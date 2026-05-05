Wie viele „Magic: The Gathering“-Karten gibt es?

Wenn Sie schon einmal in einem Magic: The Gathering Datenbank, dann weißt du bereits, dass die Antwort nicht einfach ist. Also, wie viele MTG Gibt es diese Karten? Anfang 2026 gibt es etwa 29.000 einzigartige Kartennamen auf Papier, doch diese Zahl steigt sprunghaft an aufüber 86.000Wenn man alle Nachdrucke, alternative Illustrationen und Sonderausgaben mitzählt. Berücksichtigt man zudem digitale Plattformen, nicht-englische Versionen und Folienkarten, beläuft sich die Gesamtzahl auf weit über eine Million Einzelauflagen.

Das Spiel kam 1993 mit nur 295 Karten im Alpha-Set auf den Markt. Drei Jahrzehnte später, Wizards of the Coast bringt jedes Jahr mehrere hundert neue Karten heraus, verteilt auf Standard Sätze,KommandantProdukte undUniversen jenseits Kooperationen. Dieses stetige Wachstum macht es schwierig, die genaue Zahl im Blick zu behalten, aber ich werde die Zahlen so aufschlüsseln, dass sie tatsächlich aussagekräftig sind.

Einzelkarten vs. Gesamtauflage: Was ist der Unterschied?

Wenn Sammler fragen: „Wie viele verschiedene Magic-Karten gibt es?“, der Begriff „einzigartig„bedeutet in der Regel“ eindeutige Kartennamen. Eine Karte wieBlitz gilt als eine einzige Karte, auch wenn sie dutzende Male in verschiedenen Sets mit unterschiedlichen Illustrationen neu aufgelegt wurde.

LautScryfall, ein beliebtesMTG Datenbank gibt es ungefähr 29.170 eindeutige Kartennamen in Papierform. Diese Zahl umfasst alles, angefangen beim Original Alpha über die neueste Version Standard Veröffentlichungen,Kommandant–exklusiv Karten und ergänzende Produkte wie Moderne Horizonte. Rein digitale Karten von MTG Arena and Magic Online Hinzu kommen etwa 6.900 weitere Karten, die in ihrer Gestaltung einzigartig sind und keine Entsprechung in Papierform haben.

Der Unterschied zwischen einzigartige Karten and Gesamtzahl der Ausdrucke verdient Beachtung. Diese Zahl von 29.000 steigt auf über 86.000, wenn man alle verschiedenen Druckvarianten mitzählt, darunter Versionen mit alternativem Artwork, erweiterte grafische Gestaltungen und Showcase-Rahmen. Rechnet man noch die Folienkarten hinzu, kommt man auf rund 115.000 verschiedene Papierartikel. Zählt man die nicht-englischen Druckvarianten in den zehn Sprachen hinzu, die Wizards unterstützt, ergibt sich eine Zahl von Hunderttausenden einzelner Kartenversionen.

Diese Zahlen ändern sich jedes Mal, wenn ein neues Set erscheint. Jede Standard-Erweiterung bringt in der Regel 200 bis 300 neue Karten mit sich, und ergänzende Produkte sorgen im Laufe des Jahres für noch mehr Zuwachs.

Aufschlüsselung nach Kartentypen und Seltenheitsgraden

VerständnisMTG„Den Kartenpool zu kennen bedeutet, zu wissen, wie sich diese Tausenden von Karten nach Typ aufteilen. Das Spiel umfasst sieben Hauptkartentypen, die das Rückgrat jedes Decks bilden.“

Lebewesen Sie stellen Monster, Helden und Wesen dar, die du ins Spiel bringst. Sie greifen Gegner an und wehren ankommende Bedrohungen ab. Kreaturen machen den größten Teil der meisten Sets aus und reichen von bescheidenen 1/1-Spielsteinen bis hin zu verheerenden Titanen, die ein Spiel im Alleingang entscheiden können.

