Die 15 besten Zombie-Kommandanten in MTG 2026 für Tribal-EDH-Decks

Die besten Zombie-Kommandanten in MTG zeichnen sich nicht nur durch reine Stärke aus. Sie bestechen durch starke Unterstützung innerhalb der Community, beständige Leistung über alle Spiele hinweg und lang anhaltenden Spielspaß bei Dutzenden von Commander-Abenden.

Vor Jahren habe ich mir mein erstes Zombie-Deck mit einer ganzen Reihe von Friedhofssynergien und Token-Erzeugern zusammengestellt, und es wurde schnell zu dem Deck, nach dem ich am häufigsten griff. Zombies belohnen Geduld, Wiederverwertung und Präsenz auf dem Spielfeld auf eine Weise, wie es nur wenige Fraktionen vermögen.

Dieser Leitfaden konzentriert sich auf die besten Zombie-Kommandanten in MTGIch werde sie hinsichtlich Spielstil, Stärke und Zugänglichkeit vergleichen, damit du einen Kommandanten auswählen kannst, der wirklich zu deiner bevorzugten Spielweise passt.

Die 15 besten Zombie-Kommandanten in MTG: Vollständige Rangliste nach Stärke und Spielstil

Die besten Zombie-Kommandanten in MTG hängen davon ab, wie effektiv jede Führungskraft die Kernkompetenzen des Teams fördert.

Die unten aufgeführten Commander decken eine Vielzahl von Spielstilen, Leistungsstufen und Preisklassen ab. Sie bieten klare Optionen für Spieler, die in Commander-Partien im Mehrspielermodus auf Friedhofsrückführung, Druck durch Spielsteine oder langfristigen Wert setzen.

1. Wilhelt, der Rotcleaver [Der beständigste Wertmotor für Zombie-Tribal]

Farbkonzept Dimir (Blau-Schwarz) Unterstützung für den Zombie-Stamm Ausgezeichnet Grundlegende Strategie Wertbasierte Zombie-Token Synergie auf dem Friedhof Mittel Leistungsstufe Mittel bis hoch Preisgünstigkeit Mäßig

Wilhelt ist der Goldstandard für die Konsistenz von Zombie-Stämmen. Er verwandelt verfallene Spielsteine in Wiederholbares Ziehen von Karten und Austausch von Körpern, wodurch Ihr Spielfeld und Ihre Hand gut gefüllt bleiben, ohne dass Sie sich übernehmen. Das macht ihn ideal für Spieler, die einen reibungslosen, zuverlässigen Spielablauf auf der Grundlage des die besten Commander-Karten anstatt zerbrechlicher Kombinationen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wilhelt Er steht ganz oben auf der Liste, weil er automatisches Kartenziehen und Präsenz auf dem Spielfeld bietet, indem er verfallene Spielsteine fast mühelos in Spielwert umwandelt. Sein Spielstil belohnt konsequentes Opfern, während deine Hand voll und das Spielfeld aktiv bleibt. Nur wenige Kommandanten bieten eine solche Zuverlässigkeit, ohne dass spezielle Vorbereitungskarten erforderlich sind.

Sein einzigartiger Vorteil ist automatische Einstellung mit minimalem Konfigurationsaufwand, was es ermöglicht,Wilhelt um lange Multiplayer-Partien durchzustehen und dabei Druck und Durchhaltevermögen zu bewahren. An einem typischen Commander-Tisch, Wilhelt belohnt Geduld und die richtige Reihenfolge.

Er spielt seine Stärken vor allem in längeren Partien aus, in denen es mehr auf den schrittweisen Vorteil als auf explosive Spielzüge ankommt. Damit zählt er in MTG zu den besten Zombie-Kommandanten, wenn es um beständige Leistungen im Mehrspielermodus geht – und weniger um kurzfristigen Schadensausstoß.

Im Vergleich zu anderen Top-Zombie-Kommandanten spricht Wilhelt vor allem Spieler an, denen Stabilität wichtiger ist als Flexibilität. Er passt gut in Decks mittlerer Stärke und skaliert gut mit Upgrades; da er sich auf grundlegende Zombie-Synergien statt auf spezielle Kombinationselemente stützt, bleibt er auch bei knapperem Budget effektiv.

★ Der Motor mit der beständigsten Wertentwicklung für Zombie Tribal Wilhelt, der Rotcleaver Besuchen Sie TCGPlayer

2. Der Skarabäusgott [Beste Unvermeidbarkeit und Friedhofskontrolle]

Farbkonzept Dimir (Blau-Schwarz) Unterstützung für den Zombie-Stamm Stark Grundlegende Strategie Verlust und Unvermeidbarkeit Synergie auf dem Friedhof Hoch Leistungsstufe Hoch Preisgünstigkeit Low

Der Skarabäusgottist besonders gut inUnvermeidbarkeit. Sein Erhaltungskostenaufwand entzieht Lebenspunkte und sorgt für gleichmäßiges Ziehen, während die Wiederbelebung jeden Friedhof zu einer wertvollen Ressource macht. Da sie bekanntermaßen schwer zu entfernen ist, übt sie mit der Zeit Druck auf das Spielfeld aus und lässt sich nahtlos mit der die besten MTG-Karten die lange Spielzeiten und wiederholbare Effekte belohnen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wir haben uns entschiedenDer Skarabäusgott wegen seiner Fähigkeit, das Spiel in der Endphase durch die Wiederbelebung von Karten aus dem Friedhof und Lebensentzug zu dominieren. Es verwandelt jeden Friedhof in eine Ressource, übt in jeder Versorgungsphase Druck aus und ist bekanntermaßen schwer zu entfernen. Dieser Kommandant belohnt langfristige Planung und bestraft passives Spielverhalten.

