Die 15 teuersten „Schwert und Schild“-Pokémon-Karten 2026

Das teuerste Schwert und Schild Pokémon Die Karten zeigen, wie sich das Sammeln in den letzten Jahren verändert hat und dass selbst neuere Sets in der Pokémon-Sammelkartenspiel kann viel Geld einbringen, wenn die richtigen Faktoren zusammenkommen.

Jede Karte erzählt eine andere Geschichte. Manche Karten zeichnen sich durch ihre extreme Seltenheit und ihre notorisch niedrigen Ziehquoten aus, während andere aufgrund ihrer Beliebtheit oder ihrer einzigartigen Alternate-Art-Motive sehr gefragt sind.

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, was diese Schwert und Schild Chase-Karten sind äußerst wertvoll und bei Spielern, Sammlern und Investoren sehr begehrt.

Die 15 teuersten Pokémon-Karten der „Schwert und Schild“-Serie

Preise für die teuersten Schwert und Schild Pokémon Die Preise für Karten ändern sich ständig. Sie steigen oder fallen je nach Nachfrage, Verfügbarkeit und den jüngsten Verkaufszahlen. Wer diese Preisbewegungen im Auge behält, kann als Sammler den Wert besser einschätzen und Trends erkennen.

Hinweis: Die angegebenen Preise basieren auf TCGplayer und sind zum Stand vom 7. Januar 2026 korrekt.

1. Umbreon VMAX (Alternative Illustration / Evolving Skies) – 1.771,37 $

Mit ihrem wunderschönen, mondbeschienenen Motiv sticht diese Karte als die wertvollste unter den teuersten hervor Schwert und Schild Pokémon Karten, und zwar mit großem Abstand. Seine Kultige Illustration, extreme Seltenheit und sehr geringe Ziehwahrscheinlichkeit All dies trägt zu ihrem Preis und der hohen Nachfrage bei. Bei den aktuellen Preisen ist diese Umbreon-Karte eher für Sammler als für das Spielen interessant. PokémonKarten.

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2. Gengar VMAX (Alt Art / Fusion Strike) – 693,49 $

Diese Gengar-Karte ist eine der beliebtesten unter Schwert und Schild Chase-Karten, dank ihrer die auffälligen, verspielten Illustrationen und Gengars Status als langjähriger Fanliebling. Sie eignet sich zudem gut für den Turnierspielbetrieb, was sie sowohl für Sammler als auch für Spieler attraktiv macht.

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3. Rayquaza VMAX (Alternatives Design / Evolving Skies) – 661,62 $

Mit ihrer lächerlich niedrigen Ziehquote ist diese Karte zählt durchweg zu den Besten Schwert und Schild Karten nach ihrem Wert. Das beeindruckende Design der Karte und Rayquazas Beliebtheit, die auf einer langen Geschichte in Spielen und Kartenspielen beruht, machen sie zudem zu einer der am bestenPokémonKarten als Ergänzung für Ihre Sammlung.

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4. Giratina V (Alternative Version / Lost Origin) – 587,79 $

Diese Giratina-Karte aus der Verlorener Ursprung Dieses Set gehört zu den besten Schwert und Schild Karten, deren begrenzte Verfügbarkeit es Sammlern, die Legendary bevorzugen, erschwert, sie zu erwerben Pokémon. Es sieht so aus, als obunterscheidet sich durch seine düstere Ästhetik und sein seltsames, etwas unheimliches Design von den meisten Veröffentlichungen.

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5. Dragonite V (Alternative Gestaltung / Evolving Skies) – 402,36 $

Geringe Ziehquoten, die Beliebtheit von Dragonite und die starke Nachfrage unter Fans, die sich nach der alten Zeit sehnen aus den Anfängen von Pokémon All dies garantiert, dass diese Karte stets zu den teuersten gehört Schwert und Schild Karten. Die warme, in sanften Farbtönen gehaltene Illustration, auf der ein schläfriges Dragonite mitten in der Luft gähnt, trägt ebenfalls zu ihrer Anziehungskraft bei.

