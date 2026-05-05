Was bedeutet „Connive“ in MTG? Regeln, Strategie und Karten erklärt

Was istmitschuldig seinin MTG? Wenn du schon einmal gesehen hast, wie eine Kreatur in einer einzigen fließenden Bewegung Karten zieht, ihre Hand aussortiert und stärker wird, dann hast du mitschuldig seinin der Praxis. Diese Spielmechanik fühlt sich an, als hätte man einen geheimen Informanten, der für das eigene Team arbeitet. Sie belohnt kluge Entscheidungen und bestraft schlampiges Spiel. Das Wort „connive“ verstehen MTG Grundkenntnisse können dir einen entscheidenden Vorteil verschaffen, besonders in Formaten wie Commander und Limited.

„Connive“ erschien erstmals in Die Straßen von New Capenna, was das Geschick der Obscura-Verbrecherfamilie in Sachen Manipulation und Intrigen verdeutlicht. Diese Spielmechanik verbindet Kartenauswahl mit der Entwicklung von Kreaturen und ist damit eine der Fähigkeiten, die in den letzten Jahren eingeführt wurden und die das Geschick der Spieler am meisten auf die Probe stellen.

The MTG Die „Connive“-Mechanik verbindet Kartenauswahl mit dem Wachstum von Kreaturen und ist daher sowohl in aggressiven als auch in kontrollorientierten Strategien wertvoll. Ich habe „Connive“ in unzähligen Partien eingesetzt, und es sorgt am Spieltisch immer wieder für interessante Entscheidungen. Bevor wir uns mit komplexen Strategien befassen, wollen wir zunächst klären, was „Connive“ in MTG befindet sich auf der grundlegendsten Ebene.

Was bedeutet „Connive“ in MTG und warum ist das wichtig?

Also, was bedeutetmitschuldig seinbedeutenMTG Genau? Wenn eine Kreatur intrigiert, ziehst du eine Karte und wirfst dann eine Karte ab. Wenn du eine Karte abwirfst, die kein Land ist, legst du eine +1/+1-Marker über das Wesen, das intrigierte. Oberflächlich betrachtet einfach, aber voller Tiefe. Was bedeutet „intrigieren“ in MTG Im Vergleich zu anderen Ziehmechaniken? Es handelt sich im Grunde um eine verbesserte Version des Plünderns, durch die Kreaturen größer werden können.

Dieser Mechaniker zieht Doppelfunktion. Erstens verbessert es deine Handarbeit. Brauchst du eine konkrete Antwort? Connive hilft dir dabei, sie zu finden. Hast du im späten Spielverlauf zu viele Länder auf der Hand? Wirf eins ab und mach weiter. Zweitens sorgt es dafür, dass deine größere Lebewesen. Wenn du Zaubersprüche abwirfst, wird deine listige Kreatur stärker und schafft Gefahren, die beseitigt werden müssen.

Die Obscura-Familie in Die Straßen von New Capenna basiert auf Information und Täuschung. „Connive“ fängt diesen Charakter perfekt ein. Man wägt heimlich seine Optionen ab, trifft eine wohlüberlegte Entscheidung und geht gestärkt daraus hervor. Was bedeutet „connive“ in MTG Thematisch gesehen? Es geht darum, Informationen zu sammeln und strategisch einzusetzen. Spieler, die mit SpielanleitungMagic: The Gathering wird dies als eine klassische blaue Fähigkeit erkennen. Nachdem wir nun erläutert haben, was „connive“ in MTG Da dies nun konzeptionell geklärt ist, wollen wir uns den mechanischen Ablauf ansehen.

Wie funktioniert Connive?

