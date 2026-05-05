Die 15 teuersten „Sonne und Mond“-Karten 2026: Der ultimative Leitfaden für Pokémon-Sammler

Das teuerste Sonne und Mond Karten gehören zu den letzten Elementen, die du zu deiner Pokémon-Sammelkartenspiel Sammlerstücke. Abgesehen von ihren hohen Preisen sind sie äußerst selten, vor allem, wenn man ein Exemplar in makellosem Zustand sucht.

Ich versuche schon seit Jahren, sie alle zu sammeln, und habe ein paar echt gute Schnäppchen gemacht, aber es ist immer schwer, den Überblick zu behalten. Dem Leitfaden zufolge schwankt der Wert von Pokémon-Karten häufig aufgrund von besonderen Ereignissen, Trends in den sozialen Medien und aktuellen Verkaufszahlen, die die Nachfrage von einem Tag auf den anderen in die Höhe treiben können.

VerstehenPokémon Der Wert einer Karte hängt davon ab, dass man diese Veränderungen über zuverlässige Marktplätze verfolgt und den Zustand konsequent bewertet. Wenn Sie über die wertvollsten Karten auf dem Laufenden bleiben möchten Sonne und Mond Wenn es um Sammelkarten geht, bist du mit diesem Sammlerleitfaden bestens beraten. Wirf einen Blick auf die aktuellen Marktpreise und finde heraus, was jede Karte so besonders macht.

Die 15 teuersten „Sun and Moon“-Karten: Nach Preis geordnet

Bei den teuersten Produkten sind die Preise nie in Stein gemeißelt Sonne und Mond Karten. Wenn du nach einer bestimmten Karte suchst, ist es wichtig, dich über die aktuellen Marktpreise auf dem Laufenden zu halten, damit du weißt, wann du zuschlagen musst.

Hinweis:Die angegebenen Preise basieren auf TCGplayer und sind zum Stand vom 24. März 2026.

1. Latias & Latios GX (Alt Art / Team Up) ≈ 2.306,82 $

Funktion Details Set Sonne & Mond: Gemeinsam stark Seltenheit Alternative Vollbild-Illustration (Nr. 170) Künstler Sanosuke Sakuma Wert für 2026 (PSA 10) ca. 10.000 – 11.000 Dollar Marktlage Der ultimative Modern-Kultklassiker

Diese extrem seltene Karte mit den Lati-Zwillingen ist die wertvollste unter den teuersten Sonne und Mond Chase-Karten. Es übertrifft fast alle anderen hier aufgeführten Karten bei weitem, was den Marktpreis angeht, was auf die extrem hohe Nachfrage und das geringe Angebot zurückzuführen ist. Das einprägsame Bildmotiv zeigt Latias und Latios, wie sie eine Herzform bilden, die ihre starke und emotionale Verbundenheit zum Ausdruck bringt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben diese Karte zu unserer ersten Wahl gekürt, da die Analyse der Gemeinsam Die „Sun & Moon“-Ära bestätigt, dass es sich um die seltenste Karte aus einer Erweiterung mit notorisch geringer Auflage handelt. Sanosuke Sakumas „herzförmige“ Komposition ist ein Meisterwerk der technischen Kunst, das fast alle anderen Karten aus der „Sun & Moon“-Ära hinsichtlich ihres Marktwerts stets übertroffen hat. Wir betrachten diese Karte als einen „Blue-Chip“-Eckpfeiler, da sie die perfekte Schnittmenge aus extremer Seltenheit und dem tiefen emotionalen Erbe der Pokémon-HeldenFilm

Mit ihrer wunderschönen Abbildung des Eon-Duos hebt sich diese Karte von der üblichen Ästhetik der Standardkarten ab Pokémon Karten. Es wird oft als eine der schönsten Karten der Neuzeit, was es zu einem unverzichtbaren Herzstück jeder Sammlung macht.

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2. Gengar & Mimikyu GX (Alt Art / Team Up) ≈ 1.376,70 $

Funktion Details Set Sonne & Mond: Gemeinsam stark Seltenheit Alternative Vollbild-Illustration (Nr. 165) Künstler Midori Harada Wert für 2026 (PSA 10) ca. 1.400 – 1.800 $ Marktlage Blue-Chip-Grundlagen

Diese Karte ist eine äußerst seltene Ausgabe mit alternativem Design und gilt als die wertvollste Variante der Gengar & Mimikyu GXKarte. Esprofitiert von Gengars anhaltender Beliebtheit und Mimikyus Anziehungskraft auf die Fans, und die beiden sehen auf dem Cover zusammen unheimlich aus. Es ist nicht so teuer wie Latias & Latios GX oben, aber sie ist immer noch deutlich teurer als selbst die besten Karten in der Sonne und MondGrundausstattung.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben diese Karte ausgewählt, weil sie als historischer Meilenstein der Tag-Team-Ära gilt und ein Prestige genießt, mit dem gewöhnliche GX-Karten einfach nicht mithalten können. Markttrends zeigen, dass Midori Haradas einzigartiger Illustrationsstil der Hauptgrund für ihren Status und die anhaltende Nachfrage unter Sammlern ist. Sie steht auf unserer Liste aufgrund ihrer geringen Anzahl an Exemplaren in Top-Zustand und ihrer nachgewiesenen Fähigkeit, auch bei allgemeinen Marktkorrekturen preislich stabil zu bleiben.