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6. Umbreon V (Alternative Gestaltung / Evolving Skies) – 389,17 $

Die enorme Beliebtheit von Umbreon macht Umbreon-Karten nicht nur in der VMAX-Version begehrt und wertvoll – und diese Karte, die ebenfalls aus der Sich wandelnde Himmel Set ist der Beweis dafür. Mit seinen detailreichen Illustrationen, die eine nächtliche Stadtkulisse zeigen, ist dieses seltenPokémonKarteist einein begehrtes Sammlerstück für Eeveelution-Fans.

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7. Lugia V (Alternative Form / Silbersturm) – 344,04 $

Angesichts der Bedeutung von Lugia in der Pokémon Filme und Spiele – diese wertvolle Karte profitiert von der Nostalgie langjähriger Fans. Ihre Atemberaubende Kunstwerke fangen die Legende perfekt ein Pokémon wie eine ungezähmte Naturgewalt das wirkt zugleich bedrohlich und majestätisch.

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8. Blaziken VMAX (alternative Illustration / Chilling Reign) – 342,67 $

Blaziken ist den Fans aufgrund früherer Einsätze in Turnierdecks und der Pokémon Spiele, was diese Karte sowohl für Spieler als auch für Sammler begehrt macht. Sie ist eine der teuersten Schwert und SchildKarten, diezeichnet sich durch seine dynamischen, humorvollen Illustrationen aus mit einem riesigen Blaziken in Comic-Farben.

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9. Sylveon VMAX (alternative Illustration / Evolving Skies) – 339,02 $

Diese Sylveon-Karte ist bei Fans der Eeveelution-Reihe sehr gefragt, was sie zu den beliebtesten Karten macht Schwert und Schild Karten in modernen Sets. Im Gegensatz zum eher schlichten Aussehen seiner Eeveelution-Geschwister, Sylveon besticht durch sein sanftes, bezauberndes Aussehen, was in der fantasievollen Illustration dieser Karte eindrucksvoll zum Ausdruck kommt. Es sind wunderschön illustrierte Karten wie diese, die Pokémon-Sammelkartenspiel an ein hervorragendes Sammelkartenspiel zum Sammeln.

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10. Leafeon VMAX (Alt Art / Evolving Skies) – 334,18 $

Das sanfte, pflanzenähnliche Design von Leafeon macht Leafeon-Karten äußerst bei Sammlern von Eeveelution-Pokémon sehr begehrt, und diese Karte bildet da keine Ausnahme. Die Verbundenheit der Figur mit der Natur kommt hier voll zur Geltung: Sie zeigt ein verspielt wirkendes Leafeon, das auf einem Bauernhof mithilft, inmitten einer sonnigen und friedlichen Atmosphäre.

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11. Rayquaza V (Alternatives Design / Evolving Skies) – 302,18 $

Es ist nicht verwunderlich, dass diese Rayquaza-Karte zu den teuersten zählt Schwert und Schild Pokémon Karten. Rayquaza ist bei Sammlern wegen seiner eine beeindruckende Wettkampfgeschichte und einen mythischen Status in PokémonWissen. Es gilt zudem weithin als eines der coolsten Pokémon, wie auf dieser Karte zu sehen ist, auf der der schlangenartige Drache majestätisch fliegend dargestellt ist.

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12. Espeon VMAX (Alternative Art / Fusion Strike) – 293,83 $

Espeons ruhiges, katzenhaftes Aussehen in sanften Fliederfarben passt zu seinem Typ „Psycho“ und macht es bei den Fans beliebt. Ihr klares, ansprechendes Erscheinungsbild kommt auf dieser wertvollen Espeon-Karte aus der beliebtFusionsangriff set, wo ein riesiges Espeon auf einem Haus schläft.

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13. Glaceon VMAX (Alt Art / Evolving Skies) – 293,48 $

Diese Glaceon-Karte ist ein begehrtes Sammlerstück für Fans der Eeveelutionen, die auf der Suche nach seltenen und wertvollen Exemplaren sind Schwert und SchildChase-Karten.Glaceon sticht unter den Eeveelutions durch sein anmutiges und elegantes Aussehen hervor, was sich in der eisigen Gestaltung der Karte mit kühlen Farben und einem detailreichen Hintergrund widerspiegelt.

