“-Wert zurückzuführen – die orangefarbenen Felder verlieren bei höheren „Float“-Werten an Schärfe, weshalb Exemplare mit niedrigem „Float“-Wert unter den Rückprallhandschuhen dieser Kategorie am begehrtesten sind.

Für Sammler, die sich das auffälligste Muster in der Kategorie „Spezialhandschuhe“ wünschen, ohne dabei ganz aufs Ganze zu gehen Marmor-Verlauf, Tiger-Angriff ist die naheliegende Wahl. Die CS2 rote Handschuhe Dieser Leitfaden umfasst vergleichbare Alternativen in Orange- und Rottönen aus dem gesamten Handschuhsortiment – nützlich, um einen möglichst einheitlichen Look rund um diesen „Recoil Case“-Handschuh zu kreieren.

★ DAS BESTE MUSTER FÜR SPEZIALHANDSCHUHE Spezialhandschuhe Tiger Strike Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:57,77 $ – 259,29 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

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The Handbandagen | Constrictor ist der günstigste Handschützer unter den Recoil Case-Handschuhen von Factory New – mit einem Höchstpreis von nur €259im Vergleich zu€851 for ACHTUNG!. Dieleuchtend orange-rotes Schlangenhautmuster – warm, farbenprächtig und unverkennbar reptilienartig – verleiht ihm ein unverwechselbares Aussehen, das sich von allen anderen Recoil-Handschuhen in der Kategorie „Hand Wraps“ in CS2. Eintrag unter€57 In „Battle-Scarred“ sind diese Handschuhe so erschwinglich, wie es bei „Extraordinary“-Handschuhen nur möglich ist. Die niedrige FN-Obergrenze spiegelt die geringere Sammlernachfrage bei hohen Preisniveaus wider, wodurch die Preise durchweg moderat bleiben.

Bewährt in der PraxisConstrictorin der70–90 Dollar Diese Serie ist der beste Einstieg in die „Extraordinary Hand Wraps“, egal zu welchem Preis. Wenn du deine bisherigen Handschienen verkaufst, um den Kauf zu finanzieren, solltest du dir die der beste Ort zum Verkaufen CS2 Skins Das kann einen erheblichen Unterschied bei Ihrem verfügbaren Budget für diesen Handschuh ausmachen.

★ DIE BESTEN HANDBÄNDER FÜR EINSTIEGER Handbandagen Constrictor Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:111,16 $ – 856,96 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

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The Spezialhandschuhe | Oberleutnant ist der vielseitigste Spezialhandschuh im Sortiment der Recoil Case-Handschuhe. Der Karosserie in blaugrauer Urban-Camouflage-Optik wird von fetten Buchstaben eingerahmt gelbe Akzentlinien um die Fingerpolster und Knöchelschützer herum, mit einem und Handfläche aus Leder und schwarzer, harter Knöchelschutz – eine auffällige Kombination, die militärische Zurückhaltung mit echter optischer Präsenz in CS2. Die Preise beginnen bei €111 in „Battle-Scarred“ auf etwa €857 in neuwertigem Zustand, wobei „Well-Worn“ in der Regel bei etwa 150–200 Dollar.

Einer der besten Handschuhe aus der Recoil-Reihe für Spieler, die einen edlen Look suchen, der zu jeder Ausrüstung passt. Der am bestenCS2 Handelsplattformen Es lohnt sich, speziell nach diesem „Recoil Case“-Handschuh Ausschau zu halten – er ist aufgrund seiner großen Beliebtheit regelmäßig im Angebot, sodass die Verfügbarkeit plattformübergreifend stets hoch ist.

★ DIE BESTEN SPEZIALHANDSCHUHE UNTER 300 $ Spezialhandschuhe – Oberleutnant Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:54,63 $ – 330,99 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

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The Handbandagen | Giraffe ist ein Handschuh der Marke Recoil Case mit einer Struktur, die ihresgleichen sucht in CS2. Diegoldbraunes Giraffenmuster sorgt für einen unverwechselbaren, von der Natur inspirierten Look – schon ab €54 in „Battle-Scarred“. „Factory New“ erreicht einen Höchstwert von €330 – im Vergleich zu anderen Handbandagen zwar niedrig, spiegelt jedoch die Beliebtheit bei Nischen-Sammlern wider. Die warmen Farbtöne und die unregelmäßige Verteilung der Flecken machen jedes Paar ein wenig einzigartig und verleihen ihm mehr Charakter, als der Preis vermuten lässt.