Mit Midori Haradas skurriler und zugleich unheimlicher Illustration, auf der Gengar über Mimikyu thront, fängt diese Karte die Synergie zwischen zwei der beliebtesten Pokémon vom Typ Geist perfekt ein Pokémon. Es ist einEin wahrer moderner Heilige Gral mit erstklassiger Gestaltung und echter Seltenheit, daher ist es nicht verwunderlich, dass es ganz oben auf dieser Liste der teuersten steht Sonne und MondKarten.

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3. Gardevoir & Sylveon GX (Alt Art / Unbroken Bonds) ≈ 542,17 $

Funktion Details Set Sonne & Mond: Gemeinsam stark Seltenheit Alternative Vollbild-Illustration (Nr. 165) Künstler Midori Harada Wert für 2026 (PSA 10) ca. 1.400 – 1.800 $ Marktlage Blue-Chip-Grundlagen

Diese Karte, auf der zwei Feen-Pokémon zu sehen sind, hat sich zu einer der teuersten entwickelt Sonne und Mond Karten aufgrund der hohen Nachfrage unter Sammlern und ihrer Seltenheit. Die Beliebtheit von Gardevoir und Sylveon spielt ebenfalls eine große Rolle, und die Das farbenfrohe Kunstwerk hält die beiden fest Pokémon in einem niedlichen und bezaubernden Moment das bei den Fans sehr gut ankommt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Für uns ist diese Karte der „wahre Gewinn“ von Unzerbrechliche Bande denn die Daten zeigen, dass die organische Nachfrage nach diesem Produkt die nach dem „selteneren“ deutlich übertrifft Rainbow Rare Version. Atsuko Nishidas meisterhaftes Charakterdesign hat diese Karte zu einem begehrten „Waifu“-Sammlerstück mit großer generationsübergreifender Anziehungskraft gemacht. Wir schätzen diesen speziellen Druck aufgrund seiner geringen Ziehwahrscheinlichkeit und seines Status als maßgebliches Beispiel für hohen ästhetischen Wert in einem ausgereiften Sammlermarkt.

Abgesehen von der Ästhetik, Diese Karte war einst eine dominierende Kraft im Wettkampf. Sein Angriff „Magisches Wunder GX“, der den Gegner dazu zwingen kann, seine gesamte Hand abzulegen und neu zu mischen, ist nach wie vor legendär.

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4. Charizard GX (Shiny / Verborgene Schicksale: Der glänzende Tresor) ≈ 604,57 $

Funktion Details Set Verborgene Schicksale Seltenheit Glänzendes Holo-Rar (SV49) Künstler 5ban Graphics Wert für 2026 (PSA 10) ca. 1.350 – 1.550 $ Marktlage Moderner Katalysator

Beliebtheit gilt als ein wichtiger Faktor beiPokémonKartenpreise, und Charizard ist in dieser Liste der teuersten Sonne und Mond Karten. Das liegt an seiner großen Beliebtheit in anderen Medien. Wenn du ein großer Charizard-Fan bist, gehört diese Karte zu den Top-Karten Sonne und Mond Karten, die du deiner Sammlung hinzufügen kannst. Es sticht hervor als das die begehrteste Karte aus Verborgene Schicksale: Der glänzende Tresor.

Warum wir uns dafür entschieden haben Verborgene Schicksale Charizard ist die Karte, die 2019 den modernen Pokémon-Sammelboom wieder angefacht hat. Diese „Shiny Vault“-Variante ist ein historisches Kraftpaket, das sich durch eine extrem niedrige Ziehwahrscheinlichkeit und das Fehlen einer traditionellen Verteilung in Booster-Boxen auszeichnet. Wir betrachten diese Karte als unverzichtbaren Bestandteil eines Portfolios, der Charizards traditionsreiches Prestige perfekt mit einem modernen, technisch hochwertigen Finish verbindet.

Wenn Sie auf der Suche nach einem makellosen Exemplar dieser Karte sind, Du wirst viel Glück und Geduld brauchenDa die Folie bis ganz an die Ränder reicht, neigt sie dazu, an den Rändern abzublättern. Ein Exemplar mit perfekter Zentrierung und ohne Abblätterungen an den Rändern zu finden, ist für Sammler eine große Herausforderung.

