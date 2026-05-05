Was ist eine ausgelöste Fähigkeit in MTG, und warum ist das für dein Spiel wichtig? Ausgelöste Fähigkeiten sind automatische Effekte, die eintreten, wenn während eines Spiels bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Sie werden automatisch ausgelöst, ohne dass du Mana bezahlen oder etwas tappen musst. Zu verstehen, wie sie funktionieren, kann in einem knappen Match den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.

In diesem Leitfaden werde ich alles, was du über ausgelöste Fähigkeiten wissen musst, genau erklären – von ihrer grundlegenden Funktionsweise bis hin zu den verschiedenen Arten, denen du am Spieltisch begegnen wirst.

Was ist eine ausgelöste Fähigkeit?

Eine ausgelöste Fähigkeit in Magic: The Gathering ist eine Funktion, die automatisch aktiviert wird, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt oder eine bestimmte Bedingung erfüllt ist. Man erkennt sie an ihrer Entstehung. Sie beginnen immer mit „wenn,” “wann immer,” oder “at.” Diese drei Wörter weisen darauf hin, dass die Karte über eine ausgelöste Fähigkeit verfügt, die darauf wartet, zu wirken.

So funktioniert es: Eine Kreatur kommt ins Spiel. Eine Karte wird gezogen. Ein Spieler verliert Lebenspunkte. Wenn die Auslösebedingung erfüllt ist, wird die Fähigkeit auf den Stapel gelegt. Sobald sie auf dem Stapel liegt, wird sie verrechnet, sofern sie nicht von jemandem neutralisiert oder auf andere Weise entfernt wird.

Das Wichtigste dabei ist, dass ausgelöste Fähigkeiten in den meisten Fällen nicht optional sind. Wenn die Bedingung erfüllt ist, muss die ausgelöste Fähigkeit auf den Stapel gelegt werden. Man entscheidet nicht selbst, ob man sie aktiviert, so wie man es tun würde, wenn man eine Kreatur für Mana tapt. Das Spiel erkennt das auslösende Ereignis selbst und die Fähigkeit wird automatisch ausgelöst.

Falls Sie immer noch LernenSpielanleitungMagic: The Gathering… ist es unerlässlich, die Funktionsweise von ausgelösten Fähigkeiten zu verstehen. Sie bilden das Rückgrat vieler starker Deckstrategien und Karteninteraktionen.

So funktionieren ausgelöste Fähigkeiten

Ausgelöste Fähigkeiten folgen einem einfachen Muster. Das auslösendes EreignisWenn das passiert, bleibt die Fähigkeit bestehen der Stapel, dannit beschließt. Aber auf die Details kommt es an. Die ZeitpunktDie Frage, wann Trigger ausgelöst werden und wie sie mit anderen Effekten zusammenwirken, kann recht komplex sein. Die richtige Abfolge zu erkennen, unterscheidet gute Spieler von großartigen.

Wenn mehrere ausgelöste Fähigkeiten Wenn beide Spieler gleichzeitig Trigger auslösen, legt der aktive Spieler seine Trigger zuerst auf den Stapel. Dann fügt der nicht-aktive Spieler seine hinzu. Das bedeutet, dass die Trigger des nicht-aktiven Spielers zuerst abgehandelt werden. Wenn du diese Reihenfolge kennst, kannst du deine Spielzüge besser aufeinander abstimmen und zusätzliche Vorteile herausholen.

Manche ausgelöste Fähigkeiten haben Ziele. Du wählst diese Ziele aus, wenn die Fähigkeit auf den Stapel gelegt wird. Wenn das Ziel vor der Verrechnung der Fähigkeit unzulässig wird, bewirkt die Fähigkeit nichts. Dies wird als „verpuffend„Clevere Gegner werden versuchen, deine Ziele unzulässig zu machen, bevor deine Auslöser abgehandelt werden.“

Bedingte Fähigkeiten

Bedingte ausgelöste Fähigkeiten nur dann ausgelöst werden, wenn eine bestimmte Bedingung zum Zeitpunkt des Ereignisses erfüllt ist. Sie verwenden das Wort „if„…“ in ihrer Auslösebedingung.