Sie stellen Monster, Helden und Wesen dar, die du ins Spiel bringst. Sie greifen Gegner an und wehren ankommende Bedrohungen ab. Kreaturen machen den größten Teil der meisten Sets aus und reichen von bescheidenen 1/1-Spielsteinen bis hin zu verheerenden Titanen, die ein Spiel im Alleingang entscheiden können. Momente sind Zaubersprüche, die du fast jederzeit wirken kannst, sogar während des Zuges deines Gegners. Sie ermöglichen Überraschungszüge, kontern gegnerische Zaubersprüche und bieten Kampftricks, die deine Gegner im Ungewissen lassen. Die Flexibilität dieser Interaktionen mit Sofortwirkung prägt das Wettkampfspiel.

sind Zaubersprüche, die du fast jederzeit wirken kannst, sogar während des Zuges deines Gegners. Sie ermöglichen Überraschungszüge, kontern gegnerische Zaubersprüche und bieten Kampftricks, die deine Gegner im Ungewissen lassen. Die Flexibilität dieser Interaktionen mit Sofortwirkung prägt das Wettkampfspiel. Zauberei Sie funktionieren ähnlich wie Sofortzauber, können jedoch nur während deiner Hauptphase gewirkt werden, wenn der Stapel leer ist. Oft verfügen sie über stärkere Effekte, um ihre zeitlichen Einschränkungen auszugleichen. Karten, die das Spielfeld leeren, und spielentscheidende Finisher treten häufig als Zaubersprüche auf.

Sie funktionieren ähnlich wie Sofortzauber, können jedoch nur während deiner Hauptphase gewirkt werden, wenn der Stapel leer ist. Oft verfügen sie über stärkere Effekte, um ihre zeitlichen Einschränkungen auszugleichen. Karten, die das Spielfeld leeren, und spielentscheidende Finisher treten häufig als Zaubersprüche auf. Länder das Mana erzeugen, das zum Wirken aller anderen Zaubersprüche benötigt wird. Die fünf Basislandtypen erzeugen weißes, blaues, schwarzes, rotes und grünes Mana, während Hunderte von Nicht-Basisländern besondere Fähigkeiten oder mehrere Farben bieten.

das Mana erzeugen, das zum Wirken aller anderen Zaubersprüche benötigt wird. Die fünf Basislandtypen erzeugen weißes, blaues, schwarzes, rotes und grünes Mana, während Hunderte von Nicht-Basisländern besondere Fähigkeiten oder mehrere Farben bieten. Artefakte sind farblose bleibende Karten, die magische Gegenstände, Maschinen und Relikte darstellen. Viele Artefakte dienen als Manabeschleuniger oder bieten mächtige Fähigkeiten, auf die jedes farbige Deck zurückgreifen kann.

sind farblose bleibende Karten, die magische Gegenstände, Maschinen und Relikte darstellen. Viele Artefakte dienen als Manabeschleuniger oder bieten mächtige Fähigkeiten, auf die jedes farbige Deck zurückgreifen kann. Zauber Erzeugen Sie anhaltende magische Effekte, die auf dem Schlachtfeld bestehen bleiben. Manche wirken als Auren auf Kreaturen, während andere den gesamten Spielzustand beeinflussen.

Erzeugen Sie anhaltende magische Effekte, die auf dem Schlachtfeld bestehen bleiben. Manche wirken als Auren auf Kreaturen, während andere den gesamten Spielzustand beeinflussen. Planeswalker stellen mächtige Charaktere dar, die du als Verbündete herbeirufen kannst. Wenn du wissen möchtest, welche die stärksten Optionen sind, dannam bestenMTG Karten werden in einem separaten Leitfaden behandelt. Diese Karten nutzen Treuepunkte und aktivierbare Fähigkeiten, die den Spielverlauf entscheidend beeinflussen können.

