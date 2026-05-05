MTG-Farbkombinationen: Alle 26 Namen der Farbkombinationen

Die Farbkombinationen bei MTG bestimmen, wie du Decks zusammenstellst und deine Strategie gestaltest in Magic: The Gathering. Jede Farbkombination bringt ihre eigenen Stärken, Schwächen und Spielstile mit sich. Von aggressiven zweifarbigen Decks bis hin zu komplexen fünffarbigen Strategien – wenn du diese Bezeichnungen kennst, kannst du dich besser mit anderen Spielern verständigen und die verschiedenen Deck-Archetypen besser verstehen. Die Namenskonventionen stammen aus verschiedenen Sets aus der gesamten Magie Geschichte, und wenn man sie kennt, eröffnet sich eine ganz neue Perspektive, um über das Spiel zu sprechen.

Ich erinnere mich noch daran, als in meinem örtlichen Spieleladen zum ersten Mal jemand erwähnte, er spiele „Golgari“. Ich hatte keine Ahnung, was damit gemeint war. War es eine Karte? Ein Format? Ein geheimer Club? Als ich erst einmal die Namen der Farbkombinationen gelernt hatte, ging mir ein Licht auf. Das Spiel ergab plötzlich mehr Sinn, und ich konnte Gesprächen über Deck-Typen folgen, ohne mich verloren zu fühlen. Deck-Tech-Videos ergaben plötzlich Sinn, und ich konnte endlich verstehen, was Streamer meinten, wenn sie über „Jeskai-Tempo“ oder „Sultai-Value“ sprachen.

In diesem Leitfaden werden alle 26 offiziellen Namen der MTG-Farbkombinationen erklärt, damit du dich in der Fachsprache auskennst und die richtigen Farben für dein nächstes Deck auswählen kannst. Du lernst alles über Gilden, Splitter, Keile und alles dazwischen. Ich werde dir erklären, was jede Kombination am besten kann, wo ihre Schwächen liegen und welche Formate am besten zu ihr passen.

MTG-Farbkombinationen verstehen

MTG Farbkombinationen ergeben sich aus der die fünf grundlegenden Manaarten im Spiel. Jede Farbe hat eine eigene Kernphilosophie und mechanische Identität, die die Funktionsweise der Decks beeinflusst. Wenn man Farben mischt, erhält man Zugang zu mehr Werkzeugen, muss aber auch höhere Mana-Anforderungen erfüllen. Die Farbe: Pie, wie es die Spieler nennen, ist eine der elegantesten Designentscheidungen in der Geschichte der Sammelkartenspiele.

Wenn du verstehst, welche Rolle die einzelnen Farben spielen, kannst du besser einschätzen, was deine Gegner spielen könnten, und deine eigenen Entscheidungen beim Deckbau darauf abstimmen. Hier findest du eine Übersicht über die einzelnen Farben und ihre Stärken.

Weiß (W) Der Schwerpunkt liegt auf Ordnung, Schutz und der Zusammenarbeit kleiner Kreaturen. Weiß zeichnet sich durch Lebenspunktgewinn, Spielfeldbereinigung und das Belasten der Gegner aus. Weiß strebt nach Fairness und Ausgewogenheit, was sich in Effekten niederschlägt, die alle Spieler gleichermaßen betreffen. Du findest effiziente kleine Kreaturen, mächtige Verzauberungen und Effekte, die gierige Strategien bestrafen. Weiß hat Schwierigkeiten beim Ziehen von Karten und geht in längeren Partien oft die Ressourcen aus.

Der Schwerpunkt liegt auf Ordnung, Schutz und der Zusammenarbeit kleiner Kreaturen. Weiß zeichnet sich durch Lebenspunktgewinn, Spielfeldbereinigung und das Belasten der Gegner aus. Weiß strebt nach Fairness und Ausgewogenheit, was sich in Effekten niederschlägt, die alle Spieler gleichermaßen betreffen. Du findest effiziente kleine Kreaturen, mächtige Verzauberungen und Effekte, die gierige Strategien bestrafen. Weiß hat Schwierigkeiten beim Ziehen von Karten und geht in längeren Partien oft die Ressourcen aus. Blau (U) steht für Wissen und Kontrolle. Es dominiert beim Kartenziehen, bei Gegenzaubern und bei der Manipulation. Blau schätzt Intellekt und Planung und zieht es vor, durch überlegene Informationen statt durch rohe Gewalt zu gewinnen. Rechne mit Bounce-Effekten, Manipulation der Bibliothek und der Fähigkeit, zu fast allem „Nein“ zu sagen. Die Schwäche von Blau liegt im Umgang mit Bedrohungen, die bereits das Spielfeld erreicht haben. Sobald etwas verrechnet ist, hat Blau nur begrenzte Möglichkeiten.

steht für Wissen und Kontrolle. Es dominiert beim Kartenziehen, bei Gegenzaubern und bei der Manipulation. Blau schätzt Intellekt und Planung und zieht es vor, durch überlegene Informationen statt durch rohe Gewalt zu gewinnen. Rechne mit Bounce-Effekten, Manipulation der Bibliothek und der Fähigkeit, zu fast allem „Nein“ zu sagen. Die Schwäche von Blau liegt im Umgang mit Bedrohungen, die bereits das Spielfeld erreicht haben. Sobald etwas verrechnet ist, hat Blau nur begrenzte Möglichkeiten. Schwarz (B) setzt auf Macht um jeden Preis. Sie bietet starke Mechaniken zum Entfernen, Wiederbeleben und zum Einsatz von Leben als Ressource. Schwarz ist der Ansicht, dass der Sieg jedes Opfer rechtfertigt, einschließlich der eigenen Lebenspunkte, Kreaturen oder Karten. Du wirst ständig Ressourcen gegen Vorteile eintauschen. Schwarz geht besser mit Kreaturen um als jede andere Farbe, hat jedoch Schwierigkeiten gegen Artefakte und Verzauberungen. Außerdem neigt Schwarz dazu, egoistisch zu sein, was Multiplayer-Formate zu einer Herausforderung macht.

setzt auf Macht um jeden Preis. Sie bietet starke Mechaniken zum Entfernen, Wiederbeleben und zum Einsatz von Leben als Ressource. Schwarz ist der Ansicht, dass der Sieg jedes Opfer rechtfertigt, einschließlich der eigenen Lebenspunkte, Kreaturen oder Karten. Du wirst ständig Ressourcen gegen Vorteile eintauschen. Schwarz geht besser mit Kreaturen um als jede andere Farbe, hat jedoch Schwierigkeiten gegen Artefakte und Verzauberungen. Außerdem neigt Schwarz dazu, egoistisch zu sein, was Multiplayer-Formate zu einer Herausforderung macht. Rot (R) Rot kanalisiert Chaos und Aggression. Es sorgt für direkten Schaden, schnelle Kreaturen und explosive Spielzüge. Rot handelt aus Impuls und Emotion heraus, was sich in Kreaturen mit Eile, Brandzaubern und Effekten niederschlägt, die langfristigen Wert zugunsten sofortiger Wirkung opfern. Rot gewinnt schnell oder verliert langsam. Es fehlen ihm die Mittel, um sich von ungünstigen Spielsituationen zu erholen, und es kann auf bestimmte Arten von bleibenden Karten nicht effizient reagieren.