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5. Mewtwo GX (Secret Shining / Glänzende Legenden) ≈ 530,72 $

Funktion Details Set Glänzende Legenden Seltenheit Secret Rare (#78) Künstler Mitsuhiro Arita Wert für 2026 (PSA 10) ca. 1.100 – 1.300 $ Marktlage Ein erzählerisches Meisterwerk

Mewtwos Beliebtheit und die Nostalgie der Fans tragen maßgeblich dazu bei, dass diese „Secret Rare“-Karte zu den wertvollsten unter den teuersten Karten zählt Sonne und MondKarten.Als einer der ursprünglichen Legendary Pokémon, Mewtwo ist eine Kultfigur Das macht seltene Mewtwo-Karten sowohl bei Sammlern als auch bei langjährigen PokémonFans.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für das Mewtwo GX (Secret Rare) aus Glänzende Legenden denn Mitsuhiro Aritas Laborillustration ist das erzählerisch bedeutendste Werk der „Sun & Moon“-Ära. Unser Team räumt dieser speziellen Variante aufgrund ihrer direkten Hommage an Mewtwos filmischen Ursprung besondere Priorität ein – ein Faktor, der sowohl bei hochkarätigen Sammlern als auch bei langjährigen Fans für eine anhaltende Nachfrage sorgt. Wir betrachten dies als erstklassigen „Blue-Chip“-Wert, da es nur in limitierten Spezialsets erhältlich ist und nachweislich einen enormen Aufschlag gegenüber Standard-GX-Drucken erzielt.

Die Illustration des renommierten japanischen Künstlers Mitsuhiro Arita zeigt Mewtu in einem Tank in einem Labor. Sie stellt direkt verweist auf seine Entstehungsgeschichte aus Pokémon: Der erste Film, der erste Teil der Anime-Filmreihe.

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6. Magikarp & Wailord GX (Alt Art / Team Up) ≈ 981,40 $

Funktion Details Set Sonne & Mond: Gemeinsam stark Seltenheit Alternative Vollbild-Illustration (Nr. 161) Künstler Tomokazu Komiya Wert für 2026 (PSA 10) ca. 2.800 – 3.200 $ Marktlage Künstlerischer Maßstab

Enthalten in der Pokémon S&M-Reihe Gemeinsam Set, dieses wertvolle PokémonKartezeigt eine ungewöhnliche Kombination zweier sehr unterschiedlicher Charaktere, und das nicht nur in Bezug auf die Größe. Die humorvolle Illustration, auf der das winzige Karpador vom riesigen Wailord in die Luft geschleudert wird, verleiht dem Spiel einen verspielten Charme, der Pokémon-Sammelkartenspiel a ein unterhaltsames Sammelkartenspiel zum Sammeln.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben diese Karte ausgewählt, weil sie einen entscheidenden Wendepunkt markiert, an dem die Community begann, fantasievolle, erzählerische Kunst gegenüber traditionellen Kampfposen zu bevorzugen. Unsere Analyse von Tomokazu Komiyas „Art-House“-Stil zeigt, dass diese spezielle Illustration zu einem Maßstab für Bildmaterial geworden ist, das eher auf künstlerischem Wagemut als auf der bloßen Popularität der Pokémon basiert. Aufgrund ihrer Seltenheit innerhalb der Gemeinsam und dessen massiver Einfluss auf den darauf folgenden „Alt Art“-Trend.

Abgesehen von ihrer Seltenheit und der humorvollen Illustration hat diese Karte auch historische Bedeutung. Sie war die die erste offiziell gedruckte Karte ohne Werbecharakter, die 300 KP erreicht, was es für Spieler und Sammler attraktiv macht, die sich für die teuersten Sonne und MondKarten.

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Funktion Details Set Sonne & Mond: Kosmische Finsternis Seltenheit Alternative Vollbild-Illustration (Nr. 221) Künstler Komm schon, Saitou Wert für 2026 (PSA 10) ca. 2.500 – 2.800 $ Marktlage Säule der Überlieferung

Mit der Macht über Existenz, Zeit und Raum, Arceus, Dialga und Palkia heben sich unter den Legendären hervor und sind im Grunde genommen Gottheiten in PokémonWissen. Dieses äußerst seltene und leistungsstarkPokémonKarteaus demPokémon S&M-Reihe unterstreicht ihren Status, indem sie in einer Ästhetik von Steinstatuen dargestellt werden, die eine mythologische Atmosphäre vermittelt, anstatt der üblichen Illustration.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für dieses „Arceus & Dialga & Palkia GX“ entschieden, weil es den Höhepunkt der Tag-Team-Ära innerhalb der Kosmische Finsternis Erweiterung. Kouki Saitous mythologische „Steinstatue“-Illustration ist ein erstklassiges „Blue-Chip“-Asset, das sich auf einzigartige Weise von der üblichen TCG-Ästhetik abhebt. Wir haben diese Karte aufgrund ihres herausragenden Status ausgewählt, da sie als einziges Tag-Team alle drei Sinnoh-Gottheiten in einem einzigen Meisterwerk von hoher Seltenheit vereint.

Diese Karte, die in der Community bekanntlich als „ADP“ bezeichnet wird, ist auch bekannt als eine der dominantesten und spielentscheidendsten Karten aller Zeiten, dessen GX-Attacke „Veränderte Schöpfung“ es dir ermöglicht, Spiele bei richtiger Anwendung schnell zu beenden.