Ich möchte den Ablauf Schritt für Schritt erläutern, wenn ein Wesen intrigiert:

Ziehe eine Karte aus deiner Bibliothek Wähle eine Karte aus deiner Hand aus und lege sie ab Wenn es sich bei der abgelegten Karte um eine Nicht-Land-Karte handelte, lege einen +1/+1-Marker auf die Kreatur, die die Intrige ausgeführt hat

The Die Reihenfolge ist entscheidendhier. DasMTG Die Regeln von „Connive“ besagen, dass man immer erst eine Karte ziehen muss, bevor man eine ablegt, damit man vor der Entscheidung möglichst viele Informationen hat. Man könnte eine Karte ziehen genau das, was du gebraucht hast und stattdessen etwas anderes gerne ablegen. Oder du ziehst ein Land, stellst fest, dass du zu viel Mana hast, und legst dieses Land stattdessen ab. Was bedeutet „connive“ in MTG Strategisch gesehen? Das bedeutet, dass du vor deiner Abwurfentscheidung möglichst viele Informationen sammelst, um dich an die gezogenen Karten anpassen zu können.

Was passiert, wenn man mitschwänzen, aber ein Land ablegen? Dein Wesen bleibt gleich groß, aber du hast deine Hand trotzdem gefiltert. Manchmal lohnt sich dieser Tausch. Gegen Ende einer Partie kann der Tausch eines nutzlosen Landes gegen buchstäblich jede andere Karte das Spiel zu deinen Gunsten entscheiden.

Einige Karten verfügen über „connive X„, wobei X für eine bestimmte Zahl steht. Bei einem Wert von X ziehst du X Karten, wirfst X Karten ab und legst dann für jede abgeworfene Nicht-Land-Karte einen +1/+1-Marker auf die Kreatur.“ Raffine, die listige Seherin ist das Paradebeispiel für diese Variante, bei der man oft 3, 4 oder sogar noch mehr Karten auf einmal ausspielen kann.

Regeln für „Connive“ in MTG

The MTG Die Regeln für die stillschweigende Duldung haben mehrere wichtige Regeln für Interaktionen das Spieler überraschen kann. Wenn du gerade lernst, was „connive“ bedeutet, dann MTG Über das einfache „Ziehen und Abwerfen“ hinaus helfen dir diese Details, Fehler zu vermeiden und knifflige Situationen zu deinem Vorteil zu nutzen.

Die „Connive“-Fähigkeit wird auch dann noch verrechnet, wenn die Kreatur das Spielfeld verlässt. Wenn ein Gegner deine Kreatur als Reaktion auf den „Connive“-Auslöser zerstört, ziehst und wirfst du trotzdem eine Karte ab. Du kannst lediglich keinen +1/+1-Marker auf etwas legen, das nicht mehr existiert. Das ist wichtig, da der Teil der Kartenauswahl weiterhin stattfindet.

Wennmehrere Wesen Sie können gleichzeitig intrigieren; die Reihenfolge bestimmen Sie. Jede Kreatur intrigiert einer nach dem anderen, was bedeutet, dass du deine Entscheidungen je nach den Karten, die du erhältst, anpassen kannst. Diese Abfolge eröffnet erfahrenen Spielern die Möglichkeit, den Wert zu maximieren.

Connive istkann nach dem Auslösen nicht mehr deaktiviert werden. Du musst eine Karte ziehen und eine abwerfen. Das spielt zwar selten eine Rolle, aber achte darauf, wenn du nur noch wenige Karten in deinem Deck hast. MTG Die Regeln von „Connive“ schreiben vor, dass man eine Karte ziehen muss, auch wenn man nur noch wenige Karten auf der Hand hat, sodass aggressive „Connive“-Strategien dazu führen können, dass man versehentlich aus dem Spiel ausscheidet.

Für „Commander“-Spieler vervielfachen sich die Wechselwirkungen mit bestimmten Karten. Effekte, die das Ziehen von Karten verdoppeln oder das Abwerfen verhindern, können diese Spielmechanik völlig auf den Kopf stellen. Teferis zeitlose Einsicht Damit kannst du doppelt so viele Karten ziehen, während du nur die übliche Anzahl abwirfst. Wenn du dein Deck auf diese Synergien ausrichtest, entstehen leistungsstarke Mechanismen, mit denen du deine Gegner übertrumpfen kannst.

Wenn dir gefällt the am bestenMTG CommanderDecks… dann solltest du dir Esper-Decks ansehen, die „Connive“ nutzen. Die Farbkombination Weiß-Blau-Schwarz bietet reichlich Unterstützung für diese Strategie.