Rot kanalisiert Chaos und Aggression. Es sorgt für direkten Schaden, schnelle Kreaturen und explosive Spielzüge. Rot handelt aus Impuls und Emotion heraus, was sich in Kreaturen mit Eile, Brandzaubern und Effekten niederschlägt, die langfristigen Wert zugunsten sofortiger Wirkung opfern. Rot gewinnt schnell oder verliert langsam. Es fehlen ihm die Mittel, um sich von ungünstigen Spielsituationen zu erholen, und es kann auf bestimmte Arten von bleibenden Karten nicht effizient reagieren. Grün (G) verkörpert Natur und Wachstum. Es sorgt für Mana, spielt große Kreaturen aus und stärkt das, was bereits auf dem Spielfeld ist. Grün vertraut auf die natürliche Ordnung und das Überleben des Stärkeren, was bedeutet, dass es die größten Bedrohungen ausspielt und Gegner mit roher Stärke überwältigt. Grün hat Schwierigkeiten mit fliegenden Kreaturen und verfügt fast über keine Möglichkeit, gegnerische Kreaturen außerhalb des Kampfes direkt zu bekämpfen.

Wenn Sie sich noch mit den Grundlagen vertraut machen, bietet unser Leitfaden zuSpielanleitungMagic: The Gathering enthält alles, was Sie für den Einstieg benötigen.

Zweifarbige Gildenkombinationen

Die zehn Zweifarbenkombinationen sind nach den Gilden von Ravnica benannt. Diese MTG-Farbkombinationen bilden die Grundlage der meisten Constructed-Decks. Jede Gilde ist in mehreren Ravnica-Sets vertreten, wodurch sie über einen umfangreichen Kartenpool und eine klar definierte Identität verfügen. Das Erlernen dieser Namen ist für jeden ernsthaften Spieler unerlässlich.

Azorius (WU) kombiniert Weiß und Blau für einen stark auf Kontrolle ausgerichteten Spielstil. Du wirst Bedrohungen kontern, Karten ziehen und das Spielfeld unter Kontrolle halten, bis du deine Gewinnbedingung gefunden hast. Azorius-Decks sind auf das lange Spiel ausgelegt und nutzen effiziente Beseitigungszauber und Konter, um die ersten Züge zu überstehen. Die Gilde hat Schwierigkeiten mit schnellen Aggro-Strategien, die ihre Verteidigung durchbrechen. Zu den charakteristischen Mechaniken gehören „Festhalten“, „Vorhersagen“ und verschiedene Abgaben-Effekte. In Commander baut Azorius oft auf Stax- oder Combo-Finishes auf.

kombiniert Weiß und Blau für einen stark auf Kontrolle ausgerichteten Spielstil. Du wirst Bedrohungen kontern, Karten ziehen und das Spielfeld unter Kontrolle halten, bis du deine Gewinnbedingung gefunden hast. Azorius-Decks sind auf das lange Spiel ausgelegt und nutzen effiziente Beseitigungszauber und Konter, um die ersten Züge zu überstehen. Die Gilde hat Schwierigkeiten mit schnellen Aggro-Strategien, die ihre Verteidigung durchbrechen. Zu den charakteristischen Mechaniken gehören „Festhalten“, „Vorhersagen“ und verschiedene Abgaben-Effekte. In Commander baut Azorius oft auf Stax- oder Combo-Finishes auf. Dimir (UB) kombiniert Blau und Schwarz zu hinterhältigen, störenden Strategien. Mill, Abwerfen und ausweichende Kreaturen prägen diese Gilde. Dimir agiert im Verborgenen und greift nach Möglichkeit eher Ressourcen als Lebenspunkte an. Ich habe schon längst aufgehört zu zählen, wie viele Partien ich gewonnen habe, indem ich die Bibliothek meines Gegners langsam leergeräumt oder ihm die Antworten aus der Hand genommen habe. Die Gilde ist Meisterin der Informationskriegsführung und weiß genau, welchen Bedrohungen sie entgegenwirken muss. Sie kann Schwierigkeiten haben gegen Decks, denen Kartenvorteil egal ist oder die hauptsächlich über den Friedhof agieren.

kombiniert Blau und Schwarz zu hinterhältigen, störenden Strategien. Mill, Abwerfen und ausweichende Kreaturen prägen diese Gilde. Dimir agiert im Verborgenen und greift nach Möglichkeit eher Ressourcen als Lebenspunkte an. Ich habe schon längst aufgehört zu zählen, wie viele Partien ich gewonnen habe, indem ich die Bibliothek meines Gegners langsam leergeräumt oder ihm die Antworten aus der Hand genommen habe. Die Gilde ist Meisterin der Informationskriegsführung und weiß genau, welchen Bedrohungen sie entgegenwirken muss. Sie kann Schwierigkeiten haben gegen Decks, denen Kartenvorteil egal ist oder die hauptsächlich über den Friedhof agieren. Rakdos (BR) kombiniert Schwarz und Rot zu einem aggressiven, rücksichtslosen Spielstil. Es opfert Ressourcen für Schaden und lebt vom Chaos. Rakdos-Decks schlagen hart und schnell zu, wobei sie sich dabei oft selbst Schaden zufügen. Die Philosophie der Gilde steht für Hedonismus und Zerstörung, was sich in mächtigen, aber kostspieligen Effekten niederschlägt. Rakdos ist schnell und tödlich, verliert aber rasch an Schwung, wenn es die Partien nicht frühzeitig für sich entscheidet. Spektakuläre Effekte und Entfesselungsmechaniken belohnen aggressives Spiel. Diese Kombination funktioniert hervorragend in aggressiven Standard-Decks und Commander-Decks mit Opfer-Thematik.