Für Spieler, die die Tiermuster-Ästhetik mögen, ohne dass Großes Spiel Was den Preis angeht, ist dies einer der besten Handschuhe von Recoil Case zu einem günstigen Preis. Zu den Preisen von „Battle-Scarred“ und „Well-Worn“, Handbandagen | Giraffe ist eines der preisgünstigsten „Extraordinary“-Produkte im gesamten Set – eine ausgezeichnete Wahl für alle, die wissen möchten, welche Handschuhe im Recoil-Set enthalten sind, ohne dabei ihr Budget zu sprengen.

★ DIE BESTEN HANDWICKEL MIT NATURMOTIVEN Handbandagen Giraffe Bei SkinBaron einkaufen Steam-Geschenkkarten Bei Eneba einkaufen

Produktpreis:118,64 $ – 1.259,90 $

Seltenheit:Außergewöhnlich

Quelle:Herbst „Operation Broken Fang“, Fall „Recoil“ oder Fall „Snakebite“

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The Spezialhandschuhe | Field Agent schließt die Liste der Recoil Case-Handschuhe mit einem der am besten strukturierten Designs im Sortiment ab. Tiefblaue Einsätze sind weiß umrandet, mit große, rautenförmige Knöchelschützer aus Gold die Rückseite der Hand dominierend – markant, taktisch und auf den ersten Blick erkennbar in CS2. Die Preise beginnen bei €118 in „Battle-Scarred“ bis fast €1,260 In neuwertigem Zustand. Dank seiner markanten geometrischen Struktur gehört dieser Handschuh zu den besten Modellen von Recoil Case und besticht in jeder Wassertiefe durch seine optische Wirkung.

Für Sammler, die ihr „Spezialhandschuhe“-Set vervollständigen möchten, Außendienstmitarbeiter verleiht dem farbenfroheren Marmor-Verlauf and Tiger-Angriff – und zählt zu den besten Handschuhen von Recoil Case für Spieler, die eine markante taktische Optik zu einem Preis im mittleren Segment suchen. Wenn Sie lieber Ihr Glück im Case versuchen möchten, anstatt direkt zu kaufen, finden Sie den Leitfaden auf der am bestenCS2 Standorte für die Fallbearbeitung bietet einen nützlichen Plattformvergleich. Die besten Handschuhe von Recoil Case sind nicht immer die teuersten.

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Die besten Recoil-Handschuhe: Ein umfassender Vergleich

Die folgende Tabelle bietet einen statistischen Überblick über alle im „Recoil Case“ erhältlichen Handschuhe – sie umfasst alle sechs Handschuhtypen sowie alle 24 Skins der Stufe „Extraordinary“. Für Spieler, die auf einen Blick vergleichen möchten, welche Handschuhe im „Recoil Case“ enthalten sind, bietet dies einen vollständigen Überblick. Die Spalten enthalten den Produktnamen, die Seltenheit, die Preisspanne sowie einen kurzen Hinweis darauf, worauf die Preisgestaltung der einzelnen Skins basiert.

Preise gültig ab dem 22.04.2026.