Das Alleinstellungsmerkmal ist unvermeidlicher Endspieldruck das sich im Mehrspielermodus skalieren lässt, ohne dass man sich auf das Spielbrett festlegen muss.

Im eigentlichen Spielverlauf, Der Skarabäusgott übt Druck aus, selbst wenn das Spielfeld leer erscheint. Sein Auslöseeffekt bei der Aufrechterhaltung erzwingt Lebenspunktverlust und Kartenauswahl, unabhängig von Beseitigungseffekten, was ihn zu einem der besten Zombie-Kommandanten in MTG für Strategien macht, die auf Unausweichlichkeit setzen.

Diese Option, die zu den besten Zombie-Kommandanten zählt, ist besonders für erfahrene Spieler geeignet, die Wert auf Tempokontrolle und Dominanz im späten Spielverlauf legen. Die höheren Kosten und die vom Spielfeld ausgehende Bedrohung erfordern umsichtiges Spiel, doch der Lohn dafür ist eine unübertroffene Kontrolle im späten Spielverlauf.

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Bei teureren „Zombie“-Kommandanten bieten Live-Auktionen auf Whatnot oft ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als Angebote mit Festpreis. Geduldige Käufer können sich manchmal Der Skarabäusgott zu einem günstigeren Preis während Auktionszeiträumen mit geringerem Aufkommen.

3. Varina, Lich Queen [Optimierte Filterung aggressiver Karten und Token-Burst]

Farbkonzept Esper (Weiß-Blau-Schwarz) Unterstützung für den Zombie-Stamm Ausgezeichnet Grundlegende Strategie Aggressive Kartenfilterung Synergie auf dem Friedhof Hoch Leistungsstufe Mittel bis hoch Preisgünstigkeit Mäßig

Varina, Lich Queen belohnt Angriffe mit Zombies, indem es den Kampf in Kartenauswahl, Lebenspunktegewinn und Friedhofsaufbau auf einmal. Der Plünderungseffekt skaliert mit der Größe des Spielfelds und lässt sich besonders gut mit den besten blauen Karten in MTG kombinieren, die das Ziehen und Filtern verbessern, ohne die Aggressivität zu beeinträchtigen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eisen Sie verbindet Aggressivität mit Kartenselektion, wodurch du allein durch Angriffe deine Hand filtern, Lebenspunkte gewinnen und deinen Friedhof aufbauen kannst. Sie eignet sich besonders gut für Token-Decks, die auf Breite setzen und früh Druck ausüben wollen, während sie gleichzeitig Wiederverwertungsmöglichkeiten vorbereiten. Ihr flexibler Spielstil passt sich vielen Decktypen an, ohne dabei den Fokus zu verlieren.

Ihre größte Stärke ist ein einziger Mechanismus, der sowohl den Druck in der Anfangsphase als auch die Token-Wellen im späten Spielverlauf antreibt. Eisen Sie spielt ihre Stärken vor allem in proaktiven Metas aus, in denen es früh und häufig zu Kämpfen kommt. Dank ihres durch Angriffe ausgelösten Mechanismus zählt sie zu den besten Zombie-Kommandanten in MTG für Spieler, die Druck ausüben wollen, ohne dabei den Kartenfluss oder die Überlebensfähigkeit zu beeinträchtigen.

Im Vergleich zu anderen Top-Zombie-Kommandanten, Eisen bietet Flexibilität. Sie unterstützt Token-Builds, Friedhofsrekursion und Strategien mit Lebenspunktpuffer, was sie zu einer guten Wahl für Spieler macht, die anpassungsfähige Spielzüge anstelle eines einzigen linearen Plans bevorzugen.

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4. Gisa und Geralf [Beste Graveyard-Rekursion und Board-Wiederherstellung]

Farbkonzept Dimir (Blau-Schwarz) Unterstützung für den Zombie-Stamm Stark Grundlegende Strategie Rekursion auf dem Friedhof Synergie auf dem Friedhof Sehr hoch Leistungsstufe Mid Preisgünstigkeit Hoch

Gisa und Geralf spezialisieren aufden Friedhof in einen Secondhand-Laden verwandeln, wodurch du Zombies immer wieder ausspielen und nach einer Spielfeldbereinigung wieder aufbauen kannst. Diese beständige Wiederverwertung passt perfekt zu den besten schwarzen Karten in MTG, die Opfer, Selbstmühlen und Todesauslöser belohnen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Gisa und Geralf ermöglichen es dir, Zombies direkt vom Friedhof aus zu wirken, wodurch ein Wertkreislauf entsteht, der auch nach Feldbereinigungen und Beseitigungseffekten Bestand hat. Ihr Effekt verwandelt das Abtappen des eigenen Decks in reinen Vorteil und macht jeden Tod weniger schmerzhaft. Dies ist eine der stabilsten Optionen für ein auf den Friedhof ausgerichtetes Spiel.

Ihr Alleinstellungsmerkmal ist zuverlässige, reproduzierbare Anwesenheit der Platine ohne dabei zu viele Ressourcen zu binden. Gisa und Geralf Sie glänzen nach Spielfeldbereinigungen und intensiven Interaktionen. Dank ihrer Rekursionsmechanik kehren die Zombies in jeder Runde zurück, was ihnen einen Platz unter den besten Zombie-Kommandanten in MTG für Commander-Umgebungen mit hohem Verschleiß sichert.

Dieses Duo zählt zu den besten Zombie-Kommandanten und setzt eher auf Beständigkeit als auf Schnelligkeit. Das Deck legt zwar selten einen Blitzstart hin, überwältigt seine Gegner jedoch stetig durch Wiederholungen, Ressourceneffizienz und langfristige Spielfeldkontrolle.