kombiniert Schwarz und Rot zu einem aggressiven, rücksichtslosen Spielstil. Es opfert Ressourcen für Schaden und lebt vom Chaos. Rakdos-Decks schlagen hart und schnell zu, wobei sie sich dabei oft selbst Schaden zufügen. Die Philosophie der Gilde steht für Hedonismus und Zerstörung, was sich in mächtigen, aber kostspieligen Effekten niederschlägt. Rakdos ist schnell und tödlich, verliert aber rasch an Schwung, wenn es die Partien nicht frühzeitig für sich entscheidet. Spektakuläre Effekte und Entfesselungsmechaniken belohnen aggressives Spiel. Diese Kombination funktioniert hervorragend in aggressiven Standard-Decks und Commander-Decks mit Opfer-Thematik. Gruul (RG) vereint Rot und Grün zu einer geradlinigen Beatdown-Strategie. Große Kreaturen schlagen hart und schnell zu und überrollen Blocker ohne groß nachzudenken. Gruul hält nichts von Subtilität. Es spielt Bedrohungen aus, bringt sie ins Spiel und hofft, dass das ausreicht. Die Gilde steht für urwüchsige Wut und die Ablehnung der Zivilisation. Du findest hier effiziente Schläger, Manaschlepper und Effekte, die deine Kreaturen noch größer machen. Gruul hat Schwierigkeiten gegen Kontroll-Decks, die Bedrohungen effizient beseitigen können, und gegen Combo-Decks, die die Kampfphase komplett ignorieren.

vereint Rot und Grün zu einer geradlinigen Beatdown-Strategie. Große Kreaturen schlagen hart und schnell zu und überrollen Blocker ohne groß nachzudenken. Gruul hält nichts von Subtilität. Es spielt Bedrohungen aus, bringt sie ins Spiel und hofft, dass das ausreicht. Die Gilde steht für urwüchsige Wut und die Ablehnung der Zivilisation. Du findest hier effiziente Schläger, Manaschlepper und Effekte, die deine Kreaturen noch größer machen. Gruul hat Schwierigkeiten gegen Kontroll-Decks, die Bedrohungen effizient beseitigen können, und gegen Combo-Decks, die die Kampfphase komplett ignorieren. Selesnya (GW) vereint Grün und Weiß rund um Spielsteine und eine breite Aufstellung. Du wirst das Spielfeld mit Kreaturen überfluten und sie gemeinsam durch Hymnen-Effekte verstärken. Die Gilde schätzt Gemeinschaft und Harmonie, was mechanisch gesehen viele kleine Kreaturen bedeutet, die sich gegenseitig unterstützen. Mit „Versammeln“ kannst du Kreaturen für Mana tappen, und „Bevölkern“ erzeugt Spielstein-Kopien. Selesnya eignet sich hervorragend, um Gegner durch schiere Überzahl zu überwältigen, hat jedoch Schwierigkeiten mit Spielfeld-Löschern, die all ihre harte Arbeit zunichte machen. Ich habe jedoch gesehen, dass sich Selesnya-Decks dank Spielstein-Generatoren, die kontinuierlich Wert schaffen, beeindruckend schnell wieder aufbauen.

vereint Grün und Weiß rund um Spielsteine und eine breite Aufstellung. Du wirst das Spielfeld mit Kreaturen überfluten und sie gemeinsam durch Hymnen-Effekte verstärken. Die Gilde schätzt Gemeinschaft und Harmonie, was mechanisch gesehen viele kleine Kreaturen bedeutet, die sich gegenseitig unterstützen. Mit „Versammeln“ kannst du Kreaturen für Mana tappen, und „Bevölkern“ erzeugt Spielstein-Kopien. Selesnya eignet sich hervorragend, um Gegner durch schiere Überzahl zu überwältigen, hat jedoch Schwierigkeiten mit Spielfeld-Löschern, die all ihre harte Arbeit zunichte machen. Ich habe jedoch gesehen, dass sich Selesnya-Decks dank Spielstein-Generatoren, die kontinuierlich Wert schaffen, beeindruckend schnell wieder aufbauen. Orzhov (WB) Kombiniert Weiß und Schwarz zu einem auf Auszehrung und Zermürbung basierenden Spiel. Lebenspunktgewinn, Beseitigung und schrittweiser Wertgewinn zeichnen diese Paarung aus. Orzhov repräsentiert die Kirche und das Bankensystem von Ravnica und schöpft aus jeder Transaktion Wert. Mit „Erpressen“ kannst du deinen Gegnern Lebenspunkte entziehen, wann immer du Zaubersprüche wirkst. „Jenseits“ erzeugt Spielsteine, wenn Kreaturen sterben. Die Gilde zermürbt ihre Gegner im Laufe der Zeit und gewinnt oft eher durch kleine Schritte als durch große Sprünge. Orzhov hat Schwierigkeiten mit schnellen Kombinationsdecks, die Lebenspunkte ignorieren, sowie mit Gegnern, die mehr Wert generieren können.

Kombiniert Weiß und Schwarz zu einem auf Auszehrung und Zermürbung basierenden Spiel. Lebenspunktgewinn, Beseitigung und schrittweiser Wertgewinn zeichnen diese Paarung aus. Orzhov repräsentiert die Kirche und das Bankensystem von Ravnica und schöpft aus jeder Transaktion Wert. Mit „Erpressen“ kannst du deinen Gegnern Lebenspunkte entziehen, wann immer du Zaubersprüche wirkst. „Jenseits“ erzeugt Spielsteine, wenn Kreaturen sterben. Die Gilde zermürbt ihre Gegner im Laufe der Zeit und gewinnt oft eher durch kleine Schritte als durch große Sprünge. Orzhov hat Schwierigkeiten mit schnellen Kombinationsdecks, die Lebenspunkte ignorieren, sowie mit Gegnern, die mehr Wert generieren können. Izzet (UR) vereint Blau und Rot zu magischer Action. Spontanzauber und Hexereien lösen mächtige Effekte aus, während du deine Gegner verbrennst und ihre Zaubersprüche kontrierst. Die Gilde steht für verrückte Wissenschaftler und Erfinder, die ständig mit unberechenbarer Magie experimentieren. Kreaturen mit der Fähigkeit „Geschicklichkeit“ werden stärker, wenn du Nicht-Kreatur-Zaubersprüche wirkst. „Jump-Start“ ermöglicht es dir, Spontanzauber und Hexereien aus deinem Friedhof zu wirken. Izzet belohnt kreatives, reaktives Spiel und bestraft Gegner, die sich völlig verausgaben. Die Kombination hat Schwierigkeiten, wenn sie auf dem Spielfeld ins Hintertreffen gerät, da es ihr an effizienten Möglichkeiten mangelt, gegen etablierte Bedrohungen aufzuholen.

