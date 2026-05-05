Die 12 stärksten Pokémon-Karten des Jahres 2026: Kultig & übermächtig

Wenn du den Stärksten finden willst Pokémon Wenn man eine Karte verstehen will, muss man zunächst begreifen, wie diese das gesamte Spiel um sich herum beeinflusst. Manche Karten sind Monster, weil sie alles in ihrem Weg mit einem Schlag ausschalten können, während andere Legenden sind, weil sie es einem ermöglichen, das gesamte Deck in einem einzigen Zug zu ziehen.

Das Pokémon-Sammelkartenspiel hat sich seit den Tagen, als man einfach nur eine Basis-Energie auf ein Charizard aus dem Basis-Set legte und auf das Beste hoffte, stark weiterentwickelt. Bis zum Jahr 2026 hat der Machtanstieg Ausmaße erreicht, die wir nie für möglich gehalten hätten, und es ist viel schwieriger zu sagen, welcher dieser Kartontitanen tatsächlich die Krone trägt.

Um jedoch deine Neugier zu stillen, habe ich jede Epoche des Spiels genauer unter die Lupe genommen und bin zu dem Ergebnis gekommen, das du gleich sehen wirst unten – die absolut besten Karten, mit denen du jede Menge Turniere gewinnen kannst (oder gekonnt hättest) oder einfach deine Freunde bei lockeren Spieleabenden vernichtend schlagen kannst .

Was ist die stärkste Pokémon-Karte im Jahr 2026?

Die Meta verändert sich schneller, als Team Rocket „abhebt“, nachdem es in jeder zweiten Folge des Animes von Ash und Pikachu vernichtend geschlagen wurde, doch bestimmte Namen tauchen immer wieder auf, wenn Spieler über die GOATs sprechen. Das sind die Stärksten Pokémon Karten, die im Laufe der Geschichte eines der Die besten Sammelkartenspiele aller Zeiten.

1. Schatten-Lugia

Schatten-Lugia wird in dieser Debatte oft als Erstes genannt, vor allem wegen seiner beeindruckende 300 PS und der Angriff „Shadow Storm“, der pauschal 1.000 Schaden verursacht. Es handelte sich um eine Jumbo-Werbe-Karte für Pokémon XD: Sturm der Dunkelheit, und obwohl esist im regulären Wettkampfbetrieb nicht zulässig… die nackten Zahlen sind geradezu erschreckend.

Pro-Tipp Auch wenn diese Karte für offizielle Spiele nicht zulässig ist, kannst du sie jederzeit nutzen, um bei Freundschaftsspielen anzugeben. Sei aber vorsichtig, denn ihr Schaden von 1.000 ist ein fester Wert, was bedeutet, dass sie die meisten Verteidigungsboni ignoriert, die nicht ausdrücklich Schaden negieren, und somit wahrscheinlich deine lustigen „Hausregeln“-Spiele aufrechterhält. too kurz.

Diese Karte steht für einen einzigartigen Moment in der Geschichte, in dem die Designer das Gleichgewicht über Bord geworfen haben, um eine wahre Legende zu erschaffen – sie setzt einen unglaublich hohen Maßstab dafür, wie stark eine Pokémon-Karte werden kann, wenn Creatures Inc. wirklichkreativ.Den Wert überprüfen Da es auf mehreren Plattformen erhältlich ist, ist es zudem eine lohnende Investition, die in nahezu neuwertigem Zustand auf dem freien Markt einen recht hohen Preis erzielt.

★ Der beste Marktplatz für Sammelkartenspiele TCGPlayer Besuchen Sie TCGPlayer

2. Mega-Mewtwo Y-EX

Mega-Mewtwo Y-EX dominierte dank seiner Attacke „Psychic Infinity“ lange Zeit die Szene. Diese Attacke verursacht 10 Schadenspunkte plus 30 weitere für jede Energie, die an beiden aktiven Pokémon anliegt. Da sie sich auch nach der Energie deines Gegners richtet, bestraft Spieler dafür, dass sie versuchen, ihre eigenen großen Stürmer in Szene zu setzen.