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8. Lily (Full Art / Ultra Prism) ≈ 500,00 $

Funktion Details Set Sonne & Mond: Ultra-Prisma Seltenheit Full Art Trainer (Nr. 151) Künstler Naoki Saito Wert für 2026 (PSA 10) ca. 1.800 – 2.200 $ Marktlage Trainer Gold Standard

Lillie ist eine der beliebtesten und am besten ausgearbeiteten Figuren in der Pokémon Spiele und Anime – daher ist es nicht verwunderlich, dass diese Karte zu den besten und teuersten zählt Sonne und Mond Sammelkarten. Das ist der Beweis dafür, dass Trainerkarten können auch einen hohen Wert haben, wenn die Figur sehr beliebt ist, zusätzlich zur Seltenheit der Karte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Die Lillie Full Art (#151) ist der unbestrittene „Blue-Chip“-Anker, der die moderne „Waifu“-Sammlerbewegung im Alleingang geprägt hat. Naoki Saitos meisterhafte Illustration ist eine technische Meisterleistung der Extraklasse, die in puncto Marktbeständigkeit fast jede andere Trainerkarte stets übertroffen hat. Wir betrachten diese Karte als unverzichtbaren Bestandteil jeder Elite-Sammlung, da ihre extreme Seltenheit innerhalb der Ultra Prism Diese Erweiterung passt perfekt zu Lillies Rolle als emotionales Herzstück der Sonne und Mondwar.

Die Karte wurde von Naoki Saito illustriert, der dafür bekannt ist, einige der schönsten Trainerkarten in Pokémon-Sammelkartenspielundzeigt Lillie in ihrem Z-Powered-Outfitwie in derPokémon Sonne und MondSpiele.

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9. Reshiram & Zekrom GX (Full Art / Cosmic Eclipse) ≈ 419,97 $

Funktion Details Set Sonne & Mond: Kosmische Finsternis Seltenheit Alternative Vollbild-Illustration (Nr. 222) Künstler Naoki Saito Wert für 2026 (PSA 10) ca. 700–900 $ Marktlage Unverzichtbar für zwei Maskottchen

Reshiram und Zekrom spielen eine zentrale Rolle in der Pokémon Schwarz/Weiß Geschichte, die als eine der besten der Videospielreihe gilt. Diese seltene Karte, auf der auch die Figur N abgebildet ist, stellt den dynamischen Kontrast zwischen den beiden Legendären eindrucksvoll dar Pokémon das macht es zu einem der besten und teuersten Sonne und Mond Karten zum Sammeln.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für „Reshiram & Zekrom GX“ entschieden, weil es die ultimative Hommage des Tag-Team-Formats an die legendären Maskottchen der Einall-Region ist. Naoki Saitos energiegeladene Illustration ist ein herausragendes Highlight mit außergewöhnlicher Marktbeständigkeit innerhalb der Kosmische Finsternis Erweiterung. Wir betrachten dies als unverzichtbar für Elite-Portfolios, da es auf einzigartige Weise eine entscheidende historische Verbindung einfängt, die eine technische Seltenheit aufweist, mit der nur wenige moderne Drucke mithalten können.

Diese Karte, die erneut vom Künstler Naoki Saito gezeichnet wurde, ist in einwandfreiem Zustand nur sehr schwer zu finden. Das bekommt man selten aus Packs. Ungeöffnete Kartons von „Cosmic Eclipse“, dem letzten Set der „Sun and Moon“-Reihe, sind mittlerweile sehr selten.

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10. Mewtwo & Mew GX (Rainbow Rare / Unified Minds) ≈ 376,14 $

Funktion Details Set Sonne & Mond: Vereinte Geister Seltenheit Geheime Regenbogen-Rarität (#242) Künstler Mitsuhiro Arita Wert für 2026 (PSA 10) ca. 650–800 $ Marktlage Technischer Zug

Diese „Secret Rare“-Karte ist eine der teuersten Sonne und MondKarten, diebringt zwei Kultklassiker zusammen Pokémon mit einer gemeinsamen Geschichte. Sie zeigt eine klare und einprägsame Illustration von Mewtwo und Mew, die den Kontrast zwischen der rohen Kraft des Ersteren und der verspielten Unschuld des Letzteren verdeutlicht. Außerdem ist sie eine nützliche Karte, wenn spielenPokémon-Sammelkartenspiel, was seinen Reiz noch verstärkt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für diese „Rainbow Rare“-Karte entschieden, weil sie angesichts der riesigen Checkliste mit 236 Karten Gemeinsames Denken. Unser Team legt besonderen Wert auf die legendäre Fähigkeit „Perfektion“, die die Wettkampflandschaft grundlegend neu definiert und der Karte ihren Status als doppelt wertvolles Spielobjekt sowohl für Elite-Spieler als auch für High-End-Investoren gesichert hat. Wir betrachten dieses Exemplar als Verkörperung des gemeinsamen filmischen Erbes dieser ikonischen „Psychic“-Typen in einer hochwertigen, hochglänzenden Ausführung.

In der Wettkampfszene zeichnete sich die Karte durch ihre „Perfection“-Fähigkeit aus, die es ihr ermöglichte, die Angriffe jedes Pokémon-GX oder Pokémon-EX auf deiner Bank oder in deinem Ablagestapel zu nutzen. Dies war eine der mächtigsten Fähigkeiten und ermöglichte es den Spielern, Decks zusammenzustellen, die sich an jede Situation anpassen ließen.