Beispiele für „Connive“-Karten, die es sich zu spielen lohnt

Mehrere „Connive“-Karten haben sich in verschiedenen Formaten bewährt. Hier sind einige herausragende Exemplare, die ich dir für deine Sammlung empfehle.

Raffine, die listige Seherin ist die stärkste Kreatur mit der Fähigkeit „Connive“, die je gedruckt wurde. Dieser Sphinx-Dämon für drei Mana verfügt über Flug, Schutz 1 und löst bei jedem Angriff „Connive X“ aus, wobei X der Anzahl deiner angreifenden Kreaturen entspricht. Selbst wenn du nur mit Raffine angreifst, bedeutet das bereits das „Connive“ einer Karte, und die Fähigkeit skaliert mit der Anzahl der Angreifer dramatisch. Raffine dominierte zu seiner Zeit das Standard-Format und ist nach wie vor ein fester Bestandteil von Commander.

ist die stärkste Kreatur mit der Fähigkeit „Connive“, die je gedruckt wurde. Dieser Sphinx-Dämon für drei Mana verfügt über Flug, Schutz 1 und löst bei jedem Angriff „Connive X“ aus, wobei X der Anzahl deiner angreifenden Kreaturen entspricht. Selbst wenn du nur mit Raffine angreifst, bedeutet das bereits das „Connive“ einer Karte, und die Fähigkeit skaliert mit der Anzahl der Angreifer dramatisch. Raffine dominierte zu seiner Zeit das Standard-Format und ist nach wie vor ein fester Bestandteil von Commander. Kamiz, Das dunkle Auge bietet einen anderen Ansatz. Wenn du angreifst, wird eine Kreatur unblockbar und erhält die Fähigkeit „Komplott“, während eine andere Kreatur mit geringerer Stärke Doppelschlag erhält. Dadurch entstehen geteilte Bedrohungen, mit denen Gegner nur schwer fertig werden. Die Kombination aus Ausweichmanövern, Kartenauswahl und Kampftricks macht Kamiz zu einer starken Commander-Option.

bietet einen anderen Ansatz. Wenn du angreifst, wird eine Kreatur unblockbar und erhält die Fähigkeit „Komplott“, während eine andere Kreatur mit geringerer Stärke Doppelschlag erhält. Dadurch entstehen geteilte Bedrohungen, mit denen Gegner nur schwer fertig werden. Die Kombination aus Ausweichmanövern, Kartenauswahl und Kampftricks macht Kamiz zu einer starken Commander-Option. Toluz, ein kluger Dirigent macht etwas Einzigartiges mit abgelegten Karten. Anstatt auf den Friedhof zu kommen, werden abgelegte Karten ins Exil geschickt. Wenn Toluz stirbt, kehren all diese ins Exil geschickten Karten auf deine Hand zurück. Dadurch wird „Connive“ zu reinem Kartenvorteil statt zu Kartenfilterung. Baue dein Deck um Opfer-Effekte herum auf, und Toluz sorgt für unglaublichen Wert.

macht etwas Einzigartiges mit abgelegten Karten. Anstatt auf den Friedhof zu kommen, werden abgelegte Karten ins Exil geschickt. Wenn Toluz stirbt, kehren all diese ins Exil geschickten Karten auf deine Hand zurück. Dadurch wird „Connive“ zu reinem Kartenvorteil statt zu Kartenfilterung. Baue dein Deck um Opfer-Effekte herum auf, und Toluz sorgt für unglaublichen Wert. Obscura Confluence bietet Flexibilität bei der Sofortgeschwindigkeit. Für vier Mana wählst du drei Effekte aus: eine Kreatur verkleinern, eine Kreatur „Connive“ gewähren oder eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof auf die Hand zurückholen. Du kannst denselben Effekt mehrmals wählen, was bedeutet, dass eine Kreatur in einem einzigen Zauberspruch dreimal „Connive“ erhalten kann. Dank dieser Vielseitigkeit eignet sich diese Karte hervorragend, um auf unterschiedliche Spielsituationen zu reagieren.