Produktname Seltenheit Preisspanne Beschreibung Handschuhe mit abgebrochenen Reißzähnen | Unhinged Außergewöhnlich 64,29 $ – 354,65 $ Schlangenhaut-Struktur mit einem reliefartigen Leoparden- und Schlangenmotiv in der Mitte; zum niedrigsten Preis bei Broken Fang. Sport-Handschuhe | Big Game Außergewöhnlich 163,52 $ – 974,93 $ Auffälliges Jagd-Camouflage in Dunkeloliv, Schwarz und leuchtendem Orange; das Modell mit der besten Sichtbarkeit. Fahrhandschuhe | Black Tie Außergewöhnlich 127,79 $ – 1.750,00 $ Schwarzes Leder mit weißen, perforierten Einsätzen und diamantgesteppter Handfläche; größtmöglicher Flügelabstand. Handschuhe mit abgebrochenen Reißzähnen | Needle Point Außergewöhnlich 58,44 $ – 319,00 $ Cremefarbene Blumenverzierung auf rostbraunem Leder mit Leoparden- und Schlangenmotiv in der Mitte; das günstigste Modell der „Broken Fang“-Kollektion. Handschuhe des gebrochenen Reißzahns | Jade Außergewöhnlich 94,47 $ – 617,16 $ Tealfarbener Sockel mit goldenen Uhrwerk-Verzierungen; besonders kunstvolles „Broken Fang“-Design. Fahrerhandschuhe | Queen Jaguar Außergewöhnlich 66,00 $ – 497,45 $ Braune Lederfinger auf einer Handfläche aus lebhaftem Jaguarfell; das günstigste Modell der Driver Gloves-Reihe. Sport-Handschuhe | Nocts Außergewöhnlich 511,92 $ – 3.183,94 $ Ganz in Schwarz; die geringe Verfügbarkeit und die hohe Nachfrage nach schwarzen Modellen sorgen für den höchsten Mindestpreis. Sport-Handschuhe | Scarlet Shamagh Außergewöhnlich 204,10 $ – 1.365,97 $ Roter und schwarzer Keffiyeh-Stoff; die leuchtendsten roten Sport-Handschuhe im Etui. Fahrhandschuhe | Schneeleopard Außergewöhnlich 283,45 $ – 2.575,00 $ Fellstruktur eines Schneeleoparden – cremefarbener Grund mit großen schwarzen Rosetten; höchste Qualität bei Fahrhandschuhen. Handbandagen | ACHTUNG! Außergewöhnlich 127,36 $ – 851,41 $ Neongelb-grün, von oben bis unten mit schwarzen Warnhinweisen bedeckt; besonders auffällige Handbandagen. Motorradhandschuhe | Blutdruck Außergewöhnlich 109,73 $ – 762,82 $ Tiefes Purpurrot und schwarze Lederakzente sowie Knöchelprotektoren aus Carbon; das beste Motorrad der Mittelklasse. Handbandagen | Wüsten-Shamagh Außergewöhnlich 52,84 $ – 737,81 $ Braun-schwarzes Hahnentrittmuster mit diagonalen cremefarbenen Streifen; günstigster Preis bei Hand Wraps. Handschuhe mit abgebrochenem Reißzahn | Gelb gebändert Außergewöhnlich 59,39 $ – 309,00 $ Schwarzer Sockel mit großen, unregelmäßigen goldenen Flecken und einem Mittelstück in Leoparden- und Schlangenoptik; unterste „Broken Fang FN“-Decke. Fahrerhandschuhe | Rezan der Rote Außergewöhnlich 78,22 $ – 895,24 $ Tiefrote, perforierte Finger über einer diamantgesteppten Handfläche; die preisgünstigsten Fahrhandschuhe. Spezialhandschuhe | Marmor-Farbverlauf Außergewöhnlich 135,87 $ – 2.023,12 $ Einzelne Fingerfelder in Blau, Gold, Rot und Rosa; die Position bestimmt die Farbverteilung. Motorradhandschuhe | 3. Kommandokompanie Außergewöhnlich 53,69 $ – 324,45 $ Dunkelgrünes Militär-Tarnmuster mit rotbraunen Aufnähern, goldfarbenen Fingerspitzen und schwarzen Knöchelschützern. Sport-Handschuhe | Slingshot Außergewöhnlich 262,66 $ – 4.025,92 $ Rotes Netzgewebe im Rautenmuster mit grauer Handfläche und hellbraunem Daumen; höchste Preisobergrenze in diesem Fall. Motorradhandschuhe | Finish Line Außergewöhnlich 79,21 $ – 711,66 $ Schwarz-weiß kariert mit neongrünen Akzenten; das schwimmfesteste Moto-Design. Motorradhandschuhe | Smoke Out Außergewöhnlich 108,73 $ – 890,45 $ Dunkles Anthrazit mit silbernen Knöchelschützern im Zerkratz-Look und blauen Akzenten am Handgelenk; ein äußerst eleganter, neutraler Moto-Look. Spezialhandschuhe | Tiger Strike Außergewöhnlich 132,38 $ – 1.490,00 $ Orangefarbene, diagonal gerippte Einsätze auf dunkelgrauem Grund mit hellbrauner Handfläche und rotem Akzent am Handgelenk; druckempfindlich. Handbandagen | Constrictor Außergewöhnlich 57,77 $ – 259,29 $ Leuchtend orange-rotes Schlangenhautmuster; niedrigster FN-Höchstwert bei Hand Wraps. Spezialhandschuhe | Oberleutnant Außergewöhnlich 111,16 $ – 856,96 $ Blaugraues Stadt-Camouflage mit markanten gelben Akzentstreifen und schwarzen Knöchelschützern; das vielseitigste Modell der Specialist-Serie. Handbandagen | Giraffe Außergewöhnlich 54,63 $ – 330,99 $ Goldbraune Giraffenflecken mit diagonalen cremefarbenen Streifen; einzigartige Naturästhetik zum günstigen Preis. Spezialhandschuhe | Field Agent Außergewöhnlich 118,64 $ – 1.259,90 $ Tiefblaue Einsätze mit weißem Rand und großen, goldfarbenen Rauten-Knöchelschützern; markantes taktisches Design.