vereint Blau und Rot zu magischer Action. Spontanzauber und Hexereien lösen mächtige Effekte aus, während du deine Gegner verbrennst und ihre Zaubersprüche kontrierst. Die Gilde steht für verrückte Wissenschaftler und Erfinder, die ständig mit unberechenbarer Magie experimentieren. Kreaturen mit der Fähigkeit „Geschicklichkeit“ werden stärker, wenn du Nicht-Kreatur-Zaubersprüche wirkst. „Jump-Start“ ermöglicht es dir, Spontanzauber und Hexereien aus deinem Friedhof zu wirken. Izzet belohnt kreatives, reaktives Spiel und bestraft Gegner, die sich völlig verausgaben. Die Kombination hat Schwierigkeiten, wenn sie auf dem Spielfeld ins Hintertreffen gerät, da es ihr an effizienten Möglichkeiten mangelt, gegen etablierte Bedrohungen aufzuholen. Golgari (BG) verbindet Schwarz und Grün durch Synergien mit dem Friedhof. Kreaturen sterben, kehren zurück und schaffen dabei Wert. Die Gilde betrachtet den Tod als Teil eines natürlichen Kreislaufs, in dem alles für neues Wachstum recycelt wird. Die Mechaniken „Ausgraben“, „Aasfresser“ und „Unterholz“ drehen sich alle um deinen Friedhof. Golgari-Decks sind widerstandsfähig und schwer dauerhaft zu stoppen, da das Töten ihrer Kreaturen ihnen oft sogar hilft. Die Kombination hat jedoch Schwierigkeiten mit Friedhofs-Hate und Exil-Effekten, die den Rekursionskreislauf unterbrechen. Ich habe Golgari in verschiedenen Formaten gespielt, und nichts frustriert Gegner mehr als Bedrohungen, die immer wieder zurückkommen.

verbindet Schwarz und Grün durch Synergien mit dem Friedhof. Kreaturen sterben, kehren zurück und schaffen dabei Wert. Die Gilde betrachtet den Tod als Teil eines natürlichen Kreislaufs, in dem alles für neues Wachstum recycelt wird. Die Mechaniken „Ausgraben“, „Aasfresser“ und „Unterholz“ drehen sich alle um deinen Friedhof. Golgari-Decks sind widerstandsfähig und schwer dauerhaft zu stoppen, da das Töten ihrer Kreaturen ihnen oft sogar hilft. Die Kombination hat jedoch Schwierigkeiten mit Friedhofs-Hate und Exil-Effekten, die den Rekursionskreislauf unterbrechen. Ich habe Golgari in verschiedenen Formaten gespielt, und nichts frustriert Gegner mehr als Bedrohungen, die immer wieder zurückkommen. Verschwenderisch (RW) vereint Rot und Weiß zu aggressivem Kampf. Kleine Kreaturen greifen schnell an, nutzen Ausrüstung und Kampftaktiken und verschaffen so einen Vorteil. Die Gilde repräsentiert das Militär und die Ordnungskräfte von Ravnica und legt Wert auf Ehre und schnelle Gerechtigkeit. „Bataillon“ belohnt Angriffe mit mehreren Kreaturen. „Mentor“ lässt größere Kreaturen kleinere trainieren. Boros schlägt früh hart zu, kann aber gegen größere Spielfelder, die seine kleinen Bedrohungen übertrumpfen, Zeit schinden. Der Kombination fehlt es an Kartenvorteil, weshalb es entscheidend ist, zu gewinnen, bevor die Ressourcen zur Neige gehen.

vereint Rot und Weiß zu aggressivem Kampf. Kleine Kreaturen greifen schnell an, nutzen Ausrüstung und Kampftaktiken und verschaffen so einen Vorteil. Die Gilde repräsentiert das Militär und die Ordnungskräfte von Ravnica und legt Wert auf Ehre und schnelle Gerechtigkeit. „Bataillon“ belohnt Angriffe mit mehreren Kreaturen. „Mentor“ lässt größere Kreaturen kleinere trainieren. Boros schlägt früh hart zu, kann aber gegen größere Spielfelder, die seine kleinen Bedrohungen übertrumpfen, Zeit schinden. Der Kombination fehlt es an Kartenvorteil, weshalb es entscheidend ist, zu gewinnen, bevor die Ressourcen zur Neige gehen. Simic (GU) Kombiniert Grün und Blau für Wachstum und Anpassung. Geht Bedrohungen entschlossen an, während du Karten ziehst und Marker hinzufügst. Die Gilde konzentriert sich auf biologische Experimente und Evolution und erschafft Hybridkreaturen, die sich mit der Zeit verbessern. „Evolve“ lässt Kreaturen wachsen, wenn größere hinzukommen. „Adapt“ fügt Kreaturen Marker hinzu, die diese benötigen. Simic baut Schwung auf, der im späten Spielverlauf unaufhaltsam wird, kann jedoch mit Aggressionen in der Anfangsphase zu kämpfen haben, bevor seine Motoren auf Hochtouren kommen. Der Kombination fehlt es an effizienten Beseitigungsmöglichkeiten; sie verlässt sich auf Gegenzauber und Kampf, um Bedrohungen zu bewältigen.

Dreifarbige Splitterkombinationen

Die Shards bestehen aus einer Farbe und ihren beiden Verbündeten, wodurch einheitliche Strategien mit natürlicher Synergie entstehen. Diese Namen für MTG-Farbkombinationen stammen aus dem Alara-Block, der fünf separate Welten darstellte, denen jeweils zwei Manafarben fehlten. Als sich die Shards wieder vereinigten, wurden diese dreifarbigen Kombinationen zu festen Bestandteilen des Wettkampfspiels.

Wood (GWU) Der Schwerpunkt liegt auf Grün, unterstützt von Weiß und Blau. Es werden Midrange-Kreaturen mit Schutz und Kartenvorteil gespielt. Die Fraktion schätzt Ehre und Gemeinschaft und setzt Ritter und edle Bestien ein, die mit Integrität kämpfen. „Exalted“ belohnt Angriffe mit einer einzelnen Kreatur, wodurch diese vorübergehend riesig wird. Bant-Decks bauen ein Feld aus effizienten Bedrohungen auf und halten gleichzeitig Interaktion bereit. Erwarte ein wertorientiertes Gameplay mit starken Verteidigungsoptionen. Die Kombination deckt die meisten Bereiche ab, kann sich jedoch gegen hyperaggressive Strategien langsam anfühlen. Die Manabedürfnisse sind nachsichtig, da alle drei Farben verbündete Beziehungen teilen.