Auf einer Karte könnte stehen: „Wenn diese Kreatur ins Spiel kommt und du eine andere Kreatur kontrollierst, ziehe eine Karte.„Die Bedingung muss genau in dem Moment erfüllt sein, in dem die Kreatur ins Spiel kommt. Wenn du in genau diesem Moment keine andere Kreatur kontrollierst, wird die Fähigkeit überhaupt nicht ausgelöst.“

Dies unterscheidet sich von anderen Auslösern, da das Spiel die Bedingung prüft, noch bevor die Fähigkeit überhaupt auf den Stapel gelegt wird. Verpasst man diesen Zeitpunkt, verpasst man den Effekt komplett.

Durch einen bestimmten Zustand ausgelöste Fähigkeiten

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Durch einen bestimmten Zustand ausgelöste Fähigkeiten Warten Sie darauf, dass ein bestimmter Spielzustand eintritt. Das Spiel überprüft diese Bedingungen kontinuierlich. Sobald der Zustand eintritt, wird die Fähigkeit einmal ausgelöst.

Auf einer Karte könnte zum Beispiel stehen: „Wenn du keine Karten auf der Hand hast, opfere diese bleibende Karte.„Das Spiel überwacht ständig die Größe deines Stapels. Sobald dein Stapel leer ist, wird der Auslöser betätigt.“

Diese Fähigkeiten werden nur einmal pro Zustandsänderung ausgelöst. Bleibt die Bedingung erfüllt, wird die Fähigkeit nicht immer wieder ausgelöst. Der Zustand muss erst als „falsch“ und dann wieder als „wahr“ erkannt werden, damit die Fähigkeit erneut ausgelöst wird.

Fähigkeiten mit verzögerter Auslösung

Verzögert ausgelöste Fähigkeiten werden durch andere Zaubersprüche oder Fähigkeiten erzeugt. Sie sind nicht von Anfang an auf der Karte selbst vorhanden. Stattdessen sorgt ein anderer Effekt dafür, dass sie später ausgelöst werden.

Zu den gängigen Formulierungen gehören „zu Beginn des nächsten Endschritts„ oder „wenn diese Kreatur in diesem Zug stirbt.„Ein Zauberspruch kann eine Kreatur ins Exil schicken und besagt: ‚Bringe sie zu Beginn der nächsten Endphase zurück auf das Spielfeld.„Dieser Rückkopplungseffekt ist ein verzögerter Auslöser.

Diese Auslöser sind einmalige Ereignisse. Sobald sie ausgelöst werden, sind sie abgeschlossen. Sie bieten leistungsstarke Möglichkeiten, zukünftige Effekte vorzubereiten und interessante Spielsituationen zu schaffen. Viele MTG Commander Heftklammern Nutze verzögerte Trigger, um über mehrere Runden hinweg einen enormen Mehrwert zu erzielen.

Reflexive ausgelöste Fähigkeiten

Reflexive ausgelöste Fähigkeiten während der Abwicklung einer anderen Fähigkeit stattfinden. Dabei werden Formulierungen wie „wenn du das tust„ oder „Wenn ja, dann.„

Auf einer Karte könnte stehen: „Du kannst eine Kreatur opfern. Wenn du dies tust, wirft der gegnerische Spieler deiner Wahl eine Karte ab.„Das Opfern ist eine Entscheidung, die du während der Abwicklung triffst. Wenn du dich für das Opfern entscheidest, wird der Abwurf-Auslöser sofort ausgelöst.“

Diese Fähigkeiten ermöglichen bedingte Effekte, die von den während der Abwicklung getroffenen Entscheidungen abhängen. Sie bieten dir Flexibilität, ohne dabei den automatischen Charakter ausgelöster Fähigkeiten zu beeinträchtigen.

Beispiele für ausgelöste Fähigkeiten

Ich zeige es dir drei gängige Beispiele die zeigen, wie ausgelöste Fähigkeiten in tatsächlichen Partien funktionieren. Diese Karten kommen in verschiedenen Formaten vor und verdeutlichen die Stärke automatischer Effekte.

Betrachten wir zunächst einen Klassiker Auslöser „Betritt das Schlachtfeld“. Mulch-Anwendungen enthält den Text „Wenn Mulldrifter ins Spiel kommt, ziehe zwei Karten.„Einfach und klar. Die Kreatur kommt ins Spiel, der Auslöser wird aktiviert, und du ziehst Karten. Diese Art von Auslöser belohnt dich allein dafür, dass du die Kreatur ins Spiel bringst. Du profitierst davon, ganz gleich, was mit Mulch-Anwendungen danach. Selbst wenn dein Gegner sie sofort entfernt, hast du bereits zwei Karten gezogen.