★ Beste „Graveyard Recursion“ und „Board Recovery“ Gisa und Geralf Besuchen Sie TCGPlayer

5. Grimgrin, der Leichengeborene [Beste wiederholbare Opferquelle und skalierende Bedrohung]

Farbkonzept Dimir (Blau-Schwarz) Unterstützung für den Zombie-Stamm Mäßig Grundlegende Strategie Durch Opfer verursachter Druck Synergie auf dem Friedhof Mittel Leistungsstufe Mid Preisgünstigkeit Mäßig

Grimgrin dient sowohl als eine wiederholbare Opferquelle und eine skalierbare Siegbedingung, der mit jedem Zombie, den man ihm füttert, an Größe gewinnt. Sein Spielstil belohnt eine sorgfältige Abfolge der Spielzüge und einen flüssigen Manafluss, insbesondere wenn er von den besten Dual-Ländern in MTG unterstützt wird, um die Opferketten nicht zu unterbrechen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Grimgrin Er fungiert sowohl als Beseitigungsmechanismus als auch als wachsende Bedrohung und verbindet dabei die Synergie von Opfern mit Kommandantenschaden. Seine „Tappen-um-zu-zerstören“-Mechanik fügt Kontrollelemente hinzu und wird mit jeder Kreatur, die ihm geopfert wird, stärker. Er ist perfekt für Spieler, die Spaß an strategischer Abfolgeplanung haben und gerne Runde für Runde Schwung aufbauen.

Der entscheidende Vorteil ist Entfernung, Opfer und Kommandantenschaden in einer einzigen Bedrohung vereinen. Grimgrin wird bedrohlich, sobald die Erzeugung von Spielsteinen beginnt. Durch Opferketten wird er schnell zu einem tödlichen Angreifer, was ihn zu einem der besten Zombie-Kommandanten in MTG macht, wenn es um den Druck durch Kommandantenschaden geht.

Im Vergleich zu anderen Top-Zombie-Kommandanten, Grimgrin erfordert präzises Spiel und ein gutes Gespür für die Spielsituation. Es belohnt überlegtes Spiel und eignet sich besonders für Tische mit mittlerer Spielstärke, an denen Entscheidungen in Bezug auf Kämpfe und Beseitigung den Ausgang des Spiels bestimmen.

★ Beste wiederholbare Opferquelle und skalierende Bedrohung Grimgrin, der Leichengeborene Besuchen Sie TCGPlayer

Bei Kommandanten im Preisbereich von 40 bis 60 Dollar können die Preise bei Whatnot-Auktionen unter den Einzelhandelspreisen liegen. Grimgrin taucht häufig in Live-Auktionen auf, wo durch diszipliniertes Bieten erhebliche Einsparungen erzielt werden können.

Farbkonzept Sultai (Schwarz-Grün-Blau) Unterstützung für den Zombie-Stamm Stark Grundlegende Strategie Selbst in Token umwandeln Synergie auf dem Friedhof Sehr hoch Leistungsstufe Mittel bis hoch Preisgünstigkeit Mäßig

Sidisi, Brut-Tyrann wandelt Selbstmühle in Wiederholbare Erzeugung von Zombie-Spielsteinen, indem sie Vorbereitungsaktionen in Präsenz auf dem Spielfeld umwandelt. Damit ist sie die ideale Wahl für Spieler, die nach Mechaniken suchen, die sich im Laufe des Spiels verstärken, sowie nach einem Kommandanten, der in MTG-Decks mit Schwerpunkt auf dem Friedhof oft als einer der besten Token-Kommandanten genannt wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben Setz dich Sie besticht dadurch, dass sie das „Millen“ in die Erzeugung von Spielsteinen umwandelt, wodurch jeder Mill-Effekt gleichzeitig zur Spielfeldentwicklung beiträgt. Sie eignet sich besonders für Decks, die auf beständigen Output setzen, ohne angreifen oder Kombos auslösen zu müssen. Dank ihrer Synergie mit wiederholbaren Mill-Karten ist sie ideal für langsame, auf Wertoptimierung ausgerichtete Decks.

Sie istden Friedhof und das Schlachtfeld gleichzeitig mit einem einzigen Auslöser vorrücken. Setz dich Sie glänzt in zermürbenden Partien, in denen der Friedhof jede Phase des Plans befeuert. Das Selbstmühlen beschleunigt sowohl die Erzeugung von Spielsteinen als auch die Siegbedingungen, was sie zu einer der besten Zombie-Kommandanten in MTG für motorbasierte Strategien macht.

Zu den besten Zombie-Kommandanten gehören, Setz dich Sie kommt Spielern entgegen, die mit vielschichtigen Spielsituationen vertraut sind. Sie belohnt präzises Deckbuilding und sorgfältiges Ressourcenmanagement mehr als reine Kampfhandlungen.

★ Die beste Self-Mill-Token-Engine für Friedhofsstrategien Sidisi, Brut-Tyrann Besuchen Sie TCGPlayer

7. Ghoulruferin Gisa [Die beste sofortige Brett-Explosion durch einzelne Opfer]

Farbkonzept Einfarbig schwarz Unterstützung für den Zombie-Stamm Stark Grundlegende Strategie Token-Explosion Synergie auf dem Friedhof Mittel Leistungsstufe Mid Preisgünstigkeit Hoch

Ghoulruferin Gisa verwandelt rohe Kraft in sofortige Spielfelddominanz, indem sie eine einzelne große Kreatur opfert, um das Schlachtfeld mit Zombies zu überschwemmen. Das macht sie ideal für Decks, bei denen der Schwerpunkt eher auf der Skalierung von Kreaturen und der Manaleistung liegt als auf einem langsamen Aufbau.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ghoulruferin Gisa schafft mit nur einer Kreatur explosive Spielsituationen, indem sie Stärke in Zombie-Spielsteine umwandelt. Sie belohnt Decks, die große Kreaturen oder Verstärkungseffekte einsetzen, mit enormen Gewinnen bei einer einzigen Aktivierung. Wenn du es genießt, mit einem einzigen Zug das Tempo zu drehen, Verfahren ist eine gute Wahl.