bietet Flexibilität bei der Sofortgeschwindigkeit. Für vier Mana wählst du drei Effekte aus: eine Kreatur verkleinern, eine Kreatur „Connive“ gewähren oder eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof auf die Hand zurückholen. Du kannst denselben Effekt mehrmals wählen, was bedeutet, dass eine Kreatur in einem einzigen Zauberspruch dreimal „Connive“ erhalten kann. Dank dieser Vielseitigkeit eignet sich diese Karte hervorragend, um auf unterschiedliche Spielsituationen zu reagieren. Aktenvernichter verdient aufgrund seiner Erfolge im Constructed-Format besondere Erwähnung. Diese Zwei-Mana-Kreatur löst jedes Mal aus, wenn ein Spieler in seinem Zug seinen zweiten Zauberspruch wirkt. In Formaten wie Modern und Pioneer werden in den Partien mehrere Zaubersprüche pro Zug gewirkt, sodass „Aktenvernichter“ häufig ausgelöst wird. Sie wächst schnell über die Reichweite von Beseitigungszaubern hinaus und verbessert gleichzeitig deine Hand.

Diese Karten repräsentieren das Beste, was Connive in verschiedenen Strategien und Formaten zu bieten hat. Alle diese mächtigen Connive-Karten findest du auf TCGPlayer um mit dem Zusammenstellen eigener, auf „Connive“ ausgerichteter Decks zu beginnen.

Die Geschichte von „Connive“ in MTG

Um vollständig zu verstehen, was „connive“ bedeutet, MTG… ist es hilfreich zu wissen, woher es stammt. Das MTG „Connive Mechanic“ feierte sein Debüt in Die Straßen von New Capenna, das im April 2022 erschien. Das Set entführte die Spieler in eine vom Film Noir inspirierte Stadt, die von fünf dämonischen Verbrecherfamilien beherrscht wurde. Jede Familie erhielt eine charakteristische Spielmechanik, die ihre Persönlichkeit widerspiegelte. Die Obscura, Meister der Geheimnisse und der Manipulation, erhielten „Connive“. Die MTG Die „Connive“-Mechanik hat sich in zahlreichen Formaten bewährt, wobei Karten wie „Aktenvernichter“ sowohl in Modern als auch in Pioneer zum Einsatz kommen.

Wizards of the Coast entwickelt, um eine Brücke zu schlagen zwei Limited-Archetypen. Das Set sollte Synergien rund um den Friedhof und Themen mit +1/+1-Markern miteinander verbinden, und „Heimtücke“ passte perfekt zu beiden. Draft- und Sealed-Spieler erkannten schnell, dass Kreaturen mit „Heimtücke“ überdurchschnittlich gut abschnitten, da sie gleichzeitig Kartenauswahl und Kampfpräsenz boten.

Der Mechaniker erschien am 19 Karten im Hauptsatz und KommandantProdukte zusammen. Die meisten waren blau, daneben gab es eine geringere Anzahl in Weiß und Schwarz. Alle Connive-Karten fügen sich in die Farbpalette von Esper ein und passen zu den Farben der Obscura-Familie.

NachdemDie Straßen von New Capenna, Connive tauchte in mehreren Produkten wieder auf. Das Transformers Crossover-Karten wirken auf bestimmte Kreaturen. Moderne Horizonte 3 enthielt drei „Connive“-Karten, was zeigt, dass Wizards an das Potenzial dieser Mechanik glaubt. Zuletzt Marvels Spider-Man Das Wort „connive“ wird für Bösewichte verwendet und zeigt, wie gut es zu intriganten Antagonisten passt.

Ein Blick aufMTG ordnet, „Connive“ reiht sich neben anderen Mechaniken ein, die das Geschick der Spieler auf die Probe stellen, wie überwachenand wahrsagen. Sie bietet einen ausgewogenen Spielraum, der die Entscheidungen der Spieler belohnt, ohne dabei übermäßig komplex zu sein. Mark Rosewater hat angedeutet, dass die Mechanik bei ihm gut abschneidet Sturmskala, was darauf hindeutet, dass wir es wieder sehen werden.