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11. Blastoise & Piplup GX (Alt Art / Cosmic Eclipse) ≈ 361,21 $

Funktion Details Set Sonne & Mond: Kosmische Finsternis Seltenheit Alternatives Vollbild-Motiv (Nr. 215) Künstler Akira Komayama Wert für 2026 (PSA 10) ca. 900–1.200 $ Marktlage Ein ästhetischer Favorit

Mit zwei bei den Fans beliebten Startcharakteren auf einem Motiv zum Thema Wasser bietet diese Karte Sammlern doppelt so viel Nostalgie. Sie stammt aus der letzten großen Erweiterung der Sonnen- und Mond-Serie das nicht mehr hergestellt wird und nur in sehr geringer Stückzahl produziert wurde, was es zu einem der seltensten, wertvollsten und teuersten Sonne und MondKarten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Diese Alt-Art stellt den ästhetischen Höhepunkt des Kosmische Finsternis Erweiterung, die eine seltene, detailreiche Interaktion zwischen zwei Generationen der bei Fans beliebten Starter-Pokémon einfängt. Unser Team hebt Akira Komayamas technische Meisterschaft in dieser Komposition zum Thema Wasser hervor, die der Karte einen Spitzenplatz unter Sammlern verschafft hat. Wir nehmen diese Karte aufgrund ihrer extremen Seltenheit auf, die auf die limitierte Auflage der Sonne und MondFinale.

Die von Akira Komayama illustrierte Karte zeigt den ursprünglichen Starter vom Typ Wasser, Blastoise, wie er mit seinen Kanonen Blasen für den bei den Fans beliebten Sinnoh-Starter Piplup erzeugt. Außerdem ist im Wettkampf sehr nützlich, dank seiner Attacke „Bubble Launcher GX“, die seine Attraktivität und seinen Marktwert noch weiter steigert.

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12. Charizard GX (Rainbow Rare / Brennende Schatten) ≈ 22,28 $

Funktion Details Set Sonne & Mond: Brennende Schatten Seltenheit Geheime Regenbogen-Rarität (Nr. 150) Künstler 5ban Graphics Wert für 2026 (PSA 10) ca. 4.500 – 5.500 $ Marktlage Zustand: Grail

Dieses hier unterscheidet sich von dem Charizard GX die bereits weiter oben in dieser Liste erwähnte Variante Sonne und Mond Chase-Karten. Es ist ein Secret-Rare-Karte mit schimmerndem Regenbogen-Finish Das hebt sie von anderen Varianten ab. Wie andere seltene Charizard-Karten ist auch diese Karte bei Sammlern sehr begehrt, was die Preise konstant hoch hält.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für dieses „Hyper Rare“-Charizard entschieden, weil es den „Rainbow Rare“-Hype auf dem heutigen TCG-Markt ausgelöst hat. Unser Team hebt die berüchtigte technische Schwierigkeit der Karte hervor, da Brennende Schatten litt unter legendären Qualitätsproblemen, die Exemplare in der höchsten Erhaltungsstufe PSA 10 statistisch gesehen zu einer Seltenheit und zu einem besonders begehrten Sammlerstück machen. Wir betrachten dies als einen maßgeblichen „Heiligen Gral“ unter den Sammlerstücken, der für jeden ernsthaften Charizard-Investor nach wie vor der ultimative Maßstab für die Seltenheit aufgrund des Erhaltungszustands ist.

Die Karte ist außerdem bekannt als eine der Karten, die am schwersten in einwandfreiem Zustand zu finden sind aufgrund der gravierenden Qualitätsprobleme bei der Brennende Schatten Set. Aus diesem Grund sind Exemplare dieser Karte mit der Bewertung „PSA 10“ deutlich teurer als unbewertete Exemplare.

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13. Solgaleo & Lunala GX (Full Art / Cosmic Eclipse) ≈ 310,10 $

Funktion Details Set Sonne & Mond: Kosmische Finsternis Seltenheit Vollbild (#216) Künstler Hitoshi Ariga Wert für 2026 (PSA 10) ca. 850 $ – 1.050 $ Marktlage Geschichtenorientierter Anker

Solgaleo und Lunala zeichnen sich durch ihre himmlische Symbolik und ihr klares Design mit einer reduzierten Farbpalette aus. Dies sehr seltenPokémonKarte, auf dessen Cover auch die bei den Fans beliebte Lillie zu sehen ist, zeigt die schlichten, aber harmonischen Designs der beiden Legendary Pokémon.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für diesen speziellen Druck entschieden, da unser Team das „Lillie-Cameo“ als einen entscheidenden Faktor für die Nachfrage unter Sammlern der Spitzenklasse ansieht, der über die übliche „Legendary“-Seltenheit hinausgeht. Diese Karte bildet den narrativen Höhepunkt der Alola-Ära und bietet einen storybasierten Wert, der bei traditionellen Full-Art-Motiven nur selten erreicht wird. Aufgrund ihrer begrenzten Ziehwahrscheinlichkeit ist sie ein unverzichtbarer „Blue-Chip“-Wert. Kosmische Finsternis und ihre bewährte Beliebtheit als erstklassige „Waifu-ähnliche“ Sammelkarte.

Es ist schwierig, neue Exemplare dieser Karte zu finden, da sie nur selten gezogen wird und die Auflage begrenzt ist. Kosmische Finsternis. Das und Lillies Gastauftritt haben sorgt dafür, dass die Nachfrage und der Wert konstant hoch bleiben.