Ihre Stärke ist in einer Aktion überwältigende Armeen aus Spielsteinen aufstellen, was sofortige Antworten erfordert. In echten Spielen, Ghoulruferin Gisa ermöglicht plötzliche Wendungen im Spielverlauf. Schon eine einzige Aktivierung kann sofortige Reaktionen erzwingen, was sie zu einer der besten Zombie-Kommandantinnen in MTG für explosive, auf Spielsteinen basierende Spielzüge macht.

Im Vergleich zu anderen Top-Zombie-Kommandanten eignet sie sich gut für kostengünstige Decks. Ihre Stärke hängt eher von der Größe der Kreaturen als von der Komplexität der Karten ab, wodurch das Deck einfach bleibt und dennoch gefährlich ist.

★ Die beste sofortige Brett-Explosion durch einzelne Opfer Ghoulruferin Gisa Besuchen Sie TCGPlayer

8. Narfi, der Verräterkönig [Der widerstandsfähigste, sich selbst wiedergebende Zombie-Lord]

Farbkonzept Dimir (Blau-Schwarz) Unterstützung für den Zombie-Stamm Mäßig Grundlegende Strategie Stamm-Boni auf Schneebasis Synergie auf dem Friedhof Mittel Leistungsstufe Niedrig bis mittel Preisgünstigkeit Hoch

Narfi, der Verräterkönig fungiert alssich selbst wiederholender Zombie-Lord, der dein gesamtes Spielfeld stärkt und dabei schwer vom Schlachtfeld fernzuhalten ist. Seine Schnee-Anforderung schränkt die Deckzusammenstellung ein, belohnt aber das Engagement mit beständigen Hymnen-Effekten und Widerstandsfähigkeit.

Warum wir uns dafür entschieden haben Nagel bietet beständige Stammesboni und Wiederverwendung, solange man auf Schneemana setzt. Seine Fähigkeit, sich selbst aus dem Friedhof zurückzuholen, stellt sicher, dass man stets Zugriff auf den Lord-Effekt hat. Diese Widerstandsfähigkeit macht ihn ideal für preisgünstige Decks, bei denen Stabilität Vorrang vor Geschwindigkeit hat.

Der entscheidende Vorteil ist ein Lord, der wiederholt zurückkehrt, ohne dass dabei externe Rekursion zum Einsatz kommt, ideal für Tische, an denen viel gemahlt wird. Nagel Er zeigt seine Stärke vor allem in langsameren Metas, in denen häufig Entfernungseffekte zum Einsatz kommen. Dank seiner Fähigkeit, immer wieder zurückzukehren, zählt er zu den besten Zombie-Kommandanten in MTG für ein robustes, auf das Spielfeld ausgerichtetes Spiel.

Zu den besten Zombie-Kommandanten gehören, Nagel spricht thematische Deckspieler an. Die Synergien mit Schnee schränken die Kartenauswahl ein, belohnen aber das Durchhalten mit Widerstandsfähigkeit und beständigen Stammesverstärkungen.

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9. Tormod, der Schänder [Die beste Partner-Option für Auslöser bei Bewegungen auf dem Friedhof]

Farbkonzept Schwarz Unterstützung für den Zombie-Stamm Mäßig Grundlegende Strategie Auslöser für „Graveyard“-Bewegungen Synergie auf dem Friedhof Hoch Leistungsstufe Mid Preisgünstigkeit Hoch

Tormod, der Schänder erzeugt Zombies, sobald Karten deinen Friedhof verlassen, und belohnt so Rekursionsschleifen und Synergien, die auf Verbannung basieren. Als Kommandant, der an der Seite eines anderen Anführers seine wahre Stärke entfaltet, passt er natürlich perfekt in Diskussionen über die besten Partner-Kommandanten in MTG, da er flexiblen Farbzugang und vielschichtige Spielmechaniken bietet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Tormod Erzeugt jedes Mal, wenn Karten deinen Friedhof verlassen, Zombies, was Strategien mit Wiederverwendung, Verbannung oder Blink-Effekten begünstigt. Er bietet hervorragende Synergien in Partner-Decks, in denen der zweite Kommandant für den Aufbau oder die Farbkoordination zuständig ist. Tormod belohnt Spieler, die Decks rund um den Friedhof aufbauen, ohne sich auf herkömmliche Opfer-Schleifen zu verlassen.

Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Interaktion mit dem Friedhof selbst zu einer beständigen Quelle für Zombie-Spielsteine machen. Tormod belohnt eher die ständige Interaktion mit dem Friedhof als reine Werte. Dank seiner hohen Auslösungsdichte ist er einer der besten Zombie-Kommandanten in MTG für Strategien, die auf Wiederverwertung und Synergie ausgerichtet sind.

Im Vergleich zu anderen Top-Zombie-Kommandanten, Tormod spricht Spieler an, die komplexe Mechaniken mögen. Die Flexibilität bei der Kombination ermöglicht einen maßgeschneiderten Zugriff auf Farben, doch optimale Ergebnisse erfordern eine durchdachte Spielweise.

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10. Mikaeus, der Unheilige [Höchstes Kombinationspotenzial mit der „Undying“-Synergie]

Farbkonzept Einfarbig schwarz Unterstützung für den Zombie-Stamm Mäßig Grundlegende Strategie Kombinations- und Board-Steuerung Synergie auf dem Friedhof Hoch Leistungsstufe Hoch Preisgünstigkeit Low

Mikaeus, der Unheilige ermöglicht explosive Drehungen, indem es für alle Nicht-Menschen unüberwindbar, wodurch Zombies zu wiederkehrenden Bedrohungen und Kombinationselementen werden. Seine Anwesenheit verzerrt das Spielgeschehen, da Beseitigungszauber oft wirkungslos werden, sobald der Motor einmal in Gang gekommen ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Mika Er ermöglicht sowohl Kombospiele als auch grindige Wertespiele, indem er nicht-menschlichen Kreaturen „Unsterblichkeit“ verleiht. Er verwandelt Flächenreiniger und Opfer-Effekte in Spielmotoren und schützt gleichzeitig wichtige Spielsteine vor Beseitigung. Dieser Kommandant ist sowohl in wettbewerbsorientierten Decks als auch in Casual-Decks mit hoher Synergie sehr stark.

