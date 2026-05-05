Die besten Auren, die MTG je herausgebracht hat: Die strategisch besten Verzauberungen

Es gab eine Zeit, in der selbst die besten Auren MTG Karten, auf die sich die Spieler verließen, galten als „Noob-Fallen“. Die Befürchtung war einfach: Wenn man eine Kreatur mit mehreren Verbesserungen ausstattete, darunter schwarze Auren in MTG oder etwas Ähnliches – schon ein einziger Beseitigungszauber könnte dein gesamtes Deck zunichte machen. Du würdest auf einen Schlag eine ganze Reihe von Karten verlieren, während dein Gegner kaum etwas investiert hat.

Die Lage hat sich geändert. Moderne Auren erneuern sich nun von selbst, bieten starken Schutz wie „Ward“ oder „Indestructible“ oder sorgen für einen derart massiven Kraftschub, dass das Risiko die Belohnung bei Weitem wert ist. Diese Verzauberungen maximieren deine Effizienz und verwandeln unscheinbare Kreaturen in gewaltige, spielentscheidende Bedrohungen! Von roten Auren für MTG Im Vergleich zu den weißen Voltron-Werkzeugen bringt jede Farbe einen einzigartigen Vorteil mit sich.

Bist du bereit, die Gleichstand zu durchbrechen und die Red Zone zu dominieren? Lass uns herausfinden, warum dies die besten Auren sind MTG hat gerade!

Die derzeit besten Auras, die MTG zu bieten hat

Hier ist eine Übersicht über die besten Auren MTG Angebote, die auf echtem Spielverlauf basieren, nicht nur auf Theorie. Das sind diejenigen, die Spiele entscheiden können, auch in schwierigen Situationen bestehen oder deine Gegner in Bedrängnis bringen. Du findest raffinierte rote Auren in MTG die mit dem Verstand spielen, sowie starke Optionen in Weiß, Grün und Schwarz, die einen erheblichen Mehrwert bieten.

1. Eldrazi-Einberufung

Mana-Kosten {8} Farbkonzept Farblos Hauptstärke Stromspitze zum Spielende Im Anhang Kreatur Hauptwirkung +10/+10, Trampeln, Vernichter 2

Wenn es um pure Kraft geht, Eldrazi-Einberufung steht ganz oben auf der Liste. Sie kann das Spiel im Handumdrehen komplett auf den Kopf stellen und selbst eine kleine Kreatur in etwas Furchterregendes verwandeln. Sie gehört zweifellos zu den besten Auren MTG hat hervorgebracht, und trotz der Kosten gilt sie zudem als eine der besten farblosen Karten in MTG dank seiner Flexibilität. Selbst Decks, die auf schwarzen Auren basieren, in MTG kann es mit der richtigen Konfiguration nutzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eldrazi-Einberufung verwandelt eine einfache Spielfigur in ein Boss-Monster, das das Spielfeld des Gegners mit einem einzigen Schlag demontiert. Sie zählt zu den besten Auren MTG je farblosen Decks geboten hat. Selbst die stärksten schwarzen Auren für MTG erreichen selten dieses Maß an roher Kraft.

Bei Commander verwenden die Spieler oft Karten wie Die Herrscher von Lost Alara um diese Karte ins Spiel zu bringen und ihre hohen Manakosten zu umgehen. Die „Vernichter“-Auslösefähigkeit ist im Mehrspielermodus besonders gnadenlos, da sie die Ressourcen eines Gegners zunichte macht, selbst wenn es diesem gelingt, den Schaden zu blocken.

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2. Hydras Wachstum

Mana-Kosten {2}{G} Farbkonzept Grün Hauptstärke Exponentielle Skalierung Im Anhang Kreatur Hauptwirkung Verdoppelt die +1/+1-Marken in jeder Versorgungsphase

Hydras Wachstumlebt von exponentieller Skalierung und verwandelt selbst ein unscheinbares Wesen schnell in eine tödliche Bedrohung. Als eine der besten Auren MTG Angebote,Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie ihre +1/+1-Marken in jeder Versorgungsphase verdoppelt, anstatt einen pauschalen Bonus zu gewähren. Das ist genau die Art von Effekt, die grüne Auren auszeichnet MTG Strategien, die auf Konter basieren. Es ist keine Überraschung, dass sie zu den besten grünen Auren in MTG, wo sich die Situation so sehr zuspitzen kann, dass nur ein kompletter Neustart Abhilfe schaffen kann.