Pro-Tipp „Dimension Valley“ kann die Kosten für Psycho-Angriffe bei Psycho-Pokémon senken, sodass du früher angreifen kannst. „Parallel City“ kann zur Spielfeldkontrolle eingesetzt werden (indem es den Platz auf der Bank einschränkt oder den Schaden eines bestimmten Typs verringert), senkt jedoch nicht die Energiekosten.

Dies ist ein klassisches Beispiel für unbezahlbare Pokémon-Karten das jedes Deck dazu zwang, einen bestimmten Plan zu haben, nur um zu überleben. Zu seiner Zeit machte es die Fähigkeit, mit minimalem Aufwand OHKO-Werte (One-Hit Knockout) zu erreichen, ein absoluter Albtraum für jede auf Evolution basierende Strategie, die versucht, Schwung aufzubauen.

★ Der beste Marktplatz für Sammelkartenspiele TCGPlayer Besuchen Sie TCGPlayer

3. Shaymin EX

Lass dich von dem süßen Gesicht nicht täuschen. Shaymin EX is wohl die wirkungsvollste Utility-Karte, die je gedruckt wurde. Dank seiner „Set Up“-Fähigkeit konntest du so lange Karten ziehen, bis du sechs Karten auf der Hand hattest, sobald du ihn auf deine Bank gelegt hast.

Pro-Tipp Mit „Sky Return“ kannst du Shaymin nach dem Einsatz seiner Fähigkeit zurück auf deine Hand holen. So schützt du dein leicht zu erreichendes Zwei-Pokal-Ziel und kannst „Set Up“ im nächsten Zug erneut einsetzen. Es ist der ultimative Motor für „Turbo“-Decks, die in einem einzigen Zug 20 oder mehr Karten sehen wollen.

In einem Spiel, in dem es vor allem darauf ankommt, die richtigen Ressourcen zu finden, Shaymin EX verschaffte erfahrenen Spielern die nötige Geschwindigkeit, um komplexe Kombos in einem einzigen Zug auszuführen. Es beweist, dass Bei Stärke geht es nicht immer darum, wie viel Schaden man verursachen kann. Manchmal ist die mächtigste Pokémon-Karte diejenige, die dafür sorgt, dass dir nie die Optionen ausgehen.

★ Der beste Marktplatz für Sammelkartenspiele TCGPlayer Besuchen Sie TCGPlayer

4. Charizard VSTAR

Charizard VSTAR hat den bei den Fans beliebten Drachen mit voller Wucht zurück ins Rampenlicht des Wettkampfsports gebracht. Seine „Star Blaze“-VSTAR-Kraft verursacht satte 320 Schaden, was ausreicht, um fast alles zu vernichten Pokémonauf der Tafel. VSTAR-Kräfte können nur einmal pro Spiel eingesetzt werden und sind somit der ultimative Reset-Knopf für ein Match.

Pro-Tipp Mit „Magma-Becken“ kannst du deinem Charizard VSTAR gezielt Schaden zufügen, wodurch die zusätzlichen 100 Schadenspunkte seiner Attacke „Explosives Feuer“ aktiviert werden. So kannst du 230 Schadenspunkte verursachen, ohne deine einmal pro Spiel verfügbare VSTAR-Kraft zu verbrauchen.

Diese Karte verfügt über die nötige Robustheit, um auf dem Spielfeld zu bleiben, und die nötige Schlagkraft, um Spiele schnell zu entscheiden. Sie ist ein Paradebeispiel für eine moderne Karte, mit der man hohe Risiken eingehen kann, um dafür enorme Belohnungen zu erhalten. Viele neue Fans, die Erfahre mehr über Pokémon-Karten und es wäre sehr sinnvoll, sich zunächst mit den Auswirkungen dieses Films auf die VSTAR-Ära zu befassen, auch wenn er meiner Meinung nach unterschätzt wird.