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14. Gengar & Mimikyu GX (Rainbow Rare / Team Up) ≈ 333,80 $

Funktion Details Set Sonne & Mond: Gemeinsam stark Seltenheit Geheime Regenbogen-Rarität (#186) Künstler 5ban Graphics Wert für 2026 (PSA 10) ca. 750–950 $ Marktlage Meta-Gigant

DiesGengar & Mimikyu GX Diese Karte unterscheidet sich von der anderen oben aufgeführten Variante. Es handelt sich um eine „Rainbow Rare“-Ausgabe, die zeigt den Kontrast zwischen Gengars schelmischem Wesen und Mimikyus stiller, unheimlicher Ausstrahlung. Sie ist nicht so wertvoll wie andere seltene Gengar-Karten wie Gengar VMAXaus dembeliebtFusionsangriff set, aber es ist immer noch teurer als viele der besten und teuersten Sonne und Mond Karten im Basisset.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns für diese „Rainbow Rare“-Variante entschieden, da sie den Höhepunkt des frühen Tag-Team-Prestiges verkörpert, bevor „Alternate Arts“ das Sammlerinteresse vollständig auf sich zog. Unser Team legt besonderen Wert auf ihre historische Bedeutung im Wettkampf-Meta, wo sie sich durch ihren Angriff „Horror House GX“ als maßgebliche Kraft für strategisch denkende Spieler und Sammler gleichermaßen etablierte. Wir betrachten diese Karte als ein erstklassiges Asset des Typs Geist, das ein Maß an Seltenheit und Marktstabilität bietet, das nach wie vor ein Maßstab für die begehrten GemeinsamErweiterung.

Obwohl ihre Ästhetik und ihre Seltenheit die Hauptfaktoren für ihren Wert sind, war die Karte auch bekannt für sein enormes Potenzial im Wettkampf. Mit der richtigen Strategie können seine Angriffe „Horror House GX“ und „Poltergeist“ deinen Gegner effektiv lahmlegen.

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Funktion Details Set Sonne & Mond: Vereinte Geister Seltenheit Alternative Vollbild-Illustration (Nr. 226) Künstler Mitsuhiro Arita Wert für 2026 (PSA 10) ca. 1.000 – 1.300 Dollar Marktlage Nischen-Spitzenreiter

Dieses seltene Stück aus Gemeinsames Denken ist eines der teuersten Sonne und MondKarten, diebringt den besonderen Reiz von Karten mit dunklem Design zur Geltung. Das auffällige Bild zeigt ein Mega-Sableye, das sich gierig Edelsteine in den Mund stopft, während im Hintergrund ein riesiger Tyranitar brüllt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben diese „Alt Art“-Karte als Highlight ausgewählt, da es sich um einen der seltenen Fälle handelt, in denen unser Team eine Mega-Entwicklung hervorheben kann, die in das renommierte Tag-Team-Format integriert ist. Die Gemeinsames Denken Die Checkliste zeigt, dass diese Karte statistisch gesehen ein äußerst seltener Fund ist, was makellose Exemplare zu einem begehrten Ziel für hochkarätige Spezialisten des „Dark-Typs“ macht. Wir betrachten sie aufgrund ihres kühnen, unkonventionellen Artworks und ihres Status als Paradebeispiel für die technische Seltenheit, die in den späten Sonne und Mondwar.

Wie bei anderen Karten mit alternativem Design aus Gemeinsames Denken, Die Ziehquote für diese bestimmte Karte ist frustrierend niedrig, was vor allem an der großen Anzahl der in diesem Set enthaltenen Karten liegt. Exemplare in neuwertigem oder nahezu neuwertigem Zustand sind zudem äußerst schwer zu finden.

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Leitfaden für Käufer der teuersten „Sun and Moon“-Karten

Um den Wert von Pokémon-Karten einzuschätzen, muss man sich mit Markttrends, Zustandsstandards und plattformspezifischen Preisdaten auseinandersetzen. Die Preise schwanken, es gibt Fälschungen, und schon kleine Mängel können den Wert erheblich beeinträchtigen. Nutze diesen Leitfaden, um klüger einzukaufen und kostspielige Fehler beim Sammeln der Top-Karten zu vermeiden. Sonne und MondKarten.

Marktpreise prüfen

BewertungPokémon Die Ermittlung des Kartenwerts erfordert die Recherche von Markttrends, Zustandsstandards und plattformspezifischen Preisdaten. Beachten Sie, dass sich Preise schnell ändern können.

VerstehenPokémon Um den Kartenwert vor dem Kauf zu erfahren, müssen Sie TCGplayer, PreisdiagrammeundeBayVerkaufte Objekte um den tatsächlichen Marktwert zu ermitteln. Verlassen Sie sich nicht allein auf aktuelle Angebote; diese geben lediglich die Angebotspreise wieder, nicht den tatsächlichen Marktwert, der auf Kartenmarktoder dieSammler app.