„Connive“ in deinen Decks optimal nutzen

Um „Connive“ sinnvoll einzusetzen, muss man verstehen, was man von dieser Mechanik erwartet. Nutzt man sie in erster Linie für Kartenauswahl, Wachstum von LebewesenoderFüllung des Friedhofs? Deine Antwort bestimmt die Zusammensetzung des Kartendecks. MTG Die Regeln für „Connive“ ermöglichen es dir, die Reihenfolge zu bestimmen, wenn mehrere Kreaturen gleichzeitig „Connive“ einsetzen, wodurch erfahrene Spieler ihre Kartenauswahl optimieren können.

For Kartenauswahl , sich mit jemandem verbünden Effekte, die das Ziehen von Karten belohnen . Psychose-Crawler Fügt Gegnern Schaden zu, sobald du eine Karte ziehst. Seltener Kraken Erzeugt bei jedem Auslösen des Zieh-Effekts Spielsteine. Diese Karten verwandeln deine verschmitzten Kreaturen in Maschinen, die Präsenz auf dem Spielfeld erzeugen.

, sich mit jemandem verbünden . Psychose-Crawler Fügt Gegnern Schaden zu, sobald du eine Karte ziehst. Seltener Kraken Erzeugt bei jedem Auslösen des Zieh-Effekts Spielsteine. Diese Karten verwandeln deine verschmitzten Kreaturen in Maschinen, die Präsenz auf dem Spielfeld erzeugen. For Wachstum von Lebewesen Strategien, Schwerpunkt auf häufig angreifen um „Connive“ auszulösen. Billige, ausweichfähige Kreaturen eignen sich gut, da sie gefahrlos angreifen und kampfbasierte „Connive“-Fähigkeiten auslösen. Ausrüstung, die Ausweichfähigkeit gewährt, hilft deinen „Connive“-Kreaturen, ihre Angriffe anzubringen.

Strategien, Schwerpunkt auf um „Connive“ auszulösen. Billige, ausweichfähige Kreaturen eignen sich gut, da sie gefahrlos angreifen und kampfbasierte „Connive“-Fähigkeiten auslösen. Ausrüstung, die Ausweichfähigkeit gewährt, hilft deinen „Connive“-Kreaturen, ihre Angriffe anzubringen. Graveyard-StrategieLiebe lässt sich darauf ein, weil du Entscheide, was auf deinen Friedhof kommt. Wirf die Wiederbelebungsziele weg und hole sie dann mit Zaubern wie Die Toten zum Leben erwecken or Wiederbeleben. Auch die „Wahnsinn“-Karten kommen hier gut zur Geltung, da sie es dir ermöglichen, abgelegte Zaubersprüche sofort zu wirken.

Verstehen, was „connive“ bedeutet MTG Das bedeutet, zu erkennen, welcher Modus in einer bestimmten Spielsituation am wichtigsten ist, und das Deck so zusammenzustellen, dass man alle drei optimal nutzen kann.

Mein Urteil zu „Connive“ in MTG

Um die Frage „Was bedeutet „connive“ in MTG?„einfach gesagt, dasMTG Die „Connive“-Mechanik belohnt kluge Entscheidungen bei jeder Auslösung. Durch die Kombination von Kartenfilterung with optionales Wachstum der Kreatur, bietet „Connive“ den Spielern konstanter Wert wobei jede Entscheidung sinnvoll bleibt. Es passt sich gut an verschiedene Spielsituationen an und wirkt nie überflüssig, egal ob man bessere Karten, eine größere Bedrohung oder eine Friedhofsstrategie benötigt.

Diese Flexibilität ist der Grund, warum „Connive“ die Entwicklung von Wettkampfformaten mitgeprägt hat und in Commander nach wie vor gespielt wird. Karten wie Raffine, die listige Seherin, and Aktenvernichter zeigen, wie mächtig diese Mechanik wird, wenn sie richtig eingesetzt wird, was „Connive“ zu einer der Fähigkeiten macht, bei denen es am meisten auf das Können des Spielers ankommt und die am spannendsten sind Magiein den letzten Jahren eingeführt hat.

Häufig gestellte Fragen