★ Der beste Marktplatz für Sammelkartenspiele TCGPlayer Besuchen Sie TCGPlayer

5. Arceus VSTAR

Arceus VSTAR dient als ultimativer Bindeglied für die Vorbereitung und Unterstützung Dutzender verschiedener Deck-Archetypen. Seine „Sterngeburt“-Fähigkeit Damit kannst du in deinem Deck nach zwei beliebigen Karten suchen und sie auf deine Hand nehmen, wodurch du schlechte Blätter effektiv aus deinen Spielen eliminierst.

Pro-Tipp Halte deine „Starbirth“-Fähigkeit immer zurück, bis du unbedingt ein bestimmtes Kombinationselement oder ein spielentscheidendes „Boss’s Orders“ benötigst. Da sie nach any Bei zwei Karten eignet sie sich eher als „Wunderwaffe“ denn als gewöhnlicher Zug in Runde eins.

Ein solches Maß an Beständigkeit ist selten und äußerst wertvoll, und obendrein verursacht Trinity Nova soliden Schaden und beschleunigt gleichzeitig die Energiezufuhr für deine anderen Pokémon V, was es zweifellos zu einer der besten „Schwert & Schild“-Karten in Bezug auf den reinen Wettbewerbswert macht.

★ Der beste Marktplatz für Sammelkartenspiele TCGPlayer Besuchen Sie TCGPlayer

6. Charizard GX

Charizard GX war eine prägende Kraft in der GX-Ära und berühmt für seine rasante Offensive und seinen spielentscheidenden GX-Angriff. Raging Out GX ermöglichte es dir, die obersten zehn Karten aus dem Deck deines Gegners abzulegen, was das Spiel sofort gewinnen konnte, indem du ihn „ausdecktest“.

Pro-Tipp „Raging Out GX“ ist vor allem im späten Spielverlauf besonders wirkungsvoll, wenn der Gegner sein Deck durch Suchen und Ziehen bereits ausgedünnt hat. Wenn er nur noch 15 Karten oder weniger übrig hat, beendet dieser eine Angriff das Spiel im Grunde genommen unabhängig von der Anzahl der Preiskarten.

Abgesehen von dieser Gewinnbedingung boten seine regulären Angriffe die nötige Schlagkraft und Vielseitigkeit, um sich mit anderen mächtigen GX-Bedrohungen zu messen. Es war eine Karte, die Respekt einflößte, Gegner dazu zwingen, mit seinem enormen HP-Vorrat und der ständigen Gefahr eines massiven Schadensschubs zu rechnen das den Handel mit den Preisen in einem einzigen Zug auf den Kopf stellen könnte.

★ Der beste Marktplatz für Sammelkartenspiele TCGPlayer Besuchen Sie TCGPlayer

7. Mega-Venusaur ex

Mega-Venusaur ex hat kürzlich mit atemberaubenden 380 KP alle Rekorde gebrochen und ist damit auf dem Spielfeld nahezu unbesiegbar. Seine Stärke liegt in seiner unglaublichen Widerstandsfähigkeit und der Synergie mit Heilungsgegenständen oder Fähigkeiten, die den Gegner dafür bestrafen, dass er keinen Knockout erzielen konnte.

Pro-Tipp Kombiniere dies mit der „Teal Mask Ogerpon“, um die Energie zu beschleunigen und einen konstanten Strom an Heilern aufrechtzuerhalten. Bei 380 HP solltest du vorrangig auf Mittel zur „Schadensminderung“ setzen, um Gegner in einen Knockout nach drei Treffern zu zwingen.