Der Schwerpunkt liegt auf Grün, unterstützt von Weiß und Blau. Es werden Midrange-Kreaturen mit Schutz und Kartenvorteil gespielt. Die Fraktion schätzt Ehre und Gemeinschaft und setzt Ritter und edle Bestien ein, die mit Integrität kämpfen. „Exalted“ belohnt Angriffe mit einer einzelnen Kreatur, wodurch diese vorübergehend riesig wird. Bant-Decks bauen ein Feld aus effizienten Bedrohungen auf und halten gleichzeitig Interaktion bereit. Erwarte ein wertorientiertes Gameplay mit starken Verteidigungsoptionen. Die Kombination deckt die meisten Bereiche ab, kann sich jedoch gegen hyperaggressive Strategien langsam anfühlen. Die Manabedürfnisse sind nachsichtig, da alle drei Farben verbündete Beziehungen teilen. Hoffnung (WUB) basiert auf Weiß, Blau und Schwarz und zielt auf ultimative Kontrolle ab. Artefakte, Beseitigungskarten und Gegenzauber dominieren. Der Splitter steht für eine Welt, die von der Perfektion durch künstliche Mittel besessen ist, in der sogar Lebewesen ihr Fleisch durch Metall ersetzen. Esper-Decks haben auf alles eine Antwort und gewinnen letztendlich durch überlegene Kartenvorteile und die Unausweichlichkeit ihres Spielstils. Sie sind langsam, aber in den richtigen Händen unglaublich mächtig. Die Kombination hat Schwierigkeiten gegen bereits ausgelöste Planeswalker und Decks, die mit Sofortgeschwindigkeit agieren. Beim Aufbau von Esper-Mana-Basen muss besonders auf Dual-Länder geachtet werden.

basiert auf Weiß, Blau und Schwarz und zielt auf ultimative Kontrolle ab. Artefakte, Beseitigungskarten und Gegenzauber dominieren. Der Splitter steht für eine Welt, die von der Perfektion durch künstliche Mittel besessen ist, in der sogar Lebewesen ihr Fleisch durch Metall ersetzen. Esper-Decks haben auf alles eine Antwort und gewinnen letztendlich durch überlegene Kartenvorteile und die Unausweichlichkeit ihres Spielstils. Sie sind langsam, aber in den richtigen Händen unglaublich mächtig. Die Kombination hat Schwierigkeiten gegen bereits ausgelöste Planeswalker und Decks, die mit Sofortgeschwindigkeit agieren. Beim Aufbau von Esper-Mana-Basen muss besonders auf Dual-Länder geachtet werden. Grixis (UBR) konzentriert sich auf Blau, Schwarz und Rot für aggressive Kontrolle. Es kombiniert Beseitigung, Konter und direkten Schaden, um Spiele zu dominieren. Der Splitter repräsentiert eine untergehende Welt der Nekromantie und Dämonen, in der Macht durch Todesmagie entsteht. „Unearth“ holt Kreaturen für einen letzten Angriff zurück. Grixis-Decks tauschen Ressourcen aggressiv aus, nutzen Leben als Ressource und setzen auf Effizienz. Ich habe jahrelang Grixis in Commander gespielt, weil es nichts Besseres gibt, als auf jede Bedrohung zu reagieren und gleichzeitig die Gegner langsam auszutrocknen. Der Kombination fehlen Lebensgewinn und effiziente Möglichkeiten, mit Verzauberungen umzugehen.

konzentriert sich auf Blau, Schwarz und Rot für aggressive Kontrolle. Es kombiniert Beseitigung, Konter und direkten Schaden, um Spiele zu dominieren. Der Splitter repräsentiert eine untergehende Welt der Nekromantie und Dämonen, in der Macht durch Todesmagie entsteht. „Unearth“ holt Kreaturen für einen letzten Angriff zurück. Grixis-Decks tauschen Ressourcen aggressiv aus, nutzen Leben als Ressource und setzen auf Effizienz. Ich habe jahrelang Grixis in Commander gespielt, weil es nichts Besseres gibt, als auf jede Bedrohung zu reagieren und gleichzeitig die Gegner langsam auszutrocknen. Der Kombination fehlen Lebensgewinn und effiziente Möglichkeiten, mit Verzauberungen umzugehen. Jund (BRG) betont Schwarz, Rot und Grün durch Midrange-Werte. Beseitigung, effiziente Kreaturen und Ressourcenverweigerung zeichnen es aus. Der Splitter zeigt eine wilde Welt, in der Drachen herrschen und das Überleben ständige Gewalt erfordert. Durch „Verschlingen“ können Kreaturen andere verschlingen, um größer zu werden. Jund-Decks tauschen effizient aus und erkämpfen sich Siege durch Kartenvorteil und eine hohe Bedrohungsdichte. Diese Kombination meistert die meisten Spielsituationen gut, hat jedoch Schwierigkeiten gegen Combo-Decks, die das Spielfeld ignorieren. Jund hat in der Vergangenheit Modern und andere Wettkampfformate durch seine schiere Beständigkeit dominiert.

betont Schwarz, Rot und Grün durch Midrange-Werte. Beseitigung, effiziente Kreaturen und Ressourcenverweigerung zeichnen es aus. Der Splitter zeigt eine wilde Welt, in der Drachen herrschen und das Überleben ständige Gewalt erfordert. Durch „Verschlingen“ können Kreaturen andere verschlingen, um größer zu werden. Jund-Decks tauschen effizient aus und erkämpfen sich Siege durch Kartenvorteil und eine hohe Bedrohungsdichte. Diese Kombination meistert die meisten Spielsituationen gut, hat jedoch Schwierigkeiten gegen Combo-Decks, die das Spielfeld ignorieren. Jund hat in der Vergangenheit Modern und andere Wettkampfformate durch seine schiere Beständigkeit dominiert. Ich bin ein RGW setzt bei Strategien mit großen Kreaturen auf Rot, Grün und Weiß. Du spielst mächtige Bedrohungen aus und greifst unerbittlich mit Kreaturen an, die eine Stärke von fünf oder mehr haben. Der Splitter repräsentiert eine Welt aus weiten Dschungeln und riesigen Bestien, in der Größe über den Status entscheidet. Naya-Decks überwältigen Gegner mit ihren Werten und setzen Kreaturen ein, die alles andere auf dem Spielfeld in den Schatten stellen. Es fehlt an Kartenziehen, doch das wird durch Präsenz auf dem Spielfeld und Dominanz im Kampf ausgeglichen. Die Kombination hat Schwierigkeiten gegen Opfer-Effekte, Massenentfernung und Decks, die mit noch größeren Bedrohungen übertrumpfen.

Dreifarbige Keilkombinationen

Wedges kombinieren eine Farbe mit ihren beiden Gegenspielerfarben, wodurch Spannungen und einzigartige Synergien entstehen. Diese Bezeichnungen stammen aus dem Block „Die Khane von Tarkir“, in dem fünf Clans dargestellt wurden, von denen jeder eine zentrale Farbe vertrat, die von ihren natürlichen Gegenspielern unterstützt wurde. Die Beziehungen zwischen den Gegenspielerfarben sorgen für interessante mechanische Spannungen.