Pro-Tipp Wende diese Aura auf eine Kreatur mit Wachsamkeit oder Trampeln an. „Schnelles Wachstum“ ist nur dann nützlich, wenn die Kreatur das Spiel beenden und gleichzeitig deine Lebenspunkte schützen kann – und unter allen grünen Auren für MTG… dieses hier benötigt die meiste Unterstützung bei der Ausweichfähigkeit. Es ist ein Favorit unter den besten Auren MTG für Strategien auf der Grundlage von Zählern bietet.

Hydras Wachstum ist der Inbegriff einer Karte, die mit geringem Einsatz große Gefahr birgt und Gegner dafür bestraft, dass sie keine sofortige Beseitigungsmöglichkeit haben.

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3. Mechanisierte Produktion

Mana-Kosten {2}{U}{U} Farbkonzept Blau Hauptstärke Alternative Gewinnbedingung Im Anhang Artefakt Hauptwirkung Erzeugt Spielsteine; gewinnt bei 8 identischen Artefakten

Mechanisierte Fertigung bietet eine seltene alternative Gewinnmöglichkeit, die den herkömmlichen Kampf komplett umgeht. Obwohl sie durch die Nachbildung deiner stärksten Hilfsartefakte einen beständigen Nutzen bietet, ist es vor allem das, was sie unter den besten Auren MTG das, was man je gesehen hat, ist den Druck, den er im Laufe der Zeit ausübt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zwingt den gesamten Tisch dazu, seinen Spielstil anzupassen. Die Gegner müssen eine Lösung gegen den Zauber oder die von ihm erzeugten Artefakte finden, um nicht durch den Countdown zu verlieren.

Mechanisierte Fertigung zwingt den Gegner dazu, verzweifelt nach Möglichkeiten zu suchen, die Karte zu entfernen, bevor du die kritische Masse an identischen bleibenden Karten erreichst, die für einen automatischen Sieg erforderlich ist. Das macht sie zu einem Kernstück der besten blauen Kartendecks, die Unausweichlichkeit dem Angriff vorziehen.

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4. Der Fluch des Überflusses

Mana-Kosten {R} Farbkonzept Red Hauptstärke Mana-Beschleunigung für das gesamte Spiel Im Anhang Spieler Hauptwirkung Erzeugt Gold-Token, wenn es angegriffen wird

Der Fluch des Reichtums ist eine der politisch einflussreichsten roten Auren in MTG, die Gier der Gegner als Waffe einzusetzen, um einen massiven politischen Wandel herbeizuführen. Da hier eine Belohnung für Aggressionen angeboten wird, die sich gegen andere richten, hebt sich dies unter den roten Auren dadurch hervor, dass MTG indem man den anderen Spielern am Tisch gewissermaßen Geld dafür zahlt, dass sie einen ignorieren und sich stattdessen auf einen gemeinsamen Gegner konzentrieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Für nur ein rotes Mana bietet sie eine unglaubliche Effizienz. Sie beschleunigt deine Spielstrategie, indem sie andere Spieler zu deinen persönlichen Ressourcengeneratoren macht – sie ist eine der besten Auren MTG um im frühen Spielverlauf Mana zu generieren.

Sie gilt weithin als eine der besten Auren MTG bietet Möglichkeiten für Social Engineering und ist ein Muss, wenn du Decks baust, die rote Auren einsetzen für MTG. Es ist eine der effizientesten Auren für Multiplayer-Formate und sorgt für einen stetigen Strom an Gold-Spielsteinen, mit denen du die Konkurrenz hinter dir lassen kannst, ohne deine eigenen Kreaturen in die Angriffszone schicken zu müssen.