In Kombination mit Gras-Typ-Unterstützung, die die Energie beschleunigt oder defensive Buffs gewährt, wird es eine Hürde, die die meisten Decks nur schwer überwinden können. Diese Karte steht für den Gipfel des modernen Power Creeps, bei dem hohe Lebenspunkte und störende Statuseffekte zusammenwirken, um ein Pokémon, das gewinnt, indem es seine Gegner auf dem Spielfeld überdauert.

★ Der beste Marktplatz für Sammelkartenspiele TCGPlayer Besuchen Sie TCGPlayer

8. Copperajah VMAX

Copperajah VMAXist nochein weiterer robuster Koloss, der perfekt für Spieler ist, die auf einen „Bruiser“-Spielstil setzen. Mit 340 KP und der Attacke „G-Max-Hammer“, die 240 Schaden verursacht, kann es Schläge von fast jedem Gegner einstecken und mit vernichtender Wucht zurückschlagen. Es ist ein Favorit bei Spielern, die eine „Big-Body“-Strategie bevorzugen und mit Hilfe von Unterstützungstypen vom Typ Metall den erlittenen Schaden noch weiter reduzieren.

Pro-Tipp Setze „Metall-Untertasse“ und „Bronzong“ ein, um die Metallenergie auf dem Spielfeld zu verteilen und „Copperajah“ mit Energie zu versorgen. Sollte es einen schweren Treffer einstecken, heile es mit „Cheryl“ vollständig und setze dann „Bronzong“ ein, um die Energie wieder aufzufüllen und einen neuen Angriff zu starten.

★ Der beste Marktplatz für Sammelkartenspiele TCGPlayer Besuchen Sie TCGPlayer

9. Blastoise & Piplup GX

Dieses Tag-Team-Duo ist darauf ausgelegt, anhaltenden Druck auszuüben. „Splash Maker“ verursacht 150 Schadenspunkte und ermöglicht es dir, bis zu drei Wasser-Energien aus deiner Hand an dein Pokémon anzulegen. Für jede auf diese Weise angelegte Energie heilst du 50 Schadenspunkte bei diesem Pokémon – mit drei angelegten Energien kannst du also bis zu 150 Schadenspunkte heilen, während du weiter angreifst.

Dieses „Angriff + Erholung“-Paket macht es besonders für Decks, die auf K.O.s nach zwei Treffern setzen, schwierig, Blastoise & Piplup-GX ins Spiel zu bringen.

Pro-Tipp Nutze Energierückgewinnung wie „Superior Energy Retrieval“, um die Wasserenergie unter Kontrolle zu halten, damit du alle drei Fähigkeiten konsequent einsetzen und die Heilung maximieren kannst.

★ Der beste Marktplatz für Sammelkartenspiele TCGPlayer Besuchen Sie TCGPlayer

10. Schnarchsack VMAX

Schlafmütze VMAX setzt auf seine enorme HP-Zahl und den Angriff „G-Max-Sturz“. Dieser verursacht 60 Schadenspunkte plus 30 weitere für jedes deiner Pokémon auf der Bank. Wenn du deine Bank voll besetzt hast, fügst du regelmäßig 210 Schadenspunkte zu. Es ist einfach zu handhaben und sehr schwer zu besiegen, was es eine verlässliche Wahl für Spieler, die ihre Gegner mit Ausdauer und Beständigkeit überwältigen wollen.

Pro-Tipp Diese Karte ist das Herzstück von „Stall“- und „Mill“-Strategien. Nutze ihre hohen KP, um Treffer abzufangen, während du mit Stör-Unterstützern wie „Boss’s Orders“ ein nicht angreifendes Pokémon auf der aktiven Position festnageln und den Gegner so dazu zwingst, seine Karten aufzubrauchen.

★ Der beste Marktplatz für Sammelkartenspiele TCGPlayer Besuchen Sie TCGPlayer

11. Rayquaza C LV.X (DP47)

Rayquaza C LV.X war in der DP-Ära ein fieser Finisher. Als Level-X-Karte wurde sie auf Rayquaza C gelegt und ermöglichte weiterhin den Zugriff auf die Angriffe der Basiskarte, während sie zusätzlich einen enormen Bonus bot: „Final Blowup“ für 200 Schadenspunkte, was für damalige Verhältnisse geradezu absurd war.