Die Faktoren verstehen, die den Wert von Pokémon-Karten beeinflussen

Für die SpitzeSonne und Mond Bei Grafikkarten sagt der „Durchschnittspreis“ nicht alles aus. Schauen Sie sich die PSA-Bevölkerungsbericht; „Low-Pop“-Karten (wenige Exemplare in hohen Erhaltungsgraden) erzielen deutlich höhere, aber auch schwankungsanfälligere Aufschläge. Berücksichtigen Sie außerdem die Meta-Spielbarkeit. Auch wenn die besten Sonne und Mond Karten wie „Lillie“ oder „Umbreon GX“ werden wegen ihrer Illustrationen geschätzt, andere sind teure Standardkarten im Expanded-Format. Wenn der Wert einer Karte eher von ihrer Spieltauglichkeit als von ihrem Sammlerwert abhängt, kann der Preis schnell fallen, wenn sie im Meta ersetzt wird oder sich die Turnierregeln ändern.

So verwenden Sie den Durchschnittspreis

Sobald Sie den Durchschnittspreis ermittelt haben, nutzen Sie ihn als Obergrenze für die Verhandlungen und nicht als Ausgangspunkt.

Beim Kauf: Wenn du den Wert einer Pokémon-Karte für den Kauf einschätzt, solltest du dich am Marktpreis orientieren oder etwas darunter bleiben. Wenn du in einer Facebook- oder Discord-Gruppe kaufst , sollten Sie mit Kosten in Höhe von 10 % weniger als der Durchschnitt, da der Verkäufer Plattformgebühren umgeht.

Wenn du den Wert einer Pokémon-Karte für den Kauf einschätzt, solltest du dich am Marktpreis orientieren oder etwas darunter bleiben. Wenn du in einer Facebook- oder Discord-Gruppe kaufst als der Durchschnitt, da der Verkäufer Plattformgebühren umgeht. Beim Verkauf: Verwenden Sie den Durchschnittswert, um einen fairen „Sofort-Kaufen“-Preis festzulegen, aber Seien Sie darauf vorbereitet, eine Option für das „beste Angebot“ anzubieten. Beachten Sie, dass hochwertige Karten oft 5–10 % unter dem erfassten Durchschnittspreis verkauft werden, wenn der Käufer bar bezahlt.

Gefälschte Karten erkennen

Leider reicht selbst mit den besten Karten in Sonne und Mond Im Basisset sind gefälschte Pokémon-Karten weit verbreitet, insbesondere bei den wertvollsten Sonne und Mond Karten. Echte Karten zeichnen sich durch hochwertigen Karton und eine hochwertige Druckqualität aus, während Fälschungen übermäßig glänzend, verschwommen oder farbig ungenau wirken können.

Eine schnelle Methode, Fälschungen zu erkennen, ist die Überprüfung der Texte. Achten Sie auf Rechtschreib- oder Grammatikfehler, falsche Schriftgrößen und falsche PS-Angaben. Wenn zum Beispiel das Wort „Pokémon„Wenn das e keinen Akzent hat, ist das ein deutliches Warnsignal.“

Zustand prüfen

Der Zustand hat großen Einfluss auf den Wert. Achten Sie genau auf „Whitening“, also winzige weiße Absplitterungen an den hinteren Kanten der besten Exemplare. Sonne und Mond Karten. Verwenden Sie eine helle Lichtquelle, um Überprüfen Sie die Vorderseite auf versteckte Kratzer und stellen Sie sicher, dass das Motiv perfekt zentriert ist innerhalb der Grenzen.

Schon kleinste Gebrauchsspuren oder ein leicht versetzter Aufdruck können den Wert selbst der besten Stücke erheblich mindern Sonne und Mond Karten, wenn du vorhast, sie weiterzuverkaufen oder bewerten zu lassen.

Bewertete vs. unbewertete Exemplare

Für die SpitzeSonne und MondKarten,Bewertete Karten sind authentifiziert und von Unternehmen wie PSA, CGC oder Beckett (BGS) zertifiziert, was den Kauf für die meisten Sammler sicherer macht. Unbewertete Karten sind oft günstiger, aber sie sind für Anfänger, die noch nicht damit vertraut sind, die Echtheit der Karten und den Zustand der besten Karten zu prüfen, mit einem viel höheren Risiko verbunden Sonne und MondGrundausstattung.

Bezugsquellen

Die Wahl der richtigen Plattform wirkt sich unmittelbar auf den Wert der Pokémon-Karten und die Gewährleistung ihrer Echtheit aus. Lokale Kartengeschäfte ermöglichen eine persönliche Begutachtung, während Online-Plattformen Käuferschutz bieten.

Wenn man online nach den teuersten Produkten sucht Sonne und MondKarten,Nutzen Sie Websites mit hervorragendem Käuferschutz wie eBay or TCGplayer. Für die wertvollsten Sonne und Mond Karten, ziehen Sie renommierte Auktionshäuser wie Heritage Auctions or Goldin, die eine absolute Echtheitsgarantie sowie eine ausführliche Dokumentation bieten.

Was macht „Sonne und Mond“-Pokémon-Karten so teuer?