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5. Es ist nicht alles Gold, was glänzt

Mana-Kosten {1}{W} Farbkonzept Weiß Hauptstärke Mehrstufige Skalierung Im Anhang Kreatur Hauptwirkung +1/+1 für jedes Artefakt/jede Verzauberung

Alles, was glänzt ist eine der besten Auren MTG auf die Spieler bei aggressiven Decks setzen, die das Spielfeld mit bleibenden Karten überfluten. Unter den weißen Auren für MTG, dieses Modell besticht dadurch, dass es deinem Setup einen enormen Leistungsschub verleiht, die sich mit jedem Artefakt und jeder Verzauberung, die du kontrollierst, erhöht.

Pro-Tipp Das gehört zweifellos zu den besten Auren MTG hat zwar einiges in petto, aber man muss Geduld haben. Hebe es dir für deinen letzten Zug auf, denn wenn du deine Gewinnchance zu früh offenlegst, gibst du allen anderen die Möglichkeit, sie zunichte zu machen.

Wenn du ein Deck rund um die besten Verzauberungen in MTGDiese Karte ist dein wichtigstes Mittel, um eine Nutzkreatur aus dem Nichts in einen tödlichen Angreifer zu verwandeln.

In Multiplayer-Runden zwingt dieser plötzliche Machtwechsel deine Gegner dazu, ihre Beseitigungskarten frühzeitig einzusetzen oder ein unerwartetes Ausscheiden aus dem Spiel zu riskieren – ein Markenzeichen der besten weißen Auren in MTG.

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6. Bär Umbra

Mana-Kosten {2}{G}{G} Farbkonzept Grün Hauptstärke Mana-Verstärkung Im Anhang Kreatur Hauptwirkung Länderkarte wird beim Angriff entsiegelt; Totem-Rüstung

Bär Umbra erfüllt eine doppelte Funktion, indem es deine Schlüsselkreatur schützt und gleichzeitig alle deine Länder enttappt – genau das, was man von erstklassigen grünen Auren in MTG. Es ist zweifellos eine der besten Auren MTG Die Spieler können so vorgehen, dass sie in ihrer ersten Hauptphase alles einsetzen, angreifen und dennoch für den nächsten Zugzyklus über die volle Manareserve verfügen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die meisten Auren erfordern einen hohen Ressourcenaufwand, aber die besten grünen Auren für MTG sich amortisieren. Bär Umbra macht sich sofort bezahlt und schützt deine Kreatur gleichzeitig vor Flächenzaubern. Sie setzt den Maßstab für die besten Auren MTG mit Totem-Rüstung.

Der Schutz, den sie bietet, ist aufgrund einer seltsamen Regelbesonderheit besonders stark: Selbst wenn ein Spielfeld-Reset „alle Kreaturen und alle Verzauberungen“ auf einmal vernichtet, rettet die Totem-Rüstung die Kreatur dennoch. Die Umbra nimmt den Schaden für beide auf sich, was sie zu einer der wenigen Möglichkeiten macht, einen vollständigen Spielfeld-Reset zu überleben, und zu einem Schutzniveau, das man normalerweise nur bei den top MTG Heftklammern.

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7. Mantel der Alten

Mana-Kosten {3}{W}{W} Farbkonzept Weiß Hauptstärke Aura und Ausrüstung – Rekursion Im Anhang Kreatur Hauptwirkung Bringt Karten vom Friedhof zurück ins Spiel

Das ultimative Hilfsmittel für Voltron-Spieler in der Endphase des Spiels. Normalerweise bedeutet ein Board-Wipe das Spielende, aber Mantel der Alten holt alle Ausrüstungsgegenstände und Auren auf einen Schlag aus dem Grab zurück. Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil der besten weißen Auren in MTG, da eskann eine tödliche Bedrohung, die zuvor entschärft wurde, sofort wiederherstellen.

Pro-Tipp Nutze dies für erstklassige Regeneration in den besten Auren MTG eher eine Kategorie als ein proaktiver Spielzug. Am effektivsten ist sie, nachdem deine Gegner ihre Beseitigungszauber gegen deine anfänglichen Bedrohungen aufgebraucht haben.

Achte nur auf den richtigen Zeitpunkt – wenn ein Gegner deine Kreatur als Reaktion auf die ausgelöste Fähigkeit „Betritt das Spielfeld“ vernichtet, verpufft die Fähigkeit und deine Kreatur bleibt im Friedhof. Warte, bis der blaue Spieler alle Manaquellen getappt hat, bevor du die große Rückgewinnung durchführst.