Der einzigartige Vorteil ist eine integrierte Widerstandsfähigkeit, die Zombies durch Rekursion und Kombos zu einer unvermeidlichen Tatsache macht. Mika verändert die Art und Weise, wie Gegner mit Beseitigung umgehen. „Unsterblich“ verwandelt Tauschgeschäfte in Vorteile und verschafft ihm damit einen Platz unter den besten Zombie-Kommandanten in MTG für komboorientierte oder kontrolllastige Spielsituationen.

Zu den besten Zombie-Kommandanten gehören, Mika eignet sich für fortgeschrittene Spieler. Sein Potenzial ist groß, doch Fehler bei der Spielreihenfolge haben Konsequenzen, insbesondere in Gruppen, die seine Bedrohlichkeit erkennen.

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Hochrangige Kommandeure wie Mika Bei Whatnot-Auktionen erzielen Artikel oft einen niedrigeren Preis als bei Festpreisangeboten. Käufer, die die Hauptbietzeiten meiden, können die Gesamtkosten manchmal erheblich senken.

11. Josu Vess, Lich Knight [Bester Finisher im späten Spielverlauf mit Wirkung bei einmaligem Einsatz]

Farbkonzept Einfarbig schwarz Unterstützung für den Zombie-Stamm Mäßig Grundlegende Strategie Entscheidender Spieler in der Schlussphase Synergie auf dem Friedhof Low Leistungsstufe Mid Preisgünstigkeit Hoch

Josu Vess, Lich Knight ist ein geradliniger, aber gefährlicher Kommandant, dessen Kicker verwandelt einen einzigen Zauber in eine riesige Zombie-Armee. Er belohnt Decks, die sich darauf konzentrieren, schnell an Tempo zu gewinnen und bis ins späte Spiel zu überleben, anstatt auf schrittweisen Wertzuwachs zu setzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Alles Gute Er sorgt mit einem einzigen „Kicked Cast“ für massive Auswirkungen auf dem Schlachtfeld und erschafft im Handumdrehen eine Zombie-Armee. Seine Einfachheit und sein großes Potenzial machen ihn zu einem starken Schlussmann in auf „Ramp“ ausgerichteten Decks. Diese Wahl ist ideal für Spieler, die weniger komplexe Mechaniken und stattdessen große, dramatische Spielzüge bevorzugen.

Sein Alleinstellungsmerkmal ist sofortiger, den Tisch verbiegender Druck durch einen einzigen Zauber, was ihn zu einem zuverlässigen Abschlusskämpfer in langsameren Zombie-Builds macht. Alles Gute belohnt Geduld und den Aufbau von Mana. Bei erfolgreichem Einsatz bietet er eine der stärksten Einzelkarten-Ausbeuten unter den besten Zombie-Kommandanten.

Im Vergleich zu anderen Top-Zombie-Kommandanten, Josu bevorzugt einfachere Spielstrategien. Er setzt auf langsamere Teams, bei denen das Erreichen der späten Spielphase realistisch und unangefochten bleibt.

★ Der beste Finisher für das späte Spiel mit großer Wirkung bei einmaligem Einsatz Josu Vess, Lich Knight Besuchen Sie TCGPlayer

12. Cleaver Skaab [Optimale Token-Vermehrung für eine rasante Erweiterung des Spielfelds]

Farbkonzept Blau Unterstützung für den Zombie-Stamm Mäßig Grundlegende Strategie Token-Vermehrung Synergie auf dem Friedhof Mittel Leistungsstufe Niedrig bis mittel Preisgünstigkeit Hoch

Cleaver Skaabkonzentriert sich aufVerdopplung von Zombie-Spielsteinen durch Opferung… und verwandelt kleine Spielsteine in plötzliche Bedrohungen. Indem es vorhandene Einheiten in mehrere Spielsteine umwandelt, ermöglicht es explosive Spielzüge, ohne auf Kampftricks oder komplexe Kombinationen angewiesen zu sein.

Warum wir uns dafür entschieden haben Cleaver Skaab Er vervielfacht deine Zombies, indem er Nicht-Spielsteine opfert und deren Anzahl verdoppelt, was zu plötzlichen Tempowechseln führt. Am besten funktioniert er mit Kreaturen, die bereits über Todesauslöser oder eine integrierte Wiederverwendungsfähigkeit verfügen. Dies ist eine unterhaltsame Wahl für Spieler, die es genießen, ihr Spielfeld schnell und kreativ auszubauen.

Das Alleinstellungsmerkmal ist Schnelle Erweiterung der Platine mit minimalen Ressourcen, ideal für Spieler, die schwankende Spielrunden mögen. Cleaver Skaab ermöglicht durch die Vervielfachung von Spielsteinen plötzliche Tempowechsel. Diese Schwankungen machen ihn zu einem der besten Zombie-Kommandanten in MTG für auf Überraschungsmomente setzende Strategien.

Diese Option gehört zu den besten Zombie-Kommandanten und eignet sich besonders für Gelegenheitsspieler und Spieler mit kleinem Budget. Sie belohnt eher das richtige Timing als komplexe Abläufe, wodurch das Spiel leicht zugänglich bleibt.