Die auf Eneba Hub angegebenen Preise dienen ausschließlich zu Informationszwecken und spiegeln die Marktbedingungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider. Die Produktwerte können aufgrund von Angebot, Nachfrage und Aktualisierungen im Spiel häufig schwanken, sodass wir weder für ihre Richtigkeit noch für ihren zukünftigen Wert garantieren können.

SchwimmenDies ist durchweg die wichtigste Variable bei allen 24 Recoil-Case-Handschuhen – filtern Sie vor dem Preisvergleich stets nach dem Äußeren und wählen Sie „Field-Tested“ oder „Well-Worn“, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Sport- und Fahrerhandschuhe weisen insgesamt die höchsten Mindestpreise auf, während Handbandagen und „Broken Fang“-Handschuhe die günstigsten Einstiegsmöglichkeiten bieten. Aufwendige Designs wie „Marble Fade“, „Slingshot“ und „Tiger Strike“ erzielen bei gleichwertigen Bedingungen höhere Preise als einfachere Ausführungen – dabei ist die Float-Empfindlichkeit der entscheidende Faktor, nicht nur die Seltenheitsstufe.

Abschließende Gedanken zu den Handschuhen von Recoil Case

Das Sortiment an Recoil Case-Handschuhen gehört zu den besten auf dem Markt CS2 – 24 außergewöhnliche Designs für sechs verschiedene Handschuhtypen, von €52 Von den Schlachten gezeichnet 4.000 $ und mehr Neuwertig. Der Zustand ist die wichtigste Variable bei allen Recoil-Handschuhen: Filtern Sie immer zuerst nach dem äußeren Zustand und wählen Sie dann „Praxiserprobt“ oder „Gut eingetragen“, um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis zu erhalten. Die drei besten Recoil-Handschuhe in der Rangfolge:

Handschuhe mit abgebrochenen Reißzähnen | Unhinged – Ein außergewöhnlicher Handschuh mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Case und einer der besten Handschuhe von Recoil Case für den kleinen Geldbeutel: Schlangenhaut-Struktur mit reliefartigem Leoparden- und Schlangenmotiv im Mittelteil, der günstigste „Battle-Scarred“-Handschuh seiner Art und in allen Außenausführungen erhältlich.

Sport-Handschuhe | Big Game – Die beste Wahl für Sammler im mittleren Preissegment: Die Sport Gloves bieten die größte Sichtbarkeit im Spiel, und das Jagd-Camouflage-Design ist eines der bekanntesten Recoil-Handschuhdesigns im Sortiment.

Fahrhandschuhe | Black Tie – Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis unter den Premium-Handschuhen der Recoil-Case-Serie und die eindeutige Antwort für Spieler, die sich fragen, welche Handschuhe im Recoil Case der Driver-Klasse enthalten sind: schwarzes Leder mit weißen, perforierten Einsätzen und rautenförmig gesteppter Handfläche, passt zu praktisch jeder Messerausführung in CS2.

Egal, ob du mit kleinem Budget nach den besten Handschuhen aus dem Recoil-Koffer suchst oder auf der Jagd nach einem fabrikneuen Exemplar der Spitzenklasse bist – in diesem Pool ist für jeden Geschmack und jeden Handschuhtyp etwas dabei. Und der Direktkauf ist immer besser als das Öffnen von Koffern mit einer Drop-Rate von 0,26 %.

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Häufig gestellte Fragen