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8. Wässrige Form

Mana-Kosten {U} Farbkonzept Blau Hauptstärke Unblockbare Ausweichmanöver Im Anhang Kreatur Hauptwirkung Die Kreatur kann nicht geblockt werden; bei einem Angriff wird 1 in die Zukunft blicken

In einem Format, das von massiven Blockern geprägt ist, Wässrige Form bietet einen direkten Weg zum Sieg, indem es eine Kreatur unblockbar macht. Für einen verschwindend geringen Aufwand stellst du sicher, dass der Schaden deines Kommandanten immer trifft. Es ist ein Muss für die top MTGDecks die sich auf „On-Hit“-Auslöser oder Voltron-Strategien stützen, um ein Spiel zu entscheiden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Im Gegensatz zu schwarzen Auren für MTGWährend sich die anderen auf das Sammeln von Wertpunkten konzentrieren, dreht sich bei dieser alles um sauberen, schwer zu parierenden Schaden. Sie hat sich ihren Platz unter den besten Auren redlich verdient MTG die Spieler einsetzen, um konstanten Druck auf den Kommandanten auszuüben.

Zu den besten Auren MTG Unter den zahlreichen Angeboten für Multiplayer-Spiele sticht dieses dank seiner konsequenten Kartenfilterung besonders hervor, sodass man immer die richtigen Mittel findet, um mit den auftauchenden Bedrohungen fertig zu werden.

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9. Mutation aus Dunklem Stahl

Mana-Kosten {1}{W} Farbkonzept Weiß Hauptstärke Ausschaltung des Kommandanten Im Anhang Kreatur Hauptwirkung Wird zu einem unzerstörbaren Insekt mit den Werten 0/1

Dies ist eine erstklassige Antwort auf Karten aus der Die besten Commander-Decks. Anstatt die Karte zu zerstören – was ihnen nur die Möglichkeit gibt, sie erneut zu wirken –, fängst du sie als nutzloses Insekt auf dem Spielfeld ein. Da es unzerstörbar ist, können sie es nicht einmal selbst töten, um es zurückzusetzen.

Nur wenige Werkzeuge in den besten Auras MTG Die Kartenauswahl wirkt so klar wie nie zuvor. Das unterstreicht, was weiße Auren in MTG so stark – anstatt eine Bedrohung auf herkömmliche Weise zu beseitigen, neutralisiert sie diese vollständig und macht Rekursionsstrategien wirkungslos.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du es satt hast, dich mit problematischen Kommandanten herumzuschlagen, ist diese Karte eine erste Wahl unter den weißen Auren für MTG. Sie beseitigt die Bedrohung nicht nur – sie bindet sie auf dem Spielfeld, ohne dass sie wirklich Schaden anrichtet. Einfach, effektiv und zweifellos eine der besten Auren MTG ist für den Umgang mit hartnäckigen Zielen gedacht.

Prüfe jedoch zuerst, ob es Opferausgänge gibt. Wenn dein Gegner eine Karte wie Ashnods Altar or Hochpreissegment Wenn sie auf dem Spielfeld sind, können sie den Insekt einfach opfern, um ihren Kommandanten wieder in die Kommandozone zu bringen, wodurch dein Zug reine Mana-Verschwendung wird.

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10. Krone der Morgenröte

Mana-Kosten {W}{W} Farbkonzept Weiß Hauptstärke Kampfüberlegenheit Im Anhang Verzauberte Kreatur Hauptwirkung +3/+3, Erstschlag, Wachsamkeit, Lebensverknüpfung

Daybreak-Krone gehört zu den schönsten weißen Auras in MTG, das bei minimalem Aufwand eine beispiellose Stabilisierung auf dem Schlachtfeld bietet. Es belohnt Spieler, die sich bereits auf eine Strategie festgelegt haben, und verwandelt eine einzelne Bedrohung in eine perfekte, vielseitige Kraft.