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13. Liliana, die ketzerische Heilerin [Optimale Token-Vermehrung für eine rasante Erweiterung des Spielfelds]

Farbkonzept Einfarbig schwarz Unterstützung für den Zombie-Stamm Mäßig Grundlegende Strategie Rekursion und Schwund Synergie auf dem Friedhof Mittel Leistungsstufe Mid Preisgünstigkeit Mäßig

Liliana, die ketzerische HeilerinMischungenRekursion, Verwerfen und Planeswalker-Wert zu einem kompakten Motor, der auf Zombie-basierte Zermürbungstaktiken setzt. Ihre Umkehrbedingung lässt sich in Decks mit vielen Opfern leicht erfüllen, und die Planeswalker-Seite hält den Druck über die Zeit aufrecht – eine Rolle, die oft mit den besten Vampir-Kommandanten in MTG für zermürbende schwarze Strategien verglichen wird.

Warum wir uns dafür entschieden haben Liliana Sie vereint Rekursion, Handkontrolle und Planeswalker-Wert in einer einzigen Karte und lässt sich in opferbasierten Decks leicht umdrehen. Einmal umgedreht, unterstützt sie lange Partien mit Abwurf- und Wiederbelebungswerkzeugen. Sie eignet sich am besten für Spieler, die schrittweisen Verschleiß und vielschichtige Vorteile gegenüber roher Gewalt bevorzugen.

Ihr einzigartiger Vorteil ist ein mehrschichtiger Wert, der auch nach dem Entfernen erhalten bleibt, wodurch Zombies auch im späteren Spielverlauf eine wichtige Rolle spielen.

Liliana siezt besonders in Spielen, bei denen es auf das Ausreizen des Spiels ankommt und beständiger Wert eine Rolle spielt. Ihre Planeswalker-Seite hält den Druck aufrecht, was sie zu einer der besten Zombie-Kommandanten in MTG für Strategien macht, die auf Zermürbung setzen. Im Vergleich zu anderen Top-Zombie-Kommandanten, Liliana bietet Vielseitigkeit. Sie unterstützt das Abwerfen, die Wiederholung und die Spielfeldkontrolle, ohne sich auf eine einzige Gewinnbedingung festzulegen.

★ Optimale Token-Vermehrung für eine rasante Erweiterung des Spielfelds Liliana, die ketzerische Heilerin Besuchen Sie TCGPlayer

Auktionsformate auf Whatnot eignen sich gut für Planeswalker-Kommandanten wie Liliana. Die Angebote ändern sich häufig, was geduldigen Käufern mehr Flexibilität bietet als feste Einzelhandelspreise.

14. Thraximundar [Bester Druck durch Opfer auf dem gesamten Spielfeld und Commander-Schaden]

Farbkonzept Grixis (Blau-Schwarz-Rot) Unterstützung für den Zombie-Stamm Mäßig Grundlegende Strategie Zwangsaufopferungsdruck Synergie auf dem Friedhof Mittel Leistungsstufe Mittel bis hoch Preisgünstigkeit Low

Thraximundar bestraft jeden Gegner, indem er Opfer abverlangen während er sich zu einer tödlichen Zombie-Bedrohung entwickelt, die Spiele durch Kommandantenschaden beendet. Seine Wirkung ähnelt eher dem Druckprofil der besten Drachenkommandanten in MTG und erfordert sofortige Gegenmaßnahmen, sobald er einmal auf dem Spielfeld ist.

Warum wir uns dafür entschieden haben Thraximundar zwingt jeden Gegner dazu, Kreaturen zu opfern, während er sich zu einem spielentscheidenden Angreifer entwickelt. Er übt sofort Druck aus und wird schon nach wenigen Zügen zu einer bedrohlichen Zeitbombe. Seine Wirkung ist am stärksten, wenn er durch Edikt-Effekte oder Massenbeseitigung unterstützt wird.

Das Alleinstellungsmerkmal ist tischweite Ausfälle gepaart mit einem schnellen, skalierbaren Finisher das Spiele entscheidend entscheidet. Thraximundar dominiert, sobald er ins Spiel kommt. Erzwungene Opfer schränken die Verteidigungsmöglichkeiten ein, was ihn zu einem der besten Zombie-Kommandanten in MTG für aggressive Kontrollstrategien macht.

Zu den besten Zombie-Kommandanten gehören, Thraximundar passt zu Spielern, die mit einer hohen Bedrohungswahrnehmung gut zurechtkommen. Sofortige Wirkung ist das Markenzeichen seiner Rolle, doch das richtige Timing entscheidet über den Erfolg.

★ Bester Druck durch Opfer auf dem gesamten Spielfeld und Commander-Schaden Thraximundar Besuchen Sie TCGPlayer

Bei älteren, teuren Kommandanten lassen sich auf Whatnot-Auktionen oft unterbewertete Exemplare finden. Strategisches Bieten ist oft günstiger als der Einzelhandelspreis, wenn die Nachfrage vorübergehend nachlässt.

15. Geralf, der visionäre Sticker [Die beste Ausweichstrategie für die Umwandlung von Flugmarken]

Farbkonzept Blau Unterstützung für den Zombie-Stamm Mäßig Grundlegende Strategie Umgehung der Token-Konvertierung Synergie auf dem Friedhof Low Leistungsstufe Niedrig bis mittel Preisgünstigkeit Hoch

Geralf, der visionäre Sticker bietet eine einzigartige Wendung, indem es Zombie-Spielsteine in fliegende Bedrohungen, sodass das Deck durch Ausweichen statt durch bloße Zahlen gewinnt. Dieser Ansatz erzeugt Druck in festgefahrenen Spielsituationen und spiegelt ein Spielmuster wider, das man eher mit den besten Engel-Kommandanten in MTG assoziiert, wo die Luftüberlegenheit über den Ausgang der Partie entscheidet.