Abzan (WBG) kombiniert Weiß, Schwarz und Grün für ein robustes Midrange-Spiel. Hier kommen Synergien mit dem Friedhof, Lebenspunktgewinn und effiziente Kreaturen besonders gut zur Geltung. Der Clan legte Wert auf Ausdauer und darauf, Gegner zu überdauern, anstatt sie zu überwältigen. „Überdauern“ lässt Kreaturen im Laufe der Zeit langsam wachsen. Abzan-Decks bauen schrittweise Vorteile auf und gewinnen durch überlegene Präsenz auf dem Spielfeld und Widerstandsfähigkeit. Es überdauert die meisten Gegner durch beständigen Wert, kann jedoch gegen Combo-Decks zu kämpfen haben, die das Spielfeld gänzlich ignorieren. Die drei Farben zusammen bewältigen fast jede Art von Bedrohung, was Abzan eine hervorragende Flexibilität verleiht.

kombiniert Weiß, Schwarz und Grün für ein robustes Midrange-Spiel. Hier kommen Synergien mit dem Friedhof, Lebenspunktgewinn und effiziente Kreaturen besonders gut zur Geltung. Der Clan legte Wert auf Ausdauer und darauf, Gegner zu überdauern, anstatt sie zu überwältigen. „Überdauern“ lässt Kreaturen im Laufe der Zeit langsam wachsen. Abzan-Decks bauen schrittweise Vorteile auf und gewinnen durch überlegene Präsenz auf dem Spielfeld und Widerstandsfähigkeit. Es überdauert die meisten Gegner durch beständigen Wert, kann jedoch gegen Combo-Decks zu kämpfen haben, die das Spielfeld gänzlich ignorieren. Die drei Farben zusammen bewältigen fast jede Art von Bedrohung, was Abzan eine hervorragende Flexibilität verleiht. Jeskai (URW) vereint Blau, Rot und Weiß in zauberbasierten Strategien. Geschicklichkeit, Burn und Tempo-Spielzüge dominieren. Der Clan konzentriert sich auf List und Kampfkunst und setzt auf präzise statt auf überwältigende Angriffe. Jeskai-Decks belohnen eine straffe Abfolge von Spielzügen und kluges Ressourcenmanagement, indem sie Zaubersprüche miteinander verketten, um maximale Wirkung zu erzielen. Diese Kombination zeichnet sich durch Tempo aus und baut kleine Vorteile auf, die sich mit der Zeit summieren. Sie hat Schwierigkeiten gegen Decks, die ihre Bedrohungen ignorieren können, sowie gegen Gegner mit größerem Kartenvorteil. Jeskai erfordert Übung, um optimal gespielt zu werden.

vereint Blau, Rot und Weiß in zauberbasierten Strategien. Geschicklichkeit, Burn und Tempo-Spielzüge dominieren. Der Clan konzentriert sich auf List und Kampfkunst und setzt auf präzise statt auf überwältigende Angriffe. Jeskai-Decks belohnen eine straffe Abfolge von Spielzügen und kluges Ressourcenmanagement, indem sie Zaubersprüche miteinander verketten, um maximale Wirkung zu erzielen. Diese Kombination zeichnet sich durch Tempo aus und baut kleine Vorteile auf, die sich mit der Zeit summieren. Sie hat Schwierigkeiten gegen Decks, die ihre Bedrohungen ignorieren können, sowie gegen Gegner mit größerem Kartenvorteil. Jeskai erfordert Übung, um optimal gespielt zu werden. Sultai (BGU) kombiniert Schwarz, Grün und Blau für Friedhofs- und Wertestrategien. „Delve“, Rekursion und Kartenvorteil sind die treibenden Kräfte dieses Decks. Der Clan hat sich der Skrupellosigkeit verschrieben und nutzt jede verfügbare Ressource, einschließlich der Toten. Mit „Delve“ kannst du Karten aus deinem Friedhof ins Exil schicken, um Zauberkosten zu senken. Sultai-Decks generieren einen überwältigenden Kartenvorteil und füllen den Friedhof für verschiedene Vorteile. Commander-Spieler lieben Sultai wegen seiner Flexibilität und dem Zugang zu den besten Karten für Kartenziehen, Beschleunigung und Entfernung im Spiel. Die Kombination hat Schwierigkeiten gegen schnelle Aggro-Decks, bevor sich ihre Mechanismen stabilisieren.

kombiniert Schwarz, Grün und Blau für Friedhofs- und Wertestrategien. „Delve“, Rekursion und Kartenvorteil sind die treibenden Kräfte dieses Decks. Der Clan hat sich der Skrupellosigkeit verschrieben und nutzt jede verfügbare Ressource, einschließlich der Toten. Mit „Delve“ kannst du Karten aus deinem Friedhof ins Exil schicken, um Zauberkosten zu senken. Sultai-Decks generieren einen überwältigenden Kartenvorteil und füllen den Friedhof für verschiedene Vorteile. Commander-Spieler lieben Sultai wegen seiner Flexibilität und dem Zugang zu den besten Karten für Kartenziehen, Beschleunigung und Entfernung im Spiel. Die Kombination hat Schwierigkeiten gegen schnelle Aggro-Decks, bevor sich ihre Mechanismen stabilisieren. Mardu (RWB) vereint Rot, Weiß und Schwarz in aggressiven Strategien. Krieger, Spielsteine und Angriffsauslöser prägen diesen Farbblock. Der Clan legte Wert auf Schnelligkeit und überwältigende Kraft und schlug zu, bevor sich die Gegner vorbereiten konnten. Raid belohnt Angriffe und gewährt Boni auf Zaubersprüche, die nach dem Kampf gewirkt werden. Mardu-Decks greifen schnell aus verschiedenen Richtungen an und nutzen kleine Kreaturen zusammen mit Beseitigungszaubern, um den Weg frei zu machen. Sie schlagen schnell zu, verfügen jedoch nicht über genügend Kartenziehen, um lange Partien durchzuhalten. Die Kombination eignet sich gut für aggressive Commander-Strategien, deren Schwerpunkt auf dem Kampf liegt.