Dieser mit Schlüsselwörtern gespickte Buff ermöglicht es dir, Druck auf die Gegner ausüben, während „Lebensverbindung“ deine Gesamtpunkte aufstockt und „Wachsamkeit“ für eine felsenfeste Verteidigung sorgt.

Pro-Tipp Kombiniere diese besten Auren MTG mit kostengünstigen Auren wie Groll or Ätherische Rüstung. Diese erfüllen die „verzauberte“ Bedingung schon früh, sodass du die Krone bereits in Zug drei ausspielen kannst. Die meisten weißen Auren für MTG solche bereits getätigten Investitionen in Verzauberungen belohnen.

Für Spieler, die ihre Angriffsmöglichkeiten erweitern möchten, lässt sich dies hervorragend mit der besten Ausrüstung in MTG.

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11. Groll

Mana-Kosten {G} Farbkonzept Grün Hauptstärke Wiederkehrende Effizienz Im Anhang Kreatur Hauptwirkung +2/+0, Trampeln, kehrt auf die Hand zurück

Groll gilt als der Goldstandard für nachhaltige Aggression unter den grünen Auras in MTGund damit die größte Schwäche dieses Kartentyps zu beheben. Dadurch bleiben deine Angreifer während des gesamten Spiels eine ständige Bedrohung das für Gegner fast unmöglich ist, dauerhaft zu entfernen.

Der ständige Druck der besten Auren MTG ermöglicht es dir, aggressive Spielzüge zu wagen, ohne befürchten zu müssen, deine Ressourceninvestition durch einen einfachen Beseitigungszauber zu verlieren.

Warum wir uns dafür entschieden haben Es ist eine der widerstandsfähigsten grünen Auren für MTG die je gedruckt wurde. Die Fähigkeit, auf die Hand zurückzukehren, macht sie zu einem Albtraum für Gegner, die darauf setzen, deine Dynamik mit Kreaturenentfernungen zu bremsen.

Aufgrund ihrer Beständigkeit ist sie nach wie vor eine beliebte Wahl für Spieler, die in Aggro- oder Voltron-Decks gegen große Bedrohungen auftrumpfen wollen. In Multiplayer-Gruppen ist diese Zuverlässigkeit – selbst unter grünen Auren in MTG – ermöglicht es dir, über mehrere Spielrunden hinweg Druck auf mehrere Spieler auszuüben.

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12. Ätherische Rüstung

Mana-Kosten {W} Farbkonzept Weiß Hauptstärke Kostengünstige Leistungsskalierung Im Anhang Kreatur Hauptwirkung +1/+1 pro Verzauberung; Erstschlag

Ätherische Rüstung ist ein Meister der explosiven Skalierung, der Spieler für ihre Spezialisierung auf Verzauberungen belohnt. Es verwandelt eine weitläufige Spielfeldlage in eine geballte Kraft, wodurch eine einzelne Kreatur fast jeden Verteidiger mit nur geringem Aufwand übertrumpfen kann.

Diese Effizienz verschafft einen enormen taktischen Vorteil, da sie die Gegner dazu zwingt, sich mit einem äußerst gefährlichen Angreifer auseinanderzusetzen, ohne dass du dein Mana überstrapazieren musst.

Warum wir uns dafür entschieden haben Das Verhältnis von Effizienz zu Manakosten ist unübertroffen. Für ein weißes Mana zeigt es, was die besten weißen Auren in MTG Ziel: Im Laufe des Spiels an die Situation anpassen und relevante Schlüsselbegriffe für das Überleben im Kampf bereitstellen.

In Multiplayer-Spielen, Ätherische Rüstungermöglicht es dir, frühzeitig eine tödliche Bedrohung aufzubauen, um das Tempo des Spiels zu bestimmen, bevor sich andere Spieler stabilisieren können, was es eine der besten Auren MTG bietet die Möglichkeit, einen frühen Vorsprung zu einem unaufhaltsamen Einfluss auf dem Spielfeld auszubauen. Nur wenige weiße Auren für MTG kann mit dieser Wirkung in der Anfangsphase mithalten.