Jede Karte verfügt zudem über eine Seltenheitsstufe, die bestimmt, wie oft sie in Booster-Packs vorkommt. Gewöhnliche Karten sind mit schwarzen Setsymbolen versehen und tauchen häufig auf. Ungewöhnliche Karten haben silberne Symbole und bieten mehr Komplexität. Seltene Karten sind mit goldenen Symbolen versehen und haben in der Regel stärkere Effekte. Mythische seltene Karten, die 2008 eingeführt wurden, tragen orangefarbene Symbole und kommen in etwa jedem achten Pack vor. Das Seltenheitssystem trägt dazu bei, Limited-Formate auszugleichen und gleichzeitig begehrte Sammlerstücke zu schaffen.

Veränderungen der Kartenzählung im Zeitverlauf

Magic: The GatheringEs fing klein an.Alpha erschien im August 1993 mit nur 295 Karten, und die Spieler hielten das für völlig ausreichend. Die erste Erweiterung, Tausendundeine Nacht… und legte wenige Monate später weitere 78 Karten nach. In den folgenden Jahren veröffentlichte Wizards regelmäßig etwa 600 bis 800 neue Karten pro Jahr.

Zur Jahrtausendwende hatten die Spieler insgesamt etwa 3.000 verschiedene Karten im Spiel. Man konnte realistisch gesehen jede Karte im Spiel kennen und vorhersehen, was die Gegner spielen könnten. Turnierspieler lernten den gesamten Kartenbestand auswendig, und das Deckbau-Spiel war auch ohne digitale Hilfsmittel gut zu bewältigen.

Die Zahl der Karten stieg in den 2010er und 2020er Jahren sprunghaft an. Kommandant„Der Aufstieg zu dem beliebtesten Format trieb die Nachfrage nach neuen Legenden und Nischeneffekten an. Wizards reagierte darauf mit der Veröffentlichung mehrerer KommandantDecks neben jedem Standard Set, das jeweils exklusive Karten enthält. Unser am bestenMTG Commander Decks Dieser Leitfaden stellt einige der besten Titel aus diesen Veröffentlichungen vor.

„Universen jenseits“ hat das Wachstum noch weiter beschleunigt. Crossovers mit Der Herr der Ringe, Warhammer 40,000, Final FantasyundAssassin’s Creed hat dem Spiel Hunderte einzigartiger Karten beschert und gleichzeitig Fans anderer Franchises angezogen. Im Rahmen von „Secret Lair“-Drops werden das ganze Jahr über limitierte Varianten veröffentlicht.

Allein im Jahr 2024 brachte Wizards über 11.000 verschiedene Kartendrucke auf Papier heraus, wenn man alle Varianten und Ausführungen mitzählt. Einige Analysten schätzen, dass die Gesamtzahl der Kartenversionen mit der Veröffentlichung von Die Gesetzlosen von Thunder JunctionDie Zeiten, in denen man jede Karte kannte, sind längst vorbei, aber dank der Vielfalt gibt es immer etwas Neues zu entdecken.

Sammler konzentrieren sich oft auf bestimmte Archetypen oder Farben, insbesondere auf die rote Karten der höchsten Spielklasse MTG werden häufig wegen ihrer Wettbewerbsfähigkeit und ihres historischen Werts hervorgehoben.

Informiere dich vor dem Kauf über deine MTG-Karten

Bei so vielenMTG Bei der großen Auswahl an Karten auf dem Markt macht es einen großen Unterschied, wenn man sich vor dem Kauf gut informiert. Nicht jede Karte behält ihren Wert, und für die meisten Spieler ist die Formatkonformität wichtiger als die Seltenheit.

Prüfen Sie zunächst, welche Formate eine Karte unterstützt rechtlich in. Eine starke Standardkarte für Commander könnte in Modern verboten oder im Standard nicht erhältlich sein. Scryfall und andere Datenbanken listen die Zulässigkeit jeder Karte auf, sodass du dies vor dem Kauf überprüfen kannst. Dieser Schritt erspart dir Frust, wenn du feststellst, dass die unglaubliche Seltene, die du gerade gekauft hast, gar nicht in dein Deck passt.