Warum wir uns dafür entschieden haben Geralf ermöglicht es dir, Bodeneinheiten gegen flinke Flieger einzutauschen, was dabei hilft, festgefahrene Spielsituationen zu durchbrechen. Er verleiht Zombie-Decks Reichweite, die sich sonst eher auf zahlenmäßige Überlegenheit als auf Höhe verlassen. Das macht ihn zu einer hervorragenden Wahl in Metas, in denen sich Kreaturen am Boden häufen.

Seine größte Stärke ist eine alternative Gewinnbedingung freischalten, die Bodenstaus komplett umgeht. Geralf Er bricht Pattsituationen durch Ausweichmanöver auf. Fliegende Zombies üben Druck aus, wenn es zu Pattsituationen kommt, was ihm einen Platz unter den besten Zombie-Kommandanten in MTG verschafft, wenn es um alternative Gewinnmöglichkeiten geht.

Im Vergleich zu anderen Top-Zombie-Kommandanten, Geralf spricht kreative Spieler an. Er tauscht rohe Kraft gegen Positionierung ein und belohnt präzises Timing.

★ Die beste Ausweichstrategie für die Umwandlung von Flugmarken Geralf, der visionäre Sticker Besuchen Sie TCGPlayer

So wählst du die besten Zombie-Kommandanten in MTG zum Kauf aus

Welcher Kommandant in MTG der beste ist, hängt davon ab, ob er zu deinem Spielstil, deinem Budget und deinen Erwartungen an die Gruppe passt. Die oben aufgeführten Kommandanten stehen für unterschiedliche Wege zum Sieg.

Wähle einen Zombie-Kommandanten nach der primären Gewinnbedingung

Wähle zunächst eine Siegbedingung aus, die sich natürlich anfühlt. Zombies können auf fünf grundlegende Arten gewinnen:

Go-Wide-Schwarm : Ideal für Token-Decks mit Lords und Massenkämpfen (z. B. Wilhelt, Setz dich).

: Ideal für Token-Decks mit Lords und Massenkämpfen (z. B. Wilhelt, Setz dich). Aristokraten entleeren : Auf Opfer ausgerichtete Strategien, die den Gegner schwächen (z. B. Mika, Tormod).

: Auf Opfer ausgerichtete Strategien, die den Gegner schwächen (z. B. Mika, Tormod). Schaden des Kommandanten : Gezielte Angriffe, die sich ausweiten, und Endphasen (z. B. Grimgrin, Thraximundar).

: Gezielte Angriffe, die sich ausweiten, und Endphasen (z. B. Grimgrin, Thraximundar). Kombiniertes Finish : Kompakte Siegbedingungen, die Rekursion oder Schleifen verwenden (z. B. Mika).

: Kompakte Siegbedingungen, die Rekursion oder Schleifen verwenden (z. B. Mika). Ausweichbasierter Kampf: Flugfähigkeiten oder nicht blockbarer Schaden, um Blockaden zu umgehen (z. B. Geralf).

Wenn dein Deck stark auf Synergien mit dem Friedhof setzt (wie Selbst-Mill oder Loops), solltest du darauf achten, dass du auch Gegenmaßnahmen gegen Friedhofs-Hate einbaust und dir alternative Gewinnstrategien offen hältst.

Wähle den besten Zombie-Kommandanten für den Stil deiner Gruppe

Denk nicht in Kategorien wie „schnell vs. langsam“, sondern darüber nach, wie dein Team spielt:

Pods mit umfangreicher Steuerung : Wähle Kommandanten mit wiederholbaren Wertgeneratoren (Der Skarabäusgott, Wilhelt).

: Wähle Kommandanten mit wiederholbaren Wertgeneratoren (Der Skarabäusgott, Wilhelt). Kapseln für Kreaturenschwärme : Wähle Decks aus, die sich nach einem Wipe wieder aufbauen lassen (Gisa und Geralf, Cleaver Skaab).

: Wähle Decks aus, die sich nach einem Wipe wieder aufbauen lassen (Gisa und Geralf, Cleaver Skaab). Combo-Pods: Wähle Druckdecks mit Lichtkombinationen oder Störmanövern (Mika, Eisen).

Tipp zur Farbkombination:

Dimir (UB) = Rekursion + Steuerung

= Rekursion + Steuerung Hoffnung (WUB) = Abfluss + Kartenfilterung

= Abfluss + Kartenfilterung Sultai (UBG) = Selbstfräse + Rampe

Passen Sie Ihr Budget an Ihre Leistungsziele an und planen Sie Upgrades

Starke Zombie-Decks können preiswert sein, doch wettbewerbsfähige Decks mit Dual-Lands und hochwertigen Standardkarten werden schnell teuer.

Planen Sie Ihre Upgrades:

Beginnen Sie mit den wichtigsten Synergien: Karten, die den Kernplan deines Kommandanten ermöglichen. Die Manabasis verbessern: Zuerst mit billigen Zweierkarten, dann mit besseren Steinen und Ländern. Farben schrittweise anpassen: Steigen Sie in den Bereich der Fetch- und Schock-Produkte ein, sofern es das Budget zulässt. Später überarbeiten: Sobald die Konsistenz gesichert ist, füge starke Finisher oder Tutor-Karten hinzu.

Für Gelegenheitsspieler solltest du teure Doppelkombos wie Unterirdisches Meer, spielen sie nur in den höchsten Wettbewerbsklassen eine Rolle.

Die besten Preise für „Zombie Commanders“ finden

Für preisbewusste Deckbauer spielt der Preisvergleich bei der Auswahl der besten Zombie-Kommandanten eine wichtige Rolle. Online-MarktplätzegleichTCGPlayer einheitliche Preise, umfassenden Käuferschutz und eine sofortige Kaufabwicklung bei Zahlungen mit einer einzigen Karte bieten.