vereint Rot, Weiß und Schwarz in aggressiven Strategien. Krieger, Spielsteine und Angriffsauslöser prägen diesen Farbblock. Der Clan legte Wert auf Schnelligkeit und überwältigende Kraft und schlug zu, bevor sich die Gegner vorbereiten konnten. Raid belohnt Angriffe und gewährt Boni auf Zaubersprüche, die nach dem Kampf gewirkt werden. Mardu-Decks greifen schnell aus verschiedenen Richtungen an und nutzen kleine Kreaturen zusammen mit Beseitigungszaubern, um den Weg frei zu machen. Sie schlagen schnell zu, verfügen jedoch nicht über genügend Kartenziehen, um lange Partien durchzuhalten. Die Kombination eignet sich gut für aggressive Commander-Strategien, deren Schwerpunkt auf dem Kampf liegt. Timur (GUR) kombiniert Grün, Blau und Rot mit großen Kreaturen und Tempo. Du baust deine Mana-Basis auf, um Bedrohungen auszuspielen, und behältst gleichzeitig Interaktionsmöglichkeiten in der Hinterhand. Der Clan verehrte Wildheit und Urkraft und schätzte Kreaturen mit einer Stärke von vier oder mehr. Wildheitsfähigkeiten lösen aus, wenn du solche Kreaturen kontrollierst. Temur-Decks schaffen ein Gleichgewicht zwischen Aggression und Schutz, indem sie Bedrohungen ausspielen und gleichzeitig Mana für Gegenzauber offenhalten. Es schafft ein gutes Gleichgewicht zwischen Aggression und Schutz, kann jedoch mit Konsistenz zu kämpfen haben, da es mehrere Dinge gleichzeitig tun will.

Wenn Sie diese Kombinationen nutzen möchten, sehen Sie sich unsere Liste deram bestenMTGDecks für bewährte Strategien.

Vierfarbkombinationen

Vierfarbige Decks verzichten komplett auf eine Farbe. Da diese MTG-Farbkombinationen keine offiziellen Namen haben, bezeichnen die Spieler sie nach der fehlenden Farbe. Sie bieten eine große Auswahl an Karten, erfordern jedoch eine hervorragende Manabasis. Die meisten vierfarbigen Strategien kommen im Commander-Format zum Einsatz, wo das Singleton-Format und die höheren Lebenspunkte eine großzügigere Manaverschaffung ermöglichen.

Die Nephilim-Kreaturen aus dem ursprünglichen Ravnica-Block lieferten zwar Vertreter für diese Kombinationen, wurden jedoch nie als eigenständige Gilde oder Clan behandelt. Im Laufe der Jahre haben die Spieler ihnen verschiedene Spitznamen gegeben.

Ohne Green / Artifice (WUBR) verzichtet zugunsten von Artefakt- und Zauberspruch-Synergien auf Grün. Ohne die Manabeschleunigung von Grün ist die Kombination auf Manasteine angewiesen, um das Spiel zu beschleunigen. Sie verbindet Kontrollelemente mit aggressiven Finishern und greift auf die besten Beseitigungs- und Gegenzauber des Spiels zurück. Stark auf Entfernung ausgerichtet, aber ohne die effiziente Beschleunigung, die Grün bietet. Artefakt-Synergien füllen oft diese Lücke, wobei Karten wie „Sonnenring“ und „Arkanes Siegel“ für Beschleunigung sorgen. Diese Kombination zeichnet sich dadurch aus, das Spiel zu kontrollieren und gleichzeitig langsam eine Gewinnposition aufzubauen.

verzichtet zugunsten von Artefakt- und Zauberspruch-Synergien auf Grün. Ohne die Manabeschleunigung von Grün ist die Kombination auf Manasteine angewiesen, um das Spiel zu beschleunigen. Sie verbindet Kontrollelemente mit aggressiven Finishern und greift auf die besten Beseitigungs- und Gegenzauber des Spiels zurück. Stark auf Entfernung ausgerichtet, aber ohne die effiziente Beschleunigung, die Grün bietet. Artefakt-Synergien füllen oft diese Lücke, wobei Karten wie „Sonnenring“ und „Arkanes Siegel“ für Beschleunigung sorgen. Diese Kombination zeichnet sich dadurch aus, das Spiel zu kontrollieren und gleichzeitig langsam eine Gewinnposition aufzubauen. Sans White / Chaos (UBRG) entfernt Weiß aus Wert- und Rekursionsstrategien. Friedhofsspiel und große Bedrohungen dominieren, da Weiß nicht auf Ordnung setzt. Die Kombination verliert den Zugang zu effizienten Board-Wipes und Exil-Effekten, was den Umgang mit permanenten-basierten Strategien erschwert. Dies wird durch reinen Kartenvorteil und Widerstandsfähigkeit durch Rekursion ausgeglichen. Kommandanten wie Yidris ermöglichen Kaskadenstrategien, die Gegner mit Wert überwältigen. Die Kombination hat Schwierigkeiten mit Lebenspunktgewinn, da Weiß den Großteil dieses Effekts liefert.

entfernt Weiß aus Wert- und Rekursionsstrategien. Friedhofsspiel und große Bedrohungen dominieren, da Weiß nicht auf Ordnung setzt. Die Kombination verliert den Zugang zu effizienten Board-Wipes und Exil-Effekten, was den Umgang mit permanenten-basierten Strategien erschwert. Dies wird durch reinen Kartenvorteil und Widerstandsfähigkeit durch Rekursion ausgeglichen. Kommandanten wie Yidris ermöglichen Kaskadenstrategien, die Gegner mit Wert überwältigen. Die Kombination hat Schwierigkeiten mit Lebenspunktgewinn, da Weiß den Großteil dieses Effekts liefert. Sans Blue / Aggression (BRGW) Verzicht auf Blau für einen kreaturenlastigen Angriff. Direkter Schaden und effiziente Bedrohungen kommen ohne den bedächtigen Ansatz von Blau besonders gut zur Geltung. Diese Kombination verzichtet auf Gegenzauber und Kartenauswahl, wodurch sie anfälliger für Kombinationsstrategien ist. Dies wird durch aggressive Kreaturen und hervorragende Beseitigungszauber der anderen vier Farben ausgeglichen. Decks ohne Blau sind in der Regel proaktiv und zwingen den Gegner dazu, auf Bedrohungen zu reagieren, anstatt komplexe Spielstrategien zu entwickeln. Der Mangel an Kartenziehen kann in längeren Partien zum Nachteil werden.

Verzicht auf Blau für einen kreaturenlastigen Angriff. Direkter Schaden und effiziente Bedrohungen kommen ohne den bedächtigen Ansatz von Blau besonders gut zur Geltung. Diese Kombination verzichtet auf Gegenzauber und Kartenauswahl, wodurch sie anfälliger für Kombinationsstrategien ist. Dies wird durch aggressive Kreaturen und hervorragende Beseitigungszauber der anderen vier Farben ausgeglichen. Decks ohne Blau sind in der Regel proaktiv und zwingen den Gegner dazu, auf Bedrohungen zu reagieren, anstatt komplexe Spielstrategien zu entwickeln. Der Mangel an Kartenziehen kann in längeren Partien zum Nachteil werden. Sans Black / Altruism (RGWU) Schließt Schwarz für Tempo- und Schutzstrategien aus. Kampftricks und wertvolle Kreaturen geben den Ton an, ohne die gnadenlose Effizienz von Schwarz. Die Kombination verliert Tutoring, Opfersynergien und die besten gezielten Beseitigungen des Spiels. Sie gleicht dies durch Kampfstärke und einen widerstandsfähigeren Spielplan aus, der sich nicht auf Lebenspunkte als Ressource stützt. Decks ohne Schwarz neigen dazu, fair zu spielen und durch überlegene Präsenz auf dem Spielfeld zu gewinnen. Die Kombination hat Schwierigkeiten, Spiele gegen Gegner mit endlosen Beseitigungen schnell zu beenden.