Außerdem verfügte es über „Drachengeist“, eine Poké-Fähigkeit, mit der man Energie von Rayquaza abziehen konnte, wenn es kurz davor war, K.O. zu gehen, wodurch man vermeiden konnte, alle Ressourcen auf einen Schlag zu verlieren.

Pro-Tipp Da LV.X-Karten die Angriffe des darunterliegenden Pokémon nutzen können, solltest du dich nicht ausschließlich auf „Final Blowup“ verlassen. Halte die kostengünstigeren Optionen des Basis-Rayquaza C im Spiel, damit du nicht gezwungen bist, in jedem Zug zu viel Energie einzusetzen.

★ Der beste Marktplatz für Sammelkartenspiele TCGPlayer Besuchen Sie TCGPlayer

12. Mega-Gengar EX

Mega-Gengar EX geht es weniger um reinen Schaden als vielmehr darum, psychologische Spielchen zu spielen. Mit seinem Angriff „Phantom Gate“ kannst du Wähle eine Attacke eines Pokémon deines Gegners aus und setze sie als diese Attacke ein. Das bedeutet, dass du die größten Stärken deines Gegners gegen ihn selbst wenden kannst. Es ist eine brillante Kontrollkarte, die Spieler belohnt, die sowohl ihr eigenes Deck als auch das ihres Gegners verstehen.

Pro-Tipp Mit „Phantom Gate“ lassen sich Spezialangriffe kopieren, für die normalerweise mehrere verschiedene Energiearten benötigt werden. Da „Phantom Gate“ nur eine Psycho- und zwei farblose Energie kostet, kannst du die komplexen Kombos deines Gegners viel schneller ausführen als er selbst.

★ Der beste Marktplatz für Sammelkartenspiele TCGPlayer Besuchen Sie TCGPlayer

Was macht eine Pokémon-Karte stark?

Um die stärksten Pokémon-Karten zu ermitteln, reicht es nicht aus, nur den Text auf der Rückseite der Karte zu lesen, denn Wettbewerbsstärke ergibt sich aus einer Kombination verschiedener Faktoren. Ich bin allerdings der Meinung, dass das Verständnis der verschiedenen Arten von Pokémon-Karten ist der erste Schritt zur Entwicklung einer erfolgreichen Strategie.

Erstens, Der verursachte Schaden ist der offensichtlichste Messwert. Wenn eine Karte Werte erreichen kann, die einen Gegner mit einem Schlag ausschalten, stellt sie eine unmittelbare Bedrohung dar. Allerdings, Fähigkeiten sind oft wichtiger. Eine Karte, mit der man pro Zug zusätzliche Karten ziehen oder zusätzliche Energie anlegen kann, sorgt für den nötigen Schwung, um die Oberhand zu behalten. Eine Karte, die nur in bestimmten, seltenen Situationen nützlich ist, ist nicht so stark wie eine, die einem in jeder einzelnen Partie hilft.

Schließlich spielt das Meta eine große Rolle. Zum Beispiel einige Karten der höchsten Stufe aus „Scarlet & Violet“ die 2023 unaufhaltsam waren, passen vielleicht nicht mehr gut genug zu den aktuellen Top-Decks, um sich zu profilieren, doch ihre historische Dominanz zeugt nach wie vor von ihrem Design und dem besonderen Nutzen, den sie in ihrer Blütezeit hatten.

Letztendlich, Die stärkste Karte spiegelt ihre Zeit und die Gegebenheiten des Formats wider. EinigePokémon-Karten, die viel Geld wert sind sind gerade deshalb so wertvoll, weil sie die Wettbewerbslandschaft verändert haben.

Häufig gestellte Fragen