Live-Auktionen on und so weiter kann die Kosten für teure Zombie-Kommandanten wie Mikaeus oder den Skarabäusgott senken, insbesondere für Käufer, die bereit sind, auf Auktionsfenster außerhalb der Hauptzeiten zu warten.

Internationale OptionengleichDie Karten-Cloud Wir bieten Spielern aus Großbritannien und der EU wettbewerbsfähige Preise in GBP und lokalen Versand. Für „Zombie Commanders“-Spiele unter 10 US-Dollar sind Online-Marktplätze nach wie vor die zuverlässigste Wahl.

Wie man ein Zombie-Kommandanten-Deck in MTG zusammenstellt

Ein Zombie-Kommandant-Deck funktioniert am besten, wenn man voll und ganz auf das setzt, was dieser Stamm bereits gut beherrscht: Wiederverwertung, Druck durch Spielsteine und Unausweichlichkeit.

Anstatt dich auf zu viele Themen zu verteilen, konzentriere dich auf eine klare Strategie und lass deinen Kommandanten diese im Laufe des Spiels weiterentwickeln.

Wähle einen Kommandanten mit Schwerpunkt auf Zombies die eindeutig eine bestimmte Hauptstrategie unterstützt, wie zum Beispiel Spielsteine, Rekursion oder Opfer. Ein fokussierter Kommandant sorgt dafür, dass jeder Kartenslot effizienter genutzt wird und verringert die Anzahl der ungenutzten Ziehungen.

die eindeutig eine bestimmte Hauptstrategie unterstützt, wie zum Beispiel Spielsteine, Rekursion oder Opfer. Ein fokussierter Kommandant sorgt dafür, dass jeder Kartenslot effizienter genutzt wird und verringert die Anzahl der ungenutzten Ziehungen. Zombie-Synergien priorisieren wie Lords, Karten, die wiederverwendbare Spielsteine erzeugen, und Todesauslöser. Zombies kommen am besten zur Geltung, wenn mehrere Karten dieselben Aktionen auf dem Schlachtfeld belohnen.

wie Lords, Karten, die wiederverwendbare Spielsteine erzeugen, und Todesauslöser. Zombies kommen am besten zur Geltung, wenn mehrere Karten dieselben Aktionen auf dem Schlachtfeld belohnen. Starke Interaktion mit dem Friedhof einbauen , indem du „Self-Mill“ nutzt, um Ressourcen frühzeitig zu beschaffen, und Rekursion oder Wiederbelebung, um dich nach einer Board-Löschung wieder zu erholen. Der Friedhof sollte als Erweiterung deiner Hand dienen.

, indem du „Self-Mill“ nutzt, um Ressourcen frühzeitig zu beschaffen, und Rekursion oder Wiederbelebung, um dich nach einer Board-Löschung wieder zu erholen. Der Friedhof sollte als Erweiterung deiner Hand dienen. Baue eine stabile Manabasis auf das den Schwerpunkt auf Beständigkeit legt. Bevorzuge ungenutzte Doppelländer und vermeide übertrieben anspruchsvolle Farbanforderungen, die die ersten Züge verlangsamen.

das den Schwerpunkt auf Beständigkeit legt. Bevorzuge ungenutzte Doppelländer und vermeide übertrieben anspruchsvolle Farbanforderungen, die die ersten Züge verlangsamen. Entfernen und Tuch zum Abwischen hinzufügen die zum Spielstil von Schwarz und Blau passen. Opfereffekte, Edikte und Massenbeseitigung helfen den Zombies, in längeren Partien zu überleben, in denen es auf dem Spielfeld eng wird.

die zum Spielstil von Schwarz und Blau passen. Opfereffekte, Edikte und Massenbeseitigung helfen den Zombies, in längeren Partien zu überleben, in denen es auf dem Spielfeld eng wird. Mit eindeutigen Siegbedingungen abschließen, wie zum Beispiel überwältigende Zombie-Spielsteine, Mechanismen zum Lebensentzug oder kompakte Kombos, die das Spiel entscheiden, sobald man die Kontrolle übernommen hat.

Im Grunde gewinnt ein starkes Zombie-Deck dadurch, dass die Gegner überdauern, sich schneller wieder aufrappeln, als es die Tabelle vermuten lässt, und kleine Vorteile in unvermeidliche Siege verwandeln.

Mein Fazit

„Zombie-Stamm“ ist nach wie vor einer der lohnendsten Commander-Archetypen, da er Widerstandsfähigkeit, Druck und die Unausweichlichkeit im Langzeit-Spiel in Einklang bringt.

The Die besten Zombie-Kommandanten In MTG ist man erfolgreich, wenn man Verluste in Ressourcen umwandelt und in Multiplayer-Runden mithalten kann, ohne sich auf dem Spielfeld zu sehr zu verausgaben.

Wilhelt, der Rotcleaver erweist sich als die beständigste Wahl. Er sorgt für einen stetigen Kartenvorteil und den Ersatz von Spielsteinen, was Zombie-Decks in langen Partien flüssiger und fehlertoleranter macht.

Der Skarabäusgott verdient sich seinen Platz durch seine Unvermeidbarkeit. Lebenspunktverlust, Kartenauswahl und die unnachgiebige Wiederbelebung erzeugen einen ständigen Druck, der sich in Mehrspieler-Umgebungen besonders gut skalieren lässt.

Varina, Lich Queen rundet die Top 3 mit ihrer Vielseitigkeit ab. Sie vereint Aggressivität, Kartenauswahl und die Erzeugung von Spielsteinen im späten Spielverlauf und bietet den Spielern so mehrere Wege zum Sieg.

Jeder dieser Kommandanten unterstützt einen eigenen Spielstil, doch alle drei bilden eine solide Grundlage für den Aufbau eines starken Zombie-Kommandanten-Decks, das an verschiedenen Spieltischen gute Leistungen erbringt.

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Häufig gestellte Fragen