Schließt Schwarz für Tempo- und Schutzstrategien aus. Kampftricks und wertvolle Kreaturen geben den Ton an, ohne die gnadenlose Effizienz von Schwarz. Die Kombination verliert Tutoring, Opfersynergien und die besten gezielten Beseitigungen des Spiels. Sie gleicht dies durch Kampfstärke und einen widerstandsfähigeren Spielplan aus, der sich nicht auf Lebenspunkte als Ressource stützt. Decks ohne Schwarz neigen dazu, fair zu spielen und durch überlegene Präsenz auf dem Spielfeld zu gewinnen. Die Kombination hat Schwierigkeiten, Spiele gegen Gegner mit endlosen Beseitigungen schnell zu beenden. Sans Red / Growth (GWUB) verzichtet auf Rot zugunsten eines kontrollorientierten, wertorientierten Spiels. Lebenspunktgewinn, Konter und Rekursion prägen das Deck, ohne die aggressiven Impulse von Rot. Diese Kombination verzichtet auf direkten Schaden und Kreaturen mit Eile, was es erschwert, Partien schnell zu entscheiden. Dies wird durch geduldige Strategien ausgeglichen, die im Laufe der Zeit Vorteile aufbauen. Decks ohne Rot gewinnen oft durch Kombos oder einen überwältigenden Kartenvorteil statt durch Kampfschaden. Das Fehlen von Brandzaubern bedeutet, dass Gegner ihre Strategie auf der Grundlage bekannter Kampfberechnungen planen können.

Vierfarbige Decks funktionieren am besten in Commander, wo längere Partien den Manaaufwand rechtfertigen. Unser Leitfaden zu denam besten MTG Commander Decks bietet mehrere Vierfarboptionen, die einen Blick wert sind.

Fünf-Farben-Strategien

WUBRG (Fünf-Farben)umfasstalle fünf Farben für maximale Flexibilität. Du kannst jede Karte im Spiel ausspielen, aber deine Manabasis muss noch gründlich überarbeitet werden. Fetch-Länder, Shock-Länder, Triome und Manasteine sind für ein konsistentes Ausspielen unerlässlich. Rechne damit, dass du vor allem in deine Landbasis investieren musst.

Fünf-Farben-Decks basieren in der Regel auf bestimmten Themen wie Drachen, SplitteroderElementare. Die Payoff-Karten sind mächtig, aber unbeständige Ziehungen können sich nachteilig auswirken, wenn man bestimmte Farben benötigt. Stammes-Strategien funktionieren gut, da sie eine natürliche Synergie bieten, die den Manabedarf rechtfertigt. Wertorientierte Kommandanten wie Jodah oder Kenrith bieten Flexibilität und ermöglichen es dir, alle mächtigen Karten aus deinem Besitz auszuspielen.

Ich habe einmal ein fünffarbiges Sliver-Deck gebaut, und wenn es funktionierte, war es nicht mehr aufzuhalten. Sliver teilen ihre Fähigkeiten untereinander und entwickeln exponentielle Stärke, je mehr Kreaturen man ins Spiel bringt. Wenn es nicht funktionierte, starrte ich auf die Karten in meiner Hand, die ich nicht ausspielen konnte, und wartete darauf, dass die richtigen Länder auftauchten.

Dieser Ansatz eignet sich am besten für Commander, wo Singleton-Formate Probleme mit der Konsistenz verringern und längere Partien Zeit lassen, die Manasituation zu optimieren. Spieler mit kleinem Budget sollten jedoch Vorsicht walten lassen, da eine ordentliche fünffarbige Manabasis mehr kostet als die meisten kompletten Decks.

Manche Spieler verwenden fünffarbige Kommandanten, konzentrieren sich dabei jedoch hauptsächlich auf drei oder vier Farben und fügen die übrigen Farben nur hinzu, um bestimmte, besonders starke Karten spielen zu können. Dieser Ansatz verringert den Manabedarf, während man weiterhin Zugang zu wichtigen Effekten hat.

Die Wahl deiner Farben in Magic

Die richtige Wahl treffen MTG Die Farbkombinationen hängen von deinem Spielstil, dem Format und deiner Kartensammlung ab. Beginne mit zwei Farben, um zu lernen, wie die Kombinationen funktionieren, bevor du dein Spiel ausweitest. Jede Kombination bietet Vorteile unterschiedliche Fähigkeiten und StrategienProbier also einfach aus, was am besten funktioniert.

Überlege dir, was dir am besten gefällt an Magie. Aggressive Spieler tendieren dazu, Boros or Gruul, die einen schnellen Start und Kämpfe belohnen. Liebhaber von Steuerelementen bevorzugen Azorius or Hoffnung, die Werkzeuge zur Verwaltung des Spiels in jeder Phase bieten. Combo-Fans landen oft in Izzet or Sultansein Bereich, in dem Kartenauswahl und Wiederverwendung komplexe Spielstrategien ermöglichen. Midrange-Fans finden sich meist damit ab, Golgaaror Demnächst, die Ressourcen effizient nutzen.

Auch das Format spielt eine Rolle. Standard and Pionierbevorzugen schlanke Zweifarben-Decks, mit denen man Zaubersprüche konsequent nach Kurve wirken kann. Commander eröffnet die Möglichkeit für ambitionierte Drei-, Vier- und Fünf-Farben-Decks, die die Vorteile längerer Partien nutzen. Draft und Sealed zwingen einen dazu, mit den Farben zu arbeiten, die man zieht, und lehren so Flexibilität.

Egal, wofür du dich entscheidest, es ist wichtig, alles zu verstehen 26 Namen für MTG-Farbkombinationen hilft dir dabei, dich im Spiel zurechtzufinden, bessere Kartensätze zusammenzustellen und mit der Community zu kommunizieren. Wenn jemand erwähnt, dass er auf „Temur Midrange„ oder „Esper Control,„… dann wissen Sie genau, was Sie erwartet.“

Schauen Sie sich unseram bestenMTG Karten Ein Leitfaden, um die passenden Basics für jede gewünschte Farbkombination zu finden.

Häufig gestellte Fragen