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14. Charizard V (Glänzend / Championspfad) – 266,33 $

Beliebtheit ist einer der GründePokémon Karten sind teuer… und Charizard gehört zweifellos zu den beliebtesten Figuren und blickt auf eine lange Geschichte in verschiedenen Medien zurück. Es gibt immer Nachfrage und Interesse an Charizard-Karten, insbesondere Shiny-Varianten wie diese seltene Karte aus der Der Weg des Champions Set. Das Sonder-Set war nur in begrenzter Stückzahl erhältlich, und die Karte hat eine geringe Ziehwahrscheinlichkeit, was den hohen Marktpreis erklärt.

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15. Charizard V (Alternatives Design / Leuchtende Sterne) – 228,23 $

Dieses hier unterscheidet sich vom Shiny Charizard Vdie Karte oben undgilt als eine der schönsten Charizard-Karten aller Zeiten, wobei das Bild den bei den Fans beliebten Pokémon im Kampf gegen Venusaur. Diese bei Sammlern begehrte Karte ist eine der wertvollsten und seltensten Karten in der Leuchtende Sterne eingestellt, mit einer sehr geringen Zugsrate.

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Was macht Pokémon-Karten so teuer?

Es gibt viele Faktoren, die Einfluss darauf haben Pokémon Kartenpreise. Werfen wir einen Blick auf die wichtigsten davon.

Seltenheit und Drop-Raten – Karten, die in geringer Auflage gedruckt werden, sind teurer, da weniger Exemplare im Umlauf sind. Durch die geringe Auflage sind bestimmte Karten zudem auf dem Markt schwerer zu finden.

– Karten, die in geringer Auflage gedruckt werden, sind teurer, da weniger Exemplare im Umlauf sind. Durch die geringe Auflage sind bestimmte Karten zudem auf dem Markt schwerer zu finden. Beliebtheit von Pokémon – Der PublikumslieblingPokémon sind für Sammler attraktiver, was die Preise in die Höhe treibt. So gehören beispielsweise einige der teuersten Schwert und Schild Die Karten bestehen aus sehr beliebten Pokémon.

– Der PublikumslieblingPokémon sind für Sammler attraktiver, was die Preise in die Höhe treibt. So gehören beispielsweise einige der teuersten Schwert und Schild Die Karten bestehen aus sehr beliebten Pokémon. Grafik und Design – Sammler sind oft bereit, mehr für Karten zu bezahlen, die sich durch einzigartige Illustrationen optisch von anderen abheben und dadurch an Attraktivität gewinnen.

– Sammler sind oft bereit, mehr für Karten zu bezahlen, die sich durch einzigartige Illustrationen optisch von anderen abheben und dadurch an Attraktivität gewinnen. Zustand und Einstufung – Karten in neuwertigem oder nahezu neuwertigem Zustand erzielen in der Regel höhere Preise. Eine professionelle Bewertung unterstreicht zudem die Echtheit, was den Wert weiter steigert.

– Karten in neuwertigem oder nahezu neuwertigem Zustand erzielen in der Regel höhere Preise. Eine professionelle Bewertung unterstreicht zudem die Echtheit, was den Wert weiter steigert. Alter und Verfügbarkeit festlegen – Sobald der Druck eingestellt wird, werden alte Kartensets rar. Das begrenzte Angebot treibt die Preise in die Höhe, da Sammler nach fehlenden Karten suchen, um ihre Sets zu vervollständigen.

– Sobald der Druck eingestellt wird, werden alte Kartensets rar. Das begrenzte Angebot treibt die Preise in die Höhe, da Sammler nach fehlenden Karten suchen, um ihre Sets zu vervollständigen. Wettbewerbsrelevanz und historische Bedeutung – Karten, die mit Turnierstärken oder denkwürdigen Momenten in Pokémon Ihre Geschichte zieht oft Spieler und Sammler an, was die Nachfrage und die Preise in die Höhe treibt.

– Karten, die mit Turnierstärken oder denkwürdigen Momenten in Pokémon Ihre Geschichte zieht oft Spieler und Sammler an, was die Nachfrage und die Preise in die Höhe treibt. Marktnachfrage und Trends – Die Preise ändern sich je nach den Vorlieben der Sammler. Der Hype im Internet, bedeutende Auktionen, große Veranstaltungen und das wechselnde Interesse der Sammler spielen dabei eine Rolle PokémonKartenwerte.

Hochwertige Karten weisen in der Regel mehrere dieser Faktoren gleichzeitig auf, wobei die am teuerstenPokémonKarten sind dafür Paradebeispiele.

Häufig gestellte Fragen