in. Eine starke Standardkarte für Commander könnte in Modern verboten oder im Standard nicht erhältlich sein. Scryfall und andere Datenbanken listen die Zulässigkeit jeder Karte auf, sodass du dies vor dem Kauf überprüfen kannst. Dieser Schritt erspart dir Frust, wenn du feststellst, dass die unglaubliche Seltene, die du gerade gekauft hast, gar nicht in dein Deck passt. Tools zur Preisentwicklung Zeigt an, ob sich eine Karte gerade auf einem Höchst- oder Tiefststand befindet, und hilft dir so, den richtigen Zeitpunkt für deine Käufe zu wählen. Die Preise für Karten steigen oft unmittelbar nach der Veröffentlichung eines Sets, wenn das Angebot noch gering ist, und fallen dann wieder, wenn mehr Päckchen geöffnet werden. Wenn du ein paar Wochen wartest, kannst du bei Standard-Staples erheblich Geld sparen.

Zeigt an, ob sich eine Karte gerade auf einem Höchst- oder Tiefststand befindet, und hilft dir so, den richtigen Zeitpunkt für deine Käufe zu wählen. Die Preise für Karten steigen oft unmittelbar nach der Veröffentlichung eines Sets, wenn das Angebot noch gering ist, und fallen dann wieder, wenn mehr Päckchen geöffnet werden. Wenn du ein paar Wochen wartest, kannst du bei Standard-Staples erheblich Geld sparen. Bedenken SieNachdrucke im Vergleich zum Original auch Drucke. Eine Karte von Alpha erzielt aufgrund ihrer Seltenheit Spitzenpreise. Die gleiche Karte aus einem kürzlich erschienenen Nachdruck-Set kostet oft nur einen Bruchteil dieses Preises, hat aber dieselbe Spielfunktion. Sofern man nicht gezielt Vintage-Karten sammelt, bieten Nachdrucke ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wenn Sie nach physischen Karten suchen, TCGplayer bietet eine Plattform, auf der Sie die Preise verschiedener Verkäufer vergleichen können. Wenn Sie den Zustand der Artikel und die Verkäuferbewertungen prüfen, können Sie sicher sein, dass Sie das bekommen, wofür Sie bezahlen.

Das Beste aus dem riesigen Kartenpool von MTG sammeln

Erfassen, wie viele verschiedene MagieDie Übersicht über die gesamte Kartenauswahl ist mittlerweile zu einer Aufgabe für sich geworden. Das Spiel wächst mit jeder neuen Veröffentlichung weiter, und Wizards zeigt keine Anzeichen dafür, dass es langsamer werden könnte. Ganz gleich, ob man sich auf ein einzelnes Format konzentriert oder versucht, bei allem auf dem Laufenden zu bleiben – wenn man den Umfang des Kartenpools kennt, kann man fundiertere Entscheidungen treffen.

Für Spieler, die gerade erst in das Multiversum einsteigen, ist diese Vielfalt eher eine Stärke als eine Hürde. Man kann in den meisten Formaten wettbewerbsfähige Decks zusammenstellen, ohne jede jemals gedruckte Karte besitzen zu müssen. Konzentriere dich auf die Karten, die zu deinem Spielstil und deinem Budget passen, und baue dein Deck von dort aus weiter aus.

Diese Vielfalt bedeutet auch, dass es für kreative Spieler immer Nischenstrategien gibt. Mit fast 30.000 einzigartigen Karten warten obskure Wechselwirkungen und vergessene Schätze darauf, wiederentdeckt zu werden. Ich habe Decks um Karten herum zusammengestellt, von denen die meisten Spieler noch nie gehört haben, und diese Art der Erkundung sorgt dafür, dass das Spiel immer wieder neu und spannend bleibt.

Wenn du neu im Spiel bist und die Grundlagen lernen möchtest, schau dir unseren Leitfaden zuSpielanleitungMagic: The Gathering.

Für Spieler, die bereit sind, die gesamte Bandbreite der verfügbaren Sets zu erkunden, bietet unser MTG ordnet Der Leitfaden führt durch alle Veröffentlichungen, von „Alpha“ bis zur neuesten Erweiterung.

Häufig gestellte Fragen