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13. Ahnenmaske

Mana-Kosten {2}{G} Farbkonzept Grün Hauptstärke Maximale Stat-Verstärkung Im Anhang Kreatur Hauptwirkung +2/+2 für jede Verzauberung auf dem Spielfeld

Ahnenmaskeist eine der besten Auren MTG was es je an Spielentscheidenden Karten gegeben hat. In Decks, die auf Verzauberungen basieren, skaliert sie wahnsinnig schnell und verwandelt jede Aura auf dem Spielfeld in zusätzliche Stärke. Unter den grünen Auren für MTG, Es zeichnet sich dadurch aus, wie leicht es Gegner dafür bestraft, wenn sie ihr eigenes Spielfeld aufbauen.

Pro-Tipp Achte im Mehrspielermodus immer auf die Spielfelder deiner Gegner. Im Gegensatz zu den meisten grünen Auren in MTG… diese hier wirkt sich auf alle Karten im Spiel aus – nicht nur auf die deiner Seite. Genau das macht sie zu einer der besten Auren MTG Spieler lieben explosive Schwünge.

Dadurch entsteht ein Umfeld, in dem die Durchschlagskraft deiner Kreatur im Laufe des Spiels auf natürliche Weise zunimmt, sodass du festgefahrene Spielsituationen mit einem einzigen, vernichtenden Schlag überwinden kannst. Nur wenige grüne Auren für MTG dies im Mehrspielermodus drastisch skalieren.

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14. Neugier

Mana-Kosten {U} Farbkonzept Blau Hauptstärke Kombinationsgenerator mit unbegrenzten Werten Im Anhang Kreatur Hauptwirkung Zieht bei Schaden eine Karte

Neugieris ein Kartenziehmechanismus, der gleichzeitig als unendliche Gewinnbedingung dient. In Kombination mit Kreaturen wie Niv-Mizzet, Parun, jeder Zug löst einen Ping aus, und jeder Ping löst einen Zug aus.

Mach dir aber keine Sorgen, dass du dich „ausspielst“ (also so lange ziehst, bis du verlierst). Neugier besagt, dass du eine Karte ziehen darfst, was bedeutet, dass du die Schleife jederzeit unterbrechen kannst. Du kannst 40 Karten ziehen, dann aufhören und anschließend deine Hand voller Gegenzauber einsetzen, um deinen Sieg zu sichern.

Warum wir uns dafür entschieden haben Zu den besten Auren MTG zu bieten hat, verwandelt diese Karte jeden erfolgreichen Treffer in sofortigen Wert. Dank ihrer geringen Manakosten lässt sie sich superleicht mit Gegenzaubern absichern, und genau deshalb ist sie ein so zuverlässiger Teil einer Combo.

Die besten Auren kombinieren MTG verfügbar ist, ist dies ein Muss für jedes blaue Deck, das auf schadensbasierte Auslöser setzt, um den Kartenfluss aufrechtzuerhalten. Schwarze Auren für MTG spielen in Decks mit starkem Schwarzanteil, die auf Combo und Kontrolle setzen, eine ähnliche Rolle beim Kartenvorteil.

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15. Das Geschenk der Unsterblichkeit

Mana-Kosten {2}{W} Farbkonzept Weiß Hauptstärke Dauerhafter Schutz Im Anhang Kreatur Hauptwirkung Bringt die Kreatur und sich selbst ins Spiel zurück

Das Geschenk der Unsterblichkeit bietet ein beständiges Sicherheitsnetz – typisch für die besten weißen Auras in MTG – das macht selbst die besten schwarzen Karten in MTG fast unmöglich, ihn vom Spielfeld fernzuhalten. Es schafft einen sich selbst erhaltenden Kreislauf der Wiederbelebung, der sicherstellt, dass dein Motor sowohl Board-Wipes als auch gezielte Entfernung übersteht. Dies führt zu einem taktischen Engpass, der die Gegner dazu zwingt, bestimmte Verbannungs-Effekte zu finden, um den Kreislauf zu durchbrechen. Schwarze Auren in MTG bieten selten einen solchen sich selbst erhaltenden Kreislauf, was diesen weißen Zauber so einzigartig mächtig macht.