Genau wie dasam teuerstenPokémonKarten, Sonne und Mond Pokémon-Karten sind teuer, was auf mehrere miteinander verknüpfte Faktoren zurückzuführen ist, die den Wert der Karten beeinflussen und die Marktpreise bestimmen, darunter Seltenheit, Gestaltung und Beliebtheit.

Tag-Team-GX-Karten – Mit mehreren Pokémon Aufgrund ihrer einzigartigen Gestaltung sind diese Karten selten und sehr mächtig, was ihnen höhere Preise einbringt.

– Mit mehreren Pokémon Aufgrund ihrer einzigartigen Gestaltung sind diese Karten selten und sehr mächtig, was ihnen höhere Preise einbringt. Alternativdesigns und geheime seltene Varianten – Karten mit alternativen Motiven und „Secret Rare“-Karten haben eine sehr geringe Ziehwahrscheinlichkeit und weisen oft für Sammler besonders begehrte Motive auf.

– Karten mit alternativen Motiven und „Secret Rare“-Karten haben eine sehr geringe Ziehwahrscheinlichkeit und weisen oft für Sammler besonders begehrte Motive auf. Beliebtheit von Pokémon – Nachfrage nach beliebten Pokémon wie Mewtwo, Gengar und Charizard ist deutlich höher, was die Preise schnell in die Höhe treibt.

– Nachfrage nach beliebten Pokémon wie Mewtwo, Gengar und Charizard ist deutlich höher, was die Preise schnell in die Höhe treibt. Verfügbarkeit und Auflagen festlegen – Wenn das Angebot sinkt, steigen die Preise mit der Zeit, was häufig bei auflagenstarken und älteren Sets der Fall ist, die nicht mehr hergestellt werden.

– Wenn das Angebot sinkt, steigen die Preise mit der Zeit, was häufig bei auflagenstarken und älteren Sets der Fall ist, die nicht mehr hergestellt werden. Grafik und visuelle Wirkung – Sonne und Mond Karten mit einprägsamen oder kultigen Illustrationen sind stärker gefragt, was zu höheren Preisen führt.

– Sonne und Mond Karten mit einprägsamen oder kultigen Illustrationen sind stärker gefragt, was zu höheren Preisen führt. Zustand und Einstufung – Unbearbeitete Exemplare in makellosem Zustand und professionell bewertete Karten erzielen höhere Preise. Selbst der kleinste Makel kann sich auf den Preis auswirken.

– Unbearbeitete Exemplare in makellosem Zustand und professionell bewertete Karten erzielen höhere Preise. Selbst der kleinste Makel kann sich auf den Preis auswirken. Nostalgie und historischer Kontext – Karten, die auf Figuren basieren, die in verschiedenen Bereichen eine lange Geschichte haben Pokémon Medien sind aufgrund der höheren Nachfrage, insbesondere seitens älterer Sammler, oft teurer.

Das teuerste Sonne und Mond Karten erfüllen in der Regel die meisten, wenn nicht sogar alle dieser Bedingungen, was ihre atemberaubenden Preise erklärt.

Mein Gesamtfazit zu den teuersten „Sun and Moon“-Karten

Wenn du dir nicht sicher bist, welche Karten du kaufen sollst, um mit dem Sammeln von High-End-Karten zu beginnen, dann entscheide dich für diese Karten – sie sind die Crème de la Crème.

Für Graal-Sammler → Latias & Latios GX . Diese äußerst seltene Karte ist die wertvollste Karte, die Sie Ihrer Sammlung hinzufügen können Sonnen- und Mond-Serie Kollektion und besticht durch ein atemberaubendes Design, das den Höhepunkt der damaligen Kunstrichtung verkörpert.

. Diese äußerst seltene Karte ist die wertvollste Karte, die Sie Ihrer Sammlung hinzufügen können Sonnen- und Mond-Serie Kollektion und besticht durch ein atemberaubendes Design, das den Höhepunkt der damaligen Kunstrichtung verkörpert. Für Fans des Geister-Typs → Gengar & Mimikyu GX . Die ultimative Trophäe für Fans des Geist-Typs PokémonDiese Karte zeigt einen grinsenden Gengar und ein unheimlich aussehendes Mimikyu in einer dunklen, stimmungsvollen Illustration, die in deinem Sammelalbum besonders gut zur Geltung kommt.

. Die ultimative Trophäe für Fans des Geist-Typs PokémonDiese Karte zeigt einen grinsenden Gengar und ein unheimlich aussehendes Mimikyu in einer dunklen, stimmungsvollen Illustration, die in deinem Sammelalbum besonders gut zur Geltung kommt. Für alle, die alle Eevee-Entwicklungsformen sammeln wollen → Gardevoir & Sylveon GX. Diese Karte ist ein Muss für alle Fans der Eevee-Entwicklungsformen und das Herzstück jedes Sylveon-Sets. Außerdem ist sie ein begehrtes Sammlerstück für Liebhaber von Karten des Typs Fee, die nicht mehr gedruckt werden.

In meiner langjährigen Sammeltätigkeit habe ich oft festgestellt, dass es besser ist, die größten Stücke zuerst zu besorgen und sich dann den kleineren zu widmen – was durchaus machbar ist, wenn man die teuersten Stücke sammelt Sonne und MondKarten.

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Häufig gestellte Fragen