Zweitens, schau dir an Todesauslöser. Blutkünstlerlautet: „Immer wenn ein „Blutkünstler“ oder eine andere Kreatur stirbt, verliert der gewählte Gegner 1 Lebenspunkt, und du erhältst 1 Lebenspunkt.„Der Tod jeder Kreatur löst diese Fähigkeit aus. In einem Deck, in dem viele Kreaturen das Spielfeld betreten und verlassen, kann diese Karte den Gegner schnell Lebenspunkte kosten. Opferdecks lieben diese Karte, da jede geopferte Kreatur einen Lebenspunktverlust für den Gegner bedeutet. Die Fähigkeit wird sowohl für deine eigenen Kreaturen als auch für die Kreaturen deiner Gegner ausgelöst.“

Drittens: Prüfen SieKampfauslöser. Schwert aus Feuer und Eis heißt es: „Immer wenn eine ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte und füge einem beliebigen Ziel 2 Schaden zu.“ Dies wird nur ausgelöst, wenn du einen Gegner erfolgreich mit der ausgerüsteten Kreatur triffst. Kampfauslöser fördern ein aggressives Spiel und belohnen dich dafür, dass deine Angriffe ihr Ziel treffen. Der Kartenvorteil und die Beseitigungsmöglichkeit, die in einem Auslöser vereint sind, machen solche Ausrüstungen zu einem festen Bestandteil vieler Turnierdecks.

Ausgelöste Fähigkeiten vs. andere Fähigkeiten

Ausgelöste Fähigkeiten sind eine der drei Hauptarten von Fähigkeiten in Magic: The Gathering. Wenn du die Unterschiede verstehst, kannst du präziser spielen.

Aktivierte Fähigkeiten sind mit Kosten verbunden. Sie folgen dem Format „Kosten: Wirkung.„Du siehst, dass ein Doppelpunkt das, was du bezahlst, von dem trennt, was du dafür bekommst. Das Tappen einer Landkarte für Mana ist eine aktivierte Fähigkeit. Du kannst aktivierte Fähigkeiten immer dann nutzen, wenn du Priorität hast und die Kosten bezahlen kannst.“

Das Auslösen von Fähigkeiten kostet nichts. Sie werden automatisch ausgelöst, sobald die Bedingungen erfüllt sind. Du kannst nicht selbst entscheiden, wann sie ausgelöst werden. Das Spiel erkennt die auslösenden Ereignisse selbst und legt die Fähigkeiten für dich auf den Stapel.

Manafähigkeiten sind eine besondere Untergruppe der aktivierten Fähigkeiten. Sie füllen deinen Manavorrat auf und nutzen den Stapel nicht. Das bedeutet, dass sie sofort verrechnet werden und nicht beantwortet werden können. Die meisten Länderfähigkeiten fallen in diese Kategorie.

Das Bauen von Decks rund um diese Fähigkeitstypen erfordert unterschiedliche Strategien. Wenn du leistungsstarke Synergien und Ideen für den Deckbau entdecken möchtest, schau dir unseren Leitfaden zudas BesteMTG CommanderVorabinformationen um zu sehen, wie Top-Decks ausgelöste Fähigkeiten effektiv einsetzen.

Den Auslöser meistern: Ihre nächsten Schritte

Ausgelöste Fähigkeiten verleihen jeder Partie Magic: The Gathering. Sie belohnen sorgfältiges Deckbau und geschicktes Spielablaufmanagement. Da du nun weißt, was eine ausgelöste Fähigkeit in MTG ist und wie die verschiedenen Arten funktionieren, kannst du diese Effekte auf Karten erkennen und deine Strategie entsprechend darauf abstimmen.

Achten Sie auf die Formulierungen, die als Auslöser dienen bei jeder Karte, die du ausspielst. Beachte, wann Fähigkeiten ausgelöst werden and wie sie sich zueinander verhaltenmiteinander. Je mehr du übst, Auslöser zu erkennen, desto besser wird dein Spiel.

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Häufig gestellte Fragen