Pro-Tipp Kombiniere diese Karte mit Kreaturen, die starke „Bei Eintritt ins Spiel“-Effekte haben, oder mit Zielen für Opfer, und du wirst schnell erkennen, warum sie zu den besten Auren gehört MTG zu bieten hat. Du kannst in jedem Zugzyklus immer wieder mächtige Fähigkeiten einsetzen, ohne jemals die Oberhand auf dem Spielfeld zu verlieren.

In Multiplayer-Spielen ermöglicht es dir diese Unvermeidbarkeit, deine Gegner auszuharren, während diese ihre Ressourcen aufbrauchen, um dein Spielfeld zurückzusetzen.

★ Beste Resilience-Engine Das Geschenk der Unsterblichkeit Besuchen Sie TCGplayer

Wie Auren funktionieren (und wie man sie nutzt)

Auren sind eine eine bestimmte Art von Verzauberung, die an etwas anderes „angebunden“ werden muss – meist eine Kreatur, manchmal aber auch ein Land oder sogar ein Spieler. Das große Risiko besteht darin, dass die Aura ebenfalls auf den Friedhof gelegt wird, wenn das Objekt, an dem sie befestigt ist, stirbt.

So spielst du die besten Auren MTG Nun, im Jahr 2026 muss man diesem Risiko einen Schritt voraus sein. Moderne weiße Auren in MTG… verbessern beispielsweise nicht nur die Werte, sondern nutzen Verzauberungen, um die Spielregeln festzulegen.

Die wichtigsten Spielmechaniken, auf die man achten sollte:

Festlegung von Regeln: Viele weiße Auren in MTG wirken wie „Steuer“-Effekte, wodurch es für Gegner teuer wird, dich anzugreifen oder Zaubersprüche zu wirken.

Viele weiße Auren in MTG wirken wie „Steuer“-Effekte, wodurch es für Gegner teuer wird, dich anzugreifen oder Zaubersprüche zu wirken. Schutz: Halte Ausschau nach Auren, die Unzerstörbar , Station oder Totem-Rüstung . Das sind deine Absicherungen für den Fall, dass der Spielstand gelöscht wird.

Halte Ausschau nach Auren, die , oder . Das sind deine Absicherungen für den Fall, dass der Spielstand gelöscht wird. Kampfunterstützung: „Erster Schlag“ und „Wachsamkeit“ sind hier der Goldstandard, obwohl grüne Auren in MTG Ich bevorzuge eher „Trample“ und reine Kraftsteigerungen. So kann man aggressiv bleiben und gleichzeitig einen mächtigen Blocker zur Verteidigung aufstellen.

„Erster Schlag“ und „Wachsamkeit“ sind hier der Goldstandard, obwohl grüne Auren in MTG Ich bevorzuge eher „Trample“ und reine Kraftsteigerungen. So kann man aggressiv bleiben und gleichzeitig einen mächtigen Blocker zur Verteidigung aufstellen. Lebenspunkte: Im Mehrspielermodus sind deine Lebenspunkte eine Ressource. Auren mit Lebensverknüpfung ermöglichen es dir, den frühen Angriffen der anderen Spieler standzuhalten. Im Gegensatz dazu sind rote Auren für MTG neigen dazu, Langstreckeneffizienz zugunsten einer explosiven Beschleunigung aus dem Stand einzubüßen.

Abschließende Gedanken

Wenn man sich die besten Auren ansieht MTG die Spieler tatsächlich einsetzen, wird deutlich, dass es dabei nicht nur darum geht, Kreaturen zu vergrößern. Das gilt insbesondere für weiße Auren in MTG, die in der Regel einen weitaus größeren Nutzen bieten.

Bei den besten Auren geht es um Nützlichkeit, Rekursion und das Manövrieren der Gegner in schwierige Situationen. Das Gleiche gilt für rote Auren in MTG gleichDer Fluch des Reichtums, die durch politische Manöver die Oberhand behalten. Egal, ob Sie Groll für den Wert unendlich oder Darksteel-Mutation Um einen Kommandanten auszuschalten, sind diese Karten die effizienteste Möglichkeit, das Tempo einer Partie zu bestimmen.

Hab keine Angst vor dem „Zwei-für-eins“ – wähle einfach die Auren aus, bei denen sich das Risiko lohnt.

Häufig gestellte Fragen